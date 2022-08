… … …

MAIS SEIS SONS

… … …

.

>>> O cantor e compositor, administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página

…

.

ANDRÉ BEDURÊ >>> ‘Inquietudes Crônicas‘ é o primeiro cd de André Bedurê, talentoso músico que conheci há alguns anos em shows de Kleber Albuquerque, acompanhando-o ao violão, ao baixo, fazendo vocais e compondo em parceria. Agora o artista surge cantando em belo disco inteiramente autoral, com participações de Lô Borges, Zeca Baleiro, Adolar Marin e Ana Clara Fischer, cantando, e que traz parceiros como Evandro Camperon, Lúcia Santos, Rovilson Pascoal e seu irmão Roberto Sampaio, além dos nomes já citados.

…

.

ÁGUA NÃO É MERCADORIA, NÃO >>> A convite do músico e produtor cultural Zé Marcio Kaipira, participei do videoclipe ‘Água Não é Mercadoria, Não’, da ong Sarau das Águas, canção-manifesto em defesa do saneamento das águas da represa Billings e do Rio Pinheiros, na zona sul. Fiquei feliz de estar junto com eles nessa causa tão importante. É urgente discutir a questão do tratamento da água nas grandes cidades, assim como todas as questões ligadas à preservação ambiental. Estão sendo realizadas mais gravações com artistas de diversos estilos musicais (em breve, divulgo aqui a versão ‘arrasta-pé’). Eu estou nesse coral ao lado de Anabel Andrés e Zé Marcio, os autores da música, e mais Marcio Fellix, Samuel de Abreu, Mari Guerreiro, Marcus Maceió, Marcos Ferr e Nilson Costa. Leia a letra e veja as duas versões do vídeo: clipe 1 e clipe 2

>>> Acompanhe outras postagens do Sarau das Águas no YouTube e no Facebook

>>> De artistas ligados ao coletivo, ouça também o cd do Grupo Macaia, disponível nas plataformas digitais.

…

.