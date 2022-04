. O ADEUS AO GRANDE ELIFAS ANDREATO >>> Nesta semana o Brasil perdeu um de seus maiores artistas gráficos, Elifas Andreato, aos 76 anos. Seu irmão, o ator e diretor Elias Andreato, postou nas redes sociais: “Meu irmão, você retratou o que o nosso povo tem de mais belo: A dignidade!” . . O grande Elifas, artista sempre engajado nas lutas populares, se notabilizou pela maravilhosa produção de capas de discos. Criou cerca de 300, para artistas consagrados como Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Elis Regina, Martinho da Vila, Paulinho da Viola e Vinicius de Moraes. Nos anos 70, enfrentou a ditadura militar participando de campanhas políticas por liberdade, democracia e pela anistia aos perseguidos e exilados, publicando seus trabalhos em veículos da imprensa alternativa, como os jornais Opinião e Movimento e a Revista Argumento. Elifas Andreato deu uma ótima entrevista ao programa Persona, em 20 de junho de 2021. Assista . Elifas Andreato: Contornos da Música Carioca >>> Documentário sobre a produção artística de Elifas Andreato dedicada à música do Rio de Janeiro, exibido na exposição ‘Elifas Andreato: Contornos da Música Carioca’, de 2015, no Rio de Janeiro . ‘A Verdade ainda que tardia’ >>> A Comissão da Verdade, instalada em Brasília para a revisão da lei de anistia no Brasil, convidou Elifas a registrar em um enorme painel cenas dos mais diversos tipos de torturas executadas pela polícia política no período compreendido entre 1964 e 1985. No vídeo, estão gravadas todas as etapas da pintura . … ADEUS AO AMIGO RADUMÉ >>> Soube, no fechamento deste blog, da morte de mais um querido amigo. Perdemos o músico Vanderlei Moraes, nosso popular Radumé, da tchurma da Praça Maldita. Lembro dele bem jovem, passando algumas vezes lá em casa, e falando de música com meu irmão Luiz, seu amigo e parceiro na banda Aljofar e em tantos outros grupos e canções. Eu, pré-adolescente, ficava ligado nos papos deles e achei curioso e inovador quando soube que o Luiz ‘tocou’ com duas colheres a percussão de ‘Súbito‘, parceria do Radumé com Guerreiro, numa apresentação no colégio Paulo Egydio. À família, aos seus amigos mais chegados e, especialmente ao meu irmão, um abraço apertado e comovido. Em 2017, Radumé e o guitarrista Toninho Rodrigues fizeram uma linda apresentação na Carauari, e outra no Sarau da Maria abrindo o show dos InRollando Stones (ele, na foto de Roberto Candido, acima) interpretando clássicos dos anos 60 e 70: Beatles, Bread, Zeppelin, Focus (aqui eles tocam Tears in Heaven, do Eric Clapton). Valeu, amigo Radumas. Manda um abração pro Ednão. E outro pro Helder. Ah, pro Shesminha e pro Justi também. Pro Ticão… E diga ao João Emilio que tô com uma puta saudade dele. . . … … … DESTAQUES DA SEMANA … … … ARNALDO AFONSO canta e conta BELCHIOR >>> Neste sábado, dia 2 de abril, a partir das 12h30, no palco FM do Parque Max Feffer, em Suzano. Espetáculo faz parte da vasta e diversificada programação que comemora o aniversário da cidade. Parabéns, Suzano. . MARCHINHAS >>> Em breve, durante os festejos online de nosso adiado e restrito carnaval de 2022, anunciarei aqui as marchinhas vencedoras do concurso promovido pela Secretaria Municipal de Suzano, do qual fui um dos jurados, junto com Valter Passarinho, da rádio e Tv Nuar, e Zé Luiz Camacho, da rádio Brasil Atual. Aguardem… Modéstia às favas, eu entendo um pouquinho do assunto: ouça minha divertida marchinha ‘Coração da Vila‘, feita para o Bloco da Maria … OZI GAROFALO >>> O cantor e compositor da dupla Gozi (ele com Gisele), tem programa de entrevistas (quaaase) semanal em sua página no Instagram, às quintas-feiras, às 20h30. A próxima edição do ‘Compartilhando trampo de amigo’, no dia 7 de abril, trará o cantor, compositor, sarauzeiro e blogueiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!). Veeeenhaaa… .

