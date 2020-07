Nonada, né nada: a arte nos salva com poemas de Djami, clipe de ‘Buena Onda’, Sarau das Águas, Poesia de Porão e a live de Edvaldo na contramão

Pra que serve um poema uma canção uma vida paralela uma invenção. Um filme rodando no mundo escuro da imaginação. Quem poderá dizer ao certo o que é real ou ficção? Li que os índios brasileiros misturam isso. O sonhado é vivido o desejo acontecido. Talvez nossa chance de felicidade resida aí resista nisso. Nessa herança de utopia (que quase extinguimos!). Um fio de esperança conectado ao impossível. Enquanto houver o onírico, estamos vivos. Aspiro respiro piro. Louvores passos cânticos quadros ídolos e amores são encantos que convivem nesse espaço-tempo íntimo e, simultaneamente, coletivo. Existem enquanto sinto/sentimos. Dar luz às palavras dar asas ao som viajar no delírio. Pra que serve um verso uma melodia em meio a mais um dia difícil e pesado, real ou fictício. Que ofício bonito é esse com que brinco. Malabarista de palavras e labores misturo eras povos destinos. Lugares onde o velho é menino. Arte é o momento eterno na pele do sentimento. Se você não captou o que está escrito, nada foi dito. Se não soube ser solidário se não ouviu meu grito, não houve história e tudo é silêncio. O amor é um criador de movimentos. O sonho é um alimento. A arte é um meio. Dizem que não serve pra nada nonada manada coisa sem utilidade. Mas vá dizer isso tudo sem arte.

…

Abri o post com meu poema ‘Nonada’. Porque eu sei muito bem que a arte salva. O triste é perceber que neste lamentável ‘momento-Bozo’ de nossa história, temos que ‘provar’ ao bando de idiotas que está no poder que arte, cultura, saúde e educação são pilares essenciais na formação de um ser humano. E, além do estorvo de conviver com esse desaforo, tem a pandemia e o pandemônio, e nós tão sós no meio desse rolo. Sem trabalho ou incentivo, vendo minguarem as perspectivas, o tempo, os fomentos e editais. Mas nóis é mais: a gente não jaz e faz. Enquanto não sabemos se já podemos ou não, seguimos seguindo e cantando a canção. Do nosso jeito utópico e até meio tolo, fazendo e refazendo o velho novo. O blog insiste divulgando aos loucos, às moscas e aos ventos a sua superagenda de lives e inventos dos altivos artistas alternativos. Estamos resistindo, tentando nos manter vivos. Aqui tem fotos, cartazes, links e vídeos. E, às vezes, alguns cacetes pertinentes nesse interminável fascismo vigente. Informe-se, inconforme-se e curta com a gente a vibe do circuito independente. Curte-circuite-se e aproveite:

…

SARAU CENTRAL ONLINE >>> Foi prazeroso participar do sarau virtual do poeta e radialista Carlos Galdino no sábado passado. Cantei algumas canções na abertura e depois fiquei por lá ouvindo poemas e canções de Zemarcio Kaipira, Fla Perez, Manogon, Rosa Freitas, Robson Luquesi, Alexandre Paulino, Marcelo Brettas e Cicio, entre vários artistas.

ENTREVISTA >>> Nesta segunda-feira, dia 20, às 14h, baterei um papo com o Galdino em seu programa na Rádio Comunitária Cantareira FM. O tema principal são os ‘Desafios do jornalismo e da arte no atual contexto de pandemia’. Prestigie este blogueiro véio. E se prepare: na sexta, dia 24, o papo é com o grande artista Élio Camalle. Ouve só esse cara:

…

MEUS TRÊS ESPETÁCULOS >>> Este blogueiro, poeta e cantor Arnaldo Afonso, informa a quem interessar possa, que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ aos seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil, e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros (veja uma das lives)

