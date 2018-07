Vários amigos, grupos de artistas e coletivos de saraus, participaram ativamente de dois atos públicos nesta semana: na terça-feira, ocorreu a manifestação da classe teatral (mais os músicos, poetas e produtores da Frente Única Descongela a Cultura, Já!) contra o congelamento de 43,5% do orçamento municipal para a Cultura (R$518 milhões, aprovados em votação da Câmara no ano passado, que significam menos de 1% do orçamento total da cidade). Essa suspensão de verba provocou a interrupção do fomento ao teatro, à dança, ao circo e a programas culturais nas periferias, todos anteriormente acordados (foi como cortar o ‘salário’ com o qual o trabalhador da cultura já contava para pagar suas contas e tocar os projetos). Na quarta-feira, aconteceram as greves e protestos contra a indecente Reforma da Previdência proposta pelo governo federal (assunto que eu já tratei AQUI). Nos dois casos, o movimento dos trabalhadores está coberto de razão e tem o total apoio desse blog. As verbas (dinheiro ‘nosso’) ora são desviadas, remanejadas, roubadas ou contingenciadas. Nós contribuímos mas ela nunca está lá pra gente usar. E quando os governantes querem cortar ‘gastos’, os direitos de quem trabalha a vida inteira são os primeiros a serem pisoteados. Tidos como supérfluos, a Cultura e seus artistas (recentemente chamados de ‘vagabundos’ por um ‘infeliciano’ deputado) sempre estão na ponta da planilha de cortes dos burocratas do ‘enxugamento’ (do orçamento alheio, claro). As mobilizações se fazem necessárias para que evitemos mais perdas. Por ironia, até mesmo a abertura desse post os artistas perderam. Eu já tinha reservado todo esse espaço pra exaltar o lançamento das novas músicas e clipes do Rica, da Blubell, do Valciãn, do Bruno e da banda Concha, além de saudar a volta do Coral da Unifesp. Hoje não deu (vocês foram roubados!). Peço desculpa aos artistas. Mas enquanto depender de mim, este pequeno e democrático canal de divulgação dos artistas alternativos (e dos trabalhadores da cultura) também resistirá.

BLUBELL E O COSMOS

Eu já era muito fã da cantora Blubell antes de assistir ao seu show no auditório Ibirapuera, no fim do ano passado. Depois disso, então, gamei de vez. (Leia o que escrevi sobre seu show AQUI). Num outro post, ainda obcecado, comentei sobre seu cd: “Ela retrabalha o encanto das grandes canções americanas, os mais melodiosos e melados boleros, os rocks mais incrustados em nossa musculatura de adolescentes, as baladas que aindam guardam os suspiros mais puros, os charlestons mais divertidos e impõe sua visão pós-moderna, sua cicatriz exposta, a óbvia dor de quem carrega o fardo da consciência contemporânea. Nada de cover nem de tradição. Os arranjos quebram tudo, desandam a levada, descompassam o ritmo da vida e alertam aos incautos: não há felicidade gratuita. Blubell canta como quem proclama: se a vida é cruel, a arte é uma indispensável ilusão. Brinque, dance, se deleite como for. Aproveite enquanto der. Tudo vai passar.” Essa letra de Cosmos (videoclipe lançado no mês passado), me diz isso tudo, só que com sonoridades muito mais belas. Very blubellas.

O ROCK DO RICA SOARES

‘Sossegado Desespero’ é o novo single do álbum (em construção) ‘O Pleonasmo Redundante’, do cantor e compositor gaúcho Rica Soares, mais um dos feras ligados ao Clube Caiubi de Compositores. Recentemente, ele lançou nas plataformas digitais a canção ‘Um cara em busca de si mesmo‘. Rica é rima lírica lira rica de significado. Escreve letras como ninguém e faz aquelas canções que só ele faz. O cara tem estilo (leia o que já falei dele, AQUI). Agride transgride incomoda. Caga pra moda. Rica modifica. E ponto final. Ou, como ele diz, ‘xablau!’.

O CLIPE DO VALCIÃN CALIXTO

O antenado músico punk piauiense Valciãn Calixto (de quem já falei AQUI) lançou no ano passado o elogiado e polêmico disco FODA! Agora, apresenta seu primeiro clipe, gravado em Teresina e filmado em apenas meia hora. O vídeo conta com participação da atriz Yasmin Moura e tem iluminação, filmagem, direção e edição assinadas por Fabio Christian (Eletrique Zamba), que também bolou o roteiro, junto com Valciãn.

