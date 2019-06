Por aqui tem muita gente boa… e há muito o que falar dessa gente criadora. Tem o poeta e produtor cultural Akira Yamasaki e seu Sarau da Casa Amarela. Tem a tchurma de Suzano e seu Sarau na Galeria. Tem os poetas do Sobrenome Liberdade. Os festeiros do Bodega do Brasil. Tem o Sopa junto com o Caiubi. E no ‘meu’ Sarau da (Vila) Maria tem PC Carvalho & Brunêra, Cueva com o Trívias, o ‘Incorpóreo’ de Deolinda, o som de arrebatar do Zulu e o Kelmer lançando livro. A agenda alternativa tá bem viva, com eventos aos quatro ventos. Diversificados, eles partem pra muitos assuntos. E aqui neste blog estarão sempre juntos:

Diga me diga que coisa bonita debaixo da sova da dureza dos dias, como se cria e renova, se desdobra e segue em frente um sarau? Como a soma da dor se transforma e transborda em grande amor?

Quando é que dá na telha na pele dele na dela aquela centelha primeira a fagulha original que principia o incêndio o clarão no pensamento a dança comum da clarividência do acasalamento. Será no pátio da escola cantarolando canções no intervalo cabulando aulas de química. Será num bloco de carnaval dando voltas na praça de mãos dadas e sovaco suado. Será entregando folhetos políticos na rua na porta das fábricas nas barbas da ditadura. Será virando noites de sábado ensaiando teatro tocando guitarra e bateria de madrugada declamando poesia. Será acampando em praias desertas fazendo fogueira enquanto o sol não desperta. Será virando parceiro de barulho de baralho de viagem de cama mesa e da vida inteira… Tudo isso precisou acontecer para o Sarau da Maria um belo dia nascer.

Precisou de muita reunião no Centro Cívico de colar cartazes de inventar motivos. De sair pra beber de fumar escondido de abraçar e chorar e sorrir com o amigo. De show em Trindade na praça no sítio no primeiro de maio na Sociedade Amigos. De não fugir à luta. De escolher candidato fazer campanha boca-de-urna e tomar partido. De montar grupos de estudo de livro. Foi preciso ler, discutir, aprender a não gritar e a saber ouvir. Foi preciso brigar separar ficar sem se ver se afastar e desiludir. Pra acreditar de verdade é preciso sempre duvidar do que se sente do que se quer realmente do que se pensa do outro e de si. Foi preciso sentir que era preciso voltar e que havia verdade ali. E ainda há. Precisou ter um parafuso a menos pra supor que o amor pode mudar as pessoas e que um mundo mais justo é possível. Precisou ser muito bobo pra acreditar nisso. Nós fomos! E quer saber? Ainda somos.

SÁBADO – 8 de junho – 19h30 … Sarau da Maria … No sabadão estarei todo pimpão no Clube Vila Maria apresentando mais uma edição do Sarau da Maria. O coletivo que organiza o sarau (eu, Mari, Deise, Lalá, Selma, Helen, Fanca e alguns outros imprescindíveis colaboradores) convidou o escritor e humorista Ricardo Kelmer para lançar seu livro. E, além do palco aberto, ainda vai ter o som do Zulu de Arrebatá, o poeta e letrista Paulo César de Carvalho com o músico Brunêra, a performance Incorpóreo (com Deolinda Nunes, Elis Pessotti, Wagninho Barbosa e Aline Lopes) e o grupo Trívias (Cassia Maria, Alexandre e Álvaro Cueva). Claro que vai rolar, como sempre, o palco aberto para músicos, poetas e performers. O sarau acontece na rua professora Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria. Pelo post, espalhei uma canção do Cueva, outra do Brunêra com letra do Paulo César de Carvalho, um poema de Deolinda e finalizo com o link do cd do Zulu (e a programação do Kelmer em SP). Sabadão tem mais. Vai lá, bebê, vai lá…