… Sábado – 2 de abril – a partir das 20h30 … Adriel Vinícius, cantor e compositor goiano radicado em SP, apresenta repertório autoral. Participação de Eduardo Murena. No Espaço Cultural Sarau do Frango, à av. São Lucas, 479 .

ADRIEL VINÍCIUS >>> Jovem revelação da mpb, artista goiano recentemente radicado em SP, disponibilizou nas redes sociais o show ‘Tons, Retalhos e Beats‘, apresentado no festival ‘Canto da Primavera’, onde interpretou 12 de suas canções, em meio a relatos poéticos e crônicas da vida urbana. Em 2016, o artista lançou o álbum duplo ‘Prazer, meu Nome é Via Láctea‘. Ouça: disco 1 e disco 2. Em 2019, apresentou ‘Vivo Aqui e Agora‘, álbum gravado no projeto ‘A Casa de Vidro’. Em breve, Adriel será um dos artistas convidados na volta do Sarau da Maria presencial

.

…

Sábado – 2 de abril – 19h … Estreia do Festival Dandô Cerrado. Programação reúne artistas de Pirenópolis, Goiânia e Anápolis em nove shows online nos dias 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 e 29 de abril, postadas no canal de YouTube do Dandô Nacional. Se apresentam individualmente ou em grupo os artistas: Cabocla, Victor Batista e Isabella Rovo com Zabumba de Chita, de Pirenopolis; Sabah Moraes e Ney Couteiro, de Goiânia; Poul, Amanda Ricoldi, Flavio Robbie, Adriana Moreno, Vinícius e Venâncio, de Anápolis; com a participação especial da criadora do projeto, a cantora e compositora Katya Teixeira (SP)

.

…

FESTIVAL NA RUA 2022 >>> De 1 a 9 de abril, em Curitiba, 60 companhias locais se apresentam em 10 palcos, somando cerca de 130 apresentações entre espetáculos teatrais, de música e performances variadas. Toda a programação é gratuita e pode ser encontrada @festnarua no Instagram, Facebook e Twitter . ‘Hi, Breasil’ é um grito contra discursos autoritários. Uma ode à utopia. Com o Grupo Olho Rasteiro . ‘Negro Não Nego’ é um olhar sobre o que é humano, ancestral, cultural. A resistência e o sangue do povo preto escorrendo nas favelas e vielas. É sobre resiliência, respeito e cidadania. Com o Coletivo Negro Não Nego . … Quarta – 6 de abril – a partir das 20h … Sarauth, o Sarau do Sarath. Lucas Scandura e Pedro Blanco convidam poetas para o palco aberto. Na nova sede do Instituto Sarath, à rua Eça de Queiros, 346, no Paraíso . … ABCDelas, pela Editora Clóe >>> Primeira antologia de poetas mulheres da história do ABCD, livro (que está à venda por R$30) traz textos de 45 autoras da região, como Dalila Teles Veras, Vanessa Molnar, Rosana Banharoli, Lília Reis, Olga Defavari e Carla Diacov (saiba mais) .

.

