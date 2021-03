Consuelo de Paula inicia temporada de 6 shows, Arnaldo Afonso estreia suas Lives Caetanas, Edu Krieger posta nova paródia, Patativa é homenageado e a Flipei tem 10 dias de eventos

AS 3 ‘LIVES CAETANAS’ >>> O cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) avisa a todes leõezinhos, tigresas, veragatas e menines do Rio, Sampa e Bahia: já ensaiei, revisei as letras e harmonias, pesquisei vídeos e entrevistas, me deliciei com a releitura do livro ‘Verdade Tropical‘ e finalizei os textos da minha live-show com canções e histórias do divino e maravilhoso Caetano Veloso (ah.. esse cara tem me consumido!). O lançamento do projeto, ‘ segunda-feira, dia 22 de março, às 20h, com transmissão pela Rosa Freitas. Selecionei 60 músicas para apresentar em 3 lives: duas com canções autorais de Caê (20 em cada live) e uma terceira live com sucessos de outros compositores que Caetano gravou (mais 20 músicas). Tudo recheado de historinhas deliciosas e comentários apaixonados (eu te amo, Caetanooo!). A hora tá chegando: ‘virá, apaixonadamente como Peri’… Veeeenhaaaa! O cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro(eu mesmo!) avisa a todes leõezinhos, tigresas, veragatas e menines do Rio, Sampa e Bahia: já ensaiei, revisei as letras e harmonias, pesquisei vídeos e entrevistas, me deliciei com a releitura do livro ‘‘ e finalizei os textos da minhacom canções e histórias do divino e maravilhoso(ah.. esse cara tem me consumido!). O lançamento do projeto, ‘ Lives Caetanas – Volume 1 ‘, acontece nestacom transmissão pela minha página no Facebook . Participação da cantora e atriz. Selecionei 60 músicas para apresentar em 3 lives: duas com canções autorais de Caê (20 em cada live) e uma terceira live com sucessos de outros compositores que Caetano gravou (mais 20 músicas). Tudo recheado de historinhas deliciosas e comentários apaixonados (eu te amo, Caetanooo!). A hora tá chegando: ‘virá, apaixonadamente como Peri’… Veeeenhaaaa!

SET LIST >>> Na primeira das Lives Caetanas, as vinte escolhidas são essas: Proibido proibir / London London (minha versão, em português) / Força Estranha / Tigresa / Esse Cara / Cajuína / O Quereres / Alguém Cantando / Genipapo Absoluto / Você é Linda / Coração Vagabundo / Desde que o Samba é Samba / Oração ao Tempo / Qualquer Coisa / Sampa / Menino do Rio / Terra / Branquinha / Odara / Canto do povo de um lugar

Domingo – 21 de março – 19h … Cantora e compositora Consuelo de Paula apresenta o show #Maryakoré, baseado em seu mais recente álbum solo (clique no cartaz). Temporada online, em seu canal no Youtube, segue com mais cinco exibições: em 27 de março e 3, 10, 14 e 18 de abril (aos domingos, às 19h; sábados e quarta-feira, às 21h)

CONSUELO DE PAULA >>> Cantora mineira, com vários cds gravados, é compositora também. Teve sua música ‘Sete Trovas‘ interpretada por Maria Bethânia no cd ‘Encanteria’. Após assistir a um de seus shows (Os movimentos do Amor e da Luta), escrevi, ainda emocionado, saindo da penumbra do teatro:

Consuelo de Paula fez um concerto impecável um objeto sonoro uno um show que passou manso e denso que fluiu feito um rio bento de águas iluminadas correnteza de histórias negro caboclas índio brasileiras misturadas. Tons em movimento na voz afinada na cantoria madura colhida como fruta no pomar do sentimento. As canções se sucedendo e o coração enternecendo o mosaico se encaixando de forma sutil peça à peça no quebra-cabeças Brasil. Um repertório ora oratório ora guerreiro um cancioneiro amoroso repleto de festa e de luta o canto autêntico que brota da rachadura do chão a firme delicadeza como resposta à força bruta da opressão. A vida contente e carente de nossa gente ali representada. Consuelo canta com alma sem esforço com a beleza e a naturalidade de quem fala. As sílabas claras de lua cheia o sorriso solar e gentil. Sua voz cristalina escorre límpida e aquosa seu canto parece que nasceu pra ser a foz a voz desse rio. Tem o riso e a chaga o batuque e a dança o coração que pulsa no corpo na dor no dorso na caixa memória do violão. As cordas que vibram e acordam vivências esquecidas. Seus olhos amplos de pássaros montanhas despenhadeiros. Seu lamento quase silencioso ecoando uma esperança intensa e en-cantada. O som de singelas alegrias e de lágrimas emocionadas. Consuelo de Paula de pedra de terra de música das águas.

