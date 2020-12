O cd da banda Gozi, o clipe do Munrimbau, o niver deste blog e a live ‘Embebedai-vos’, com Arnaldo Afonso brindando ao novo ano

5 ANOS DESTE BLOG >>> Ei… tem alguém aí? Tem algum lóki logado ligado aqui? Ou estou mesmo só sem ninguém alone again como sempre no universo online nesse sertão de ilusão de sal de silício de sonhos e rancores projetados diluídos de faces & fotos amareladas entre tapas & beijos, afagos & brigas, ao pó virtual dos tempos que se vão em vão & não, pelos posts & emoticons pelos likes & comments que se extraviam pela via pela vida sólida & líquida e que se perdem como tudo se perde se perdeu e sempre se perderá de repentemente num belo dia lá. Em 14 de dezembro fez cinco anos esse blog: agradeço a todos os bródis (artistas & amigos) que nele palpitam (tum-tum) que dele participam e o escrevem & creem & comungam comigo. Um brinde na lata na caixa na raça na taça louca da cuca de cada um de vocês.

ARTISTAS DOS SARAUS, UNI-VOS! >>> A cada aniversário gosto de relembrar o ‘Manifesto Sarauzista‘ (clique pra ler), texto do primeiro post que publiquei. É uma forma de revalidar meu compromisso e meu chamamento à luta. Este blog é um canal a serviço da produção cultural alternativa, aos que sobrevivem à margem da ‘indústria do entretenimento’. Procura divulgar seus discos, vídeos, livros e eventos. Para o sucesso dessa empreitada, conta com a participação de todos os saraus, amigos, artistas e ativistas culturais.

‘EMBEBEDAI-VOS’ IN MY LIVE >>> Fiquei sabendo que no primeiro domingão do ano (dia 3 de janeiro, às 16h) não vai ter transmissão do Brasileirão pela tevê. Então, a Adeg informa: sai fut, entra canção. Resolvi fazer uma live de confraternização, no meu Face, cantando covers de umas músicas lindas que muito me inspiram (aí embaixo tem a lista prévia…). Chega junto e manda sua mensagem que eu leio lá na live, na hora. Estarei tomando uma caipora: a intenção é cantar, beber e brindar com os amigos. Quanto menos se tem motivo, mais se comemora. Live quer dizer agora. E vivo!

O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘#gozi‘ nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

A VOZ SUPREMA DO BLUES >>> Na Chicago de 1927, em uma sessão de gravação, surgem tensões entre a cantora negra Ma Rainey, seu trompetista ambicioso e os empresários brancos determinados a controlar a lendária Mãe do Blues. Assisti e recomendo o filme (no original, ‘Ma Rainey’s Black Bottom‘), disponível na Netflix, que tem Denzel Washington à frente do trio de produtores (os empoderados artistas negros norte-americanos estão expondo as feridas da segregação racial e recontando as coisas como elas são). Baseado em peça de teatro do dramaturgo August Wilson (Prêmio Pulitzer, em 1982), tem texto vigoroso e uma performance extraordinária de Viola Davis (além da ótima atuação do ator Chadwick Boseman, falecido recentemente). Adorei o clima geral, a fotografia, as atuações e a música, claro. Pra mim, a cena com Chadwick desabafando as dores de sua vida trágica e argumentando sobre a inexistência de Deus é, desde já, um marco na história do cinema comercial americano (um momento de crítica e reflexão, único e maravilhoso). É um filmaço!

(Leia mais sobre o filme na ótima matéria do jornalista Julio Maria, no Caderno2, do Estadão)

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

Quinta – 31 de dezembro – a partir das 10h >>> O cantor e compositor Marcos Munrimbau lança o videoclipe da canção ‘Nesse Momento’ no concerto internacional ‘Cultive Réveillon Adieux 2020’, promovido pela Association Cultive Art Littérature Solidarité, sediada em Genebra, Suíça (acompanhe aqui). Após o evento acontece uma live, a partir das 14h, no canal da Association, no YouTube

>>> MAIS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify. Em novembro, mês da Consciência Negra, o artista lançou o single ‘Tocaia Lelê‘, música que fala sobre a resistência na adversidade. Exaltando Dinorá, capoeirista filha de doméstica, a canção relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘. Nas plataformas digitais

DIÁLOGOS >>> O dramaturgo Lenerson Polonini e a Cia Nova de Teatro promoveram durante os primeiros meses da pandemia uma série de encontros com personagens da cena cultural brasileira (passaram por lá dramaturgos, produtores, políticos, religiosos, atores e cantores – acesse @cianovadeteatro no Instagram para ver as ótimas entrevistas já realizadas). Assisti a várias delas e parabenizo ao coletivo pelo trabalho. Aqui o bate-papo com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira (foto acima), cujo discurso indignado, amplo, amoroso e contundente me revigorou e estimulou a agir (pra mim, foi a melhor entrevista da série)

BARULHO D'ÁGUA – ATÉ 5 DE JANEIRO >>> Peça, que aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que tratam a questão da imigração como mercadoria. Texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme 'Cidade de Deus'), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas. Espetáculo da Cia Nova de Teatro, que fez parte do projeto #EmCasaComSesc, está disponível até 5 de janeiro na página do Sesc, no YouTube (clique para assistir)

>>> BARULHO 2 >>> Doc – Barulho D’Água. Documentário enfoca a produção da peça com depoimentos dos atores e produtores, além de apresentação do espetáculo. Assista pelo Instagram

MOSTRA CINE VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Exibição do videopoema Partida, de Tchello d’Barros (um jogo semiótico entre letras e palavras de uma frase, que vai sendo montada formalmente e desmontada no significado, em partes que se dividem por conta de uma partida, uma ausência, alguém que partiu). Ainda na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual, interpretação de textos de Ademir Assunção, Ademir Demarchi, Artur Gomes, Carvalho Junior, Rubens Jardim, Nic Cardeal, Nina Rizzi e Vladimir Maiakovski, entre outros Exibição do videopoemade(um jogo semiótico entre letras e palavras de uma frase, que vai sendo montada formalmente e desmontada no significado, em partes que se dividem por conta de uma partida, uma ausência, alguém que partiu). Ainda na páginainterpretação de textos de, entre outros

>>> MAIS ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’ (que teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020) criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