… … …

COMO FOI … … … COMO FOI – 1 >>> BATE-PAPO COM JORGE MELLO >>> Meu querido amigo Duda Jardim, produtor cultural e músico, foi entrevistar Jorge Mello, parceiro de Belchior e um dos fundadores do ‘Pessoal do Ceará’, em sua linda casa no Embu-Guaçu, um sítio localizado à beira da Mata Atlântica, onde o músico, piauiense de Piri-Piri, convive com sua companheira Teca e recebe as frequentes visitas de quatis e saguis, entre outros animais, aos quais alimenta e trata bem, reconhecendo ser ele, humano, o invasor do habitat original dos bichos. Agradeço a Duda que, generosamente, me convidou pra participar desse bate-papo com Jorge (em breve, postarei aqui o vídeo que o Duda fez para seu canal). Fiquei feliz da vida de estar ao lado de tão importante artista, um dos responsáveis pelo movimento que me iluminou a mente e o coração nos anos de chumbo de minha pesada adolescência sob ditadura. O Pessoal do Ceará, desde suas origens, teve em Jorge, além de um de seus músicos mais criativos, um historiador consciente da importância do movimento em que estava inserido. Enquanto participava de shows e gravações de discos com Belchior, Fagner, Amelinha, Ednardo, Rodger, Tetty e tantos outros cantores e compositores talentosos, Jorge Mello foi arquivando os materiais que registravam a produção do grupo. Eu e Duda tivemos acesso a seu maravilhoso acervo que possui milhares de documentos em papel: são capas, discos, contratos, flyers e cartazes de shows, manuscritos originais de letras de música, cartas, desenhos e quadros, jornais, revistas e livros sobre o movimento e registro das várias atividades dos músicos antes, durante e depois de atingirem o sucesso (o precisoso acervo está disponível a visitas de entidades interessadas em preservá-lo, ou mesmo a fãs, estudiosos e pesquisadores, desde que agendem visita). Jorge nos falou sobre seus discos, cantou algumas canções, comentou particularidades de sua amizade e parceria com Belchior, a quem teceu elogiosos comentários sobre o evidente talento poético que já demonstrava desde a juventude. No final, gentilmente, nos ofereceu uma cachacinha da boa, para brindarmos a esse encontro feliz. Saiba mais sobre ele: Jorge Mello tem página no Facebook e publica seus poemas e canções no YouTube. . MAIS JORGE MELLO >>> Veja também a ótima entrevista de Jorge à revista Ritmo e Melodia, do jornalista Antonio Carlos da Fonseca Barbosa. Ele dá detalhes sobre seus discos, desde o primeiro compacto duplo, ‘Felicidade Geral‘, de 1972 e do lp ‘Besta Fera‘, de 1976, a seus atuais poemas e canções. Fala de sua participação nos festivais, seu trabalho como produtor, maestro e arranjador, suas deliciosas lembranças da amizade e parceria com Belchior e o Pessoal do Ceará e do extremo zelo com que cuida do acervo desse grupo, que ele, mais do que ninguém, sempre acreditou na relevância cultural. E tinha toda a razão. Parabéns, Jorge Mello (e obrigado pela carinhosa recepção). . … . Nesse momento de gritante retrocesso / De um temerário e incompetente mau congresso

Em que poderes ainda mais podres que antes / Põem em liquidação direitos importantes

Eu quero diante desses homens tão obscenos / Poder gritar de coração e peito plenos Não quero mais nenhum direito a menos .

COMO FOI – 2 >>> PAULINHO MOSKA >>> Admiro as muitas qualidades do grande artista que é Paulinho Moska: domínio de palco, carisma e simpatia, interpretações sensíveis, seja nas comoventes baladas ou nos contagiantes rocks, formação de ator, músico e letrista inspirado, humanista e esperançoso quando tem que dar seu recado – o artista fez questão de se posicionar contra a censura presidencial aos músicos do LulaPalloza (não sei escrever o nome desse festival… risos). E foi assim sua volta aos palcos, pós pandemia. Tive o privilégio de estar lá e curtir ‘Quantas Vidas Você Tem’, ‘Nenhum Direito a Menos’ (letra de Carlos Rennó, acima), ‘Pensando em Você’ e ‘Somente Nela’, minhas preferidas entre outras maravilhas que ele apresentou. Teve bão, viu?

.

…

COMO FOI – 3 >>> LENITA ESTRELA DE SÁ NO CANAL DO POETARIADO >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho receberam Lenita Estrela de Sá, escritora e poeta maranhense. Celso de Alencar, poeta paraense, comentou a obra da convidada. Lenita tem dezesseis livros publicados: romance (na foto a capa de ‘Os anéis de Maria’), poesia, conto, infantil, teatro, roteiro de cinema e televisão, além de participar de antologias e colaborar com revistas literárias. Veja como foi

COMO FOI – 4 >>> CRIS PINI >>> Estive no Bar Brahma com meus amigos Kita, Helen, Duda e Du acompanhando a bela apresentação da cantora e compositora Cris Pini (acompanhada por Bráu, Sandrinho, Gilson e O Zi), que cantou alguns clássicos e ‘lados B’ do cancioneiro nacional, além das músicas de seu recém-lançado ep ‘Voz de Mulher’ (ouça aqui). Artistas como Rei Salles, as irmãs Otaviano, Rosangela Alves e Regina Cell, entre outros, participaram do show que teve O Zi Stafuzza fazendo o pocket de abertura (aqui as fotos do grande Roberto Candido – ele voltou!). Noite de melodias, cantoria e alegria de reencontrar amigos queridos…

.

.

