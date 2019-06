É feriadão e você pode ficar relax de boas tranquilão. Ou não, meu irmão. Pode sair por aí e curtir o montão de programação que eu botei aqui: tem 3 dias do festival Bantu (com Jéssica Areias e Nega Duda), tem 4 apresentações da premiada coreografia da Focus (no Sesc Pompeia), tem a mpb psicodélica da banda-revelação CiriloAmém, tem a usina de imagens dos versos incríveis do Vlado Lima, tem o musical Kavernistas (no Tusp), tem o Sarau dos Conversadores (na Carauari) e tem a festa ‘A Idade da Terra em Transe‘, comemorando os 24 anos de resistência do Centro Cultural Charada (em Sapopemba, na ZL). Se você não conhece os artistas citados, saiba: eles vivem, sobrevivem, existem e resistem (como no grande poema de Gullar: ‘por você, por mim‘). Impacte-se, espante-se. A poesia pode estar em toda parte. Há muita paixão em cada evento desse vasto agendão (diariamente atualizado). E em qualquer um desses dias que virão. O feriadão (como a graça de tudo) tá na tua mão.

… … …

QUINTA A SÁBADO – 20 a 22 de junho – 10h … Festival Amobantu – No Centro de Culturas Negras, à rua Arsênio Tavolieri, 45, no Jabaquara … Durante três dias a cultura bantu é celebrada entre artistas, pensadores e coletivos que discutem sua influência na formação da identidade nacional, além de destacar suas práticas nos dias atuais. Veja a programação completa:

QUINTA-FEIRA

10h às 19h – Exposição Mukangues (hall de entrada)

10h às 12h – Palestra “Os bantus na formação do Brasil”, com Tata Ananguê, Jéssica Areias e Luciano Mendes de Jesus (biblioteca)

12h às 18h – Feira de artesanato (rua Arsênio Tavolieri)

12h – Aula Intervenção de Dança Afro com Tainara Cerqueira (área externa)

12h às 14h – Almoço Afro – Afro Buffet Kitanda das Minas (área externa)

14h às 15h – Show Jéssica Areias (auditório)

16h às 17h – Show Batucada Tamarindo (auditório)

18h às 19h30 – Show Negu Edmundo (auditório)

SEXTA-FEIRA

10h às 19h – Exposição Mukangues (hall de entrada)

10h às 12h – Minicurso (parte 1) “Patrimônio e Candomblé Bantu”, com Tata Ananguê – professor e sacerdote (biblioteca)

12h às 14h – Almoço Afro – Afro Buffet Kitanda das Minas (área externa)

12h às 18h – Feira de artesanato (rua Arsênio Tavolieri)

14h às 15h – Show Coco de Oya (auditório)

15h – Oficina de Berimbau com Tata Mutakauatana (Toca Ogan/Nação Zumbi)

16h às 17h – Show Laylah Arruda (auditório)

18h às 19h30 – Show Senzala Hi Tech (auditório)

SÁBADO

10h às 19h – Exposição Mukangues (hall de entrada)

10h às 12h – Minicurso (parte 2) “Patrimônio e Candomblé Bantu”, com Tata Ananguê – professor e sacerdote (biblioteca)

12h às – Almoço Afro – Afro Buffet Kitanda das Minas (área externa)

12h às 18h – Feira de artesanato (rua Arsênio Tavolieri)

12h às 16h – Djanguru Sound System (área externa)

15h – Oficina de Maracatu com Eder o Rocha

16h às 17h – Show Buena Onda Reggae Club (auditório)

18h às 19h30 – Show Nega Duda (auditório)

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 18h … Cirilo Amém no Boutique Vintage, à rua da Mooca, 1721. Excelente banda de mpb e rock psicodélico apresenta repertório autoral e canções alternativas de outros artistas. Com os músicos Rafael Cirilo (violão e voz), Katia Aqkino (voz), Sergio Basseti (baixo), Telo Ferreira (bateria) e Filipe Cirilo (guitarra). Discotecagem de Apache Forte Seletores

… … …

DE QUINTA A DOMINGO – 20 a 23 de junho – No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93 >>> A Focus Cia de Dança apresenta o premiado espetáculo ‘Still Reich‘, de Alex Neoral, que reúne, em programa único, quatro peças compostas a partir de músicas do compositor contemporâneo americano Steve Reich: “Pathways”, “Trilhas”, “Keta” (vencedora do Prêmio Cesgranrio de Dança como melhor coreografia e ainda indicado como Melhor Bailarino/Marcio Jahú e Melhor Bailarina/Carolina de Sá) e “Wood Steps”. A Focus Cia de Dança tem o patrocínio da Petrobras, direção de produção de Tati Garcias e atua com os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques, Rafael Luz e Roberta Bussoni. No feriado de quinta e no domingo, às 18h. Sexta e sábado, às 21h.