FLIPEI 2021 – de 18 a 28 de março >>> Festa Literária Pirata das Editoras Independentes – 2021 tem política, literatura e música na programação: serão 16 shows e 20 rodas de conversa e palestras, além da feira de livros online com mais de cem editoras. Saiba mais. Transmissão pelo canal da Flipei no YouTube

ENCONTROS & ENCANTOS >>> Álbum/livro/cd, com 14 músicas, um projeto lítero-musical, realizado pela A Cigarra Edições, com poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini (editores da Revista A Cigarra), musicados por Edu Guerra e Rui Ferreira. Participaram Adolar Marin, André Bedurê, Bebê Góes, Denise Coelho, Fernando Cavallieri, Giselle Maria, Kleber Albuquerque, Marcos Mamuth e Tata Alves, entre outros. O lançamento foi virtual e algumas músicas, em 4 episódios, se encontram no Canal SESC Santo André para apreciação. Aqui o link para vendas em parceria com a Alpharrabio

Sábado – 20 de março – 18h … Mulheres de Luta & Arte. Terceira edição do sarau organizado pela multiartista Ligia Regina Lima tem bate-papo, música e poesia com as convidadas Deise Capelozza, Ojana Gouveia, Socorro Alencar Nunes e Thina Curtis. Transmissão pelo Facebook (na página ArteLirismo Literatura) … ACALANTOS >>> Sexta – 19 de março – 21h … Espetáculo tem textos e canções voltados para a importância dos acalantos no imaginário coletivo. Com a cantora Kátya Teixeira e o músico André Venegas. Participação da contadora de histórias Nani Braun. No YouTube. Kátya tem 6 cds gravados e lançou 3 singles. Assina diversos projetos culturais, entre os quais se destaca o ‘Dandô – Circuito de Música Dércio Marques’. Para abril, prepara o projeto ‘Canções pra Despertar’ … DJAMI SEZOSTRE >>> ‘O Pássaro Zero’ é o novo livro do poeta performático, lançado pela Editora Urutau (saiba mais aqui) com prefácio de Ademir Demarchi e posfácio de Loretta Emiri. Nascido em Minas, Djami Sezostre estreou em 1986 com o poema/livro Lágrimas & Orgasmos. Depois, publicou Anu, Arranjos de pássaros e flores, Estilhaços no lago de púrpura, Onze mil virgens, Yguarani, Zut e O Pênis do Espírito Santo‘, entre vários livros. Aqui, em matéria da Revista Acrobata, uma de suas pérolas (em texto e vídeo): SUDÁRIO

(Djami Sezostre) çim jeuss csrito ivev edntro de mmi

eel drome em mniha csaa em mniha cmaa

eu eo ajno de lux msorto os ohlos de lúzifer

e jeuss bieja mniha bcoa os libáos cehios de erestlas

eu o ajno de luaz vvio de parzser vvio e fmoe fmoe e sdee de sxeo jeuss um jeuss de ohlos mohlados

ohlando osm e usohlos mohlados

eu o ajno de luz com a sdee do mnudo

a sdee em mniha línuga o

ajno de luz teprdao na curz

o sbulime o ajno ridevvio de lu z

abra … Sábado – 20 de março – 19h … O grande Thiago de Mello, de ‘Faz Escuro Mas Eu Canto’, entre tantas pérolas, é o poeta homenageado por Fernanda de Almeida Prado e convidados na live ’95 anos de vida e poesia’, no Instagram do coletivo Chama Poética

QUANTAS MORTES MAIS?

Quantas mais assistiremos. Até quando permitiremos? Aqui, uma sequência de textos, poemas, cartuns e músicas de artistas indignados com a terrível situação de descaso em que nos encontramos.

Do poeta gaúcho Enrique Pitt

GENOCIDA >>> Pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo.

E o que tem feito o (des)presidente Bolsonaro nesta pandemia? Ele desdenha das recomendações dos cientistas, descarta a importância das vacinas, semeia o descrédito com relação às medidas de proteção (não usa máscara e incentiva aglomerações), promove o uso de drogas ineficazes (cloroquina), paralisa a coordenação da autoridade federal de Saúde, ri das mortes e diz aos brasileiros para parar ‘de frescura e mimimi’, além de ameaçar quem o questiuona. Essas foram as atitudes do principal mandatário de um país que está chegando nos 300 mil mortos pela pandemia. Se ele não é o responsável, quem é?

Que preço altíssimo estamos pagando pelo antipetismo (e por um doentio e suposto anticomunismo). E a gente não esquece que alguns ‘políticos sérios’ (só que não), ‘empresários de visão’ (só que não), ‘celebridades conscientes’ (só que não) e ‘jornalistas isentões’ (só que não) contribuíram bastante pra isso. E ainda nem fizeram mea culpa. Canalhas.

