DOIS FILMES >>> Este blogueiro não é comentarista político, mas as palavras se misturam, como disse o poeta numa canção (o tal poeta sou eu mesmo, sorry!). E as coisas todas também vão se confundindo e nos ludibriando. Hoje o presidente eleito voltou a falar sobre a ‘dureza de ser patrão no Brasil‘ e disse querer aproximar as leis trabalhistas da ‘informalidade’. Para ele os artigos que tratam de ‘férias e 13º salário‘ são ‘engessados’ demais. Sem falar na tal ‘reforma da previdência‘, que nos fará trabalhar até a morte para ‘salvar o País’ (salvar de quem? salvar para quem?). Ou seja, o cara se declara solidário aos patrões e diz que vai mexer nos direitos trabalhistas conquistados a duras penas, com muita luta e sangue pela classe trabalhadora. Isto posto, vamos pensar um pouco: você acha que ele quer favorecer a quem? No entanto, pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje (13 de dezembro), indica que 75% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro está no caminho certo e estão otimistas quanto às futuras ações de seu governo. Setenta e cinco por cento! Mas como tem patrão no Brasil, hein?

SOBRE O TEMA >>> Como este blog trata de movimentos culturais, recomendo o filme ‘Lazzaro Felice‘, da diretora Alice Rohrwacher (com produção do grande Scorsese), vencedor de melhor roteiro no Festival de Cannes deste ano (e que já está disponível na Netflix antes mesmo de estrear nas telonas). Além de ter feito um filme lindo e poético, a diretora diz que pretendeu oferecer uma “reflexão sobre o capitalismo, seus desvios e perversidades, que se perpetuam através do tempo”. Falou ainda que a exploração mostrada nele “está acontecendo na África, no Brasil e na Inglaterra, com poucas pessoas usando seu poder para manter outros na ignorância.” A história é a seguinte: numa esquecida aldeia italiana, camponeses trabalham na produção de tabaco, sem salário, sem férias, sem educação e sem nenhum direito. Por mais que trabalhem, o contador diz que ainda estão ‘devendo ao patrão’. Será a isso que o presidente eleito chama de ‘relações informais’? Assista: senta e chora, senta e chora, senta e chora.

A ‘pastora’ Damares Alves será a ministra “da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos“. Ela pensa bem diferente da apresentadora Fernanda Lima (no vídeo acima). Leia as ‘pérolas’ que Damares declarou sobre feminismo e abusos sexuais:

“Me preocupo com ausência da mulher de casa. Como eu gostaria de estar em casa, toda tarde numa rede, me balançando e o meu marido ralando muito, muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da sociedade”

“No momento em que coloco a menina igual o menino na escola, o menino vai pensar: ela é igual, então pode levar porrada. Não, a menina é diferente do menino. Vamos tratar meninas como princesas e meninos como príncipes”

Eu não sei se a futura ministra foi abduzida da Idade Média ou vive num conto de fadas. Mas peço que ela leia esses dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2017: no ano de 2016 foram registrados 135 estupros e 12 assassinatos de mulheres por dia no Brasil (no vídeo acima, 48 cantoras protestam contra a opressão do ‘Engenho da Dor’). Sem contar os casos em que a vítima (ou familiares e amigos envolvidos) não tem condições de prestar queixa, por medo ou vergonha (em 99% dos casos, o criminoso permanece impune). Outra pesquisa (Ipea, 2015) aponta que já são 40% os lares brasileiros chefiados por mulheres. E que o quadro geral de trabalho mostra uma hierarquia onde o topo é ocupado pelos homens brancos e a base pelas mulheres negras. A meu ver, esses são os assuntos que deveriam preocupar uma ministra ‘das mulheres’. Já o presidente eleito diz estar “do lado da família brasileira, que tanto clama para que seus valores sejam respeitados”. Mas qual família presidente? As 40% que são chefiadas por mulheres também? Ou só a dos homens que “ralam muito para dar joias e presentes” para a esposa? (isso nos sonhos cor-de-rosa da ministra). Em que mundo essa gente vive? Para onde eles pensam que vão nos levar? A vanguarda do atraso foi eleita e aos movimentos organizados só resta resistir para tentar diminuir os estragos. Que se anunciam claros.

