Fim de semana prolongado com muitas atividades pelos saraus da cidade. Mas, quem puder, deve mesmo é ir à praia, se jogar no mar e esfriar a cuca. Quando a gente volta a saber os nomes de generais, é porque o noticiário tá te avisando que as coisas não andam bem… Quando as notícias são de gente pacífica assassinada com 12 facadas (veja no vídeo o pungente depoimento de Caetano sobre Moa do Katendê), de suástica nos muros de escolas, de grupos amedrontando e ameaçando bater em casais em shows de rock só porque eles aplaudiram um ‘ele não’ projetado na tela, é sinal que a intolerância dos ditadores está ‘autorizada’ e disseminada entre nós (diariamente tenho lido nas redes sociais casos sobre ameaças a jornalistas, artistas, mulheres e gays). E, se essa agressividade parte do lado que está prestes a assumir o poder, a preocupação se torna um peso sobre nossas cabeças, um revólver apontado para a liberdade, pondo em xeque nossa jovem e ainda frágil democracia. Creio que está na hora de um movimento em defesa dela. Ela está ameaçada, sim. De novo. Cães raivosos e cegos estão soltos. Se sentem motivados e estão sendo incentivados a morder e esfolar. Daqui a pouco, não vai dar mais para contê-los. Quanto tempo dura uma ditadura? Quanto mal faz? Quem leu sobre as torturas? Quem sentiu na pele? Quem morreu? Quem foi punido pelos crimes? Não são ‘dois lados da polarização’, como dizem (aparentando isenção) a grande mídia e os políticos oportunistas. Um lado está semeando a exclusão e prometendo ditadura. Isso é indefensável e inaceitável. Um passado rancoroso e vingativo quer voltar. É contra isso que temos que nos mobilizar: democracia, já.

Voltando ao saraus: eu até destaquei alguns eventos, mas o feriadão oferece vasta programação. Tem muito show, slam, balé, teatro, curso, lançamento de cd, de livro, festa, filme, encontrão, debate, bazar e o escambau. Haja tempo! E disposição. Como diria meu jovem amigo Thiago Jardim parafraseando textos macunaímicos: ‘te vira, meu neto’. Porque o destino está onde sempre esteve. Nas tuas mãos.

ELAS EM CENA

QUINTA-FEIRA A DOMINGO – 11 a 14 de outubro … I Mostra Elas em Cena … O projeto propõe encontros entre musicistas compositoras de diferentes regiões do Brasil e do continente africano para um diálogo criativo sobre sua história, sonoridade e processos criativos. Para os shows, os ingressos custam R$30 (inteira), R$15 (meia) e R$9 (comerciário). A participação nas oficinas e bate-papos é gratuita. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Veja a programação:

Quinta – dia 11 … Cantos e danças da Guiné com Mariama Camara (Oficina, das 11h às 13h) … Nina Oliveira e Josyara (show às 21h30)

Sexta – dia 12 … Corpo e Voz a Lembrança de si Mesmo com Déa Trancoso (Oficina, das 10h às 13h) … Laetícia e Isaar (show às 18h30)

Sábado – dia 13 … Cadê o cantador? com Alessandra Leão (Oficina, das 10h às 13h) … Cátia de França, Déa Trancoso e Consuelo de Paula (show às 21h30 – ouça Consuelo, no vídeo acima)

Domingo – dia 14 … A Mulher Negra na Música com Cátia de França (Bate-papo, das 11h às 12h30) … Alessandra Leão e Lenna Bahule (show às 18h30)

SARAU DA CASA AMARELA

DOMINGO – 14 de outubro – das 15h às 21h … 71º Sarau da Casa Amarela … Um dos melhores saraus da cidade. Quem nunca foi, tem que ir. Organizado pelo poeta Akira Yamasaki (com apresentação de Luka Magalhães e Escobar Franelas), o sarau, além do palco aberto para quem chegar, tem pocket-show do cantor e compositor Renato Pessoa (lançando o cd ‘A cigarra na folha de pedra’), tem o poeta Victor Rodrigues (lançando o livro “Deuses fazendo bolo”) e o poeta Clayton de Souza (lançando ‘Versos de imprecação contra o mundo’). Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

