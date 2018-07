Aê, amigos… Segue a programação para esse findi. Tem música na Caverna, Circo Bagaceira e Ocupa Cerejeiras com poemas. Teatro, show, exposição.. e marchas e lutas. Confira!

ENCONTRO DE SARAUS

NA FESTA DAS CEREJEIRAS

… … … … … …

Sexta, sábado e domingo, dias 5, 6 e 7 de agosto, tem o Ocupa Cerejeiras no Parque do Carmo … Lá, o Movimento Ocuparte realiza saraus há dois anos e, como no ano passado, convida as pessoas a visitarem a 38ª Festa das Cerejeiras e depois curtirem sua programação. Durante os três dias, das 10h às 18h, 25 coletivos culturais se apresentarão. Haverá música, poesia, graffiti, contação de história, palhaços, artistas de rua, teatro, oficinas ambientais, oficinas de artesanato, cine e mesa de debates. Em frente à Casa de Vidro, próximo a entrada principal do Parque do Carmo.

O Sarau da Maria estará lá com as duplas Deise Capelozza & João Emilio Castro e Dois em Uns, além do poeta Jhose Cordeirovich, que se apresentam no domingo, à partir das 14h. Abaixo a programação completa:

DIA 05/08 (SEXTA-FEIRA)

Palco Gramado

12h00 – 13h00 Contação de história – Porto de Luanda

13h00 – 14h00 Mic Aberto – Ocuparte

14h00 – 15h00 Música – GiannettiSoul RAP

15h00 – 16h00 Dança Circular – Ocuparte

16h00 – 16h30 Mic Aberto – Ocuparte

16h30 – 17h30 Música – Anna Bueno (ver vídeo abaixo)

17h30 – 18h00 Poesia – Entre Versos Controversos

Casa de Vidro

12h00 – 14h30 Oficina de permacultura e composteiras domésticas – IPAZ

14h30 – 16h00 Oficina de artesanato com sementes – Ocuparte (Stela Silva)

16h00 – 18h00 Documentário Gritos da Mata – João Brito

Exposições

Toda cor tem seu valor – Jae Alves

Grafites de Todyone

Exposição de Mickael Azevedo

Fotografias do Centro Cesar Baiano

DIA 06/08 (SÁBADO)

Palco Gramado

10h00 – 10h30 Música – Rodrigo Venancio

10h30 – 12h00 Mic Aberto – Sarau do Vale

12h00 – 13h00 Contos Lendários – Ocuparte (Monique Martins “Amora”)

13h00 – 13h30 Mic Aberto – Ocuparte

13h30 – 14h30 Música – Banda Projeto Nacional

14h30 – 15h00 Mic Aberto – Ocuparte

15h00 – 16h00 Música – Roda de Samba do Rosário

16h00 – 16h30 Dança circular – Ocuparte (Ariane Marques)

16h30 – 18h00 Slam Sujeira

Casa de Vidro

10h00 – 12h00 Oficina de permacultura e composteiras domésticas – IPAZ

12h00 – 13h00 Oficina de Sementes artesanais – Ocuparte

13h00 – 14h00 Oficina Sensibilização do olhar (poesia teatral) – Ocuparte (Monique Martins “Amora”)

14h00 – 16h00 Oficina de desenhos em HQ – Ocuparte (Danylo Paulo)

16h00 – 18h00 Documentários Ambientalistas – Ariane Marques

Exposições e intervenções

Toda cor tem seu valor – Jae Alves (obras acima)

Grafites de Todyone

Exposição de Mickael Azevedo

Fotografias do Centro Cesar Baiano

Intervenções mambembe com Raul Spartacus

Intervenção Chá o Palhaço

DIA 07/08 (DOMINGO)

Palco Gramado

10h00 – 11h00 Contação de História – Projeto Continuar: Cia no Baú da Boneca

11h00 – 11h00 Capoeira – Bamba iê (ver vídeo abaixo)

