Na despedida de 2019, a solidariedade ao Porta dos Fundos e os dois dias de Arrastão Cultural em Guarulhos

Nesta semana, participei de dois belos shows (do grupo Tarumã e da dupla Vladinsky & Cordeirovich), visitei a promotora cultural Cida Sarraf (que se restabelece de um acidente) e passei o Natal em família, tomando umas, pensando na vida e rascunhando projetos para o ano que vem. Apesar das marcas de retrocesso político que 2019 nos deixou, desejo a todos um bom 2020, seguindo na trilha da resistência. Pois não dá pra não ficar preocupado com o atentado à sede da produtora Porta dos Fundos (na foto, um flyer que rola pela net). Não vou perder meu tempo (e o seu) explicando a esses fascistas (e debilóides supostamente ‘religiosos’) sobre a importância da liberdade de expressão (o que nem deveria estar em discussão, não estivéssemos vivendo sob esse governo autoritário). Faço minhas as sensatas palavras do humorista Fábio Porchat (‘Um ato terrorista sem solução é um aval para que outros aconteçam’), do escritor Paulo Coelho (‘Se os terroristas que atacaram o Porta dos Fundos não forem imediatamente punidos, isso vai empurrar o país para conflito de proporções gigantescas’) e do blogueiro Ricardo Kelmer (‘O atentado terrorista à sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, não pode ficar impune, caso contrário, servirá de incentivo para ações fascistas ainda mais violentas’), entre muitos outros artistas, políticos e personalidades de todas as áreas que se manifestaram em defesa da democracia. No Brasil, de novo, é preciso defender a democracia. Vamos defendê-la, juntos, também em 2020. Deixo pra vocês a mensagem bonita da grande Fernanda Montenegro:

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

QUINTA – Foi uma curtição entre amigos: a banda Chêro da Poesia, o cantor Zulu de Arrebatá, o músico Dan Grasso, o poeta Gilberto Braz e este blogueiro roqueiro Arnaldo Afonso participaram do show da dupla Vladinsky & Cordeirovich, no espaço cultural Eclipse (à rua Astorga, 621). O coletivo de artistas vem apresentando regularmente esse tipo de espetáculo marcado pelos muitos estilos e poéticas diversas (iniciativa de Zulu) e promete seguir assim em 2020. Sobre o show principal, ressalto que o repertório autoral da dupla ganha consistência quando acompanhado pela guitarra de Dan e pela bateria de Rafael Fazzion. A performance carismática de Cordeirovich e a vibração de suas canções circulares (quase mântricas) vão nos envolvendo numa vibe positiva e amorosa. Como ele mesmo canta: “eh, festa da boa!”

DOMINGO – Que lindo foi o show do Tarumã, no domingo. Não bastasse o privilégio de ouvi-los entoar suas canções, com aquelas harmonizações preciosas que são a marca do grupo, ainda tive a honra de participar, lendo dois de meus poemas. Fiquei feliz pra caramba. O show teve mais dois convidados: Élio Camalle e Daniela Lasalvia apresentaram canções de seu repertório e também cantaram com o grupo. Casa lotada, clima de festa e amizade, foi um baita domingão feliz. O espetáculo aconteceu no novo Teatro da Rotina (à rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros), agora administrado pelo ator Leonardo Medeiros e pelo cantor Bezão, que reafirmaram a disposição de abrir espaço aos artistas alternativos.

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW

COM MÚSICAS DE CARTOLA

… … …

Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

SEXTA – 27 de dezembro – 20h … Tributo a Nat King Cole com Anette Camargo. No Blue Note, à av Paulista, 2073

SEXTA – 27 de dezembro – 21h30 … Alma Thomas canta Aretha Franklin e Nina Simone. No JazznosFundos, à rua Cardeal Arcoverde, 742

SÁBADO E DOMINGO – 28 e 29 de dezembro – das 11h às 21h … Festival Arrastão Cultural no Sesc Guarulhos, com a presença de bandas e djs, realização de oficinas, mostra de videoclipes, roda de conversa com produtores culturais e feira de expositores. Veja toda a programação aqui

SÁBADO – 28 de dezembro – das 14h às 22h … Jardim das Delícias – Festa com piscina e djs na Casa Híbrida, à av. Dr. Arnaldo, 1620 (perto do Metrô Sumaré)

SÁBADO – 28 de dezembro – 20h … Bad Brothers. No Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791

SÁBADO – 28 de dezembro – 22h … Tributo a Ronnie James (Dio) com a banda Old Flame na Fofinho Rock Club, à av. Celso Garcia, 2728

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

ATÉ 11 DE JANEIRO – de terça a domingo – das 10h às 18h … Exposição ‘Tempero da Carne’, do artista visual Julio Leão, no Museu da Diversidade Sexual, na Estação República do Metrô. Entrada franca

ATÉ 13 DE JANEIRO … Exposição ‘A palavra e a Imagem – Homenagem a Darcy Ribeiro’. 35 artistas interpretam, em seus trabalhos, as facetas de ambientalista e educador do intelectual brasileiro. Entrada franca. Na biblioteca do Memorial da América Latina (ao lado da estação Barra Funda do metrô), de segunda a sexta, das 9h às 18h (aos sábados, das 9h às 15h)

ATÉ 19 DE JANEIRO … Exposição William Blake: Portas da Imaginação – Com material raro (e inédito no Brasil) sobre o poeta, ilustrador, tipógrafo e gravador inglês que influenciou os surrealistas e os beats, entre outros artistas. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. De terça a sábado, das 10 às 22h, domingos e feriados, das 10h às 18h

ATÉ 26 DE JANEIRO … Ocupação Alceu Valença no Itaú Cultural … Mostra reúne depoimentos, objetos e produções literárias do artista pernambucano. De terça a sexta, das 9h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Na av. Paulista, 149

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!