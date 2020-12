No domingo, Arnaldo Afonso canta Cartola no Festival Satyrianas; no sábado, a tchurma do Sarau da Maria vai ao Sarau a Plenos Pulmões; na sexta tem o lançamento da Revista Ramo, no Sarau da Casa Amarela (e ainda tem a série ‘Histórias e Memórias de Itaquera’)

Ô SEMANINHA AGITADA, SÔ! >>> Este blogueiro e artista Arnaldo Afonso participa, representando o Sarau da Maria, do Sarau A Plenos Pulmões, no dia 5 de dezembro, sábado, às 19h (com Vlado Lima, Rosa Freitas e a dupla Cordeirovich & Vladinsky). No domingo, dia 6, às 18h, faz a live ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola‘, também com participação de Rosa Freitas, dentro da programação do Festival Satyrianas (no cartaz, a arte de Fernando Afonso). Antes, na sexta, dia 4, a partir das 20h, é um dos convidados do Sarau da Casa Amarela, onde lerá seu poema ‘A Entrega‘, incluído na coletânea Revista Ramo, cuja terceira edição será lançada no sarau. Na quinta, dia 3, às 19h, acompanha o Toca do Autor (não conseguiu se inscrever porque roubaram seu celular, mas, se houver um espacinho, invade a live pra cantar ‘Os Desperdiçados do Mundo‘, sua parceria com o poeta Vlado Lima). Caia na gandaia musical e literária desses muitos agitos e curta todo esse circuito: curtecircuite-se, divirta-se e diversifique-se … SARAU A PLENOS PULMÕES >>> Sábado, dia 5 de dezembro, às 19h. Coletivo encabeçado por Paulo D’Áuria realiza o tradicional sarau (agora online) na página da Casa das Rosas. Nesta edição, além do palco aberto, tem poemas e músicas de artistas do Sarau da Maria, com participação da dupla Cordeirovich & Vladinsky, do poeta Vlado Lima, do blogueiro e artista Arnaldo Afonso e da atriz e cantora Rosa Freitas. Saiba mais no site da Casa das Rosas e acompanhe a transmissão pelo Google Hangout Meet, clicando nesse link … Domingo – 6 de dezembro – 18h … ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola‘ no Festival Satyrianas 2020. Há 40 anos a cultura nacional perdia Angenor de Oliveira, o popular Cartola. No espetáculo, o multiartista Arnaldo Afonso interpreta canções como ‘O Mundo é um Moinho’ e ‘As Rosas não Falam’ além de contar curiosidades divertidas e histórias trágicas da vida do genial compositor fundador da Mangueira. Participação da cantora e atriz Rosa Freitas. Layout do cartaz, por Fernando Afonso Adquira seu ingresso grátis pelo Sympla (mas, se puder, colabore com os artistas depositando qualquer quantia no Banco Bradesco – Agência 764 – CC 1054-5, em nome de Arnaldo Augusto Afonso, CPF 014.483.498-77). Contato para outros lives e shows no email arnaldo.aafonso@gmail.com … SARAU DA CASA AMARELA >>> Sexta – 4 de dezembro – 20h. Versão online do tradicional sarau realizado pelo coletivo encabeçado por Akira Yamasaki, Luka Magalhães e Escobar Franelas. Nesta edição, destaque para o lançamento da Revista Ramo, da qual participa o poeta Arnaldo Afonso (este blogueiro que vos digita) com o texto ‘A Entrega’. Transmissão pelo Facebook do sarau A ENTREGA

(Arnaldo Afonso) Eu falo em você dentro. No talo

Eu duro em você penso. No talho

No xote xaxado, encaixado

Faca na cinta, apertada

Machado na xinxa inchada Melo-me entalo em teu halo profano

Magma alucinógeno insano

Aspiro o incenso. Ao poço florido desço

Fumo o perfume. Respiro mais puro. Naturo

Sem deus nem demônio, inauguro meu mundo Tre-tremo-me inteiro intenso-tenso

perduro no enduro. Vertigo – te sigo

Pica reta, picareta, enxada

Eu ferramento falo penso torto entro

Vasculho.

Eu denso ascendo engordo mordo recheio cheio

Ceio. E sussurro

de vontade de saudade dos teus lábios ávidos

tesos. Grandepequenos

De teus músculos magos

ósseo-aquosos pétreo-macios Em teus rios cabelosos mergulho

Teus verbos gozosos conjugo

Nos meus bagos vesgos vagam

teus astrolábios, orbitam

hábeis ágeis maleáveis fêmeos lábios inflamáveis

intumescendo tudo: lama lodo musgo humus

Fruto.