Deolinda Nunes publicou três coletâneas poéticas (Encontrar-te, Além da Palma da Mão e Olho D’Água). Recentemente lançou duas coletâneas: “in corpóreo” e em parceria com a escritora Maria Lúcia López “cartas e silêncios [policromia]. Ao sarau, ela traz seu projeto poético, musical e de dança, Incorpóreo, com a bailarina Elis Pessotti e a cantora Aline Lopes, entre outros artistas. Abaixo, um poema dela:

ruptura e queda

equação falha

não cheguei

aos noventa e dois

não cheguei ao zero

não cheguei aos portos

vazios de desacordo

aos pés fartos

de caminhos plenos

[até agora, ninguém

conseguiu medir o

campo magnético

que emana da água

em movimento]

não consegui chegar

em mim, sou partida

O escritor, humorista e produtor cultural cearense Ricardo Kelmer está em SP para lançar seu novo livro ‘Pensão das Crônicas Dadivosas‘, em que aborda arte, comportamento, sexo, política, religião, gatos e, como não poderia deixar de ser, o feminino, essa grande paixão do autor. Veja a programação dele para este findi:

7 de junho, sexta-feira, das 20h à meia-noite, no Sarau Sopa de Letrinhas, no Bar Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros

8 de junho, sábado, das 20h à meia-noite, no Sarau da Maria, no Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

Na semana passada falei que o belo álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso está agora disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play, ITunes e Youtube. Neste link, acesse também seu primeiro disco, Vozes da Cidade, inteiro. A toada ‘Mares de Minas‘ é uma das cinco parcerias que tenho com o Paulo no álbum. Ouça e acompanhe a letra:

MARES DE MINAS

(Paulo Barroso & Arnaldo Afonso)

O poeta abre os braços e voa

A caminho do mar

Não do mar cheio de águas e conchas

Mas de um outro que há

Um mar enorme de gentes, de nomes

Ondas que vêm derramar

Seu movimento no peito dos homens

Marés de amar, desamar

Solidões que o poeta retrata

E desata a chorar

Será a falta de amor que maltrata

Ou o que mata é lembrar?

Vai reaver cada gota de pranto

Pra toda dor represar?

Vai desfazer dos seus cantos o encanto

Até desencantarolar?

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha o sino da igrejinha

Tinha a sina de cantar

Tinha a pedra no caminho

E os mistérios do lugar

Tinha o mar, rodamoinho

E eu, sozinho, a desvendar

Pensamento que é feito de asa

Te liberta do chão

Inventando um caminho pra casa

Sobrevoa o sertão

Cidadezinhas tão pequenininhas

Visões de gaviãozão

Quando entro dentro do imenso das Minas

Sou peixe-boi-de-arribação

Quem me diz qual montanha não cisma

De molhar os pés no mar

Ou que mar não quer ter lá de cima

A beleza de olhar?

Gira o dia a dia dos homens pequenos

O seu veloz carrossel

Sonhos e trilhas se enroscam no tempo

Onde é meu chão, é meu céu

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha um clube na esquina

Tinha o mundo a transformar

Tinha o tronco onde um dia

Desenhei um coração

Tinha o mar que arrastaria

O que eu tinha em minhas mãos

O poeta, entre versos que fogem

Ama o que a vida dá

Porque a soma das obras de um homem

São espumas no mar

Ah! quanto tempo me sobra, quem sabe?

Ainda que tarde, virá

Meu mar de Minas nos olhos não cabe

Mar, doce mar, de mirar

Mar, doce mar, marejar

Mar doce de admirar

AKIRA, AMIGOS E LIVROS

NA CASA AMARELA

DOMINGO – 9 de junho – das 15h às 21h … 75º Sarau da Casa Amarela … Esse é um dos melhores saraus da cidade. Quem nunca foi, tem que ir. Organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki (com a colaboração de Luka Magalhães e Escobar Franelas e uma tchurma louca de poetas e amigos), o sarau, além do palco aberto para quem chegar, convidou Fernando Alves Medeiros, que apresenta seu livro “Itinerário para Puma Punku” e Will Sideralman que lança a hq “Demétrius Dante” (e expõe alguns de seus trabalhos na mostra “Nos fios do destino”). Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

