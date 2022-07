EU JÁ ASSINEI, OBVIOUSLY >>> Com tanta desigualdade, fome e desemprego, é ridículo o Brasil estar discutindo algo tão óbvio como a defesa da democracia. Mas, é preciso. Com esse atual (des)presidente e seus seguidores, só fazemos patinar no atraso. Por isso o documento ‘Carta em Defesa da Democracia’, manifesto criado na Faculdade de Direito da USP, já passou de 300 mil adesões em apenas dois dias. Assiná-lo é também defender a liberdade, o Estado Laico e o Estado Democrático de Direito contra o retrocesso político e as ideias retrógradas que a tchurma dos bolsonazistas querem continuar impondo à nação.

Aos saudosos da ditadura e da tortura, só vai restar o rigor da lei e a cadeia, que merecem, pelos crimes que já cometeram. Diz o texto da Carta: “A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições”. Entendeu ou quer que eu desenhe?

Este blogueiro e artista já assinou, claro. Clique aqui e assine também

.

SIM! (nesses tristes tempos nazi-fasci-negacionistas é um raro prazer começar o post com uma afirmação positiva).

Mas, SIM, amigos… tem muita programação cultural no circuito alternativo. Estamos vivos! E este blog saúda e repercute a diversidade das opções. Artistas e produtores culturais vão se virando para resistir à pandemia e ao fascismo de um governo anticultura e antieducação. Desde as manifestações de 2013 (passando pelo impeachment de Dilma e culminando com a eleição de Bolsonaro) cães raivosos e cegos estão soltos, mordendo e esfolando as liberdades e os direitos do cidadão brasileiro. Antes da eleição do atual (des)presidente, em 19/10/2018, eu já escrevia aqui:

“não posso crer que um artista, participante dos saraus, possa sequer ventilar a possibilidade de votar num candidato fascista defensor de torturadores. Reflita: não são ‘dois lados da polarização’, como dizem (aparentando isenção) a grande mídia e os políticos oportunistas. Um lado está pondo em xeque o processo de eleições, ofendendo cidadãos (pobres, negros, gays, mulheres, esquerdistas), semeando a exclusão e ameaçando com morte, tortura e ditadura. Isso é inconstitucional, indefensável e inaceitável (o candidato do PSL já deveria ter tido a sua candidatura impugnada). Um passado rancoroso e vingativo quer voltar (e tenta reescrever a história à base de fakenews – e do silêncio cúmplice dos que não se opõem). É contra isso que os artistas e os coletivos do movimento dos saraus têm de se mobilizar. É pela defesa da democracia, já”.

A lembrança desse texto me veio à mente após a divulgação da ‘Carta em Defesa da Democracia’. Se já não dava pra ficar indiferente em 2018, imagine agora. Assine já!

E acompanhe o movimento dos artistas, seus shows, lives, projetos e lançamentos. Mesmo sob pandemia e fascismo, fizemos arte e lutamos por democracia. Sabemos bem que um mundo minimamente melhor, para todos, não se conquista sem ela.

. . … … …

OS DESTAQUES

… … …

Sábado – 30 de julho – 19h30 … O cantor e compositor Carlos Mahlungo lança o cd ‘Faladores de Belezas’ em show no Teatro Heleny Guariba, à Praça Roosevelt, 184. O ingresso custa R$30 e dá direito a um cd. Para reservas, mande zap para 11 98805-9171, com Carlos Moura, ou para 11 98547-9503, com Carlos Mahlungo. ‘Faladores’ é o sexto cd do artista mineiro que já lançou ‘O Profeta’, ‘Canto Livre’, ‘Terra Mãe’, ‘Seres’ e ‘Mistérios’. Disco tem produção geral do saudoso Vidal França, participação de Betto Ponciano e promoção do jornal Centro em Foco, de Carlos Moura e Cida Costa.

Visite o canal de Mahlungo no YouTube. Aqui uma de suas composições mais pedidas em shows e saraus: Borboletar

.

.

.

…

Sábado – 30 de julho – a partir das 14h … Lançamento da 3a edição do livro ‘A Odisseia: Jupiter Apple History, Conversas com Juli Manzi’, na Livraria Pontes, em Campinas. Lançada pela editora Psico BR Discos & Posters, edição tem capa dura com hot stamp, novo layout para as páginas e fotos, novo prefácio e QR codes que acionam faixas do Spotify com o próprio Júpiter contando as histórias do livro. No evento, Juli Manzi fala sobre a elaboração do livro, sua parceria com o editor Fabricio Bizu, responde a perguntas do público, faz sessão de autógrafos e ainda dá uma canja musical. Os exemplares estarão à venda no local e no site da editora