Na malha molhada rósea miraculosa

colho vagidos

Morro e renasço em jorros espasmos esporros

Ganidos.

A musa me mil e usa me semensuga me esfalofela

Lava a vala com minha lábia emborcada nela Ânima. Carne. Plâncton. Látex. Em nome do pai, da mãe, do espanto do corpo:

amei! (Do relâmpago que estrondece nela

ao instante que enternece em mim,

algo em nós se revela, e reverbera,

deseternizando o fim:

a entrega.) … Quinta – 3 de dezembro – 19h … Toca do Autor, sarau criado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica, agora em versão online, tem palco aberto e recebe o apresentador Colibri, da Rádio Brasil Atual, para bate-papo sobre o cenário atual da mpb. Com transmissão nas páginas do sarau … ALCEU COM A ORQUESTRA OURO PRETO >>> Pô, Alceu… assim, não dá, meu velho. Resolveu fazer tua live quase no mesmo horário da minha? Vais ficar sem audiência, hein? (risos…) Claro que estou brincando ao falar do grande Alceu Valença que apresenta seus sucessos no show ‘Valencianas’, acompanhado pela orquestra Ouro Preto, neste domingo, dia 6 de dezembro, às 19h, com transmissão em seu canal no Youtube. Na foto, eu e Alceu numa montagem do meu querido amigo Sergio Neves … … … NALDO’S NEWS … … … MEU CANAL NO YOUTUBE >>> Após postar no YouTube minhas canções Além da Lenda (em parceira com Conrado Pera), Chama de Amor e ‘Tom Jobim no Telhado‘, me dei conta de que estou com dois canais lá (desorganização total). Um é esse. O outro, tá aqui. Em ambos, posto algumas músicas de quando em quando – além das várias espalhadas em páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm). Um dia organizo e junto tudo num lugar só. Essas gravações são o teste para um pacote de músicas que postarei, em breve, como se fosse um cd. No vídeo, ‘A Sereia Encantada’ A SEREIA ENCANTADA

(Música e letra de Arnaldo Afonso) Hoje, talvez, os seus lábios macios, sua tez

dessa vez, eu pirei, eu sonhei

Hoje, será, que a sereia encantada virá

me cantar, tchururu, chalalá

Hoje serei o seu rei ou bandido sem lei

ei ei

Hoje, será, que a princesa virá me salvar

do mal

Hoje, afinal, ponho o sonho na vida real Hoje esqueci o que sofri longe dela tão só

só o pó, chororô, ai que dó

Hoje eu sonhei com seu cheiro de flor no lençol

ai amor, ‘era nóis’, era um nó

Hoje eu senti nos meus olhos seus raios de sol

oh, oh

Hoje, feliz, vou te amar e abraçar como eu quis

vou, sim

Hoje, enfim, ela vem pra morar (ah ah ah) em mim

…

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site), voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que participo como colaborador. Nele, dou prosseguimento ao meu trabalho no blog, informando sobre as atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue também mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia. …

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles: Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por. São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 … ANOTA AÍ… >>> No dia 11 de dezembro, uma sexta-feira, às 20h, faço live cantando meus pop-rocks e alguns Cartola na programação organizada por Eduardo Osmedio e artistas amigos para levantar fundos para a manutenção da Video Clube Charada, point de resistência cultural da ZL há mais de duas décadas. Depois, na quinta-feira, dia 17 de dezembro, às 20h, participo da live de entrevistas promovida pelo poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, falando deste blog, do Sarau da Maria e das minhas músicas e letras

… … …

OUTROS DESTAQUES DA SEMANA

… … …

Quinta – 3 de dezembro – 15h … Itaquera – Histórias e Memórias – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas, uma por dia, sempre às 15h, mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Na primeira live, no dia 2, bate-papo foi com Cida Ferrari dos Santos, assistente social e escritora, autora dos livros ‘Zona Leste, meu amor’ e ‘Zona Leste fazendo história’

…

FESTIVAL SATYRIANAS 2020 >>> Tradicional evento anual, agora online, abre espaço para atores, coletivos, performers e músicos. Organizado pelo coletivo Os Sátyros, acontece de 4 a 6 de dezembro. para ‘superar o isolamento imposto pela pandemia – através das possibilidades do mundo digital – e construir um mundo melhor para aqueles que vierem depois de nós’. Confira a programação completa: www.satyrianas.com.br. No domingo, às 18h, apresentação da live ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola‘. Prestigie

