Sábado tem Show da Maria, tem Élio e Hélio lá na Vila. Março é mês das mina e vai ser tudibão a programação do Teatro da Rotina. Tem Sarau Nordestino e Narrativas Femininas. Tem Focus, Carol Naine, Chico, Héloa e Elenira. Tem texto de Lucas Verzola e a homenagem pra Beth Brait. Tem festas e lançamentos de clipe, de single e de livro. Tem movimento vivo. Tem sempre um louco motivo pra encontro e ferveção: êta trem bão! Se joga nesse agendão.

SÁBADO TEM

SHOW DA MARIA

SÁBADO – 3 de Março – 21h … XVII Show da Maria … Evento bimestral promovido pelo coletivo Sarau da Maria apresenta dois shows de uma hora cada, com renda dividida entre os artistas. Às 21hs, o cantor e compositor Hélio Braz. Às 22hs, o show ‘Samba D’Accord’, do brasileiro radicado na França, Élio Camalle. Entrada R$10. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria. Saiba um pouco sobre cada um deles:

…

HÉLIO BRAZ >>> Baiano de Santo Amaro, mudou-se para éssepê em fins dos anos 70. Venceu o Festival da Tv Bandeirantes com a musica ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou cinco cds e se apresentou em várias cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic.

ÉLIO CAMALLE >>> Filho de retirantes do sertão baiano, nascido em São Caetano do Sul e criado em éssepê, o cantor, compositor e ator participou de diversos trabalhos no teatro e no cinema, além de ter gravado cds solo no Brasil e coletâneas no Japão e Europa. Em 1992, integrou o grupo ‘Os Menestréis’, de Oswaldo Montenegro, e o grupo folclórico de dança, Abaçaí. Em 2000, atuou no musical “Brasil Outros Quinhentos”, do escritor e poeta Millor Fernandes. Seu primeiro cd, ‘Mágicas’, foi lançado em 1998. Em 2009 atuou no filme “Família Vende Tudo”, de Alain Fresnot. Atualmente divide seu tempo entre Brasil e França, onde apresenta o espetáculo ‘Samba D’Accord’, que traz ao Show da Maria.

MARÇO-MULHER NO

TEATRO DA ROTINA

Todo mundo já sabe que eu sou superfã da programação do Teatro da Rotina. E do local, em si. Entidade sem fins lucrativos, o TR é um espaço alternativo incrível onde a gente vê shows e peças como se estivesse na sala de casa. Fundado em 2012 pelo ator, diretor e dramaturgo Leonardo Medeiros, tem como proposta a resistência artística. Sem patrocínio, o espaço é mantido pela renda da bilheteria e pelo trabalho voluntário da companhia teatral que lá ensaia. Além de shows e peças que acontecem de quarta a sábado, as segunda-feiras ficam reservadas para saraus, debates e performances diversas.

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e as lutas feministas, o TR anuncia uma programação focada nelas e na diversidade de estilos e propostas das cantoras e compositoras convidadas (espalhei vídeos delas pelo post). O ciclo de 19 shows (com curadoria musical da jornalista Bijou Monteiro) tem início nesta quinta-feira com Carol Naine e se encerra no dia 31 com Isadora Canto. Toda quarta, quinta, sexta e sábado você terá uma boa razão para subir até a rua Augusta, 912. Curta e prestigie essas talentosas artistas. Todos os shows começam às 21h e o ingresso custa R$40 (na porta) e R$20 (antecipado, aqui no site). Nesta primeira semana a programação é a seguinte:

QUINTA-FEIRA – 1 de março … Carol Naine … Cantora carioca radicada em éssepê, Carol foi uma das finalistas do 26º Prêmio da Música Brasileira, concorrendo à melhor canção com a música ‘Dizputa’. Recentemente lançou seu segundo álbum “Qualquer Pessoa Além de Nós”. Leia o que comentei sobre ela aqui.

SEXTA-FEIRA – 2 de março … Ruane Ballmant … Backing vocal de artistas como Leonardo, Aguinaldo Rayol, Jair Rodrigues e Elza Soares, segue carreira solo desde 2013. Participou da minissérie “Dois Irmãos” e de musicais bem sucedidos como “Je suis d’aqui”, “Silhouete”, “Ms and Mrs Jones” e “Lady B”.

SÁBADO – 3 de março … Carol Andrade … No show “Outras mulheres” a cantora e compositora ressalta o olhar feminino na canção brasileira e interpreta composições de Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Joyce, Fátima Guedes, Rita Lee e Adriana Calcanhoto, acompanhada pelos músicos Alex Maia (arranjos e violão), Gustavo Sato (contrabaixo) e Vlad Rocha (bateria). Participação da cantora Hilda Maria.

QUARTA-FEIRA – 7 de março … Joana Garfunkel … Conhecedora da obra de Guimarães Rosa, criou em 2006 o duo musical Canto Livro (com o pai, Jean Garfunkel), mesclando música e literatura. Desde então, apresenta shows calcados na obra de grandes escritores. Para este show, traz as músicas de seu cd, “Curruira”, onde pesquisou as origens da canção brasileira.

No post de quinta-feira que vem eu continuarei falando da programação especial do Teatro da Rotina. Mas anota aí o show que você não quer perder. O calendário completo é o seguinte:

• 8/3 (quinta-feira) – Angela Carneosso

• 9/3 (sexta-feira) – Consuelo de Paula

• 10/3 (sábado) – Rhaíssa Bittar

• 14/3 (quarta-feira) – Luana Hansen

• 15/3 (quinta-feira) – Luana Baptista (em duo com Alexia Evellyn)

• 16/3 (sexta-feira) – Suzana Salles (no show ‘Zumdois’, com Paulo Padilha)

• 17/3 (sábado) – Camila Brasil

• 21/3 (quarta-feira) – Thamires Tannous

• 22/3 (quinta-feira) – Danna Lisboa

• 23/3 (sexta-feira) – Socorro Lira

• 24/3 (sábado) – No Stopa

• 28/3 (quarta-feira) – Alzira E

• 29/9 (quinta-feira) – Yzalú

• 30/3 (sexta-feira) – Mariana Degani

• 31/3 (sábado) – Isadora Canto (no show ‘Materna Em Canto’)

LUCAS VERZOLA, CHICO BUARQUE

E A INTERVENÇÃO NO RIO

No post da semana passada comentei aqui o impactante livro ‘Em Conflito com a Lei’ (Editora Reformatório), em que o escritor Lucas Verzola dá voz e protagonismo aos meninos (des)amparados pela Fundação Casa. Nesta semana, após a inacreditável ‘blitz’ que os moradores de alguns morros do Rio de Janeiro sofreram, sendo fichados e fotografados (como se fossem eles traficantes e bandidos) me deparei com mais um texto preciso do Lucas, desta vez em sua página no Facebook. Autorizado por ele, divulgo a sua ótima análise da intervenção militar no Rio de Janeiro (entre outras mazelas nacionais), lembrando que ele trabalhou no gabinete de apoio aos juízes do Tribunal de Justiça de SP, conhece a rotina dos trâmites legais e jurídicos e se habituou a acompanhar processos e julgamentos:

“Muitas vezes me vi numa zona cinzenta entre o otimismo e a ingenuidade (tão gêmeos e tão diferentes), não querendo ver ou não querendo acreditar no impacto do movimento de alguns personagens nessa farsa que vem sendo encenada no Brasil dos últimos anos. Entre os atos, sempre cai o pano da legalidade para que lembremos que tudo que está sendo feito (e tem como objetivo o desmanche da vocação social do Estado de Direito vigente a partir da Constituição de 88) passa pelo crivo das instituições. O impeachment seguiu o rito legal, as reformas seguem o rito legislativo, a intervenção no Rio ocorre de acordo com uma interpretação possível da constituição.

Tudo isso para introduzir minha absoluta ojeriza com fala do comandante do Exército sobre a ação das forças armadas e o medo de uma “nova comissão da verdade”. Tal fala abre espaço para uma dupla conclusão: uma sobre o tipo de “serviço” para que os soldados foram convocados; outra sobre a importância das comissões da verdade para resolução de conflitos e responsabilização de agentes públicos em períodos de redemocratização.

O sonho de todo membro de um regime ditatorial é comandar a transição e se safar dos crimes cometidos. As dezenas de comissões da verdade espalhadas pelo mundo são um mínimo de contraponto a isso. São a antítese do esquecimento. Só em um País que desrespeita a memória, em um País que tem novamente “interventores”, é possível tamanho desprezo à democracia e aos direitos fundamentais que só podem ser garantidos em um regime democrático. E parece que estamos cada vez mais longe disso”.

Ainda sobre o assunto, lembro que tem show de Chico Buarque em éssepê nesta semana. E quando a gente vê nos jornais e na tevê a inaceitável cena de moradores dos morros sendo ‘fichados’ pela intervenção militar no Rio, sente a atualidade e a grandeza da obra de um artista como Chico. Leia a letra de sua música ‘Caravanas’ e conclua. Eu não sei até quando vamos permitir que esse governo-tampão (com um presidente gravado em flagrante ato de corrupção), sem legitimidade alguma, continue nos punindo, culpando e nos tirando direitos básicos. Nós, milhões de brasileiros, cada vez mais excluídos. E menos cidadãos.

É um dia de real grandeza, tudo azul

Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos

E um sol de torrar os miolos

Quando pinta em Copacabana

A caravana do Arará – do Caxangá, da Chatuba

A caravana do Irajá, o comboio da Penha

Não há barreira que retenha esses estranhos

Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho

A caminho do Jardim de Alá – é o bicho, é o buchicho, é a charanga

Diz que malocam seus facões e adagas

Em sungas estufadas e calções disformes

Diz que eles têm picas enormes

E seus sacos são granadas

Lá das quebradas da Maré

Com negros torsos nus deixam em polvorosa

A gente ordeira e virtuosa que apela

Pra polícia despachar de volta

O populacho pra favela

Ou pra Benguela, ou pra Guiné

Sol, a culpa deve ser do sol

Que bate na moleira, o sol

Que estoura as veias, o suor

Que embaça os olhos e a razão

E essa zoeira dentro da prisão

Crioulos empilhados no porão

De caravelas no alto mar

Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria

Filha do medo, a raiva é mãe da covardia

Ou doido sou eu que escuto vozes

Não há gente tão insana

Nem caravana do Arará

‘SONS DO BRASIL’ CONCORRE

A MELHOR PROGRAMA DE RÁDIO

… … …

No post anterior eu falei do programa de rádio ‘Santo de Casa‘, que abre espaço aos artistas alternativos da Baixada Santista. Hoje vou falar do programa do apresentador e produtor musical Serginho Sagitta. Desde setembro de 2010, ele tem um projeto bem legal (que virou programa na rádio USP em 2015) chamado Sons do Brasil (todo domingo, às 14h na FM 93,7), onde apresenta artistas independentes e seus trabalhos autorais. Segundo ele (e nós concordamos), há belíssimas canções ignoradas pela grande mídia. A intenção é divulgar essa boa música que sobrevive à margem da indústria cultural e criar espaço para que os talentos cheguem ao ouvinte cansado de mesmice e ansioso por novidades. Aqui, um dos programas, com o jovem cantor e compositor Jota.pê:

Além das entrevistas, o ‘Sons do Brasil’ tem uma seção chamada ‘Pitacos’, onde o Serginho divulga cds de artistas alternativos. Essa seção também está inserida no noticioso ‘Via Sampa’, todas as quintas-feiras ao meio-dia. No ano passado, o ‘Sons do Brasil’ ganhou o ‘Prêmio Profissionais da Música 2017’ de ‘melhor programa de rádio’. Neste ano, foi indicado ao prêmio novamente. A votação é pela internet, no site www.ppm.art.br/pt/votacao e vai até 3 de março. Cadastre-se e vote (entre na categoria Rádio). Serginho merece nosso apoio. Sobre ele, escrevi:

Serginho Sagitta agita. é nóis na fita. é voz importante da seara alternativa. dá vez ao artista que cria. divulga a luta da gente. debate. combate o jabá. desce a lenha na política dos entraves. propõe saídas une a classe procura a chave. e abre espaço pra quem sofre o boicote da dita mídia especializada acomodada vendida comprada. tem um programa na rádio Usp onde discute a cultura e o capital. o ‘x’ o quanto o cuspe o ponto central. lá o couro come. ele abre o microfone e deixa cantar deixa sangrar sem levar dindin nem ficar no blablablá. Serginho é independente é craque da equipe mas joga pro time. é nosso igual. cadeira cativa ou melhor, livre e ativa, na grande mesa virtual onde discursam e tomam iniciativa os inquietos artistas deste crescente sarau.

O NOVO CLIPE

DO LUCAS ADON

… … …

O cantor e compositor Lucas Adon lançou o clipe “Tem, mas tá em falta”, o terceiro single de seu próximo disco “Do Luto à Luta” (em produção). Seguindo a temática do cd, o clipe apresenta personagem que vive o luto de uma perda. Disponível em todas as plataformas digitais, o vídeo tem direção de Nícolas Vargas e participações da atriz Maíra Machado e da jornalista (e ex-bailarina) Carol Tavares.

A música “Se não fosse você” foi o primeiro single (lançado em 2017) e “Desencadeou” (em prol da luta antimanicomial) foi o segundo. Adon é músico e psicólogo de pessoas em situação de rua. Sua música autoral mistura pop/rock e mpb, com temas que incluem amores vividos e idealizados, assim como questionamentos políticos e sociais.

A HOMENAGEM À BETH BRAIT

(E SEU NOVO LIVRO DE POEMAS)

… … …

Na terça-feira (dia 27) arrumei uma folga no Estadão e fui ao Patuscada (bar-café de Eduardo Lacerda, editor da Patuá) para assistir e participar da homenagem à premiada poeta Beth Brait Alvim, autora de diversos livros de poesia e contos. O evento, promovido pelo Sarau Gente de Palavra Paulistano (organizado pelos poetas Davi Kinski e Rubens Jardim), reuniu cerca de três dezenas de escritores, que saudaram a homenageada e leram seus poemas. Entre eles, Celso de Alencar, Eugen Weiss, Sandra Regina, Paula Valéria de Andrade, Claire, Claudinei Vieira, Daniel Perroni Ratto, Greta Benitez, Shirlene Holanda, Pedro Tostes e Fabio Fernandes Garcez, além do poeta Claudinei Vieira que registrou o evento (espalhei algumas fotos aqui, mas veja o álbum todo). No dia 7 de março, lá mesmo no Patuscada, a Beth lança seu novo livro de poemas “A Febre e a Mariposa“. Vai ser outra noite de festa e poesia, claro. A ela, meu abraço fraterno. E a vocês, adianto um poema de seu novo livro:

Delicados Delitos

hoje me corrompo ouvindo tua lamúria

e ainda babo de leite toda antiga manhã em que não consigo me equilibrar

ao ver teus ossos nos papéis de embrulho

prata por fora e por dentro pedregulhos iguais aos

que eu chutava magoando meus dedinhos na alpargata apertada

essa tristeza arrastada nas ruas da minha meninice

tateio as linhas da tua vida mas elas me escapam e acredito que o nada são apenas

pontículos do pó de arroz perdidos na gaveta emperrada

o nó da tua garganta agride minha obesidade de fome

suplico o cheiro da manjerona e do fogo lento para embalar meu choro aos domingos

um Nat King Cole que desenterre meu pai e o macarrão à mesa que espalhe o cheiro

subterrâneo das almas saudáveis que mamãe escancarava com sua voz enrouquecida para

corresponder baixinho às investidas do Cole

nada nada nada me salva dos meus tímpanos rompidos que me empurram ao túnel limítrofe

entre o ser e o não ser

tudo que ainda vem de ti me tritura e me congela

e acabo sempre à tua porta cerrada por sete chaves

e me desespero

sob a velha madeira

uma luz mansa abraça o sétimo andar

pela tua ausência transpiram peixes de prata

amantes naufragam nos restos da tua alma

e fadas se desnorteiam à cata do teu hálito

se acordo

me parece

gargarejo o bálsamo de esgotos dos anos 50

e bebo o formol de vitrines e espelhos manchados

os senhores que amaste vomitam e grunhem lamentos nas esquinas

um vai e vem remoto ininterrupto e louco

vai e vem

vai e vem

mesmo assim

no tempo nenhum

abraço o nada

de longe e

só

Entre os bate-papos da noite, duas novidades. O poeta Claudinei Vieira lança sua própria editora, a Desconcertos, cujos primeiros lançamentos serão um livro de poesia de um autor inédito, um estudo sobre Cinema e História e uma antologia com contistas brasileiras contemporâneas, ilustrado. A poeta e designer Paula Valéria Andrade prepara o lançamento de seu superlivro com fotos, poemas, textos e requintado acabamento gráfico, editado pela Clara Baccarin, da Laranja Original. Em breve, mais detalhes.

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 8 DE MARÇO … Exposição #ElkeViveNaCastro … Durante um mês, ao menos três figurinos completos e acessórios usados por ela estarão expostos na casa, com direito a selfies dos visitantes. O artista Dig Ferreira mostra seu trabalho inspirado em Elke. Na Castro Burger, à rua Joaquim Távora, 1517.

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 14h às 17h … Mulheres, Poéticas Femininas – Miss Zine … Exposição faz retrospectiva da carreira da poeta e quadrinista Thina Curtis em três recortes: poesia visual e concreta, haicais e hqs. Até 29 de março. Na Câmara Municipal de Santo André, à praça IV Centenário, 2.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 14h30 … Deslocamentos Sonoros – Encontros de Criação de Audiotour … O Coletivo Teatro Dodecafônico é um conjunto de artistas de teatro, música, performance, artes visuais, dança e arte sonora, reunidos em torno da pesquisa de procedimentos para a criação artística contemporânea. A partir da apreciação e seleção de materiais coletados em trabalho realizado no semestre passado, convida a todos a participarem da 3ª fase do Projeto Deslocamentos Sonoros, para a criação coletiva e colaborativa de quatro audiotours que, a partir de abril, poderão ser experimentados por quem visite o Centro Cultural São Paulo – CCSP (à rua Vergueiro, 1000).

Turma 1 – Quintas – 1, 8, 15 e 22/3 – 14h30 às 17h30

Turma 2 – Sextas – 2, 9, 16 e 23/3 – 14h30 às 17h30

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 18h … Música no Vão – Héloa … Terceira edição do projeto com eventos gratuitos de cantores e bandas no Vão Livre do Masp traz show de Héloa, acompanhada pelos músicos e produtores Daniel Groove e João Vasconcelos. No repertório, afoxés, baladas, bregas, bossas e bluegrass.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 18h30 … Elenira Ribeiro e Luiz Claudio – em Santos … A violonista, cantora e compositora santista Elenira Ribeiro e o músico Luiz Claudio de Santos, o Negron, se apresentam na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, Santos.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de MARÇO – 19h … Elas na Casa – Artes Visuais – Josie Espirito Santo & Marcela Lima … Casa em São Roque abre suas portas para exposições, saraus, pocket-shows e outras atividades artísticas. Em março, mostra dos trabalhos das artistas plásticas Josie Espirito Santo e Marcela Lima. A Casa Rosa Manjericão fica na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 19h … Narrativas Femininas com Laerte, Esmeralda Ortiz e Mel Duarte … Projeto ”Expressões Femininas”, idealizado pela produtora Clara Rocca, leva à Biblioteca Mário de Andrade um debate sobre mulheres que contam suas histórias por meio da arte. Cada uma a sua maneira. Laerte faz cartuns, charges e quadrinhos; Esmeralda escreve e canta; Mel escreve e recita suas poesias. Na rua da Consolação, 94.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 19h … Sarau Nordestino – Cultura Brasileira … Apresentacão de grupos tradicionais que destacam os elementos que compõem a cultura e a religiosidade nordestina. Com música, cordel e artesanato. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473.

… … …

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 21h … Carol Naine – Teatro da Rotina … Cantora carioca radicada em éssepê, Carol Naine foi uma das finalistas do 26º Prêmio da Música Brasileira, concorrendo à melhor canção com a música ‘Dizputa’. Recentemente lançou seu segundo álbum “Qualquer Pessoa Além de Nós”. Ingressos a R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). Na rua Augusta, 912.

QUINTA-FEIRA – 1 de março – 22h … Chico Buarque – temporada em São Paulo – no Tom Brasil … Por que um blog de artistas alternativos dá espaço para um medalhão consagrado como Chico Buarque? Porque, meus amigos, ele é simplesmente o maior compositor brasileiro de todos os tempos. E, nesses tempos de retrocesso político e direitismo raivoso, nada melhor que ouvir o grande Chico. Viva Chico Buarque!

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 18h30 … Torto da Antiga … Grupo relembra os bons tempos do Torto, histórico bar (fechado recentemente) que foi ponto de encontro de artistas e resistência cultural em Santos desde os anos 80. Com Julinho Bittencourt, Luiz Cláudio de Santos e Michel Pereira. Na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 19h … Lançamento em SP: “Canção sem palavras”, de Laura Cohen Rabelo … Autora, que organiza ateliês, entrevistas, eventos e oficinas de escrita em Belo Horizonte, já publicou os romances “Histórias da Água” e “Ainda”, além do libreto de poemas “Ferro”. Nesta novela, aborda o universo da música de concerto. No Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 20h … Rhaissa Bittar estreia no Rio – Audio Rebel … O espetáculo conta a história da separação de um casal. Entre poesias de Ferreira Gullar, Alice Ruiz e Paulo Leminski, Rhaissa apresenta novas canções e algumas releituras de Mauricio Pereira a Roberto Carlos. Direção musical de Raul Misturada. Ingressos a R$20. Na rua Visconde de Silva, 55, em Botafogo.

Rhaissa é cantora, atriz e compositora e já gravou dois excelentes álbuns: Voilà (2010) e Matéria Estelar (2014). Sobre ela e seus discos, veja o que comentei aqui. No show, ainda interpreta ‘A Maior Ambição’ (de Zé Manoel e Juliano Holanda), que já está disponível na net (acima).

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 20h … Socorro Lira convida Daíra – no Rio … A poesia cantada da paraibana Socorro Lira (que já conquistou o Prêmio da Música Brasileira em 2012) trata criticamente do abismo social que separa as pessoas. No show, canções como Delicado (dela), Ela (dela, sobre poema de Maria Firmina dos Reis), Poema didático (dela sobre texto de Mia Couto) e Menino do bairro negro (de Zeca Afonso). A convidada especial da noite é Daíra, que vem homenageando o compositor Belchior com a turnê do disco “Amar e Mudar as Coisas”. No Centro da Música Carioca Artur da Távola, à rua Conde de Bonfim, 824, na Tijuca, Rio.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 20h … Som da Estrada – na Carauari … Excelente dupla formada pela cantora Giliane Meireles e pelo violonista e compositor Valter Gusmão apresenta repertório de canções autorais e releituras de Milton Nascimento, Vital Farias, Secos e Molhados, O Terço e Chico César, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 20h30 … Yaya Bonneges e Grupo CSM … Jovem cantora apresenta repertório que vai de Elis a Pitty, passando por Zé Ramalho e Raul Seixas. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 20h30 … JC Zeppelin … Músico, famoso por seu tributo ao Led Zeppelin (Led Zé), faz show cantando baladas, pops, rocks e clássicos dos anos 70. No The Brother’s Bar, à av.Buturussu, 1250.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 21h … Luedji Luna – Um Corpo no Mundo – Sesc Belenzinho … Cantora e compositora baiana apresenta as canções de seu cd, que nasce do encontro de africanos e brasileiros. Luedji faz parte do Bando Cumatê, coletivo engajado na pesquisa, difusão e fomento das manifestações artísticas tradicionais da cultura brasileira. Na rua Padre Adelino, 1000.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 21h … Los Bucaneros … Piratas Bar apresenta o melhor do classic rock e mpb com Los Bucaneros (e tem o niver do Walter Silva). Entrada franca. Na av. Vila Ema, 5002.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 21h … Forró Vem Vindo – no Exquisito … Banda ‘Forró Vem Vindo’ toca canções de Luis Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, entre outros grandes compositores. Com Felipe Soares (sanfona), Guilherme Kafé (voz, violão e baixo elétrico) e Ivan Banho e Ariel Coelho (percussões). Couvert R$12. No Bar Exquisito, à rua Bela Cintra, 532.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 21h … Ruane Ballmant … Backing vocal de artistas como Leonardo, Aguinaldo Rayol, Jair Rodrigues e Elza Soares, segue carreira solo desde 2013. Participou da minissérie “Dois Irmãos” e de musicais bem sucedidos como “Je suis d’aqui”, “Silhouete”, “Ms and Mrs Jones” e “Lady B”. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 22h … Rock Insane … Banda apresenta clássicos do rock nacional e internacional. Na abertura, show da banda Enlevo. No Refúgio Music Bar, à av. General Edgard Facó, 1279.

… … …

SEXTA-FEIRA – 2 de março – 22h … Samba da Gruta – Edição 11 … Toda primeira sexta-feira do mês tem roda de samba pra cantar e dançar madrugada adentro. Nos intervalos, discotecagem de Marina Lopes. Couvert R$5. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A, no centro.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – das 10h às 16h … Curso – Um nome de mulher: estratégias para a mulher personagem … A Mestra em Literatura e escritora Laura Cohen Rabelo dá curso prático sobre a criação de personagens-mulheres, citando e estudando autores como Angélica Freitas, Lygia Fagundes Telles, Daniel Galera, Ian McEwan e Elena Ferrante, entre outros. Na esteira do Dia Internacional da Mulher, o sábado dedicado às personagens femininas continua às 16h30 com a palestra “Quem foi Helena de Troia na Literatura Grega?”, com a poeta e mestra em Letras e Filosofia Lilian Sais. Inscrições, valor e mais informações pelo e-mail contato@literarteria.com

… … …

SÁBADO – 3 de Março – das 11h às 17h … Bazar Orquídeas na Vila … Feira de artes abre espaço para artesãos, floristas, escritores e todos os artistas que sonham com uma cidade mais humana e compartilhada. Na rua Harmonia, 497, na Vila Madalena.

… … …

SÁBADO E DOMINGO – dias 3 (das 12h às 20h) e 4 de março (das 11h às 18h) … Printa-Feira … Primeira edição convida 60 editoras e artistas de todo o Brasil, com seus livros, pôsteres, zines, revistas, jornais, arte impressa e outras publicações. Os interessados poderão comprar as publicações diretamente de quem faz, sem intermediários, além de tirar dúvidas e aprender mais sobre os processos de produção. No Sesc 24 de Maio, à rua 24 de maio, 109.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – das 12h às 18h … Bazar Apostrophe’ … Coletivo prestigia artesãos, produtores e artistas independentes, visando movimentar a economia dos pequenos produtores. Nesta edição com exposição de artesanato e acessórios alternativos, joias artesanais (como as da Berkana, na foto), fitocosméticos naturais, bordados, quadros, mandalas, pingentes, canecas personalizadas, quadros, leitura de runas, bonecos, comidas e bebidas especiais. No Bazar Apostrophe’, à rua Cel. Ortiz, 290, no centro de Santo André.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – das 13h às 18h … Mixxxtape Sunset – festa de lançamento do site … No evento, projeções de Pedro Mozart e discotecagem de Gabriela Franco (artistas femininas e atitude rocker), André Morelli (indie e groove), Caue Nicolai (synthpop) e Hércules Pereira (vaporwave e afins). Entrada franca. No Metropol, à praça Dom José Gaspar 106, Piso 2, Loja 28.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – das 14h às 17h … Como Publicar Sem Armadilhas … Projeto apresenta aos escritores iniciantes as diferentes formas de publicação que o mercado editorial oferece e como não cair em armadilhas comerciais. Indicado para qualquer pessoa/artista que deseja entender melhor o processo e viabilizá-lo de maneira independente. O evento tem mediação da escritora e poeta Rosana Banharoli. Na mesa estarão Thina Curtis (Fanzinada), Ricardo Escudeiro (Editora Fractal) e Jerônimo de Almeida Neto (Coopacesso). Na Casa da Palavra, à praça do Carmo, 171, em Santo André.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 15h … 5° E 6° A Grande Batalha, Slam Vs Slam … Decidindo a quinta e a sexta eliminatória, quatro slams se enfrentam nas batalhas poéticas: Slam do Prego contra Slam das Minas e Slam do 13 contra Slam da Ponta. No Largo da Batata.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 15h … A Era do Rádio … Com direção musical do maestro Eduardo Fernandes, o Coral da Unifesp remonta um de seus mais elogiados espetáculos: A Era do Rádio. Durante quatro fins de semana de março, às sextas-feiras (dias 2, 9, 16 e 23) às 20h30 e aos sábados (dias 3, 10, 17 e 24) às 15h. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, próximo ao metrô Santa Cruz. Entradas a R$20 e R$10.

O compositor Álvaro Cueva, do Clube Caiubi, também participa do Coral da Unifesp, cujo belo trabalho fiquei conhecendo através dele. O coral, criado em 1967, e há 25 anos sob a regência do maestro Eduardo Fernandes, já levou ao palco a obra de compositores como Noel, Caymmi, Chico Buarque (Saltimbancos) e os afrossambas de Baden & Vinicius. Em 2014, o coral encenou a Ópera Chica, um conjunto de ótimas canções compostas pelo Álvaro e parceiros, com inspiração nos espetáculos de cabaré e na Ópera do Malandro, de Chico. Em 2015, eles montaram O Grande Circo Místico, com as incríveis canções originais do musical de Edu Lobo e Chico.

SÁBADO – 3 de Março – 16h … Literatura Periférica, Gênero e Questões Raciais … Roda de conversa com poetisas e poetas, contistas e romancistas que representam lugares diversos da literatura periférica, com breves leituras e declamações poéticas, buscando aproximar público e convidados e discutindo questões de gênero, preconceito racial e produção literária nas periferias. Com a jornalista e pesquisadora Jéssica Balbino, o escritor e ativista cultural Ferréz e a escritora e cordelista Jarid Arraes. Entrada franca. No Sesc Bom Retiro, à alameda Nothmann, 185.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 16h … Debate – ‘Do amor’: prosa poética e poemas em prosa … Por ocasião do lançamento do livro “Do amor – o dia em que Rimbaud decidiu vender armas”, a autora Ana Rüsche convida os escritores Geruza Zelnys e Lucas Verzola para debaterem os tópicos ‘O que é prosa poética?’, ‘O que é um poema em prosa?’ e ‘Quais limites, potências e artimanhas cada forma literária apresenta?’. Na Tapera Taperá, na av. São Luiz, 187, 2º andar, loja 29, na Galeria Metrópole.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 16h … Lançamento da coletânea de contos: “De Rua” … Os autores Júlio Dias e Plinio Camillo, juntamente com a Editora Kazuá, convidam para o lançamento da coletânea de contos ficcionais que aborda as relações de adolescentes em dificuldade na rua, do ponto de vista de dois educadores de rua que atuaram na década de 90 na Secretaria do Menor do Estado de São Paulo. No Espaço Kazuá, à rua Ana Cintra, 26, na Santa Cecília. O exemplar custa R$35.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 18h … Sará O Quê? … Sarau caseiro (leve algo de beber e/ou comer para compartilhar). Com curadoria e produção de Caito Marcondes, Matias Ribeiro e Merikol Duarte e participação de Dante Ozzetti, Patrícia Bastos e Geórgia Gugliotta. No programa, projeção de um episódio de “O Milagre de Santa Luzia”, do cineasta Sérgio Roizenblit. Contribuição mínima de R$20. Nesta edição, apresentação dos talentosos músicos Daniel Murray (violonista) e Guilherme Kafé (contrabaixista). No repertório, composições de Jobim, Paulo Bellinati e Gismonti, além de peças autorais. Na rua Cristiano Viana, 1430.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 18h … A sexualidade Imaculada – Cine Debate, Filme: Perfume … Cinéfilos da ZL promovem exibição de vídeos e bate-papos com convidados (ver cartaz). Nesta edição, o filme ‘Perfume, a história de um assassino’. Vagas limitadas. No Videoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 18h … Danna Lisboa – de graça na Fatiado … Danna Lisboa abre a programação do mês da mulher na Fatiado. A artista é cantora, dançarina, coreógrafa e ativista das causas negra e trans. O show é uma mistura de rap, soul, funk e dancehall jamaicano, presente em seu novo clipe “Quebradeira”. A casa abre às 12h com almoço vegano e chopes artesanais. Até às 18h, tem som dos djs e dos discos da loja, na vitrola. Entrada franca. Na Fatiado Discos e Cervejas Especiais, à av. Professor Alfonso Bovero, 382.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 18h … 1º Sarau da Vergueiro Itinerante … Sarau com palco aberto para músicos e poetas acontece, nesta edição, no Coletivo de Galochas, à rua Prates, 898.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 19h … Lançamento do livro Gravidade, poemas de Ellen Maria … O evento acontece no Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40. A entrada é franca e o livro estará à venda por R$38. A autora é de Santos, já publicou ‘Chacharitas & gambuzinos’ (Patuá, 2015) e atua como revisora e tradutora de textos, além de escrever no blog http://ritepramim.blogspot.com. Abaixo, dois poemas do livro:

Gravidade

onde caem as maçãs

jaz a teoria

quanto pesa um corpo

quando ainda é

semente?

…

desafio

contar as sílabas poéticas

de cada bronca

e responder na mesma métrica

SÁBADO – 3 de Março – 19h … Wander Wildner & Gustavo Kaly – na Sensorial … Artistas mostram as músicas de seus respectivos discos solos. O djset fica por conta do jornalista Marcelo Costa (Scream & Yell). Loja tem cervejas artesanais e comidinhas especiais, além dos vinis e cds. Entrada R$20. A Sensorial Cervejas, Cafés & Discos fica na rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista).

… … …

SÁBADO E DOMINGO – dias 3 (às 20h) e 4 (às 19h) de março … Meninos Também Amam … Espetáculo (da Inacabada Cia) tem temática homoafetiva e busca celebrar e legitimar o amor num manifesto de resistência ao ódio e à intolerância. Há cinco anos em cartaz, apresenta novos poemas, discussões e cenas. Concepção, direção e poemas de Rafael Guerche. Para maiores de 18 anos. No Centro Cultural Olido, à avenida São João, 473.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 20h … O Bardo e o Banjo – Lançamento do disco “O Tempo e a Memória” … No show ‘Festa no Celeiro’ a banda apresenta as canções do álbum. Com Wagner Creoruska Junior (banjo, bumbo-mala, tambourine e voz), Marcus Zambello (mandolin, tin whistle, caixa e voz), Peter Harris (violino) e Maurício Pilcsuk (contrabaixo e voz). No Sesi Rio Claro, à av. M29, 441, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 20h … Focus Cia de Dança – As Canções que Você Dançou pra Mim … Se prepare para muitas ’emoções’: a Focus apresenta o premiado espetáculo inspirado na obra de Roberto Carlos, há seis anos em cartaz e assistido por mais de 80 mil pessoas. Direção e coreografia de Alex Neoral. Ingressos a R$30 e R$15. No Teatro Braz Cubas, à av. Senador Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias, em Santos.

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 3 e 4 de Março … Hey, Zé! – Zé Geraldo & Banda no Sesc Pompeia … O cantor e compositor mineiro Zé Geraldo apresenta novo show ‘Hey, Zé!’ com músicas inéditas do cd homônimo a ser lançado em breve. A canção-título é uma versão do clássico de Jimmy Hendrix, ‘Hey, Joe!’. Ainda no repertório os clássicos ‘Cidadão’, ‘Senhorita’, ‘Galho Seco’ e ‘Como diria Dylan’, entre outras. No sábado às 21h e no domingo às 18h. Na rua Clélia, 93.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Inrollando Stones – no Santa Sede Rock Bar … Banda do vocalista Francisco Fanca (o Mick Jagger do Limão, na foto) faz a festa cantando os clássicos dos Stones. Na avenida Luiz Dumont Villares, 2104, ao lado da estação Parada Inglesa do metrô.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 21h … XVII Show da Maria … Evento bimestral promovido pelo coletivo Sarau da Maria apresenta dois shows de uma hora cada, com renda dividida entre os artistas. Às 21hs, o cantor e compositor Hélio Braz. Às 22hs, o show ‘Samba D’Accord’, do brasileiro radicado na França, Élio Camalle. Entrada R$10. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone Fernandes, 483, na Vila Maria.

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Trupe Chá de Boldo – no Sesc Belenzinho … Banda apresenta as canções de seu mais recente disco, ‘Verso’, e faixas dos álbuns anteriores. No teatro do Sesc Belenzinho. Á rua Padre Adelino, 1000.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Cansei do Mainstream apresenta: YMA & Cinnamon Tapes … Festa com duas bandas e discotecagem na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. Entrada R$20.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Katya Teixeira – no Bar do Frango … Cantora apresenta as canções de seu novo cd ‘Como Flores do meu Terreiro’. Entrada franca. Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

… … …

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Os Cabeça’sss … Trio formado por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra solo) apresenta rocks psicodélicos dos anos 60 e 70. Na Toca, à rua Antônio Mariano, 338.

… … …

SÁBADO – 3 de março – 21h … Carol Andrade … No show “Outras mulheres” a cantora e compositora ressalta o olhar feminino na canção brasileira e interpreta composições de Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Joyce, Fátima Guedes, Rita Lee e Adriana Calcanhoto, acompanhada pelos músicos Alex Maia (arranjos e violão), Gustavo Sato (contrabaixo) e Vlad Rocha (bateria). Participação da cantora Hilda Maria. No Teatro da Rotimna, à rua Augusta, 912.

SÁBADO – 3 de Março – 21h … Samuca e a Selva – no Mundo Pensante … Indicada em 2017 ao 28º Prêmio da Música Brasileira como melhor grupo na categoria canção popular, Samuca e a Selva apresenta sua mistura de ritmos num show dançante. Discotecagem de Kim Cotrim e Bruno Eppinghaus. Ingressos de R$20 a R$30. Na rua Treze de Maio, 830, na Bela Vista.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – das 14h às 20h … Fim de Semana no Parque … Evento promovido pelo Karamujo Cultural acontece todo primeiro domingo do mês. Nesta edição, com Folha Chaparral + Philipo Hebrom e Z.E.R.O. Sistema de Som e Fafa Reis. No Parque Onofre MIranda (Portuguesinha/ AJUF), à rua Luis Silvestri, s/n, em Guarulhos.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – 18h … Canto de Vida e obra Conceição Evaristo … Por meio da música e do teatro é contada e cantada a vida e a obra da escritora Conceição Evaristo. Montagem do coletivo Morabeza Nação, formado por Mariana Per (flauta e voz), Renato Gama (violão, guitarra e voz), Ronaldo Gama (contrabaixo) e Leo Carvalho (bateria). No Sesc Ipiranga, à rua Bom Pastor, 822.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – 19h … Dharma Samu – no Menino Muquito Bar … Quarteto de música instrumental experimental apresenta sonoridade jazzística com pitadas de fusion, rock e ritmos latinos. Com Dharma Samu (sax tenor, alto, soprano e barítono), Rogério Antonio (bateria), Douglas Carvalho (baixo) e Pedro Rocha (sax tenor). Entrada franca. Na avenida Vila Ema, 5090.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – 19h … Caravana Folk … Encontros de artistas da cena folk brasileira em clima descontraído e intimista, com os cantores e compositores Bezão, Felipe Camara, Nô Stopa e Wilson Teixeira e os músicos Ivan Márcio, Edu Malta e Caio Lopes. No repertório, trabalhos autorais de um e canções das bandas Duas Casas e Folk na Kombi. Ingressos a R$20 e R$10. No Teatro Alfredo Mesquita, à avenida Santos Dumont, 1770, em Santana.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – 19h … Cabaré JT … Ambientado num cabaré e composto por cinco esquetes cômicas onde os relacionamentos são questionados e as convenções postas à prova, “Cabaré JT” é um show teatral entremeado por performances musicais e de dança, entre uma cena e outra. Com burlesco, can can, transformismo e diversão. Ingressos a R$30 e R$15. No elenco estão Ferdi Gi, Juliane Maria, Letícia Negretti, Priscila Ioli, Rafael Castro, Ramon Gustaff, Rebeca Oliveira, Thales Alves e Thiago Meiron. Aos sábados e domingos, até 25 de março. No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – 20h … Gafieira João de Barro – com Hilda Maria … Grupo João de Barro apresenta seu repertório de samba, gafieira e forró. Participação especial da cantora Hilda Maria. Entrada R$20. No Café Piu Piu, à rua Treze de Maio, 134, na Bela Vista.

… … …

DOMINGO – 4 de Março – das 22h às 3h … Jorge Amado em Prosa e Samba … Roberto Amado, sobrinho do escritor e difusor de seu legado, conta suas histórias intercaladas com sambas de Dorival Caymmi, grande amigo de Jorge. Entrada R$10. No Pau Brasil Bar, à rua Inacio Pereira da Rocha, 54.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 5 de Março – 10h … Curso de Palhaçaria (além do bem e do mal) … As aulas aconterão em espaços internos (sala de aula) e externos (metrô, centro da cidade, praças e feiras) e serão ministradas por Maria Lulu, palhaça formada em comunicação e artes do corpo – PUC, bacharel em performance e teatro, musicista, terapeuta corporal, professora de Kundalini Yoga e praticante de Kempo Indiano. Mais informações no Teatro De Bolso Do Iv Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 5 de Março – 21h …Na Minha Sala #2 … A cantora e compositora Iá faz show na sala de sua casa com transmissão pelo Facebook. Para assistir, clique aqui. No repertório, canções do seu primeiro disco “Esquerdo Direito” e novos arranjos para músicas de Lenine, Almir Sater e Adriana Calcanhotto. O violonista (e produtor do cd) Peter Farrell a acompanha ao violão.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de Março – 21h … Terçalternativa … O roqueiro Mou Vidinha completa 47 anos (parabéns!) e comemora com show, bolo e convidados. Na Taberna ChoppWagen, à av. Luís Dumont Villares, 2116.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de Março – 21h … Rubricas convida Dramaturgas … Projeto convida oito dramaturgas a lerem e discutirem seus textos (sempre às terças, de 6 de março a 24 de abril). Nesta primeira edição, Natália Xavier lê o texto ‘Iara’ (além da leitura, ela expõe suas artes no hall do teatro). Sempre às terças, durante os meses de março e abril (ver programação no cartaz). Com bar (comidinhas e bebidinhas). No Espaço Cia da Revista, à alameda Nothmann, 1135, em Santa Cecília.

… … …

TERÇA-FEIRA – 6 de março – 21h … Terça em Cena – (Reprise) … Projeto apresenta, uma vez ao mês, quatro peças curtas, montadas e apresentadas no Teatro Cemitério de Automóveis (à rua Frei Caneca, 384). Ingressos R$30 (inteira). Nesta edição:

Fuck! Fuck! Fuck!

Texto e direção de Lucas Mayor. Com Anette Naiman, Henrique Fortanell e Kico Stone.

Encurralados

Texto de Ajuanda Bonanata e direção de Marcos Gomes. Com Felipe Ramos e Rui Xavier.

Guatemaltecos

Texto e direção de Lucas Mayor. Com Rebecca Leão.

Pepê, um cara legal

Texto de Marcelo Mirisola e direção Mário Bortolotto. Com Fábio Espósito, Marcos Amaral e Patrícia Vilela.

QUARTA-FEIRA – 7 de março – 9h … Simbora com Teatro da Rotina & Consuelo de Paula … A cantora e compositora Consuelo de Paula e a curadora musical do Teatro da Rotina, Bijou Monteiro, são as entrevistadas do programa Simbora, na Rádio Conectados. Elas vão falar sobre a programação especial de março do TR, só com mulheres (ver matéria, no alto). E Consuelo ainda vai cantar, claro. Acompanhe a transmissão pela web: www.radioconectados.com.br

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de março – 19h … Lançamento “A Febre e a Mariposa”, poemas de Beth Brait Alvim … Autora lança novo livro de poemas (ver matéria sobre ela, no alto) pela Editora Patuá. O evento é gratuito e o livro estará à venda por R$38. No Patuscada – Livraria, Bar e Café – à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de março – 19h … Lançamento “Uma Teoria da Felicidade” de Mauro Trexler Mourão … Segundo o autor, nossas vidas – e nossa felicidade – são resultado 50% da genética, 40% do comportamento e 10% do acaso. Em sua teoria, o autor divide o livro em três partes: A Força da Genética, A Força do Comportamento e A Força da História, citando os principais filósofos clássicos e contemporâneos. Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, à avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232.

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de março – 20h … A Mulher Negra na Poesia – poetas do Sopapo Poético – no RS … Sarau com a presença das poetas do coletivo Sopapo Poético em homenagem ao mês da Mulher e feira de Afroempreendedoras. Presença das poetas Ana dos Santos, Isabete Fagundes Almeida, Fatima Regina Farias e Lilian Rocha. Entrada franca. No Teatro de Arena, à avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, no RS.

… … …

QUARTA-FEIRA – 7 de março – 21h … Joana Garfunkel … Conhecedora da obra de Guimarães Rosa, criou em 2006 o duo musical Canto Livro (com o pai, Jean Garfunkel), mesclando música e literatura. Desde então, apresenta shows calcados na obra de grandes escritores. Para este show, traz as músicas de seu cd, “Curruira”, onde pesquisou as origens da canção brasileira. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

… … …