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

…

LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo

… LIVES, CLIPES E ETC & TAIS … CONRADO PERA >>> A deliciosa canção ‘Buena Onda’, do cantor e compositor Conrado Pera, acaba de virar videoclipe com participação dos fãs que enviaram vídeos. Fique ligado em seu canal no Youtube que sempre tem novidades. Sobre Conrado, escrevi: Tem águas de muitos mundos escorrendo pelas cordas do seu violão. Sua voz mistura sotaques e cria idiomas novos: é caipira com latino, sertanejo com urbano. Menino inquieto, não sossega… Quer aprender e vai lá pra perto ver. Viaja, corre trecho, dorme ao relento, ouve os sons da natureza, trovões, cantos e gritos. De gente e de bicho. Nossa solidão e desamparo estão lá nos seus ritmos. Mas a procura da felicidade sobressai. Sua música é um afetuoso abraço na diversidade. Em seu som bate o sol quente e aconchegante da mais inspirada e solidária canção. Talentoso e carismático, ele é mesmo um Enlaçador de Mundos. Mundos melhores… …

FOCUS CIA DE DANÇA (ao vivo – no YouTube)

Dias 18 e 19 de julho – 16h – Ingresso R$35 – compre diretamente na pagseguro e receba o link para assistir

“CORAÇÕES EM ESPERA” >>> “Os médicos são essenciais, mas as artes são essenciais para que não fiquemos doentes”, disse Alex Neoral, diretor e coreógrafo da Focus antes da live de estreia. Novo espetáculo da companhia reflete a situação em que todos nós nos encontramos hoje. Ao vivo e online, o trabalho se revela através das ferramentas digitais, que hoje são nossos olhos e ouvidos para o mundo (e por onde o espectador adentra no cenário atual de cada artista: sua casa). “Se as emoções estão em compasso de espera, os corações seguem pulsantes e em constante movimento, para manter viva a nossa arte!” … Sábado – 18 de julho – 20h … Sarau Poesia de Porão, organizado pelo Professor Betinho e por Vander Bourbon, recebe dj Patife e Feiticeiro Sidnei e tem microfone aberto para os poetas. Com transmissão ao vivo na página do Facebook … Sexta – 17 de julho – 19h … Sarau das Águas. Organizado pelo artista e ativista cultural Zemarcio Kaipira (e grupo), a live desse tradicional sarau também tem palco aberto e convidados. Nas páginas do sarau no Facebook e no Youtube

…

Sábado – 18 de julho – 19h … Live com Edvaldo Santana. Músico apresenta o show ‘Estrada.65 Solo’, com canções de seus nove discos, incursões pelo blues, jazz e músicas cubanas e jamaicanas. A live acontece na página da FCCDA (Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade). Na casa do poeta maior, essa letra (da música Choro de Outuno) vai se sentir em casa:

Lá estava eu naquela casa

Bob Marley estava também

Era quase sempre as seis da tarde

E de cima se via a chegada do trem

Noel com Cartola conversavam

Sobre a arte que anda na contramão

Que vale a pena como uma antena

Servindo apenas ao coração

Um beque uma pinga, Jacó e Pixinga

Um frio na barriga Torquato, Raul

Charutinho maloca o Sampaio na toca

Miriam bate na porta do malandro urubu

Urubu malandro…

MAIS EDVALDO SANTANA >>> O grande artista estreou seu canal oficial no Youtube. Inscreva-se e saiba em primeira mão sobre suas lives, shows e novas canções

…

O PÁSSARO ZERO – DJAMI SEZOSTRE >>> A Editora Urutau abriu campanha de financiamento para a publicação do livro deste grande poeta. Funciona basicamente como uma pré-venda. Ao alcançar a primeira meta, já se inicia o processo de impressão. Dessa forma, nos últimos cinco anos, foram publicados mais de 200 livros sem qualquer custo para os autores.

Saiba mais e colabore. Nascido em Minas, o poeta performático Djami Sezostre estreou em 1986 com o poema/livro Lágrimas & Orgasmos. Depois, publicou Anu, Arranjos de pássaros e flores, Estilhaços no lago de púrpura, Onze mil virgens, Yguaranie Zut

e O Pênis do Espírito Santo‘, entre vários livros. Aqui, duas de suas pérolas:

SUDÁRIO

çim jeuss csrito ivev edntro de mmi

eel drome em mniha csaa em mniha cmaa

eu eo ajno de lux msorto os ohlos de lúzifer

e jeuss bieja mniha bcoa os libáos cehios de erestlas

eu o ajno de luaz vvio de parzser vvio e fmoe

fmoe e sdee de sxeo jeuss um

jeuss de ohlos mohlados

ohlando osm e usohlos mohlados

eu o ajno de luz com a sdee do mnudo

a sdee em mniha línuga

o

ajno de luz teprdao na curz

o sbulime o ajno ridevvio de lu

z

abra

ZABRA

O corpo des

céu da cruz

e mostrou a

alma em san

gue que gote

java o coração

os punhos eo

s pulsos ea

s mãos

e os pés

em raiz

o corpo lev

ou as mãos

ao pênis

que fremia

as vestes

epartiufeitohóstiaa

os fiéis e

m avidez

…

Sábado – 18 de julho – 15h … O Autor na Praça – Plínio Marcos: Teatro e o SER Humano. Primeira edição virtual dos encontros artísticos que acontecem há 21 anos, aos sábados, na Feira de Artes da Praça Benedito Calixto. No Facebook

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube. Nesta sexta, dia 17 de julho, com Mariana Portella. No dia 20, segunda-feira, com Plinio Camillo e na quarta, dia 22, Ana Rusche

…

LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> Dupla de artistas lançou na net mais um de seus vídeos realizados em tempos de pandemia. Após ‘Jardim de Hideko’, chegou a vez de ‘Rimas Pobres‘ (outra parceria de Eder com o poeta Akira Yamasaki) virar videoclipe. As músicas fazem parte do cd Pisagens (ouça nas plataformas de streeming)

…

Quinta e Domingo – 16 e 19 de julho – 20h … Lives da Acorde em Si. Produtora promove live com artistas independentes em sua página no Facebook. Na quinta, Jefferson Silva. No domingo, Dan Santos, que acaba de lançar seu primeiro single autoral, ‘Carta’

… Terça e Quarta – 21 e 22 de julho – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. No Facebook …

NA PRATELEIRA >>> Quarta edição do programa tem a banda Fabricantes de Planetas. Na terceira, performance poética e musical da banda Macaco Fantasma, além de bate-papo com os integrantes (as outras duas foram com Dharma Samu e Lews Barbosa). Produzida pelo Selo Eskambo a série promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas. O coletivo está em campanha pelos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

…

PAPO ROCK >>> Programa transmitido todas as sextas, às 20h, na Web Rádio CDR. Nesta edição, com Arnaldo Marques e Eduardo Pupo falam da banda Black Sabbath e apresentam raridades da fase Ozzy

…

DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira. As lives acontecem às segundas, quartas e sextas, às 20h no perfil da @cianovadeteatro no Instagram (acesse todas as entrevistas já realizadas). Nesta sexta, dia 17 de julho, tem bate-papo com Jurandy Valença

…

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio. Todas as terças, quintas e sábados. Sintonize

…

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube. Diante da nova realidade pandêmica, onde encontros pessoais são proibidos, Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta será entrevistado por três de seus leitores. Clique no link

…

Quinta – 16 de julho – 22h … Lando Suarez é o convidado de Alexandra Patrocínio na Two Live, pelo Instagram

…

Capitulo 2 de A Cerca – Memórias de um mafioso. " O homem que não tem história para contar é um homem vazio, escavado, um tronco de árvore oca que não suporta uma pequena tempestade" Aqui vocês irão conhecer Dayse Suzette, a mulher mais deslumbrante e perigosa da minissérie. #ACerca#Cinema#Cultura#Crime#Traição#Amor#Odio#Drogas#Sexo#Morte#Corrupção#Musica#Romance Publicado por Ze de Riba em Terça-feira, 14 de julho de 2020

ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rubilica: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entre lá e confira tudo

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos abordando a rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

….

CANAL SOBRE CINEMA >>> O jornalista e crítico de cinema Franthiesco Ballerini posta semanalmente em seu canal no Youtube textos sobre a história do cinema, estreias de filmes e séries, jornalismo cultural, arte e entretenimento. Clique aqui e se inscreva

…

PING POESIA >>> Projeto idealizado pelos poetas Andri Carvão, Noélia Ribeiro e José Danilo Rangel apresenta vídeos curtos com recitação de poemas-minuto e versos soltos ou frases ditas por duplas de poetas. A ideia é divulgar o trabalho dos poetas e dar visibilidade e espaço para autores independentes