…

Quinta – 3 de dezembro – 20h … ‘O inferno é um espelho da borda laranja’, performance online solo do multiartista Wander B, com duração de 50 minutos, apresentada no Festival Satyrianas (retire seu ingresso grátis no Sympla). Recentemente, o artista desenvolveu, em parceria com Elenice Zerneri, o projeto Uma história conta outra, em que, durante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no YouTube (curta o canal)

SOBRE A PEÇA >>> Na semana passada assisti à peça O inferno é um espelho da borda laranja junto com minha filha, Carolina de Sá, que é bailarina e entende do riscado. Ambos achamos o espetáculo instigante: um texto poético e questionador somado a uma performance admirável. Wander B é um grande ator que nos emociona. É um prazer vê-lo atuar. Assista … DRAMAMIX >>> 14ª edição do projeto, que faz parte do Festival Satyrianas, convida dramaturgos, roteiristas, atores e jornalistas para transformarem suas inquietações em dramaturgia. O resultado é apresentado em experimentos cênicos com duração máxima de 30 minutos (e curadoria de Gustavo Ferreira). Acompanhe os trabalhos de artistas como Paula Autran, José Simões, Gabriela Mellão, Vinícius Piedade, Rudinei Borges dos Santos, Clóvys Tôrres, Carol Pitzer, Maria Giulia Pinheiro, Drika Nery e Celso Cruz, entre muitos outros. Confira a programação completa … Sexta-feira – 4 de dezembro – 20h … Apresentação da cena ‘Sobre Amor e Tomates’, escrita por Paula Autran, no Dramamix, espaço reservado aos autores contemporâneos de teatro … PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Na quinta, dia 3, com Vanessa Alves. Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube … CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook). Nesta quinta, 3 de dezembro, às 20h, com Bia Onofre … GILIANE & GUSMÃO >>> Dupla de cantores e compositores disponibilizou quatro canções nas plataformas digitais: ‘Nas cabeceiras do rio‘, ‘Na poeira da estrada‘, ‘Virada do Alto’ e ‘Terreiros da Madrugada’. Além das citadas, é só digitar ‘Som da Estrada Duo’ para acessar outras músicas. Entra lá e se inscreva …

Sexta – 4 de dezembro – 21h … Barulho D’Água. Peça, que aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que entendem a imigração como mercadoria. Espetáculo, transmitido no YouTube direto do palco do Sesc Santana, tem texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme ‘Cidade de Deus’), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas

BARULHO D’ÁGUA >>> Assisti emocionado à montagem da Cia Nova de Teatro sobre o drama dos refugiados. Quase um monólogo, os textos são longos, mas densos e tocantes. As imagens projetadas evidenciam a crueldade dos governos que se omitem e são cúmplices das mortes. Os atores têm desempenhos sóbrios e contidos (proposta da Cia), o que, por si só, potencializa a porrada que o texto nos dá. O espetáculo é um alerta contra governantes fascistas e a desumanidade que marca suas ações (ou, o que é às vezes pior, a ausência delas). Da Cia, também assisti ao ótimo espetáculo ‘A Cripta de Poe’ e ‘Apátridas‘. Vai lá que essa tchurma é da pesada.

…

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau (filho do professor Oswaldo de Camargo), que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

>>> MAIS MUNRIMBAU >>> No Mês da Consciência Negra, artista lança o single ‘Tocaia Lelê’, música que fala sobre a resistência na adversidade. Exaltando Dinorá, capoeirista filha de doméstica, a canção relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘. Nas plataformas digitais

…

OSWALDO DE CAMARGO >>> A Câmara Municipal de Bragança Paulista aprovou projeto de lei que homenageia o poeta e escritor, natural da cidade, com a criação da Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo, como reconhecimento a uma vida inteira dedicada à literatura e cultura negras. Crítico e historiador, jornalista e ativista das causas antirracistas, Oswaldo fundou, em 1978, o Grupo QuilombHoje, que publica anualmente os Cadernos Negros. Lançou recentemente a novela Negro Disfarce, pela Ciclo Contínuo Editorial. Saiba mais sobre ele nesta entrevista concedida a Roberta Flores Pedroso e Luís Augusto Fischer

…

Quarta a sexta – 2 a 4 de dezembro – 19h … Festival Brasil Cena Aberta, com transmissões diretas do Teatro Cacilda Becker, promove o encontro entre agentes nacionais e internacionais das artes cênicas (artistas, produtores, técnicos, programadores, gestores, curadores etc.). Confira a programação completa que inclui dez espetáculos de dança e sete de teatro, seguidos de bate-papo com os artistas

… … …

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

… … …

Sexta – 4 de dezembro – 20h … A multiartista Ligia Regina Lima conversa sobre música, literatura e artes visuais com Juliana Seabra. Transmissão pelo Instagram do @coletivo308