Eu já falei bastante dele por aqui. Mas vou falar de novo porque ele merece e sempre tem gente que tá chegando agora e ainda não o conhece. Akira Yamasaki é o organizador do Sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livro, faz música e o escambau. No fim dos anos 70, ainda sob ditadura, ele já fazia parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel (neste fim de ano vai ter show comemorativo dos 40 anos do MPA. Fique ligado que eu vou noticiar). Ele, mais o conhecido cantor e guitarrista Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo, Raberuan(precocemente falecido e jamais esquecido), Zulu de Arrebatá, entre muitos outros. Hoje o MPA é memória e exemplo de luta. Seus integrantes estão por aí, em muitas frentes artísticas e nos movimentos sociais. E o Akira continua lá, em São Miguel, na Casa Amarela, criando, levando e trazendo poesia, fazendo arte e resistência cultural. A ele, minha reverência emocionada:

Akira Yamasaki é um grande poeta. Da estirpe dos ‘baitas’ como ele mesmo gosta de dizer quando se refere a algum artista de que gosta muito. Conciso, pungente, nos comove com seus versos solidários. Amigo amoroso, é a gentileza em pessoa. Seu sorriso abraça a gente. E é assim que ele nos recebe em sua Casa Amarela. Figurinha rara, daquelas ‘carimbadas’, que não se acham facilmente no mercado. Sem Akira, nossos álbuns, incompletos, nada valem. Falta o camisa 10, o craque do time, o personagem principal. O que não está à venda. Difícil a tarefa de falar de alguém tão amplo num texto curto. Akira é muitos, não cabe aqui, é maior que qualquer ode. Único, espero que em breve possamos cloná-lo e tentar diminuir as injustiças do mundo. Com mais Akiras, disseminaremos poesia e camaradagem pelos 5 continentes. Ele carrega consigo, em meio a suas dores ocultas, aquela graça simples e natural, que só as pessoas muito verdadeiras possuem (e nos oferecem, de boas). Na doce convivência, melhora quem somos, sem que percebamos. É um artista de luz própria e natural, que não quer brilhar mais do que ninguém, mas cuja força poética e humanista atrai a tudo e a todos, que giramos mais felizes ao seu redor. Parodiando o grande Adoniran, nós gostamos de ser ‘as mariposa em vorta de sua lâmpida’.

Encerro com a canção ‘Oliveiras Blues’ (interpretada por Ronaldo Ferro) e mais alguns versos do Akira:

1

alguma coisa

foi arrancada daqui

ficou um vazamento

não sou mais o mesmo

agora moro mais longe

na periferia de mim

2

no interior de mim

além das máscaras

de cortesias formais

bem além dos muros

de hipocrisias gentis

e fingimentos banais

bem no meu interior

há uma região além

das ternuras cordiais

onde guardo a noite

gelada e sem espanto

das solidões abismais

3

meu rosto tem infinitos nós

como na voz de um ator

de teatro nô

cada nó é a máscara

de um pesadelo perverso

atos de dor e medo

que passaram por mim

cada nó é a aparência

do momento de uma perda

sonhos e lemas fracassados

uns sobre os outros

cada nó é o disfarce

de um demônio à solta

na minha manhã

meu rosto quer paz

mas o vento dos destinos

nunca descansa

FESTIVAL SATYRIANAS

… … …

QUINTA A DOMINGO – 11 a 14 de outubro … O Festival Satyrianas de Teatro, organizado pela Cia Os Satyros, está de volta. Na programação, apresentações de teatro, dança, música e circo, leituras dramáticas, exibição de filmes e performances. Nesta edição o tema é “Satyrianas do Amor – Sem medo do clichê”, porque, segundos os organizadores (e eu também acho) ‘só amando é que a gente deixa o mundo menos careta’. Os ingressos são na base do “pague quanto puder”. Na praça Roosevelt, 134. Saiba mais aqui

MOSTRA EXCÊNTRICA

ATÉ 27 DE OUTUBRO … Mostra Excêntrica … Coletivo Sankofa promove a quinta edição do evento que difunde a produção cultural LGBT+ da (e na) zona leste de São Paulo. A programação, com apresentações teatrais, performances, shows, exibição de filmes, exposição fotográfica, oficinas e debates, ocorre nos dias 6, 10, 17, 19, 24 e 27 de outubro, na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Américo Salvador Novelli, 416, em Itaquera. Aqui a programação completa. Temas como corpo, sexualidade, identidade e arte serão debatidos a partir de diferentes referencias artísticos, estéticos e teóricos, fazendo da Mostra um território poético e político, propositor e mediador do diálogo sobre as questões relativas à população LGBT+.