12h00 – 13h00 Música – Movimento Grist

13h00 – 14h00 Espetáculo Adolescer – Usina dos Atos

14h00 – 15h00 Batalha de Poesia – Slam do Corre

15h00 – 16h00 Mic Aberto – Ocuparte

16h00 – 16h30 Música – Samba do Tempo

16h30 – 18h00 Batalha de poesia – Slam Equilibrio Coletivo

Casa de Vidro

10h00 – 12h00 Oficina de permacultura e composteiras domésticas – IPAZ

12h00 – 13h00 Oficina de Mandalas japonesas – Ocuparte (Monique Martins “Amora”)

13h00 – 15h00 Oficina de Turbante e tecidos africanos – Movimento Grist

14h00 – 16h00 Oficina de desenhos em HQ – Sarau do Vale (Diogo Magal)

16h00 – 18h00 Documentário Malcom x Brasil – Alex Mauser

Exposições e intervenções

Toda cor tem seu valor – Jae Alves

Grafites de Todyone

Exposição de Mickael Azevedo

Fotografias do Centro Cesar Baiano

Intervenções mambembe com Raul Spartacus

Intervenção Chá o Palhaço

Intervenção Poetas Ambulantes e Poesia na Faixa

Sessão de Fatos – Victor Rodrigues e Ni Brisant

CONTRA A HOMOFOBIA

Já falei AQUI sobre o assunto e volto a falar porque é necessário reagir à violência fascista dos preconceituosos e intolerantes. Vários artistas dos saraus organizam movimentos e participam de campanhas contra o preconceito de genêro e pela liberdade de ser. Dois eventos importantes sobre o tema (e um documentário):

Sexta-feira – 5 de agosto – 18h … Debate ‘Mais amor, por favor! LGBTs por uma cidade mais diversa’ … Debate discute formas de enfrentar a violência conservadora, tanto através dos movimentos sociais quanto por meio de políticas públicas que estimulem o respeito às diferenças e às diversas formas de amor. Com a presença do deputado federal Jean Wyllys, da militante LGBT e cristã Camila Mantovani, do psicólogo João Nery e do deputado estadual Flavio Serafini. Na Rua Professor Miguel Couto, 479 – Santa Rosa (bem próximo ao supermercado Império da Banha). Em Niterói.



Sexta-feira – 5 de agosto – 19h30 … Homofobia: Entre o preconceito e a hipocrisia … Encontro aborda a homofobia a partir da psicanálise e do ativismo LGBT, contemplando a história de luta, avanços e retrocessos na sociedade e nas políticas públicas. Na Casa da Palavra, em Santo André.

Na sequência posto o documentário ‘Bichas’, criado, dirigido e editado pelo Marlon Parente (de Recife – PE), com os depoimentos de Bruno Delgado, Igor Ferreira, Italo Amorim, João Pedro Simões, Orlando Dantas e Peu Carneiro. ‘Ser bicha é correr o risco de ser agredido pela ignorância. Mas o filme trata de amor. Para ser mais exato, de amor próprio’. Assistam:

AGENDÃO

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Sexta-feira – 5 de agosto – 18h … Happy Hour no ‘Quintal de Casa’ com Yannick Delass … No clima de esquenta para a Fest-Gamir, a casa convida para o lançamento do disco ‘Outros Rios’ do músico congolês. Após tocar no Congo, Gabão e São Tomé, Yannick procura em SP novos caminhos para a sua carreira. No Quintal de Casa.

Sexta-feira – 5 de agosto – 19h … Betto Ponciano Acústico … Show do folk ao caipira, com o cantor, compositor e instrumentista, que tem participações em orquestras e encontros internacionais de violeiros. No Carauari Bar e Mercearia, na Vila Maria.

