Minha preferida é ‘Corcovado‘. Mas poderia ser ‘Brigas Nunca Mais’. Ou ‘Manhã de Carnaval’. Poderia ser ‘O amor, o sorriso e a flor’. Ou ‘Desafinado’. Poderia ser ‘Wave’ ou ‘Coisa Mais Linda’. A voz de João Gilberto encheu de beleza muitos momentos da minha vida. As músicas maravilhosas que ele interpretou e a forma única como o fez ainda me encantam. A delicadeza. A sutileza. O sopro de quem traz uma revelação. Um anjo suspirando baixinho o silêncio imenso da canção entre uma e outra descompassada batida do coração. Eu colava o ouvido na caixa de som e repetia sílaba por sílaba, cantarolando com ele, fazendo careta, imitando sua entonação, pra ver se captava a mesma vibe, se assimilava a dicção, se aprendia a respirar sua respiração:

E eu que era triste / Descrente deste mundo

Ao encontrar você eu conheci / O que é felicidade meu amor

Por um Brasil melhor, João tem que entrar na grade curricular: ‘crianças, hoje vou ensinar João’, diria a professora. E não é fácil aprender João. Tem que ter tesão e tensão. João reprova: bossanova requer rigor e dedicação. Mas depois que você apreende sua afinação, bau bau, mundo mau. João é bim bom. É voo do sim do som. É pau é pedra fundamental. É mesmo amor: é impossível ser feliz sem ele. A essa hora, lá no céu amoroso dos artistas, já puxou um banquinho e um violão pro lado do Vinicius e do Tom: ‘Chega de Saudade, João’.

‘CHEGA DE SAUDADE, JOÃO‘:

(Paulo Barroso)

Levo o meu som

Seja onde for

Não é rock and roll

É muito mais cool

Quem entra no mar

É pra se molhar

Não tem meio tom

Nem tem um porquê

Quem sabe se é bom?

Quem sabe o saber?

Quem volta do mar

Só quer abraçar

E quando a saudade nos faz

Deixar para trás tudo o mais

Parece que o tempo desfaz

O que foi e ficou

Ficou pra voltar nunca mais

Ficou pra esquecer um amor

Volto à canção

Que me conduz

É samba, jazz, blues

Com bossa eu compus

Banquinho e violão

Lembrando o joão

Cantando a saudade baixinho

Tocando a amizade e o carinho

Batendo o violão num cantinho

Do apê lá no rio

É copacabana no cio

É sampa fugindo do frio

Levo o meu som, seja onde for

Levo o meu som, lembrando o joão

Levo o meu som, seja onde for

Levo o meu som, não é rock and roll

Levo o meu som, seja onde for

Levo o meu som, lembrando o joão

JOÃO NO CD ‘AS MARÉS’ >>> E eu continuo mostrando as canções do álbum As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso, que agora está disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play,ITunes e Youtube. Acesse também o primeiro disco de Barroso, Vozes da Cidade, inteiro. No vídeo acima, Barroso reverencia o grande João Gilberto, falecido dia 6 de julho, aos 88 anos, no Rio. Este blog também o homenageia: a João, minhas lágrimas sentidas, meu amor e meu agradecimento pela beleza imensa que nos deu.

… … …

UM MONTÃO DE NOVOS CLIPES,

CINES, SINGLES, CDS & QUETAIS

… … …

ZÉ DE RIBA >>> Após lançar o belo videoclipe “Que Tempos Difíceis São Esses Que Falar de Amor é Quase um Crime”, o compositor e cantor maranhense radicado em Suzano apresenta novo trabalho: ‘As meninas da rua de baixo’

ATELIÊ DE IMAGENS >>> O premiado curta-metragem “O Cão é Suave” já está disponível no Youtube ou Vimeo. Produzido pelo Ateliê de Imagens, o filme dirigido por Douglas Cordeiro conta a história de um homem (Drico de Oliveira) que encontra o diabo (Zé de Riba). Com participações de Chico Zé e Walmir Pinto

TOCA-FITA DE CORCEL >>> A banda de indie rock brasileiro é formada por Diôgo Cruz (vocal e guitarra), Advanir Reis (baixo), Leo Maia (guitarra), Big Andrew (bateria). Hoje radicada em SP, teve seu início em 2013, em Mossoró/RN

ORTINHO >>> No show de lançamento do cd ‘Nas Esquinas do Coração‘, o músico e performer pernambucano foi acompanhado por Zeca Loureiro (guitarra), Rogério Rochlitz (teclado), Tiago Brandão (baixo) e Gusta Souza (bateria).

