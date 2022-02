.

“Metida tenho a mão na consciência / e não vos digo senão verdades puras / que me ensinou a viva experiência”

(trecho de soneto de Camões)

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. O que vi li ouvi por aí, conto aqui para ti. Minhas tontas tantas danças andanças por esse mundão das vez bão muito mau mezzo online mezzo carnal: Sarau, Luau e o Escambau, a revista artística semanal do Arnal do Arnal do Arnaldo ecoando siderado pelo espaço virtual.

…

ANDRÉ BEDURÊ >>> ‘Inquietudes Crônicas‘ é o primeiro cd de André Bedurê, talentoso músico que conheci há alguns anos em shows de Kleber Albuquerque, acompanhando-o ao violão, ao baixo, fazendo vocais e compondo em parceria. Agora o artista surge cantando em belo disco inteiramente autoral, com participações de Lô Borges, Zeca Baleiro, Adolar Marin e Ana Clara Fischer, cantando, e que traz parceiros como Evandro Camperon, Lúcia Santos, Rovilson Pascoal e seu irmão Roberto Sampaio, além dos nomes já citados.

.

O título do cd foi pinçado de um verso da inspirada canção ‘Tremor Essencial’, que abre o disco (com vocais de Lô e Bedurê). Minha preferida talvez seja ‘Os Meninos da Rua’, mas gostei muito de ‘Na Frente dessa Mulher’ e de ‘O Último a Sair’. São 9 canções que passam voando… uma delícia de ouvir: ritmos variados, arranjos delicados e letras poéticas compõem esse fino biscoito. Vai lá provar.

…

Segunda – 21 de fevereiro – 20h … Canal do Poetariado, programa literário apresentado por Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Faria, conversa sobre a vida e a obra de Álvaro Cardoso Gomes, escritor, poeta, romancista e ensaísta, com mais de 80 títulos publicados. Clique no link e inscreva-se no canal. Aqui alguns poemas de seu livro ‘O Sereno Cristal’:

.

Asas do corvo no céu

o silente círculo

nadando negro no azul.

Junco sobre a água inclinado,

O triste Narciso

Co´o belo corpo encantado

Poema falhado

pena destilando lágrimas

sobre o papel

Doce melodia:

Notas negras sobre o fio,

O amor de andorinhas.

…

Domingo – 20 de fevereiro – das 14h às 18h … Lançamento dos livros de poemas ‘Anjos bailam’, de Tom Kbélo, e ‘Porque em relevo se revelava o verso’, de Esther Alcântara. Sarau com participação de músicos e poetas. Este blogueiro e músico, Arnaldo Afonso, também estará lá. O evento ocorrerá em local aberto, seguindo os protocolos sanitários. No quintal do Bar do Frango, à av. São Lucas, 479 – estação São Lucas do monotrilho

…

DANDÔ >>> Até 20 de fevereiro (domingo) acontece o VIII Encontro Nacional do Dandô – 2022 – edição virtual. Coletivo se reúne a artistas participantes e seguidores do movimento para discutir a trajetória e criar novas rotas. Idealizado pela cantora Kátya Teixeira e lançado em 2013, o projeto Dandô visa fomentar a cultura popular com intervenções musicais por todo o Brasil. Saiba mais

…

Sábado e domingo – 19 e 20 de fevereiro – 16h … Focus Cia de Dança apresenta o espetáculo infantil ‘Bichos Dançantes‘, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro

…

Sábado – 19 de fevereiro – 20h30 … Sarau Arte Canal – Dedicado à Semana da Arte Moderna de 1922. Além dos artistas do espaço, o microfone estará aberto para os que desejarem mostrar sua arte. Entrada franca.Na Aldeia Satélite, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, em São Miguel Paulista

Aldeia Satélite é o espaço cultural administrado pelo coletivo que tem à frente Ivan Neris e Claudemir Darkney dos Santos. Apresenta atividades de artes visuais, teatro, cinema, música e literatura. Oferece cursos, saraus, bazar cultural e hospeda em sua sede os grupos teatrais Ansur, Alucinógeno Dramático e Ato Real Fora do Tempo. Saiba mais

… … …

A DOR NOSSA DE CADA DIA

E OUTROS COMMENTS

… … …

“Não sinto mais prazer nas coisas, não tenho mais vontade de nada”

“Não consigo mais escrever, não tenho energia pra trabalhar”