MAIS >>> LIGIA REGINA & EDER LIMA >>> Dupla lançou videoclipe de ‘Paixão Marginal‘, linda canção de Eder Lima (em parceria com Edvaldo Santana) que já fazia parte do cd ‘Pisagens‘, da dupla. Assista, se inscreva no canal do Youtube e compartilhe o belo e singelo videoclipe dele

…

MARCOS JORGE NASSER >>> Escritor capixaba radicado na cidade fluminense lança ‘Poemas de Niterói – 2º volume’, pela editora Autografia (R$55), sequência de ‘Poemas de Niterói – O Inominado’, publicado em 2019. Visite o canal do YouTube

…

Terça – 8 de dezembro – 20h … Marcelo D2 faz show online e gratuito no Festival Bem Bolado Brasil. No repertório, músicas do cd lançado durante a pandemia, ‘Assim Tocam os Meus Tambores‘, além de sucessos dos 25 anos de carreira do rapper carioca

…

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. A revista é resultado da seleção de publicações diárias (de segunda a sexta-feira)

…

PROJETO ARTE CULTURA OFICINAS >>> De 1 a 15 de dezembro acontece a Mostra Cine Vídeo de Poesia Falada, com exibição de vídeos do ator poeta e dramaturgo Antônio Cunha (da série ‘Outros Autores’, na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual) interpretando textos de Ademir Assunção, Ademir Demarchi, Artur Gomes, Carvalho Junior, Rubens Jardim, Nic Cardeal, Nina Rizzi e Vladimir Maiakovski, entre outros. Aqui, um poema de Claudio Willer, que fez 80 anos nesta semana (parabéns!)

…

ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’, é conhecido agitador cultural da cidade de Campos, no RJ. Recentemente, teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020, pela UBE-Rio. O multiartista criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘

…

Sexta – 4 de dezembro – 19h … Élio Camalle e Teju Franco são os entrevistados de Soninha Gomes na live ‘A Música como Resistência’, em seu canal no Youtube

…

FEIRA VIRTUAL DO LIVRO DAS PERIFERIAS >>> De 4 a 6 de dezembro. Saiba mais e confira a programação completa no site da feira

…

1ª BIENAL VIRTUAL DO LIVRO DE SP >>> Versão online do tradicional evento acontece de 7 a 13 de dezembro com mais de 200h de programação. Confira as atrações e todas as informações no site

…

ANDRI CARVÃO >>> Lançamento virtual do sexto livro do escritor, ‘Dança do fogo dança da chuva’, publicado pela editora Penalux (à venda por R$45, com frete).

…

7º PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA >>> Cerimônia de premiação do evento criado e organizado pela cantora e compositora Socorro Lira acontece nesta quinta-feira, 3 de dezembro, às 19h, no formato online, direto do Teatro Oficina, em São Paulo, com transmissão pelo canal do PGM no Youtube. Acesse o link e assista

…

VANESSA BUMAGNY >>> Acompanhada por Daniel Oliva, a cantora e compositora se apresenta no Ponto de Luz, em Joanópolis (para um público limitado, com todas as normas de segurança). Neste sábado, 5 de dezembro. A playlist do show se chama ‘Vanessa Bumagny no Ponto de Luz‘ e está no #spotify

…

RADIALIVRES >>> Produtores musicais combatem a mesmice executada pelas rádios jabalizadas e divulga artistas que não têm espaço na grande mídia através de uma playlist intitulada ‘radia_lista‘ (que também foge aos padrões impostos pelas plataformas digitais)

…

Quarta – 9 de dezembro – 19h … Live com os vencedores do V Prêmio Cepe Nacional de Literatura, no Circuito Cultural Digital de Pernambuco (www.circuitoculturaldepernambuco.com.br), com transmissão pelo YouTube. O exemplar impresso sai por R$40 (livro impresso); o e-book por R$16

>>> VANESSA MOLNAR >>> O romance ‘A Importância dos Telhados’, vencedor na categoria nacional do prêmio CEPE, é um dos lançamentos. Sobre o livro: “Elle é uma professora recém-aposentada de 67 anos que narra seu cotidiano solitário, vendo a velhice passar e refletindo sobre a morte que parece prestes a chegar, mas ao longo do livro nos surpreendemos com acontecimentos e memórias revividas que aos poucos transformam a vida da protagonista e a nossa leitura”

…

Sábado – 5 de dezembro 19h … 3ª edição do ‘Som na Faixa 2020’ tem apresentação do grupo Barbatuques. Após o show, oficina de percussão online. Aqui, o link do show e da oficina