…

FANON BLUES >>> Podcast (no Spotify) dedicado a reflexões sobre a questão racial, é uma produção da AZ2 Comunicação Antirracista com redação e locução de Anelito de Oliveira, jornalista, professor e apresentador do ‘Diário Negro’, no YouTube

AULAS COM ANELITO >>> Estão abertas (na Diáspora Black) as inscrições para as seguintes aulas com o professor Anelito de Oliveira tendo por mote a obra de grandes personalidades negras: dia 18 – Beatriz Nascimento, dia 19 – Marilene Felinto, dia 25 – Milton Santos. Lives no Google Meet, sempre das 14h às 18h

…

ÀS SEXTAS – 15h … Sabah Moraes recebe Nilson Chaves. Bate-papo dos artistas acontece no ‘Conversas Musicais’ com transmissão pelo YouTube

…

ATÉ 30 de agosto – 15° Festival Taguatinga de Cinema. Aos sábados e domingos, com lançamentos de filmes e debates com seus realizadores. No Facebook @festivaltagua

…

Quinta – 16 de julho – 17h30 – Live da Oficina de Liderança. Marli Gavioli bate um papo sobre musicoterapia, autismo e trabalho com Meiry Geraldo. No Youtube e no Facebook

…

Quinta – 16 de julho – 20h30 … Samira Regina e Vinicius Maganha. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook

…

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). Na oitava edição, com o poeta Celso de Alencar e na nona com Tadeu Renato

…

AOS SÁBADOS – Papo Sons do Brasil >>> Projeto do produtor cultural Serginho Sagitta reúne artistas que participaram de seu famoso programa na rádio USP. Lives no Facebook

…

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente Bolsonaro). Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista … Sexta – 17 de julho – 19h … Toca do Autor. Sarau organizado pelo músico Alexandre Tarica abre espaço para a música autoral. Como convidado, Sérgio K fala sobre o site Festivais do Brasil. No Facebook … Quinta – 16 de julho – 16h … As escritoras Paula Valéria Andrade e Graziela Barduco conversam sobre livros infantis e literatura na pandemia. Na página da livraria Mulherio das Letras, no Instagram … LAR DOS IDOSOS >>> Os idosos estão pedindo músicas e vários cantores estão atendendo os pedidos e enviando vídeos e participando da campanha ‘Vamos soltar a voz por uma boa causa’. Saiba mais aqui … Sexta e Sábado – 17 e 18 de julho – a partir de 10h … II Encontro Mulherio das Letras no Paraná. O coletivo reúne 7 mil autoras no Brasil e no exterior e apoia iniciativas que fortaleçam as autoras brasileiras no cenário da literatura nacional e internacional. Inscrições para oficina e rodas de conversa via formulário. No Canal Mulherio das Letras no YouTube … Quinta – 16 de julho – 18h … Cantora Branca Lescher faz live no Instagram, acompanhada por Sergio Bello … TIA CIATA (o filme) >>> Documentário aborda o protagonismo feminino negro sob a ótica da personagem popular Tia Ciata, uma mulher de suma importância para a história e cultura brasileira … PODPAPO >>> Terceira edição da coluna na Revista Ser MulherArte traz entrevista de áudio com a poeta e cronista Ingrid Morandian … CLAUDIO LAUREATTI >>> Poeta lança série de poemas encenados que fazem parte do livro de teatro-sarau ‘Luz & ribalta’, lançado recentermente pela Editora FiloCzar 2020.