“Meu dinheiro está acabando”

“Passo a maior parte dos dias sozinho, sem falar com ninguém”

“Meu corpo dói de tudo que é jeito”

“Ninguém gosta de quem só reclama. Pra não incomodar, me isolo cada vez mais”

“Preciso reagir, mas não consigo”

“Não sei até onde aguento”

“Não sei o que vai me matar primeiro: a tristeza, os problemas, alguma nova doença, o coração”

“Não aguento mais me frustrar, não aguento mais tentar em vão”

“Vou levando como dá, um dia após o outro, sem nenhuma esperança”

Esse momento da vida nacional e da nossa vidinha pessoal é mesmo bem complicado. Colhi essas frases em depoimentos de artistas amigos na net. Quem não se identifica com várias delas? Todos estamos sofrendo muito e atravessando esses dois ou três últimos anos na mais genuína atitude de resistência. Além das muitas dores comuns, cada um tem suas dores particulares, uns mais que outros. Pra maioria, o problema original e principal é a falta de grana, de um trabalho fixo. Sem isso, as dificuldades aumentam e as coisas só pioram. E tudo dói mais quando entra um novo ano e quase nada muda. Precisamos nos esforçar para amparar os mais necessitados, os que já estão desabando. Levar a eles uma palavra solidária. Quem sabe o mercado de trabalho se abra um pouco… Quem sabe em outubro afastemos o fascismo do poder… Quem sabe a gente consiga resistir mais esse ano e seguir em frente. Ao menos, estamos vivos e vacinados. Aguente firme, meu amigo. Vamos recomeçar mais fortes. Você vai ver….

…

SOBRE MOÏSE >>> Na semana passada postei aqui alguns textos e poemas indignados com o brutal e covarde assassinato do congolês. Sobre o tema é importante ler a brilhante e corajosa reportagem de Hugo Souza, do site Come Ananás, que aponta a atuação criminosa das mílicias na região (as mesmas que mataram Marielle, por exemplo, e ainda estão impunes). Leia aqui

O poeta Valmir Jordão também postou poema sobre o tema (com ilustração de Basquiat):

.

.

RENGA ANTIRRACISTA

(Valmir Jordão)

– A Carlos Marighella –

Para ser livre e viver

É preciso não ter medo, é

preciso ter a coragem de dizer.

– A Moïse Kabamgabe –

A sociedade escravocrata

Onde o negro não é humano,

explora, tortura e mata.

– A Durval Teófilo Filho –

Um ser humano negro

Caçado e morto a tiros.

Até quando?

Racismo cruel, torto

Cotidianamente banaliza

mais um negro morto.

Desde quando é normal

Açoitar, torturar e matar

um ser humano a pau?

.

MAIS POEMAS PARA MOÏSE >>> Seleção de poemas em repúdio à barbárie, que não deve ser normalizada. Participam George Patiño (RJ), Adriane Garcia (MG), Luciana Barreto (DF), João Gomes (PE), Marcílio Godoi (SP) e Andre Ricardo Aguiar (PB). O download da publicação está disponível gratuitamente neste link

.

‘Essas palavras sobre o fim’ (2022), poema de Wilson Alves-Bezerra em homenagem ao congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, assassinado por pedir seu salário, em seu trabalho, em janeiro. Texto faz parte do projeto ‘Necromancia Tropical’, a ser publicado proximamente.

…

VÁRIOS ALMODÓVAR >>> Durante o mês de fevereiro a Netflix disponibiliza em seu catálogo 13 filmes do grande cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Eles deveriam fazer isso mais vezes e nos brindar com a obra de outros diretores ou com festivais temáticos e seleções de filmes clássicos. Fica a dica.

Ao preço que tá a entrada do cinema, só mesmo vendo na tevê. Eu sou daqueles que gosta de ver trailer e passa horas escolhendo um filme pra ver. Até que aparece a pergunta: você não sabe o que assistir? Eu rio…

Mas nesta semana não apareceu nenhuma vez. Já assisti uns seis do Almodóvar. Todos muito bons. Fotografia, atuações, músicas, enredos… As cores, o clima geral, o humanismo, o elogio à cultura e à liberdade sobressaem nos filmes dele. Meu preferido foi ‘Carne Trêmula’, mas adorei ‘Volver’ e gostei também de ‘Má Educação’ e ‘A Flor do meu Segredo’. Quero rever ‘Fale com Ela’ e estou ansioso pelo mais recente, ‘Mães Paralelas‘, que estreia nesta sexta.