…

Sábado – 5 de dezembro – 16h … Lançamento de ‘Meu Pensar’, livro do cantor, compositor e poeta Carlos Mahlungo pela Desconcertos Editora

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta sexta, dia 4, Andréa del Fuego. Na segunda, dia 7, Cidinha da Silva. Na terça, dia 8, Sergio Fantini. Na quarta, dia 9, Paulo Miranda e Beatriz Carvalho. Sempre às 20h

…

Domingo – 6 de dezembro – 21h … Mauri de Noronha se apresenta no Bar do Frango, com todas as precauções à Covid. Na av. São Lucas, 479

…

WILSON ALVES BEZERRA >>> Visite, no Youtube, o canal do poeta paulistano autor de ‘Vertigens’ (Iluminuras, 2015 – vencedor do Prêmio Jabuti) e de ‘O Pau do Brasil’ (Urutau, 2016). Lá tem vídeos e poemas de vários livros, além de bate-papos e palestras

…

PEDRO E FILÓ >>> Dupla também conhecida por Pê Éfe lança o cd ‘Aragem‘ com 11 músicas do compositor Pedro Milanesi. A voz de Filó Silva e o violão de Pedro (que também canta) se unem num pacote de canções bonitas de ritmos variados. Se inscreva no canal deles no YouTube e saiba mais sobre seu trabalho no site. Para adquirir o cd, mande e-mail (pe.efe.brasil@gmail.com)

>>> MAIS P&F >>> No dia 5 de dezembro, às 16h30, dupla de artistas participa, com a Banda da Ciclovia, da Virada SP Online em Santa Bárbara d’Oeste, evento sobre sustentabilidade, cultura urbana e artes cênicas

…

CELSO VIÁFORA >>> Artista, famoso por suas belas canções, lança segundo romance ‘A Névoa dos Olhos’, já está à venda. Saiba mais

…

Sábado – 5 de dezembro – 20h … Sebah de Assis faz live ao lado de Vinicius Santanna. No repertório, clássicos das cantorias (Almir Sater, Boldrin, Zé Geraldo, Raul, João Bá…) e músicas autorais do ‘Som do Bando’. Vai ter sorteio de cachaça para quem assistir e postar comentário. Transmissão pelo Facebook

…

PRÊMIO OFF FLIP >>> Com 20 mil reais de premiação e inscrições gratuitas pela internet no site do Selo Off Flip. Contos, crônicas e poemas serão avaliados por uma curadoria indicada pela editora e os textos selecionados serão publicados em coletâneas colaborativas, no Centro Cultural Sesc Paraty durante a FLIP prevista para julho de 2021. Além da premiação em dinheiro, os autores vencedores serão contemplados com assinaturas do Jornal Rascunho e do Clube Realejo, cota de livros do Selo Off Flip, mentoria e bolsa de criação literária. Leia o regulamento e faça sua inscrição

…

‘HÁ UM FANTASMA NESSE POEMA’ >>> Texto de Angela Zanirato é interpretado pelo multiartista Milton Luna, ao som da música ‘Asas’, de Luedji Luna, cantada por Fátima Castro

…

Quarta a sábado – 2 a 5 de dezembro … 1ª Flino – Festa Literária Noroeste. Organizada de maneira colaborativa entre coletivos, bibliotecas e Ceus da região noroeste de SP, a festa apresenta mais de 40 atrações, entre saraus, slam, batalha de mcs, shows, feira de livros, contação de histórias, espetáculos teatrais e de dança, rodas de conversa e oficinas, tudo online e gratuito. Confira a programação e assista pelo YouTube

…

Quarta a sábado – 2 a 5 de dezembro … Slam SP On-line 2020. Campeonato Paulista de Poesia Falada, reúne 36 poetas campeões da Capital, Grande SP, Interior e Litoral. Confira a programação

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

…

Sexta – 4 de dezembro – 20h … Entrevista com o cantor e compositor Edvaldo Santana na live Surra de Cultura (no cartaz)

>>> MAIS EDVALDO SANTANA >>> Cantor e compositor lançou o clipe da canção ‘Voo Iluminado’, um fado escrito em parceria com Carlos Miguel Gonçalves, em seu canal no Youtube.E chegou às plataformas digitais o cd ‘Edvaldo Santana‘, lançado há 20 anos … Quinta – 3 de dezembro – 20h … Esther Alcântara convida a designer Vivi Correa para bate-papo. Na página do SerMulherArte, no Instagram … Quinta – 3 de dezembro – 19h … Sidnei Manoel Ferreira, do blog Tabacaria, entrevista a escritora e editora Chris Herrmann, no Instagram >>> MAIS CHRIS HERRMANN >>> Carioca radicada na Alemanha desde 1996, é editora da Revista Ser MulherArte e articuladora do Mulherio das Letras Alemanha. Recentemente fez o lançamento virtual de seu livro ‘Entre Amoras e Amores‘, com 50 minicontos (saiba mais aqui). Além da revista, e do podcast ‘PodPapo’, onde Chris entrevista escritoras, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’, entre outras iniciativas literárias. Escritora premiada, é musicista, musicoterapeuta, tradutora e webdesigner, tendo lançado nove livros (de poesia, romance, contos e infantis). …