Quarta-feira – 17 de outubro – 20h … “Cartas a Madame Satã ou me desespero sem notícias suas” – Os Crespos … Fragmento do espetáculo em que um homem negro se relaciona com a mítica figura de Madame Satã.

CABARÉ FEMINISTA

… … …

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 22h … Cabaré Feminista … O Cabaré foi criado por mulheres integrantes de vários coletivos artísticos da cidade. É um manifesto feito através de canções e poesias que provocam a reflexão e o debate sobre a luta por igualdade de gênero. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

As composições são de Elaine Guimarães que atua e faz direção musical ao lado de Luque Barros, que toca violão, baixo e synth (os outros músicos são o percussionista Dani Zulu e a acordeonista Natalia Siufi). No elenco também estão Evelin Fomin, Karolina Piacentini, Kakau Gusmão, Neide Nell, Vanessa

Biffon, Ruth Melchior e Suelen Moreira.

MINHAS ANDANÇAS PELOS SARAUS

GOLONKA >>> Na semana passada fui à Confraria das Ideias (rua Mourato Coelho, 1032), espaço alternativo superlegal onde a garotada celebrou a liberdade e o amor ao som do disco ‘Transa’, de Caetano, interpretado pela ótima banda Golonka, formada por Pedro Keiner (violão e voz), Wagner Barbosa (guitarra, baixo e voz) e Thiago Gomes (bateria). A banda também apresentou sua versão para ‘Caixa Preta’, canção de Bruno Batista (ver no vídeo)

…

SARAU DOS CONVERSADORES >>> Sábado fui à praça Carauari participar do sarau organizado pela dupla de artistas e ‘conversadores’ Cacá Mendes e Edson Tobinaga (que fizeram divertida performance). Noite fria, coração quente: foi linda a homenagem ao poeta Jaiminho (que nos deixou recentemente) com leitura de seus poemas (por Kita, Helen e Arnaldo Marques) e exposição de fotos dele, feitas pelo Roberto Candido. Eu, com a voz embargada, li o texto que escrevi pra ele neste blog (no post passado). O sarau ainda teve (entre apresentações de vários artistas) duas lindas músicas de Vieira Pato, Silvia Maria (lendo um emocionante poema de Ana Cristina Martins), Yolanda Cattoni, Stefani Costa, a bela performance do poeta Cá Berto, o escritor Felipe Lários, a dupla Mônica Marcondes Machado e Wilson Neves e a exposição de artesanato do Coletivo Arte Permanente. Pra fechar com chave-de-ouro, o cantor e compositor Edvaldo Santana levantou o astral da galera com seus sucessos (Deise Capelozza cantou uma com ele). E ainda teve sorteio de livros e cds dos artistas participantes (eu, que nunca ganhei nenhuma rifa, fui um dos sorteados. Será que foi marmelada?). As fotos são do Robertinho, claro (veja mais aqui).

FOCUS INDICADA

A PRÊMIO NO RIO

… … …

Deu no Globo: a Focus Cia de Dança foi indicada em três categorias no prêmio Cesgranrio de Dança: melhor coreografia (Still Reich / Keta), melhor bailarino (Marcio Jahú) e melhor bailarina (Carolina de Sá). Parabéns Alex, Marcio, Carolina e todo o pessoal talentoso da Focus Cia de Dança. Sobre Carolina (minha filha) eu posso algo mais porque acompanho desde sempre:

Sabe quando a gente diz que alguém merece um prêmio ou um elogio? Sabe quando alguém tem talento, mas não ‘se acha’? Sabe quando alguém faz uma coisa bem feita mas continua ralando e se esforçando pra melhorar? Sabe quando alguém se entrega totalmente porque ama aquilo que faz? Eu sei. Eu vejo ela fazendo isso tudo desde pequenina. Parabéns Carolina de Sá. Você merece! Os artistas precisam demais desse reconhecimento (não necessariamente de prêmios). Precisam desse estímulo pra superar dificuldades e seguir em frente com sua arte.