GADO >>> Um grupo de boys (ou bois) bolsonaristas, sem máscaras, flagrados pela polícia numa festa clandestina, responderam que ‘não acreditam nessa coisa aí, que a Covid mata’. Disseram que ‘isso tudo aí são mentiras que a mídia divulga’. Dia desses perdi a paciência lendo comments que essa ‘jente’ posta na net. Um boi desse gado chegou a ‘questionar matematicamente’ (risos): “é uma questão lógica: se fosse verdade que morrem mais de dois mil por dia, sobrariam vagas nas UTIs”. Acreditem, ele escreveu isso. Eu desabafei e postei um texto que beira o preconceito (porque irrita constatar que eles não têm cérebro, né?) chamando todos eles de imbecis (é o que são, né?). Peço desculpas pela agressividade, mas perdi a paciência:

Em primeiro lugar: citem 1 bolsonarista inteligente. Não existe… Pra ser bolsonarista precisa ser muito burro. Não só um pouquinho. Muuuitooo buuurrrooo. Ninguém com dois neurônios é bolsonarista. É só ouvir duas frases do ‘mito’ pra ver que o cara é um idiota completo. Assim como basta ler um único comment de um bolsonarista pra ver que a pessoa nunca leu um livro na vida. É desinformada de tudo, mas quer opinar sobre ciência e tudo o mais. São risíveis de tão ridículos. Quanto ao Bozo, o próprio exército atestou que ele era idiota e o afastou ainda jovem por absoluta falta de cérebro

Em segundo lugar: estava lendo os comments. Ainda hoje, com recorde de mortes, o gado seguidor de Bolsonaro está ‘defendendo’ o vermífugo (e o verme). Que gente buuurrraaaaa!!!! Na real: essa ‘jente’ não merece tomar uma vacina que cientistas do mundo inteiro suaram pra criar em tempo recorde. São que nem o presidente imbecil que eles elegeram. Ficam aí postando na internet esse monte de desinformação. Além de Bolsonaro, eles também são responsáveis por essas mortes. Assassinos!

Em terceiro lugar: vocês, amigos, que respondem às idiotices dessa gente são muuuiito pacientes e esperançosos. Saibam: é inútil argumentar com essa gente burrraaaa. Eles não pensam e não vão mudar: gente eternamente buuurrraaaa! O que de melhor podemos esperar deles é o silêncio (tipo o silêncio que aquele deputado bolsonarista mereceu ganhar: a cadeia!)

EDU KRIEGER >>> Artista, que lançou o cd autoral Correnteza, postou na net mais uma de suas divertidas e necessárias paródias comentando a tragédia nacional que é a inação do (des)governo Bolsonaro diante da pandemia. Não dá pra deixar de postar a marchinha ‘Carnaval do fim do mundo‘, do cantor e compositor Edu Krieger. Visite seu canal no YouTube e ouça também ‘Carnaval do fim do mundo‘

RELIGIÃO, SÓ QUE NÃO >>> Quase 3 mil mortes por dia. Mas o (des)presidente nem liga. Deu nos jornais: Câmara atende ‘pedido’ de Bolsonaro e a dívida de 1,4 bilhões das ‘igrejas’ foi perdoada. Agora vai, né? Daqui pra frente os ‘milagres’ se multiplicarão. Pra que medicina? Todo dia, na tevê, vejo um ‘apóstolo’ dizer que cura Covid. Impunemente.

CARTA ABERTA À HUMANIDADE >>> No dia 6 de março foi divulgado o manifesto ‘Vida Acima de Tudo‘, assinado por Chico Buarque, Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel, Miguel Nicolelis e D. Marcos Morelli, entre outros ‘brasileiros indignados com a política genocida do presidente Jair Bolsonaro’. Ao contrário do que ouvi por aí, a carta pede às instituições nacionais e internacionais nada mais que apoio político, uma condenação explícita do (des)governo fascista de Jair Bolsonaro. Em nenhum momento pede ‘intervenção’. O documento, suprapartidário, amplo e plural, é encabeçado por líderes políticos e religiosos, associações e entidades diversas, intelectuais, jornalistas, artistas, esportistas e influenciadores de várias áreas (este blogueiro já assinou). Clique aqui para ler a íntegra do texto e assinar também

LISA ALVES >>> Sobre a urgência de seus belos e tristemente necessários versos, a poeta afirmou que ‘Made in Brasil é uma série de missivas poéticas, estilo notícias’ que vem escrevendo (clique na imagem para ler melhor). ‘É difícil escrever sobre este tempo, escrever sobre como me sinto… apenas olhar e talvez um dia (se eu sobreviver) tentar explicar o que foi tudo isso e como chegamos até aqui’. Lisa Alves integra a antologia ‘Teus olhos rímel com poesia‘, da Revista Mirada. Saiba mais aqui

