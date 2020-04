Lives e campanhas na quarentena (e a perda de quatro grandes artistas)

Pois é, minha gente. A fase não anda nada boa, mesmo… Eis que me vejo obrigado a falar de três assuntos que não queria: minha saúde debilitada, as asneiras de Bolsonaro e a morte de quatro grandes artistas. Este blogueiro segue adoentado e em tratamento de seus problemas renais. Agradeço a cada um dos amigos que mandaram votos de estímulo desejando minha pronta recuperação (e um muito obrigado especial ao doutor Caio Felicio e à tchurma do SUS que me atendeu no hospital Pedreira, em Interlagos). De meu isolamento, continuo testemunhando o ‘show’ de besteiras e tergiversações proferidas pelo (des)presidente brasileiro (triste constatar que isso, além de confundir o cidadão comum, pode levá-lo à morte). Pra piorar o clima, nesta semana perdemos Rubinho, do Zimbo Trio, Tantinho da Mangueira, Rubem Fonseca e Moraes Moreira. Quatro grandes artistas que, cada um a seu modo e na sua área, nos representam e falam por nós. A eles, meu agradecimento comovido e um breve comentário:

RUBEM FONSECA >>> Após ler um conto, fui lendo todos os outros. Livro a livro. Feliz Ano Novo, A Grande Arte, Vastas Emoções, Axilas (sensacional!), O seminarista, O cobrador, A coleira do cão… Durante alguns anos, Rubem Fonseca foi meu vício mais prazeroso. Nele, o cotidiano cru escancarando a violência dos homens na selva das cidades. Mas, em todos os enredos, generosas doses de divagações filosóficas, conhecimento histórico e artístico, sabedoria pessoal e informações culturais diversificadas. Numa entrevista, em 2013, ele afirmou: “Ler nos torna melhor. Permite que a gente entenda melhor o outro. E permite que a gente entenda melhor a nós mesmos”. Então, leia leia leia leia.. Leia Rubem Fonseca (aqui, o conto ‘Caderninho de Nomes‘).

TANTINHO >>> Cantor e compositor nascido e criado na Morro de Mangueira, entrou para ala dos compositores da escola aos 13 anos. Integrante da Velha-Guarda da escola, conviveu com mestres como Cartola, Nelson Cavaquinho, Dona Neuma, Nelson Sargento, Padeirinho da Mangueira e Carlos Cachaça. Tido como guardião da memória verde e rosa, Tantinho conhecia como poucos a Mangueira e os sambas feitos em seus terreiros. Tenho dois queridos amigos de fortes ligações mangueirenses: Rita Alves e Nando Paulino (a eles, meus sentimentos). Ela postou homenagens ao ‘nobre senhor’ e ele contou uma comovente história de quando ouviu, ao lado de seu pai, esse lindo samba de Tantinho (em homenagem à Dona Neuma)

MORAES MOREIRA >>> Ouvi demais ‘Acabou Chorare’ (o preferido pela maioria). E mais ainda ‘Novos Baianos Futebol Clube’ (o meu predileto). Ouvia e reouvia esse disco sem parar, como fiz com alguns grandes vinis no fim dos anos 70 e começo dos anos 80 (devorando letras e melodias deliciosas). Moraes era o principal compositor desse grupo de jovens baianos que esbanjava poesia, psicodelia, resistência hippie à ditadura e muita musicalidade ao misturar a vibração do rock com a do samba. Depois, em carreira solo, emplacou sucessos de rádio e criou clássicos carnavalescos. Pra mim, ‘Meninas do Brasil’ é sua obra-prima (ouça aqui). Da primeira fase, selecionei a divertida ‘Vagabundo Não é Fácil’, uma das que mais gosto. Valeu, Moraes!

RUBINHO >>> Em 1964, o baterista Rubens Barsotti fundou o lendário Zimbo Trio (com o pianista Amilton Godoy e o contrabaixista Luís Chaves). Mas já tinha tocado com Dick Farney e Agostinho dos Santos, além de participar de orquestras e trios. Depois, com e sem o trio, Rubinho acompanhou artistas como Elis Regina, Elizeth Cardoso, Oscar Peterson e Stan Getz. No vídeo, Rubinho e o Zimbo, em apresentação recente.

BRAVATAS PARA DESINFORMADOS

Nos Estados Unidos, país mais afetado pelo coronavírus, o risível e ridículo presidente Trump declarou, na maior cara de pau, que a imprensa minimizou a pandemia em seu início (como se não fosse ele próprio a ter feito isso). Como Bolsonaro, ele ‘inventa fatos’. E chama todo o resto de fakenews, confundindo as pessoas menos habituadas à leitura e checagem de informaçãoes (que são a maioria). Depois, ainda cancelou as verbas anuais reservadas à OMS. Ou seja: na hora agá, a maior potência econômica do planeta foge às suas responsabilidades para com os povos. Sabe aquele papo dos EUA salvarem o mundo, que a gente sempre viu nos filmes? Pois é, pura ficção cinematográfica. Não acredite.