CHORO DE CRIANÇA

Akira Yamasaki

‘essa noite ouvi

um choro de criança

em algum lugar

fui lá fora

mas não vi ninguém na rua

ninguém na noite fria

então quando distraí

ouvi de novo a criança:

– era eu chorando alto

em algum lugar bem fundo

do silêncio de mim’

Eu já falei bastante dele por aqui. Mas vou falar de novo porque ele merece e sempre tem gente que tá chegando agora e ainda não o conhece. Akira Yamasaki é o organizador do Sarau da Casa Amarela. Militante ativo e artista criativo, tem blog, livro, faz música e o escambau. No fim dos anos 70, ainda sob ditadura, ele já fazia parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel. Ele, mais o conhecido cantor e guitarrista Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo, Raberuan(precocemente falecido e jamais esquecido), Zulu de Arrebatá, entre muitos outros. Hoje o MPA é memória e exemplo de luta. Seus integrantes estão por aí, em muitas frentes artísticas e nos movimentos sociais. E o Akira continua lá, em São Miguel, na Casa Amarela, criando, levando e trazendo poesia, fazendo arte e resistência cultural. A ele, minha reverência emocionada:

Akira Yamasaki é um grande poeta. Da estirpe dos ‘baitas’ como ele mesmo gosta de dizer quando se refere a algum artista de que gosta muito. Conciso, pungente, nos comove com seus versos solidários. Amigo amoroso, é a gentileza em pessoa. Seu sorriso abraça a gente. E é assim que ele nos recebe em sua Casa Amarela. Figurinha rara, daquelas ‘carimbadas’, que não se acham facilmente no mercado. Sem Akira, nossos álbuns, incompletos, nada valem. Falta o camisa 10, o craque do time, o personagem principal. O que não está à venda. Difícil a tarefa de falar de alguém tão amplo num texto curto. Akira é muitos, não cabe aqui, é maior que qualquer ode. Único, espero que em breve possamos cloná-lo e tentar diminuir as injustiças do mundo. Com mais Akiras, disseminaremos poesia e camaradagem pelos 5 continentes. Ele carrega consigo, em meio a suas dores ocultas, aquela graça simples e natural, que só as pessoas muito verdadeiras possuem (e nos oferecem, de boas). Na doce convivência, melhora quem somos, sem que percebamos. É um artista de luz própria e natural, que não quer brilhar mais do que ninguém, mas cuja força poética e humanista atrai a tudo e a todos, que giramos mais felizes ao seu redor. Parodiando o grande Adoniran, nós gostamos de ser ‘as mariposa em vorta de sua lâmpida’.

Encerro com mais alguns versos do Akira (além das duas canções com letras dele, que espalhei pelo texto):

1

alguma coisa

foi arrancada daqui

ficou um vazamento

não sou mais o mesmo

agora moro mais longe

na periferia de mim

2

no interior de mim

além das máscaras

de cortesias formais

bem além dos muros

de hipocrisias gentis

e fingimentos banais

bem no meu interior

há uma região além

das ternuras cordiais

onde guardo a noite

gelada e sem espanto

das solidões abismais

3

meu rosto tem infinitos nós

como na voz de um ator

de teatro nô

cada nó é a máscara

de um pesadelo perverso

atos de dor e medo

que passaram por mim

cada nó é a aparência

do momento de uma perda

sonhos e lemas fracassados

uns sobre os outros

cada nó é o disfarce

de um demônio à solta

na minha manhã

meu rosto quer paz

mas o vento dos destinos

nunca descansa

‘CAIUBI’ E PEDRO TOSTES

NO SOPA DE LETRINHAS

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 20h … Sopa de Letrinhas … O Sopa é o sarau superlegal organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há 17 anos. Nesta edição, vem acoplado com o encontro mensal do Clube Caiubi de Compositores. As atrações são: pocket-show de Cassia Maria, presença da dupla Som da Estrada (Giliane Meireles e Valter Gusmão, no vídeo acima – ouça que linda essa canção!), da dupla de músicos Deise Capelozza & João Emilio, do escritor e humorista Ricardo Kelmer e dos poetas Carolina Montone, Paula Valéria, Lilian Sais, Manoel Herzog, Gabriel Felipe Jacomel e Bruno Brum. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. O grande poeta Pedro Tostes fará o lançamento de seu livro ‘Na Casamata de Si‘. Do livro, extraio dois ótimos textos (e insiro uma interessante entrevista com ele):