EXPERIMENTO >>> O poeta Tavinho Paes publicou em sua página no Facebook um de seus brilhantes textos com comentários críticos e pertinentes sobre a conjuntura nacional, recheado das frases bizarras proferidas pelo (des)presidente em exercício. Em anexo, o vídeo com o experimento ‘Você Conseguiria Ler Frases Ditas por Bolsonaro em Voz Alta?‘. Eu assisti… Quando o homem que está lendo a frase embarga a voz e diz “a intolerância… ela destrói… destrói a alma da gente”, eu desabei no choro. Ser tolerante, solidário e educado são princípios tão básicos, né? Coisas que todo mundo aprende em casa. Nem todo mundo…

COVID >>> Em meio à pandemia do Coronavirus, coletivo de artistas procura sensibilizar a sociedade no sentido de celebrar a identidade e a vida das vítimas, iluminando suas histórias’. ‘Espero que nomes consigam tocar!‘ foi criada a partir da canção ‘Inumeráveis’ (de Bráulio Bessa & Chico César) como uma homenagem às vítimas da covid-19

PATATIVA E A TERRA

PATATIVA >>> Publicação do MST celebra data de nascimento do poeta popular Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, cuja obra conta as dores e lutas do povo sertanejo. São dele os versos comoventes de ‘Triste Partida’, poema musicado por Luiz Gonzaga em 1964. Da matéria, pinço a ilustração de Leandro Alves e três estrofes de poemas de Patativa:

1

Eu e o Sertão / Sertão, argúem te cantô,

Eu sempre tenho cantado / E ainda cantando tô,

Pruquê, meu torrão amado, / Munto te prezo, te quero

E vejo qui os teus mistéro / Ninguém sabe decifrá.

A tua beleza é tanta, / Qui o poeta canta, canta,

E inda fica o qui cantá.

2

O que mais dói não é sofrer saudade

Do amor querido que se encontra ausente

Nem a lembrança que o coração sente

Dos belos sonhos da primeira idade.

O que mais dói e o peito nos oprime,

E nos revolta mais que o próprio crime,

Não é perder da posição um grau.

É ver os votos de um país inteiro,

Desde o praciano ao camponês roceiro,

Pra eleger um presidente mau

3

Se a terra foi Deus quem fez, / Se é obra da criação,

Deve cada camponês / Ter uma faixa de chão.

Quando um agregado solta / O seu grito de revolta,

Tem razão de reclamar. / Não há maior padecer

Do que um camponês viver / Sem terra pra trabalhar.

O grande latifundiário, / Egoísta e usurário,

Da terra toda se apossa / Causando crises fatais

Porém nas leis naturais / Sabemos que a terra é nossa

MAIS TERRA >>> Ainda sobre o tema, leio que o Instituto Stop Hunger Brasil, em outubro passado, criou o projeto de uma horta comunitária em Paraisópolis, segunda maior comunidade de SP e, até dezembro, o cultivo já havia rendido cerca de 300kg de hortaliças que foram integralmente doadas aos moradores e ao projeto Mãos de Maria – responsável por produzir quentinhas para seus habitantes. Batizado de Horta AgroFavela-ReFazenda, o projeto inclui uma horta vertical, vasos de plantas em boxes e canteiro. São cultivadas 60 tipos de espécies de hortaliças e frutas em um espaço de mais de 900 m² e os moradores da comunidade também recebem mudas para cultivo em casa. Saiba mais

LOJA DO MST >>> Inaugurada a loja de e-commerce com produtos orgânicos dos trabalhadores ligados ao MST (armazemdocampo.shop). Saiba mais

… AS 4 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitasinterpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Versão online dos meus shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse e no Centro Cultural Charada. Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 4 – Embebedai-vos! >>> Live de bate-papo e confraternização, entre goles de caipirinha, onde leio as mensagens dos internautas e canto clássicos do cancioneiro nacional (da mpb ao brega), contando curiosidades sobre as canções e apresentando textos postados neste blog em homenagem a artistas como João Gilberto, Chico Buarque, Luiz Melodia e Paulo César Pinheiro, entre outros, sem esquecer os artivistas dos saraus e os companheiros da Vila Maria e do Sarau da Maria, obviously. ATENÇÃO!!! >>> Essa live é recomendável apenas para os ‘fortes’: a primeira da série durou quase 4 horas, com mais de 40 canções bebidas e duas jarras de caipirinha interpretadas (ou coisa parecida – veja como foi). Você güeeeenta?

