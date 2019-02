Sem mais delongas, vou começar relembrando os dois grandes eventos de que participei nesse findi. Sarau da Maria, no sábado, e a festa A Idade da Terra em Transe, no domingo (na foto acima, a tchurma de lá). Olha… só digo uma coisa. Quem não foi, perdeu. A ZN e a ZL deram exemplo (ao poder público) de como criar belezas do nada, sem recursos. Só abrindo espaços e reunindo os artistas e seu talento, os amigos e a sua amizade. Seguimos fazendo a nossa parte com arte. É nóis, Queiroz! (ôps! será que ainda é permitido opinar sobre isso e aquilo sem levar um tiro?)

SÁBADO – SARAU DA MARIA >>> Às vésperas de completar seis anos, o Sarau da Maria reavalia sua trajetória e prepara mudanças de formato para o sarau de aniversário, a ser comemorado em abril (antes, organiza o desfile do Bloco da Maria, em 2 de março, na Carauari). É preciso encarar o esvaziamento de público e o desânimo provocado pelo retrocesso político e pela volta da censura, sem deixar de marcar presença e resistir ao obscurantismo que assola as esferas culturais e políticas do País. Vou fazer um resumo rápido desse primeiro Sarau da Maria de 2019. Foi uma noite superespecial cujo ponto alto talvez tenha sido o delicioso pocket-show do cantor e compositor Gabriel de Almeida Prado (esbanjando letras poéticas e beleza melódica, acompanhado dos solos de violão de Liw Ferreira). Elogiado recentemente pelo crítico musical Zuza Homem de Mello, Gabriel (que já lançou o cd ‘A língua e a alma’) prepara novo trabalho. Prometeu voltar ao sarau, para apresentá-lo (ebaaa!). O sarau, mui orgulhosamente, recebeu a visita do grande poeta e ativista cultural Paulo Nunes e de seu parceiro musical, o jovem e talentoso violonista Alisson Amador, ambos do Instituto Juca de Cultura. Paulo é reconhecido pesquisador da cultura popular (vide seu trabalho sobre o poeta Juca de Angélica, que deu nome ao Instituto de Cultura).

O músico Cale Narman, que organiza o sarau Encontro de Expressões, apresentou canções autorais e a bailarina Elis Pessotti (que participou de uma delas, em homenagem a Iemanjá) encantou a todos com a delicadeza comovente de seus números de dança. O poeta e escultor Casulo (também conhecido como Gilmar Ribeiro, do Sarau Clamarte e participante da Cooperifa) foi superaplaudido pela vitalidade de seus poemas e pela criatividade de suas esculturas com sucata de carros (o artista também trabalha numa oficina mecânica). O palco aberto teve ilustres figuras: Dari Luzio, Marcelo Barum, Mugnaini, Edmyl, Cicio Bonneges, Tarica, Volt, Oswhaldo Rosa, Shirlene, Marcinha, Paulinho das Frases, Vasqs, Deise & João, Rosária, Helen & Kita (que arrebentaram) e mais alguém que eu posso ter esquecido (perdão!). As fotos acima, claro, são do Roberto Candido (mas o Moacir Barbosa também registrou o evento. Valeu, Moa!). Quando o sarau acabou, muita gente foi embora. Só que ainda não tinha acabado. Eu e mais uns dez artistas malucos continuamos fazendo festa, brincando e cantando por mais de uma hora. Saiba: o Sarau da Maria, como a Buzina do Chacrinha, só acaba quando termina.

… … …

DOMINGO – A IDADE DA TERRA EM TRANSE >>> No domingão, peguei o busão no Belenzinho e atravessei a avenida Sapopemba (a maior do mundo, dizem). Uma festa roqueira e psicodélica acontece sempre no último domingo do mês, no videoclube Charada, estabelecimento do grande agitador cultural Gilberto Petruche (fotos do Marco Antonio Gonçalves). Além de trabalhar vendendo DVS, VHS, Vinil, K7 (entre outras raridades) desde os anos 1980, o Petruche foi transformando sua loja de vídeos e cds num verdadeiro centro cultural da ZL, promovendo shows, discotecagens, exposições, rodas de conversa e exibição de filmes (sobre cinema, recomendo o site ‘O que tem na nossa estante‘, de um frequentador da loja, Ítalo Morelli, enciclopédia viva da sétima arte). Assim, fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não faz, a Charada foi se tornando um point de resistência cultural, abrindo espaço aos artistas da periferia e proporcionando lazer e cultura num ambiente superlegal alicerçado na amizade e na paixão pela música e pelo cinema.

