Música, literatura e teatro no ‘Conectando Autores’, no ‘Dramaturgia Transatlântica’, no ‘Sarau Transformadoria’ e na superagenda da semana

Aê, pessoal da resistência cultural… Anota na agendinha que tem muito evento legal rolando por esses dias. Tem as últimas programações do ‘Festival Verão sem Censura‘ (que durante duas semanas abriu espaço para os espetáculos e exposições proibidos pelos fascistas de plantão). Tem o ‘Conectando Autores‘, evento de teatro, música e poesia promovido pelo coletivo Aldeia Satélite (estarei lá participando, nesta quinta à noite). Tem a exibição do ‘Democracia em Vertigem‘, na Tapera Taperá (um espaço que todo mundo tem que conhecer). Tem shows do Grupo Tarumã e de Edvaldo Santana, tem festa com o bloco ‘Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro‘ (com músicas do bardo Belchior), tem as peças ‘Navalha na Carne‘ (no ‘Cemitério’) e ‘Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada‘ (no Teatro Giostri), e tem três dias de leituras de textos de autores brasileiros e portugueses contemporâneos no projeto ‘Dramaturgia Transatlântica‘ (na Livraria Travessa, em Pinheiros). E, claro, tem muito sarau, luau, slam e o escambau no agendão deste blog. Se jogue!

DESTAQUES DA SEMANA

QUINTA – 30 de janeiro – 20h … Conectando Autores – Sarau Arte Canal – edição especial … Ivan Neris, Claudemir Santos e a tchurma da Aldeia Satélite Espaço Cultural promovem encontro entre autores da literatura brasileira contemporânea, músicos da cena alternativa e figuras inquietas do teatro. No Teatro Lelia Abramo (espaço cultural do Sindicato dos Bancários), à rua Carlos Sampaio, 305, perto da Paulista. Clique no cartaz e veja os convidados (eu estarei por lá tocando três dos meus pop-rocks. Valeu, pessoal!). Esta edição especial acontece fora da sede do coletivo, mas saiba um pouco mais sobre ele:

SOBRE A ALDEIA SATÉLITE >>> Eu já falei aqui que a Aldeia Satélite (que completou 4 anos de atividades) é um espaço cultural superlegal que promove shows, festas, lançamento de livros, saraus poéticos e peças de teatro, além de cursos, palestras e rodas de discussão sobre questões sociais e políticas. E ainda tem bar, café e livraria. Já no texto de apresentação, no site, lê-se que o espaço ‘representa a resistência e a vitória daqueles que desejam se expressar num país onde a arte é rebaixada a mero entretenimento’. Administrada por Mariana Santana, Vanessa Sousa, Ivan Neris e Claudemir Santos, que respondem pelos grupos teatrais Alucinógeno Dramático, Ansur, Ato Real Fora do Tempo e Cia Para Fora do Livro (além de colaboradores e parceiros como a Fundação Tide Setubal e a Ong Jovens do Brasil), a Aldeia procura ser um “oásis de opções culturais dentro de um bairro projetado para que as pessoas apenas trabalhem, durmam e voltem aos seus empregos”. Fica na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, em São Miguel, na zona leste de São Paulo. Vai lá conhecer.

QUINTA – 30 de janeiro – 19h … Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Exibição do documentário brasileiro que concorre ao Oscar. Entrada franca. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar (Galeria Metrópole)

SEXTAS – 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro – 21h … Navalha na Carne. Após se apresentar em Portugal, retorna ao Brasil a elogiada remontagem do clássico de Plínio Marcos. Com os atores Anette Naiman, Mauricio Bittencourt e Carca Rah. Direção de Marcos Loureiro. No Teatro Cemitério dos Automóveis, à rua Frei Caneca, 483

SÁBADO – 1 de fevereiro – 15h30 … O cantor e compositor Edvaldo Santana se apresenta com banda no projeto ‘A Zona Leste é o Centro’ (no vídeo acima, ele relembra algumas histórias de São Miguel). No Sesc Itaquera, na av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