SOBRE O TEMA >>> A diretora Johanna Demetrakas revisita um álbum de fotos (tiradas por Cynthia MacAdams nos anos 70) e conta as histórias de vida das mulheres retratadas, refletindo sobre as mudanças culturais que aconteceram desde então. Com Jane Fonda, Lily Tomlin e outras mulheres, anônimas e famosas, o documentário Feministas: O Que Elas Estavam Pensando? aborda a luta feminista para conseguir direitos iguais e respeito numa sociedade machista e opressora. Se o filme nos dá ideia dos avanços e de tudo o que já se conquistou, fica evidente que ainda há muito pelo que lutar. Assista, senhora futura ministra. O senhor também, presidente eleito. E ouçam a canção de Josyara: “não vamos voltar pras senzalas / não vamos voltar pros porões / não vamos voltar pros armários / não vamos voltar pras prisões”

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

QUINTA-FEIRA >>> Numa vielinha escondida na rua Augusta conheci uma deliciosa casa de shows alternativos, o Clandestino Estúdio. O repertório era de baladas e clássicos do rock e do blues, mas os mui competentes músicos Basa e Fabio Brum estraçalharam nos solos e levadas para acompanhar à altura o brilho e as inventivas interpretações da grande cantora Lu Vitti. Ela puxa o nível de qualidade lá pra cima. Me deu a nítida impressão de sempre ousar e tentar improvisar, para nunca cantar a mesma canção de forma repetida. Lu, além de ser dona de um timbre único e de um alcance de voz poderoso, tem uma técnica que adapta sua emissão (e emoção) tanto às ranhuras quanto à maciez melódica que a canção exigir. Não bastasse isso, ela é uma figuraça, contadora de histórias divertidas e generosa no trato com o público (eu até ganhei um cd – obrigado!). Na sexta-feira ela se apresentou em outro local, mas eu não pude ir. Vontade não faltou. Lu Vitti é uma artista carismática e arrebatadora. Quem ouve uma vez, vira fã e vai atrás pra não perder mais nenhum show. Yeah!

(nessa quinta, 13, tem Lu Vitti no Caixote Bar – veja no agendão)

SÁBADO >>> Eu e minhas amigas do Sarau da Maria (Helen, Selma e Veronica) participamos, no Sesc Itaquera, de uma das atividades em comemoração aos 40 anos do MPA. Além de emocionante, foi uma baita honra! O MPA merece todas as homenagens (veja aqui tiradas por Luka e Escobar). Primeiro, o Grupo Buraco d’Oráculo apresentou a peça Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. Depois, a turma de ótimos músicos e poetas do Sarau na Galeria se alternou, cantando e declamando. A dupla Arnaldo (eu!) & Helen mostrou seu repertório de divertidas ‘canções de casal’ e o grupo teatral Casa Amarela Em Cena nos brindou com o excelente espetáculo coletivo Concertoria do Trabalhador. Por fim, a banda CiriloAmém, de Sapopemba, encantou a todos com suas levadas, solos e vocais harmoniosos. Mais tarde, ainda rolou uma superbanda acompanhando Ligia Regina & Eder Lima no lançamento do cd ‘Pisagens’. No intervalo, teve pocket-show do iluminado Sacha Arcanjo (o cara é demais!).

DOMINGO >>> Uma turma de velhos amigos e artistas da Vila Maria promove, há décadas, um encontro de final de ano. A querida Cida Sarraf mais uma vez organizou a festança que teve também gente dos saraus. Eu estive lá com o pessoal do Sarau da Maria e alguns amigos da Casa Amarela e do Clube Caiubi. A banda Esbórnia (João Emilio, Tiago Eira, Pedro Almeida e Lucas Ilgen) animou a tarde e botou todo mundo pra dançar ao som de grandes clássicos do rock. Depois, vários artistas deram uma canja. Roberto Candido, claro, estava lá e fotografou toda a bebedeira, ôps, digo, todo o evento. Bebi demais e não lembro de muita coisa. Mas acho que foi bão…

CANCELADO O ‘MPA – 40 ANOS

VAI Á PRAÇA DO FORRÓ”

ATÉ 16 DE DEZEMBRO … MPA 40 anos … Desde novembro uma série de eventos artísticos vem marcando a comemoração dos 40 anos do Movimento Popular de Arte – o MPA de São Miguel Paulista, na ZL, em vários locais da região. A programação, que se encerraria neste fim de semana, na Praça do Forró (à avenida São Miguel, 9642), foi cancelada. Alegando “razões alheias à nossa vontade”, a organização informa o cancelamento do evento que aconteceria nos próximos dias (sexta, sábado e domingo) em São Miguel. Existe a possibilidade de remanejar as atividades artísticas agendadas para os dias 21, 22 e 23 de dezembro, no mesmo local e horários.