… … …

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Hoje eu postaria a oitava canção inédita nesta seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas. Mas, como não consegui gravar uma nova, apresento ‘E se de Repente‘, música que gravei em 2020 e postei recentemente no YouTube. Ela se junta a ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘, ‘Hey, Girl‘, ‘O Poema Gráfico‘, ‘Oh, John‘ e ‘Tom Jobim no Telhado‘:

.

‘E SE DE REPENTE’

(Arnaldo Afonso)

E se de repente acontecesse … De eu perder teu endereço … Teu código de acesso

Se por um desdém qualquer ou briga … Nunca mais sentisse a liga forte… Que nos prendia

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… Que cruel desfeita … Essa que o amor me fez

E se de repente anoitecesse… E eu não encontrasse mais… A porta que te adentra

Se por um descuido, susto ou lapso … Eu deletasse a nossa história… Da memória

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… Que fatal embriaguez … Essa que o amor me deu

É, é… Que festa é essa, o que o amor bebeu?

Como fazer pra refazer aquele amor que era só dela / E o seu amor que era tão meu…

o meu amor que era só seu.. e o seu amor que era tão meu

E se de repente eu me perdesse … Enlouquecesse e nunca mais… Provasse do teu néctar

Se em galáxia alguma… Achasse a fruta o mel e a luz do teu olhar… De pérola de estrelas

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… Que castigo, que cegueira… Essa que o amor impõe

E se de repente assim sem mais… Tudo mudasse e o amor armasse… Outra de suas armadilhas

Se o mundo explodisse e eu não ouvisse nunca mais a tua voz… A me dizer: Bom dia!

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… Que loucura solidária … Essa que o amor ensina

(Repete o refrão – É, é… Que festa é essa, o que o amor bebeu? …)

E se de repente se acendesse novamente em nós a chama… do eterno amor ardente

se a gente entendesse que esse lance de romance ultrapassa… o que se acha ou sente

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh… que inocência perigosa… essa que a gente goza

.

NOTA DO AUTOR >>> Esse verso final já foi alterado para: ‘que viagem alucinógena… o amor é uma droga’

.

.

… … … ALGUNS COMMENTS … … … O TAPA DO WILL, O TOP DA ANITTA, O PASTOR DO BOZO, O MOTTA, O PUTIN… >>> Incrível como o ‘assunto mais comentado’ muda a cada 48h. E nós, os ‘especialistas de Facebook’ falamos, falamos, falamos… sobre todos eles. Eu até me divirto um pouco acompanhando tudo. Mas lamento vislumbrar a evidência de que nosso mundinho véio esteja descambando de vez pra um ponto onde os valores humanistas sejam bem pouco (ou nada) considerados. . Mário Bortolotto que traduz bem o que penso sobre isso: “Esse é o novo mundo. Temos que nos acostumar com ele. A notícia nos é empurrada e não somos nós que determinamos o que é realmente importante” Acabo de ler um post do grande dramaturgoque traduz bem o que penso sobre isso: “. Temos que nos acostumar com ele. A notícia nos é empurrada e não somos nós que determinamos o que é realmente importante” . Pois é, meu admirado amigo… O jogo da indústria do lucro é sujo e não há outro jeito: temos de aguentar. Tenho repetido essas palavras em casa e aos amigos próximos. Hoje, as pessoas têm na net um canal de expressão. O que é bom. Mas parece que nos basta ‘salvar o mundo’ do sofá, ‘opinando’ sobre tudo. Até sobre o que não entendemos patavinas. Argumentamos sem conhecimento, sem estudo ou leitura das matérias, simplesmente para não deixar de ‘opinar’. Sei lá por que, achamos que temos de nos posicionar sobre todos os assuntos. E aí, por exemplo, entramos em questões insignificantes, e brigamos feio, até com os amigos, na base do ‘gostei ou não gostei’ do Will Smith ou do Chris Rock, do Ed Motta ou do Raul, do Putin ou do Zelensky. Ou discutindo sobre se a Anitta merece ou não o primeiro lugar entre as mais tocadas, por exemplo, ao invés de analisarmos a manipulação da indústria da música através do Spotify e de outras plataformas, cujo esquemão de funcionamento é bem pior e mais nocivo à cultura do que aquele que as gravadoras faziam na ‘era do rádio’. Devido a isso, nós, artistas alternativos, cada vez nos tornamos mais alternativos. Estamos à margem da margem. Como artistas e, também, como cidadãos, sem visibilidade e sem poder de influir. . eu sempre quero estar fora‘. Num outro post, o mesmo talentoso Mário afirmou, se referindo às ‘oportunidades’ da indústria cultural: ‘‘. . Eu, modestamente, concordo e assino embaixo. Eu, por exemplo, nem iria num evento que fosse apresentado pelos DaniloGentiles ou RafinhaBastos da vida. Ou por qualquer desses ‘comediantes’ que tem por aí… esses caras ‘engraçados’ tipo o Mamãe Falei. Assim como jamais entraria num debate com Kim Kataguiri, por exemplo (a Marcia Tiburi fez muito bem em cair fora de um). Também não iria, por exemplo, no programa do Serginho Groismann, pra ficar sentado lá fazendo média ao lado de cantores com quem não tenho nenhuma afinidade artística (no ‘Altas Horas’, os caras mais sem noção fazem pose de ‘progressistas’, mas estão fechados com o Bozo e os fazendeiros do AgroNegócio até o pescoço). Claro que ninguém nunca me convidou, mas eu também não iria (risos). Então, só me resta ficar fora, mesmo. A gente não é alternativo só porque quer. É porque não tem outro jeito de ser fiel a ‘a si mesmo e ao que se pensa’. Não é fácil, não… Mas é menos ruim assim. . … ABAIXO OS DITADORES >>> Quinta-feira fez 58 anos do golpe militar de 1964, que fechou o Congresso, acabou com as liberdades individuais e com os direitos políticos dos cidadãos. A ditadura dos generais Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, apoiada pelo empresariado nacional mais retrógrado e insuflada pela política ‘anticomunista’ dos EUA para a AL, sequestrou, torturou e matou milhares de brasileiros e impôs censura e ditadura à nação. Era data para ser esquecida, mas, como os fascistas abilolados que estão no Governo Bolsonaro a comemoram, impunemente, faz-se necessário rechaçá-los. Fora assassinos fascistas, fora Bolsonaro. . … CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . . Faz 4 anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto o blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle sempre estará presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além das canções autorais de seu cd ‘Parede da Memória‘, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Darc Maia, entre outros, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. Visite o canal e saiba mais. Veja os mais recentes: os bate-papos com Tatau, do Bar do Frango e com a talentosa cantora e compositora Elaine Frere, sobre quem falarei mais detalhadamente num dos próximos posts