Sexta-feira – 5 de agosto – 19h … Slam da Ponta – Edição de Agosto – Valendo vaga para a final … Batalha de poesias autorais que acontece toda primeira sexta-feira de cada mês. Para participar, basta ter três textos autorais e se inscrever na hora. Além de vaga na final, o vencedor leva para casa livros e cds. Com show de Luck Vas e banda. No Instituto Reação Arte e Cultura, localizado na Cohab 2 Itaquera.

Sexta-feira – 5 de agosto – 19h … Luiz Cláudio Convida … Sexta sim, sexta não (a partir de Setembro), o Luiz convida um artista para bater papo, mostrar canções e revelar suas influências. Nessa sexta, o ator, compositor e músico Danilo Nunes (da banda Carrossel de Baco) participa do ‘piloto’ da série. Entrada: R$10. No Espaço CoriscoMix, em Santos.

Sexta-feira – 5 de agosto – 19h30 … Show de Marcy Santos … Cantora e compositora toca clássicos do rock e da mpb, além de músicas autorais. No Nosso Bar, na Lapa.

Sexta-feira – 5 de agosto – 20h … Selectahs Controll apresenta Solano Jacob em Itaquera … Show de reggae com Solano Jacob e discotecagem pesada dos djs Diego Davi & Zambol Fernandes Gomide. Nos vinis itaselector. Abertura Peterson CunhaYoung Lion. Entrada: mulher R$5, homem R$10. No Churoots Do Alemão.

Sexta-feira – 5 de agosto – 23h … JE TREME – I love Guitarrada – Conjunto Noites do Norte (RJ) no Mundo Pensante … Show contagiante do quarteto carioca formado por Mig Martins, Davi Mello, Maurício Calmon e Chico Oliveira. No repertório, cúmbias, carimbós, lambadas, bregas e outros remelexos. Uma festa-homenagem aos cabarés bagaceiras e rebolados do terceiro mundo, temperada com cachaça de jambu. Com os djs Madruga, Zalma e Tide. Entrada: de R$10 a R$25. No Mundo Pensante, no Bexiga.

Sábado – 6 de agosto – 11h … Vila Morena na Feira da Praça Benedito Calixto … Banda Vila Morena, com a cantora Regina Tieko à frente (acompanhada por Fábio Abramo, Vavá Couto, Julio Nascimento e Afonsinho Menino), apresenta o melhor da música brasileira: Chico, Tom, Milton, Secos e Molhados e Edu Lobo, entre outros. Depois deles ainda rola o tradicional grupo de chorinho, na praça de alimentação da feirinha de antiguidades e artesanato.

Sábado – 6 de agosto – 12h30 … Sarau Ocupaz convida Sonia Bischain … Sarau mensal (organizado pelo coletivo Poetas do Tietê) que ocupa as ruas do Jardim Paraná e a biblioteca do Ceu Paz com cultura e poesia. Nesta sexta edição tem como convidada a escritora, fotógrafa e ativista social Sonia Regina Bischain, que também faz parte do Coletivo Sarau da Brasa. Depois do cortejo poético pelas ruas, um bate-papo com a escritora. Às 14h, sarau com microfone aberto. No Ceu Paz.

Sábado – 6 de agosto – 14h … JAM de Contato e Improvisação no Studio Flávia Medeiros … Um espaço em que a dança é encontro e pesquisa de experiência coletiva. Se você nunca dançou na vida, pode ir também. Haverá uma breve preparação inical. Contribuição sugerida: R$10. No Studio de Dança Flávia Medeiros, em Guarulhos.

Sábado – 6 de agosto – 17h … Música na Caverna com Nina Oliveira, Gabriel Duarte, Warley Noua, Victor Calli … A Caverna é um novo espaço para divulgação de trabalhos autorais. Cada noite contará com 3 ou 4 artistas fazendo pocket-shows de 30 minutos. Nessa primeira edição, os jovens e talentosos Warley (vídeo acima), Nina, Victor (vídeo abaixo) e Gabriel. Além disso, palhas italianas, lanches vegetarianos e uma pinguinha com mel e limão pra quem for de goró. Ainda rola a exposição de quadros do artista plástico Guinho Nascimento. Entrada franca. Na Rua Archangelo Cavalheiro, 84, Parque Continental ll, Guarulhos.

