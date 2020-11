O Atlas Lírico da América Hispânica, os poetas contra o racismo, a peça de Wander B, o cd de Ana Lee, o livro de Manogon e meu voto nas eleições

Na semana passada, exatamente no dia da Consciência Negra, o bárbaro assassinato no Carrefour expôs, tragicamente, o óbvio: a dolorosa e sangrenta ferida aberta do racismo estrutural que só fascistas ou idiotas (ou as duas coisas – como esses que estão presidindo o país) são capazes de não ver ou de negar. Velhas raposas oportunistas se aproveitaram da onda retrógrada gerada pela LavaJato (e pelo desgastado anticomunismo repercutido a rodo na grande mídia) se elegeram levando ao poder o mais fétido pensamento anacrônico, preconceituoso e anti-humanista. Devemos afastar essa ‘jente’ dos cargos públicos imediatamente, antes que matem mais brasileiros (por incompetência ou descaso). É semana de eleições em várias cidades do país: saibamos escolher melhor os políticos compromissados com os movimentos populares e os direitos dos trabalhadores. Este blog faz textão declarando voto e segue na resistência. Com poesia. … ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do novo projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais. Aqui, uma poeta equatoriana: TRANSE 4

(Maritza Cino Alvear) Com suor feroz, desarticulo as partículas dos sonhos

vou montando essa unidade possível

essa pulsão de fragmentos que fluem de qualquer ponto

e se transformam em linhas de água

com a ira do último dia

chegam mais imagens febris

larvas que expelem resíduos

e me advirto como um fantasma incompleto

que coleta margaridas em um deserto encantado

que aspira e respira o ar aleatório da inconsciência

circundo a casca decapitada

para ver se há algo primitivo/despojado

de alguma gaveta de jogos iniciais

ou de outra zona alheia da espessura

percorro as esquinas com intensidade lunática

avanço em direção à estação que me foi negada

onde os saguões acalmam as pálpebras

onde jaz uma pausa que me leva à claraboia da infância

por ali surge como uma faca

que reduz outra unidade possível:

lágrima do ventre / piscadela do bufão

o movimento do fonema … >>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos … DESVARIO >>> Editada pela poeta Thainá Carvalho, a revista online Desvario é especialmente voltada para a publicação de literatura produzida por mulheres (e os textos sempre são acompanhados por desenhos de ilustradoras). O site (que replica seu posts no Facebook) também apresenta contos, entrevistas e resenhas, além de ótimos poemas, como esse: GENTE PRETA QUANDO MORRE PERDE A COR

(Aline Monteiro) pessoa preta

quando morre

perde a cor não é

curioso

que quando

viva

todos lembram

que é preta? na loja na

família no hospital

no mercado na entrada

do gueto

no programa policial

no cinema

nos restaurantes caros

em qualquer local mas quando

morta vira

gente porque

gente morre a gente morta

é incolor não morreu

porque é preta

de repente vira gente

no momento em que

o sangue escorre … Vidas Negras Importam / Black Lives Matter >>> “Nunca deixe te convencerem que vidros quebrados ou propriedades destruídas é violência. Fome é violência. Não ter casa é violência. Guerra é violência. Soltar bombas em pessoas é violência. Racismo é violência. Supremacia branca é violência. Pobreza é violência. A contaminação do lençol freático para obtenção de lucro é violência. Propriedade pode ser substituída. Vidas humanas, não”.

Marc Jacobs, após sua loja ser destruída, nos EUA, em protesto no início do ano … OSWALDO ROSA >>> O poeta tem dado respostas contundentes e imediatas à violência, ao racismo e à onda fascista que cobre de sangue e mancha nossa sociedade (a charge emocionante, acima, é de Nando Motta). O humanismo e a indignação de seus poemas me comove e mareja os olhos. Este é um deles: BALA PERDIDA TEM ALVO

Oswhaldo Rosa bem perto da porta

do lado esquerdo do berço

uma bala atravessa a janela

atinge a criança no peito

seu crime, sua delinquência:

ser negra, pobre, indefesa no pátio da escola

o medo estanca o recreio

águias de metal sobrevoam

vomitam tiros certeiros

abjeta, a mira tem por objeto

o pobre, o negro indefeso nas ruas e becos

de toda e qualquer favela

a fera fareja sua caça

ataca, destroça, esfacela

um jovem sem sonho ou direito

de ser livre, ser vivo, ser negro Ágatha, com um tiro nas costas

Kauê, com um tiro na cabeça

Jenifer, na porta de casa

João Pedro, caído na sala

Que bala perdida é essa

que reconhece por presa

o jovem, o pobre, o negro? (dedicado às crianças Ágatha Félix, oito anos, morta com um tiro de fuzil nas costas, no Complexo do Alemão; Kauê Ribeiro dos Santos, doze anos, assassinado com um tiro na cabeça, no Complexo do Chapadão; Kauan Rosário, onze anos, assassinado em Bangu; Jenifer Cilene Gomes, onze anos, assassinada na porta de casa; Kauan Peixoto, doze anos, baleado, em março, na comunidade da Chatuba, quando saiu de casa para comprar um lanche; e Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, cinco anos, morta com um tiro, no Realengo; João Pedro Mattos Pinto, 14 anos, assassinado em casa, no Complexo do Salgueiro) … O PARTISANO >>> Com curadoria de William Dunne, escritores publicam regularmente seus textos no site: Deborah Dornellas (sexta), Sergio Rocha (sábado), Mell Renault (domingo), Felipe Mendonça (segunda), Andri Carvão (terça), Fernanda Noal (quarta) e Helena Arruda (quinta). Colabore com a campanha para manter esse espaço progressista (saiba mais aqui) … SUPLEMENTO LITERÁRIO A ILHA >>> Conheça a revista (que já existe há 40 anos!), com 72 páginas de muita prosa, poesia, informação literária e cultural. O número 154 traz matérias sobre Adélia Prado, Ana Maria Machado, Borges e Cruz e Souza, entre outros … ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição, apresentação de ‘I-Juca-Pirama’ (O que será morto), poema indianista romântico escrito pelo poeta Gonçalves Dias e de trecho, em língua guarani, da música ‘O índio é forte, canção de resistência da luta indígena por seus direitos. Com Mirindju Glowers e participação de jovens residentes na Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, a quem Laureatti pede contribuição voluntária em depósito no Banco do Brasil, na agência 2996-3: conta corrente 31006-9, em nome de Geneci Mirindju Veríssimo, CPF 236629528-66 … TRANSVÊ POESIAS >>> Acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro o 3º Festival Literário Online da Transvê Poesias em que escritores interagem através de textos literários em um ambiente digital, comentando sobre suas obras e trajetórias (inscrições aqui).

A Transvê Poesias é uma organização que acredita na transformação do mundo através do acesso à arte, educação de qualidade, literatura e sustentabilidade

… … … NALDO’S NEWS … … … ESTE BLOGUEIRO E AS ELEIÇÕES >>> Tenho sido convidado a participar de lives onde canto minhas canções, leio meus poemas e comento minha participação na organização do Sarau da Maria e dos movimentos culturais e políticos com os coletivos e artistas amigos. Claro que o assunto eleições sempre vem à tona. Não é nenhuma novidade eu dizer que vou votar na chapa Boulos-Erundina, mais ligada ao movimento popular e, a meu ver, mais capaz de representá-lo de modo a implementar políticas públicas de inclusão, voltadas aos mais necessitados. O que me causa espanto é a recorrente pergunta sobre uma suposta polarização entre esquerda e direita na alternância do poder em nosso país. E eu sempre repito: que polarização? Quem está no poder (e sempre esteve, mesmo sob os governos Lula e Dilma) é a direita, representada por políticos que defendem os interesses do empresariado nacional e multinacional e a agiotagem dos banqueiros e seu sistema financeiro que lucra cada vez mais, mesmo sob crises. O que tivemos, nos mandatos Lula e Dilma, foram louváveis tentativas de diminuição da fome e da miséria de nosso povo e a ampliação de alguns direitos trabalhistas e civis. E é isso, justamente isso, que fez com a direita no poder deixasse de lado sua máscara democrática e assumisse o caráter fascista que lhe é nato. Até mesmo o sobrinho do Mario Covas está fazendo isso na reta final da campanha em SP, chamando Boulos de ‘radical’, ‘comunista’, ‘invasor de propriedade privada’ e aquela velha lenga-lenga apelativa de sempre. Sobre isso, assisti a um vídeo criminoso e mentiroso do ‘religioso’ Silas Malafaia (que discursa diariamente na tevê aberta), aliado político do (des)presidente Bolsonaro, condenando o marxismo (qual? de quem? onde? quando? como? cadê?) e ligando Boulos à defesa de práticas sexuais entre crianças nas escolas (já é um avanço: antigamente diziam que os comunistas comiam criancinhas). Como pode isso acontecer, impunemente? Jornalistas da grande mídia, que dizem fazer ‘jornalismo isento’, assistem sem nada comentar. Ou, pior que isso, preferem atacar a esquerda, claro: a apresentadora do programa Roda-Viva (que vai ao ar na emissora administrada pelo governador do Estado, tucano como Covas) numa única ‘perguntinha inocente’ chamou as propostas de Boulos de ‘utópicas’, fazendo alusão a um ‘mundo meio colorido’ e à sua ‘fase paz e amor’ (remetendo ao tal ‘lulopetismo’, sempre ele). Com o outro candidato (ou com bolsonaristas e tucanos que grassam por lá), só as amenidades de sempre. Há tempos digo aqui: esses tais ‘jornalistas isentos’ (me refiro a eles mesmos, não só a seus patrões) são muito responsáveis, sim, pelo onda que culminou no fascismo vigente. Além do desserviço, acho vergonhoso. Por tudo isso, como artista, participante e organizador de saraus e movimentos culturais, achei por bem tornar público o meu voto na chapa Boulos-Erundina … COMO FOI >>> Na quarta-feira passada bati um papo com com o psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube. Acompanhe suas lives de entrevistas com artistas e profissionais liberais abordando temas como saúde mental, literatura, artes e bem estar. Fiquei lisonjeado por fazer parte dessa nobre galeria … ANOTA AÍ >>> Na semana que vem participo, representando o Sarau da Maria, do Sarau A Plenos Pulmões, no dia 5 de dezembro, sábado, às 19h (com Vlado Lima e a dupla Cordeirovich & Vladinsky). No domingo, dia 6, às 18h, faço minha live ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola‘, com participação de Rosa Freitas, dentro da programação do Festival Satyrianas. Mais detalhes na semana que vem …

MEU CANAL NO YOUTUBE >>> Após postar no YouTube minhas canções Além da Lenda (em parceira com Conrado Pera) e Chama de Amor, me dei conta de que estou com dois canais lá (desorganização total). Um é esse. O outro, tá aqui. Em ambos, posto algumas músicas de quando em quando – além das várias espalhadas em páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm). Um dia organizo e junto tudo num lugar só. Essas gravações são o teste para um pacote de músicas que postarei, em breve, como se fosse um cd. Nesta semana, incluí minha nova canção ‘Tom Jobim no Telhado‘ (no vídeo acima)

…

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que participo como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia. …

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos porinbox). São eles: Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por. São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

… … …

UMA PEÇA, UM SONGBOOK, UM EP

… … …

Sábado – 28 de novembro – 15h … ‘O inferno é um espelho da borda laranja’, performance online solo do multiartista Wander B, com duração de 50 minutos. Os ingressos são limitados e precisam ser retirados com antecedência (adquira aqui). Recentemente, o artista desenvolveu, em parceria com Elenice Zerneri, o projeto Uma história conta outra, em que, durante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no YouTube (curta o canal)

SOBRE A PEÇA >>> Na semana passada assisti à peça O inferno é um espelho da borda laranja junto com minha filha, Carolina de Sá, que é bailarina e entende do riscado. Ambos achamos o espetáculo instigante: um texto poético e questionador somado a uma performance admirável. Wander B é um grande ator que nos emociona. É um prazer vê-lo atuar. Assista. … SONG BOOK SACHA 70 >>> Livro traz letras e harmonias cifradas das músicas de Sacha Arcanjo, um dos grandes artistas que conheci em minhas andanças pela ZL (ouça seu cd ‘Feito Bicho‘). O songbook custa R$35 (mais frete de R$10) e pode ser adquirido no inbox das Edições Archangelus ou com Luka Magalhães (9.9861-9450). Eu já estou com o meu… Tô louco pra sair tocando Sacha por aí. ‘Chão Americano‘ vai ser a primeirona, claro! … GILIANE & GUSMÃO >>> Dupla de cantores e compositores disponibilizou quatro canções nas plataformas digitais: ‘Nas cabeceiras do rio’, ‘Na poeira da estrada’, ‘Virada do Alto’ e ‘Terreiros da Madrugada’. Além das citadas, é só digitar ‘Som da Estrada Duo’ para acessar outras músicas. Após assistir a um show deles, escrevi: “Não bastasse a beleza melódica das canções de Gusmão, a interpretação de Giliane marejou meus olhos em vários momentos. Ela é, sem dúvida, a melhor cantora da seara de saraus.

Além da dupla Som da Estrada, Giliane & Gusmão também se apresentam como Banda Suindara, acompanhados pela percussionista Zana Candido e pelo flautista Rico. Eventualmente, a violeira Rosana Camilo, o baterista Fabiano Siqueira, o baixista Bruno Ahau e outros amigos músicos, poetas e atores também participam de seus shows e projetos especiais. Fique ligado e acompanhe por aqui. Eu sou fã dos caras e sempre noticio. Eles merecem”.

… … …

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

… … …

ANA LEE >>> A ótima cantora Ana Lee lançou seu novo (e já muito elogiado) trabalho ‘Labirinto Azul‘ nas plataformas digitais. O disco tem participação de Zeca Baleiro, Mario Manga e Swami Júnior, letras de Etel Frota e Maria Rita Kehl, versos de Emily Dickinson e regravações de pérolas de Chico Buarque/Dominguinhos e Beto Guedes/Ronaldo Bastos. Ozias Stafuzza, artista ligado ao Sarau Toca do Autor e ao pessoal do Clube Caiubi de Compositores, comparece com quatro canções e toca violão, ao lado de Bráu Mendonça e Lula Gama

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta quinta, dia 26, Davi Kinski. Na segunda, dia 30, Paulo Mapu. Na quarta, dia 2 de dezembro, Mariana de Matos. Sempre às 20h O poeta e editor da, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (. Nesta quinta, dia 26,. Na segunda, dia 30,Na quarta, dia 2 de dezembro,. Sempre às 20h …

‘UNIDAS: MULHERES EM DIÁLOGOS’ – De 25 a 28 de novembro >>> Salvador e Berlim se unem como cidades-sedes do evento que mobiliza convidadas das mais diversas trajetórias e origens para desenvolver pensamentos e ações que fortaleçam a luta pela igualdade de gêneros. O encontro promoverá debates e atividades que terão transmissão na internet. Acesse a programação completa

…

ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editor João Caetano do Nascimento bate um papo com Manogon que faz lançamento virtual de seu livro ‘Dentes moles não mastigam pedras’. Na live, participação de Escobar Franelas e Thina Curtis. O livro custa R$ 35 (compre aqui). As entrevistas anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editorbate um papo comque faz lançamento virtual de seu livroNa live, participação deO livro custa R$ 35 (). As entrevistas anteriores estão disponíveis na

… CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). No mais recente, Marcelo Montenegro … TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net há mais de um ano uma série de programas denominada Trilhas. É ele mesmo quem comenta: “Meus trabalhos são de pesquisa e organização de material. O que era para ser um canal com o intuito de apresentar histórias curiosas de alguns discos, selos e cenas, acabou por virar um resgate de verdadeiros heróis da nossa música” >>> MAIS ZANGRANDI >>> O produtor cultural falou de seus projetos ao Musicodália (saiba mais aqui) …

CHRIS HERRMANN >>> Carioca radicada na Alemanha desde 1996, é editora da Revista Ser MulherArte e articuladora do Mulherio das Letras Alemanha. Recentemente fez o lançamento virtual de seu livro ‘Entre Amoras e Amores‘, com 50 minicontos (saiba mais aqui). Além da revista, e do podcast ‘PodPapo’, onde Chris entrevista escritoras, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’, entre outras iniciativas literárias. Escritora premiada, é musicista, musicoterapeuta, tradutora e webdesigner, tendo lançado nove livros (de poesia, romance, contos e infantis).

…

FESTIVAL NOIA >>> Começa no dia 30 de novembro (segunda) e vai até 4 de dezembro (sexta) a 19a edição do Festival de Audiovisual Universitário (Noia 2020), com oficinas, seminários e debates, apresentação de filmes, bandas, exposições fotograficas e artes da cena universitária brasileira, tudo online e gratuito (com transmissão pelo Face, Insta e YouTube). Clique, cadastre-se e confira a programação completa

…

VIDEOCANÇÕES (LYRIC VIDEOS) >>> ‘Vai e Vem’ é mais um lançamento da série apresentada por Beto Bianchi e Marcia David. A playlist, premiada pela Lei Aldir Blanc, terá mais dois vídeos

…

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook)

…

Sábado – 29 de agosto – 17h … Os artistas Adolar Marin e Flavvio Alves estarão no programa de Ruy Godinho na rádio Cultura FM, conversando sobre o cd Outros Caminhos

…

CLUBE DA MÚSICA >>> Fique por dentro da programação musical do Julinho Clube, tradicional point de resistência cultural localizado na Rua Mourato Coelho, 585, em Vila Madalena. O bar apresenta vários tipos de shows, dentro das normas de prevenção à Covid. Na quarta tem o ‘Encontro de Gerações’, na quinta o ‘Sala do Som’ e na sexta o ‘SextaSons’, entre outras atrações no final de semana. Clique e saiba mais

…

‘O GRITO DAS SOMBRAS’ >>> Carolina Bertelli, uma das atrizes do Grupo Ansur (ligado ao espaço cultural Aldeia Satélite, na ZL) apresenta seu primeiro curta-metragem caseiro, realizado durante a pandemia

…

ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no Instagram. A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos, com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

…

VIOLEIRO CHICO LOBO >>> Artista, que já havia lançado o cd ‘Alma e Coração’ nas plataformas digitais, anuncia agora a edição física do trabalho (que será enviada às pessoas que participaram na campanha da Vakinha colaborativa). Na agenda, show presencial de lançamento, dia 19 de dezembro, sábado, ás 20h, no Teatro do Sesc Palladium (com as devidas precauções à Covid)

…

Sexta-feira – 27 de novembro – 18h … Curadoria Hilda Hilst Especial com Mia Couto: Daniel Fuentes recebe o escritor e biólogo moçambicano para um papo sobre Hilda, pandemia e os medos de nossos dias (assista aqui)

…

VIOLA DE PAPO >>> Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, apresenta programa de entrevistas, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui ). No vídeo, o papo com Valdir Verona, músico e compositor de Caxias do Sul

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Peloou na página de Katia no YouTube …

ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Do meu coração nu‘, novo álbum de inéditas após ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’

…

DESLOCAMENTOS MÍNIMOS >>> Novo trabalho do Coletivo Teatro Dodecafônico. Organizado em 11 faixas, as peças sonoras são compostas por instruções que convidam a vivenciar os deslocamentos mínimos possíveis no ambiente da casa em tempos de crise. O link de acesso ao álbum pode ser adquirido até 6 de dezembro de 2020, pelo Sympla

…

GRAZIELA MEDORI >>> Cantora lançou ‘Tudo que você podia ser‘, primeiro single do disco ‘Nossas Esquinas‘, um trabalho feito durante a quarentena com o pianista Alexandre Vianna. O segundo é ‘O que foi feito devera (De Vera)‘, com clipe produzido pela dupla

…

SÁBADOS – a partir das 20h >>> Cacá Lima Trio apresenta repertório do “Clube da Esquina”, entre outros sons de mpb e pop rock. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585 (seguindo os protocolos de segurança – reserve pelo 11996101860)

…

SOCORRO LIRA >>> Às terças, quartas e quintas, às 20h, a cantora e compositora Socorro Lira entrevista os artistas contemplados com o Prêmio Grão de Música, evento que ela organiza há sete anos. Acompanhe pelo YouTube

…

58º FESTIVAL VILLA-LOBOS >>> Até 27 de novembro, sempre às 16h, o Museu Villa-Lobos apresenta uma programação musical com renomados intérpretes do cenário musical brasileiro. Confira a programação completa

…

KLEYSE L’AMOUR >>> Cantora lançou nas plataformas digitais seu ep autoral ‘Poesia em Mim’. Saiba mais

…

MEL DUARTE >>> Poeta e slammer lançou livro comemorando seus mais de dez anos de trabalhos dedicados às artes. Colmeia apresenta poemas escritos de 2012 a 2020. Saiba mais aqui

…

Sextas e terças – 19h … A Fim de + Poesia. Em seu perfil no Instagram, Noélia Ribeiro troca poemas sempre com dois convidados. Nesta sexta com Fernanda de Paula e Igor Fagundes. Na terça tem bate-papo com dois outros convidados

MAIS NOÉLIA >>> Nesta quinta, dia 26, às 18h, a poeta é a convidada do ‘Encontro com a Autora‘, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube (acompanhe aqui)

…

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira >>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira. Zé de Riba lançou também vídeo de sua música em parceria com Wolney de Assis, sobre a vida e obra do pintor Marc Chagall (e em dezembro sai o cd). O multiartista produziu e atuou no curta ‘Caixa de Retratos‘, de Herculano de Almeida >>> MAIS WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube … CARLOS GALDINO >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa Megafone apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM … ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’, é conhecido agitador cultural da cidade de Campos, no RJ. Recentemente, teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020, pela UBE-Rio. O multiartista criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

…

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Entra lá pra ver os programas anteriores e curta o canal

…

ATÉ 27 DE NOVEMBRO – 17h … Cultura do Cordel – Conversas sobre cordel, repente e afins. Bate-papo com convidados sobre o tema (saiba mais aqui)

…

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

…

EDVALDO SANTANA >>> Cantor e compositor lançou o clipe da canção ‘Voo Iluminado’, um fado escrito em parceria com Carlos Miguel Gonçalves, em seu canal no Youtube. E chegou às plataformas digitais o cd ‘Edvaldo Santana‘, lançado há 20 anos.

…

SEXTA A DOMINGO … A Arte de Encarar o Medo. Peça dialoga com o isolamento social neste momento crítico que vivemos. Sextas e sábados, às 21h. Domingos, às 16h. Ingressos gratuitos na página dos Sátyros, no Facebook

…

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor tem programa de bate-papo e canta algumas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

…

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na Radiola Livre). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá

…

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira também no Spotify

…

FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, que já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, México, Canadá, Portugal, Itália, França e Alemanha, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aqui para saber mais sobre a campanha e as recompensas

…

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda Macaco Fantasma). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

… RICARDO KELMER >>> O escritor e multiartista cearense lançou ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros

…