NA CASAMATA DE SI

Não quero ser

poeta de vestibular

ter versos cantados

consagrados canônicos

com lastro de interpretação

resposta certa e errada

trabalhado em sala de aula

citado pelos grandes mestres.

Antes ser

o poeta riscado em banheiro

falado à boca miúda

escrito em cantos do papel

passado à mão de mão em mão

sobrevivendo escondido

com um fuzil

habitando o que resta

de nós.

O TERROR

o terror

o terror do estado

o terror

o terror fardado

o terror

o terror invade a tua casa

o terror de terno e gravata exclamando bordão

o terror nas manchetes de jornal

o terror em muros grades estacas de edifícios

o terror habitando mansões

o terror assombrando a multidão

o terror

o terror promove chacinas genocídios

o terror trancafia o bem no cofre dos peitos

o terror justifica o terror

o terror lincha culpados e inocentes

o terror está armado de argumentos

o terror quer te convencer que é inocente

o terror é um homem de bem

o terror

o terror sangrando os dentes

o terror em comentários de portais

o terror misturado no arroz feijão

o terror pra nos manter calados

o terror reformatando as almas

o terror organizando as filas

o terror levando pras prisões

o terror

o terror estampado nas vitrines

o terror em 30 segundos comerciais

o terror sufocando o teu ar

o terror do alto de arranha-céus

o terror faz sombra nos mendigos

o terror não gosta de crianças

o terror

o terror

o terror

o terror vai estar lhe transferindo

o terror cochila às sextas-feiras

o terror não dorme nunca

o terror não te deixa dormir

o terror vende os teus rivotris

o terror é alucinógeno

o terror come teu fígado

o terror ainda vai te matar

OUTROS SARAUS LEGAIS

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 20h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo artista Cale Narman abre espaço para artes plásticas, dança, música e poesia. Nesta edição, com o coletivo Incorpóreo, de Deolinda Nunes, Elis Pessotti e Aline Lopes, entre outros. No Espaço MpbBlues, à av. Voluntários da Pátria, 3558

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 20h … Sobrenome Liberdade #94 … Com palco aberto. Lançamento da Coletânea do “Sarau das Minas e pocket-show do trio “Verso Acústico”. No Relicário Rock Bar, à rua Manoel de Lima, 178, em Interlagos

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 19h30 … Sarau Alfinete – Concerto Literário … Presença do escritor moçambicano, Pedro Pereira Lopes, lançando “A Invenção do Cemitério”. Com o duo musical Beatriz Carvalho e Paulo Miranda, Janete Braga Od Larama e Escobar Franelas. No Kas Tattoo, à av. Papa Pio XII, 432, em Guarulhos

SÁBADO – 8 de junho – 13h … Amparo Literário e você. Com palco aberto e a participação de Thina Curtis, Francis Gomes, Patrícia Rizka, Everaldo Ygor, Gláuber Soares e do Coletivo Reator, entre outros. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá

SÁBADO – 8 de junho – 16h … Sarau da Cooperifa, que completou 17 anos de atividades poéticas, leva suas intervenções culturais à Biblioteca Mário De Andrade, na rua da Consolação, 94

SÁBADO – 8 de junho – 18h … 121º Sarau Bodega do Brasil … Organizado pelo cordelista Costa Senna e amigos músicos, como Cacá Lopes e Júbilo Jacobino, sarau tem palco aberto e lançamento do cd Corda de Guaiamum, do grupo de Alcedo Codeceira. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660

TERÇA-FEIRA – 11 de junho – 19h30 … Toca do Autor … Sarau com palco aberto organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica. Capriche na performance pois as apresentações são gravadas (com qualidade profissional) e disponibilizadas no Youtube. Na rua João Adolfo, 108, perto do metrô Anhangabaú

MARIELLE PRESENTE!