Neste domingo, das 15h até meia-noite, eu presenciei encontros superlegais, bate-papos sobre música e cinema, dei muita risada e vi shows de bandas incríveis: Os Haxixins & Amigos (para delírio dos muitos fãs), Capa Preta (um punk rock visceral tocado só com guitarra e bateria), Rafael Cirilo & Os Videntes Profanos (com o talentoso vocalista da banda CiriloAmém e de outros variados projetos musicais). Ainda rolou o som dos djs Alice Martins, Ju Juliete, Lipa Zangrandi e Fernando Terror (foi maravilhoso ouvir gravações e histórias do rock nacional, da música psicodélica e do samba rock do final dos anos 60 no Brasil. Os caras sabem tudo!). Os shows aconteceram numa espécie de porão da locadora, onde antes era a seção de filmes pornô. O videoclube Charada, fica na rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba. Recentemente enfrentou problemas financeiros e quase fechou. Felizmente, Petruche, agora com o músico Eduardo Osmedio sublocando uma sala, reverteu a situação. Lembro que o Instituto Juca de Cultura e o Teatro Cemitério de Automóveis passam por problemas semelhantes. Cada um na sua seara, são três locais imprescindíveis para a cultura paulistana. Vamos defendê-los, divulgá-los e frequentá-los. Agradeço e parabenizo a todo o pessoal (não citei o nome de vários colaboradores – perdão!). Foi um domingo lindo.

… … …

PELOS JORNAIS

… … …

Enquanto você dorme

Eles planejam um novo golpe

Dão armas aos fascistas

Eles são falsos moralistas Massacram todo dia pobre nas favelas

Defendem morte como pena pra marginal

Revogam previdências de trabalhadores

Governam para a exploração do capital

‘Vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos’, cantou John Lennon ao filho pequeno. E acontece mesmo enquanto a gente dorme. Abro este post com a letra e a música do jovem compositor Caio Prado (ouça seu disco Incendeia). O post de hoje saiu meio a contra-gosto, em meio a tristes eventos, novos e velhos ventos, lamentos e (des)acontecimentos. Passa o tempo velozmente (mente mente mente). Muito trampo, muita conta, e a gente nem dá conta. Muito assunto pendente. A gente sofre, canta: ‘Bandeira desfraldada a farda a fantasia’. São os versos de uma canção que entoo por aí. Enquanto leio sobre a licença que Moro quer dar para a polícia matar (a nossa, que já é a polícia que mais mata). Enquanto leio um ministro cair no ridículo falando besteira e caluniando Cazuza (sendo prontamente desmentido por Lucinha, mãe do artista). Enquanto leio o governo aumentar a idade para o trabalhador se aposentar (para ‘salvar’ o Brasil). Enquanto leio leio leio, a vida segue normal (mal mal mal), como nesse cartum do genial Luiz Gê (clique sobre os desenhos para ler melhor).

E lá vamos nós e nossa vibe de amor, inclusão e igualdade. Até os meus 24 anos vivi sob a ditadura. Não quero aquilo nunca mais. Nem pra mim, nem pra meus inimigos. Não quero nunca mais aquela paz de cemitérios, nunca mais ninguém preso, morto e torturado por expressar suas opiniões e visões de mundo. Não quero mais nenhum jovem estudante silenciado. Não queria nunca mais viver sem liberdade, sem sarau, luau, sem lutar por respeito à diversidade. Não… Esse não era um assunto em discussão. Ao menos, até esse governo assumir, eu acreditava que não fosse.

