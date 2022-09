“ Artur Gomes é daqueles poetas que não se contentam em grafar suas palavras apenas nas páginas de um livro. Ele inscreve seus poemas no próprio corpo, na própria voz. Misto de ator saltimbanco e trovador contemporâneo, seus versos ritmados e musicais redobram a força quando saltam do papel para a garganta. O CD ‘Fulinaíma – Sax, Blues Poesia’, que gravou em parceria com os músicos Dalton Freire, Luiz Ribeiro, Naiman e ReubesPess, nos primórdios deste terceiro milênio, é uma das experiências mais bem-sucedidas da fusão entre poesia oralizada e música: os versos lancinantes surgem como navalhas de corte preciso entre os blues, bossas, rocks e baladas. Navalhas que acariciam, mas também cortam a pele do ouvinte”.

Tenho nojo do Agro Negócio que me dá asco por tanta perversidade

>>> NOÉLIA RIBEIRO participou da ‘Geração Mimeógrafo’ (com os poetas Nicolas Behr e Paulo Tovar, o cantor Renato Russo e a turma do grupo ‘Liga Tripa’) e de várias antologias, tendo poemas publicados em jornais, revistas e sites literários. Produz semanalmente as lives A Fim de Poesia, no Instagram @noeliaribeiropoeta. Já publicou Expectativa (edição da autora/1982), Atarantada (Verbis/2009), Escalafobética (Vidráguas/2015) e Espevitada (Penalux/2017)

Vai. Leva os ternos, as taças, os quadros, os papéis, as aplicações e as explicações; tudo que me desconstrua. Não me completa quem não olha pra lua.

>>> No vídeo, ‘ Passion ‘, poema de ‘Língua Febril’, sendo interpretado pela atriz Céli Nunes. O livro já está em pré-venda no site da Penalux

Sábado – 10 de setembro – das 16h às 21h … Beth Brait Alvim lança ‘Língua Febril’, pela editora Penalux. A edição bilíngue comemora os 70 anos da grande poeta e multiartista. Na Livraria Simples, à rua Rocha, 259, no Bixiga. Com leitura de poemas e performance de Adriana Nunes (dança) e Daniel Carrera (sonorização)

Destaque da edição são os eventos, com saraus, no lançamento dos livros de grandes escritores, como Beth Brait Alvim, Artur Gomes, Noélia Ribeiro, Wanda Monteiro e Cesar Augusto de Carvalho, entre outros. Confira:

Quinta – 15 de setembro – 18h … ‘Raul & Eu: uma viagem ao avesso’, de Cesar Augusto de Carvalho, pela Editora Cintra. Lançamento acontece no Espaço Cultural, à Praça Benedito Calixto, 159, em Pinheiros. Durante o evento, o músico Ricardo Barros interpreta as canções de Raul Seixas que inspiraram os capítulos do livro. Alguns desses capítulos serão lidos pelas atrizes Beth Brait Alvim, Doralice Odília e Janaina Sant´Anna.

“Nessas leituras, intercaladas com as músicas, você entrará em contato com a história do personagem cujo pesadelo, tido numa de suas noites turbulentas, virou notícia: é ele o principal suspeito de ter incinerado a namorada no hall do cinema”

>>> RAUL & EU >>> Veja como foi o lançamento online do livro ‘Raul e Eu’, de Cesar Augusto de Carvalho. Na live, bate-papo do autor com Mirian de Carvalho, Frederico Garcia Fernandes e Paulo Lima, além de leitura de trechos por Beth, Doralice e Janaína, que estarão também no evento presencial. Adquira aqui o livro impresso, ou acesse a versão e-book

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO >>> O escritor, sociólogo, historiador e poeta Cesar Augusto de Carvalho já publicou ‘Proesia‘, em 2014, e ‘Lavras ao Vento, pá‘, em 2017 (Editora Benfazeja). Em 2008 lançou, pela editora Unesp, ‘Viagem ao Mundo Alternativo: a Contracultura nos Anos 80‘, um relato de viagem ao mundo das comunidades alternativas. De 2010 a 2014 roteirizou e dirigiu o programa de rádio ‘Estação Raul‘, dedicado à vida e obra de Raul Seixas, o que deu origem ao seu livro ‘Toca Raul‘ e ao cd ‘Conversas na Estação‘. Recentemente lançou ‘Histórias de Quem’, livro de contos, pela Desconcertos Editora

… Domingo – 11 de setembro – 18h … Lançamento do livro ‘Chão de Exílio’, de Wanda Monteiro, com intervenções poéticas da autora e dos convidados Elis Francilino, Liah Jones e deste blogueiro e artista Arnaldo Afonso, além do palco aberto para os artistas presentes. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. Dois trechos de um dos poemas do livro: . VII