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – das 10h às 12h … Programa Toque Clovis Ribeiro.Todas as quintas na Rádio Cidadã FM 87,5 (www.cidadafm.com.br). Música, informação e arte

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 16h … Audiência Pública SP Cidade da Música. Depois do ato musical, a audiência (18h) na Câmara Municipal (Plenário Prestes Maia, 1º andar)

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 18h … Dias ácidos, noites lisérgicas … Apresentação do livro de Claudio Willer por Beth Brait Alvim e Luis Augusto contador Borges, acompanhada por sessão de autógrafos. Na Casa das Rosas

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 18h30 … Lançamento do livro ‘Azul Caixão’, de Julia Bicalho Mendes. Na sequência, debate ‘Quem se alimenta da poesia?’. No Centro Cultural São Paulo

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 19h … Renato Zaccaro & os Carecas. Show dançante na Quinta dos Infernos

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 20h … Mutzka, conhecido cantor e compositor da Vila Maria, apresenta blues, rock e mpb no Dragster Rock Bar, à rua Curuçá, 439

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 20h … Transamazônica … Espetáculo aborda a resistência indígena, o assassinato da missionária Dorothy Stang [1931-2005] e sua luta em defesa da floresta e de uma reforma agrária justa. Dramaturgia e direção de Rudinei Borges dos Santos. Com Leandro Lago e Geraldo Fernandes. Música em cena por Juh Vieira. No Centro da Terra, à rua Piracuama, 19

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 20h … Orquestra Jabaquara no Blue Note SP … Uma big band pop brazuca com 12 integrantes regidos pelo maestro e produtor musical Xuxa Levy. Blue Note SP, no Conjunto Nacional, à av. Paulista, 2073 – 2º andar

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 21h … Não Sou Obrigadx – Stand Up com comediantes da comunidade LGBTQ+. No Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517

QUINTA-FEIRA – 6 de junho – 21h … Dharma Samu – Pira musical … Quarteto de música instrumental experimental formado por Dharma Samu (saxofone tenor, saxofone barítono e teclado), Pedro Rocha (saxofone tenor), Fabio Batista (bateria) e Bruno Rocha (baixo). No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília

QUINTA A DOMINGO – 6 a 9 de junho – 21h (dom, 19h) … “Kavernistas do Terceiro Milênio” … Musical inspirado no disco anárquico “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das Dez”, de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edy Star, lançado em 1971. Idealização e direção de Luís Mármora, textos de André Sant’Anna. Com Almir Rosa, Cris Rocha, Ernani Sanchez, Luís Mármora, Luiz Gayotto, Rafael Castro, Paula Klein, Carlos Zimbher, Renato Medeiros e Pedro Felício. No TUSP, à rua Rua Maria Antonia, 294. De quinta a domingo, até 28 de julho

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 18h … Ortinho comanda as pickups da Patuá Discos para o lançamento do lp ‘Nas Esquinas do Coração’, com sessão de autógrafos e discotecagem de Jorge du Peixe, Junio Barreto, Daniel Boss e Thiago Duar. Na rua Fidalga, 516, na Vila Madalena

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 18h30 … Lançamento triplo da PB Editorial … ‘Artefatos’ é um diálogo entre o desenho (poético) do Paulo Batista e a poesia (cheia de imagens cotidianas) do Ni Brisant. ‘Serenos e Cortantes’ é uma coleção de tirinhas/hqs do Paulo Batista. ‘Os Grandes Feitos do Capitão Bosta’, de Floreal Andrade, é um zine escatológico para representar esses tempos fedorentos. Na Ugra Press!, à rua Augusta, 1371, loja 116

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 19h … Duas bandas se apresentam no Estúdio Toca do Disco: Capitão Bourbon e os Videntes Profanos. Rua Grecco, 629

