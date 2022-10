SEÇÃO ‘TODA SEXTA,

Após doze edições semanais consecutivas, a seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas gerou material suficiente para o lançamento de um disco. Como nunca tinha lançado nenhum, batizei esse conjunto de canções de ‘Um Dia Feliz – Meu Primeiro LP’. Sim, é um álbum fake. Como o meu sonho de menino era lançar um LP, então, brinquei de lançar um, artesanal, vendas diretamente com o autor. Não tem no Spotify. Edição numerada e limitadíssima (quantitativa e qualitativamente, dizem as más línguas). Mais 12 edições se passaram e, veio à luz o segundo LP, ‘Barbárie Moderna‘. Eis aqui as capas e todos os links dos vídeos de cada faixa dos dois discos. Acesse, curta a página e leia as letras.

UM DIA FELIZ – Meu primeiro LP – Arnaldo Afonso >>> Lado A … 1 – Um Dia Feliz … 2 – Só Teu … 3 – Visita Íntima … 4 – Hey, Girl … 5 – O Poema Gráfico … 6 – Oh, John / Imagine … Lado B … 1 – Tom Jobim No Telhado … 2 – E Se De Repente … 3 – Coisas do Amor … 4 – Desvario … 5 – Valsa Desamorosa … 6 – Sem Disfarce

NÓS NUNCA SEREMOS O MEDO DE SER – Meu terceiro LP – Arnaldo Afonso >>> Sigo postando as 12 canções do meu terceiro LP, ‘Nós Nunca Seremos o Medo de Ser‘. A faixa 1 do Lado A, ‘O Homem com um Buraco no Peito‘, abordou a dor de quem perdeu uma pessoa querida de forma súbita, situação para a qual não há consolo nem tempo que resigne. A seguir apresentei a toada ‘Da Alma, das Canções‘, com letra de imagens fragmentadas, que compus após conversas e reflexões sobre a aceitação da finitude e a história que vamos escrevendo enquanto vivemos. Em ‘História‘, escrita ao estilo das fábulas, o personagem deixa claro que a solidariedade é um dos pilares para a construção de um mundo melhor. No reggae ‘Paraísos Cotidianos‘ faço alusão às violências cotidianas sofridas pela grande maioria da população brasileira. De modo poético, a letra sugere que são as ilusões de ‘paraísos’, existentes para uns poucos, que mantêm a maioria da humanidade refém de um sistema que lhe oprime. Na faixa 5, escorada num tchacundum (a batida de violão dos principiantes), a canção ‘Amador‘ fala do aprendizado que o amor nos traz: pra se colher a flor embriagadora do amor, há que se amar sempre como da primeira vez: sem medo de ser amador. Fechei o Lado A com ‘A Sereia Encantada‘, um rock feliz sobre a promessa de um amor muito especial. Abri o Lado B com a faixa-título do disco, ‘Nós Nunca Seremos o Medo de Ser‘, canção em que faço alusão aos amigos que já se foram e ainda permanecem em nós, em nosso peito, dando força para que não desistamos da luta e sigamos em frente, mantendo fidelidade a nossos princípios e sonhos.

>>> Hoje apresento a segunda faixa, ‘A Queda Para o Alto‘, inspirada no livro homônimo, de autoria de Anderson Herzer (nascida Sandra Mara Herzer), poeta brasileiro que se definia como lésbico-transexual (em 1986 a obra serviu de base para o enredo do filme ‘Vera’, de Sérgio Toledo, e, nos anos 2000, foi encenada por um grupo de teatro de Heliópolis, com o apoio de Eduardo Suplicy e do dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, que levou a montagem ao Oficina – saiba mais aqui).

No início dos anos 1980, o vereador Suplicy atendeu à denúncia de Lia Junqueira, presidente do Movimento de Defesa do Menor, sobre o interno Herzer estar sendo vítima de uma jogada política do diretor da Febem, que pretendia utilizar os escritos do menor e publicar um livro que enaltecesse a instituição, sem mencionar o nome do autor. Suplicy pediu formalmente a tutoria de Anderson, reconhecendo nele um grande talento como escritor. Mesmo com a ajuda desse admirável político e humanista, Anderson Herzer não resistiu às pressões sofridas. Alguns anos após sair da Febem, acabou se suicidando, com apenas 20 anos, jogando-se de um viaduto da avenida 23 de Maio. Aos interessados no livro, eis o link para adquiri-lo

Nos três anos em que esteve na Febem, Herzer se converteu em uma espécie de líder, que escrevia poemas e organizava saraus. Dedicou trechos de sua biografia às internas por quem se apaixonou e deixou registrado seu enorme carinho por Suplicy:

“A este homem, eu agradeço, e sei que muito mais tenho a agradecer, pois ele não teve preconceito algum sobre minha pessoa. Poucas vezes vi seus filhos, mas muitas vezes pensei sozinho, o quanto eles devem andar de cabeça erguida, com o peito cheio de orgulho, por notarem o pai formidável que têm”

A QUEDA PARA O ALTO (de Arnaldo Afonso)