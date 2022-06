Sexta-feira – 24 de junho – 19h30 … Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Entrada franca. Vai rolar um ‘passa-chapéu’ para quem quiser e puder colaborar com o artista. Os mais muderninhos podem fazer um pix para arnaldo.aafonso@gmail.com.

Após se apresentar no Bar do Frango, no niver de Suzano, no palco dos Parlapatões e de realizar três lives interpretando as incríveis canções filosóficas e poéticas de Belchior e contando algumas histórias sobre a vida e a obra do bardo cearense, o cantor e compositor Arnaldo Afonso traz o show ao Bar e Mercearia Carauari, em sua gloriosa Vila Maria. Ah, como é bom cantar ‘em casa’. Agradeço à Andrea e ao Toninho. Até incluí mais quatro canções no repertório.

No show, entrarão no mínimo umas 20 dessa lista:

1… Como o Diabo Gosta

2… Sujeito de Sorte

3… Alucinação

4… Não Leve Flores

5… Comentário a Respeito de John

6… Tudo Outra Vez

7… Fotografia 3×4

8… Divina Comédia Humana

9… Coração Selvagem

10.. Na Hora do Almoço

11.. A Palo Seco

12.. Antes do Fim

13.. Conheço o Meu Lugar

14.. Galos, Noites e Quintais

15.. Pequeno Mapa do Tempo

16.. Todo Sujo de Batom

17.. Como Nossos Pais

18.. Velha Roupa Colorida

19.. Medo de Avião

20.. Espacial

21.. Ypê

22.. Paralelas

23.. Princesa do Meu Lugar

24.. Apenas um Rapaz Latino-Americano

25.. Retórica Sentimental

26.. Brasileiramente Linda

27.. Mucuripe

28.. Pequeno Perfil de um Cidadão Comum

primeira live, no dia 9 de novembro de 2021, e a segunda live, em 7 de dezembro, ambas no Instagram

Sarau da Maria. Além de espetáculos com composições próprias apresentou, durante a pandemia, várias lives cantando os clássicos e contando curiosidades sobre a vida e a obra do genial sambista Cartola (aqui no Festival Satyrianas de 2020). Realizou, ao lado da cantora e atriz Rosa Freitas, seis edições do projeto ‘Lives Caetanas’ (aqui uma delas, no Instagram). ARNALDO AFONSO >>> Cantor e compositor, é um dos organizadores doAlém de espetáculos com composições próprias apresentou, durante a pandemia, várias lives cantando os clássicos e contando curiosidades sobre a vida e a obra do genial sambista Cartola (aqui node 2020). Realizou, ao lado da cantora e atriz Rosa Freitas, seis edições do projeto ‘Lives Caetanas’ (, no Instagram).

. E POR FALAR EM BELCHIOR >>> Confira o bate-papo do artista e produtor cultural Duda Jardim, em seu canal Musicando, com Jorge Mello, um dos principais parceiros de Belchior e membro fundador e participante ativo do grupo que ficou conhecido como ‘Pessoal do Ceará’ (este blogueiro participa da conversa). Acima, a primeira parte da entrevista. Aqui, a segunda