Para o ministro (da Educação – pasmem) se atualizar sobre o que pensam os artistas brasileiros a respeito da ‘liberdade’, reproduzo trechos das entrevistas de Dira Paes, Marcelo D2 e Carol Teixeira aos cadernos culturais dos três principais jornais do País e deixo alguns versos do próprio Cazuza como resposta:

A tua piscina tá cheia de ratos

Tuas ideias não correspondem aos fatos

O tempo não para

Eu vejo o futuro repetir o passado

Eu vejo um museu de grandes novidades

O tempo não para

MARCELO D2, NO ESTADÃO >>> Meu maior medo é da mediocridade que está tomando o País. Essa eleição deu voz para uma coisa terrível, violenta, cheio de preconceito homofóbico, racista, xenofóbico. Tudo de pior do que o ser humano vem tentando se livrar dentro da sociedade… Parece que agora está ganhando espaço”

CAROL TEIXEIRA, NO GLOBO >>> “Fomos criadas para sermos um corpo para o outro e aprendemos que a mulher deve servir. Ao longo da História, a mulher foi alienada do próprio corpo. Para reverter esse estado, temos que compreender a força do feminino, não apenas no mundo das ideias, mas também no corpo. Isso acaba sendo um ato revolucionário, político”

DIRA PAES, NA FOLHA >>> “Me preocupo com a ilusão de que a moralidade é capaz de resolver os nossos problemas. Nós precisamos falar de igualdade. De liberdade. De postura perante o que está errado. E não vamos jogar fora tudo o que a gente conquistou”

… … …

FESTIVAL BMS OFERECE

QUATRO DIAS DE MÚSICA

… … …

QUARTA-FEIRA A SÁBADO – 6 a 9 de fevereiro – das 12h às 22h … BMS Festival … Quatro dias de programação (começou na quarta) com shows de novos nomes da música brasileira: Céu (sexta, 21h30), Karol Conka (sábado, 21h20), Drik Barbosa, Autoramas, Boogarins, Xenia França e Tássia Reis, entre outros. Cada apresentação terá 30 minutos e a entrada é gratuita (mas é preciso reservar seu ingresso). Clique no cartaz e confira o horário de todos os shows. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500

… … …

PROJETO COLAB

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 12h … Projeto Colab – apresentação piloto … No Centro Aberto São Bento – estação São Bento do Metrô. Projeto musical do mc Mano Réu promove duetos com 6 musicistas de rap e variações do hip-hop, cuja sonoridade “é a que melhor traduz o atual espírito jovem: criar e refletir sobre o sistema denunciando injustiças e transformando vidas”. Com Barbara Crystina, Juh Sette, Joy Amaru, Nomah Diê, Gabriellê e Tina Cratz. Entrada franca. Mano Réu é mc, escritor e educador popular. Mora no bairro da Brasilândia, na ZN. No coletivo Literatura Suburbana coordena e produz eventos e projetos como o Festival Revi-va Rap. Publicou o livro “Amor Banto em Terras Brasileiras” (2011) e lançou o cd “Diários” (2015).

… … …

MAIS SHOWS NO NOVO

TEATRO BRUTA-FLOR

… … …

Série de shows marca o mês de inauguração do Teatro Bruta Flor (no mesmo local onde antes funcionava o Teatro da Rotina). Agora, sob administração de um coletivo de artistas e ativistas culturais encabeçado pela jornalista e curadora musical Bijou Monteiro, o Bruta Flor promete abrir espaço para a arte de resistência (notícia auspiciosa nesse momento de censura e retrocesso). Nesta semana tem:

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 21h … Rogério Santos e convidados … O cantor é acompanhado pelo duo de violões Italo Peron e Cláudio Duarthe que também apresenta leituras e arranjos instrumentais próprios para clássicos da canção brasileira. O show conta com a participação do violonista e compositor Matheus Mafra que apresenta duas canções feitas em recente parceria com Rogério. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

SÁBADO – 9 de fevereiro – 21h … Tatá Aeroplano … Músico faz show intimista em formato voz e violão apresentando canções de seus cinco álbuns solo. Recentemente lançou “Alma de Gato” (o décimo terceiro da carreira). Tatá liderou as bandas Jumbo Elektro e Cérebro Eletrônico. Ingressos a R$20 e R$40. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912.

QUARTA-FEIRA – 13 de fevereiro – 21h … Nã … Banda paulista toca as músicas de seu segundo álbum ‘Antes que só um Quase’. Com Fernanda Broggi (voz), Julio Dread´s (percussão e sampler), Michel de Moura (guitarra e voz), Renato Ribeiro (guitarra), Thiago Babalu (bateria) e Thiago Pereira (baixo).