…

WANDER B >>> No último dia 18, o multiartista escreveu ‘Fim de Jogo’, texto que encerra um ano de ‘respostas’ ao Facebook sempre que este lhe viesse com ‘a (des)elegância de dizer que o dia de hoje era um dia sem lembranças’. Ele então tratava de escrever algum texto curto, uma ‘memória inventada’. Assim, após mais um ano de pandemia, nasceu o performático álbum ‘Hoje Não Há Lembranças’. Que você pode acessar aqui. Na sequência, um dos textos:

.

2 DE ABRIL DE 2021 >>> Eu invento uma: “O dia em que eu te encontrei depois de quarenta e tantos anos e quis dizer coisas que não faziam mais sentido algum. Eu quis dizer e disse. Você ouviu com muita atenção. Você ficou contente porque finalmente eu havia chegado nos assuntos que de fato interessam”

.

.

MAIS WANDER B >>> Confira a discografia completa do artista, com seis álbuns e dezenas de singles, que está disponível em todas as plataformas. Inclusive a canção ‘Eu Quero Te Amar e Me Amar Por Te Amar , de seu mais novo álbum, ‘Espantalho-querubim‘ . Visite no Spotify

…

ARCHANGELUS >>> Edições Archangelus comemora seu 100º livro publicado, reeditando ‘Ecos do Silêncio’, do poeta Luka Magalhães, seu editor. É uma marca importante para uma pequena editora de livros do mercado alternativo. Parabéns aos envolvidos

…

FIC – 4ª Edição do Festival Internacional de Circo da Cidade de São Paulo – Até 17 de abril >>> Realizado pela Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo com apoio da SMC-SP, festival reúne pesquisadores, produtores e criadores em mesas de debates, seminários, oficinas e lives, com foco na produção circense de mulheres, procurando abrir caminho para o intercâmbio e mesa de negócios. A proposta internacional desta edição busca estreitar relações com os países latino americanos. Saiba mais

…

.