OUTROS DESTAQUES

MAIS >>> O festival Música Autoral e Independente Santista acontece de 19 a 21 de março (sexta a domingo), online, ao vivo, das 17h a 0h. Quinta edição do evento criado em 2013 reúne 21 compositores e bandas da região da Baixada Santista

Terça – 23 de março – 19h … Revista Entreverbo #37 faz live de lançamento de sua nova edição. Entreverbo é um coletivo de artes integradas que além de publicar a revista, realiza saraus e participa de diversos eventos literários e culturais

Terça – 23 de março – 21h … Verônica Ferriani faz a quinta live da série ‘12 Anos em 6 Violões’, acompanhada pelo violonista Swami Jr. Transmissão em suas páginas no Facebook e YouTube. Projeto apresenta 6 shows online da cantora e compositora junto a seus principais parceiros violonistas: Gian Correa, Betão Aguiar, Chico Saraiva, Marcelo Cabral, Swami Jr. e Manoel Fernandes

Quinta – 18 de março – 19h … O Zi Stafuzza faz pocket-show em meio às apresentações de outros compositores, no novo formato do sarau Toca do Autor, organizado pelo produtor cultural Alexandre Tarica. Transmissão no Facebook e no YouTube do Toca

Sábado – 20 de março – 18h … ‘Por mais mulheres escritoras’ é o tema do programa ‘Mulheres Pensam 2021’, em que Sol Figueiredo conversa com a multiartista Paula Valéria Andrade. No canal Sororidade, no Instagram

Quinta – 18 de março – 18h … Lavra Editora faz live de lançamento do livro ‘Um mar vivo de corações expostos‘, obra escrita por quatro jornalistas mulheres: Eliana Haberli, Elizabeth Lorenzotti, Nanete Neves e Teresa Ribeiro. Transmissão pelo Facebook da editora. Saiba mais e adquira o livro aqui

Sexta – 19 de março – 21h … Live Bhezão Folkeando com quatro pocket-shows: Bhezão, Rossa Nova, Folk Na Kombi e Duas Casas (artistas e organizadores respeitando os protocolos de seguranca e testados para a Covid-19). Transmissão no canal do músico no YouTube

NEBULOSA >>> Livro de André Cáceres está disponível para pré-venda na loja da Editora Patuá. Em ‘Nebulosa’, assim como no Brasil de 2021, a ciência é uma seita marginalizada, perseguida e em risco de extinção. Escritor, crítico e jornalista, André é autor do romance distópico Cela 108 (Multifoco, 2015) e coautor do livro-reportagem Corações de Asfalto (Patuá, 2018)

POESIA NA NET >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicar aqui também. Vejam o vídeo ‘Urbanidades’, produzido por Milton, sobre poema de Tatiana Calmon. Participam Deise Capellozza (voz), Tatiana Calmon (performance) e Fátima Castro (arranjo e interpretação) … Quinta – 18 de março – 20h … Picanha de Chernobill faz live só com músicas dos discos ‘Água, Fogo, Terra e Ar’ e ‘O Conto, a Selva e o Fim’. Primeiro de uma série de 6 shows que acontecerão às quintas-feiras no @estudioeletricopadilha. Transmissão pelo YouTube

Sexta – 19 de março – 23h … Mais uma live da série em que o poeta Tavinho Paes conta e comenta textos e causos acontecidos ou imaginados, tudo com deliciosas observações linkadas nas questões contemporâneas. Transmissão via Facebook

Quinta – 18 de março – 20h … Cantora Karine Telles faz live em homenagem a Clementina de Jesus. Com Gabriel Deodato e Luis Passos. No YouTube

Quinta – 18 de março – 19h … PodCrê, programa criado pelo poeta Léo Nogueira e apresentado por Vanessa Curci, recebe o cantor e compositor Adolar Marin e a poeta Silvia Maria pra conversa sobre ‘A relação público-artista’. No YouTube

TOM KBÉLO >>> Além de dar início a nova série de shows (a banda BDB e o cantador Mauri de Noronha já se apresentaram no Palco Virtual Tom Kbélo), o produtor cultural apresenta a segunda temporada de seu programa de entrevistas. Fique ligado na página da Além de dar início a nova série de shows (ae o cantadorjá se apresentaram no), o produtor cultural apresenta a segunda temporada de seu programa de entrevistas. Fique ligado na página da Tom-K Produções

>>> Sábado – 20 de março – 17h … Direto de Bristol, na Inglaterra, os roqueiros Glauco Caruso e Ananda Kuhn, da banda AlterModerns, se apresentam no Palco Virtual Tom Kbélo