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 19h … Fios de Choro … Quarteto de música instrumental brasileira tem o choro como escola e o violino como solista. Com Allan Gaia (pandeiro), Wanessa Dourado (violino), João Pellegrini (violão 7 cordas) e Lincoln Pontes (cavaco). No Gansaral, à rua Demóstenes, 885

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 19h … Grupo ‘Som das Dez’ canta o Brasil através das modas de viola. No SESC Santo Amaro, à rua Amador Bueno, 505

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 19h … A farsa da reforma da previdência … Artistas convocam para o debate sobre os retrocessos e os impactos da reforma conduzida pelo atual (des)governo. Na Câmara Municipal de São Paulo

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 20h … Junior da Violla apresenta ‘Violando Conceitos’, no Sesc São Caetano

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 20h … Conrado Pera apresenta o repertório do seu primeiro disco “Enlaçador de mundos”, além de novas composições e releituras. No Zstudios, à rua Dr. Albuquerque Lins, 200

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 20h30 … Sexta tem Choro na Battataria Cambuí, com Guilherme Lamas (violão 7 cordas), Adriel Job (pandeiro) e Luiz Anthony (bandolim) à rua Doutor Sampaio Peixoto, 297, em Campinas

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 20h … Poesia Para Desconcertos. Lançamento do livro ‘Pátria A(r)mada’, do poeta, cineasta e ator, Artur Gomes, com o Sarau dos Pretos e das Pretas.Na Santa Paciência Casa Criativa, à rua Barão de Miracema, 81, centro de Campos dos Goytacazes, no RJ

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 21h … Junho Folk no Teatro Bruta Flor apresenta os violeiros Ricardo Vignini e Victor Mendes. Na rua Augusta, 912

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 21h … Carbônica, Red Light DC e Jonny Pistola. Três bandas se apresentam na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova, na Vila Madalena

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 21h … Sexta Pop Rock com Eva Dori no Santa Sede, com clássicos do Plebe Rude, Ira, Titãs e Barão. Na avenida Luís Dumont Villares, 2104

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 22h … Slamousike … O contrabaixista Marcos Paiva e seu sexteto apresentam o projeto (com Kivitz + Max B.O.) que traz a mistura entre o jazz afro-brasileiro e o rap. No JazznosFundos / CCMI, à rua Cardeal Arcoverde, 742

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 23h … Forró da Vaca Profana (bloco carnavalesco de Olinda) no Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825

SEXTA-FEIRA – 7 de junho – 23h … Samba da Gruta #25. Roda de cantoria acontece sempre na primeira sexta-feira do mês. Na Gruta Bar, à rua Major Quedinho, 112

SÁBADO – 8 de junho – 13h30 … Clube de Leitura Africanidades & Cine Ajeji “Angela Davis” … Na abertura, exibição do doc “Libertem Angela Davis”. Depois, discussão a respeito de “Uma Autobiografia”, de Angela Davis, com a jornalista Juliane Cintra de Oliveira. Na rua Paulo Ravelli, 153

SÁBADO – 8 de junho – 16h … Show de Rei Salles, todos os sábados de junho. Nesta edição, participação de Alexandre Tarica. À rua Rui Barbosa, 201

SÁBADO – 8 de junho – 16h30 … Lançamento do cd “Café Mestiço”, do trio homônimo composto por Michi Ruzitschka (violão 7 cordas), Ricardo Araújo (guitarra portuguesa) e Roberto Angerosa (percussão). Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa

SÁBADO – 8 de junho – 17h … Eder Martins Delta Blues. Guitarrista toca os clássicos do gênero. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 1371, loja 114

SÁBADO – 8 de junho – 19h … Santo Veneno no Estúdio Toca do Disco. Banda toca rock autoral e comemora o niver do guitarrista Dé. Na rua Grecco, 629

SÁBADO – 8 de junho – 19h … Sarau na Galeria – Edição 64º. Com palco aberto e o convidado Daniel Lobo. No Casarão das Artes, à rua 27 de Outubro, 271, centro de Suzano

