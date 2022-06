.

TRILOGIA RICHARD FOREMAN >>> de 3 de junho a 31 de julho >>> A Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades apresentando três obras inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman. Cada peça fica em cartaz por três fins de semana seguidos: às sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 19h, no Centro Cultural Olido – Sala Paissandu, à av. São João, 473. Entrada franca, retirar ingressos com 1h de antecedência.

OS DEUSES ESTÃO MARRETANDO A MINHA CABEÇA >>> Sinopse: Dois lenhadores rivais esmagam tudo o que vêem pela frente, esperando que a verdade cósmica venha substituir a banalidade de suas vidas cotidianas. Uma bela mulher inicia-os nos mistérios do sexo, da morte e da ressurreição. A peça apresenta uma série de exercícios espirituais que contestam o fascínio do erótico e as falsas promessas de sabedoria e poder. Nessa versão, com contornos de brasilidade, os machados dos lenhadores ganham auxilio de motosserras: uma alusão ao contexto atual de desmatamento da Amazônia, ampliando a dimensão da obra para uma abordagem de problemas político-sociais do país. O cenário virtual inclui fragmentos de uma Amazônia devastada pela ganância do motosserra e suas consequências para o planeta.

Compõem a ‘Trilogia’ as peças ‘Os Deuses Estão Marretando a Minha Cabeça’ (de 3 a 19 de junho), ‘Bad Boy Nietzsche’ (de 24 de junho a 10 de julho) e ‘Prostitutas Fora de Moda – Um romance real (de 15 a 31 de julho)’. Direção e iluminação de Lenerson Polonini, tradução de Fábio Fonseca e trilha sonora de Wilson Sukorski. No elenco, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Marcelo Marothy, Rafael Schmitt, Joelle Malta e Simone Heitor. Participação especial em voz off e vídeo, Paulo Cesar Peréio

Richard Foreman, pioneiro no teatro de vanguarda, refuta a ideia de teatro convencional. Sua obra une performance, filosofia, psicanálise e literatura sem a pretensão de ser ‘cerebral’, mas buscando processar visceralmente as ideias que (des)nortearam as artes no século XX

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Sexta e sábado, 21h. Domingo, 19h >>> ‘Nossa Vida Não Vale um Chevrolet’, peça de Mário Bortolotto. No elenco, Eldo Mendes, Carcarah, Daniel Sato, Rebecca Leão, Débora Sttér, Paulo Jordão (Deus), Gustavo Canovas e Ian Uviedo. No Teatro Alfredo Mesquita, à av. Santos Dumont, 1770, em Santana. Entrada franca . . Mário Bortolotto, diretor e fundador da Companhia de Teatro Cemitério de Automóveis, ao apresentador do programa Provoca, Marcelo Tas. >>> Nesta semana foi ao ar, pela TV Cultura, a entrevista concedida pelo dramaturgo, diretor e fundador da Companhia de Teatro Cemitério de Automóveis, ao apresentador do programa Provoca, Marcelo Tas. Veja como foi

Domingo – 5 de junho – das 8h às 13h … No dia Internacional do Meio Ambiente, entidades ambientalistas, esportivas e culturais promovem o tradicional ‘Abraço na Guarapiranga’, sob o lema ‘Juntos por um Mundo Mais Sustentável’.

‘FAROFFA DO PROCESSO’ >>> Evento acontece presencialmente de de 6 a 12 de junho, voltado aos ‘processos de criação’, onde artistas, coletivos e grupos apresentam e conversam sobre seus processos. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. Entrada franca. Mais informações e a íntegra da programação estão no www.faroffa.com.br

NO COUNTRY >>> Cantor e compositor Zé Terra, do grupo Freud à Deriva, lança single nas plataformas digitais, neste sábado, 4 de junho, dia do seu niver (duplos parabéns!)

Domingo, 5 de junho, 17h. Segunda, 6 de junho, 14h … ‘Bichos Dançantes’, espetáculo infantil da Focus Cia de Dança no Teatro Nova Iguaçú, à av. Cel Bernardino de Melo, 1081, em Nova Iguaçu, RJ

.

‘QUE CAIA O REI‘ >>> Canção da banda Anhangabahy é um funk-marchinha que expressa o desejo comum de novos e melhores tempos, com mais empatia e humanidade, ‘unindo as pontas do afetivo e do político: é ao mesmo tempo uma canção de amor e de rebeldia, um elogio ao espírito livre e esperançoso, um grito de otimismo’. O clipe, concebido, dirigido e editado pela vocalista Hévelin Gonçalves, colheu retratos em vídeo de quase trinta pessoas pelas ruas. A canção é de Rui Xavier e o arranjo de Wady Issa Fernandes.

WOYZECK >>> NESTA SEMANA, SOMENTE NO DOMINGO – 19h >>> 'Woyzeck, uma desterritorialização em curso', espetáculo do Grupo Redimunho. Montagem baseada na obra fragmentada do escritor e dramaturgo alemão Georg Buchner marca os 17 anos de atividade da companhia teatral. Na peça, reflexões sobre a vida no campo e os dilemas vividos pelo trabalhador, sempre levando em conta os aspectos políticos, sociais e culturais da atualidade. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria 1h antes do início da peça. Direção e dramaturgia de Rudifran Pompeu. Temporada vai até 25 de julho, aos domingos e segundas, sempre às 19h (nesta semana, excepcionalmente, somente no domingo). Na Ocupação 9 de Julho, do MSTC (Movimento Sem Teto do Centro), à rua Álvaro de Carvalho, 427

Sexta – 3 de junho – 19h30 … ‘Sexta Nua e Crua’ apresenta experimentações literárias e sonoras com performances de Daniel Minchoni, Craca, Luiza Romão, Piqueras, Luisa Toller e Craca, além do palco aberto. No Galpão Cru, à rua Cruzeiro, 802

POÉTICOS ENCONTROS >>> No sétimo episódio do podcast, participação da escritora e curadora Paula Valéria Andrade e do poeta e educador Akins Kinte. Série busca conhecer e interagir com a diversidade étnica e cultural do Brasil e do mundo. Ouça