ANA LEE >>> A ótima cantora Ana Lee lançou seu novo (e já muito elogiado) trabalho ‘Labirinto Azul‘ nas plataformas digitais. O disco tem participação de Zeca Baleiro, Mario Manga e Swami Júnior, letras de Etel Frota e Maria Rita Kehl, versos de Emily Dickinson e regravações de pérolas de Chico Buarque/Dominguinhos e Beto Guedes/Ronaldo Bastos. Ozias Stafuzza, artista ligado ao Sarau Toca do Autor e ao pessoal do Clube Caiubi de Compositores, comparece com quatro canções e toca violão, ao lado de Bráu Mendonça e Lula Gama

…

MANOGON >>> Escritor fez lançamento virtual de seu livro ‘Dentes moles não mastigam pedras’, pela Lavra Editora. No vídeo, a dramatização de um dos poemas (clique para assistir outra). O livro custa R$ 35 (compre aqui) fez lançamento virtual de seu livro, pelaNo vídeo, a dramatização de um dos poemas (). O livro custa R$ 35 (

…

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). No mais recente, Marcelo Montenegro … TRILHAS >>> O produtor musical Felipe Zangrandi vem postando na net há mais de um ano uma série de programas denominada Trilhas. É ele mesmo quem comenta: “Meus trabalhos são de pesquisa e organização de material. O que era para ser um canal com o intuito de apresentar histórias curiosas de alguns discos, selos e cenas, acabou por virar um resgate de verdadeiros heróis da nossa música”

…

FESTIVAL NOIA >>> Começa no dia 30 de novembro (segunda) e vai até 4 de dezembro (sexta) a 19a edição do Festival de Audiovisual Universitário (Noia 2020), com oficinas, seminários e debates, apresentação de filmes, bandas, exposições fotograficas e artes da cena universitária brasileira, tudo online e gratuito (com transmissão pelo Face, Insta e YouTube). Clique, cadastre-se e confira a programação completa

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti, que acontece desde agosto, é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Na edição passada, apresentação de ‘I-Juca-Pirama’ (O que será morto), poema indianista romântico escrito pelo poeta Gonçalves Dias e de trecho, em língua guarani, da música ‘O índio é forte, canção de resistência da luta indígena por seus direitos. Nesta quinta, 3 de dezembro, com Mário Bortolotto, e na quinta que vem, dia 10, com Glauco Mattoso

…

VIDEOCANÇÕES (LYRIC VIDEOS) >>> ‘Vai e Vem‘, ‘Limite‘ e ‘Revisitada‘ são lançamentos que fazem parte da série apresentada por Beto Bianchi e Marcia David, em playlist, premiada pela Lei Aldir Blanc

…

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira >>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira. Zé de Riba lançou também vídeo de sua música em parceria com Wolney de Assis, sobre a vida e obra do pintor Marc Chagall (e em dezembro sai o cd). O multiartista produziu e atuou no curta ‘Caixa de Retratos‘, de Herculano de Almeida >>> MAIS WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox

…

JULINHO CLUBE >>> Fique por dentro da programação musical do Julinho Clube, tradicional point de resistência cultural localizado na Rua Mourato Coelho, 585, em Vila Madalena. O bar apresenta vários tipos de shows, dentro das normas de prevenção à Covid. Na quarta tem o ‘Encontro de Gerações’, na quinta o ‘Sala do Som’ e na sexta o ‘SextaSons’, entre outras atrações no final de semana. Clique e saiba mais

…

SÁBADOS – a partir das 20h >>> Cacá Lima Trio apresenta repertório do “Clube da Esquina”, entre outros sons de mpb e pop rock. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585 (seguindo os protocolos de segurança – reserve pelo 11996101860)

…

O GRITO DAS SOMBRAS’ >>> Carolina Bertelli, uma das atrizes do Grupo Ansur (ligado ao espaço cultural Aldeia Satélite, na ZL) apresenta seu primeiro curta-metragem caseiro, realizado durante a pandemia

…

ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do novo projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais.