Ao contrário da letra da música, o vídeo apresenta um conflito entre um casal. “Na música temos alguém perguntando para a amiga o porquê de ela não denunciar o ex-namorado, que é violento e possessivo, o porquê desse autossilenciamento. No clipe trabalhamos outro modo de silêncio, que é o da indiferença. E mostramos o quanto isso provoca diversas reações na mulher, a ponto de muitas vezes ela questionar sua própria sanidade. A música tem uma história, o clipe tem outra. O elo entre as duas é o silêncio e suas formas”, diz o músico.

A NOVA CANÇÃO DO BRUNO BRASIL

O cantor e compositor Bruno Brasil, tem consistente parceria de 10 anos com o violonista Fernando Diniz. Juntos eles apresentam shows e lançam canções, dentro de seu ‘Projeto Contraponto’. Nessa semana, a música ‘Nada a temer’, deles, foi disponibilizada nas plataformas digitais (Spotify, Deezer, Itunes e outros). “Nada a temer” conta a história de dois personagens, José e Madá, e tem participação da talentosa cantora Nina Oliveira (de quem já falei AQUI). Foi gravada ao vivo na Casa de Piah (SP). Ouçam:

O SOM DA BANDA CONCHA

A banda Concha, formada por Bruno Mulinario (baixo), Victor Mulinario (guitarra e voz), Diógenes Maciel (bateria) e Arthur Oliveira (guitarra), apresentou o clipe de “Só”, música do primeiro álbum da banda, “Camaleão”, recém-lançado. O vídeo tem direção de Kauê Lira e a produção é da própria banda com a Caixa Vermelha Filmes.

5 OLHARES SOBRE LENINE

2ª TEMPORADA

O Coral Unifesp retorna com mais quatro apresentações de “5 Olhares Sobre Lenine“. Do grupo, em anos anteriores, eu já havia assistido aos ótimos espetáculos ‘Ópera Chica’ (com canções de Álvaro Cueva) e ‘Grande Circo Místico’ (com as obras-primas de Edu Lobo e Chico Buarque). Em dezembro passado assisti, maravilhado, à essa nova montagem com músicas do Lenine. A ideia de chamar cinco diretores deu uma força cênica ímpar ao coral, que, somada à já conhecida qualidade vocal, fez deste o melhor e mais completo trabalho que vi deles. Dou meus parabéns ao Coral, a seu regente (Eduardo Fernandes) e aos diretores (Luis Ferron, Maria Silvia do Nascimento, Marcelo Lazzaratto, Reynaldo Puebla e Rodrigo Spina). Não deixe de ver. É simplesmente maravilhoso. Nas próximas sextas-feiras (dias 17 e 24), às 20h30 e sábados (dias 18 e 25) às 15h30. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, na Vila Clementino (perto do metrô Santa Cruz). Ingressos a R$20 e R$10.

ACONTECEU NO FINDI PASSADO

CLUBE CAIUBI >>> Trabalhei nesse findi, mas, após o plantão de sábado, saí correndo e cheguei ao Julinho Clube a tempo de assistir ao pocket-show de abertura, com o grande Edvaldo Santana. O sarau, apresentado pelo poeta Vlado Lima (com o apoio do Sonekka), foi mais um delicioso encontro de amigos em meio a um desfile de grandes canções. Destaque para a voz e a arrepiante apresentação de Indy Naíse, com Ayrton Junior ao violão. Ao final, Edvaldo voltou e fez a galera cantar com ele: “quem é… quem não quer ser feliz?… e andar por aí… desencanado”. No dia seguinte, o Edvaldo (que fez parte do MPA – Movimento Popular de Arte, dos anos 80), também foi ao Sarau da Casa Amarela, em seu querido São Miguel.

CASA AMARELA >>> No domingo, de plantão no jornal, não pude comparecer ao sexto aniversário desse que é um dos melhores saraus da cidade, organizado pelo poeta Akira Yamasaki, com o apoio do Escobar Franelas e do Luka Magalhães. Mas minhas amigas Veronica Lopes e Selma Bizon, do Sarau da Maria, foram e adoraram. Grandes poetas e músicos se apresentaram nas seis horas de duração do sarau. Ah, que saudade de estar lá: a gente assiste, conversa, participa e nem sente o tempo passar. Já que eu não fui, deixo aqui alguns comentários que colhi na net:

Claudinei Vieira: “É uma jornada. São seis horas diretas, em seguida. São dezenas de artistas se apresentando, declamando, cantando, performando. É uma puxada longa, ficamos exaustos, sem dúvida, ao final do caminho. E mesmo assim iríamos mais, o cansaço é somente físico, o espírito voa alto, contente, inflado, energizado, emocionado, Amarelado, absoluto”.