. Na rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$40 e R$20

… … …

MAIS DE 10 MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Já estamos em 2019 e esse crime continua impune. Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro que estava sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas sobre armamentos e ‘militarização’. Já são dez meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o atual presidente fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia matéria do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rio e entrevista de Fernanda Chaves, assessora de Marielle, à Mônica Bergamo) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontrava sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto a eles, o atual governador do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘brincadeira’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador fluminense, jamais terem exigido publicamente o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

VERGONHA 3 >>> O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle, Giniton Lages, foi mantido (pelo novo chefe de polícia, delegado Marcus Vinicius Braga) no cargo até o final do inquérito. Braga foi nomeado secretário pelo governador Wilson Witzel. A justificativa da nova cúpula é não interromper o trabalho da equipe atual, que vai ser ampliada para que a investigação ‘seja finalizada ainda no início do ano’. Também foram mantidos os responsáveis pelas unidades da Baixada Fluminense e de Niterói e São Gonçalo, Daniel Rosa e Bárbara Lomba. Parabéns aos envolvidos, só que não: afinal, já são mais de 10 meses de impunidade. É uma vergonha!

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 14 DE FEVEREIRO – ÀS QUINTAS-FEIRAS – 15h … Oficina de Poesia Falada … Slam do 13 desenvolve diversas oficinas de escrita, performance e oralidade, a fim de possibilitar o surgimento de novos artistas por meio do poetryslam. No Sesc Santo Amaro, à rua Amador Bueno, 505

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 18h … Workshop … “Estudos sobre técnica e linguagem para o acompanhamento de Violão 7 Cordas no Choro e Samba” … Com Guilherme Lamas, para músicos profissionais e amadores. No Whatafolk-Studio, à rua Renato Reis, 222, em Campinas

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 18h … Música no Vão – com Luana Bayô … “Voz Negra” é o novo show da cantora e compositora. No MASP, à avenida Paulista, 1578

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 19h … Especial Rita Lee … Graziela Medori e os Brazucálias interpretam os sucessos da roqueira. Djs tocam brasilidades. Entrada franca. Na Nossacasa Confraria das Ideias, à rua Mourato Coelho, 1032

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 19h … Lançamento – “Amor passageiro”, livro de contos de Menalton Braff. Na Livraria Zaccara, à rua Cardoso de Almeida, 1356. O exemplar estará à venda por R$38

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 19h … Ivan Marcio faz show de blues na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusébio, 109. Ingressos a R$15

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 20h30 … Vanessa Moreno e Fi Maróstica … Duo apresenta músicas do novo álbum em fase de preparação e visita repertório dos discos anteriores. Participação da cantora Tatiana Parra e do contrabaixista Michael Pipoquinha. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43. Ingressos a R$35

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 21h … Nova montagem de ‘Macunaíma Ópera Tupi – Trans_criação’, da cantora e compositora Iara Rennó. No papel do escritor, o ator Pascoal da Conceição. Também nos dias 9 (sábado, às 21h) e 10 (domingo, às 18h). No sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 21h … Saulo Duarte – “Avante Delírio” … Cantor e compositor paraense promove seu primeiro álbum solo acompanhado por Zé Nigro (baixo e vocais), Pepe Cisneros (piano elétrico e synths) e Thomas Harres (bateria e vocais). No CCSP, à rua Vergueiro, 1000

… … …

QUINTA-FEIRA – 7 de fevereiro – 21h … Edrix Voz e Violão … O guitarrista Eder Martins é famoso por seus covers de Jimi Henrix. No show, clássicos música brasileira e internacional no formato voz e violão. Na Malelu, à rua Iquiririm, 452

… … …

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 8 a 10 de fevereiro … Psicodelize-se #5 – O pré carnaval do Simplão … Shows (sábado a partir das 22h) com as bandas Monstro Amigo e Alienage. E mais: Cine Simplão psicodélico na sexta à noite – Exposições psicodélicas de Arte de Lírio, Ágata de Fogo e João Pedro Ferigati – Roda de conversa com o pessoal do ResPire Redução de Danos, sábado às 16h20 – Projeções com Arte de Lírio, pintura facial, sorteio de ingressos pro Carnaval do Simplão e trilha pra cachoeira das Mandalas. No Simplão de Tudo, à Estrada do Quilombo, s/n, em Paranapiacaba. Ingressos de R$ 20 a R$100 (informe-se sobre horários e as várias condições de camping e quartos)