‘CANTO PERIFÉRICO‘ >>> Chega às plataformas digitais ‘Canto Periférico‘, single de Adolar Marin em parceria com Flávvio Alves, que faz parte de seu segundo álbum de parcerias, o ‘Outros Caminhos – Volume Dois’

…

Sábado e Domingo – dias 2 e 3 de abril – das 13 às 18h … Coletivo de audiovisual Cine Campinho promove oficina gratuita de vídeo no Ceu Lajeado, sala 30. Aprenda a roteirizar, gravar e editar vídeos com qualidade usando o celular. Inscrições para maiores de 15 anos

…

Terça – 5 de abril – 12h … Coletivo ‘Poetas do Tietê’ leva seu projeto ‘Poesia na Faixa’, para a av. Paulista, esquina com Joaquim Eugênio de Lima. Confira aqui a programação completa da Semana de Leitura

…

Sábado – de abril – das 13 às 17h … Regional Mateus Santos faz roda de choro no Donna Mariah Bar, com entrada franca. Na Vila Leopoldina

…

Quinta – 7 de abril – 20h … ‘O que é Ideologia?’, aula gratuita com Marilena Chauí, professora emérita de Filosofia na USP. Participação de Jessé Souza e Eduardo Moreira. Entenda a origem, os mecanismos, os fins e os efeitos sociais econômicos e políticos deste mascaramento da realidade social. Garanta sua vaga e saiba mais

…

Sábado – 2 de abril – 15h … Noélia Ribeiro, Rubens Jardim e Margarida Patriota participam do ‘Tome Prosa, Tome Poesia’, com mediação de Antônio Mariano. Live com transmissão pelo Facebook e YouTube do mediador

.

ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no Instagram

…

Sábado – 2 de abril – a partir das 19h30 … Sarau do Grajaú convida Élio Camalle, cantor e compositor com dez álbuns gravados. Também ator, trabalhou em produções cinematográficas como ‘Família vende tudo’, ‘Uma noite não é nada’, ‘Linha de passe’ e claro, em seu musical, ‘Ísola: ¼ de música’, que será exibido. No sarau, lançamento do livro infantil ‘Lelises (lilases)’, de Ronaldo Vieira, escritor de prosa e poesia. No toca-discos, o dj Crafter

…

Domingo – 3 de abril – das 15 às 18h … Editora FiloCzar promove o lançamento de ‘A Borboleta Zuzu’, de Denise Aparecida de Abreu Moreira. Na Livraria Martins Fontes da av. Paulista, 509 – piso do café.

…

BOM DIA POÉTICO >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicando por aqui também. Como esses versos de Kleyson Ribeiro (Joinvile/SC):

.

A GRIPE

(Kleyson Ribeiro – Joinvile/SC)

De repente, uma tosse insistente…

Espirros lançavam dragões no quintal;

os quais rastejavam feito serpentes;

cuspindo labaredas em meu varal.

Os pés de elefante davam sementes;

os leões pastavam capim no curral;

as cabras voavam alegremente…

Fora a gripe, foi um dia normal.

Botei o pijama pra sair da cama;

fiz chá para o boi e comi a grama;

tive febre alta e outros sintomas.

Eu puxei a charrete pros animais;

pulei as janelas de dois hospitais;

mas melhorei bem, não tive hematomas

…

Sábado – 2 de abril – 19h … 75° Sarau dos Conversadores – online. Sarau organizado por Cacá Mendes e Edson Tobinaga, a dupla de artistas conversadores, tem convidados e microfone aberto. Para ter acesso ao link da plataforma zoom e participar, acesse a página no Facebook meia hora antes do evento. Para assistir, vá ao canal do coletivo, no Youtube

…

Sábado – 2 de abril – 16h… Lançamento do livro ingantil ‘Nonigodo: aventuras no Espinhaço’, de autoria das crianças João Pedro Scalco Aguiar, de 7 anos, e Pietra Scalco Aguiar, de 10 anos, e da educadora Vitória Líbia Barreto de Faria, que compilou e organizou o texto. Na Escola Pés no Chão

…

Sexta – 1 de abril – a partir das 20h … Banda Cachorro Urubú, que faz tributo a Raul Seixas, se apresenta na Casa Amarela, em São Bernardo. Discotecagem com rocks setentistas por Gustavo Nascimento

…

Quarta – 6 de abril – 20h … Marca ‘Me Gosto Assim’, de Guta Araújo, promove desfile de sua primeira coleção autoral, ‘Infinitas’. No Florisbela Restaurante, na Mooca. Saiba mais na página da marca

…

CCN NOTÍCIAS é um site voltado principalmente para a Zona Norte. O Coletivo de Comunicação Norte Notícias foi lançado em novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

…

ÀS SEXTAS – 19h >>> Sons da Resistência #32. Programa transmitido pela rádio web Expedição CoMMúsica para Brasil, Itália, Peru e Equador. Curadoria e apresentação de Elizabeth Del Nero Tuca. Clique para ouvir

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição com Marina Ruivo, autora de ‘Leite de Mulher’ e ‘Nossa Barca’. Inscreva-se no canal >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição com, autora de ‘Leite de Mulher’ e ‘Nossa Barca’.