Stefanie Miyahara: “Seis anos de Casa Amarela, com direito a receber o melhor presente que a poesia nos dá: liberdade. Que venham muitos outros aniversários de pura arte e luta! Vocês são inspiração”.

Silvia Maria: “Lá tenho os versos que eu quero, a valsa que escolherei. E a gente dança dança e é feliz. Só por hoje, a arte me salva. Só por hoje”.

Milton Luna: “Casa Amarela é como um balão. Um lugar tão pequeno… e vai crescendo, crescendo, conforme vai se enchendo de arte, arte, arte… Uma explosão de alegria!”

Akira: “Foi um baita sarau. Foi uma grandiosa celebração da poesia, da canção, da alegria e da amizade. Vejam as fotos a seguir. Elas foram registradas pelo olhar especial do compadre Roberto Candido. Elas também são assim, uma espécie de celebração da arte e da emoção”.

Então, pra sentir o clima, clique (nos nomes) para ver as fotos do Roberto Candido e do Luka Magalhães. O próximo sarau eu não perco!

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

De 14 a 21 de março … MITsp – 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo … São 10 espetáculos de países como Alemanha, Chile, Líbano, Bélgica, África do Sul e Brasil, em três unidades do Sesc em São Paulo (Belenzinho, Pinheiros e Vila Mariana), nos teatros João Caetano, CCSP – Teatro (Sala Jardel Filho), Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, Itaú Cultural e no Theatro Municipal de São Paulo. Ingressos a R$20 e R$10.

Até 29 de abril … O vento que varre a Casa … Trabalho articulado de poesia, música e artes visuais: um livro não-convencional da poeta Marcia Matos, baseado em histórias reais, com as quais ela cria esta intervenção urbana sobre o tema do suicídio. O projeto, aprovado na Rouanet, ainda está sem patrocínio. Esta primeira etapa acontece de forma independente e busca parceria de pessoas e entidades envolvidas com a causa da prevenção do suicídio. No Tendal da Lapa, à rua Constança, 72 (ou rua Guiacurus, 1100).

Quinta-feira – 16 de março – 19h … Oficina de escrita – preparação de Romance … Curso ministrado por Fábio Fernandes, escritor e professor da PUC-SP. Na primeira parte, teoria; na segunda, análise e discussão dos textos dos alunos. São 16 aulas, duarante quatro meses. Inscrições e mais informações pelo email institutosarath@gmail.com

Quinta-feira – 16 de março – 20h … Fernando Holanda – no Lapa Café … Cantor e compositor carioca apresenta as canções de seu ep ‘Eu Nem Sabia‘, além de alguns clássicos da mpb. O ingresso (R$20) dá direito a um cd. Na av. Gomes Freire, 453/457, no Rio de Janeiro.

Sexta-feira – 17 de março – 19h e 21h30 … AI-5, a peça – Temporada 2017 … A peça, de Paulo Maeda, é uma reconstituição cênica da reunião do Conselho de Segurança Nacional para a implantação do Ato Institucional Nº 5, que endureceu a ditadura militar no Brasil. As palavras ditas naquela ocasião são assustadoramente semelhantes com as que temos ouvido nos dias de hoje. No Casarão do Belvedere, à rua Pedroso 267/283 (perto do metrô São Joaquim), todas as sextas-feiras, até 28 de abril, com sessões duplas (19h e 21h30). Ingressos a R$30 e R$15.

Quinta-feira – 16 de março – 19h … Sander Mecca – Não-Estrutural … Sander, grande intérprete, faz no show a preparação para seu disco solo, cantando canções autorais, além de ‘clássicos das nossas vidas’. Com Tércio Guimarães nos teclados e metais, Ana Karina Sebastião no baixo e Douglas Froemming na guitarra e violões. Ingressos R$40 (na porta) e R$20 (antecipado). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912.