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 19h … Daniel Mã … Artista apresenta seu quarto álbum, pela primeira vez em formato audiovisual. No Centro Cultural Grajaú, à rua Professor Oscar Barreto Filho, 252. Entrada franca

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 19h … Banda “Pessoas Cinzas Normais” apresenta o show “Voltando Belchior”, com 24 canções de todas as fases do compositor cearense. No Baderna, à rua Oscar Freire, 2529. Ingressos a R$10

… … …

ATÉ 2 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA e SÁBADO – 20h e 19h … Peça “Relicário de Concreto” … Grupo Pandora de Teatro faz 15 anos e apresenta espetáculos do repertório. Na Ocupação Artística Canhoba, à rua Canhoba, 333

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 20h … Os Cabeçasss … Em formato dupla, com a cantora Daniela Neris e o violonista Ivan Cabeça. No Zé Baiano Bar, à avenida Morumbi, 7739, no Itaim Bibi

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 20h … Sarau Clamarte … Com palco aberto e a presença dos Poetas do Tietê e do músico Grozz. No local, exposição Metal-Morfose, do escultor e poeta Gilmar Ribeiro. Na rua Professor Otávio Guimarães, 393

… … …

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 8 a 10 de fevereiro … Peça “O Canto de Odé” … Odé (caçador em yorubá) a partir da herança das raízes afro-brasileiras, indígenas e africanas, nos convida a pensar e cantar a potencialidade da nossa existência. No intervalo, exibição do curta “Caboclas Juremas – Sobre Histórias de distintas mulheres” gravado em Belém do Pará e periferias de São Paulo. Na Aparelha Luzia, à rua Apa 78. Entrada franca

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 20h30 … ZUT – Música, poesia e performance … O poeta Djami Sezostre (“Poesia Biossonora” e “O pênis do Espírito Santo”) e o músico Ricardo Bigio realizam performance a partir de estruturas sonoras criadas ao vivo pela voz de um e o contrabaixo do outro. No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília

… … …

8 e 9 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 21h … Homens, Santos e Desertores … Peça de Mário Bortolotto (que também atua, ao lado de Gabriel Pinheiro). Direção de Fernanda D’Umbra. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 22h … Picanha de Chernobill – no Clandestino … Power trio tem como referências o rock dos anos 70, blues, folk e música brasileira de raiz. Na estrada há quase 10 anos, com 3 discos gravados e novo lançamento previsto para 2019. A banda é excelente e o lugar superlegal. Na rua Augusta, 2366. Ingressos a R$20

… … …

SEXTA-FEIRA – 8 de fevereiro – 23h50 … E.H.T – Hendrix na Casa Matahari … O guitarrista Eder Martins é acompanhado por Rob Ashtoffen e Caio Mendes no projeto Eletric Hendrix Tribute. Na rua Silva Bueno, 729. Ingressos a R$15

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 11h … 2 Anos Café De Quebra … Projeto engloba atividades como música (Caixa D’Água Posse – Márcio Ricardo da Silva), exposição multimídia (Personagens das Periferias), Feirarte (Feira com Empreendedores das Quebradas), debate, gastronomia e desfile (grifes e brechós das quebradas). Na Fábrica De Cultura Jardim São Luis, à rua Antonio Ramos Rosa, 651

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 13h30 … O Café Poético #41 – no Centro Cultural de Moema … Evento criado pela poeta Nayara Lemos, em Porto Alegre, promove cultura e turismo de cada região. Com bazar, poesia, teatro, dança e música. Na av. Sabiá, 258

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 11h … Samba do bEmol no Nelito … Músico Felipe Bemol apresenta sambas clássicos e autorais. Na rua Mário, 75, na Vila Romana

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 11h … Viagem – Momentos e Memórias … Lançamento do livro de Wanderley Scalize e Waldyce Ribeiro. Apresentação musical de Eugenia Nóbrega e Renata Bonfim. No Edifício Itália, à av. Ipiranga, 344, 1º andar

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – das 14h às 17h … Curso de Teatro gratuito – na Aldeia Satélite … Curso de preparação artística para atores e interessados, abordando técnicas de Stanislavsky e da linguagem clown. Sob a coordenação de Claudemir Santos, é composto por atividades práticas, leituras, criação de espetáculo e apresentação do resultado obtido. Aos sábados, até 13 de abril (dez encontros). Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