‘Fones de ouvido são submarinos’ é um deles. Inscreva-se no canal. Aqui, outro texto … Quinta – 16 de julho – 15h … SOS Técnicos. Manifestação do Sated acontece em frente à Secretaria Estadual de Cultura. Com máscara e mantendo o distanciamento … QUINTA – 16 de julho – 17h … Jorge Ialanji Filholini recebe o cartunista Clovis Stocker no novo episódio do ‘ConversaRia’, no Instagram da Ria Livraria … Sábado – 18 de julho – 19h … Sebah de Assis, com Vinicius Santana, canta músicas do cd ‘Idas e Vindas’, além de clássicos das cantorias. No Youtube … ENTREVERBO >>> Revista literária volta a ser publicada. Confira no link … EDMAR SILVA >>> O ep ‘Made in SP’ é 100% instrumental e tem influência do free jazz. Já está nas plataformas digitais pelo selo digital Free Music, no Youtube … KONFUSÓTICO >>> Rapper lança novo trabalho. Confira no link … SEGUNDA NÃO ABRE >>> Segundo livro de fotografias de Marcelo Garcia documenta a arte comercial feita por artistas gráficos populares para salões de beleza. Os textos, as 64 fotos, a programação visual das 84 páginas e a capa em serigrafia foram feitos pelo autor. As imagens que não entraram podem ser vistas na conta do Instagram@segundanaoabre. O belo projeto está em fase de financiamento coletivo até meados de agosto de 2020. Clique para saber mais e colaborar … MPB YEAH >>> Programa de Tata Alves na Rádio Praieira FM, de Santo André, abre espaço para artistas novos. Quartas, às 18h, com reprise aos sábados, às 14h

…

DEH OLIVEIRA >>> Além de suas lives com canções autorais e clássicos da mpb, o cantor, compositor e jornalista apresenta semanalmente o Balbúrdia, programa onde entrevista artistas e ativistas da política, da cultura e da saúde. No Face e no Insta

…

AULA >>> O grande guitarrista Filipe Cirilo (das bandas Velhas Virgens e CiriloAmém) oferece cursos online de guitarra e violão, para todos os níveis. Mensagem pelo Facebook

…

‘VIDA DE ESCRITOR’ EM CAMPANHA >>> Começou a campanha de financiamento coletivo visando colocar a plataforma no ar em setembro. Um grupo de escritores, críticos, tradutores e professores (com apoio do Sebrae) idealizou esse projeto literário online voltado a autores e leitores de fora dos grandes centros. O site terá conteúdos gratuitos, clubes de leitura e concursos, além de oferecer oficinas, consultoria, cursos, leitura crítica, pareceres sobre textos e acompanhamento para quem quiser escrever um livro. Saiba mais no ebook gratuito ‘Treze escritores & Muitos segredos‘

…

O CD DE BETTO PONCIANO >>> Já está disponível nas plataformas digitais o cd com canções autorais de Betto Ponciano, violeiro que criou sonoridade muito particular, ao mesmo tempo tradicional e inovadora, ao misturar suas raízes caipiras com referências do folk americano e do rock inglês. No Youtube, Deezer e Spotify

…

SEGUNDA A SEXTA >>> ‘Uma História Conta Outra‘ é o nome do novo projeto artístico do multiartista Wander B e da atriz e dramaturga Elenice Zerneri. Eles escrevem contos e crônicas, gravam e postam, diariamente, no YouTube. A série, que já conta com mais de 40 performances, mistura literatura e audiovisual (aqui, a mais recente). A partir dela foi criado o curta-metragem ’10 dias. 10 verbos-versos em preto e branco do cotidiano’ escrito por Adélia Nicolete e dirigido por Wander B

… BANDA DA PORTARIA >>> Grupo que se caracteriza pelas intervenções poéticas em seus trabalhos musicais lançou recentemente o clipe ‘Viramundo’, composição de João Mantovani, com produção musical (e contrabaixo) de Daniel Doc e inserção de versos declamados pelo poeta Vitor Miranda (que em sua página no Instagram vem publicando contos e poemas durante o período de isolamento). Acompanhe essa turma de jovens e talentosos artistas … CASA DA PALAVRA >>> Confira a programação do espaço cultural para julho … ÀS SEXTAS >>> O Estúdio Toca do Disco promove lives com artistas da ZL. Às 20h … FESTIVAL FIQUE EM CASA COM ARTE >>> A escritora e produtora cultural Alessandra Mansano participou da série de depoimentos promovida pela secretaria municipal da cultura de Osasco. No vídeo, fala de seus livros, da participação em antologias, de como nasceu a Artlivroz e das dificuldades para publicar … LUTA CONTRA O FEMINICÍDIO – Projeto visa lançar coletânea com relatos de mulheres que lutaram, escaparam e deram a volta por cima em casos de relações abusivas e violentas. A coletânea será distribuída em casas de acolhimentos, delegacias da mulher e escolas. O Coletivo Confesso que Sobrevivi é formado por Maitê Andorra, Leila Soued, Soraia, Renata Crupi, Fátima Faria e Vanda Felix. Participe (com pseudônimo) por email (editoraessencialsp@gmail.com) ou pelo Facebook (@lutacontraofeminicidio) … ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, ‘O guardião do tempo’, na página do Atelier Travessia >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartistana página do … COLETIVO LIVE AOS VIVOS >>> Doze talentosos artistas que costumavam se apresentar no Julinho Clube (à rua Mourato Coelho, 585) antes da pandemia, organizou uma série de lives que estão sendo transmitidas na fanpage do coletivo no Facebook e compartilhada para as páginas dos artistas. Saiba mais e colabore … CAPITÃO BOURBON >>> Banda acaba de lançar o clipe ‘Sombras da Noite’, música que faz parte do cd ‘Terra em Transe’. Assista também a outro clipe da banda: ‘Carandiru Blues’, do mesmo cd, que tem um belo trabalho de animação com desenhos do músico e artista plástico Vander Bourbon