Sábado – 18 de março – 18h … Sarau Mora Mundo … Coletivo formado por Alessandra Desigant, Fernanda Laender e Paula Reis, organiza shows, encontros, exposições, debates, cursos, grupos de estudos, oficinas, ensaios, mostras, teatro e, agora, sarau. Palco aberto e entrada franca. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Quinta-feira – 16 de março – 20h … 2º Atitude Independente … Projeto abre espaço para bandas com músicas autorais. Nesta edição, Boomer e Sistema H3. No Santa Sede, à av. Dumont Villares, 2104.

… … …

Sexta a domingo – 17 a 19 de março … Plana – Festival Internacional de Publicações de São Paulo … Feira, agora Festival, chega à sua quinta edição. É sob o mote “Fim do Mundo” que irá fomentar projetos, não só no âmbito da cultura gráfica, mas também para inspirar ideias políticas e sociais por meio de debates, oficinas e palestras que ocuparão todo o térreo e mezanino do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, com 250 expositores entre editoras, zines, quadrinhos, printers, artistas plásticos e fotógrafos de todo o mundo, além de shows, leituras e bate-papos. A programação é assinada por Bia Bittencourt, Piseagrama e Thyago Nogueira, da Revista Zum. Sexta (das 17h às 22h), sábado (das 11h às 20h) e domingo (das 11h as 18h), na Bienal São Paulo, à av. Pedro Álvares Cabral, s/n, no Parque Ibirapuera. Tudo grátis.

Sexta-feira – 17 de março – 19h … Whats App Solidão – Show de Teju Franco – no Parlapatões … Músico ligado ao Clube Caiubi de Compositores apresenta suas canções, com convidados especiais. Entrada franca. Na Praça Roosevelt, 100.

Sexta-feira – 17 de março – 19h30 … Sarau LiteraturaNossa Março 2017 … O escritor Rodrigo Ciríaco lança a nova edição do seu livro ‘Vendo pó…esia’ e a coletânea ‘Pode Pá que é 10!’, dos Mesquiteiros. Presença de Mestre Yuna, com o Tradicional Capoeira do Brasil. Sorteios de livros, imãs-poéticos, dvds e camisetas, além de duas imagens impressas do fotógrafo Carlos Magno. Na Anat – Associação Nordestina do Alto Tietê, à rua Bandeirantes, 750, em Suzano.

Sexta-feira – 17 de março – 20h … British in Concert apresenta Mel Farago … Projeto abre espaço aos músicos alternativos, de vários estilos, sem espaço nas rádios comerciais. Nesta edição, a cantora e performer Mel Farago protesta contra a violência à mulher e traz sua mistura de jazz, soul, pop e mpb acompanhada por Marcos na guitarra, Renan no baixo e Kleyton na batera. Entrada franca, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, à rua Benjamin Constant, em Suzano.

Sexta-feira – 17 de março – 20h … Giba Ribeiro – acústico … Giba Ribeiro interpreta de Cartola a Lenine, de Raul a Legião, da mpb de Djavan, Caetano, Chico e Gil ao rock brasuca de Capital, Ira! e Barão. E ainda tem as canções do “Clube da Esquina”. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sexta-feira – 17 de março – 20h … Falando de Amor – com Luciana d’Avila e Leco Carvalho … Cantora e compositora lança segundo cd, mesclando mpb e pop romântico. No show, Luciana (voz e violão) é acompanhada por Leco Carvalho (contrabaixo e voz). Couvert R$10. No Espaço Excalibur, à rua São Mateus, 265, em Juiz de Fora (MG).

Sexta-feira – 17 de março – 20h30 … Gabriel Peri e Mariá … Misturando sons brasileiros a elementos eletrônicos, Gabriel Peri canta acompanhado por Augusto Cepillo (guitarra), Livio Lima (baixo) e Caique Oliveira (bateria). A banda Mariá, que faz letras sobre desníveis sociais e alienação, é formada por Almir Gomes (voz e guitarra), Italo Spioni (baixo e voz), Pedro Sanches (guitarra e voz) e Lucas Falcão (bateria). Entrada R$10. Na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, à rua João Gonçalves, 439, em Guarulhos.

Sexta-feira – 17 de março – 22h … MaurusBlues & The East West Band no Boutique Vintage … Banda homenageia um dos maiores gaitistas de Chicago, Paul Butterfield, mostrando desde seus clássicos (“Born in Chicago”, “All These Blues” e “Everything Is Gonna Be Alright”) até canções menos conhecidas. Com MaurusBlues (voz & gaita), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals). No evento, discotecagem do dj Makako Renato. Entrada R$10. Na rua Padre Adelino, 949, em frente ao sesc Belenzinho e próximo ao metrô Belém.

