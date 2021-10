Blog de luto: muita saudade, lágrimas, canções e merecidos aplausos no adeus à inesquecível Rosa Freitas

…

Não acredito que isso aconteceu. Tá doendo demais… Chorei, chorei, chorei. Já se passaram três dias e eu ainda choro e sofro. E penso nela a cada instante. Jamais imaginei que um dia noticiaria sua morte em meu blog. Amiga tão querida, artista tão admirada, pessoa tão amada. Tudo tem que ser superlativo e tem que ter advérbio de intensidade pra elencar com alguma exatidão as suas múltiplas qualidades. Ô, Rosa Freitas… como isso foi acontecer logo com você, meu bem? Não me conformo, querida… Sinto demais a sua falta e estou sofrendo muito, muito, muito. Fico te ligando e te mandando mensagens pelo zap todos os dias. Você não atende, não me responde, sequer as visualiza… Fico desejando que um ladrão tenha lhe roubado o celular (ah… com certeza deve ter sido isso!). Acho que em breve você comprará outro aparelho, registrará o mesmo número e terá acesso a todos os textos bobos e amorosos que venho lhe escrevendo dia após dia desde que você entrou em sedação total e nunca mais falou comigo. Versos cheios de lágrimas e saudade. De amor e fúria. Versos tristes e desesperados. Cheios de raiva e indignação. E de um fiozinho inextinguível de esperança. Nem precisa se explicar, viu? Não quero saber o que houve, não. São tantos os contratempos dessa vida, né, Rosita? Mas nós temos que ensaiar pra live do Bel e você está atrasadaaaa (na certa ficou presa num desses malditos megacongestionamentos paulistanos). Só quero que você volte logo, querida. E que venha cantando, com aquele seu sorriso lindo, e assuma de novo seu lugar de atriz protagonista no palco escuro dessa minha existência que se arrasta sem graça por aí. Tô tão triste, faz muito frio. Tá um baita vazio aqui…

…

…

Conheci Rosa Freitas no Sarau Toca do Autor, numa terça-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Lembro bem da data porque, na quinta-feira anterior, feriado e aniversário de Sampa, eu havia cantado duas canções minhas que falam da cidade, num sarau organizado pelo cantor e compositor Vieira Pato e pelo cordelista Costa Senna, na Galeria Olido (cheguei lá molhado: eu havia saído da Patuscada debaixo de uma chuva torrencial, após participar do lançamento da coletânea 40 Poetas em SP, do coletivo Sarau dos Conversadores).

Na Galeria Olido me dei conta que havia noticiado no blog alguns eventos ligados ao escritor Edgar Allan Poe que estavam rolando por lá. Entre eles, uma peça da Cia Nova de Teatro, da qual Rosa Freitas fazia parte, e eu nem sabia. Talvez ela estivesse por lá, nessa noite, mas não nos conhecíamos ainda. Após o sarau, resolvi que também iria ao Toca, na terça, para cantar as mesmas canções sobre SP.

E fui. Estava lá, ao lado do pilar central do Bar do Hotel Cambridge, esperando minha vez de cantar. Após duas cervejas, fui ao banheiro e pedi para meu amigo Zanatta ficar de olho no case do meu violão e na minha garrafinha de Heineken. Quando voltei, tinha uma mulher bonita no meu lugar, de lilás e cor-de-rosa, com os cotovelos no balcão, olhando serenamente para o palco, bem de frente à minha cerveja. Eu lhe dei um sorriso e disse um ‘oi’, meio sem jeito, tirando a heinekinha de sua frente. Ela se desculpou, eu disse ‘magina’. E começamos alguma conversa. Era a Rosa Freitas. Logo fui apresentado ao seu primo Chiquinho (que eu passei a chamar de ‘primo’, costume afetuoso que tenho com os parentes de amigos) e ao talentoso cantor e compositor Marcos Munrimbau. Nós três cantamos, tiramos uma foto e eu os convidei para irem ao Sarau da Maria que aconteceria no sábado. E não é que eles foram?