SÁBADO – 8 de junho – 21h … Helô, Pipo e Mairah no show Gélida Sinfonia. Estreia do trio formado por Helô Ribeiro, Mairah Rocha e Pipo Pegoraro. No repertório, canções autorais. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana

SÁBADO – 8 de junho – 21h … La Nuit du Gainsbarre – Érotique. Performances e discotecagem em vários ambientes. No Estúdio Lâmina, à av. São João, 108

SÁBADO – 8 de junho – 21h … Show: Força Mulher, com Estela Ceregatti. Participação da poeta e cineasta Jade Rainho e da violinista Yndira Gabriela Fleitas Villarroel. Com Estela (voz, percussão e cordas), Jhon Stuart (cntrabaixo e piano), Bruno Avoglia (clarone e clarinete) e Manoel Neto (violão e guitarra). Na avenida Presidente Getúlio Vargas, 247, em Cuiabá

SÁBADO – 8 de junho – 21h … Classic Rock no Santa Sede, com a banda US Top. Na avenida Luís Dumont Villares, 2104

SÁBADO – 8 de junho – 21h … 1ª Festa ‘Noite da Discotecagem no Boteco do Barba’. Com Juh Juliete e Edu Osmedio. Na av. Sapopemba, 8831

SÁBADO – 8 de junho – 21h … Jards Macalé – O genial artista lança o vinil ‘Besta Fera’ (acima, na íntegra), no Sesc Pompeia

SÁBADO – 8 de junho – 21h … Junho Folk no Teatro Bruta Flor apresenta Guaiamum (Daniel Ribeiro). Á rua Augusta, 912

SÁBADO – 8 de junho – 22h … Blues Jam no Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 23366. Da banda da casa fazem parte os músicos Alexandre Zequi, Diego Basanelli, Fábio Pagotto e Pedro BB.

SÁBADO – 8 de junho – 23h … Marcelo nova E Seu Conjunto se apresentam na Casa Amarela Pub, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco

ATÉ 10 DE JUNHO – 20h … 8° Mostra Mario Pazini de Teatro do Gueto.Este ano com foco no teatro de bonecos e máscaras. No Espaço Clariô, à rua Rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra. Todos os dias, em horários variados

ATÉ 29 DE JUNHO … Exposição de Marcatti – Primeiras Páginas … “Marcatti escreve, desenha, imprime, encaderna e vende suas pérolas escatológicas quadrinísticas. Seu estilo inconfundível já estampou transgressões em revistas como Chiclete com Banana e Mad. De terça a sexta, das 12h às 17h e das 19h às 21h. No sábado, das 11h às 20h. Na 9a Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

ATÉ 29 DE JUNHO – de quinta a sábado – 20h … O Homem-Mega-Fone … Peça aborda a luta pela sobrevivência no trabalho informal nas ruas de uma grande cidade, durante período eleitoral. Um catador se candidata a vereador e coloca esses dois universos em perspectiva. Texto de Edu Brisa, direção de Carol Guimaris. Na sede da CTI na Rua Oti, 212, Vila Ré

ATÉ 30 DE JUNHO … Exposição – Gravuras de Rembrandt, com cinco originais do artista. Visitação de quarta a domingo, das 14h às 17h (até 30 de junho). Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa

ATÉ 27 DE JULHO … ‘Quem te viu, quem te vê’ – Exposição de 54 caricaturas de Chico Buarque selecionadas em concurso nacional. Com curadoria do cartunista Zé Roberto Graúna, a mostra apresenta trabalhos dos mais variados estilos. Às terças-feiras, das 10h às 16h; de quartas às sextas, das 10h às 18h; aos sábados e domingos, das 15h às 18h), na Sala Carlos Couto (Teatro Municipal de Niterói) com entrada franca.