Sábado e domingo – 18 e 19 de março – das 10h30 às 17h30 … Percussão Criativa – com Caito Marcondes … Caito Marcondes, apelidado por Airto Moreira de ‘Villa-Lobos da percussão’, oferece um workshop sobre música pelo viés da percussão, com ritmos brasileiros, improviso, orquestração, composição e as possibilidades da música eletrônica através de loopings e samplers. Público alvo: músicos, estudantes, educadores e demais interessados. Investimento: R$320. Na Teca Oficina de Música, à rua Ministro Gastão Mesquita, 141, em Perdizes.

Sábado – 18 de março – 11h … Língua da Poesia – 2017 – A Nova Poesia Paulistana … A edição 2017 do projeto Língua da Poesia destaca a Nova Poesia Paulistana e o Memorial da Resistência de São Paulo. O poeta Celso de Alencar conduzirá uma caminhada poética partindo do Sesc Bom Retiro em direção ao Memorial para visita monitorada e leitura de poemas de novos poetas paulistanos, com intervenções do músico Rafa da Rabeca.

Serão apresentados poemas de Paulo Sposati Ortiz, Leila Guenther, Diogo Cardoso, Fabiano Fernandes Garcez, Jeanine Will, Ivone FS, Vlado Lima, Gabriel Kolyniak, Mariana Ianelli, Eduardo Lacerda, Isadora Krieger, Well Souza, Chiu Yi Chih, Paloma Klisys, Micheliny Verunschk, Whisner Fraga, Clara Baccarin, Elvio Fernandes Gonçalves, Davi Kinski, Thiago Mattos, Lee Flores, Rita Medusa, Greta Benitez, Ana Rusche, Günther Kräkenbühl, Arruda, Escobar Franelas, Paula Valéria Andrade, Karine Kelly Pereira, Mariana Basílio, Socorro Lira, Marcelo Ariel, Luíz Perdiz, Juliano Caravela, Amandy Gonzalez, Michell Ferreira, Vince Vinnus, Jonas Santos, Caco Pontes e Pedro Tostes.

O Memorial da Resistência é uma instituição dedicada à preservação das memórias da resistência e da repressão políticas, localizada no edifício que sediou o DEOPS-SP (Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo), entre os anos de 1940 a 1983. É um espaço voltado à reflexão, que promove ações que possam colaborar na formação de cidadãos conscientes e críticos, sensibilizando para a importância do exercício da cidadania, da valorização da democracia e do respeito aos direitos humanos. Atividade gratuita. Saída às 11h do Sesc Bom Retiro, à al. Nothmann, 185.

Sábado – 18 de março – 13h … Feira no CRUSP – Brechó + Artes … Feira repensa o consumo para construir algo novo, vislumbrando uma economia solidária, com um processo justo para viver o bem. Com a presença dos brechós Alfredo Que Me Encontre, Arsenic, Bença da Vó, Divadi, D’Oxum, Heart Of Gold, Judite, Rua e Vida e Ser. Participam os projetos artesanais Amor Amora, Ser Natural e Américas Preta. No Crusp, térreo do bloco A1, à av. Prof. Mello de Moraes, 1235. Entrada franca.

Sábado – 18 de março – 14h … Sarau do Urbanista Concreto … Com convidados, palco aberto e entrada franca, sarau é apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves. Na Força Cultural – Organização de Fomento à Arte e Cultura, à rua Francisco Lobo, em São Paulo.

Sábado – 18 de março – 15h … Festa Paparico … Organizada pelo dj João Paulo Carvalho, está de volta, com novas músicas e hits, a festa vespertina mais gostosa de SP. Para curtir e dançar ao som das boates dos anos 1980, do pop ao rock, com brasilidades em alta. No Sobrado, à rua

Caraibas, 79.

Sábado – 18 de março – 15h … Pixação e arte: obedecer ou desobedecer? … O novo prefeito iniciou seu governo apagando grafites e pichações, o que levantou a discussão sobre a ideia de desobediência civil. Debate sobre o tema com Angélica Correira (grafiteira), Nayana Bretas (urbanista) e pixadores e grafiteiros do Coletivo PeriferiAtiva, com mediação de Lucas Barbosa (estudante de filosofia). Antes, exibição do documentário “Pixo”, de João Wainer e Roberto Oliveira. Na rua Machado de Assis, 348, na Vila Mariana (perto do metrô Ana Rosa).