Sobre ‘Volver’: é um filme lindo sobre a força das mulheres, sempre solidárias, maiores que todos os problemas. Como elas enfrentam as dificuldades com coragem e mudam o mundo pra melhor. E como o diretor coloca tão bem o desdém dos homens para com tudo o que mais importa na vida; sua pequenez e insignificância arrogantes. Me arrancou lágrimas em duas cenas. Não vou contar senão os ‘loucos do spoiler’ me matam… E o que dizer daquele rosto lindo de Penélope, transbordando feminilidade e muita raiva contida. Ao final, descobrimos o porquê. Em ‘Carne Trêmula’, a dor, os significados ocultos e as (in)consequências da paixão me hipnotizaram e entonteceram. Que filme maravilhoso. Na última cena, a frase sobre a Espanha livre do fascismo de Franco, foi dita com uma naturalidade tão profunda que me arrepiou e marejou os olhos, instantaneamente. Foi simples e direto, surpreendente e emocionante. Humano, demasiado humano.

.

.

Aqui a a relação dos filmes disponíveis:

Maus Hábitos (1983)

Que Fiz Eu Para Merecer Isto? (1984)

A Lei do Desejo (1987)

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988)

De Salto Alto (1991)

Kika (1993)

A Flor do Meu Segredo (1995)

Carne Trêmula (1997)

Fale com Ela (2002)

Má Educação (2004)

Volver (2006)

A Pele que Habito (2011)

Madres Paralelas (2021)

…

RUY CASTRO E O MODERNISMO >>> Li com prazer vários livros do Ruy Castro: os dois sobre a bossanova, o do samba-canção, o do Rio no Carnaval, o do Garrincha, o do Nelson Rodrigues, e mais algum que talvez me fuja. Todos ótimos, saborosos e informativos. Mas essa investida dele contra o Modernismo-SP e a defesa de um Rio-Moderno, me parece querer ressuscitar o abominável bairrismo da ‘disputa Rio-SP’ que havia quando eu era criança. Mesmo porque, nós, de Sampa, não somos defensores incontestes da Semana de 1922. Nem de quase nada da cidade que amamos, apesar de sua feiúra e seus defeitos. Apenas reconhecemos que, ‘apesar de paulistanos’, os modernistas criaram uma onda e ela se ergueu no mar (desculpa, Ruy, não resisti). Querer tirar a importância histórica disso, só porque Graça Aranha e outros reacionários ou conservadores de plantão participaram do evento inaugural, ou por versos politicamente incorretos (aos olhos de hoje) que Mario e Oswald cometeram, é bairrismo, sim… Seu novo livro ‘As vozes da metrópole — Uma antologia do Rio dos anos 20’ deve ser bom, claro, como todos os outros. Mas, pelo que leio, Ruy anda ‘culpando’ o Modernismo-SP ou a Semana de 22 pelo esquecimento dos autores citados, o que me parece um exagero que dá margem a essas bobas e anacrônicas acusações de bairrismo.

Se o Rio, que amamos, já era ‘moderno’, como afirma Ruy, faltou ao balneário (zoeira) gritar isso aos distantes rincões e ao restante da província. O pessoal do modernismo, no mínimo, o fez. E colocou na discussão cultural o provocativo conceito de ‘modernidade’. Eu jamais permitiria que chamassem o genial Vinicius de Moraes de machista ou porco-chauvinista por causa de versos hoje considerados politicamente incorretos. Eu amo Vinicius do jeitinho que ele foi e sempre será. E ainda hei de provar ao senhor Ruy Castro que o poetinha nasceu foi mesmo em SP. E tenho dito!

…

.

PALMAS PARA O GRANDE VIDAL FRANÇA >>> Na semana passada, a música brasileira perdeu o grande cantor e compositor Vida França. Admirava o artista, mas não o conhecia pessoalmente. Cheguei a participar de dois saraus com ele e sua filha, a cantora Karina França. A ela, aos familiares e a todos os seus muitos admiradores e amigos, este blog envia um abraço comovido. Vidal gravou os elepês ‘Fazenda’ e ‘Cidade Bruxa’, e os cds ‘Sertão e mar’ e ‘Não é só forró’. Aqui, os vídeos com sua participação nos programas do Boldrin e do Abujamra, e algumas de suas frases, colhidas pela net:

.