… FESTIVAL FLOW LITERÁRIO >>> De 17 a 21 de março, festival oferece mais de 20 atrações gratuitas, entre oficinas, espetáculos lítero-musicais, contação de histórias, peças teatrais, performance, arte urbana, videodanças, curtas metragens e apresentação de artistas de rap. As atrações das 11h são destinadas ao público infanto-juvenil; das 18h às 21h30, aos jovens e adultos. Saiba mais pelo www.flowliterario.com.br e acesse a programação no Youtube …

ÀS QUARTAS – 17h30 … Canções Incontidas é a live semanal do cantor e compositor Kleber Albuquerque. Transmissão pelo Face e Instagram do artista. Veja o videoclipe Rabiolas Enfeitam Parabólicas, parceira dele com Flavio Alves Costa é a live semanal do cantor e compositor. Transmissão pelo Face e Instagram do artista. Veja o videoclipeparceira dele com Flavio Alves Costa

EU ME IMPORTO >>> Assisti ao filme ‘Eu me importo‘, na Netflix, com a ótima atriz Rosamund Pike. Recomendo… No filme, como cá, em nosso prosaico dia a dia, o esquema tá todo armado pela sorridente e bem-sucedida ‘jente de bem’ que está no poder: ‘eles’ (des)cuidam de nós, nos dão o que não precisamos, nos tiram nossos sonhos, nos escravizam, nos maltratam e a gente paga a eles pra isso. Eternamente. É o nosso papel. Obrigado por nada. A exploração cada vez mais legalizada e legitimada. Estamos fo&%dos

FICHA TÉCNICA >>> Blog do músico Edmar Silva divulga o trabalho de artistas independentes desde os anos 2000. Lá estão perfis de artistas como Os Mortos, Daniel Tobaja, Ala Mil, Os Haxixins, Guerras, Jacinto, Robsongs e George Christian, entre outros. Clique e saiba mais

FESTIVAL PINK UMBRELLAS >>> Festival online de arte contemporânea e experimental acontece até 5 de abril de 2021. A ideia é criar duplas de artistas que nunca tenham trabalhado juntos para criarem obras em vídeo. Criado por Mirella Brandi e Muep Etmo, que fazem a curadoria e a direção artística, festival tem podcast, invasão crítica, entrevista com os artistas e até uma versão paralela, a Fringe. Nesta semana tem:

Pink Umbrellas.SP: 11 a 14 de março – Elisa Band + Carolina Sudati a.k.a. Translúcida/Bruta

Pink Fringe: 12 e 13 de março – Vazo Vazio + Natália Nolli Sasso

… GIULIANO DEL SOLE >>> Artista ligado ao coletivo que promove atividades na VideoClube Charada, na ZL, músico acaba de lançar Topadas, sua canção em parceria com Jefferson Garrido. Participam, além de Giuliano (voz, violão e guitarra), Paulinho Lima (bateria), Bruno Rocha (baixo), Katia Aqkino (coro) e Sergio Basseti (teclado e produção) … CULTURA ALTERNATIVA >>> Programa ‘Cultura Alternativa Diálogos‘, apresentado pelo jornalista, músico e escritor Anand Rao, convida músicos, poetas, ativistas, jornalistas e produtores culturais para bate-papos sobre as relações entre arte, mídia e comportamento (com curadoria de Tati Reis). Transmissões pelo YouTube. Visite também o site Cultura Alternativa … MOSTRA CINE VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Acompanhe na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual, a interpretação de textos de Oswald de Andrade, Hilda Hilst, Fernanda Montenegro, Ademir Assunção, Artur Gomes, Chacal, Noélia Ribeiro, Rolando Boldrin e Wilson Alves Bezerra, entre outros. Saiba mais aqui … Domingo – 21 de março – 20h … 1991 ou A imperfeição do amor. Texto de Ivam Cabral e Rodolfo García Vazquez. História da mãe de Ivan, Eunice, cuja vida foi atravessada pela obra de Virgínia Wolf de forma inesperada. Ingressos gratuitos no Espaço Satyros Digital, na Sympla (saiba mais)

… O SECRETO SILÊNCIO DO AMOR >>> Escrito em conjunto por Álvaro Alves de Faria e Denise Emmer, ‘O Secreto Silêncio do Amor’ é o quinto livro que ele publica em parceria com poeta mulher, projeto em que procura mostrar a diferença da linguagem poética masculina e feminina. Os outros quatro foram com Thereza Christina Rocque da Motta, Montserrat Villar Gonzalez, Leocádia Regalo e Stefania Di Leo. O livro pode ser adquirido na Editora Penalux pelo e-mail penalux@editorapenalux.com.br … CAUSOS DE MEDO >>> Cineasta piauiense Bruno Paes lança série sobre contos de terror nordestinos. A primeira temporada traz três episódios (de 3 a 5 minutos) com narrativas baseadas em fatos reais, que estão disponíveis no YouTube