Sábado – 18 de março – 15h … Bazar Oh! do brechogodó no Artsy Club … Brechó, com peças de R$5 a R$50, show da banda Conversas Fiadas Não Curam Ressaca e comidinhas veganas. No Artsy Club, à rua dos Caetés, 400.

Sábado – 18 de março – 16h … 40º Sarau Lapada Poética … Lançamento do livro Calabouço, da professora Elaine Camilo (Coletivo Tantas Letras!), que faz postagens poéticas como Elaine Underground, no Facebook. Além do microfone aberto para músicos e poetas, bate-papo sobre cartomancia. Na rua Professor Gieg, 15, São Bernardo do Campo

Sábado – 18 de março – 17h … Encontro de Utopias … Um dos saraus mais legais da cidade, onde a performance de cada artista é gravada e depois disponibilizada no youtube. Com microfone aberto e convidados. Nesta edição: a musicista, escritora e pesquisadora de cultura popular. Mari Ananias; a cantora, performer e pesquisadora portuguesa radicada em São Paulo, Joana Reais, acompanhada pelo violonista Leo Costa; a cantora, compositora, violonista e pianista Kana Nogueira e o escritor Allan da Rosa lançando “Reza de Mãe”. Entrada franca. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 18 de março – 19h … Thiago Romaro – o Rei do Asfalto … Cantor, ex-Envydust, apresenta seu primeiro álbum solo com Gabriel Martini (batera), Sami Orra (guitarra), Kika (teclados e backing vocals) e Luiz Cláudio Souza (baixo). No Breve, à rua Clélia, 470. Entrada R$15. Abertura da banda Kanduras, com músicas de seu ep “Caminhar”.

Sábado e domingo – 18 e 19 de março – 19h … O Perrengue da Lona Preta – no Engenho Teatral … Jogo de palhaços/bufões que não têm o menor interesse em que se estabilize o regime existente e o cenário do mundo dominante (impostos pela verdade oficial). Rabiola e Chico Remela reconstroem, de forma divertida, os símbolos pretensamente eternos da ordem vigente. Com Joel e Sergio Carozzi. No Engenho Teatral, à rua Monte Serrat, perto da estação Carrão do metrô. Até 26 de março.

Sábado – 18 de março – 20h … Banda da Portaria no Quinto Pecado … Formada pelo poeta Vitor Miranda e pelos músicos João Mantovani (voz e violão), Binho Siqueira (percussão), Arthur Lobo (guitarra e voz) e Danilo Trevisan (violino) para o lançamento do livro “Poemas de amor deixados na portaria”, a Banda da Portaria se apresenta pela primeira vez após o evento e conta com a chegada do baixista Henrique Stella. Ao repertório autoral da banda, se juntam poemas falados. Couvert artístico R$15. No Quinto Pecado Café & Bistrot, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, Vila Mariana.

Sábado – 18 de março – 20h … Transa Amazônica – no Serenim … Os cantores e compositores Diogo Soares (Los Porongas), Kali Tourinho e Thiago Mazieiro se unem a Raony, Ramon Alvez e Henrique Borges para um show único numa verdadeira Transa Amazônica, com muitos convidados especiais. Na rua José do Patrocínio, 736, em Porto Velho (eu sei que é longe, mas vale a pena divulgar o evento só para postar essa bela canção de Diogo. Ouçam!).

Sábado – 18 de março – 20h … Luiz Cláudio Convida – Marcello Laranja … O projeto mensal ‘Luiz Cláudio Convida’, traz sempre um artista para bater papo, falar de suas influências e mostrar seu trabalho autoral. Nesta 9ª Edição, o convidado é o escritor, ativista cultural e presidente do Clube do Choro de Santos, Marcello Laranja. No Espaço Corisco Mix, à rua Espírito Santo, 87, em Santos.

Sábado – 18 de março – 20h … Fernandes Acústico – voz e violão … Cantor e compositor apresenta acústico com canções dos seus três cds (Modernas, Sobre Outras Coisas e Paralelo), além de músicas de grandes artistas brasileiros, como Zeca Baleiro, Tim Maia, Gilberto Gil e outros. No Restaurante Feijão de Corda, à av. Engenheiro Caetano Álvares, 4251, no Imirim.