.

“Levei nossa cultura através das músicas que falam do nosso povo, do nosso sistema de vida, para os gringos conhecerem e eles gostaram e muito. Dei entrevistas nas televisões e nos rádios deles. Por onde passei pude notar a força e riqueza do que temos e que muitos sequer conhecem, para poder ter a chance de valorizar”

“Fiz uma apresentação recente no metrô da Sé que literalmente parou tudo. O local ficou cheio de gente querendo ouvir e depois falar comigo. Estudantes me perguntavam que música era aquela que eles não conheciam. E não podem conhecer mesmo, porque não toca no rádio e na televisão”

“Descobri que o que eu cantava, apesar de parecer antigo, não era. Era novidade. Sinto que não tenho que dar só o que o público quer, que seria o simples entretenimento, e sim o que ele precisa ouvir. Vez ou outra canto uma música engraçada, conto um causo descontraído, mas logo volto para uma coisa séria”

“Hoje observo que existe uma ‘democracia de abestados’. Querem que o povo fique idiota para ser facilmente dominado. Da minha parte continuo com o meu compromisso com a arte, e os meus parceiros têm essa mesma visão: de não se deixar levar pelo sistema, lutando contra a correnteza, preservando a cultura e o povo”

… … …

COMO FOI >>> ZULU NA CTI

… … …

De quinta a domingo da semana passada, o talentoso cantor e compositor Zulu de Arrebatá subiu ao palco da CTI para desfilar seu talento: o artista, um dos fundadores do MPA (Movimento Popular de Arte de São Miguel), nos anos 1980, é dotado de uma voz potente e afinada, dom que não se aprende na escola. Seu timbre e seu suingue são únicos. Quem tem, tem. Suas levadas soul music, sem paralelo na seara alternativa, nos remetem a grandes artistas como Cassiano, Dafé e Hyldon. Foram quatro dias de encantamento, com um convidado diferente a cada dia (na sexta, Cesar Fontes e no sábado, Dinho Oliveira). Este blogueiro, Arnaldo Afonso, participou da maravilhosa noite de domingo. Zulu, sempre generoso, abriu espaço para os artistas presentes. Foi lindo ouvir o som de Jocélio Amaro e Adriel Vinícius, os vozeirões de Sérgio e Harry e a performance da bailarina Vanessa Voskelis. Todo mundo improvisando com muito talento. Foi um verdadeiro showzão num espaço cultural acolhedor. Agradeço ao Zulu, pelo convite, e ao pessoal da CTI, Edu Brisa, Cris Camilo, Harry de Castro, Gustavo Guimarães e Samara, pela recepção, à escritora Susete Rodrigues da Silva pela intermediação e ao apoio da vereadora Juliana Cardoso, entre outros presentes.

.

.

SOBRE A CTI >>> Desde 2003, trazendo no peito o sentimento do mundo e o desejo por transformações, a Cia Teatro da Investigação faz a festa com o público, juntando dramaturgia, música, dança, comida e bebida. Esse ‘Teatro-Baile’ inclui a participação do público em seu espaço poético aberto. Até a pandemia, a Cia havia realizado 23 espetáculos, participando de inúmeros festivais e mostras. Em 2017, contemplada na 30ª edição de Fomento ao Teatro, apresenta o ‘Projeto Teatro-Baile, uma Poética em Construção’. Seguindo o mote ‘Teatro é Sangue e Precisa Circular’, a CTI exercitou a experimentação cênica nas ruas, parques, tendas e praças em busca de diversidade de linguagem e possibilidades de investigar a fundo a relação do público com seu material artístico, sem a dicotomia de palco e plateia, ressignificando o ‘espaço da rua’ e procurando captar com humor e profundidade a alma do seu povo.