FREUD À DERIVA >>> ‘Gratidão‘ é o novo clipe da banda formada por Rene de França (guitarras e vocais), Marcelo Mazzucatto (contrabaixo e vocais) e Zé Terra (voz e viola)

ADOLAR MARIN >>> O cantor e compositor Adolar Marin lançou o álbum ‘Outros Caminhos‘ em parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves (ouça no Spotify). Das gravações participaram também Estevan Sinkovitz (guitarra), Ricardo Prado (contrabaixo, teclados e samples) e Gustavo Souza (bateria)

BANDO DE RÉGIA >>> Formado por Kelly Marques (voz), Lucas Coimbra (sanfona e piano elétrico), Vitor Coimbra (zabumba) e Lello Araújo (triângulo), o bando contou com a participação dos músicos Samuel Samuca e Jonatas Sidy para interpretar esta linda canção

KAMA FRUTA

(Marcio Policastro / Gabriel de Almeida Prado / Léo Nogueira)

Nos seus olhos de pitanga, tombo

Nos seus lábios de amora, moro

Nesses seus peitos de pêra, paro

No seu umbigo de figo, fico

Nos seus vales de uva, uivo

Nas suas pernas de papaia, caio

São suas coxas de ameixa meu eixo

São suas ancas de manga maná

Sob os seus pés de pequi me perco

Me assanho em sua pele de açaí

E acho lindo seu sabor de tamarindo

Mas no seu coração de morango, sangro

Sangro até cair, sangro até cair do pé

KLEBER ALBUQUERQUE >>> ‘Meu Perfil no Face‘ é uma das canções do novo cd do artista, “Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar“. Gravada no Sesc Santo André, em São Paulo, durante o show de lançamento do disco a canção Terra Plana é outra delas. Clique aqui e acompanhe a letra que é hilária

TERRA PLANA

(Kleber Albuquerque)

Quando o sol se escondeu

na borda da terra plana

vi um foguete em formato de banana

a iluminar o alumínio do chapéu

Eu vi, eu vi descer do céu

um bando de ETs de Nibiru

gritando ai, ai, ai, ai, ai

I love you

Nisso apareceu um tal de Olavo

renomado astrólogo e guru

não sei porque ele tão ficou bravo

só porque chamei o ET Bilu

uh uh uh uh uh

Quando o sol se escondeu no porão da lua oca

vi a ministra e disse, miga, sua lôca

tira da antena esse pedaço de bombril

eu vi, mas puta que pariu,

ela com sua mamadeira de piroca

gritando ai, ai, ai, ai, ai

Viva o Brasil!

BRUNO BATISTA >>> “Eu me lembro de tudo” é uma parceira de Bruno com César Lacerda. Com Conrado Goys (guitarra), Dudinha Lima (baixo) e Antonio Loureiro (bateria). Participação da cantora Bruna Caram

RHAISSA BITTAR >>> ‘João‘, novo álbum da cantora, faz alusão ao velho ranzinza que mora em cada um de nós, que reclama da vida, mas é capaz de dizer algo simples e sábio. No repertório, Siba, Benjor, Isabela Moraes, Maurício Pereira, Daniel Galera e Zé Manoel, entre outros craques

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

VANGUART >>> No domingo fui ao Sesc Santana assistir ao show Vanguart canta Bob Dylan, nome também do cd lançado por Helio Flanders (voz, violão, gaita, trompete e vocais), David Dafré (guitarra, clarinete vocais), Fernanda Kostchak (violino) e Reginaldo Lincoln (voz, baixo, bandolim e vocais). Saí de lá maravilhado. Além dos vocais e arranjos precisos, respeitando a pegada pesada ou a sutileza de cada canção, os versos de Dylan (traduzidos para o português) foram projetados num telão por trás dos músicos. Que belo serviço a banda presta ao seu jovem público, levando até ele a instigante e imagética poesia desse grande artista pop, de conteúdo nada descartável. Foram momentos prazerosos e inquietantes que ainda reverberam em mim, remexendo as ideias e acelerando as batidas do coração. Bob Dylan precisa ser sempre reinterpretado. Por mais que nada se compare às suas próprias (e únicas) entonações, sua obra tem sempre algo novo a dizer. Ouça: aqueles versos velhos ainda sopram forte.