Sábado – 18 de março – 20h … Marcio Policastro – em São José … O cantor e compositor Marcio Policastro apresenta as composições de seu cd Pequeno Estudo Sobre o Karma. Participação de Bianca Alves, Lara Luise e Max Gonzaga. No Estúdio Azul Espaço de Arte, à rua Benedito Silva Ramos, 522, em São José dos Campos. Entrada R$30.

Sábado – 18 de março – 20h30 … Suindara – no Teatro Imaginário … Banda Suindara Rock Sertão, formada por Rico Flautista (violoncelo e flauta), Zana Cândido (percussão), Valter Gusmão (violão e voz) e Giliane Meireles (voz), traz suas canções autorais novas e antigas, falando de pelejas, natureza e mitologia brasileira. Entrada R$20. Rua Chá de Frade, 25, na Mooca.

Sábado – 18 de março – 21h … Dani Lasalvia … Cantora, compositora e violonista apresenta seu trabalho autoral. Entrada franca. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

Sábado – 18 de março – 21h … Up the Irons – no Santa Sede … Duas horas de tributo à ‘Donzela de ferro’, ao som dos seus maiores clássicos. Entrada R$10. À av. Luiz Dumont Villares, 2104.

Sábado – 18 de março – 21h … Show – Vidal França … Cantor e compositor baiano tem mais de 300 parcerias com artistas das mais diversas regiões do País. Participou dos programas Perdidos na Noite (do Faustão), Senhor Brasil (do Rolando Boldrin) e Provocações (do Abujamra). No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, em Pinheiros.

Sábado – 18 de março – 22h … Fever Aerosmith – cover … Banda é a única cover Oficial na América Latina. Pela qualidade sonora e a forte semelhança com o Steven Tyler do Aerosmith. Casa Amarela Pub, à rua dr. Mariano J. M. Ferraz, 96, em Osasco.

Sábado – 18 de março – 22h … Projeto Cultural O Som do Bando – Sebah de Assis … Segunda edição do projeto nesse ano. Além da apresentação de Sebah e do Som do Bando, os músicos que quiserem tocar vão sendo chamados de acordo com a ordem de chegada. Sarau com Ricardo Martins na percussão. No Bar do Casa Grande, à rua Felipe Lucas, 19, no parque São Lucas. Entrada franca.

Domingo – 19 de março – das 12h às 18h … IX Feira Libertária da Lagartixa Preta … A Casa da Lagartixa Preta é autogerida pelo coletivo Ativismo ABC. A Casa possui biblioteca comunitária e horta sob os princípios da permacultura. Realiza atividades regulares como cursos de inglês, francês e plantação de horta, além de eventos, como pizzadas veganas, filmes, debates e feiras libertárias, como essa. Clique no cartaz para ler a programação. Na rua Alcídes de Queirós, 161, no bairro Casa Branca, em Santo André.

Domingo – 19 de março – 14h … Lançamento do livro ‘Paraíso Volúpio’ – Exposição … O escritor Makenzo Kobayashi lança seu livro de contos ‘Paraíso Volúpio’, às 14h. No mesmo local, exposição organizada pela poeta Benedita Delazari, com pintura em tela, arte francesa e livretos de cordel (das 8h às 17h). Na vitrine 12 do Shopping das Artes, à rua 13 de maio, 870, na Bela Vista (em frente à Praça D. Orione).

Domingo – 19 de março – 19h … Eden – no Secretinho – Show Peneira de Ilusão + Níver … Cantor Eden comemora aniversário com o show “Peneira de Ilusão”, no Secretinho, acompanhado por André Spera (piano), Daniel Amorin (baixo) e Angelo Kanaan (bateria). Depois do show, baladinha caseira. Os que confirmarem presença (via facebook) receberão o endereço e a senha de acesso. O Secretinho fica na Vila Madalena.

Terça-feira – 21 de março – 19h … Terça para Autores … Novo espaço para a música autoral (e para todas as artes) em Guarulhos. O cantor e compositor Wolf do Vale, do famoso sarau Noites Autorais, é quem organiza esse encontro e pede para os artistas chegarem cedo, a fim de garantir sua inscrição. A estrutura de som é adequada ao formato voz e violão. Na rua Hungria, 128, em Guarulhos.

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

