Conrado Pera lança o ep TodoZoom (com participação de Chico César), Arnaldo Afonso faz live no Sarau das Águas, Caetano declama Augusto de Campos e Gil canta ‘Refloresta’

… AS 4 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, informa aos interessados que tem quatro espetáculos prontinhos da Silva para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube – contatos por inbox). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitasinterpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Versão online dos meus shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse e no Centro Cultural Charada. Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 4 – Embebedai-vos! >>> Live de bate-papo e confraternização, entre goles de caipirinha, onde leio as mensagens dos internautas e canto clássicos do cancioneiro nacional (da mpb ao brega), contando curiosidades sobre as canções e apresentando textos postados neste blog em homenagem a artistas como João Gilberto, Chico Buarque, Luiz Melodia e Paulo César Pinheiro, entre outros, sem esquecer os artivistas dos saraus e os companheiros da Vila Maria e do Sarau da Maria, obviously. ATENÇÃO!!! >>> Essa live é recomendável apenas para os ‘fortes’: a primeira da série durou quase 4 horas, com mais de 40 canções bebidas e duas jarras de caipirinha interpretadas (ou coisa parecida – veja como foi). Você güeeeenta?

… … …

MÍDIA, ‘ISENÇÃO’ & ALGUMA POESIA … … … MÍDIA 1 >>> Foto de Rivaldo Gomes, na Folha, mostra depósito de lixo em terreno de escola na zona sul de São Paulo. Iniciada em 2014, a um custo inicial de R$ 3,9 milhões, a obra era pra ficar pronta em 2016. Como nos versos de Caetano: “Aqui tudo parece / que é ainda construção / mas já é ruína // Tudo é menino e menina no olho da rua / O asfalto, a ponte, o viaduto / ganindo pra lua // Nada continua // Alguma coisa está fora da ordem” … MÍDIA 2 >>> Não sou dos que consideram o Big Brother um programa abominável e execrável, como leio nos posts de vários amigos. Até vejo, de vez em quando. Considero Datena e Ratinho infinitamente piores. E os programas evangélicos mais nocivos ainda. Assim como as propagandas de remédio e a venda indiscriminada de produtos inúteis em ‘parcelinhas que cabem no seu bolso’. E estão todos lá, diariamente, na caixinha mágica da tevê aberta, fazendo a caixola de um povo pobre, doente e sem acesso à cultura, que apenas aperta um botão em busca de um pouquinho de distração. Não acompanhei nada da edição atual do BBB. Leio pelas redes sociais a repulsa generalizada à conduta da rapper Carol Conká, eliminada nesta semana com quase 100% dos votos. Sem entrar no mérito das maldades que ela deve ter aprontado ‘na casa’, queria que essa mesma indignação popular e esse espírito de justiça que se propagou nas redes sociais (chegando até mim) se manifestassem também na hora do voto. Sei que não tem nada a ver, mas não pude deixar de pensar: quantos desses ‘justiceiros do BBB’ votaram em Bolsonaro sem se importar com suas declarações anti-humanistas e seu fascismo explícito? Espero que caia logo pra eles a ficha sobre quem precisa realmente ser eliminado (do jogo democrático) nessa nossa vidinha real de cada dia … MÍDIA 3 >>> Claro que a imprensa livre é fundamental, um dos pilares da democracia. Saúdo o centenário da Folha, jornal que leio desde meus 16 anos. Saúdo sua credibilidade e a checagem de informações, ainda mais nesse momento em que grupos organizados disseminam fakenews através de robôs e conseguem influir na eleição de presidentes (impunemente). Só não posso esquecer o papel lamentável que a grande mídia cumpriu divulgando com destaque (e sob o manto de sua suposta ‘isenção’) todo e qualquer ‘informe’ dos juizes da Lava Jato, servindo à onda direitista e ao fascismo que viria a tomar o poder no Brasil. Na ânsia de destruir e ‘tirar o PT’, foram também responsáveis por colocar algo muito pior no lugar. A propósito, um texto do poeta beat Lawrence Ferlighetti (foto acima), falecido nesta semana, é bem esclarecedor: “Esforça-te para mudar o mundo, de tal modo que não haja mais necessidade de ser dissidente. Lê entre as vidas e escreve entre as linhas. Compromete-te com algo que esteja mais além de ti mesmo. Sê apaixonado ao fazê-lo. Mas não destruas o mundo, a menos que tenhas algo melhor para colocar em seu lugar.” … MÍDIA 4 >>> Só pra ilustrar esse meu pitaco sobre a ‘isenção jornalística’: o tal deputado esculhambou a Constituição, ameaçou o STF e defendeu o AI-5. E o título da chamada é ‘Quais crimes Daniel Silveira PODE TER cometido‘. No mesmo dia, as chamadas mais lidas do jornal eram todas trágicas consequências da chegada de um fascista assumido à presidência (que dedicou em plenário seu voto a um torturador, sob certa complacência da nação – e da mídia ‘isenta’ – interessadas em ‘tirar o PT’). Na Globo, essa semana, ouvi o César Tralli anunciar o julgamento de um ‘suposto assédio que teria sofrido a deputada Isa Penna‘. Suposto? Foi filmado… O cara chega por trás dela e coloca a mão quase sobre o seu seio. A ‘mídia isenta’ está esperando o julgamento do caso. Olhe o vídeo, leitor, e conclua: … … …

LINKS LEGAIS

… … …

Quem acompanha de perto este blog sabe que, além desta postagem semanal, acontecem divulgações diárias da programação cultural alternativa em minha página no Facebook (e às vezes no Instagram também). Livros, vídeos e lives de artistas que não cessam de produzir, mesmo sob pandemia, desemprego e (des)governo fascista. Nesta semana, destaco mais 10 links de livros e 10 de vídeos já citados nos posts do blog:

OSVÍDEOSVIVOSVÍDEOSVIVOSVÍDEOSVÍ

1 – Cia Nova de Teatro >>> A Cripta de Poe

2 – Chico César >>> Marchinha do Pico

3 – Bodega do Brasil >>> Live com vários artistas

4 – Arnaldo Afonso >>> Tom Jobim no Telhado

5 – Edmar Silva >>> Made in SP

6 – Kleber Albuquerque e Flavio Alves >>> Rabiolas Enfeitam Parabólicas

7 – Galba >>> Resistir

8 – Hélio Braz >>> Pra Onde Iremos Nós

9 – Giuliano del Sole >>> Seu Cinema

10 – Violeiro Chico Lobo >>> Própria História

OSLIVROSLIVRESLIVROSLIVRESLIVROSLI

1 – Mauri de Noronha >>> A Rebelião do Amor

2 – Zé de Riba >>> A História de Biliu e Mademoiselle Mort

3 – Marcos Jorge Nasser >>> Poemas de Niteroi – 2º Volume

4 – Lenita Estrela de Sá >>> Atrás do Baú de Guardados

5 – Marilia Kubota >>> Eu Também sou Brasileira

6 – Hamilton Faria >>> Passarais

7 – Lourença Lou >>> O Insustentável Perigo do Instante-Beijo e outros contos

8 – Roza Moncayo >>> Do Amor e Outras Dores

9 – Zé Sarmento >>> Os Miseráveis da Seca

10 – Caetano Lagrasta >>> Poemática da Terra – Inventário

… … …

MICARETAS ONLINE

… … …

AQUI NO BLOG AINDA É CARNAVAL 1>>> Não dá pra deixar de postar a marchinha ‘Carnaval do fim do mundo‘, do cantor e compositor Edu Krieger. Ouça suas divertidas paródias sobre a situação política e conheça também o ótimo trabalho autoral desse grande compositor visitando seu canal no YouTube. No vídeo, atuação de Maria Bopp

…

AQUI NO BLOG AINDA É CARNAVAL 2>>> Na Marchinha do Pico, o cantor e compositor Chico César também tirou sarro dos inconsequentes bolsonaristas que são contra a vacina (como o des-presidente irresponsável que recomendou ao povo brasileiro o uso da cloroquina para enfrentar a Covid). Chico tem se posicionado politicamente através de suas canções (e ações), como em Reis do Agronegócio e Demarcação Já! (parcerias com Carlos Rennó). Visite seu canal no Youtube

…

AQUI NO BLOG AINDA É CARNAVAL 3 >>> Mesmo depois que acaba o carnaval, ainda tem aqueles blocos que desfilam no fim de semana seguinte. né? Então, em tempos de pandemia, olha só a programação com alguns bloquinhos virtuais pra você (não) seguir:

Sexta às 22h – Meu Espirro é Alergia

Sexta às 23h30 – Largo do Machado mas não Largo da Máscara

Sábado às 10h – Sargento Covid

Sábado às 14h – Cordão da OMS

Sábado às 17h – Vem ni mim que eu tô Negativa

Sábado às 20h – Pierrot e Cloroquina

Sábado às 22h – Concentra, mas não Sai de Casa

Domingo às 10h – Isola que eu Gamo

Domingo às 14h – Bagunça meu Corona

Domingo às 16h – Banda de Quarentena

Domingo às 18h – Álcool Gel é quase Amor

Domingo às 20h – Abre Alas que eu Quero me Vacinar

Domingo às 22h – Assintomáticos de Mauá

… … …

OUTROS DESTAQUES … … … Sexta – 26 de fevereiro – 21h … Quarteto Caiçara toca músicas do Festival de 67: Ponteio, Roda Viva, Domingo no Parque e Alegria, Alegria, entre outras. Transmissão via Youtube e Facebook (clique no cartaz). Também no dia 5 de março … NEM TÃO DISTANTES >>> Festival internacional de música acontece de quinta a sábado, a partir das 19h. No cartaz, a programação. Transmissão pelo YouTube … MOSTRA CINE VÍDEO DE POESIA FALADA >>> Na página Studio Fulinaíma Produção Audiovisual, interpretação de textos de Ademir Assunção, Artur Gomes, Celso de Alencar, Ingrid Morandian e Wilson Alves Bezerra, entre outros. Saiba mais aqui … Sexta – 26 de fevereiro – 20h … Live ‘Movimento LGBTQ+ – História e Resistência’ debate origens do movimento e como foram organizados os primeiros grupos para a busca de direitos para a comunidade LGBTQ+ brasileira, abordando também o retrocesso com a governo conservador de Bolsonaro. Transmissão pelo YouTube (clique no cartaz) … COMO FAZER UMA EXPOSIÇÃO >>> O objetivo do curso é mostrar o caminho para a realização de uma exposição, desde a contextualização, planejamento e execução. Com a artista plástica Lu Valença. Aulas semanais, das 18h às 19h, online e ao vivo. Próximas turmas: 1, 8 e 15 de março O objetivo do curso é mostrar o caminho para a realização de uma exposição, desde a contextualização, planejamento e execução. Com a artista plástica. Aulas semanais, das 18h às 19h, online e ao vivo. Próximas turmas: 1, 8 e 15 de março … Quinta – 25 de fevereiro – 20h30 … ‘Terceira dose’ da live ‘Vá, Sina!’, com o cantor e compositor Rafael Cirilo, desta vez acompanhado da cantora e parceira da banda CiriloAmém, Katia Aqkino. Transmissão pelo Facebook. Contribua com os artistas (cachê solidário) …

CAUSOS DE MEDO >>> Cineasta piauiense Bruno Paes lança série sobre contos de terror nordestinos. A primeira temporada traz três episódios (de 3 a 5 minutos) com narrativas baseadas em fatos reais, que estão disponíveis no YouTube

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

>>> MAIS JANAINA >>> A atriz foi premiada recentemente por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

… BRANCO OU TINTO >>> Trio de rock é formado por Jimi Moraes (vocal e guitarra), Brunno Negrão (bateria) e Welton Chigeta (baixo). Em 2013, após se apresentar nas principais casas de música independente de SP, e em festivais como Virada Cultural e Virada Inclusiva, a banda lançou ’50 Segundos’, seu primeiro disco. Agora, surge com ‘Passageiro Aprendiz’, álbum com oito músicas (a faixa-título tem videoclipe assinado por Igor Almeida). Se inscreva na página da banda no YouTube … ROBERTA CARVALHO >>> Idealizadora do Festival Amazônia Mapping, que une arte e tecnologia em espaços públicos no norte do país, a artista criou ‘Symbiosis‘, trabalho em que projeta rostos em espaços públicos e nas árvores da Floresta Amazônica, mesclando intervenção urbana, fotografia, vídeo digital e instalação. Segundo ela, o projeto propõe agregar ‘imagem e natureza, sendo a natureza hospedeira da arte, criando com ela um novo ser, um uno. E desta relação uma coisa outra é gerada: escultura de luz, uma árvore observadora’ … MAUTNER NA CULT >>> Sempre um aprendizado ouvir e ler o multiartista Jorge Mautner. Na entrevista ao site da revista ele pede “Reforma Agrária e educação grátis para todo o povo brasileiro, do jardim de infância até a universidade” e diz que devemos “ler bastantes livros, se aprofundar na cultura indígena e nos escravos, que fizeram o Brasil” e que o país só vai resolver os seus problemas quando decretar a segunda abolição “que é reforma agrária e estudo do jardim de infância até a universidade, grátis” … POESIA PRIMATA >>> Revista eletrônica destaca poemas de Ademir Demarchi, autor de ‘Os mortos na sala de jantar’, ‘Pirão de sereia’, ‘Gambiarra, uma pinguela para o futuro do pretérito’, ‘In Fuck We Trust’, ‘Louvores gozosos’, ‘Cemitério da Filosofia’ e dos livros de ensaios ‘Espantalhos’ e ‘Contrapoéticas’

… … …

AGENDÃO … … … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema com temática política, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Inscreva-se e confira tudo na página deles no Instagram …

‘MILÁGRIMAS’ EM QUADRINHOS >>> A ilustradora e cartunista Luli Penna adaptou para a linguagem dos quadrinhos o poema escrito por Alice Ruiz e transformado em música por Itamar Assumpção em 1990 (canção também gravada por Zélia Duncan, Ná Ozzetti, Anelis Assumpção e Alzira Espíndola). Vejam que lindo esse trabalho (feito para a editora Caixote) e leiam trechos da ótima entrevista que ela concedeu ao Ramon Vitral, do blog Vitralizado.

MAIS LULI >>> Em seu primeiro livro de quadrinhos, ‘Sem Dó‘, pela Editora Todavia (veja aqui), a ilustradora usa a São Paulo dos anos 1920 para criar uma bela e trágica história de amor … SONET ILUSTRA >>> Foi lançado o terceiro título dos sete que serão publicados até 2022 (já estão disponíveis SonetATO e SonetIMAGEM). Projeto se dedica ao resgate cultural dos sonetos na literatura brasileira. O livro tem 50 poemas de Eduardo Maciel e ilustrações de Robson Sark …

INSTITUTO ESTAÇÃO DAS LETRAS >>> Teve início a programação de Cursos de Verão do IEL, online e ao vivo, pelo Zoom, com oficina de escrita (Valesca de Assis), sobre gêneros literários (Suzana Vargas), crônicas (Arthur Dapieve), composição musical (Pedro Luís), conto (Bráulio Tavares) e estilos de escrita (Ruy Castro), entre outros. Saiba mais e reserve sua vaga … ZOOBREVIVER >>> Leiam a ótima matéria de Mauricio Duarte com o poeta Eugênio Ramos Gianetti, que após 20 anos morando pelas ruas, vive num abrigo para idosos, no centro de São Paulo. Seu primeiro livro, ‘Zoobreviver‘, foi publicado em 2018, pela Patuá (que reverteu todos os lucros para o escritor). Um segundo volume está previsto para sair ainda no primeiro semestre deste ano. O título será ‘Atoleiro (Tempos de Rua) – Poemas & Anomalias‘. Com relata o texto, ‘falta de higiene, alimentação precária e exposição constante à violência e às intempéries passaram a fazer parte de seu cotidiano’. Marcelo Labes, Prêmio São Paulo de Literatura, afirma: ‘leiam Eugenio, não por ele ser morador de rua, mas, apesar disso’ … GRUPO MACAIA SHOW >>> ‘Violas, Encantos e Pontos‘ é o vídeo completo da apresentação do grupo liderado pelo cantor, compositor e produtor cultural Marcio Balthazar, o ZeMarcio Kaipira Urbano, organizador entre outros eventos, do Sarau das Águas … POCKET POE >>> A atriz Rosa Freitas foi merecidamente contemplada no edital Respirarte, da Funarte, por sua brilhante performance interpretando uma colagem de 5 minutos com fragmentos de contos de Edgar Allan Poe (veja o vídeo – realização da Fundação Nacional de Artes, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, projeto contemplado pelo Prêmio Funarte ‘Respirarte’). Rosa Freitas, também cantora, é parceira de Arnaldo Afonso (este blogueiro) nas lives musicais ‘Cartola‘ e ‘Dona Margarida‘ (mais abaixo, leia matéria com a sinopse desses dois espetáculos). Saiba mais sobre ela e inscreva-se em seu canal no YouTube … UMA LOUÇA QUEBRADA E NENHUMA ROUPA LAVADA – Apresentação do vídeo da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco, Cleo Moraes e Rosa Freitas (direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes (veja o vídeo) … COSTA SENNA >>> Passeie por todas as quebradas da cidade ouvindo Viagem por São Paulo, canção do cordelista, cantor e compositor Costa Senna, um dos organizadores do Sarau Bodega do Brasil, entre outros eventos e coletivos de que participa

…

ATLAS LÍRICO DA AMÉRICA HISPÂNICA >>> Demetrios Galvão e Floriano Martins estão à frente do projeto da Revista Acrobata (com apoio da Agulha Revista de Cultura) que reúne textos de 57 poetas de distintas gerações dos 19 países hispano-americanos. A cada mês, novos poetas serão incluídos na lista. Visite o site e saiba mais >>> MAIS REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos >>> TORQUATO NETO >>> Estreou no canal Curta! o documentário ‘Torquato Imagem da Incompletude‘, dirigido por Guga Carvalho e Danilo Carvalho, e feito no Piauí com uma nova geração de artistas e pesquisadores que renovam a cena local. A equipe da revista Acrobata assistiu ao filme e entrevistou Guga, que contou detalhes dos bastidores da produção e falou sobre sua relação com a obra de Torquato (veja aqui). O filme tem depoimentos de Cacá Diegues, Tadeu Jungle, Carlos Vergara, Anna Bella Geiger e Nevile D’Almeida

… WALMIR PINTO >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox … ‘DIÁLOGOS POÉTICOS’ >>> Mais uma iniciativa do poeta e produtor cultural Rubens Jardim: ele tem postado em sua página no Facebook um projeto, com belo acabamento gráfico, em que revela suas influências e processo de criação. Já estão concluídas páginas com Mario de Andrade, Ezra Pound, Carlos Drummond de Andrade, Maiacovski, Serguei Iessenin, Rita Alves, Márcia Maranhão De Conti e Lilian Maial … MAFALDA, O FILME >>> Lançado em 1982, com áudio original em espanhol e legendas em português, o filme traça um perfil dos personagens da turma da Mafalda (a antenada menina que vive preocupada com o futuro da humanidade e a paz mundial), personagem da hq do argentino Joaquín Salvador Lavado, o Quino, falecido recentemente

…

RICARDO KELMER >>> O escritor e multiartista cearense lançou ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros

…

OS POEMAS DO VLADO LIMA >>> O poeta e agitador cultural Vlado Lima tem postado no Facebook alguns textos que farão parte de seu próximo livro, em elaboração (veja aqui). Ele já publicou ‘Sabe de Nada, Inocente!‘, ‘Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes‘ e ‘Pop Para-Choque‘. Além de criar e apresentar o Sarau Sopa de Letrinhas, há mais de 18 anos. Vlado, também cantor e compositor (aqui sua nova canção, Penseneu), é um dos fundadores do famoso Clube Caiubi

… ‘FLECHA QUE CANTA’ >>> Cantora e compositora Raquel Martins acaba de lançar, em seu canal do Youtube, o videoclipe da canção ‘Flecha Que Canta‘, em que cantou, tocou, fez produção, edição e captação de imagem (com a colaboração de Selma Giorgio). Além do grande Marcos Suzano (ao pandeiro), participam os músicos Fernando Mumu (trombone), Almir Marques (contrabaixo) e Gilberto Martins (conga e agogô). Se inscreva em seu canal e conheça o trabalho autoral dessa grande artista … COLETIVO CONTEMPORÂNEOS >>> A partir de 2017, a artista plástica e curadora Lu Valença organizou e realizou exposições coletivas mensais em vários espaços culturais do Rio e Niterói. Esses encontros deram origem ao Coletivo Contemporâneos, grupo de mais 16 artistas que agora se reúne em lives e já prepara exposição física pós-pandemia para o final de 2021. Clique e siga o coletivo no site e no Instagram >>> NARRATIVAS INDIVIDUAIS >>> Projeto publica depoimentos de artistas, a cada 15 dias, na página principal do site da Contemporâneos Galeria de Arte. Nesta edição, com Afonso D’Avila … O CD #gozi >>> A partir da dupla Gozi, formada por Ozi e Gisele Garófalo, surgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘#gozi‘ nas plataformas digitais. Confira a play-list e acesse aqui para ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal da Gozi no YouTube e ouça, entre outras, Ode ao álcool e Eu Quero Mais A partir da dupla, formada porsurgiu a banda, que, após três anos de batalha, acaba de disponibilizar seu cd denominado ‘‘ nas plataformas digitais. Confira apara ver as fotos, cifras e agradecimentos ou mandar mensagem inbox para adquir o cd físico. Confira o canal dae ouça, entre outras,

…

MORTE E VIDA SEVERINA EM DESENHO ANIMADO >>> Saga de um retirante nordestino que, como tantos brasileiros, viaja do sertão ao litoral em busca de melhores condições de vida. A história de Severino, contada por meio de versos na obra-prima de João Cabral de Melo Neto, foi adaptada para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Falcão e é retratada nesta animação 3D. Com duração de 52 minutos, o desenho animado, que mantém o texto original do livro, tem narração de Gero Camilo e trilha sonora de Lucas Santanna

…

A VOZ SUPREMA DO BLUES >>> Assisti e recomendo o filme (no original, ‘Ma Rainey’s Black Bottom‘), disponível na Netflix. Baseado em peça de teatro do dramaturgo August Wilson (Prêmio Pulitzer, em 1982), tem texto vigoroso e uma performance extraordinária de Viola Davis (além da ótima atuação do ator Chadwick Boseman, falecido recentemente)

…

ITAQUERA – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS – Os movimentos sociais da zona leste e seus protagonistas. Série de dez entrevistas mediadas por Escobar Franelas, com ativistas da região. Acompanhe na página do evento, no Facebook (aqui os bate-papos com Leandro Martins, da escola de samba Leandro de Itaquera, e com o historiador Zé Carlos Batalhafam)

…

REVISTA RAMO >>> O poeta Escobar Franelas anunciou a nova edição da revista que destaca a produção poética de São Miguel Paulista, prestando tributo a Severino do Ramo, escritor da região (mensagens inbox). Além de matérias sobre a arte poética, assinadas por Punky, Daniel Carvalho e João Caetano do Nascimento, participam escritores como Arnaldo Afonso (eu mesmo!), Antonio Miotto, Sueli Kimura, Silvia Maria Ribeiro, Manogon, Janete Amaral, Daniel Carvalho, Éder Lima, Sabrina Lopes, Teresa Lopes, Andrio Candido, Edilson Borges (Lobinho) e Rafael Vieira, além de incluir e homenagear três poetas já falecidos: Rose Beltrão, Daniel Marques e João Maloca

…

O FILME DO EMICIDA >>> Finalmente assisti ao maravilhoso documentário ‘AmarElo – É tudo para ontem‘, do rapper Emicida (disponível na Netflix). Em três ou quatro momentos, as lágrimas me encheram os olhos, porque o racismo no Brasil é tão evidente, abominável e ridículo que me envergonha ao ponto de chorar copiosamente (só fascistas idiotas como Bolsonaro e a tchurma de debilóides que está no poder para negar ou fingir que aqui não existe racismo). E que bom constatar que um artista da nova geração de nossa música, como Emicida, já tenha tamanha consciência e capacidade para realizar esse tão necessário instrumento de alta qualidade estética e de contundente crítica social

….

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify. Em novembro, mês da Consciência Negra, o artista lançou o single ‘Tocaia Lelê‘, música que relembra a história da personagem interpretada por Jéssica Barbosa no filme ‘Besouro‘

…

TATTOOS TO YOU >>> O multiartista Pedro Felício está incrementando com novos desenhos seu book de tatuagens. Visite sua página no Instagram e conheça seus trabalhos. Além de tatuador, o cara é mestre de bateria do bloco carnavalesco Ano Passado Eu Morri Mas Esse Ano Eu Não Morro, baixista da banda O Selo, ator (nas peças AI-5, Quanto Cu$ta, Kavernistas), agitador cultural e faz-tudo das coisas de palco (desde os tempos do coletivo Ivo 60). Desenhista e roteirista de quadrinhos, uma de suas hqs na revista ‘O Contínuo‘ até virou filme

…

O EP DO ANHANGABAHY >>> No final do ano a formada por Hévelin Gonçalves, Wady Issa Fernandes e Rui Condeixa Xavier apresentou seu novo álbum, o ep experimental ‘Doismilevinte‘, que não será lançado em nenhuma plataforma, mas será enviado individualmente aos interessados. Cadastre-se e receba as músicas por e-mail ou whatsapp, gratuitamente

…

ZÉ TERRA >>> Artista lançou o clipe ‘Menino Rei‘, do repertório do ep ‘Natal Caipira‘, também disponível nas plataformas digitais. Com o Duo Canta Viola (Laura Campanér e Zé Terra), o videoclipe tem direção de Rene de França. Zé Terra, músico da banda ‘Freud à Deriva‘, também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e artistas da música sertaneja (confira aqui).

…

LOJA DO MST >>> Inaugurada a loja de e-commerce com produtos orgânicos dos trabalhadores ligados ao MST (armazemdocampo.shop). Saiba mais

…

REVISTA GUETO >>> Quarto aniversário da publicação de literatura luso-brasileira (contos, crônicas, poemas, ensaios, resenhas) de periodicidade trimestral cujo selo editorial realiza, eventualmente, edições especiais temáticas, além de publicar e-books com download livre. No final do ano foi lançada a revista ‘Brasil: (im)possíveis diálogos‘, com 27 textos de ficção e de não ficção (de autores convidados da 7ª edição do Printemps Littéraire Brésilien) que evidenciam as inquietações diante de um mundo cada vez mais confrontado a derivas totalitárias e às intolerâncias. E-book para download gratuito

…

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook)

…

GINCO >>> Primeira edição da série ‘Coletivos Teatrais Paulistas’. Juliana Calligaris entrevista o poeta e ator Antonio Ginco, fundador da Cia Trilhas da Arte (em seu canal no YouTube, acompanhe a série Clownstico. Aqui o mais recente)

…