SETE MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são sete meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA e SEXTA-FEIRA – 11 e 12 de outubro … 32º Psiu Poético – Mákina … Salão de poesia aborda a cultura nordestina citando João Cabral, Ariano Suassuna, Chico Science, Luiz Gonzaga e Jaguaribe Carne, de Pedro Osmar, como ‘máquinas de produzir alegria’. O evento criado e organizado pelos poetas Aroldo Pereira, Gabriel Cardoso e Mauro Lúcio, nesta edição homenageia Gabriela Mendes de Souza, Míria Gomes de Oliveira, Sóter, Bruno Candéas, Rita Santana & Patrícia Porto. No Centro Cultural Hermes de Paula, à praça Dr. Chaves, 32, no centro de Montes Claros, em MG. Aqui a programação completa

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 17h … Quarta é Feira com Vinil … Fred Lima segura a pista com música brasileira de todos os tempos, soulfunk e clássicos do rock’n’roll. Nas projeções, vj Foga. No Bebo Sim, à Avenida Professor Alfonso Bovero, 1107

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 18h … Se Fere Minha Existência, Eu Serei Resistência … Ato público em defesa das liberdades democráticas e contra a escalada fascista (#elenão). No Masp

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 19h … A SPIO Orquestra (São Paulo Improvisadores em Orquestra) é um grupo de músicos que trabalha a linguagem da improvisação musical com instrumentos que vão dos tradicionais até aparatos eletrônicos e luthierias de invenção. Entrada R$10. No Baderna, à rua Oscar Freire, 2529

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 19h … Banda da Portaria no Cemitério de Automóveis … Banda foi criada a partir do livro “Poemas de amor deixados na portaria”, de Vitor Miranda, que participa declamando versos entre as músicas. No Cemitérios de Automóveis, à Rua Frei Caneca, 384. Entrada franca

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 19h … O dj Brito Andrade celebra niver e toca com dj Billie Seara até 1h no Ampere Bar, à rua Cardeal Arcoverde, 1849. Depois vão para o Picles (que fica bem em frente, no 1838) tocar com os djs Lucian Kaosiarte e Rafaty Rocha.

QUINTA A DOMINGO – 11 a 14 de outubro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 20h … Arquivo Negro – Passos Largos em Caminhos Estreitos … Espetáculo de dança é livremente inspirado em histórias reais de personalidades negras, que mesmo vivendo em situações de extrema adversidade se destacaram e influenciaram a história brasileira, como João Cândido, Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento e Aleijadinho, entre outros. No Teatro Sérgio Cardoso, à rua Rui Barbosa, 153. Ingressos a R$20 e R$10

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 20h … Rock e mpb com Mou e Macarrão no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 21h … Show AR – Estela Ceregatti … Cantora e compositora cuiabana apresenta as canções de seu primeiro disco solo. A artista já ganhou o Prêmio Grão da Música 2017 e o Prêmio Profissionais da Música 2018. No show com os músicos Ricardo Porto (guitarra e violão), Bruno Avoglia (clarone e clarinete) e Jhon Stuart (piano e contrabaixo). No Sesc Arsenal, à rua Treze de Junho, em Cuiabá – MT

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 21h … Banda Rock Insane apresenta sucessos dos anos 80 e 90. No Refúgio Music Bar, à avenida General Edgard Facó, 1279

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 21h … Jota.Pê interpreta as canções de seu primeiro cd “Crônicas de um Sonhador” e as novidades do ep “Garoa”. Com os músicos Marcelo Mariano e Kabé Pinheiro. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 21h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho (gratuito) … No Centro Cultural Butantã

QUINTA-FEIRA A DOMINGO – 11 a 14 de outubro … I Mostra Elas em Cena … O projeto propõe encontros entre musicistas compositoras para um diálogo criativo sobre suas trajetórias. Com oficinas e bate-papo são gratuitos. Para os shows, os ingressos custam R$30 (inteira), R$15 (meia) e R$9 (comerciário). No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 22h … O Novíssimo Edgar no Picles … Show do cantor e performer Edgar, com seus figurinos provocantes e suas letras surpreendentes (“já diziam os @ e as bocas mais arrojadas que bem antes das extensões o Benjamim já praticava poliamor com as tomadas”). Entrada R$20. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838