…

ANACÃ >>> A companhia de dança dirigida pelo coreógrafo Edy Wilson postou na net, em duas partes, a aula de Jazz Avançado, com o bailarino assistente Rafael Luz. No canal da companhia no YouTube

…

OS CDS DA KANA >>> A talentosa cantora e compositora Kana Nogueira, conhecida também pelo seu nome de solteira, Kana Aoki (ela é casada com o escritor e blogueiro Léo Nogueira) disponibilizou seus cds para venda (e audição) nas plataformas digitais. Entre aqui e confira …

UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘ é o site de Entre lá e se inscreva ‘ é o site de Marco Antonio Gonçalves , que agora virou canal no YouTube.

…

RAREFEITO 011 >>> Banda formado por Pedro Lopes (vocal), Rafa Greg (guitarra), Alê Pereira (baixo) e César Balbino (bateria), acaba de postar no Youtube o clipe da música ‘Liberdade Jaz’

…

JANAINA FELLINI >>> Cantora e compositora lançou single e videoclipe da música ‘Tangerina’ nas plataformas de streaming e no Youtube

…

SOCORRO LIRA >>> Cantora e escritora (criadora do Prêmio Grão de Música) organiza site onde estão disponíveis para compra seus livros e cds. Visite a página www.socorrolira.com.br/loja www.socorrolira.com.br/loja

…

ORTINHO >>> O cantor e compositor pernambucano Ortinho lançou o single ‘Os Loucos’, parceria com o pianista Rogerio Rochlitz (veja aqui)

…

ÀS QUINTAS – 22h30 … Lu Vitti in Jazz … Cantora faz live de entrevista com mulheres cis e trans (a artista avisa que o bate-papo não será gravado). Em seu canal no YouTube … Cantora faz live de entrevista com mulheres cis e trans (a artista avisa que o bate-papo não será gravado). Em seu canal no

A POESIA E A LUTA >>> Livro de poemas de Roberto Bezerra dos Santos, o popular Professor Betinho, organizador do Sarau Poesia de Porão, tem por tema o amor, a arte e a luta diária dos moradores da periferia em sua resistência à opressão. Custa R$20 reais (mais o frete se for pelo correio). As ilustrações são de Vander Bourbon

…

POESIA NA VARANDA >>> Livro digital traz como tema a reflexão poética em época de pandemia. Com organização de Luka Magalhães, tem textos de vários poetas da literatura alternativa, como Akira Yamasaki, Alexandre Paulino, Aline Silva, Escobar Franelas, Liz Rabello, Manogon, Rosa Freitas e Wolf do Vale, entre outros, além do próprio Luka que também assina a introdução. Clique no link e confira tudo

…

ENTRE / VISTAS >>> O poeta, performer e ativista cultural Artur Gomes tem realizado entrevistas com escritores e produtores culturais. Clique e acompanhe suas conversas com Rubens Jardim, Luis Mendes, Nic Cardeal, Rubervam du Nascimento e Beth Brait Alvim

…

REVISTA SER MULHERARTE >>> Além da revista, com poemas, entrevistas e podcasts, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’. A editora Chris Herrmann anuncia para o dia 23 de julho, às 16h, o lançamento virtual de Entre Amoras e Amores, livro com 50 minicontos com toques de humor