Com 20 obras e dez espetáculos em seu repertório, a Focus Cia. de Dança tem trajetória que se notabiliza por ter conseguido tanto o sucesso de público, quanto o reconhecimento da crítica especializada. Apresentou-se em mais de 90 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá.

MAIS FOCUS >>> Na próxima semana, o grupo apresenta ‘Still Reich’ de 28 a 30 de junho (sexta, sábado e domingo) no Teatro Prudential (à rua do Russel, 804), no Rio de Janeiro

… … …

TERÇA-FEIRA – 25 de junho – 19h30 … Sarau Gente de Palavra Paulistano homenageia o poeta Vlado Lima. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 37. Apresentado por Rubens Jardim e César Augusto de Carvalho, sarau acontece mensalmente há mais de três anos. A cada edição um poeta é convidado e tem seus poemas lidos por um grupo de escritores e admiradores. Já foram festejados Álvaro Alves de Faria, Beth Brait Alvim, Betty Vidigal, Ademir Assunção, Hamilton Faria e Celso de Alencar, entre outros. Vlado Lima lançou recentemente o livro ‘Sabe de nada, inocente!, do qual extraio o poema abaixo:

TORPOR

já vi guernicas demais

munchs demais

moro num bunker de pregos

e meu abraço tem gosto de arame farpado

tem sempre um pedaço de cérebro de motoqueiro fritando na Marginal Tietê

matam agora por um pedaço de iPhone

Datena pinta minhas tardes de vermelho

e meu beijo tem sabor de caco de vidro

(…) os carrascos de Kigali (…)

(…) o museu das caveiras sem nome do Khmer Rouge (…)

(…) o horror do Coronel Kurtz (…)

tudo é distante agora

e minha fábrica de lágrimas está fechada pra balanço

outro dia uma velha louca na Amaral Gurgel

me deu um girassol de plástico

e disse que meus olhos tinham a cor da infância

guardei a flor numa sacola de mercado

e fui embora com um obrigado congelado entre os dentes

nem lembro mais como se soletra a palavra

g-e-n-t-i-l-e-s-a

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Sábado fui ver Edvaldo Santana e Banda, no Sesc Belenzinho. Edvaldo lançou novo cd (ouça aqui no Spotify) e fez um baita showzaço, acompanhado pela superbanda com Luiz Waack (guitarra e banjo), Claudio Faria (trompete), Reinaldo Chulapa (baixo), Eliezer Tristão (tuba e trombone), Leandro Paccagnella (bateria), Simone Julian (sax tenor e soprano), Bene Chiréia (gaita), Daniel Szafran (teclado), Ricardo Garcia(percussão), Go (trombone) e participação da cantora Alzira E. No repertório, canções do cd ‘Só vou chegar mais tarde‘ e vários sucessos da ‘arte que anda na contramão’. O arranjo de ‘O Retorno do Cangaço‘ me impressionou fortemente. A banda traduziu com exatidão a artilharia pesada de versos como “Eu não estou disponível para o capital / Não sou moeda de troca“. Grande artista, esse Edvaldo, que tanto se apresenta em grandes teatros de Sescs e Centros Culturais quanto em saraus e escolas de periferia. É o poeta que sai pro mundo sem esquecer sua aldeia, como canta em ‘Sou da Quebrada‘ e ‘Ruas de São Miguel‘: “Quem deixa a terra / Pensando em ir pro céu /Desaba do sonho / E cai em São Miguel“. No final, ele engatou a belíssima ‘Choro de Outono‘ (talvez a minha canção preferida dele) entre outras pérolas. Claro que aí já estava todo mundo em pé, dançando e cantando junto com o carismático Edvaldo. Sonzera da boa e letras cheias de poesia num clima de amizade e resistência: saí de lá feliz da vida, com vontade de ‘andar por aí, desencanado‘…

No domingo fui ao Parlapatões assistir ao ‘Canções para Acolher a Quem Resiste‘, show da cantora Deise Capelozza, acompanhada por João Emilio (violão) e Eder Lima (flauta e sax), com participação da cantora Ligia Regina (que entoou algumas canções do cd Pisagens, dela e de Eder). O tempo todo tive a sensação de estar fazendo parte de um movimento coletivo de resistência. Engajada, mas sem panfletarismos, a postura e o repertório de Deise nos conectam à musicalidade e poesia daquela mpb de qualidade internacionalmente reconhecida. A artista nos ofereceu momentos de arrepio e encantamento: sua bela voz e as sensíveis interpretações que imprimiu às delicadas canções escolhidas, marejaram meus olhos em alguns momentos. Uma flor resistindo ao vendaval. Um ato de resistência, com amor. Uma resposta humanista à brutalidade que nos rodeia. Parafraseando o poeta, palavra e som são seus caminhos pra ser livre. E ela está seguindo…

… … …

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

… … …

Já falei aqui que o belo álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso está agora disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play, ITunes e Youtube. Neste link, acesse também seu primeiro disco, Vozes da Cidade, inteiro. A canção ‘O Batuque Doido‘ é uma das cinco parcerias que tenho com o Paulo no álbum. Ouça e acompanhe a letra, inspirada na campanha Fome Zero, idealizada por Betinho e encampada por Lula em seu primeiro mandato:

O BATUQUE DOIDO

(Paulo Barroso e Arnaldo Afonso)

Batem tambores nas danças de guerra

Nas festas ao luar

Batem as gotas de chuva na terra

A vida quer brotar

A fome bate um batuque doido

Pega o moleque, sacode e corrói

Quem te tirou a ternura que tinhas

Quem foi?

Bate a saudade na brisa da tarde

Perfume de mulher

Traz o desejo dos beijos que ardem

A vida sempre quer

Bate uma crença de paz no futuro

Mas a lembrança da infância ainda dói

Quem te tirou a esperança dos olhos

Quem foi?

Batem tambores, mulheres e homens

Dançam num vai e vem

Novos brinquedos de mesmos motores

Sons coloridos têm

Mas ainda ouço o batuque doido

Sempre presente na gente a bater

Cadê o moleque que eu era, quem dera

Cadê?

Bate o arado na pele que anseia

A terra quer prazer

Roça uma idéia na mão que semeia

Quem planta quer comer

Homens amargos renascem das cinzas

Mas e o moleque, quem vai acender

Aqueles olhos brilhantes de antes

Cadê?

Bate na pedra, tua história lapida

Um dia alguém vai ler

Dentro de um sonho outro sonho engravida

Brotando um novo ser

Um homem pode escrever seu destino

Endurecer sem que perca a paixão

Desde que brinque o moleque no seu

Coração

A fome bate na barriga o seu batuque doido

A fome bate, a fome bate

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz mais de um ano que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Há um ano repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis. E podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – das 10h às 12h … Programa Toque Clovis Ribeiro.Todas as quintas na Rádio Cidadã FM 87,5 (www.cidadafm.com.br). Música, informação e arte

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – 11h … Inverno Preto – Faça do Inverno a sua Resistência. No Afro Perifa, à avenida Pavão, 197. Presença do grafiteiro Thiago Consp. Com desfiles, workShops e palestras sobre identidades e empoderamento preto e periférico

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – 20h … Moyseis Marques canta Chico Buarque no Blue Note Rio, à av. Borges de Medeiros, 1424, na Lagoa – RJ

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – 21h … Não Sou Obrigadx – Stand Up com comediantes da comunidade LGBTQ+. No Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517

… … …

ATÉ 28 DE JULHO – QUINTA A DOMINGO – 21h (dom, às 19h) … “Kavernistas do Terceiro Milênio” … Musical inspirado no disco anárquico “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das Dez”, de Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edy Star, lançado em 1971. Idealização e direção de Luís Mármora, textos de André Sant’Anna. Com Almir Rosa, Cris Rocha, Ernani Sanchez, Luís Mármora, Luiz Gayotto, Rafael Castro, Paula Klein, Carlos Zimbher, Renato Medeiros e Pedro Felício. No TUSP, à rua Rua Maria Antonia, 294

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – 21h30 … Parada Preta 2019 no Z Largo da Batata (av. Brigadeiro Faria Lima, 724). Coletivo Amem convida o rapper Rico Dalasam trazendo uma programação com shows, debates, performances e discotecagens de artistas negras LGBTQIA+, tendo como tema a frase “NossaParadaÉOutra”.

… … …

QUINTA-FEIRA – 20 de junho – 22h … Festa Vitamina #13 no Presidenta, à rua Augusta, 335. Festa com o Sarau Erótico Yopará, Stand-up Comedy Show com Michel Weber e discotacegem com Brito Andrade e Irineu Bishop.

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 19h … Lançamento de ‘Disperso’, terceiro livro do poeta Thiago Peixoto. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. No dia 24 (segunda-feira, às 19h) o lançamento acontece no Slam do 13, no Terminal Santo Amaro

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 19h30 … Cantor e compositor, Luiz Cláudio de Santos se apresenta na Casa Fórum, na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 19h30 … Zé Márcio Kaipira e Grupo Macaia no Sesc São José dos Campos, à av. Adhemar de Barros, 999. No show ‘Kaipira Urbano’, o cantor e compositor apresenta releitura dos registros de cânticos tradicionais afro-brasileiros. Os arranjos misturam samba, calango, baião, maxixe, blues, catira, jongo, maracatu e o samba reggae. Com Zé Márcio (voz e viola), Anabel Andrés (voz), Marcos Felix (guitarra), Petezera (percussão) e Wel Black (dançarino). Entrada franca

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 20h … Sebah de Assis (voz e violão) e Rico Jaya (percussão) apresentam canções autorais e clássicos da mpb (Almir Sater, Xangai, Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Vital Farias, Zé Geraldo, Alceu e Raul, entre outros). No Bar e Mercearia Carauari, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 21 a 23 de junho – 21h (domingo às 19h) … AI-5, Uma Reconstituição Cênica. Peça aborda a reunião que deu início à fase mais sangrenta do regime ditatorial civil-militar brasileiro. No Teatro Arthur Azevedo, à avenida Paes de Barros, 955, na Moóca

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Abacaxepa na Casa do Mancha, à rua Rua Felipe de Alcaçova. Banda prepara o lançamento do novo cd ‘Caroço’

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Sexta Rock and Roll no Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana. Domm Dominique apresenta clássicos dos anos 60, 70 e 80

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – 21h … Banda Carcaju e a cantora Lumanzin se apresentam no Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo, à rua Turiassu, 799

… … …

SEXTA-FEIRA – 21 de junho – das 23h às 5h … Baile Afronight na avenida São João, 808. Com os djs Jesus, Akilah Jelani e Patrick + Angola Viper. Lançamento do single ‘Cara Gente Branca’, de Mana Bela. Entrada franca

.. … …

SÁBADO – 22 de junho – 14h … Sarau Urbanista Concreto … O sarau, apresentado por Germano Gonçalvez tem palco aberto para todas as artes. Na rua Coruqueamas, s/n, na altura do 921 da Avenida Baronesa de Muritiba, no Parque São Rafael

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 16h … Show do cantor e violonista Rei Salles, com Tato Fischer ao piano e Felipe Pimentel na guitarra. Todos os sábados de junho. À rua Rui Barbosa, 201

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 16h … Cora Primavera: peça rito-manifesto em Sampã. Texto e direção de Rafael Abrahão. Com a Santa Cia, cujos projetos são financiados a partir da venda de artigos da lojinha, comidas e bebidas da FodeTruckera, festas, financiamento coletivo e parcerias com estabelecimentos comerciais. No Teatro De Contêiner, à rua dos Gusmões, 43. Também no dia 29

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 16h … 24 anos da Locadora Charada e 3 anos da festa ‘A Idade da Terra em Transe’ … Com feira de vinis e show das bandas Os Videntes Profanos, Capitão Bourbon, Os Longes, Cosmo Drah, Ted Boys Marinos e Jonnata Doll & Os Garotos Solventes. Parabéns ao Gilberto Petruche, guerreiro das artes, por manter há mais de duas décadas esse espaço de resistência cultural na ZL. Na rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 16h … Casa Instrumental Xaxado Novo & Orq. Piritubana Viola Caipira. Na Casa de Cultura Chico Science, à rua Abagiba, 20, no Moinho Velho

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 16h30 … Festa de lançamento: Escritores Mirins e Bike de Histórias. Projeto itinerante de leitura e contação de histórias protagonizado pela palhaça Scarlett von Bisnaga. Com roda de conversa e leitura (às 17h) e textos sobre Cora Coralina (às 18h). Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 37

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 19h … Sarau dos Conversadores e lançamento de ‘Canções de frágil alvenaria’, de Edson Tobinaga. Com Rose Rodrigues (artista plástica e artesã), Stefani Costa (escritora e historiadora), Guiberto Genestra (poeta), Tatiana Coutinho (escritora), Raquel Arruda e Stella Giuntini (performance), Mou Vidinha (músico lança o cd ‘Perpetuat Errores’) e a dupla Cacá Mendes & Edson Tobinaga (Os Conversadores). No Bar e Mercearia Carauari, à Praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 19h30 … Torto da Antiga na Casa Fórum, com Julinho Bittencourt, Michel Pereira e Luiz Cláudio de Santos. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 20h … Banda Golonka faz show especial com músicas do disco “Transa”, de Caetano. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 20h … Baile Junino Paraense no CCButantã

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 20h … Alain Molinas e Eliane Liberato, voz e violão, no Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 20h … Show Poética Rock – Jhony Uriel no Espaço Cultural Opereta, à rua Dr. Emílio Ribas, 185, em Poá

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 20h30 … ZumDois com Suzana Salles e Paulo Padilha. Canções deles, de Luiz Tatit, Arrigo Barnabé, Irving Berlin, Cátia de França e marchinhas de carnaval. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Banda Anhangabahy apresenta as canções de seu cd ‘Sonhar é a Solução’. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Show com as cantoras Thalma de Freitas, Iara Rennó e Ava Rocha. Na Fauhaus, à rua Faustolo, 983

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Desmembrando Otelo – Try-Out. Com o contrabaixista Alexandre Rosa e o intérprete João Andreazzi, da Cia. Corpos Nômades. Na rua Augusta, 325

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … 1ª Festa ‘Noite do Clássico’ com a banda Black Box Rock. Com Eduardo Osmedio (guitarra), Mauricio Silva (baixo), Vander Bourbon (guitarra e vocal), Fábio Batista (bateria) e Bruno S. Buga (guitarra e vocal). No Boteco do Barba, à av. Sapopemba, 8831

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Zé Leônidas lança o single Fora do Tempo. Participação de Vanessa Moreno e Fi Maróstica. Na Casa Gramo, à rua Bento de Abreu, 223

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Bloddy Sabbath faz tributo a Black Sabbath no Point do Charuto, à praça Comandante Eduardo de Oliveira, 254

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 21h … Romeu Soul (voz e violão) e Cristiano Pirata (percussão) tocam mpb e rock nacional. No K-Recas Bar, à av. Itaquera, 2943

… … …

SÁBADO – 22 de junho – 22h … Banda Bolero Freak no Kabuloso Baile do Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

… … …

DOMINGO – 23 de junho – 13h … 80 Canções Contra o Neofascismo. 80 tiros por racismo. Sob a constante ameaça de um estado genocida, 10 artistas se unem para cantar e resistir. Na Praça da República

… … …

DOMINGO – 23 de junho – 16h … Rita Benneditto faz show com as canções do cd Tecnomacumba. No Sesc Ipiranga, à rua Rua Bom Pastor, 822

… … …

DOMINGO – 23 de junho – 19h30 … JazzKilla convida Luedji Luna. O jazz encontra o rap na união de Zudizilla e Kiai Grupo.Participação da cantora. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

… … …

TERÇA-FEIRA – 25 de junho – 18h30 … Lançamento – Coágulo, de Humberto Pio. Vencedor do Prêmio Maraã de Poesia 2018, livro reúne 72 poemas que, segundo o autor, constituem a manifestação de um si mesmo transpessoal, signo de resistência. Pela Editora Reformatório. Na Circus produções, à av. São Luís, 187, 3º piso, lojas 11 e 12

… … …

TERÇA-FEIRA – 25 de junho – 20h … Sarau ‘As Mina Tudo’ no JazzB – 14a Edição. Sarau organizado pelas artistas Rhaissa Bittar e Andressa Brandão abre espaço para cantoras e compositoras. Cem palco aberto e inscrições inbox. Na rua General Jardim, 43

… … …

QUARTA-FEIRA – 26 de junho – 18h … SlamOz – 18ª Edição. Com o poeta Rafa Ribeiro, que possui um zine de poesias eróticas, “Pre…para” (R$5), além do livreto “Virose” (R$10). Na Estação Osasco – Linha 9 Esmeralda da CPTM

… … …

QUARTA-FEIRA – 26 de junho – 18h … Roda de samba e de chorinho na Dona Holanda Padoca, em Campinas, à rua dona Josefina Sarmento, 95

… … …

QUARTA-FEIRA – 26 de junho – 18h30 … Cine Direitos Humanos … Sessões mensais, sempre na última quarta-feira do mês, seguidas de roda de conversa entre artistas, cineastas, ativistas e o público. Entrada franca. Nesta edição, exibição do filme ‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’. No Sesc 24 de Maio

… … …

QUARTA-FEIRA – 26 de junho – 19h30 … Lá na Laje – Projeto discute a resistência na literatura e propõe um intercâmbio entre escritoras negras. Nesta edição, mesa Paraísos Artificiais, com Cidinha da Silva e Eliana Alves Cruz. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93

… … …

QUARTA-FEIRA – 26 de junho – 20h … show de encerramento “Villa-Lobos para Todos”, com apresentação de músicos e grupo vocal. No Atelier Paulista, à rua Amália de Noronha, 301

… … …

ATÉ 29 DE JUNHO … Exposição de Marcatti – Primeiras Páginas … “Marcatti escreve, desenha, imprime, encaderna e vende suas pérolas escatológicas quadrinísticas. Seu estilo inconfundível já estampou transgressões em revistas como Chiclete com Banana e Mad. De terça a sexta, das 12h às 17h e das 19h às 21h. No sábado, das 11h às 20h. Na 9a Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 – loja 113

… … …

ATÉ 29 DE JUNHO – de quinta a sábado – 20h … O Homem-Mega-Fone … Peça aborda a luta pela sobrevivência no trabalho informal nas ruas de uma grande cidade, durante período eleitoral. Um catador se candidata a vereador e coloca esses dois universos em perspectiva. Texto de Edu Brisa, direção de Carol Guimaris. Na sede da CTI na Rua Oti, 212, Vila Ré

… … …

ATÉ 30 DE JUNHO … Exposição – Gravuras de Rembrandt, com cinco originais do artista. Visitação de quarta a domingo, das 14h às 17h (até 30 de junho). Na Fundação Ema Klabin, à rua Portugal, 43, no Jardim Europa

… … …

ATÉ 27 DE JULHO … ‘Quem te viu, quem te vê’ – Exposição de 54 caricaturas de Chico Buarque selecionadas em concurso nacional. Com curadoria do cartunista Zé Roberto Graúna, a mostra apresenta trabalhos dos mais variados estilos. Às terças-feiras, das 10h às 16h; de quartas às sextas, das 10h às 18h; aos sábados e domingos, das 15h às 18h), na Sala Carlos Couto (Teatro Municipal de Niterói) com entrada franca.

… … …

ATÉ 31 DE JULHO – às quartas-feiras – 20h … O Bote da Loba … Remontagem da peça de Plinio Marcos. Direção e iluminação de Marcos Loureiro. Com Anette Naimann e Dani Moreno. Na ocupação do Teatro de Arena Eugenio Kusnet, à rua Teodoro Baiman, 94

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … Exposições: “Entre o azul e o que não me deixo/deixam esquecer”, de Juliana dos Santos e “acerca do fracasso das formas”, do Coletivo Cartográfico (Carolina Nóbrega, Fabiane Carneiro e Monica Galvão) em parceira com Jorge Soledad. No Paço das Artes, à av. Europa, 158.

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … PretAtitude, no Sesc Vila Mariana. Exposição é um recorte da produção afro-brasileira contemporânea com trabalhos de Aline Motta, André Ricardo, Eneida Sanches, Janaina Barros, Laércio, Lídia Lisboa, Luiz 83, Marcelo D’Salete, Marcio Marianno, Peter de Brito, Sidney Amaral, Rosana Paulino, Wagner Celestino e Washington Silveira. Nos dias 18 e 26/6, bate-papo com artistas convidados. De terça a sexta, das 10h às 21h30; sábado, das 10h às 20h30; domingo, das 10h às 18h30

… … …

ATÉ 18 DE AGOSTO … ‘Björk Digital Brasil’ – no MIS SP … Exposição de realidade virtual imersiva da artista islandesa Björk, que une arte e tecnologia para ilustrar as imagens poéticas de suas músicas. A mostra-instalação traz seis trabalhos de Björk extraídos de seu álbum, Vulnicura (as obras podem ser vistas com óculos de realidade virtual). Além dos vídeos, a expo traz o projeto educativo Biophilia e uma sala de cinema onde o público confere diversos clipes da carreira da artista feitos por mestres do videoclipe, como Michel Gondry e Spike Jonze. Clique aqui para mais informações.

… … …

ATÉ 5 DE SETEMBRO … A Utopia na Era da Incerteza – Imersão Artística Múltipla: Instalação cenográfica com atividades sensoriais e espetáculo teatral. Projeto da Cia Lúdica ocupa o Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, 1100

… … …

QUINTA-FEIRA – 27 de junho – 20h … Transamazônica … Espetáculo aborda a resistência indígena, o assassinato da missionária Dorothy Stang [1931-2005] e sua luta em defesa da floresta e de uma reforma agrária justa. Dramaturgia e direção de Rudinei Borges dos Santos. Com Leandro Lago e Geraldo Fernandes. Música em cena por Juh Vieira. No Centro da Terra, à rua Piracuama, 19

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Pra terminar, alguns cursos, concursos e campanhas de financiamento. Confira:

… … …

ÀS TERÇAs-FEIRAs – das 19h às 21h … Visões do surrealismo – curso com Claudio Willer … A cada sessão projeção de imagens por datashow e distribuição das sinopses. Durante as terças-feiras, dias 25 de junho e 2, 16, 23 e 30 de julho. Investimento R$30,00 por data ou R$120 pelo pacote. No Corvo – Burger & Beer, à rua Fortunato, 119

…

CAMPANHA PRO LIVRO DO LUIS MENDES – ATÉ 20 DE JUNHO >>> Luis escreve contos e crônicas urbanas que mesclam ficção e realidade. Seus personagens são moradores das periferias de SP, mulheres, andarilhos, jovens e figuras mitológicas das culturas africana e europeia. Amigos e admiradores criaram uma vaquinha virtual para financiar seu primeiro livro ‘Conversa de Encruzilhada e Outros Contos’. Acesse, saiba mais e colabore porque o cara merece.

…

ATÉ 6 DE JULHO – MARÍLIA CALDERÓN >>> A atriz e cantora que já se apresentou pelas ruas e vagões do metrô de SP, está em campanha de financiamento para a produção do álbum ‘A Saudade é um Vagão Vazio“, com canções que possam fazer refletir e inspirar caminhos democráticos na luta contra o fascismo. Para colaborar ou se informar sobre as recompensas, acesse aqui

…

BANDA DA PORTARIA – “Preciso de Mais Tempo Para Amar” – Veja aqui o videoclipe da Banda da Portaria, formada por Vitor Miranda (poemas), João Mantovani (violão), Telo Ferreira (percussão), Daniel Nakamura (guitarra) e Daniel Doc (baixo). Da gravação participaram as cantoras Dani Vieira e Thainá Borges

…

TEJU FRANCO – ‘LULA LIVRE’ >>> O cantor e compositor Teju Franco, ligado ao Clube Caiubi de Compositores, compôs um samba pedindo liberdade para o ex-presidente e cantando a esperança de um País melhor (ouça aqui)

…

SOCORRO LIRA – CANTOS à BEIRA-MAR … A cantora e compositora Socorro Lira lançou cd com onze composições sobre poemas da maranhense Maria Firmina dos Reis (já disponível nas principais plataformas digitais – veja aqui). Com arranjos e direção musical de Jorge Ribbas

…

ÁLBUM DO ADOLAR MARIN >>> Saiu o cd do cantor e compositor Adolar Marinem parceria com o poeta e produtor musical Flávvio Alves. O ábum ‘Outros Caminhos‘ já está disponível nas plataformas digitais (Deezer, Spotify e Tratore)

…

THOMÁS MEIRA – “INFLAMADO DE INFLAÇÃO” >>> Em videoclipe dirigido por Carlos Franco, o cantor e compositor Thomás Meira fala sobre o caos político e a incerteza do futuro do Brasil. A música tem produção de Felipe Câmara e conta com Bianca Godói (bateria), Thaizinho Costa (baixo), Thaiana Halfed (pandeiro) e Gabriel Bortolatto (guitarra). Clique aqui

…

GRUPO RUMO – Universo … Selo Sesc lança disco de inéditas com Ná Ozzetti, Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind e os compositores e cantores da incrível banda que integrou a chamada Vanguarda Paulista dos anos 80 (com Itamar, Arrigo & Cia). Ouça aqui o disco inteiro.

…

ATÉ QUINTA QUE VEM!

…