QUINTA-FEIRA – 11 de outubro – 22h … Cabaré Feminista … O Cabaré foi criado por mulheres integrantes de vários coletivos artísticos da cidade. É um manifesto com canções e poesias (de Elaine Guimarães) que provocam a reflexão e o debate sobre a luta por igualdade de gênero. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 12 a 14 de outubro – 10h … Imersão de Voz II … Três dias de ‘vivência de voz’, com escuta, trocas, cantos, falas, criação e imersão na natureza. Com Nani Barbosa, Renata Gelamo e Ritamaria. Numa casa em São Roque. Mais informações aqui

SEXTA-FEIRA – 12 de outubro – 12h … Pé de Letras – Dia das Crianças … O Sesc Consolação e a Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato trazem a programação com o tema da literatura infantil em intervenções, oficinas, feiras de trocas, shows e vivências. Na praça Rotary. Saiba mais aqui.

…

Junto com as atividades, acontece uma Feira do Livro com a presença das editoras Edições Barbatana, Edições Olho de Vidro, Editora Passarinho, Editora Piu, Editora Projeto, Editora Pulo do Gato, Editora Quatro Cantos, Gato Leitor, Jujuba Editora, Livros da Matriz, ÔZé Editora, Pólen Livros e Solisluna Editora.

SEXTA-FEIRA – 12 de outubro – 12h … Cecília, Clarice, Fernando e Federico … Show para crianças com poemas de Fernando Pessoa, Garcia Lorca, Clarice Lispector e Federico Garcia Lorca, musicados por Vanessa Bumagny. Com os músicos Pedro Cunha, Henrique Alves, Zeca Loureiro e Rogério Bastos. Ingressos na base do ‘pague quanto quiser’. No Satyros 1, à praça Franklin Roosevelt, 214

SEXTA-FEIRA – 12 de outubro – 18h … Dj Brito toca brasilidades & grooves no Que Tal, à rua Vergueiro, 3393, na Vila Mariana

SEXTA-FEIRA – 12 de outubro – 20h … Sarau Clamarte tem palco aberto e os convidados: Jefferson Santana (com seu livro “Sinto Muito”), Grupo Catadores de palavras (apresentando o monólogo “Carolina em cena”) e a exposição residente Metal-Morfose. Na rua Professor Otavio Guimarães, 393

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 12, 13 e 14 de outubro … Birdland … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações).

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 12 a 14 de outubro … Mortos Vivos – uma ex-conferência … Após o ‘apocalipse zumbi’, peça mostra uma conferência à beira do abismo onde quatro especialistas analisam a crise que tomou o mundo e instruem os espectadores sobre as estratégias de sobrevivência. Texto de Alex Cassal, direção de Renato Linhares. No Sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000 (sexta e sábado, às 21h30; no domingo, às 18h30)

SEXTA-FEIRA – 12 de outubro – 22h … Belchior contra o fascismo … O bloco anarco-carnavalesco-de-canto-torto “Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro” invoca o espírito livre de Belchior contra o fascismo e convida todos a dizer #elenão. Entrada R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

SÁBADO – 13 de outubro – 11h … Fera Neném no Bona … Almoço especial para as crianças e show da banda Fera Neném, com repertório autoral e diversos gêneros musicais: rock, reggae, baião, fado, pop e marchinhas de carnaval. Na rua Álvaro Anes, 43, em Pinheiros. Ingressos a R$10 (até 12 anos) e R$20 (maiores de 12 anos)

SÁBADO – 13 de outubro – 11h … Lançamento do livro ‘Coimbra em Palavras’, com 34 autores (de todos os continentes) para celebrar a multifacetada cidade portuguesa. “É um trabalho que prima pela diversidade. Tem um olhar plural sobre Coimbra”, conta o organizador e editor Wagner Merije, também um dos autores. O prefácio é de José Augusto Cardoso Bernardes e o posfácio de Adriana Calcanhotto. Na Tigre de Papel, à rua de Arroios, 25, em Lisboa, Portugal