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

>>> MAIS JANAINA >>> A atriz foi premiada recentemente por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

… BRANCO OU TINTO >>> Trio de rock é formado por Jimi Moraes (vocal e guitarra), Brunno Negrão (bateria) e Welton Chigeta (baixo). Em 2013, após se apresentar nas principais casas de música independente de SP, e em festivais como Virada Cultural e Virada Inclusiva, a banda lançou ’50 Segundos’, seu primeiro disco. Agora, surge com ‘Passageiro Aprendiz’, álbum com oito músicas (a faixa-título tem videoclipe assinado por Igor Almeida). Se inscreva na página da banda no YouTube … ROBERTA CARVALHO >>> Idealizadora do Festival Amazônia Mapping, que une arte e tecnologia em espaços públicos no norte do país, a artista criou ‘Symbiosis‘, trabalho em que projeta rostos em espaços públicos e nas árvores da Floresta Amazônica, mesclando intervenção urbana, fotografia, vídeo digital e instalação. Segundo ela, o projeto propõe agregar ‘imagem e natureza, sendo a natureza hospedeira da arte, criando com ela um novo ser, um uno. E desta relação uma coisa outra é gerada: escultura de luz, uma árvore observadora’ … MAUTNER NA CULT >>> Sempre um aprendizado ouvir e ler o multiartista Jorge Mautner. Na entrevista ao site da revista ele pede “Reforma Agrária e educação grátis para todo o povo brasileiro, do jardim de infância até a universidade” e diz que devemos “ler bastantes livros, se aprofundar na cultura indígena e nos escravos, que fizeram o Brasil” e que o país só vai resolver os seus problemas quando decretar a segunda abolição “que é reforma agrária e estudo do jardim de infância até a universidade, grátis” … POESIA PRIMATA >>> Revista eletrônica destaca poemas de Ademir Demarchi, autor de ‘Os mortos na sala de jantar’, ‘Pirão de sereia’, ‘Gambiarra, uma pinguela para o futuro do pretérito’, ‘In Fuck We Trust’, ‘Louvores gozosos’, ‘Cemitério da Filosofia’ e dos livros de ensaios ‘Espantalhos’ e ‘Contrapoéticas’

SONET ILUSTRA >>> Foi lançado o terceiro título dos sete que serão publicados até 2022 (já estão disponíveis SonetATO e SonetIMAGEM). Projeto se dedica ao resgate cultural dos sonetos na literatura brasileira. O livro tem 50 poemas de Eduardo Maciel e ilustrações de Robson Sark …

INSTITUTO ESTAÇÃO DAS LETRAS >>> Teve início a programação de Cursos de Verão do IEL, online e ao vivo, pelo Zoom, com oficina de escrita (Valesca de Assis), sobre gêneros literários (Suzana Vargas), crônicas (Arthur Dapieve), composição musical (Pedro Luís), conto (Bráulio Tavares) e estilos de escrita (Ruy Castro), entre outros. Saiba mais e reserve sua vaga … ZOOBREVIVER >>> Leiam a ótima matéria de Mauricio Duarte com o poeta Eugênio Ramos Gianetti, que após 20 anos morando pelas ruas, vive num abrigo para idosos, no centro de São Paulo. Seu primeiro livro, ‘Zoobreviver‘, foi publicado em 2018, pela Patuá (que reverteu todos os lucros para o escritor). Um segundo volume está previsto para sair ainda no primeiro semestre deste ano. O título será ‘Atoleiro (Tempos de Rua) – Poemas & Anomalias‘. Com relata o texto, ‘falta de higiene, alimentação precária e exposição constante à violência e às intempéries passaram a fazer parte de seu cotidiano’. Marcelo Labes, Prêmio São Paulo de Literatura, afirma: ‘leiam Eugenio, não por ele ser morador de rua, mas, apesar disso’ … POCKET POE >>> A atriz Rosa Freitas foi merecidamente contemplada no edital Respirarte, da Funarte, por sua brilhante performance interpretando uma colagem de 5 minutos com fragmentos de contos de Edgar Allan Poe (veja o vídeo – realização da Fundação Nacional de Artes, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, projeto contemplado pelo Prêmio Funarte ‘Respirarte’). Rosa Freitas, também cantora, é parceira de Arnaldo Afonso (este blogueiro) nas lives musicais ‘Cartola‘ e ‘Dona Margarida‘ (mais abaixo, leia matéria com a sinopse desses dois espetáculos). Saiba mais sobre ela e inscreva-se em seu canal no YouTube … COSTA SENNA >>> Passeie por todas as quebradas da cidade ouvindo Viagem por São Paulo, canção do cordelista, cantor e compositor Costa Senna, um dos organizadores do Sarau Bodega do Brasil, entre outros eventos e coletivos de que participa

ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais >>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos >>> TORQUATO NETO >>> Estreou no canal Curta! o documentário ‘Torquato Imagem da Incompletude‘, dirigido por Guga Carvalho e Danilo Carvalho, e feito no Piauí com uma nova geração de artistas e pesquisadores que renovam a cena local. A equipe da revista Acrobata assistiu ao filme e entrevistou Guga, que contou detalhes dos bastidores da produção e falou sobre sua relação com a obra de Torquato (veja aqui). O filme tem depoimentos de Cacá Diegues, Tadeu Jungle, Carlos Vergara, Anna Bella Geiger e Nevile D’Almeida

… WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … ‘DIÁLOGOS POÉTICOS’ >>> Mais uma iniciativa do poeta e produtor cultural Rubens Jardim: ele tem postado em sua página no Facebook um projeto, com belo acabamento gráfico, em que revela suas influências e processo de criação. Já estão concluídas páginas com Mario de Andrade, Ezra Pound, Carlos Drummond de Andrade, Maiacovski, Serguei Iessenin, Rita Alves, Márcia Maranhão De Conti e Lilian Maial … MAFALDA, O FILME >>> Lançado em 1982, com áudio original em espanhol e legendas em português, o filme traça um perfil dos personagens da turma da Mafalda (a antenada menina que vive preocupada com o futuro da humanidade e a paz mundial), personagem da hq do argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino, falecido recentemente

RICARDO KELMER >>> O escritor e multiartista cearense lançou ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros

OS POEMAS DO VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural Vlado Lima tem postado no Facebook alguns textos que farão parte de seu próximo livro, em elaboração (veja aqui). Ele já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘. Além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há mais de 18 anos. Vlado, também cantor e compositor (aqui sua nova canção, Penseneu), é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi

… ‘FLECHA QUE CANTA’ >>> Cantora e compositora Raquel Martins acaba de lançar, em seu canal do Youtube, o videoclipe da canção ‘Flecha Que Canta‘, em que cantou, tocou, fez produção, edição e captação de imagem (com a colaboração de Selma Giorgio). Além do grande Marcos Suzano (ao pandeiro), participam os músicos Fernando Mumu (trombone), Almir Marques (contrabaixo) e Gilberto Martins (conga e agogô). Se inscreva em seu canal e conheça o trabalho autoral dessa grande artista … O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘#gozi‘ nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais A partir da dupla, formada porsurgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘‘ nas plataformas digitais. Confira apara ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal dae ouça, entre outras,

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui os bate-papos com Leandro Martins, da escola de samba Leandro de Itaquera, e com o historiador Zé Carlos Batalhafam)

REVISTA RAMO >>> O poeta Escobar Franelas anunciou a nova edição da revista que destaca a produção poética de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região (mensagens inbox). Além de matérias sobre a arte poética, assinadas por Punky, Daniel Carvalho e João Caetano do Nascimento, participam escritores como Arnaldo Afonso (eu mesmo!), Antonio Miotto, Sueli Kimura, Silvia Maria Ribeiro, Manogon, Janete Amaral, Daniel Carvalho, Éder Lima, Sabrina Lopes, Teresa Lopes, Andrio Candido, Edilson Borges (Lobinho) e Rafael Vieira, além de incluir e homenagear três poetas já falecidos: Rose Beltrão, Daniel Marques e João Maloca

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

TATTOOS TO YOU >>> O multiartista Pedro Felício está incrementando com novos desenhos seu book de tatuagens. Visite sua página no Instagram e conheça seus trabalhos. Além de tatuador, o cara é mestre de bateria do bloco carnavalesco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro, baixista da banda O Selo, ator (nas peças AI-5, Quanto Cu$ta, Kavernistas), agitador cultural e faz-tudo das coisas de palco (desde os tempos do coletivo Ivo 60). Desenhista e roteirista de quadrinhos, uma de suas hqs na revista ‘O Contínuo‘ até virou filme

O EP DO ANHANGABAHY >>> No final do ano a formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier apresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente

ZÉ TERRA >>> Artista lançou o clipe ‘Menino Rei‘, do repertório do ep ‘Natal Caipira‘, também disponível nas plataformas digitais. Com o Duo Canta Viola (Laura Campanér e Zé Terra), o videoclipe tem direção de Rene de França. Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui)

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. No final do ano foi lançada a revista ‘Brasil: (im)possíveis diálogos‘, com 27 textos de ficção e de não ficção (de autores convidados da 7ª edição do Printemps Littéraire Brésilien) que evidenciam as inquietações diante de um mundo cada vez mais confrontado a derivas totalitárias e às intolerâncias. E-book para download gratuito

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook)

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe a série Clownstico. Aqui o mais recente)

…