SÁBADO – 1 de fevereiro – 19h … 55º Sarau dos Conversadores. Organizado pelos multiartistas Cacá Mendes e Edson Tobinaga, o sarau tem palco aberto e convidados (cliuque no cartaz). Na Livraria do Comendador, no sub-solo de um casarão tombado à Rua Pamplona, 145, perto do Metrô Trianon-Masp

SÁBADO – 1 de fevereiro – 20h … Sarau Transformadoria – Organizado por Isabella Montagnana e Marcelo Barum (IsArtice Produções), o sarau tem palco aberto e convidados (clique no cartaz), além de um pocket-show do Grupo Tarumã, que comemora 30 anos de carreira e lança cd. No Boutique Vintage, à rua da Mooca, 1721

SÁBADO – 1 de fevereiro – 21h … Tributo a Belchior no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. Com Daiana Araújo, Almir Fantini, Zaia Santos, O Vento Solar e Lê Lucas apresentando clássicos e lados B do grande compositor cearense (no vídeo acima, uma maravilhoso documento: o jovem Belchior no programa ‘Ensaio’, de Fernando Faro, em 1974)

DOMINGO – 2 de fevereiro – 16h30 às 22h … Baile do Bloco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro (a partir das 20h). Sob o lema ‘sempre desobedecer e nunca reverenciar’, coletivo com mais de 50 artistas apresenta os versos e as canções contundentes de Belchior em ritmo de carnaval. Festa com djs (entre as várias atrações), batalha de poesia (com o Slam Oz, às 17h30), Bloco Batuntã (às 18h15) e concurso de fantasias (com Mademoiselle Blanche, às 19h). Na Casa Natura Musical, à rua Artur de Azevedo, 2134

QUARTA – 5 de fevereiro – 19h30 … Fanzine Vasto … Lançamento da antologia com textos produzidos no projeto Comunidade do Conto. No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, 682, em Suzano. A iniciativa é da Associação Cultural Literatura no Brasil, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivos a formação de público leitor, a divulgação de novos escritores e a contribuição na formação dos alunos das escolas públicas da região

ÀS QUARTAS – dias 5, 12, 19 e 26 de fevereiro – 21h … Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada … Espetáculo composto por cenas curtas e fragmentadas, com dramaturgia inspirada em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero (veja o teaser). Montagem da Meraki Cia Teatral com direção de Edhuardo Osório e texto de Cléo Moraes, que atua ao lado de Rosa Freitas. No Giostri Livraria e Teatro, à rua Rui Barbosa, 201, no Bixiga

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA – 3, 5 e 7 de fevereiro – 19h30 … Dramaturgia Transatlântica – Ciclo de dramaturgia contemporânea. Primeira edição conta com textos de autores portugueses e brasileiros que, através de suas peças, questionam os paradigmas das sociedades contemporâneas. Na Livraria da Travessa, à rua dos Pinheiros, 513. Na programação:

3 de fevereiro: ‘Kaim‘, de Dione Carlos, com leitura de Rodrigo Mercadante e ‘Esqueletos vivem dentro de sonhos‘, de Ricardo Cabaça, com leitura de Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Rodrigo Mercadante

5 de fevereiro: ‘A mulher-bala’, de Cláudia Lucas Chéu, com leitura de Ana Vitória Bella e ‘Mantenha fora do alcance do bebé‘, de Sílvia Gomez, com leitura de Helena Cardoso e Ana Vitória Bella

7 de fevereiro: ‘O meu suicídio preferido’, de Mickaël de Oliveira, com leitura de Victor Nóvoa, Helena Cardoso, Jussara Braco, Fernanda Raquel e Ana Vitória Bella e ‘Verniz náutico para tufos de cabelo‘, de Victor Nóvoa, com leitura de Fernanda Raquel, Jussara Bracco e Mara Helleno