Sábado – 6 de agosto – 17h … Sarau Pense Já (10ª edição) … Organizado e apresentado por Cleyton Mendes, o sarau terá pocket-show com Da Silva, lançamento do livro “Espinheiros”, do escritor Guilvan Miragaya e varal de poesia com Nathan Gomes. Com microfone aberto, no Espaço Cultural Opereta, em Poá.

Sábado – 6 de agosto – 17h … Palestra “A arte de editar um livro II” … Palestra “A arte de editar um livro II” … Sob o tema A dinâmica de uma equipe editorial, o escritor Laercio Silva (editor do Epigrama Coletivo Editorial) abordará quatro itens específicos: a formação da equipe, as atribuições, a gestão de processos e a revisão de originais. Os participantes devem trazer seus escritos para vivenciarem uma consultoria editorial. Inscrição: R$50. No Instituto Sarath, na Vila Mariana.

Sábado – 6 de agosto – 19h … Sarau A Plenos Pulmões … Organizado por Marco Pezão, acontece mais um encontro dos amantes da arte poética, teatro, literatura, dança e todas as manifestações artísticas.

Inscrições uma hora antes do sarau. Na Casa das Rosas.

Sábado – 6 de agosto – 20h … Leo Middea em Porto Alegre! Com Pramit, Carmen Correa e Raquel Leão …

Show completo, com banda, para o lançamento oficial do disco “A Dança do Mundo” na cidade. No Teatro do Sesc, em Porto Alegre.

Sábado – 6 de agosto – 21h … Freud à deriva … A banda, formada por Rene de França (guitarras e vocais), Marcelo Mazzucatto (contrabaixo e vocais) e Zeterra (voz e outros instrumentos), interpreta Sá e Guarabyra no show Pirão de Peixe com Pimenta. Entrada franca. No Bar do Frango, Parque São Lucas.

Sábado e Domingo – 6 e 7 de agosto – 17h … 4ª Bagaceira – Mostra de Circo e Teatro … Trupes circenses se apresentam gratuitamente neste fim de semana na Rua Teodorico Guimarães, esquina com a Reverendo Jorge Bertolasso Stela, no Jardim Guaraú. Veja a programação.

No sábado:

17h – “O Circo da Miséria” – Palhaço Magrólhos

20h – “BLITZ, O império nunca dorme” – Trupe Olho da Rua

No domingo:

16h – “A Luta” – Madeirite Rosa

17h – “A Folia no Terreiro de seu mane pacaru” – Mamulengo da Folia

20h – “Experimento Circo” – Circo Amarillo

Domingo – 7 de agosto – das 10h às 20h … 2ª Marcha do Orgulho Crespo SP … Um ano após a realização da 1ª Marcha do Orgulho Crespo, o movimento criado pela Hot Pente e pelo Blog das Cabeludas – Crespas e Cacheadas convida a ocupar a Avenida Paulista e o Centro Cultural São Paulo para celebrar a cultura negra e fortalecer a estética afro-brasileira como símbolo de identidade e resistência. Veja a programação:

10h – Concentração no Vão livre do MASP

12h – Trajeto pela Av. Paulista em direção ao Centro Cultural São Paulo

14h – Início da programação no CCSP (sala Adoniran Barbosa), com a MC Isis Carolina Vergílio e a repórter Orgulho Crespo, Aretha Sadick

14h às 19h – Afroempreendedoras no mezanino

14h – Intervenção Poética com: Mel Duarte, Raquel García, Miriam Alves, Jenyffer Nascimento e Jô Freitas (ver videopoema ‘Maldição 33’, abaixo)

14h30 – Movimento Orgulho Crespo Brasil – com Nanda Cury (SP), Neomisia Silvestre (SP), Luciellen Assis (BA), Dandara Marques (MG), Ivana Oliveira (SP), Letícia Vieira (DF), Otunola Debora Santos (RS), Suellen Rodrigues (RS) e Renata Terra (RJ)

15h – Mesa 1 – Afroconsumo – com Adriana Barbosa – Feira Cultural Preta

15h30 – Mesa 2 – Estética Negra – com mediação de Diane Lima (NoBrasil) – com Renata Prado, Ane Sarinara, Maria do Carmo Paulino, Gabriela Vallim e Diogo Oliveira

16h30 – Show MC Soffia

17h30 – Encerramento: show com Tássia Reis

Domingo – 7 de agosto – das 12h às 22h … Festa Preta no CCB – entrada grátis … Primeira edição da festa, regada a samba, capoeira, oficina de tambor e de turbantes, makulelê e uma deliciosa feijoada. A entrada é franca, mas a feijoada custa R$ 20 (valor destinado integralmente para a estruturação do Núcleo de Consciência Negra). No Centro Cultural Butantã. Veja a programação:

13:00 – Feijoada com batucada e desfile de moda Afro

14:00 – Oficina de turbantes com Fa Thereza

15:00 – Oficina de Percussão Afrobrazuca com Flávio Azevedo

16:00 – Bate-papo com Mestres da Capoeira Angola e Regional

17:00 – Vivência de Makulelê com Mestre Marcos Naburo

18:00 – Vivência de Dança Africana com Flávia Mazal

19:00 – Vivência de capoeira angola com a Mestranda Dedê

20:00 – Roda aberta de capoeira

21:00 – Samba de roda com o grupo Pisada do Tambor

Domingo – 7 de agosto – das 14h às 21h … III Feira Da Diversidade … Terceira edição da feira com barracas de produtos variados: brechó, artesanato, objetos decorativos, acessórios, disco de vinil, bebidas, doces e salgados. A cada edição, sempre novos expositores e criações diferentes. No Lapeju Bar, no centro.

Domingo – 7 de agosto – 14h … Musical Hair, Paz e Amor … A Cia de Artes Makuná apresenta releitura do consagrado musical Hair, que conta a história de um grupo de pessoas que luta por um mundo de paz e amor. Grátis (retirar o ingresso uma hora antes). Na Fábrica de Cultura do Belém.

Domingo – 7 de agosto – 14h … Jota.pê no Memorial da América Latina … Dentro do Projeto Novos Talentos, Jota.pê faz show no palco 2, em frente ao Pavilhão da Criatividade. Além da música, rola um festival gastronômico com hamburgueres, cervejas e bacon. No Memorial.

Domingo – 7 de agosto – das 14h às 22h … Pratododia na Casa das Caldeiras … Um dia de programação cultural do “Boteco Pratododia”, com toda a sua diversidade musical espalhada pela Casa das Caldeiras. Discotecagem em 3 ambientes com vários djs, feira de discos e exposição de design de capas de LPs, bazar e área de alimentação. Vá de bike, pois não há estacionamento para carros. Entrada franca.

Segunda – 8 de agosto – 19h30 … Ricardo Nash no Elefante Sessions … O cantor e compositor promove seu álbum ‘Santo Menino Vagabundo‘ acompanhado por Elcio Robbi, Jorge Peña, Leo Costa e Wilson Feitosa. Show ao vivo com transmissão online.

Segunda – 8 de agosto – 21h … Segunda Autoral – Encontro de Compositores do Clube Caiubi … A reunião dos compositores caiubistas agora é mensal, mas repleta de atrações. Na abertura do evento, pocket-show com Edson Teles e os Convidados Fixos. O grande Álvaro Cueva, que acaba de lançar seu cd Tempos de Canção é um dos convidados especiais. E ainda tem Alana Moraes e Gabriel Selvage (ver vídeo abaixo), Ligia Regina & Eder Lima, Diego Moraes e o microfone aberto para os novos compositores. Entrada R$5, na Garagem Vinil, em Pinheiros.