… … …

SÁBADOS DE FEVEREIRO – 9,16 e 23 de fevereiro – das 15h às 17h … Como Musicar Poesia? … Adotando a obra de Fernando Pessoa como eixo criativo, a cantora portuguesa Joana Reais conta sua experiência na musicalização de poemas do poeta português e apresenta ao público os seus métodos de trabalho, intercalando momentos teóricos e práticos. Entrada franca. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 15h … 73ª edição do sarau “Poesia é da hora” … Coletivo poético e ativista organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua, em centros de acolhida e ocupações de resistência. Com palco aberto. Na Casa Florescer, à rua Prates, 1101

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 16h … Como fazer versos: a poesia de Walt Whitman a Maiakóvski … Oficina gratuita do poeta Flávio Viegas Amoreira. Na Pinacoteca Benedicto Calixto, à av. Bartolomeu de Gusmão, 15, em Santos

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – das 16h20 às 23h … Soul Train das Onze … Discotecagem 100% vinil com samba rock, funk e soul dos anos 70 e 80, raridades, mpb, James Brown, Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson e J5, entre outros. Couvert R$10. Com os djs Fred Lima(Realce), Ju Salty, Kadu Toschi e Theo Werneck. Na Cervejaria Ramalho, à rua João Ramalho, 1312, em Perdizes

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 17h às 21h … Chuck & Os Crush – Toca Fita de Corcel – Bocarra … Três bandas se apresentam na Casa de Cultura do Butantã, à av. Junta Mizumoto, 13

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 17h … Slam Sujeira – Laudelina de Campos Melo Vive … Além da batalha poética, aula pública da série “O que eu não aprendi na escola” traz Tati Ribeiro Nefertari palestrando sobre Laudelina. No Skate Park Poá, à rua São Paulo, em Poá

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 17h … O Rinoceronte, a Lua e o Tonel … Três meninas contam histórias do autor alemão Peter Bichsel. Um rinoceronte surge num passe de mágica, a lua embala as divagações de um homem e um tonel ganha vida para provar que a terra é redonda. Na Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão, à praça Oscar da Silva, 110. Entrada franca

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 18h30 … Sarau Santo de Casa … Palco aberto e participação de artistas do movimento que divulga a música autoral da baixada. No estúdio Wave, à rua Ana Costa, 541, em Santos

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 19h … Hurtmold & Panda Gianfratti – Philip Somervell … Shows da banda (com o percussionista) e do pianista no Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000. Ingressos a R$10 e R$20

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 19h … Sarau na Galeria … Edição 60 do sarau tem palco aberto e convidados: Banda Kilimanjaro e Coletivo Tenda Literária (lançando o livro “Contos de Infâncias Periféricas”). Na escola Prof. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, à rua Basilio Valente de Aguiar, 19, em Suzano

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 20h … Era uma Vez no Oeste VI – no Piccolo Teatro … Minifestival de folk idealizado pelo cantor e compositor Douglas Mam, que se apresenta com Os Famigerados, tendo como convidados a banda Devonts e a cantora Bruna Ryan. Na rua Avanhadava, 40. Entrada franca

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 20h … Noite de Blues no CCB … Guitarrista Eder Martins interpreta blues dos anos 1920 aos 1950 (Charley Patton, Robert Johnson e John Lee Hooker, entre outros). Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882. Ingressos a R$10

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 20h … Noite de rock com as bandas On the Rockers (abertura), Hurricanes (do ator Gabriel Braga Nunes) e com o dj Maia (da 89FM). Na Casa Amarela Pub, à rua Doutor Mariano Jatahy Marcondes Ferraz, 96, em Osasco. Ingressos a R$20

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 20h30 … Sarau Arte Canal Orgulho & Visibilidade tem a cultura lgbt como norte e busca dentro da música, da literatura e do teatro. Com Caco Bezerra, Renato Pessoa, Amazona, EuPoetisa, Darkney e Ansur, entre outros. Na Aldeia Satélite, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118, na ZL

… … …

ATÉ 25 DE FEVEREIRO – SÁBADOS, DOMINGOS E SEGUNDAS … Ledores no Breu … Peça inspirada no texto “Confissão de Caboclo” do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo Freire. Espetáculo trata das relações entre o homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. Com Dinho Lima Flor. Direção de Rodrigo Mercadante. Ingressos a R$40 e R$20. Aos sábados e segundas (21h) e domingos (20h). No Ágora Teatro, à rua Rui Barbosa, 672.