MANTIDO >>> O show de Edvaldo Santana acontecerá agora na Casa de Cultura Antonio Marcos, à rua Irineu Bonardi, 169, no dia 15, sábado, às 20h.

NIVER DO ZÉ GERALDO

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 22h … Zé Geraldo ZG 7ponto4 … O grande cantor e compositor Zé Geraldo faz aniversário e comemora cantando (com muitos convidados) no seu tradicional sarau anual (na Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119. Ingressos a R$30 e R$40).

SHOWS DA BANDA

TOCA-FITA DE CORCEL

Toca-Fita de Corcel >>> Banda de rock veio recentemente de Mossoró – RN e tem realizado diversos shows em SP, onde se estabeleceu. Fundada em 2013, lançou ep em 2015 e dois clipes em 2017: “O Velho Cobertor” e “Socorro”. Em 2018, gravou seu Ao Vivo, pelo Estúdio ShowLivre no Youtube. É formada por Diôgo Cruz (vocal/guitarra), Advanir Reis (baixo), Leo Maia (guitarra), Big Andrew (bateria). Confira os shows:

No dia 13 (quinta) na Casa da Luz (à rua Mauá, 512) a partir das 19h.

No dia 15 (sábado) no Modulo Garage Service (à rua Pedro Castelo Branco, 19) a partir das 21h

FOCUS – NO RIO

QUINTA-FEIRA A DOMINGO – Até 16 de dezembro … Still Reich – Focus Cia de Dança … A Focus Cia de Dança apresenta sua nova coreografia, ‘Still Reich‘, encerrando a temporada de três semanas consecutivas. O espetáculo foi criado pelo bailarino e diretor Alex Neoral e reúne, em um programa único, quatro peças compostas a partir de músicas do compositor contemporâneo americano Steve Reich: “Pathways” (2008), “Trilhas” (2010), “Keta” (2018) – com três indicações ao Prêmio Cesgranrio de Dança (Melhor coreografia, Melhor bailarino/Marcio Jahú e Melhor bailarina/Carolina de Sá) – e a inédita “Wood Steps” (2018).

Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro Cacilda Becker, à rua do Catete, 338, no Rio de Janeiro. No elenco, além de Neoral, estão Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marcio Jahú, Marina Teixeira, Monise Marques e Roberta Bussoni.

‘SOBREVIDA’

NO CEMITÉRIO

Noticiei aqui sobre a possibilidade do Cemitério de Automóveis (à rua Frei Caneca, 384) fechar as portas em dezembro. Um dos administradores do espaço, o dramaturgo Mário Bortolotto, postou nas redes sociais que o local (mix de teatro, bar e livraria) ganhou uma “sobrevida”. Após muita negociação com a dona do imóvel, Mário afirmou que vai “ficar mais um pouco, não sei por quanto tempo”. A vida cultural e boêmia da cidade comemora: nesta semana o local já voltou à programação normal, com um inédito “Terça em Cena“, o lançamento do livro de Tarcisio Buenas (na quinta) e a reestreia da peça “Borrasca” (às sextas e sábados, 21h). Yeah!

NOVE MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas de ‘militarização’. Já são nove meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto deles, o governador eleito do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador eleito do Rio, jamais terem exigido o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ 15 de dezembro … Dezartes – Mostra de Artes Aldeia Satélite … Com curadoria de Claudemir Santos e Ivan Neris mostra aborda arte, diversidade e intolerância na sociedade. Veja a programação para este último final de semana:

QUINTA e SEXTA – 13 e 14 de dezembro … Espetáculo “Venha conhecer nossa cozinha” – Orientação: Thiago Nascimento. Sessões às 19h e 21h – No Teatro do Senac São Miguel – Avenida Marechal Tito, 1500

SEXTA – 14 de dezembro … Escobar Franelas – Documentário MPA + Papo de artista, Jaqueline Silva Ni – Poética, Darkney – Música – Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

SÁBADO – 15 de dezembro … Ansur – Espetáculo “Progênie”, Grazy Nazário – Lançamento do livro: “Mulher fora da vitrine”, Eupoetisa – Poéticas, Jr Dub Wise – Música – Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

ATÉ 16 de dezembro … SP_U ocupa a Praça do Pôr do Sol … Instalação “Miragem”, do artista visual uruguaio Fernando Velázquez.

ATÉ 16 de DEZEMBRO … Udumbara … Um andar inteiro num edifício tombado no centro de SP é o cenário do espetáculo da dramaturga e diretora Lígia Souto. Peça esmiúça angústias e incertezas de cinco personagens frente aos primeiros sinais do fim do mundo. No Tokyo, à rua Major Sertório, 110. Ingressos a R$15 e R$30. Aos sábados (21h) e domingos (20h)

ATÉ 16 DE DEZEMBRO – de QUINTA a DOMINGO … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h

ATÉ 18 DE DEZEMBRO – ÀS TERÇAS-FEIRAS – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554

ATÉ 21 DE DEZEMBRO … A Cia Antropofágica estreia sua nova peça E.M.E.R.G.Ê.N.C.I.A. (Espasmos Mnemônicos Extra Reacionários Geradores de Experiências sobre Natureza e Cultura de Ilações Anti-capitalistas). Máquina teatral estabelece jogo entre a história da arte e a da humanidade, buscando responder à urgência da realidade em meio a uma modernidade tóxica. Até 21 de dezembro. De terça a sexta, às 20h. Sábado e domingo, às 19h e 21h (duas sessões). Entrada franca. Á rua Turiassú, 481

ATÉ 22 DE DEZEMBRO … II Mostra de Arte da Casa Rosa Manjericão … Mostra reúne expositores das artes plásticas, artesanato, cerveja artesanal e marcenaria, atrações musicais, teatro Lambe, cine debate, rodas de conversa e TV Confaca (Confraria de Autores de Canções). Entre os expositores estão Cris Gonçalves, Eduardo Ramalho, Lereno, Perceu Pezzotta, Pierre Franclet e Teresa Grossi. Entre os músicos e debatedores, Os Cafumangos, Selma Fernands, João Gabriel, Vinicius Paes, João Bid, Matheus Pezzotta, Pedro Cobra, Larissa Miyashiro, Annelise Godoy, Renata Amaral. A Casa Rosa Manjericão fica na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque. Clique no cartaz e fique ligado na programação: tem sarau de poesia (quinta), show de Selma Fernands & Matheus Pezzota (sábado), Som das Onze (domingo), roda de violão (terça) e cinema (quarta).

ATÉ 23 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA – 19h30 … Teatro – Vala Comum … Espetáculo surge a partir de depoimentos de jovens artistas do grupo “Impulso Coletivo” sobre abusos e ações arbitrárias de agentes e do aparelho do Estado. A narrativa compara o processo de abatimento do boi com a gestão de morte e violência reforçada por esquemas de controle, exclusão e vigilância. Numa casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro (mandar mensagem inbox)

ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Grande Sertão: Veredas no Sesc Pompeia … Peça de teatro e instalação na adaptação que Bia Lessa faz da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e grande elenco. Ingressos de R$12 a R$40. Na rua Clélia, 93. Aos sábados (20h30) e domingos (18h30)

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 17h … Cordão da Mentira … Na data de 50 anos do AI-5, o coletivo (composto por grupos artísticos e políticos) ocupa as ruas e protesta contra as atrocidades cometidas pela ditadura militar de 1964. Na rua Maria Antonia, 258

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 18h30 … Sarau da Resistência … Poetas e coletivos literários se reúnem para celebrar a vida, a poesia e encerrar 2018 com esperança. Após as apresentações, microfone aberto. Lançamento da Antologia Sarau da Resistência, com organização de Adriana Caló, Cesar Augusto de Carvalho, Graziela Brum e Rubens Jardim. Na Editora Patuá, à rua Luís Murat, 40

QUINTA-FEIRA a DOMINGO – 13 a 16 de dezembro – 19h … Lô Borges faz 4 shows intimistas na Caixa Cultural, acompanhado pelo guitarrista Henrique Matheus. Na praça da Sé, 111. Entrada franca (retirada de ingressos a partir das 9h do dia do evento)

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 20h … Encontro de Expressões … Com espaço aberto para todas as artes, sarau é organizado pelo artista Cale Narman no Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 20h … Lançamento do livro de crônicas “No canto da quadra”, de Tarcísio Buenas, pela Reformatório. “Fui elaborando e escrevendo os textos, sossegado, isolado, no meu canto. No canto da quadra”. O exemplar estará à venda por R$35. No

Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 20h30 … AI-5: 50 anos … Peça reconstitui a reunião que criou o Ato Institucional Nº5, resultando na ditadura militar brasileira. No Espaço Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 21h … Stand up Comedy na Vídeo Locadora Charada … Com os artistas Kelvin Guelfe, André Leão, Renan Sinhorini Park, Murillo Neiva e Giovana Fagundes. Participação de Lucas Alves, Letícia Carpi e Michel Ellias. Entrada franca. Na rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

QUINTA-FEIRA – 13 de dezembro – 21h … Família não é Ilha … Em tempos de retrocesso político a festa – show – protesto resiste e celebra a pluralidade trazendo cinco artistas: Adriano Salhab, Lu Vitti, Thiago Sagi, Bruno Caetano e Chiquinho Fernandes (dj Seletor). No Caixote Bar, à rua Augusta, 914. Entrada franca (contribua no chapéu)

QUINTA e SEXTA-FEIRA – 13 e 14 de dezembro – 21h30 … Mônica Salmaso & Guinga, na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro … Curso: Politizando Beyoncé: raça, gênero e sexualidade … Segundo encontro (de três), das 19h às 21h (no dia 21, o terceiro), na Tapera Taperá, à av. São Luís, 187, 3º andar, loja 2

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 14 e 15 de dezembro – 15h … Arte Cidade – e agora? … Em parceria com o ContemporãoSP, o Coletivo Teatro Dodecafônico realiza residência-resistência para dar vazão a existência arte-política na cidade. Na sexta-feira, ‘Reveracidade’ (conjunto de intervenções entre o Contemporão e o Largo da Batata) e no sábado, Performances corpo-lítero-musicais: Voz Nômade e Zona Erógena (‘Zona lê Mulheres’, edição do sarau erótico). Na rua João Moura, 1109, em Pinheiros

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 18h … Cantora e violonista Luísa Lacerda apresenta canções autorais no Hostel Casa Azul, à avenida Senador Casemiro da Rocha, 731

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 14 e 15 de dezembro – 18h … Arte Cidade – e agora? … O Coletivo Teatro Dodecafônico realiza residência-resistência para dar vazão a existência arte-política na cidade de SP. Parceria com o ContemporãoSP, à rua João Moura, 1109, em Pinheiros

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 19h … Bruna Black apresenta show intimista com voz e violão no Paulicéia Cultural, à rua Arruda Alvim, 127

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 19h … Olivia Gênesi … Cantora apresenta ao piano standards do blues, jazz e rock, além de músicas autorais. Entrada R$7. No Metrópole, à av. Santa Marina, 626

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 19h … CoWorking Musical convida para a #Festa da Firma, com apresentações de vários artistas da cena alternativa de SP. Na rua Cuxipones, 547

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 19h30 … Som em Par – Lucas Golinelli e Xavier … Violão, percussão, clássicos da mpb e canções autorais. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Ingressos a R$10

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 20h … Show com Leo Gorgatti e Leo Ciotti … No repertório, clássicos de Beatles, Stones, Frampton, Foo Fighters, Queen, U2, Sabbath, Titãs, Legião, Barão e Paralamas. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 14 a 16 de dezembro – 20h (sex e sab) e 19h (dom)…… Teatro Oficina – O Rei da Vela … Grupo comemora 60 anos com remontagem da peça. Ingressos a R$30 e R$15. No Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, à av. Pedro Alvares Cabral, s/n

SEXTA-FEIRA e DOMINGO – 14 e 16 de dezembro – 20h (sex) e 11h (dom) … Orquestra Tom Jobim visita Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal, sob regência de seus maestros Nelson Ayres e Tiago Costa, com participação do multi-instrumentista Teco Cardoso. No Theatro São Pedro, à rua Barra Funda, 161

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 20h … Sarau Clamarte … Kombi Que Canta faz pré-lançamento do ep Ferrugem Popular, com releituras de clássicos da mpb. Palco aberto e exposição residente Metal-Morfose, do artista Casulo. Na rua Professor Otávio Guimarães 393, no Jardim dos Lagos

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 20h30 … Zu Laiê canta acompanhada por Cássio Jaber ao violão … No repertório, mpb, samba e bossanova. No Quinto Pecado Café Bistrô, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana. Ingressos a R$15

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … Rubel no Sesc Bom Retiro … Cantor e compositor carioca apresenta, com banda, as canções dos cds Pearl (2013) e Casas (2018). Na alameda Nothmann, 185

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … Rock Insane … Banda apresenta clássicos do grumge, new wave, hard rock, heavy metal e rock nacional. No Hawk Rider Bar & Rock, à praça Ilo Ottani, 5

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … Grupo Fenix apresenta sucessos dos anos 70, 80 e 90. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … ‘Som Nosso’ na Fofinho … Festa de fim de ano com apresentações de Ismael Birodylan e vários cantadores e violeiros, além dos djs Edson Discípulo e Luciano, da performance de Glauce Pastore, do pocket-show de D’arc Maia & Os Zélementos e do show da lendária banda ‘Som Nosso de Cada Dia’. Ingressos a R$20 (antecipado). Na Fofinho, à av. Celso Garcia, 2728

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … Sons e Furyas em ‘Amor’ … Espetáculo do escritor André Sant’Anna e das cantoras e compositoras Vanessa Bumagny e Helô Ribeiro. As canções, interpretadas por elas, dialogam com a leitura performática do livro “Amor”, realizada por ele. Com os músicos Henrique Alves (baixo), Rogério Bastos (bateria) e Zeca Loureiro (guitarra e vocais). No Alvenaria Espaço Cultural Colaborativo, à rua Turiassu, 799

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 21h … O Teatro de Minhocas … Canções autorais e psicodelia com Malu maria, Rapuso e Julia Navarro. No Teatro de Bolso do IV Mundo, à praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana

SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 14 e 15 de dezembro – 21h … Borrasca … Dois amigos se reencontram depois do enterro de um terceiro e trazem à tona as mágoas que os impedem de expressar a dor da perda. Peça de Mário Bortolotto, que escreveu, dirige e atua com Eldo Mendes. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 23h … Show, “Adeus, Luzia”, con la participación del dueto Temporal … Cantor e compositor brasileiro Marcio Policastro faz show na Argentina, com participação da cantora Ravena Olinda e do duo argentino Temporal (Regina Manfredi e Ignacio Arias). Entrada franca. Em Ribamba 434 CABA, Argentina

SEXTA-FEIRA – 14 de dezembro – 23h … Fios de Choro e Tabuleiro do Ary apresentam: O Bailão … Com os músicos Wanessa Dourado, Caio Cury, Ana Lessa, Conrado Bruno Oliveira, Allan Gaia Pio, Gustavo Surian Ferreira, Ivan Banho, Cadu Barros, João Pellegrini e Lincoln Pontes. Participação do dj Rafael Filippini. Na rua Major Quedinho, 112a. Ingressos a R$10 e R$15

DOMINGO – 16 de dezembro – 19h … Saco de Ratos … Banda do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto apresenta rocks e blues autorais. Com Fabio Brum (guitarra), Diego Basa (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Vechione (bateria). No Tubaina Bar, à rua Haddock Lobo, 74

QUARTA-FEIRA – 19 de dezembro – 20h … Samba de Terraço – com Élio Camalle… O supertalentoso cantor e compositor brasileiro radicado na França apresenta seu espetáculo ‘Samba D’Accord’, com releitura de clássicos e canções autorais engajadas, acompanhado por um time de músicos da pesada. Músico acaba de lançar clipe de sua incrível canção ‘Zé da Bronca’ (vídeo acima), No Terraço 775, à rua Domingos de Morais, 775, na Vila Mariana