…

MUTZKA >>> Um admirável guitarrista e cantor de voz potente se apresentou na sexta-feira passada no Dragster Rock Bar, na Vila Maria. Ele se chama Mutzka, ou Mu, como também é conhecido. A noite estava supergelada, mas ele aqueceu o ambiente e alegrou os presentes tocando deliciosos rocks gringos e nacionais, além de algumas inventivas canções autorais. Poucos privilegiados estiveram lá. Eu fiquei muito feliz de ser um deles. Após o show, parabenizei o Mu e saí do bar me perguntando: por que um artista com tantas qualidades não está fazendo um monte de shows por aí? Mutzka é acima da média e merece viver de seu som. Mas em nossa música jabalizada e imbecilizada, só há espaço para a urgência do sucesso fácil e suas repetições. Nossos maiores criadores são ignorados e confinados ao circuito de saraus, bares antenados e casas de cultura (que os tem acolhido, com prazer). Porque faltam representatividade e respeito à diversidade cultural. Ninguém é alternativo porque quer. Resistência é o nome disso.

…

CLAIRE >>> Cheguei atrasado, mas não podia deixar de dar um abraço na poeta Claire Feliz Regina, minha querida parceira na canção ‘Separação’ (acima, numa tosca gravação de celular). No sábado, ela completou 91 anos cercada pelos parentes, amigos e admiradores que lhe ofereceram um sarau poético e musical. Claire Feliz Regina nasceu em 1928 em Campo Grande-MS. Com 17 anos mudou-se para Bauru-SP, cidade onde casou e teve filhos. Hoje reside em São Paulo. Com a chegada da aposentadoria (quase aos 80 anos) passou a escrever versos. Suas poesias lhe renderam o título de personagem do ano (2008) do boletim ‘Mais São Paulo’, do jornalista Gilberto Dimenstein, da CBN. A poeta, figura das mais queridas e presentes nos saraus da cidade lançou pela Patuá o livro de poemas ‘Meu Jeito de Falar‘ (de 260 páginas), com dois volumes agregados, mas independentes: ‘Poemas Eróticos‘ e ‘Caquinhos de Poemas’. Tem poemas e perfil nas antologias ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira‘ (organizada por Rubens Jardim) e ‘Senhoras Obscenas‘ (por Grazi Brum, Adriana Caló e Sandra Regina). Parabéns, poeta!

A RECEITA DE BOLO

(Claire)



Meu vizinho queria fazer um bolo,

me pediu a receita.

Eu não tinha a receita,

mas eu tinha vinte anos!

Fui ajudar…

Não tinha farinha para ele amassar

com as mãos,

ofereci meu corpo

e ele amassou.

Não tenho açúcar, ele me disse,

ofereci meus lábios,

e ele beijou.

Ele era bom cozinheiro.

Pois o leite para ferver,

o leite fervia no meu corpo inteiro.

Nós dois queríamos fazer o bolo

mas, e a receita?

Ele abriu o caderno,

estava escrito,

me ama.

Não fomos mais para a cozinha

fomos para a cama.

… … …

ALGUNS EVENTOS LEGAIS

… … …

CIRCUITO DANDÔ >>> O poeta Paulo Nunes e o violeiro Victor Mendes estão realizando uma série de shows levando a várias cidades do interior de Minas a poesia de Juca da Angélica, cuja vasta obra deu origem ao livro ‘Meu canto é saudade’. No cartaz, as datas

… … …

ATÉ 17 DE JULHO … Mostra de Cinemas Africanos traz a São Paulo 24 filmes de 14 países do continente. No Cinesesc. Clique no cartaz para ler a programação

… … …

QUARTA A DOMINGO – 10 a 14 de julho … 17º Feira Literária de Paraty… Evento, que homenageia Euclides da Cunha, tem 21 mesas literárias e conta com 33 autores de áreas diversas como jornalismo, música, arquitetura e ciência. Nesta edição, a programação paralela das 23 casas parceiras será informada no site da Flip de forma inédita. Mais informações aqui