PESSOA, CALOR, CAIPORAS & DELÍRIOS

Numa esquina torta da Vila Maria, que desemboca numa biboca ao lado de uma (in)certa tabacaria em Lisboa, lá estávamos nós, eu e o poeta, à toa e numa boa: ébrios, enchendo o caneco e tirando o pé da métrica. “Ó, Psssssoa… ainda agora essa jarra estava cheinha, pá… Foi só eu me distrair que tu entornaste quase tudo!” … O gajo olhou de soslaio e respondeu-me, entre soluços luso-bêbedos: “Não fui eu, pá… Quiçá meu eu profundo. Talvez um outro eu, oculto de mim. Um Psssssoa ainda desconhecido. Mas suspeito mesmo que tenha sido o Álvaro de Campos, aquele enlouquecido”. É o que dá amar profundamente e querer beber com um poeta que tem muitos heterônimos… (hic…). A caipora evapora-se de si.

Na foto, ‘Fernando Pessoa em flagrante delitro‘ (trocadilho do próprio). Claro que tudo isso é só pretexto para falar do genial escritor português. Só quero lembrar dele e dizer mais uma vez do infinito prazer de ler e reler sua obra. De me encantar ao reconhecer ou me espantar e perder-me de mim ante suas múltiplas vozes. E me deixar embriagar no mar revolto de sua inquieta poesia:

QUANDO ESTOU BÊBEDO

(Álvaro de Campos)

Os galos cantam e estou bebedíssimo.

Não fiz nada da vida senão tê-la.

Mal amei, bebi bem, sonhei muitíssimo.

Minha intenção não foi a minha estrela.

Os galos cantam e eu cada vez mais

Absorto no disperso que o álcool dá.

Curara-me talvez a vida, ou sais,

Ou poder crer, ou desejar o que há.

Cantam tantos galos que me irrita

Que a noite que ainda dura possa ser.

Mas virá o dia, e, ao fim da parte escrita,

A morte marra e eu deixo-me colher.



O BÊBADO CAÍA DE BÊBADO

(Álvaro de Campos)

O bêbado caía de bêbado

E eu, que passava,

Não o ajudei, pois caía de bêbado,

E eu só passava.

O bêbado caiu de bêbado

No meio da rua.

E eu não me voltei, mas ouvi. Eu bêbado

E a sua queda na rua.

O bêbado caiu de bêbado

Na rua da vida.

Meu Deus! Eu também caí de bêbado

O OLHAR PECULIAR DE

GRACIELA MAGNONI

Ah… que alegria ‘reencontrar’ minha querida e talentosa amiga Graciela Magnoni num texto pesquisado ao acaso na net (assinado pela também fotógrafa Monica Zarattini). Ela que já morou aqui e em todo canto do mundo agora está em Singapura, longe… Por isso, foi como matar a saudade revê-la assim, inesperadamente, numa esquina perdida da net (mesmo que somente através de algumas de suas belas imagens fotográficas). Que bom sentir de novo sua inteligência, seu feeling antenado. Vejam lá, que olhar peculiar, sempre escancarando o jogo pesado da existência através do confronto entre as luzes, sombras e expressões humanas. E os planos variados e sobrepostos, expondo as diversas dimensões onde nos (des)encontramos dia após dia. Seja na Índia, em Cuba, na Turquia, na China ou onde quer que pulse um coração, uma ideia, um anseio humano. Gracias, Zara. Beijos, Graci!

DIA 8 DE FEVEREIRO

TEM SARAU DA MARIA

Anota aí: dia 8 de fevereiro, às 20h, no Clube Vila Maria, acontece a primeira edição do Sarau da Maria em 2020. Além do palco aberto para músicos, poetas e performers, o sarau já tem confirmada a presença dos músicos Zé de Riba (com as canções de seu show ‘Samba dos Bambas) e da banda Macaco Fantasma (em formato trio), com o cantor e guitarrista Flávio Hernandes, a poeta e performer Chris Cruz e o saxofonista Dharma Samu. O escritor Luis Mendes lerá textos de seu livro ‘Conversa de Encruzilhada‘, lançado recentemente pela editora Desconcertos (alguns viraram música e serão cantdos). Será uma edição muito especial, pois o Sarau da Maria comemora 7 anos de atividades. O cantor e compositor José Carlos Guerreiro (famoso pela canção ‘Morte no Escadão’, premiada com o segundo lugar num festival da Globo) é um dos artistas da Vila Maria que estará cantando na festa (teremos ainda Deise & João, Kita & Helen, Cordeirovich & Vladinsky, Oswhaldo Rosa, Zé Paulo Guerreiro e Arnaldo Afonso, entre outros). Mais detalhes na semana que vem. E também já está acertado: no sábado de carnaval, vai ter o 5º ano do Bloco da Maria. Aguarde!

VALEU, TUNAI

… … …

Ele morreu na semana passada, aos 69 anos. Nunca soube que era irmão de João Bosco. O que eu sabia é que Tunai era um grande compositor, parceiro do letrista Sergio Natureza (entre outros), autor de algumas pérolas da mpb: ‘As aparências enganam’, ‘Frisson’, ‘Eternamente’ e ‘Certas Canções’, são as minhas preferidas. Foi gravado por Gal, Milton, Fafá, Zizi e Elba, entre muitos. Mas, primeiro, por Elis Regina. Nesses tempos de fascismo guti-guti e perversas inversões históricas é preciso deixar claro: Elis foi e ainda é a nossa maior cantora de todos os tempos (e uma das maiores do mundo). E é na voz da gênia da canção brasileira que essa preciosa e comovente mistura de melodia e poesia ecoará em minha mente, eternamente, enquanto eu viver.

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

SÁBADO – Após reunião com a tchurma do Sarau da Maria na ZN, fui para o espaço administrado pelo grupo teatral Redimunho (à rua Álvaro de Carvalho, 75) e assisti mais uma vez ao espetáculo Samba para os Bambas, novo musical da dupla Zé de Riba e Walmir Pinto, com composições inspiradas em obras de Noel, Cartola, Candeia, Nelson Cavaquinho e em mulheres sambistas como Clementina, Lecy, Dona Ivone e Tia Ciata. Eu já havia gostado do show na primeira vez em que o vi, num bar, em Suzano. Mas, agora, além da ótima participação da cantora Jordana (numa bela canção sobre o fazer poético), o ambiente aconchegante do teatro me permitiu prestar mais atenção nas letras e arranjos. Curti as levadas dançantes, sim, mas fiquei especialmente comovido com um samba que fala da dívida nacional para com os negros. Dia 8 de fevereiro, Zé de Riba e grupo se apresentam no Sarau da Maria (antes, no dia 7, em Mogi das Cruzes). Não perca!

DOMINGO – Fazia um sol gostoso na Pauliceia de Mario de Andrade, um dia após o 466º niver da cidade. Lá fui eu ao Municipal, teatro maravilhoso que me fez viajar por instantes à Semana de Arte Moderna, acontecida ali, em 1922. Desta vez, eram os modernos de 1980 que se apresentavam. No show Vanguarda Paulistana in Concert a Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência do Maestro Alessandro Sangiorgi, acompanhou Ná Ozzetti, Tetê Espíndola, Vânia Bastos, Arrigo Barnabé, Passoca e Língua de Trapo, entre outros artistas. Sarrumor e Wandi apresentaram o evento que teve direção musical de Paulo Lepetit. Senti falta da letra, mas adorei o arranjo orquestral para ‘São Paulo, São Paulo’ (do Premê) e curti as interpretações de Tetê (para ‘Escrito nas Estrelas’), de Ná (para ‘Mutante’) e de Vânia (para a linda canção ‘Paulista’). Claro que rolaram os clássicos de Arrigo, Itamar & Tatit. E ainda teve Bocato, Paranga, Ira, Titãs… Quer mais o que? Mesmo com muitas falhas na organização, saí de lá feliz. É uma equação que o público já sabe o resultado. Música boa + artistas talentosos = almas iluminadas.