SÁBADO – 13 de outubro – 12h30 … Feijoada com Samba – Grupo Parceria Ideal … Clássicos e sucessos atuais do gênero no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 13 de outubro – 15h … O Fantasma Que Dança Rumba … Peça do dramaturgo Wander B. aborda “radicalismo, paternalismo, corpo, afeto e violência”. Com performance de Mateus Grava. No festival de teatro Satyrianas 2018. Na praça Roosevelt, 210

SÁBADO – 13 de outubro – 18h30 … Saco de Ratos – no Cemitério … Banda do dramaturgo e vocalista Mário Bortolotto apresenta os rocks e blues de seus três cds lançados e do novo que está pra sair. Com Fabio Brum (guitarra), Diego Basa (violão) e Fabio Pagotto (baixo). Couvert voluntário. No Bar do Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SÁBADO – 13 de outubro – 19h … Sarau na Galeria – Edição 58 … Sarau tem palco aberto para celebrar a democracia. Com o som autoral do Coletivo Cortegaza, com o escritor Sidney Leal e a escritora Inês Santos. Na escola Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, à rua Basilio Valente de Aguiar, 19, em Suzano

SÁBADO – 13 de outubro – 19h … Baile do Fios de Choro na Casa Barbosa … A partir do legado de chorões consagrados (Jacob do Bandolim, Garoto, Luis Americano, Pixinguinha e outros) quatro músicos misturam a força do nosso cancioneiro com a erudição da formação acadêmica. Com Wanessa Dourado (violino), Angela Coltri (flauta), Allan Gaia Pio (percussão), Marcos Simon (percussão), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaquinho). Participação da cantora Paula Sanches. Entrada R$15. Na rua Rui Barbosa, 559

SÁBADO – 13 de outubro – 19h … Chama Poética apresenta o espetáculo ‘Os Andrades‘, com poemas de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade dialogando com as canções de Déborah Castolline, Liw Ferreira, Gabriel de Almeida Prado, Alexandre Mello. Roteiro e direção de Fernanda de Almeida Prado. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. Entrada franca

SÁBADO – 13 de outubro – 19h … Anná no Sesc Santana – participação das Clarianas … Cantora, compositora e cineasta apresenta o show “Pesada”, baseado em seu ep homônimo. Gratuito. Participação das Clarianas. Na av. Luís Dumont Villares, 579

SÁBADO – 13 de outubro – 19h … Festival Mosca Branca no Menino Muquito … A décima sexta edição do festival que promove artistas independentes com repertório autoral apresenta três bandas: O Grande Ogro, Marcão & Os Bolachões Voadores e Bandoleiros de Passagem. Discotecagem de Thais Oliveira Magalhães e Ju Juliete. Com churrasco comunitário. No Menino Muquito Bar, à av. Vila Ema, 5090

SÁBADO – 13 de outubro – 20h … Point Charuto apresenta show de rock com a Banda Caldonia. Na praça Comandante Eduardo de Oliveira, 254, no Parque Edu Chaves

SÁBADO – 13 de outubro – 21h30 … Pipo y Su Sabor – no Exquisito … Quinteto festivo, interpreta cumbias clássicas colombianas e peruanas, assim como versões cumbiadas de musica árabe. Com Domingo Duclos (clarinete e sax), Jorge Zagarzazú (clarone), Diego Martínez (acordeão), Fernando Lima (perccussão) e Franco García. Couvert R$12. Na rua Bela Cintra, 532

SÁBADO – 13 de outubro – 22h … André Abujamra – Omindá! … Músico apresenta as canções de seu novo cd. Com André Abujamra (guitarra, percussão e voz), Maurício Badé (percussão) e Sergio Soffiatti (baixo). Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

DOMINGO – 14 de outubro – 10h … IV Edição do Grito dos Excluídos – edição Continental … Com o lema ‘Migrar, Resistir, Construir e Transformar’, o evento terá Feira Gastronômica, com barraquinhas de comidas típicas de diversos países, roda de conversa para informações sobre direitos, espaço lúdico para crianças e shows e apresentações musicais. Na Quadra dos Bancários, à rua Tabatinguera, 192. Veja a programação:

11h – Fala de Abertura

11h – Fabian Famin e os Retirante

12h – Los Tinkus

12h50 – Nduduzo

14h10 – Santa Mala

15h40 – Mistura Popular

16h20 – Trio Sandália de Couro

17h20 – EntreLatinos (vídeo acima)

17h50 – Leitura do Documento Final

18h40 – Leci Brandão

DOMINGO – 14 de outubro – 11h … Ato em homenagem ao Mestre Moa … Coletivos afro, atores, músicos e diversos artistas realizam ato em memória de Moa do Katendê (mestre de capoeira, fundador dos Afoxés “Badauê” em Salvador e “Amigos do Katendê” em São Paulo) assassinado no domingo por um seguidor de Bolsonaro. O ato é de resistência à onda de fascismo, em defesa da paz e da democracia. Na praça da República, com a presença (entre outros) dos grupos

Ilú Obá de Min

Amigos de Katendê

Casa Mestre Ananias

Escola Livre de Teatro de Santo André

Sindicato dos Artistas/sated SP

Grupo Xingó

Cia São Jorge de Variedades

Rede Brasileira de Teatro de Rua

Movimento de Teatro de Grupo de São Paulo

Amigos de Katendê

Pimentas do Reino

Flor da Aroeira

Angoleiros Sim Sinhô

DOMINGO – 14 de outubro – das 15h às 21h … 71º Sarau da Casa Amarela … Nesta edição, com pocket-show do cantor e compositor Renato Pessoa (lançando o cd ‘A cigarra na folha de pedra’), com o poeta Victor Rodrigues (lançando o livro “Deuses fazendo bolo”) e o poeta Clayton de Souza (lançando ‘Versos de imprecação contra o mundo’). Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

DOMINGO – 14 de outubro – 16h … Sarau do MAP convida San Joe MC … O coletivo Movimento Aliança da Praça faz evento de encerramento de seu circuito pelas Casas de Cultura da ZL com sarau de palco aberto e show de San Joe. Entrada franca. Na Casa de Cultura São Mateus, à rua José Francisco dos Santos, 502

DOMINGO – 14 de outubro – 17h … Tchella no “Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante” … Programa Sons do Brasil, apresentado por Serginho Sagitta na rádio Usp, apresenta 10 shows no espaço Lab Mundo Pensante. Nesta edição, a multiartista Tchella mostra as canções de ‘Transmutante’, seu primeiro cd. Na rua Traze de Maio, 733. Entrada franca

DOMINGO – 14 de outubro – 17h30 … Crazyland no Parlapatões … Banda apresenta clássicos do rock no festival de artes Satyrianas. Na praça Roosevelt, 158

DOMINGO – 14 de outubro – 18h … A cantora e percussionista Victória dos Santos faz roda de samba com participação de Maria Ó e do Bloco Agora Vai. No Teatro da Cia do Feijão, à rua Dr. Teodoro Baima, 68

DOMINGO – 14 de outubro – 18h … Banda feminina Cinnamon Tapes, projeto de Susan Souza, apresenta o álbum “Nabia”. A cantora Yma mostra as canções de disco solo, “Par de olhos”, a ser lançado em breve. No CCSP, à rua Vergueiro, 1000. Ingressos a R$5 e R$10

DOMINGO – 14 de outubro – 20h … Domingo Folk – Tuia & Ana Vilela … Cantor e compositor Tuia apresenta o projeto “Pop no Campo vol.1” com versões de clássicos do rock rural como ‘Espanhola’, ‘Chalana’, ‘Senhorita’ e ‘Linda Juventude’, com participação de Ana Vilela (da música ‘Trem Bala’). Na abertura, pocket-show de Chal. Ingressos a R$60. No Bourbon Street, à rua dos Chanés, 127

SEGUNDA-FEIRA – 15 de outubro – 20h … Oficina de Percussão com com o bloco Pitbull Banguela … Ao longo das aulas, noções básicas de leitura rítmica, exercícios e desenvolvimento de ideias e frases musicais até chegar ao desfile, onde os participantes tocarão ao lado da bateria do bloco. Segundas e terças, com início entre 20h e 20h30

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 18h … Arte pela Democracia … Ato promovido pelo Sindicato do Artistas contra o fascismo e pela democracia (contra o ‘coiso’), reúne artistas, agentes culturais, estudantes de artes cênicas e demais interessados na arte e na cultura no Brasil. Na Quadra dos Bancários, à rua Tabatinguera, 192.