…

>>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos … DESVARIO >>> Editada pela poeta Thainá Carvalho, a revista online Desvario é especialmente voltada para a publicação de literatura produzida por mulheres (e os textos sempre são acompanhados por desenhos de ilustradoras). O site (que replica seu posts no Facebook) também apresenta poemas, contos, entrevistas e resenhas … TRANSVÊ POESIAS >>> Acontece nos dias 4, 5 e 6 de dezembro o 3º Festival Literário Online da Transvê Poesias em que escritores interagem através de textos literários em um ambiente digital, comentando sobre suas obras e trajetórias (inscrições aqui). A Transvê Poesias é uma organização que acredita na transformação do mundo através do acesso à arte, educação de qualidade, literatura e sustentabilidade … O PARTISANO >>> Com curadoria de William Dunne, escritores publicam regularmente seus textos no site: Deborah Dornellas (sexta), Sergio Rocha (sábado), Mell Renault (domingo), Felipe Mendonça (segunda), Andri Carvão (terça), Fernanda Noal (quarta) e Helena Arruda (quinta). Colabore com a campanha para manter esse espaço progressista (saiba mais aqui) … SUPLEMENTO LITERÁRIO A ILHA >>> Conheça a revista (que já existe há 40 anos!), com 72 páginas de muita prosa, poesia, informação literária e cultural. O número 154 traz matérias sobre Adélia Prado, Ana Maria Machado, Borges e Cruz e Souza, entre outros … SONG BOOK SACHA 70 >>> Livro traz letras e harmonias cifradas das músicas de Sacha Arcanjo, um dos grandes artistas que conheci em minhas andanças pela ZL (ouça seu cd ‘Feito Bicho‘). O songbook custa R$35 (mais frete de R$10) e pode ser adquirido no inbox das Edições Archangelus ou com Luka Magalhães (9.9861-9450). Eu já estou com o meu… Tô louco pra sair tocando Sacha por aí. ‘Chão Americano‘ vai ser a primeirona, claro!

…

ÀS SEGUNDAS – 20h … Conversa no Instituto Sarath. Roda de conversa e entrevistas sobre qualidade de vida e saúde mental, sob o comando de Cassia Sarath (psicanalista e filósofa). No canal do Instituto no Instagram. A TOCA >>> Na sede do Instituto Sarath está funcionando também um espaço alternativo que visa incentivar a qualidade de vida para todos, com venda de produtos orgânicos e naturais, brechó e consumo consciente, agricultura urbana, exposição e venda de artes. Na rua Humberto I, 146, perto do Sesc Vila Mariana

…

VIOLEIRO CHICO LOBO >>> Artista, que já havia lançado o cd ‘Alma e Coração’ nas plataformas digitais, anuncia agora a edição física do trabalho (que será enviada às pessoas que participaram na campanha da Vakinha colaborativa). Na agenda, show presencial de lançamento, dia 19 de dezembro, sábado, ás 20h, no Teatro do Sesc Palladium (com as devidas precauções à Covid). Clique para assistir ao clipe de ‘Própria História‘

…

VIOLA DE PAPO >>> Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, apresenta programa de entrevistas, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui ). Clique e confira o papo com Valdir Verona, músico e compositor de Caxias do Sul