… … …

QUARTA A DOMINGO – 10 a 14 de julho … Flipei – Festa Literária Pirata das Editoras Independentes … Evento literário paralelo a Flip, mas de esquerda, realizado num barco ancorado em Paraty. Com debates, lançamentos, shows, saraus e slams noite adentro. Com a presença de Glenn Greenwald, Marcelo Freixo, Anielle Franco, Zé Celso, e Gregório Duvivier, entre outros

…

3º Curta Suzano – Mostra do Audiovisual do Alto Tietê >>> Festival recebe filmes de até 25 minutos do mundo todo, para exibição entre 26 e 28 de setembro, na cidade de Suzano, SP. Como o Curta Suzano procura fomentar a produção audiovisual no Alto Tietê, os filmes das cidades da região ainda concorrem a 9 prêmios em 7 categorias diferentes. Este ano foi lançado edital para roteiros de filmes em curta-metragem, que selecionará dois textos para serem coproduzidos pelo próprio festival. Para tanto, foi criada uma vaquinha virtual para que o fundo arrecadado possa financiar as duas produções e o próprio festival, em setembro. Mais informações aqui

… … …

LAMENTO

… … …

Brasil… pobre país. Não quero ficar semanalmente comentando as atitudes fascistas do atual (des)governo. Nem quero falar dos meus próprios problemas (minha idade avançada e a aposentadoria cada vez mais distante). A discussão sobre essa Reforma da Previdência é ridícula. Mas não dá pra não registrar: como os setores econômicos e os privilegiados (de diversas áreas), com apoio (ou ‘neutralidade’) da grande mídia e do Congre$$o, conseguiram fazer vingar a absurda ideia de que os trabalhadores são os responsáveis pela ‘falência’ do Brasil? Como é possível trabalhar a vida inteira, não ter saúde, educação, transporte ou habitação dignas e ainda ser culpado pelos supostos ‘deficits’? Como esse candidato de direita conseguiu ser eleito com esse discurso? Como convenceu a nação de que isso seria bom para a massa de excluídos? O que um anônimo blogueiro brasileiro deveria comentar? É triste demais ter que explicar o desastre para vários amigos que defenderam e votaram nesses canalhas. Sabemos bem que na cola da reforma virão mais impostos, menos recursos para serviços públicos, mais juros da dívida pública e mais desemprego. Na área cultural, então. Esquece. Vamos todos (sobre)viver de bico. E só piora: impunemente o atual presidente disse que logo virá um ‘ministro do STF terrivelmente evangélico’. O escritor Luis Mendes me traduziu o que isso significa: é um juiz que ao invés da toga usa o capuz da Ku Klux Klan. Lamento.

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA-FEIRA – 11 de julho – das 10h às 12h … Programa Toque Clovis Ribeiro. Todas as quintas na Rádio Cidadã FM 87,5 (www.cidadafm.com.br). Música, informação e arte. Nesta edição, com Neggo Blues e Laerte Coutinho

… … …

QUINTA – 11 de julho – 19h … Brisa do Oriente na Quinta dos Infernos

… … …

QUINTA – 11 de julho – 20h … Double Boss Blues (Leone da Gaita e Bruno Gouvêa) se apresenta no Quina Bar

… … …

QUINTA – 11 de julho – 20h … Devotos do Vinil convida Eduardo Osmedio e Ju Juliete. No Estúdio Toca do Disco

… … …

QUINTA – 11 de julho – 21h … Abacaxepa no Estúdio Bixiga

… … …

QUINTA – 11 de julho – 21h … Eder Martins Delta Blues no Espaço Bento Rosa

… … …

ATÉ 28 DE JULHO – QUINTA A DOMINGO – 21h (dom, às 19h) … “Kavernistas do Terceiro Milênio” … Musical inspirado no disco anárquico “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das Dez”, de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edy Star, lançado em 1971. Idealização e direção de Luís Mármora, textos de André Sant’Anna. Com Almir Rosa, Cris Rocha, Ernani Sanchez, Luís Mármora, Luiz Gayotto, Rafael Castro, Paula Klein, Carlos Zimbher, Renato Medeiros e Pedro Felício. No TUSP, à rua Rua Maria Antonia, 294

… … …

QUINTA – 11 de julho – 23h … Festa Vitamina #14. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural

… … …

SEXTA A DOMINGO – 12 a 14 de julho – 21h (domingo às 19h) … AI-5, Uma Reconstituição Cênica. Peça aborda a reunião que deu início à fase mais sangrenta do regime ditatorial civil-militar brasileiro. No Teatro Arthur Azevedo, à avenida Paes de Barros, 955, na Moóca

.. … …

SÁBADO – 13 de julho – 20h … Dia Mundial do Rock … Banda Electric Grave faz tributo aos precursores do heavy metal, Black Sabbath. No Rock and Blues Bar, à av. Marari, 400

… … …

DOMINGO – 14 DE JULHO – 20h … Medusa de Rayban … Remontagem da peça (elogiada em 1997 por inovadoras referências às hqs e ao rock) narra os conflitos de quatro assassinos de aluguel, abordando a violência sem descartar o humor. Texto e direção de Mário Bortolotto (clique no cartaz). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$40 e R$20

… … …

ÀS TERÇAS-FEIRAS DE JULHO– das 19h às 21h … Visões do surrealismo – curso com Claudio Willer … A cada sessão projeção de imagens por datashow e distribuição das sinopses. Investimento R$30,00 por data ou R$120 pelo pacote. No Corvo – Burger & Beer, à rua Fortunato, 119

… … …

QUARTAS-FEIRAS – ATÉ 31 DE JULHO – 20h … O Bote da Loba … Remontagem da peça de Plinio Marcos. Direção e iluminação de Marcos Loureiro. Com Anette Naimann e Dani Moreno. Na ocupação do Teatro de Arena Eugenio Kusnet, à rua Teodoro Baiman, 94

… … …

ATÉ 27 DE JULHO … ‘Quem te viu, quem te vê’ – Exposição de 54 caricaturas de Chico Buarque selecionadas em concurso nacional. Com curadoria do cartunista Zé Roberto Graúna, a mostra apresenta trabalhos dos mais variados estilos. Às terças-feiras, das 10h às 16h; de quartas às sextas, das 10h às 18h; aos sábados e domingos, das 15h às 18h, na Sala Carlos Couto (Teatro Municipal de Niterói) com entrada franca.

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … Exposições: “Entre o azul e o que não me deixo/deixam esquecer”, de Juliana dos Santos e “acerca do fracasso das formas”, do Coletivo Cartográfico (Carolina Nóbrega, Fabiane Carneiro e Monica Galvão) em parceira com Jorge Soledad. No Paço das Artes, à av. Europa, 158.

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … PretAtitude, no Sesc Vila Mariana. Exposição é um recorte da produção afro-brasileira contemporânea com trabalhos de Aline Motta, André Ricardo, Eneida Sanches, Janaina Barros, Laércio, Lídia Lisboa, Luiz 83, Marcelo D’Salete, Marcio Marianno, Peter de Brito, Sidney Amaral, Rosana Paulino, Wagner Celestino e Washington Silveira. Nos dias 18 e 26/6, bate-papo com artistas convidados. De terça a sexta, das 10h às 21h30; sábado, das 10h às 20h30; domingo, das 10h às 18h30

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … ‘Björk Digital Brasil’ – no MIS SP … Exposição de realidade virtual imersiva da artista islandesa Björk, que une arte e tecnologia para ilustrar as imagens poéticas de suas músicas. A mostra-instalação traz seis trabalhos de Björk extraídos de seu álbum, Vulnicura (as obras podem ser vistas com óculos de realidade virtual). Além dos vídeos, a expo traz o projeto educativo Biophilia e uma sala de cinema onde o público confere diversos clipes da carreira da artista feitos por mestres do videoclipe, como Michel Gondry e Spike Jonze. Clique aqui para mais informações.

… … …

ATÉ 5 DE SETEMBRO … A Utopia na Era da Incerteza – Imersão Artística Múltipla: Instalação cenográfica com atividades sensoriais e espetáculo teatral. Projeto da Cia Lúdica ocupa o Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, 1100

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!

… … …