.

MARINA RUIVO 2 >>> Em seu canal no YouTube (A barca Marina), a escritora postou a leitura do conto ‘Paralama‘, de Carlos Heitor Cony. Imagens dela e de Vagner Mun, que também editou e criou a vinheta de abertura

…

SETE CÂNTICOS NEGROS e Outros Tantos Orikis Negros e Índios >>> O poeta José Couto acaba de lançar um objeto multimídia. Seu e-book é o que se chama popularmente de ‘três em um’: poemas para serem lidos, acompanhados por belas ilustrações de Artur Madruga e com links para se ouvir os poemas musicados. O livro em pdf tem 96 páginas e está com preço promocional de R$25. Saiba mais e adquira um exemplar. Na apresentação do livro, Ana Cecília Romeu, editora da Camino, afirma que “a obra ressignifica a poesia ao ofertar a ela o tom maior da transcendência, favorecendo o diálogo com as artes plásticas e a música, numa dança com elementos místicos: a magia, os mitos, os negros, o iorubá, os indígenas”, concluindo que “essa experiência sensorial amplia o voo poético”

…

VANESSA BUMAGNY >>> Novo álbum da cantora, ‘Cinema Apocalipse‘, tem participações de Zeca Baleiro, Chico César e Fernanda Takai, além de parceria com Luiz Tatit. Já disponível nas plataformas digitais. O belo trabalho fotográfico da capa e do material de divulgação do cd (nas imagens ao alto) são da xará, Vanessa Curci. Com produção de Rafael Castro, disco tem dez faixas, incluindo o poema ‘Lady Lazarus’, de Sylvia Plath, musicado pela cantora que já lançou os cds ‘De Papel’ (2003), ‘Pétala por Pétala’ (2009) e ‘O Segundo Sexo’ (2014). Além da carreira solo, Vanessa participa de projetos variados com o grupo ‘Sons e Furyas’, promove saraus e apresentou o show infantil ‘Cecília, Clarice, Fernando e Federico’, cantando poemas de autores clássicos que musicou.

…

ÀS SEXTAS – a partir das 19h30 >>> Slam da Guilhermina. Batalha poética acontece na saída da estação Guilhermina-Esperança do metrô, na ‘pracinha’ da rua Astorga

…

RADIOLA DA MEMÓRIA >>> Série de podcasts conta histórias de pessoas e suas memórias sonoras. A cada episódio uma experiência sensorial diferente. Parceria entre o canal Avosidade e a atriz Janaina Sant’Ana, que narra, no primeiro episódio, a história de Cesar e o alto-falante da igreja matriz da cidade onde vivia, que reverbera até hoje nos escritos dele

…

ERAM OS POETAS ASTRONAUTAS? … Segundo livro do poeta, ator e produtor cultural Ivan Néris, do coletivo Aldeia Satélite, foi lançado na semana-feira passada, em live transmitida pela editora Lavra (veja como foi). O autor costuma postar vídeos declamando seus textos no Facebook (acompanhe). Alternando doses de dramaticidade, lirismo e humor ácido, mesmos os poemas de conteúdo mais confessional trazem a fúria de sua escrita libertária. O livro custa R$30 e já está a venda na lojinha virtual da editora (adquira aqui)

…

CARUARUS – ORTINHO >>> Cantor e compositor pernambucano disponibilizou nas plataformas digitais seu novo álbum, ‘Caruarus‘, disco de forró feito com muitos parceiros: Azulão, Chico César, Anastácia, Lula Viegas, Josildo Sá, Kiki Vassimon, Marco Polo e Zeca Baleiro. Ortinho, oriundo da cena do mangue beat, se lançou como vocalista da banda Querosene Jacaré, com a qual gravou o disco ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’ (1998). Depois, em carreira solo, lançou ‘Ilha do Destino’ (2002), ‘Somos’ (2006), ‘Herói Trancado’ (2011) e ‘Nas Esquinas do Coração’ (2019). ‘Caruarus’, com 10 faixas, tem produção de Yuri Queiroga.

… MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> Até 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse. Neste fim de semana tem Pirajussara: Vozes à margem’, com Bando Trapos. Sábado, 2 de abril, 20h >>> Na sede CTI – Teatro-baile, à rua Oti, 212, na Vila Ré Quinta, 7 de abril, 20h >>> Na Casa de Teatro – Maria José de Carvalho, à rua Silva Bueno, 1533, no Ipiranga …

RÁDIOS COMUNITÁRIAS >>> Dois programas legais: . Acordes Urbanos, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h). Com Quinho, Passarinho e Gregório entrevistando artistas alternativos , na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h). Com Quinho, Passarinho e Gregório entrevistando artistas alternativos . TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa … LEONE DA GAITA >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox … ÀS TERÇAS – 19h … Tato Fischer promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Saiba mais e inscreva-se promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Saiba mais e … ÀS TERÇAS – 20h >>> Programa ‘Contraponto’ entrevista produtores, instrumentistas e compositores para compreender um pouco mais do mercado brasileiro da música. Com Serginho Sagitta, do programa Sons do Brasil, e Mateus Mello, do canal Tropicalismo Selvagem. Se inscreva no canal do YouTube … PAPO ROCK >>> Programa apresentado por Arnaldo Marques vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reapresentação aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Pela web rádio CDR … OFICINA DE ESCRITA – VANESSA ALVES >>> Dias 5 e 12 de abril, às 19h30, continua a série de 4 oficinas de 40 minutos cada, via zoom. Nesta terceira, artistas que inspiram a autora com conteúdos eróticos, bem como autorretrato erótico. No quarto encontro, experiência poética, seja em forma de poema, diálogo, carta, autorretrato ou como a pessoa se sentir mais à vontade de se manifestar. Mais informações por inbox. Escritora, poeta e atriz, Vanessa Alves é autora, desde 2017, do projeto erótico ‘Sem Tarja‘, onde disponibiliza fotos, vídeos e contos eróticos pelo Instagram. Lançou em 2019 o seu primeiro livro de prosas poéticas, ‘Peguei meu coração e comi‘, pela editora Patuá. … ÀS QUINTAS – 21h – MADAN LIVES >>> Série de encontros promovidos pela trompetista July SK, filha do músico morto precocemente, aos 53 anos, em 2014. Nas lives, parceiros e amigos relembram histórias e canções do artista. No Instagram . MADAN – 2 >>> Saiba mais sobre o grande artista nesta entrevista concedida à revista Ritmo Melodia, de Antonio Carlos da Fonseca Barbosa

…

BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. Contatos in box …

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Saiba mais aqui

…

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

…

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

…

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> Até 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … ÀS QUARTAS – 22h15 … Programa Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

….

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena cultural alternativa. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 1°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

…

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

…

ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica no player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

.

.

… … …

MAIS NALDOS NEW’S

… … …

Tenho canções postadas em dois canais no YouTube (canal um e canal dois), além de vários registros de minhas participações pelos saraus da cidade (é só pesquisar pelo meu nome). O blog também está no YouTube e tem projetos de transmissão de programas e lives para 2022. Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs e que foram adaptados para o formato de lives durante a pandemia. São eles:

.

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado no Festival Satyrianas

.

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia >>> Arnaldo Afonso canta repertório autoral. Versão online de shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse, no Centro Cultural Charada e na Tom-K Produções

.

3 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Caetano >>> A série ‘Lives Caetanas’ teve 6 edições (a primeira teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos). Aqui uma delas

.

4 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior >>> Veja a primeira e a segunda edição das ‘Lives do Bel-Prazer’

.

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

.

EP >>> Além dos shows sobre a vida e a obra de Belchior, Cartola ou Caetano, e de me apresentar cantando repertório autoral, ainda neste primeiro semestre do ano realizo a gravação do ep ‘Cinco Canções de Amor e uma Balada Desesperada‘. Aguarde.

.

… … …

Fique ligado em minha página no Facebook, onde divulgo as lives e textos deste blog, além de outras inserções. E, anote: toda sexta-feira (às vezes, quinta) tem post novo. Até lá!

… … …

.