… ÀS SEXTAS – 19h30 … Charada – Sala Privada Convida. Espaço cultural promove shows e bate-papos todas as sextas-feiras direto da ‘sala privê’ da locadora, via Facebook (nesta sexta, excepcionalmente, não haverá live. Mas na semana que vem, dia 11, tem Arnaldo Afonso) CHARADA 2 >>> Gilberto Petruche, Edu Osmedio e o grupo de artistas que participa das atividades culturais do VideoClube Charada lançaram campanha no Abacashi. Acesse para saber mais e colaborar CHARADA 3 >>> Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘Menino Muquito Records’: ‘‘Não’ (deles dois, mais Tom Kbélo) e ‘5090’ (só dos dois) Rafael Cirillo e Dharma Samu (com Sergio Basseti e Clayton Martin), talentosos artistas ligados ao centro cultural da locadora Charada, na ZL, lançaram duas canções no canal ‘’: ‘(deles dois, mais Tom Kbélo) e(só dos dois) … ÀS SEGUNDAS – 15h … Sarau Segunda Negra. Confirme presença no evento e assista pelo Instagram … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Página no Instagram. Inscreva-se. MAIS ‘POETAS’ >>> O coletivo lançou a campanha ‘Maria Bonita no Natal‘, para ajudar mulheres moradoras de rua. Clique no cartaz >>> MAIS ELCIO FONSECA >>> Poeta participa do projeto ‘Como eu escrevo‘ (organizado por José Nunes) comentando seu processo de trabalho e suas referências literárias … PARKER & RENNÓ >>> A história é bem interessante: Carlos Rennó fez uma letra para o jazzão ‘Ornithology‘, do grande Charlie Parker, mas não pôde lançar devido a impedimentos com relação aos direitos autorais. Já que o Bird não ia usar, o músico Danilo Penteado pegou a letra e compôs um samba inspirado em Tom Jobim (nosso genial adorador de passarinhos). Até gravou um videoclipe em que canta com Paula Mirhan. A canção está disponível nas plataformas digitais. … CLARICE NA MADRUGADA >>> “Era uma vez uma mulher que faria 100 anos… e que merece todas as homenagens. Ela vive em sua obra, eterna”. No projeto, a atriz, diretora e dramaturga Stella Tobar narra 100 contos ou crônicas de Clarice Lispector até o dia 10 de dezembro, data do centenário de nascimento da escritora. As lives são transmitidas no perfil de Stella, no Instagram (sem data nem hora definida) e depois ficam disponíveis no YouTube. Inscreva-se no canal e acompanhe >>> MAIS CLARICE >>> A Editora Rocco e a Toca Livros lançaram o audiolivro ‘A descoberta do mundo‘, de Clarice Lispector, como parte das comemorações do centenário de nascimento da autora. São crônicas, reflexões e anotações publicadas no Jornal do Brasil entre os anos 1960 e 1970 narradas por Stella Tobar, Adélia Nicolete, Zeza Mota e Priscila Scholz … CURSO SOBRE DADAÍSMO >>> Em 4 encontros (nas terças-feiras de dezembro), André Raimundo dos Santos pega como eixo a obra de Duchamp, Schwitters e Hannah Höch e o livro de Hans Richter ‘Dada: arte e antiarte’ para traçar paralelos com os tempos atuais e a produção das neovanguardas. Inscrições e informações pelo e-mail pisonatinta@gmail.com >>> MAIS ANDRÉ >>> O artista expõe telas no Instituto Sarath e faz lives aos sábados, às 20h, no Youtube. Siga sua página …

ÀS TERÇAS – 21h … Sarau Elétrico. Leituras de textos por Luís Augusto Fischer, Diego Grando e Katia Suman, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Pelo www.rádioeletrica.com ou na página de Leituras de textos por, com um convidado escritor e outro músico (no vídeo a live da semana passada, com o historiador Peninha Bueno). Peloou na página de Katia no YouTube … ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘ Cantor, compositor e instrumentista talentoso,lança ‘ Do meu coração nu ‘, novo álbum de inéditas após ‘‘, de 2015. Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar (escolhi ‘ Delírio de um Romance a Céu Aberto ‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’

…

DESLOCAMENTOS MÍNIMOS >>> Novo trabalho do Coletivo Teatro Dodecafônico. Organizado em 11 faixas, as peças sonoras são compostas por instruções que convidam a vivenciar os deslocamentos mínimos possíveis no ambiente da casa em tempos de crise. O link de acesso ao álbum pode ser adquirido até 6 de dezembro de 2020, pelo Sympla

…

GRAZIELA MEDORI >>> Cantora lançou ‘Tudo que você podia ser‘, primeiro single do disco ‘Nossas Esquinas‘, um trabalho feito durante a quarentena com o pianista Alexandre Vianna. O segundo é ‘O que foi feito devera (De Vera)‘, com clipe produzido pela dupla

…

KLEYSE L’AMOUR >>> Cantora lançou nas plataformas digitais seu ep autoral ‘Poesia em Mim’. Saiba mais

…

MEL DUARTE >>> Poeta e slammer lançou livro comemorando seus mais de dez anos de trabalhos dedicados às artes. Colmeia apresenta poemas escritos de 2012 a 2020. Saiba mais aqui

…

Sextas e terças – 19h … A Fim de + Poesia. Em seu perfil no Instagram, Noélia Ribeiro troca poemas sempre com dois convidados

… CARLOS GALDINO >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa Megafone apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM …

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Entra lá pra ver os programas anteriores e curta o canal

…

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

…

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor tem programa de bate-papo e canta algumas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

…

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na Radiola Livre). Toda terça-feira, às 19h30 (com reprises na quinta-feira, às 17h, e no sábado, às 10h). Depois, por volta das 19h45, tem o quadro Dica sem Jabá

…

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira também no Spotify

…

FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, que já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, México, Canadá, Portugal, Itália, França e Alemanha, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aqui para saber mais sobre a campanha e as recompensas

…

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda Macaco Fantasma). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal