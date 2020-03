Marielle presente (2 anos depois), Brasilzão na encruzilhada e os shows de Marcelo Barum, Helô Ribeiro, Sonekka e Arnaldo Afonso

MARIELLE PRESENTE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Dois anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

DOIS ANOS DE IMPUNIDADE >>> Eu repito esse texto há dois anos. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Nesta semana, claro, para diminuir a força das manifestações e a indignação popular pela demora na investigação desse atentado contra a democracia, veio a notícia de que os dois suspeitos do assassinato irão a júri popular, numa data que sequer foi marcada. Por isso eu repito semanalmente esse texto que eu já sabia que ia repetir sob o (des)governo fascista de Bolsonaro. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos do crime) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

SÁBADO – 14 de março – 9h30 … Marielle Vive – Ato e debate sobre segurança Pública. Na Paróquia Santos Mártires, à rua Luis Baldinato, 9, no Jardim Ângela. ‘Para a eleição municipal deste ano, a sociedade civil procura candidaturas que se comprometam com a promoção da vida, se contrapondo aos grupos que defendem o extermínio e a morte como falsas soluções’. O evento também homenageia Marielle Franco nos dois anos de sua morte e cobra a resposta sobre quem mandou matá-la

SÁBADO – 14 de março – 17h … Quem mandou matar Marielle? … Manifestação na praça do Ciclista, na Paulista, perto da esquina com a Consolação

Posto novamente algumas simbólicas e merecidas homenagens de músicos e poetas à luta e à pessoa de Marielle Franco:

A coletânea “Um girassol nos teus cabelos – poemas para Marielle Franco“ reúne versos de 50 escritoras impactadas com a tragédia de seu cruel assassinato

A antologia ‘Marielle, presente!’, livro virtual com edição de João Gomes e comissão editorial de Lubi Prates e Taciana Oliveira: https://issuu.com/vidasecreta/docs/marielle__presente__-_antologia)

O poema de Teca Mascarenhas:

O poema de Micheliny Verunschk:

uma mulher descerá o morro

como se descesse de uma estrela

uma mulher seus olhos iluminados

suas mãos pulsando vida e luta

sob seus pés a velha serpente

[a baba as armas a covardia de sempre].

uma mulher descerá o morro

as inúmeras escadarias do morro

os muros arames que separam o morro

e pisará o chão desse país sem nome

desse país que ainda não existe

desse país que interminavelmente não há

uma mulher descerá o morro

tempestade é o vestido que ela veste

uma mulher descerá o morro

e ainda que seu sangue caia

ferida incessante no asfalto do Estácio

e ainda que anunciem sua morte

[e sim, ainda que a comemorem]

esta mulher ninguém poderá parar.

A música de Alexandre Tarica na voz de Regina Célia:

…

O poema de Germana Zanettini:

[para marielle]

como aceitar

que vá pra debaixo da terra

quem tinha nome de mar?

como suportar

o criminoso calar

de quem era a voz daqueles

que ninguém escuta?

como desejar

que descanse em paz

quem sempre foi de luta?

O vídeo da Mídia Ninja com mulheres do movimento negro:

O poema de Oswhaldo Rosa:

Quem há de calar sobre sua morte?

Os covardes que atiram e correm

Os infames que acobertam tais crimes

Os mandantes em suas casacas blindadas

Não eu

Não os meus

Nenhum de nós ficará em silêncio

Retumbaremos seu grito de guerra

Reverberaremos seu brilho de Negra

Com nossas almas, com nossas peles

Seu corpo está caído

Mas Marielle não morre

A Maré vai virar tsunami

Mesmo que as bestas feras

Transformem o Rio em mar de sangue

BRASILZÃO NA ENCRUZILHADA >>> Há no Brasil quem ainda defenda o (des)governo Bolsonaro e as asneiras que ela fala. Há muita gente que votou nele e continua se empenhando em disseminar nas redes sociais a mesma ignorância de seu líder. A meu ver, se não fosse um idiota como Bolsonaro a liderá-los, seria um outro idiota qualquer (como ironizou o dramaturgo Nelson Rodrigues, numa piada profética, ‘os idiotas dominarão o mundo, porque são a maioria’). Os tais ignorantes, incapazes de conviver com as nuances e dificuldades das negociações democráticas, deram um basta nesse jogo de exaustivos debates, onde é necessário mostrar coerência e jogo de cintura para conseguir apoio da maioria. E tomaram o poder ao eleger um idiota que os representa (auxiliados que foram pela sanha antipetista da mídia – e pelo uso inconstitucional do WhatsApp). Essa é a turma que nunca gostou de estudar. São os que acham complicado o fato de existirem muitos gêneros, famílias diversificadas, liberdade de expressão, lugar de fala, direitos específicos, individuais e coletivos, e um jogo dinâmico que envolve muitas ideias e complexidades em todas as questões nacionais.

E é justamente isso o que acontece no Brasil hoje: um embate. De um lado, essa gente burra (que serve a direita), adepta da não-discussão, do terror que impõe a paz dos cemitérios, dos modos policialescos e ditatoriais (que, no fim, sempre privilegiam um mesmo e único grupo de poderosos agentes financeiros). De outro, os que pensam e procuram agir à luz da ciência e das pesquisas, para lidar de forma mais representativa com as questões nacionais (bem ou mal, direcionando seu discurso em prol do coletivo e da justiça social). Esses, se organizam em grupos transparentes, defendem a democracia e tentam criar políticas públicas humanistas (o que, num país de elites preconceituosas e conservadoras, demanda tempo e paciência).

E você, leitor, o que pensa sobre isso? Você é do grupo dos burros, antidemocráticos e violentos? Ou pertence ao grupo que defende as soluções negociadas e os direitos e liberdades de todos? Só não vale dizer que você é neutro, ou que vê razões nos dois lados, pois não há como conciliar os opostos. O Brasil está nu na encruzilhada, mizifio. Não há onde se esconder. Este blogueiro se posiciona contra os fascistas e essa classe de alunos burros que fugiram da escola (representados hoje por Bolsonaro). Enquanto existir, este blog vai continuar fazendo o que faz há quase 5 anos: vai defender a inclusão, a liberdade, o Estado laico, a diversidade e a democracia (por mais que ela seja trabalhosa e, muitas vezes, até mesmo ineficaz). Faz quase quatro anos do impeachment de Dilma (injustamente acusada por tudo o que havia de ruim) e os milagres econômicos prometidos pelos golpistas não aconteceram. E nada vai acontecer, além do desamparo aos trabalhadores e aposentados, além das constantes violações constitucionais, além da perda das liberdades individuais (pois foi só isso que os (des)governos Temer e Bolsonaro fizeram até agora). Quem apoiou o golpe, é responsável por esse baita retrocesso.

ARNALDO AFONSO CANTA

AS MÚSICAS DE CARTOLA

QUARTA – 18 de março – 20h >>> Mestre Cartola, vida e obra em verde e rosa … Arnaldo Afonso (este blogueiro) faz pré-estreia de seu show com canções e histórias sobre o grande sambista. A entrada é franca, mas como são poucos os lugares, o espetáculo será apenas para 20 convidados (quem quiser ver, me mande mensagem pelo in box do Facebook). No CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

‘MESTRE CARTOLA – VIDA E OBRA EM VERDE E ROSA’ >>> Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora, onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Neste anos em que completamos quatro décadas sem o Mestre, vou levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

OS SHOWS DE HELÔ RIBEIRO,

SONEKKA E MARCELO BARUM

DOMINGO – 15 de março – 18h … Helô Ribeiro no Sesc Belenzinho. Cantora e compositora apresenta o show ‘Gélida Sinfonia’, acompanhada por Mairah Rocha, Loco Sosa, Lucas Gonçalves e Pipo Pegoraro, com participação da cantora Blubell. No repertório, parcerias com o escritor Marcelino Freire, os poetas Catarina Tannus, Kiko Rieser e Florbela Espanca e as compositoras Kika e Vanessa Bumagny, além de canções inspiradas em contos de Julio Cortázar. Na rua Padre Adelino, 1000. Já conhecia e admirava o talento de Helô do espetáculo Sons e Furyas (com Vanessa Bumagny), mas, na terça, no Sarau Subversos, me encantei ao ouvir a beleza melódica e as letras incríveis de sua nova safra de ótimas canções. Vai lá ver que esse show promete!

DOMINGO – 15 de março – 19h … Sonekka, 50 anos … Cantor e compositor do Clube Caiubi comemora niver e apresenta canções de seus 4 cds, algumas inéditas e sucessos já gravados por artistas de vários estilos. Participação de Renata Pizi, Nando Lee, Paulo Faria e Fábio Schmidt. No Teatro da Rotina, à rua Simão Álvares, 697. Sobre Sonekka, escrevi:

O Sonekka é um compositor popular. Não é o tarado obcecado pela obra-prima, nem o professor Pardal dos acordes-aranha. Sabe dosar os sais: buscar (novas abordagens) sem rebuscar (as simplicidades). Compõe canções bonitas com refrão pra se cantar no chuveiro e assoviar no busão. Pra sussurrar com carinho no ouvidinho do seu amor. Pra se berrar de desespero no desmantelo da dor. Sonekka é ídolo que assimilo distraído ao ouvi-lo por aí, no rádio, na net ou no Julinho, na voz de seus tantos parceiros, cantores e amigos. Prolífico e eficaz, tem pérolas no currículo: Inveja, Logo Eu, Cisco no Olho. É profissa: varia temáticas e batidas. Lúdico, parodia. Lúcido, critica. Antenado, seu apelido o desmerece: esse Sonekka é Mestre.

QUARTA – 18 de março – 21h … Marcelo Barum no Bar Brahma … Cantor e compositor se apresenta no Projeto Talento MPB acompanhando por Leandro Delpech e Pablo Lima, com participações de Nay Carvalho, Dani Lasalvia e Mauri de Noronha. Claro que os músicos e cantores do Grupo Tarumã (do qual Barum faz parte) também darão canja. Na av. São João, 677, esquina com a Ipiranga

MOSTRA DE TEATRO

ATÉ DOMINGO, MOSTRA DE TEATRO >>> Até domingo, 15 de março, acontece em São Paulo a 7ª Mostra Internacional de Teatro. Com o objetivo de privilegiar a experimentação e a investigação em artes cênicas, serão apresentados espetáculos de países como Alemanha, Chile, França, Portugal, Suíça e Brasil (veja a grade com todas as atrações).

ATÉ DOMINGO, MOSTRA PARALELA >>> Produções nacionais alternativas terão espaço no Faroffa, o Circuito Paralelo de Artes de São Paulo, com mais de 40 espetáculos de teatro, dança e performance (veja aqui). Complementam a programação as atividades de Olhares Críticos (que convidam o público a pensar as artes cênicas e a contemporaneidade a partir de mesas, conversas, publicação de artigos e críticas) e o eixo Ações Pedagógicas (com residências, oficinas, intercâmbios e atividades que propõem a discussão sobre novas pedagogias e modos de produzir e transmitir conhecimento). A Companhia Nova de Teatro participa da mostra paralela de teatro com dois espetáculos:

QUINTA – 12 de março – 18h … ‘Apátridas, parte 1 – Kassandra – Hécuba’, espetáculo multimídia, composto por dois solos escritos em processo colaborativo por Carina Casuscelli e Eduardo Brito, a partir de fragmentos de tragédias de Eurípedes. Com direção de Lenerson Polonini e performance das atrizes Carina Casuscelli e Rosa Freitas. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473

QUINTA – 12 de março – 20h … Barulho D’Água. Baseada em texto do italiano Marco Martinelli, peça narra o drama de milhares de refugiados que tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações precárias. Com Alexandre Rodrigues – Vençam Guigui (em alternância), Márcio Louzada – Marcos Roza (em alternância), Rosa Freitas e Stan Doc. Direção de Carina Casuscelli. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Na sexta, estive no Sopa de Letrinhas, sarau apresentado por Vlado Lima, e participei da homenagem a César Augusto de Carvalho, que lançou recentemente o livro ‘Curto-circuito‘ (lá, soube que a Editora Algaroba prepara para abril o lançamento de sua novela ‘Raul e Eu’). Eu e poetas como Daniel Perroni Ratto, Élcio Fonseca, Hamilton Faria, Shirlene Holanda, Celso Alencar, Janaina Santana, Sergio Rocha e Claudinei Vieira lemos os textos concisos e filosóficos de Cesar. Foi uma alegria estar entre amigos e aplaudir o poeta. Na abertura do evento, rolou um animado pocket-show com o cantor e compositor Adriano Adiala.

Na tarde de domingo, dei uma passada na Paulista a tempo de acompanhar o final do ato público Mulheres contra Bolsonaro, promovido por diversas organizações feministas. No fim da tarde, ainda fui à Casa do Jasmin e assisti ao Sarau Feminino Infinito, organizado e apresentado por Paula Valéria Andrade. Participaram, entre outras, as escritoras Ádyla Maciel, Ingrid Morandian, Jo de Souza, Luisa Micheletti, Marlene Araujo, Mariana Lancelotti, Marianna Perna e Paula Cohen. Me impressionou a performance da atriz Jeyne Stakflett, que encarnou Pagu, declamando um compilado de seus textos e declarações políticas (superatuais). Ainda teve o som e a poesia do trio Poesia Cantada (no vídeo acima, um poema de Paula Valéria interpretado por elas) e da cantora e compositora Beatriz Assumpção, além de outras artistas.

Na terça fui ao Cabaret da Cecília acompanhar o lançamento do single ‘Ela gosta de brincar com meu coração’ (de Juli Manzi e Daniel Perroni Ratto), com gravação do clipe da música. Ainda rolou o Sarau Subversos, apresentado pelo poeta Ratto, com participação de músicos e poetas como Vanessa Bumagny, Mariana Lancellotti, Paula Valéria Andrade, Vitor Miranda e Heloísa Ribeiro (que faz show domingo, no Sesc Belenzinho), entre outros.

Na quarta acompanhei as duas montagens apresentadas pela Companhia Nova de Teatro dentro da Mostra Paralela Faroffa (que faz parte da Mostra Internacional de Teatro – ver matéria acima). Sobre Barulho D’Água, peça que narra o drama dos milhares de refugiados que tentam atravessar o mar Mediterrâneo em embarcações precárias, eu já havia comentado aqui (os textos densos e as imagens projetadas evidenciam a crueldade de governantes fascistas e a desumanidade que marca suas ações). Mas, pela primeira vez assisti ‘Apátridas, parte 1 – Kassandra – Hécuba’, um impactante espetáculo multimídia, composto por dois solos escritos em processo colaborativo por Carina Casuscelli e Eduardo Brito, baseado em textos clássicos de Eurípedes. O projeto é um work in progress do grupo, a partir de pesquisas e intercâmbios realizados durante a viagem para apresentações em festivais da Grécia e da Romênia no ano passado. O texto contundente (que mistura aos mitos gregos nossas tragédias contemporâneas) é valorizado pela ótima performance das atrizes Carina Casuscelli e Rosa Freitas (na foto acima). Nesta quinta, tem Apátridas (às 18h) e Barulho DÁgua (às 20h), na Galeria Olido. Você tem que ver.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 20 de março … 21 dias de Ativismo Contra o Racismo. Coletivos de mulheres promovem inauguração de galeria de arte dedicada à educação antirracista, entre várias atividades (confira a programação para os dias 13, 15, 19 e 20). No Josefinas Colab & Espaço Cultural, à rua Cabiuna, 1241, em Campo Grande, RJ

QUINTA – 12 de março – 12h … Tavinho Paes – ‘420 anos de Othello, O Mouro de Veneza’ … Transmissão ao vivo pelo Facebook onde o escritor e artista multimidia realiza mais um de seus improvisos poéticos. Com preciosos comentários literários, o autor do hit ‘Totalmente Demais’ (com Arnaldo Brandão) visa ‘tornar a paixão uma invenção que deva ser tratada como obra de arte’

QUINTA – 12 de março … Lançamento digital – Thales Zagalia lançou ‘Moça Preciosa’, seu primeiro single solo

QUINTA – 12 de março … LiteraGorda. Debates sobre gordofobia, pressões e padrões estéticos, com atividades protagonizadas por autores gordos ou por artistas que tratem do tema em suas obras (em especial, na literatura). A programação se estende pelos dias 13, 18, 20 e 21 (veja aqui)

QUINTA – 12 de março – 19h … Sarau Santa Sede … Organizado pelos poetas Sergio Rocha e Fabiano Garcez, sarau tem edição dedicada ao Dia da Mulher. Com a presença de várias escritoras, poetas e cantoras (clique no cartaz). No Santa Sede Rock Bar, à av. Luis Dumont Villares, 2104, ao lado da estação Parada Inglesa do metrô

QUINTA – 12 de março – 19h … Cine Travessia, na Alameda Santos, 2528. Exibição do filme Tomates Verdes Fritos. Em seguida, roda de conversa mediada por Sérgio Marques

QUINTA – 12 de março – 19h30 … Jaci Sambo Trio – Samba Jazz. Na Quinta dos Infernos

QUINTA – 12 de março – 19h30 … Elas na Casa. Festival destaca vozes femininas. Na Casa Rosa Manjericão, à rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque

QUINTA – 12 de março – 20h … Sobrenome Liberdade 102. Sarau no Relicário Rock Bar

QUINTA – 12 de março – 20h … Sarau Solidário do Santo de Casa. No Maria Caju, em Santos

QUINTA – 12 de março – 20h … Samba pra Geni no Bar do Urso, à rua Tenerife, 74

QUINTA – 12 de março – 21h … Baile do João de Barro. No JazznosFundos / CCMI

QUINTA – 12 de março – 21h … Leo Middea apresenta o cd Vicentina. No show, participação de Castello Branco. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

QUINTA – 12 de março – 21h … Forró do Junú – Festa Terreirada Cearense. No Teatro da Rotina

QUINTA – 12 de março – 21h … Instrumental Poesia – Poemas de Germana Zanettini ao som da banda Ema Stoned. No Sesc Avenida Paulista, 13º andar

SEXTA – 13 de março … Espaço Clariô – Oficinas Culturais. Na rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra

SEXTA – 13 de março – 18h … Projeto Portfolio – Banda Da Casa. Com show de André Raimundo (que também comemora seu niver – parabéns!). Com Rafo no baixo e Lucas na bateria. No Instituto Sarath

SEXTA – 13 de março – 18h30 … 129º Sarau Bodega do Brasil. Com palco aberto para músicos e poetas. Coordenação de Costa Senna. Na Ação Educativa

SEXTA – 13 de março – 19h … Pagode da Dessa – É amor, não é cilada. Na Casa de Cultura Os Capoeira

SEXTA – 13 de março – 19h … Leitura Resistente – bate-papo com escritores. Na nova sede do Sebo Praia dos Livros, à rua Alceu Wamosy, 34, perto do Metrô Ana Rosa. Com Marcelino Freire, Anna Clara de Vitto e Viviane Nogueira. Mediação de Mariana Vilela de Queiroz e Daniele Helfstein

SEXTA – 13 de março – 19h … Eletrone Duo acústico, com Levi Jota e Thiago Nogueira. Na rua Doutor Bacelar, 649

SEXTA – 13 de março – 19h30 … Pê Éfe no Teatro Piccolo. Cantora Filó se apresenta com o violonista Pedro Milanesi

SEXTA – 13 de março – 20h … Sarau Clamarte, na rua Professor Otávio Guimarães, 393. Com apresentaçõ de Gilmar Ribeiro, sarau tem palco aberto e os convidados Augusto Cerqueira e Luiã Borges & Banda

SEXTA – 13 de março – 20h … Kleber Albuquerque. Cantor e compositor, agora morando na Bahia, apresenta o show ‘Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar’ em versão violão & voz & loop station. No Tropos Gastrobar, em Salvador

SEXTA E SÁBADO – 13 e 14 de março – a partir das 20h … Manjericanto tem dois ótimos shows nesse fim de semana. Na sexta, o ator e cantor Aldo Bueno (puxador da Vai-Vai). No sábado, o cantor e compositor Zé Alexandre (da música ‘Bandolins’). Na rua Voluntários da Pátria, 3558

SEXTA – 13 de março – 21h … Violão que não se toca, com o cantor e compositor Élio Camalle. No Teatro da Rotina, à rua Simão Álvares, 697

SEXTA – 13 de março – 21h … Soul Storm apresenta clássicos do rock nacional e internacional. No Santa Sede

SEXTA – 13 de março – 21h … Muvarú, trio do saxofonista Dharma Samu, apresenta seu som jazzístico no Hotel Bar, à rua Matias Aires, 78

ÀS SEXTAS – ATÉ 27 de março – 21h … ‘Deve ser do Caralho o Carnaval em Bonifácio’ … Peça escrita e dirigida por Mário Bortolotto. No elenco, Gabriela Fortanell, Rodrigo Cordeiro e Walter Figueiredo. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SÁBADO – 14 de março – Beagá Psiu Poético. Evento literário idealizado e organizado pelo poeta e agitador cultural Aroldo Pereira em Montes Claros realiza sua terceira edição na capital mineira (até 26 de abril). Na programação, saraus, lançamentos de livros, debates, performances, cinema e shows musicais (clique aqui). Nos dias 17 e 18 de março, acontece a oficina ‘Poesia & Cidade’ com o poeta e ensaísta Anelito de Oliveira, no Centro de Arte Popular de Belo Horizonte. Inscrições pelo psiupoetico@gmail.com

SÁBADO – 14 de março – 19h … Folia Literária. Com bate-papos, sorteios, lançamentos, brincadeiras e muita interação com o público. Na rua Astorga, 621, ao lado da estação Guilhermina do metrô

SÁBADO – 14 de março – 16h … 100 anos do nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto. Debate com Alberto Martins, Thaís Toshimitsu e Ivan Marques, mediado por Renan Nuernberger. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar

DOMINGO – 15 de março – 11h e 14h30 … Márcia Mah. No Café com Música, cantora e compositora se apresenta acompanhada pelos músicos Luiz Anthony (violoncelo e bandolim) e José Marcos (violão). Na avenida Paulista, 1313 (também no dia 31 de março)

DOMINGOS – 15, 22 e 29 de março – das 16h às 21h … Ouvidor Experimental. A cada domingo, quatro artistas (ou grupos) apresentam música experimental em diversas manifestações e formações. Nesta edição, com Alexandre Torres Porres & Manu Falleiros, Z_eal & convidados, Júlia Teles e Inés Terra, Cadós Sanchez, Marcelo Muniz e Leopoldo Ponce

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa da terça passada, com Luciano Braga (apresentador do Sarau entre Amigos, de Osasco), tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

TERÇA – 17 de março – 20h … Toca do Autor. Sarau organizado e apresentado pelo músico Alexandre Tarica. No bar do Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 108

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

QUARTA – 18 de março – 19h … Espetáculo Teatral – Clarices. Na Casa de Cultura de Santo Amaro, à praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434

ATÉ 2 DE MAIO … Proximidades Desiguais. Mostra de artes só com mulheres no Pavão Cultural, à rua Maria Tereza Dias da Silva, 708, em Campinas. Em dias alternados (confira antes de ir)

ATÉ 14 DE MARÇO – 19h … Banidos: obras censuradas no decorrer de três séculos fazem parte do acervo de raros da Biblioteca Mário de Andrade. Na rua da Consolação, 94

ATÉ 15 DE MARÇO – das 10h às 20h … Revelando Hilda Hilst – Organizada por Jurandy Valença (que foi assistente da escritora em seus últimos anos, convivendo com ela na Casa do Sol), exposição marca a data dos 90 anos de Hilda apresentando fotos e desenhos inéditos, além de livros e vídeos. No Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158 (exceto às segundas)

ATÉ 31 DE MARÇO … #ekspomondo. Fotógrafo Lucas Siqueira expõe imagens de costumes e tradições das masis antigas civilações do planeta. No Teatro Municipal Procópio Ferreira de Guarujá, à av. Dom Pedro I, 350. No dia 25, o autor estará presente para um bate-papo com o público

ATÉ 26 DE ABRIL … Exposição dom Paulo Evaristo Arns … Defensor das liberdades e guardião dos direitos humanos, o ‘cardeal do povo’ foi figura central no processo de redemocratização do país. Curadoria e coordenação das jornalistas Evanize Sydow e Marilda Ferri. No Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, o CCJ, na Vila Nova Cachoeirinha

CURSOS >>> O Cemitério de Automóveis (teatro, bar, livraria e point cultural situado à rua Frei Caneca, 384) está promovendo alguns cursos neste início de 2020. Mário Bortolotto dará curso de direção e Marcelo Montenegro de roteiro para séries. Lucas Mayor e Marcos Gomes continuam a tocar a oficina ‘Formas Breves’. Informações e reservas pelo fone 9.6319-0444 ou pelo e-mail cemiteriocursos@yahoo.com.br

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, inicia campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (não é preciso assinar a história com seu nome real – use um nome fictício). Regulamento e inscrição gratuita no link

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!