Construída em outubro de 2017, a muitas mãos, a sede CTI é um galpão aberto com uma casinha na frente. Abriga o ‘Memorial Chico, Gonzaga e Jackson’, em homenagem a Chico de Assis (dramaturgo que apadrinhou e orientou o grupo no início de sua pesquisa), Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Além de sediar os projetos da Cia, o espaço está aberto à diversidade das manifestações artísticas de grupos parceiros e artistas convidados para proporcionar ao público bem cultural de qualidade. Fica na rua Oti, 212, perto da estação Patriarca-Vila Ré do metrô. Vá conhecer o belo trabalho desse pessoal. Após várias atividades online em 2021, fique por dentro da programação presencial que está voltando. Visite o site. Encerro com a frase de Chico de Assis (que assino embaixo):

“Eu acho que o povo precisa muito mais do teatro do que as elites. Não acho que o teatro dê palavras de ordem, mas ele ajuda a pensar. Quando uma peça de teatro é boa, a gente entra de um jeito e sai OUTRO”

… … …

MÚSICA MINHA, TODA SEXTA

(AND OTHERS SONGS)

… … …

Na semana passada, inaugurei esta nova seção apresentando ‘Um Dia Feliz’ (clique, ouça e curta a página), música que tinha acabado de compor. Toda sexta vai ter uma nova canção minha por aqui. A de hoje é um samba-canção romantiquinho (ai, ai…):

.

.

SÓ TEU

(Arnaldo Afonso)

Meu amor

Ouve esse teu cantador

Esse teu velho amador

Esse menino sonhador

Que já chorou

Meu amor

Quando meu zóio te oiô

Acho que o tempo parou

Só mesmo o meu coração

Disparou

Tantas desventuras

E amarguras

O giro da vida traz

Que a gente entontece

E esquece o bem

Que o amor nos faz

Mas de uma coisa

Pode ter certeza, meu bem

Meu amor

É só teu

E de mais ninguém

…

BETTO PONCIANO >>> Violeiro, cantor e compositor, Ponciano prepara live para março. Recentemente, me enviou um áudio com sua deliciosa versão folk de minha canção ‘A Música e Eu’. Fiquei superfeliz. No vídeo, ouça ‘A canção do Milho‘ e outras belas canções de seu cd

…

LIGIA REGINA EDER LIMA >>> No vídeo, o clipe da dupla para a música ‘Pisagens‘. Mas, por falar na minha canção ‘A Música e Eu’ (na matéria acima), também interpretada nos saraus por Ligia e Eder, quero registrar o belo arranjo que eles fizeram para outra de minhas composições. Leia a letra e clique aqui para ouvir ‘A Atriz’, no Facebook

.

A ATRIZ

(Arnaldo Afonso)

Sim, eu vi você furtando a cor da cena

Luz na minha lágrima / Close em minha dor

Ela eletrizou meus nervos de açucena

Flor dilacerada / Flocos de isopor

Nos olhos de uma estrela

o brilho de uma rara comunhão

O que é real? / O que é ilusão?

E as sensações / de renascer

E o medo de / morrer / de solidão

(no palco…)

Um ser se multiplica e a multidão delira

A vida vai virando arte em suas mãos

E a luz de cada olhar no imenso mar da escuridão

serão estrelas / ou alucinação?

serão estrelas / ou sonhos de verão?

serão estrelas… / ou não?

Sim, eu vi você furtando a cor da cena

Luz na minha alma / Palmas para a triz… (flores, bis!)

Fez da crueldade a flor, da flor a fortaleza

Pétala por pétala / Química do amor

Nos olhos de uma estrela

um brilho estranho vem / dos céus? de Deus?

Talvez dos seus / ex-personagens

Será que eu / ainda sou eu

ou esse seu / papel / me transcendeu?

(no palco…)

Um ser se multiplica e a multidão delira

É vida, é morte. A arte é a pele da razão

E a luz de cada olhar no imenso mar da escuridão

serão estrelas / ou imaginação?

serão estrelas / ou lendas da paixão?

serão estrelas… / ou não?

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

WANDER B >>> Ator, dramaturgo, compositor e cantor, o multiartista Wander B lançou clipe da música ‘Eu quero te amar e me amar por te amar‘, single do seu disco mais recente. A composição, parceria com Mateus Grava, tem acompanhamento de Luiz Fernando Montanher ao piano. O clipe foi dirigido e montado por Jezz Chimera. Saiba mais sobre o artista

…

Sexta – 18 de fevereiro – 14h … Escritora Mariana Vilela fala sobre o lançamento de seu livro ‘Compulsão de Clarisse’ na live ‘O lugar de fala de Clarisse’. Com Lucimar Felisberto dos Santos no perfil @afrodialogos

…

ÀS QUARTAS – 22h15 … Programa Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Nesta edição com Hamilton Faria. Inscreva-se no canal

…

Sábado – 19 de fevereiro – 20h30 … Marcelo Barum, do grupo Tarumã, interpreta Zé Geraldo e Zé Ramalho no Bar do Frango.