ATÉ 31 DE JULHO – às quartas-feiras – 20h … O Bote da Loba … Remontagem da peça de Plinio Marcos. Direção e iluminação de Marcos Loureiro. Com Anette Naimann e Dani Moreno. Na ocupação do Teatro de Arena Eugenio Kusnet, à rua Teodoro Baiman, 94

ATÉ 5 DE SETEMBRO … A Utopia na Era da Incerteza – Imersão Artística Múltipla: Instalação cenográfica com atividades sensoriais e espetáculo teatral. Projeto da Cia Lúdica ocupa o Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, 1100

ATÉ 18 DE AGOSTO … PretAtitude, no Sesc Vila Mariana. Exposição é um recorte da produção afro-brasileira contemporânea com trabalhos de Aline Motta, André Ricardo, Eneida Sanches, Janaina Barros, Laércio, Lídia Lisboa, Luiz 83, Marcelo D’Salete, Marcio Marianno, Peter de Brito, Sidney Amaral, Rosana Paulino, Wagner Celestino e Washington Silveira. Nos dias 18 e 26/6, bate-papo com artistas convidados. De terça a sexta, das 10h às 21h30; sábado, das 10h às 20h30; domingo, das 10h às 18h30

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Pra terminar, alguns cursos, concursos e campanhas de financiamento. Confira:

ATÉ 8 DE JUNHO – LIVRO DO CLEYTON MENDES >>> Um intercâmbio cultural em Moçambique resultou na criação de um diário de bordo relatando de forma poética as experiências vividas por lá. Para lançar o livro ‘África é Logo Aqui’ foi criada uma campanha na net. Acesse, informe-se e colabore.

ATÉ 9 DE JUNHO – LUCIANO COSSINA >>> Campanha visa custear o processo de gravação, mixagem e masterização de seu primeiro disco autoral. Cantor e compositor, Luciano tem parcerias com Celso Sim, Zé Leônidas e Grupo João de Barro. Acesse, colabore e saiba mais aqui

CAMPANHA PRO LUIS MENDES – ATÉ 20 DE JUNHO >>> Luis escreve contos e crônicas urbanas que mesclam ficção e realidade. Seus personagens são moradores das periferias de SP, mulheres, andarilhos, jovens e figuras mitológicas das culturas africana e europeia. Amigos e admiradores criaram uma vaquinha virtual para financiar seu primeiro livro ‘Conversa de Encruzilhada e Outros Contos’. Acesse, saiba mais e colabore porque o cara merece.

ATÉ 6 DE JULHO – MARÍLIA CALDERÓN >>> A atriz e cantora que já se apresentou pelas ruas e vagões do metrô de SP, está em campanha de financiamento para a produção do álbum ‘A Saudade é um Vagão Vazio“, com canções que possam fazer refletir e inspirar caminhos democráticos na luta contra o fascismo. Para colaborar ou se informar sobre as recompensas, acesse aqui

ÁLBUM DO ADOLAR MARIN >>> Saiu o cd do cantor e compositor Adolar Marinem parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. O ábum ‘Outros Caminhos‘ já está disponível nas plataformas digitais (Deezer, Spotify e Tratore)

TEJU FRANCO – ‘LULA LIVRE’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um samba pedindo liberdade para o ex-presidente e cantando a esperança de um País melhor (ouça aqui)

SOCORRO LIRA – CANTOS à BEIRA-MAR … A cantora e compositora Socorro Lira lançou cd com onze composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis (já disponível nas principais plataformas digitais – veja aqui). Com arranjos e direção musical de Jorge Ribbas

THOMÁS MEIRA – “INFLAMADO DE INFLAÇÃO” >>> Em videoclipe dirigido por Carlos Franco, o cantor e compositor Thomás Meira fala sobre o caos político e a incerteza do futuro do Brasil. A música tem produção de Felipe Câmara e conta com Bianca Godói (bateria), Thaizinho Costa (baixo), Thaiana Halfed (pandeiro) e Gabriel Bortolatto (guitarra). Clique aqui

GRUPO RUMO – Universo … Selo Sesc lança disco de inéditas com Ná Ozzetti, Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind e os compositores e cantores da incrível banda que integrou a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80 (com Itamar, Arrigo & Cia). Ouça aqui o disco inteiro.

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Veja aqui o videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges