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 21h … Trio de rock ‘Os Cabeçasss’ se apresenta no Toca Rock Blues, à rua Antônio Mariano, 338, em Socorro

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 21h … Márcio Lugó e a Casa Vulgar no Sesc Belenzinho … Cantor e compositor apresenta as canções de seu cd ‘Pêndulo’ e convida os poetas da Casa Vulgar: Bob Inconsciente, Camila Shumf, Cecília Attux, Lucas Lujan, Matheus Jacob, Wally Wilde e Zack Magiezi. Com Allen Alencar (guitarra e efeitos) e Diego Aquino (baixo elétrico). Na rua Padre Adelino, 1000

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 21h … Vulcânicas – Ensaio sobre nossos corpos femininos em luta … Nova montagem do grupo Pombas Urbanas fala sobre lutas e resistências de mulheres atuais e de outros tempos. No Galpão do Folias, à rua Ana Cintra, 213, em Santa Cecília. Outras apresentações:

• 10/fev, dom, 20h, Galpão do Folias

• 11/fevereiro, seg, 20h, Teatro Bruta Flor (rua Augusta, 912)

• 15/fevereiro, sex, 20h, Centro Cultural Arte em Construção (av. dos Metalúrgicos, 2100 – Cidade Tiradentes)

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 21h … US Top Classic Rock … Show da banda formada por Gê Jager (vocal), Dú Jager (baixo), Carlão (guitarra), Willen (guitarra e teclados) e Doni Freitas (bateria). No Dragster rock bar, à rua Curuçá, 439, na Vila Maria

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 22h … Tributo a Aretha Franklin por Alma Thomas e Trio (EUA/BRA) … Compositora e arranjadora nova iorquina radicada no Rio de Janeiro homenageia a diva do soul. No JazznosFundos / CCMI, à rua Cardeal Arcoverde, 742. Ingressos a R$30 e R$50

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 22h … Conjunto Extraordinário – no Picles … Cantores e compositores, Danilo Moraes, Brunêra e Marco Vilane apresentam canções autorais. Participação do poeta e letrista Paulo César de Carvalho, parceiro dos três músicos. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838. Entrada franca

… … …

SÁBADO – 9 de fevereiro – 22h … Mônica Salmaso & Guinga … No repertório, parcerias de Guinga com Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, José Miguel Wisnik e Chico Buarque, além de outras canções escolhidas pelos dois artistas. Na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 11h40 … Boletim Poesia é da hora – Programa Meu Caro Amigo … Programa semanal apresentado por Romeyka Pereira, Marah Mends e Gilberto Cruz divulga textos poéticos. Nesta edição, com a poeta Ana dos Santos, de Porto Alegre. Na Rádio Comunitária Cantareira (87.5 FM), à rua Jorge Pires Ramalho, 71

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 12h ás 22h … Festa Latina … Tropicalidades, balanços e delícias de verão. Para dançar: Sambetto, ManaTiana e Seletores Red Light. Para comer: frutas tropicais à vontade. Na hora do almoço, pratos típicos a bom preço. Na Red Light Duplex, à rua Senador Fláquer, 845, no centro de Santo André. Ingressos a R$15

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 13h … Nu Vuco Vuco – na Cervejaria Tarantino … Ensaio aberto do bloco e festa com discotecagem de Iasmin Ribeiro . Com espaço kids. Entrada R$5. Na rua Miguel Nelson Bechara, 316

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 15h às 23h … Calefação Tropicaos – na Casa das Caldeiras … Apresentação do bloco Arrianu Suassunga. Entrada franca. No som, os djs Pita Uchôa, PG, Grace Kelly, Simoníssima, Igor e Mary G. Na avenida Francisco Matarazzo, 2000, na Água Branca

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 16h … Marimbondo Sound System no Bar do Gê … Com Fred Lima e Theo Werneck mandando levadas nordestinas, brega, soul brazuca e grooves. Entrada franca. Na rua Caetés, 509

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 17h … Baile do Baco – Edição Carnaval da Gaiola. No Secretinho, à ria Inácio Pereira da Rocha, 25. Ingressos de R$10 a R$20

… … …

DOMINGO – 10 de fevereiro – 18h … Show NGUZU e convidados … NeguEdmundo liga seu microfone à mesa de som e aos efeitos do dub-maker Eduardo Mancha (Dubdubom), acompanhado por Mau (baixo), Thiago Duar (guitarra) e pelos percussionistas Toca Ogan (Nação Zumbi) e Eder ‘O’ Rocha (Mestre Ambrósio). Na Casa de Cultura do Butantã, à av. Junta Mizumoto, 13

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 11 de fevereiro – 20h … Manu Saggioro em ‘Diálogos & Canções’ … Cantora e compositora acaba de lançar o disco “Clarões” (com direção artística de Ceumar) e é a primeira convidada do projeto do Estúdio Criasom que procura divulgar artistas de Bauru e região, promovendo pocket-shows onde o artista canta e conta sobre sua vida e canções. No vídeo, a faixa-título do cd, de Tetê Espíndola e Tavinho Limma. Na rua Célio Daibem, 11-12, no Jardim Estoril, em Bauru

… … …

ATÉ 17 DE FEVEREIRO … Sampa – 465 Tons de Cinza … Os fotógrafos Jorge Araújo e Filipe Araújo, pai e filho, expõem suas visões da metrópole cinza. No Porão da Cerveja, à rua Gal. Olímpio da Silveira, 39, em Santa Cecília (as imagens estão à venda)

… … …

Até 25 de fevereiro – às SEGUNDAS-FEIRAS – 11 de fevereiro – 19h … Teatro na Mário: O Atormentador – Textos de Eduardo Galeano … Inspirada no “Livro dos Abraços”, peça traz à cena as vozes do povo latinoamericano. Com Nino Batista e Glauce Guima. Direção de Eid Ribeiro. Na rua da Consolação, 94. Entrada franca

… … …

TERÇA-FEIRA – 12 de fevereiro – 19h … “Margens: Entre Cicatrizes e Poesia” … As poetas Ryane Leão e Lâmia Brito participam de bate-papo e oficina sobre como a escrita e a literatura podem ser cura. Mediação da jornalista Jéssica Balbino. Entrada franca. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

… … …

TERÇA-FEIRA – 12 de fevereiro – 20h … Fernando Catatau: Luz do Fim de Tarde … Guitarrista apresenta músicas que farão parte de seu primeiro trabalho solo. No Centro da Terra, à rua Piracuama, 19

… … …

TERÇAS E QUARTAS – ATÉ 27 DE FEVEREIRO – 20h … ‘Café’ no CCSP … Dois garotos se conhecem em uma cafeteria e vivenciam trajetória amorosa permeada por um único assunto: café. A peça, construida a partir de poema homônimo de Herácliton Caleb, tem direção de Bruna Vilaça. No elenco, Gabriel Galante e Weslley Nascimento. Na rua Vergueiro, 1000

… … …

ATÉ 27 de fevereiro – QUARTAS-FEIRAS – 13, 20 e 27 de fevereiro – 19h … Fotografia: gênero, política e construção do desejo. Curso com Prof. Dr. Marcos Fabris. No Espaço 8 arte e cultura, à rua Juquis, 287, em Moema

… … …

ATÉ 8 DE FEVEREIRO … Centro de Música Sesc Vila Mariana – Especial de Férias … Entre as muitas atividades, vai ter aula-espetáculo com Pepeu Gomes, bate-papo com Derrick Green, do Sepultura, curso com os músicos do Angra, oficina de bateria para garotas (foto), Ricardo Herz, Toninho Ferragutti e Guinga discutindo as conexões entre a música popular e erudita. Na rua Pelotas, 141. Confira a programação completa

… … …

SEXTAS A DOMINGOS – ATÉ 10 DE FEVEREIRO DE 2019 … Roda Viva … Zé Celso e seu grupo remontam, 50 anos depois, a histórica peça de Chico Buarque. No Teatro Oficina, à rua Jaceguai, 520. Sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.

… … …

SÁBADOS E DOMINGOS – ATÉ 24 DE FEVEREIRO … Grande Sertão: Veredas … No espetáculo, montado na área de convivência do Sesc Pompeia, a diretora Bia Lessa propõe a um só tempo uma peça de teatro e uma instalação em sua adaptação da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e elenco. Ingressos de R$12 a R$40. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Aos sábados (20h30) e domingos (18h30)

… … …

… … …