…

Sexta – 18 de fevereiro – 20h30 … Marcos Munrimbau participa da VII Edição do Sarau Entuarte em homenagem à Juçara Freire. Saiba mais

…

Sexta – 18 de fevereiro – 20h … Músicos e poetas participam do sarau em que acontece o lançamento da 4º edição do ‘Cangalha do Vento’, de Luiz Eudes, pela Editora Essencial. Evento presencial no Restaurante Vila Joaquina, na rua Joaquina Ramalho, 230, em Vila Guilherme

…

ÀS SEXTAS – 20h … Programa Papo Rock, com Arnaldo Marques. Reprise no domingo, às 20h e na segunda, às 23h. Na comercialderadio.com.br

…

Sexta-feira – 24 de setembro – 19h … Sons da Resistência #26, programa apresentado por Elizabeth del Nero. Saiba mais na Expedição ComMúsica

…

Sexta – 18 de fevereiro – 19h … BrasiRima faz slam presencial na praça Largo Santa Ângela, s/n

…

Sábado – 19 de fevereiro – a partir das 19h … O dramaturgo e escritor baiano Aramyz, lança ‘Só as Hienas Matam Sorrindo’, pela Editora Urutau, em noite de autógrafos e leituras de textos. Orelha e prefácio do dramaturgo Mario Bortolotto. No Espaço Garganta, à rua Doutor Cesário Mota Júnior, 277

…

Sexta – 18 de fevereiro – a partir das 19h30 … Tuany e Nando tocam rock e mpb na Mercearia, à praça Carauari,8, na Vila Mari

…

Terça – 22 de fevereiro – 19h22 … Lançamento de Phala’Cia, de Daniel Minchoni, na @rialivraria, perto do metrô Vila Madalena. Pré-venda no www.selodoburro.com.br

…

Sexta – 18 de fevereiro – 20h … Élio Camalle se apresenta no Bar Paróquia, à rua Wisard, 426

…

VANESSA BUMAGNY lançou Cinema Apocalipse, com dez canções, no Spotify

…

ERIKA MARTINS >>> Na letra da canção ‘Tudo Menos Música‘, a cantora dá o toque: “Pode acreditar, ninguém vai notar / Se é cópia do que existe aí / Control C, programado pra repetir / Só querem saber quanto vai render”.

…

7º ATO ARTÍSTICO COLETIVO PERUS >>> Festival anual realizado pelo Grupo Pandora de Teatro e Ocupação Artística Canhoba, evento busca fortalecer a criação artística na região de Perus, apoiando polos culturais e ocupações artísticas. De 20 a 26 de fevereiro, na Ocupação Artística Canhoba, à rua Canhoba, 299 (próx. à caixa d’ água)

…

CRIS PINI lançou ep Voz de Mulher, com seis canções. Ouça no Spotify

…

Segunda – 21 de fevereiro – 21h … Show presencial solo de Leo Bianchini, do grupo ‘5 a Seco’. Parceiro de Chico Cesar, Celso Viáfora e Paulo Leminski, músico apresenta sua mistura de pop contemporâneo, canção experimental paulistana e músicas tradicionais captadas em seu trabalho com imigrantes e refugiados. No repertório, inéditas e canções de seus vários cds. No Bona Casa de Música, à rua Álvaro Anes, 43, em Pinheiros

…

CECÍLIA BERABA >>> Cantora e compositora carioca lançou ‘Só o Amor Pode Matar o Medo‘, seu segundo trabalho em parceria com o grande Jorge Mautner. O primeiro foi ‘Eterno meio-dia‘, álbum com 11 canções feitas a partir de textos dele. Ambos estão disponíveis nas plataformas digitais

…

GABRIEL DE ALMEIDA PRADO >>> Cantor e compositor lançou seu segundo cd ‘Não Aceito Ser Um Só’, também nas plataformas digitais. Disco tem participações de Siba, Proveta (clarinete), Quarteto Saxofonando, Rubi, Osvaldinho da Cuíca e Duodelá, além de belas ilustrações de Guilherme Kramer. Após seu primeiro cd, ‘A Língua e a Alma‘, foi citado por Zuza Homem de Mello como um dos talentos da nova geração. É parceiro de Kleber Albuquerque, Marcio Policastro, Adolar Marin, Léo e Kana Nogueira, entre outros craques que frequentam o Clube Caiubi de Compositores

….