SEGUNDA – Por falar em junção de talentos, na segunda-feira fui ao Sesc Consolação (na Dr. Vila Nova, 245) e curti de montão o showzaço Moda de Rock, dos violeiros Zé Helder e Ricardo Vignini. Eles tocaram, com levadas típicas de moda de viola, os clássicos de roqueiros como Pink Floyd, Metallica e Stones, entre outros (a dupla já lançou o álbum ‘Moda de Rock toca Led Zeppelin’: procure na net e ouça). Após o espetáculo (que também teve Tião Carreiro & Pardinho, claro) ainda rolou um bate-papo com os caras. Respondendo a perguntas variadas sobre suas influências, efeitos sonoros usados e outras curiosidades do público, foi Vignini quem salientou um ponto muito importante: era uma segunda-feira, era um show de música instrumental e o teatro estava lotado. E estava mesmo. Eu fiquei emocionado ao constatar isso porque esses artistas são bons pra car@l#ooo. Eles merecem muitos aplausos.

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 31 DE JANEIRO – EDITAL >>> Neri Silvestre, articulador cultural do Sarau na Quebrada (e membro do Conselho Municipal de Cultura de Santo André), me informa que foram prorrogadas as inscrições para o Fundo de Cultura, de Santo André, que premiará 10 artistas ou coletivos. Bora lá, inscrever seu projeto. Clique aqui para acessar o regulamento

ATÉ 31 DE JANEIRO … Festival Verão Sem Censura … Iniciativa da Secretaria Municipal resiste aos recentes ataques de fascistas às artes nacionais promovendo festival que acolhe manifestações culturais censuradas e oprimidas, em duas semanas de evento. São mais de 45 atividades abertas e gratuitas, em todas as regiões da cidade: peças de teatro, filmes, debates, shows, exposições, performances e festa carnavalesca. Abaixo, alguns eventos para os próximos dias (veja aqui os últimos dias da programação)

QUINTA – 30 de janeiro – 18h … Jup do Bairro convida Bixarte – Sala Adoniran Barbosa. No CCSP, à rua Vergueiro, 1000

QUINTA – 30 de janeiro – 19h … Mulheres nos anos de chumbo (conversa) – As romancistas Claudia Lage e Maria Valéria Rezende e a historiadora Maria Claudia Badan Ribeiro conversam sobre a escrita ficcional e historiográfica que reconstitui a atuação feminina e a repressão de 1964 à reabertura política. Adelaide Ivánova faz performances. Mediação de Robson Viturino. Na Biblioteca Mario de Andrade, à rua da Consolação, 94

QUINTA E SEXTA – 30 e 31 de janeiro – 19h … Calabar, o elogio da traição (leitura dramática) – Peça de teatro musicada de Chico Buarque e Ruy Guerra (proibida por 10 anos durante a ditadura militar). Adaptação de Renata Palottini. Direção de Roberto Ascar e Jean Garfunkel. Na Biblioteca Mario de Andrade, à rua da Consolação, 94

QUINTA – 30 de janeiro – 20h … Pussy Riot com participação de Linn da Quebrada. Em seguida, a banda comanda uma festa no Centro Cultural São Paulo

QUINTA E SEXTA … Expos … Exposição com cartazes de filmes censurados, Exposição “Corrompidas” de Felipe Cama (Piso Caio Gracco) e Instituto Temporário de pesquisa sobre censura (Sala de ensaio II e sala de vidro). No CCSP, à rua Vergueiro, 1000

SEXTA – 31 de janeiro … Cortejo com a Espetacular Charanga do França (23h), Festa com Tarado Ni Você (meia-noite) e Minhoqueens (1h da manhã). Na Praça Ramos de Azevedo