(cartum de Fernando Vasqs)

Na semana passada, houve uma carreata empresarial no Brasil, pedindo a (nossa) volta ao trabalho (mas nenhum manifestante saiu de seu carro). Nesta semana, aconteceu um protesto contra a quarentena em Michigan, nos EUA, pedindo reabertura do comércio (com suásticas nos cartazes). Os manifestantes alegam que o governo está ‘impedindo o direito à liberdade dos cidadãos’ (risos). Em minhas forçadas saídas para tratamento renal, tenho conversado com motoristas de Uber (e com outras pessoas de fora da minha ‘bolha’) e constatado que vivo num ‘outro mundo’, mesmo. Toda a óbvia incompetência do (des)presidente Bolsonaro chega suave e amenizada aos ouvidos da população. Ouvi comentários absurdos como ‘é que o presidente tá preocupado com a crise na economia’, ‘mas esse ministro tá desafiando o presidente’, ‘e já estão descobrindo um remédio contra esse vírus’. Não por coincidência, acompanhei, estupefato, o ‘isento’ jornalista Datena usar os mesmos ‘argumentos’ em seu programa de terça-feira (ele quase falou o nome do tal ‘remédio’). Acho que o ‘isento’ Ratinho também vai endossar isso. Assim como a tevê do ‘isento’ bispo Edir Macedo. E as ‘isentas’ rádios ‘de notícias’ também. Ou seja, estamos ferrados. Lembro que, desde minha adolescência, sempre me espantei com ‘comentaristas’ valentões que ganhavam fama por disparar suas bravatas no rádio e na tevê, impunemente (depois, até, se candidatavam e se elegiam como vereadores e deputados). Mas, estamos em 2020, né gente? O poder público já têm meios de zelar pela defesa das liberdades individuais, do Estado laico, das instituições democráticas e de questões que põem em risco a saúde pública (como essa). O povo precisa de proteção contra as mentiras irresponsáveis proferidas por esses capachos que servem aos interesses dos mais atrasados setores do empresariado nacional.

ABAIXO A CENSURA

A bela canção ‘Corte e Costura’, de Conrado Pera e Achiles Neto, premiada em festivais pelo Brasil, está disponível no Youtube em linda versão videoclipe com participação especialíssima de Chico César (e produção musical de Raul Misturada). Lamentavelmente, o Facebook está censurando a divulgação do clipe simplesmente porque, nele, aparecem corpos de vários jovens abraçados. A primeira vez que o vi o clipe, pensei: porque os autores não optaram pela nudez total, talvez com algumas pinturas nas regiões genitais. Ficaria tão bonito… Achei recatado demais ver as meninas de calcinha e sutiã. Pois bem, taí a resposta. Parece que tem muita gente no mundo querendo ‘cuidar’ da ‘nossa moral’. É mais um absurdo nesses tempos absurdos. Já que o Facebook censurou, este blog faz questão de postar de novo. Parabéns aos artistas: o clipe é lindo!

ARTISTAS EM LIVES E CAMPANHAS

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> O teatro e bar administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto está promovendo um leilão virtual pra viabilizar o pagamento do aluguel e das contas. Tem livros (de vários autores ligados ao teatro) e pôsteres de peças (feitos pelo designer André Kitagawa). Clique no cartaz e confira também uma campanha promovida pela Heineken no Youtube

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação (extraída da página do poeta Carlos Galdino) com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Élio Camalle

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer, Teju Franco, Aloha, Adolar Marin, Graziela Medori & Alexandre Vianna, Rubens Jardim, Aldeia Satélite, Jeanne Darwich, Paulo Miranda,Focus Cia de Dança, Vanessa Bumagny, Victor Mendes Santos, Socorro Lira, Luis Mendes, Poesia Primata, Tato Fischer, Rosinha Morais, Paula Valéria Andrade, Tavinho Paes, Cordeirovich, Léo Nogueira, Zé Manoel, Zé Marcio Kaipira Urbano, Issoo e Galba(no agendão, logo abaixo, tem mais)

ARTISTAS NA PIOR >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (acima, vídeo do pessoal do VideoClube Charada, da ZL). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financimento para a manutenção de suas equipes. Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais de cultura devem se movimentar e exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor (mesmo sabendo que Regina Duarte se posicionou favorável ao fim do isolamento, é preciso cobrar dela um pronunciamento público e oficial assumindo ‘isso’)

HOME POETRY >>> A cada noite o poeta (e performer) Ademir Assunção postará no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de um de seus poemas. Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). O nono poema da série é de seu novo livro, ‘Risca Faca’ (ainda inédito). Veja aqui

CONTOS DE VITOR MIRANDA >>> Em sua página no Facebook o poeta (autor do recém lançado ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) postará um conto por dia enquanto durar o período de isolamento por precaução ao coronavirus.

A CAMPANHA DA FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca, dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Os bailarinos já têm realizado ensaios online, ao vivo (todos os dias, às 13h), abertos à participação de colaboradores e seguidores (acompanhe no Instagram ou no Facebook). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

MARIELLE PRESENTE