EDMAR SILVA >>> Sigo atentamente as postagens desse grande artista e profundo conhecedor de música (espie sua página no Facebook, se inscreva em seu canal no YouTube e conheça seus discos e vídeos). Ouça seu mais novo ep, Palavras, e o anterior, Made in SP.

‘São Paulo em Preto e Branco‘ é seu livro de poesia visual que pode ser baixado gratuitamente. Documento Clique aqui PDF

…

RÁDIOS COMUNITÁRIAS >>> Dois programas legais: Acordes Urbanos, na Rádio e Tv Nuar (todas as quintas, às 18h), com Quinho, Passarinho e Gregório, e o da TV MCA – Moto, Cultura e Afins (todas as terças, às 20h), com Adilson Aragão e Norberto Cassa. Parabéns a esses guerreiros das emissoras comunitárias e sua rede de coletivos alternativos que fazem a divulgação dos movimentos que sobrevivem à margem da indústria cultural. Nós existimos, sim. E, juntos, resistimos. Essa união nos faz fortes.

…

LIA CORDONI E JAIRO CECHIN >>> Dupla faz live mensal, com transmissão pelo Face e no Insta de Lia. A próxima será no dia de março, a partir das 21h

…

CCN NOTÍCIAS é o site de que participo como colaborador eventual. Voltado principalmente para a Zona Norte, o Coletivo de Comunicação Norte Notícias foi lançado em novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

… … …

5 LIVROS

… … …

Livro falado alado pesado prensado musicado. Livre leve levado achado roubado perdido. Livro livre lindo relido. Livro é bicho vivo. Além das dicas de saraus literários e batalhas poéticas nos slams, o blog registra alguns livros novos e seus eventos de lançamento, e republica semanalmente, de forma alternada, todos os links de livros já citados em outros posts. Confira:

…

SOUVENIRS DE GUERRA >>> Novo livro do escritor e dramaturgo Mário Bortolotto foi lançado e já está à venda no site da Reformatório … VITOR MIRANDA >>> Escritor, poeta e letrista da ‘Banda da Portaria’, Vitor lançou recentemente ‘O que a gente não faz para vender um livro?’, livro com textos poéticos irônicos e sarcasticamente bem humorados sobre o duro cotidiano de viciados, garotas de programa, frequentadores da Praça Roosevelt e poetas vagabundos, abordando a violência reservada pelo sistema aos que vivem à margem do ‘sucesso’. Do autor, leia também ‘Num mar de solidão’ (contos, pela Giostri), ‘Poemas de amor deixados na portaria’ (poesia), ‘A gente não quer voltar pra casa’ (poesia, pela Kotter) e ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’ (romance e poesia, pela Desconcertos) … O TERAPEUTA >>> Livro de Sérgio Aguilera aborda conceitos de psicanálise sob uma perspectiva freudiana, com simplicidade, através de contos, ficcionais ou baseados em histórias vivenciadas. Compre o livro físico ou o ebook … POEMAS DE NITERÓI – 3º volume >>> De Marcos Jorge Nasser, pela Autografia (saiba mais). Livro, recomendado para atores e alunos de artes dramáticas, funciona como ‘labirinto de palavras que encarnam memórias, percebendo sua incompletude’. Mas o que fazer se a memória falhar? Segundo o autor: O que abandonamos não nos deixa,

Nem o tempo já vivido e indolor,

Fardos ou tragédias.

O que já vivemos

Perdura pelas frestas,

E se adensa.

O tempo do poema dura.

…

ALBA ATROZ >>> Escritor lançou o romance ‘Virtuose’, pela Editora Lavra. Custa R$35 e já está à venda no site

…

MAIS LIVROS >>> Clique nos títulos e saiba mais:

.

A ROTA DOS RATOS – Vanessa Molnar – Editora Patuá

.

SEOL – Carlos Moreira – Editora Lavra

.

ONDE ESTÃO OS DEUSES – Shirlene Holanda – Editora Radiadora

.

PORQUE EM RELEVO SE REVELAVA O VERSO – Esther Alcântara – Carpe Librum Editora

.

CUÁHEU – Paulo D’Áuria – Desconcertos Editora

… … …

QUASE QUATRO ANOS DE

VERGONHOSA IMPUNIDADE

… … …

MARIELLE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Quase quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

… … …

MAIS NALDOS NEW’S

… … …