SEXTA – 31 de janeiro … Roda Viva (às 19h), Concentração da Espetacular Charanga do França (às 22h30) e Cortejo: Roda Viva e Espetacular Charanga do França (às 23h). No Theatro Municipal

QUINTA – 30 de janeiro – 19h … Ensaios do Bloco Mulher com Colher. No Bodega da XV, em Santos

QUINTA – 30 de janeiro – 19h … Renato Zaccaro & Brasil 200 tocam música brasileira dançante no Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109

QUINTA – 30 de janeiro – 20h … Pré-estreia do clipe ‘Sonhos em Cativeiro’, do grupo As Despejadas. No Tocando D’Primeira, à av. João Bernardo de Medeiros, 186, em Guarulhos

QUINTA A SÁBADO – 30 e 31 de janeiro, 1 de fevereiro – 20h30 (qui e sex) e 18h (sáb) … Minhas queridas … Peça sobre as cartas da escritora Clarice Lispector às suas irmãs. Com Marilene Grama e Simone Evaristo. Direção de Stella Tobar. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

QUINTA A DOMINGO – 30 e 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro – 20h30 (qui a sáb) e 18h30 (dom) … Peça ‘O Que Mantém Um Homem Vivo?‘. Coletânea de textos de Bertolt Brecht com Renato Borghi, Elcio Nogueira Seixas e Georgette Fadel. No TUSP, à rua Maria Antonia, 294. Até 16 de fevereiro

QUINTA – 30 de janeiro – 20h30 … Altissonante, espetáculo solo onde Lu Menin, da Cia Barnabô, canta, dança e apresenta acrobacias aéreas. No Centro Cultural Tendal da Lapa, à rua Guaicurus, 1100

QUINTA – 30 de janeiro – 21h … Baile do Sá no Al Janiah, com o cantor e compositor Sapiranga apresentando clássicos da mpb nordestina e composições autorais. Na rua Rui Barbosa, 269

QUINTA – 30 de janeiro – 21h … Bicicletada em ‘descomemoração’ aos 100km de ciclovias prometidas e não cumpridas. Coletivo de ciclistas cobram o prefeito no Largo do Rosário, em Campinas

QUINTA – 30 de janeiro – 21h … Quinta + Cedo: Edgar apresenta as músicas de seu ótimo cd ‘Ultrassom’. No Mundo Pensante, à rua Treze de Maio, 830

QUINTA – 30 de janeiro – 22h … Jazz na Faixa. Sessão de improvisos com Renato Alves. Na Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 729

QUINTA – 30 de janeiro – 22h30 … Sambas de enredo e marchinhas de carnaval no repertório do cantor e compositor Umanto e do violonista e cavaquinista Paulo Ramos. No Sem Saída Bar, à rua Fidalga, 27, em Pinheiros

QUINTA – 30 de janeiro – a partir das 23h … Festa Vitamina – Com djs, sarau erótico e stand-up comedy. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, na rua Augusta, 335

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. No dia 28, com o músico Cale Narman, organizador do sarau Encontro de Expressões. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

ATÉ 7 DE FEVEREIRO – EDITAL >>> Secretaria de Cultura de Suzano abre inscrições para financiamento de projetos de organizações e coletivos artísticos com iniciativas em dança, teatro e artes circenses. (saiba mais no link). No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, 682, no Centro, de segunda a sexta, entre 8h e 16h

ATÉ 17 DE FEVEREIRO – Programação teatral no espaço cultural dos Satyros, na praça Roosevelt. Confira no cartaz (reservas pelo fone 11-3255-0994 ou pelo e-mail www.satyros.com.br)

ATÉ 21 DE FEVEREIRO … Exposição Jaguar … Reunião de mais de 50 cartuns, em grafite, nanquim e lápis de cor do cartunista e fundador do histórico jornal O Pasquim. Humor e resistência política na 9 arte galeria, à rua Augusta, 1371, loja 113 (de terça à sexta, das 12h às 17h e de 19h às 21h, no sábado, das 12h às 19h)