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 19h … 18ª Edição do Sarau da Vergueiro … Sarau promovido por Vieira Pato, Carlos Buono e outros artistas tem palco aberto para poetas e músicos. Na rua Vergueiro, 883, na Liberdade

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 19h … 40 anos de Um copo de cólera, de Raduan Nassar … Bate-papo sobre os aspectos estéticos e políticos do livro, com Estevão Azevedo e Mamede Jarouche. Mediação de Lucas Verzola, editor da Lavoura. Ao final, leitura dramática do último capítulo (“A chegada”), realizada por Viviane Monteiro, atriz e fundadora da Cia Lâmina de Teatro. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar (Galeria Metrópole)

TERÇA a SEXTA-FEIRA – 16 a 19 de outubro – 20h … Epidemia Prata – estreia da programação ‘Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos, de 16 de outubro a 26 de novembro. Cada peça fica duas semanas em cartaz (de terça a sexta, às 20h). A primeira delas é “Epidemia Prata”, com direção de Georgette Fadel. Contribuição voluntária. No Teatro de Contêiner Mungunzá (espaço cultural e sede do grupo), à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 20h … Tika e Kika no show ‘Colar’ … Cantoras, que já realizaram o show “Passarim30” sobre a obra de Jobim, apresentam canções autorais. Com Igor Caracas (vibrafone, bateria, percussão), Fabio Pinczowski (synths), Lenis Rino (bateria, mpc), Milena Filó (performance) e Elisia Munareto (performance). No dia 23, elas repetem o show (com participação de Bruno Morais). No Teatro Centro da Terra, à rua Piracuama, 19, no Sumaré. Ingressos de R$15 a R$50

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso, 283

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554. Sempre às terças, até 18 de dezembro

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 21h … Sexy Sexagenários … Músicos e ativistas culturais de Santos comemoram aniversário com música. Presença de Luiz Cláudio de Santos, Mário Sérgio Soares, Paulo Cézhar Luz, Walter Jr e Marcelo Tchello. Na av. Pinheiro Machado, 51, em frente ao Teatro Municipal de Santos

TERÇA-FEIRA – 16 de outubro – 21h30 … Tributo a Luhli e Lucina – de Raquel Martins … A violonista, cantora e compositora Raquel Martins apresenta show dedicado ao legado da dupla Luhli (falecida recentemente) e Lucina. Com Raquel Martins (voz e guitarra), Gê Ruiz (baixo) e Sisa Medeiros (percussão). Ingressos a R$35. No Raiz Bar, à rua Alves Guimaraes, 153

QUARTA-FEIRA – 17 de outubro – 13h … Lugar de fala, lugar de escuta: gênero e história oral … Atividade desenvolvida em parceria entre o Grupo de Estudos de Gênero e História e o Núcleo de Estudos de História Oral – USP, com emissão de certificados. Se inscreva pelo e-mail generohistoriaoral@gmail.com.

QUARTA-FEIRA – 17 de outubro – 18h30 … Lançamento Happy Hour no Rio de Janeiro … A multiartista Paula Valéria Andrade lança seu livro de poesia ‘Amores, Líquidos e Cenas’, no Rio de Janieor. No Jungle Garden Pub, à rua Martins Ferreira, 48, em Botafogo

QUARTA-FEIRA – 17 de outubro – 18h30 … Show com o guitarrista curitibano Fabio Elias. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 387

QUARTA-FEIRA – 17 de outubro – 19h30 … 12º Quarta Autoral da Casa Amarela & The Wall Zé Rock Bar … Sarau com churrasquinho comunitário (leve uns trocos pra colaborar) e microfone aberto por ordem de chegada (até o horário do Psiu). Nesta edição, pocket-show de Gildo Passos, que comemora 40 anos de carreira e resistência cultural. Músico conta histórias do MPA e relança seu cd “Ouvindo o Coração”. Na rua Igarapés, 1219a, no Itaim Paulista