O salto para outra margem

Chão insular

Ancho de memória

No intento de ser livre

Habitar esse chão

Decifrar sua topografia VIII

No agora e sobre o agora

Eu ainda sinto-me num centro de lutas

Cotidianamente

Embora eu deseje empunhar a faca

E afiar seu gume

Tudo o que eu tenho é o corte certeiro das palavras

Diante das mortes de cada dia . WANDA MONTEIRO >>> A escritora e poeta, ‘uma amazônida nascida à margem esquerda do rio Amazonas, em Alenquer, Pará’, já publicou ‘O beijo da chuva’ (2008), ‘Anverso’ (2011), ‘Duas mulheres entardecendo’ (2015, em parceria com a escritora Maria Helena Latinni), ‘A liturgia do tempo e outros silêncios’ (2019) e ‘Aquatempo Aquatiempo’, edição bilingue para o espanhol (2020) e ‘Chão de exílio’ (2022). E também as plaquetes ‘Discurso Sobre la Tierra’, ‘O Corpo esse mar de Sal e Sangue’, ‘Oroborus’. . Sexta – 9 de setembro – 19h … ‘Roda de Conexões – Celebração da Lua Cheia’, é o evento literário, com música e dança que acontece na Tenda de Lótus, à rua Etelvina, 105, na Penha. Participação de Cris Moraes, Wanda Monteiro, Deolinda Nunes, Giselle Ribeiro e Duda Jardim, entre outros artistas … Domingo – 11 de setembro – a partir das 16h … 102° Sarau da Casa Amarela. Organizado pelo coletivo encabeçado pelo poeta Akira Yamasaki, sarau conta com os apresentadores Escobar Franelas, Luka Magalhães e Rosinha Morais. Tem palco aberto e convidados. Nesta edição, recebendo Sergio Ravi Rocha, Carlos Mahlungo e Manogon. O Espaço Cultural Casa Amarela fica na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista >>> ‘QUIABO’ >>> Livro de poemas de Akira Yamasaki com ilustrações de Will Sideralman foi lançado na semana passada e está disponível para venda. Encomende por inbox, com o autor >>> MANOGON >>> Lavra Editora promoveu lançamento de ‘Populus’, livro de poemas de Manogon, o Manoel Gonçalves. Prefácio de Monique Franco. Acesse para adquirir >>> CARLOS MAHLUNGO >>> Cantor e compositor lançou ‘Faladores de Belezas’, seu sexto cd. Os outros cinco são ‘O Profeta’, ‘Canto Livre’, ‘Terra Mãe’, ‘Seres’ e ‘Mistérios’. O disco tem produção geral do saudoso Vidal França e participação de Betto Ponciano. Para adquiri-lo, mande zap para 11 98547-9503. Visite o canal de Mahlungo no YouTube. . . … … …

COMO FOI / COMO SERÁ

… … …

COMO FOI 1 >>> Na sexta passada estive na Livraria da Travessa Pinheiros e participei do lançamento de ‘O Novo no Ovo‘, livro impresso da multiartista Paula Valéria Andrade, que tem links para áudios e vídeos vinculados aos textos. Entre os presentes, Guto Lacaz, autor do maravilhoso projeto gráfico, editorial e digital, e artistas como Celso de Alencar, Suia Legaspe, Fernanda de Almeida Prado, Cesar Augusto de Carvalho, Pedro Tostes, Geraldine Quaglia, Abel Coelho, Ciça Pagu e Gabi Costa, além do divertido showman Fernando Vieira e da performática Jeyne Stakflett, que realizou a melhor leitura da noite (clique nos nomes grifados e veja os vídeos que fiz). O sempre atento fotógrafo dos saraus, Roberto Candido, registrou a tudo e postou em sua página no Facebook (as fotos, acima, também são dele)

>>> O NOVO NO OVO >>> Com uma linguagem transmídia, livro de Paula Valéria Andrade engloba poesia, grafia, fotografia, escultura, poesia-visual, desdobrados em performance, sonoridade e imagem por meio de áudio livro e videobook. Os links podem ser encontrados no livro impresso e nas redes sociais do projeto: Soundcloud; Instagram; YouTube. Veja a live de lançamento do projeto, disponível no YouTube, e que foi transmitida em 29 de setembro de 2021

>>> PAULA VALÉRIA ANDRADE >>> Escritora tem mais de vinte obras publicadas, entre poesia, antologias, livros infantis e didáticos. Conquistou os prêmios Jabuti, APCA, Salão Internacional do Livro de Turim e o 1º lugar na categoria Literatura Infantil em concurso internacional realizado na Itália, em 2016. Participa ativamente do circuito literário e dos saraus da cidade.

Sábado – 10 de setembro – 16h … Lançamento de ‘Fuzuê no Manguezal’, livro infantil de Paula Valéria Andrade, com ilustrações de Jefferson Galdino. Na Livraria da Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro

…

COMO FOI 2 >>> Saindo da livraria, meu querido Roberto Candido me convidou e rumamos à Carauari, onde o músico Giba Ribeiro tocava clássicos da mpb, em show com participação de Fabinho. Além de curtir o sonzão, reencontrei os amigos Waldir, Hélia, Andrea, Toninho e meu xará, o escritor e radialista Arnaldo Marques (comigo na foto) , com quem tomamos várias brejas. Teve bão, viu? Valeu Robertinhooooo…

E POR FALAR NO XARÁ… >>> ‘Papo Rock’ é o programa apresentado por Arnaldo Marques que vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reprise aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Com transmissão pela web rádio CDR. Participe pelo zap. Nesta edição, especial com Elvis Presley . …E NA CARAUARI >>> Todo fim de semana o CarauariBar e Mercearia abre espaço para dois artistas. Nesta sexta-feira, dia 9, a partir das 19h30, Gabriel Coelho toca mpb e sertanejo. No sábado, dia 10, a partir das 16h, Cale Narman e convidados tocam mpb, rocks e pops. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria >>> MAIS CALE >>> Músico se apresenta na sexta, no Deck Cantareira, às 13hs e no Espetto Carioca, em Guarulhos, às 19h30. No sábado, toca no Babo Domenico, às 13h e na Carauari, às 16h. Domingo, estará no Bendito Celeiro, a partir das 13h