.

.

Rosa se apresentou com Munrimbau. E depois de terminado o sarau, ficamos por lá, cantando com uma tchurma boa, continuando o sarau, mesmo sem o público, por pura diversão (ela foi com Cicio Bonneges, grande cantador que conheci através dela). Nessa noite fiquei sabendo que Rosa era vizinha do bar Manjericanto e frequentava o Sarau Encontro de Expressões, organizado por seu amigo, o músico Cale Narman, que era meu convidado para o próximo Sarau da Maria (junto com sua também amiga, Elis Pessoti). Ou seja, íamos acabar nos conhecendo, de um modo ou de outro. Assim, passamos a nos ver mensalmente, pois a convidei para o Bloco da Maria (ela foi, com Chiquinho, num carnaval debaixo de muita chuva, em que segurou o guarda-chuva para ajudar Roberto Candido a fotografar) e também me prestigiou no show Rocks, Pops e uns Toques de Poesia, que realizei no palquinho dos Parlapatões (nesse dia, me presenteou com uns deliciosos chocolatinhos). Ficamos de cantar juntos num próximo sarau e passamos a trocar algumas mensagens. Mas não nos encontrávamos nunca porque meus horários no Estadão não eram nada fáceis. Ela então me mandava fotos de seus pés, de seus (des)caminhos, para ilustrar que sempre estávamos indo em direções opostas. Até que, finalmente (rsrsrs) fui demitido do Estadão e pude assistir suas peças e ficamos cada vez mais amigos. Que prazer poder cantar com ela. E vê-la nos palcos, grande atriz… Sua força interpretativa, sua dicção, seu envolvimento. Assim como nenhuma cena era uma cena qualquer, nenhum amigo era apenas mais um. Conheci ou fiquei amigo de Cleo, Lenerson, Carina, Ruy e de seus muito queridos amigos artistas e não-artistas (Aninha e Edney, Rico e Guta, as Marlis, Marlene, as bruxas, o pessoal da Cabesp, sua irmã, seus tios, sobrinhos e até das crianças da família). Mas Rosa, apesar das muitas ramificações de interesses e da diversidade de seu mundo, sempre foi uma só, inteira, e absolutamente leal com sua arte e amigos, com a família e seus amores novos e antigos, todos sempre com ela, juntos e misturados, todos merecedores de sua atenção e de seu devotado cuidado. Não, é? Que pessoa adorável, essa Rosa.

.

.

Esse post era só pra falar da Rosa Freitas. Mas eu ficaria escrevendo até amanhã… Tenho muitas histórias pra contar. Foram dois anos e meio de encontros, projetos, mensagens, fotos, lives, shows, saraus, ensaios, bares, peças, parcerias… e tudo passou tão rápido. De repente, estou aqui escrevendo sobre ela e tudo o que vivemos, para homenageá-la, após sua morte. Isso é inacreditável e terrivelmente doloroso. A ficha não quer cair.

Finalizo com meu texto emocionado no Facebook, após saber de sua partida (não tinha a menor condição psicológica, mas precisava escrever algo em sua página, né?) e com algumas das peças que ela participou, em meio a suas fotos e vídeos. Comecei a garimpar as frases de amigos em sua página no Facebook, mas desabei a chorar e deixo o link aqui pra quem quiser conferir o carinho e a admiração que todos tinham por ela. Ah, minha querida… que tragédia! Como dói isso tudo. Eu acordo a cada manhã torcendo pra que tenha sido apenas um pesadelo. Como eu queria que não tivesse acontecido…

ROSA ❤❤❤❤ >>> Minha querida Rosa Freitas se foi. Rosa formosa, sempre em meu coração… Para quem não sabe, é necessário informar: ela descobriu um câncer após a operação de retirada de útero e daí, tudo aconteceu rapidamente, de forma fulminante. Só escrevo para agradecer as mensagens de conforto que os amigos estão me mandando. Mas nem consigo articular palavras que descrevam essa dor. Essa situação tão sofrida e inacreditável que vivi ao lado dela, de seus familiares e amigos nos últimos dez dias. Não sei mais o que dizer. Vou tentar algumas palavras, porque ela merece ser lembrada. Mas estou arrasado.

Chorei muito esses dias todos. Por lembrar tantos momentos bons ao lado dela… e por não poder fazer mais nada pra salvá-la. Por mais que a gente soubesse que não havia mais jeito, na hora que o desfecho vem é muito triste e inconsolável. Rosa, querida Rosa…

.

Uma pessoa boa, especialmente boa, da mais elevada estirpe das pessoas boas. Amiga de todos, tão solidária, amorosa, generosa. Seu amor, sua graça, sua gentileza… Sua inteligência e compreensão das coisas. Rosa de muitas qualidades. Ela foi e sempre será uma alegria na minha vida. Minha parceira e cúmplice, minha doce e amada Rosa. Tantas conversas e projetos, tantas coisas legais ainda por realizar. Rosa, essa grande artista.

Você foi um sonho bom que eu tive, querida. E te guardo inteira aqui comigo. Obrigado por tudo. Por tanto amor, pelo incentivo e pelo prazer de viver, cantar e sonhar por uns tempos comigo. Eu fui muito feliz, viu? Adorei!

.

.

Abraços a todos os seus amigos e muita força pra sua irmã Ciça, pra família e pra todos nós que a amamos tanto. Aos mais chegados, que acompanharam de perto essa dor dos últimos dias, digo: a Rosa me contou muitas histórias de vários de vocês. Obrigado a todos e a cada um que rezou ou torceu por ela, que desejou sua cura, que lhe enviou as boas vibrações de seu amor, e que acreditou em sua recuperação até o fim. Rosa, sempre amorosa e solidária, teria feito o mesmo por vocês, por cada um de nós (como sabemos todos).

Após o velório, diante da campa, no último adeus, alguns amigos declamaram textos e cantaram para Rosa, entre flores, homenagens e muitos aplausos. Eu toquei ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’, de Tom e Vinicius, e ‘Como é Grande o Meu Amor por Você’, de Roberto e Erasmo. Voz embargada, poros arrepiados, lágrimas escorrendo, beijei um botão de rosa e o lancei em sua direção, murmurando: ‘tchau, meu amor… obrigado por tudo’.

…

…

De um post do editor Luka Magalhães: ‘Soube que a incomparável Rosa Maria Freitas nos deixou. Aqui, a participação dela na coletânea Poesia na Varanda, livro publicado pela Edições Archangelus’ (clique na foto para ler melhor).

…

UMA LOUÇA QUEBRADA E NENHUMA ROUPA LAVADA – Clique e veja o vídeo da apresentação da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco, Cleo Moraes e Rosa Freitas (direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes ) da apresentação da peça da Meraki Cia Teatral na página da Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão, no YouTube. O texto é baseado em pesquisas e depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero. No elenco,(direção de Eduardo Osório). Após a transmissão, rolou um bate-papo com as atrizes ) … BARULHO D’ÁGUA >>> Texto de Marco Martinelli, com direção e tradução de Carina Casuscelli. Atuam Alexandre Rodrigues (o fotógrafo Buscapé, do filme ‘Cidade de Deus’), Vençam Guigui, Fábio Mráz e Rosa Freitas. Espetáculo da Cia Nova de Teatro aborda o drama dos milhares de refugiados que morrem atravessando o mar Mediterrâneo, critica políticos e governos que tratam a questão da imigração como mercadoria. Houve uma versão online da peça que fez parte do projeto #EmCasaComSesc e foi tema de dois pequenos docs postados nas páginas do Sesc (no primeiro, depoimentos dos atores e produtores; no segundo, um resumo da história). … A CRIPTA DE POE (em formato Site Specific – na Vila Itororó) … Veja a versão criada pela Cia Nova de Teatro, explorando a arquitetura do Centro Cultural Vila Itororó para criar o universo fantástico e fantasmagórico dos contos e personagens de Edgar Allan Poe. Direção e dramaturgia de Lenerson Polonini. No elenco, Afonso Henrique Soares, Carina Casuscelli, Rosa Freitas, Rafael Schmitt e Claudia Wer. Participação especial em vídeo de Paulo César Peréio e Guil Silveira. No Facebook do CC Vila Itororó … Veja a versão criada pelaexplorando a arquitetura do Centro Cultural Vila Itororó para criar o universo fantástico e fantasmagórico dos contos e personagens de Edgar Allan Poe. Direção e dramaturgia de. No elenco,. Participação especial em vídeo de. No >>> A Cripta 2. Assista também a ótima adaptação criada para apresentação na Biblioteca Mário de Andrade … POCKET POE >>> A atriz Rosa Freitas foi merecidamente contemplada no edital Respirarte, da Funarte, por sua brilhante performance interpretando, numa colagem de 5 minutos, fragmentos de contos de Edgar Allan Poe (veja o vídeo, na abertura da matéria). Rosa Freitas, também cantora, foi parceira de Arnaldo Afonso (este blogueiro) nos espetáculos musicais ‘Lives Caetanas‘, ‘Cartola‘ e ‘Dona Margarida‘. Saiba mais sobre ela em seu canal no YouTube A atrizfoi merecidamente contemplada no editalda, por sua brilhante performance interpretando, numa colagem de 5 minutos, fragmentos de contos deRosa Freitas, também cantora, foi parceira de(este blogueiro) nos espetáculos musicais ‘‘, ‘‘ e ‘‘. Saiba mais sobre ela em … PROJETO TRILOGIA RICHARD FOREMAN (VERSÃO ONLINE) >>> Três das obras mais representativas e inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman, ‘Badboy Nietzsche’, ‘Prostitutas Fora de Moda’ e ‘Os Deuses estão Marretando a Minha Cabeça’ foram remontadas e gravadas (na Funarte) pela Cia Nova de Teatro. Os espetáculos foram exibidos em outubro e ficaram disponíveis durante 24h no canal do grupo no YouTube. A companhia que, ao longo de seus 20 anos, vem investigando a cena performativa, visual e performática, tem Lenerson Polonini na direção das peças. No elenco da trilogia, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Rosa Freitas, Marcelo Marothy e Rafael Schmitt (com participação em voz off e vídeo de Paulo Cesar Peréio) … ROSA ❤❤❤❤ >>> Lenerson Polonini e a Cia Nova de Teatro publicaram algumas palavras que eu também endosso, ao final desta singela homenagem à grande atriz e querida amiga Rosa Freitas: ‘Estou completamente devastado. Uma parte minha se vai contigo. Quantas coisas tínhamos para sonhar e fazermos juntos, minha amiga… Te amo pra sempre’ ‘Estamos completamente consternados com a partida de Rosa Freitas, grande atriz do núcleo da Companhia Nova de Teatro. Era um símbolo de companheirismo, doçura e generosidade, dentro e fora de cena. Rosinha, atriz imensa com quem tivemos a honra de dividir os palcos, está eternizada na nossa memória e nos nossos corações’ … … …

>>> MAIS CIA NOVA DE TEATRO >>> O diretor Lenerson Polonini retomou na semana passada a série de bate-papos ‘Diálogos’ (disponíveis no canal da Cia no Youtube) em que entrevista personalidades de diversas áreas (cultura, política, saúde e comportamento). Na semana passada, a conversa foi com Richard Foreman, renomado dramaturgo americano do teatro de vanguarda e performático, criador do Teatro Ontológico Histérico. A Cia apresentou, recentemente, suas montagens para 3 peças de Foreman. Das declarações de Foreman, extraí algumas frases provocativas e interessantes: A arte é um coice emocional

Eu fazia teatro pra despertar as pessoas

O mundo era posto pra dormir pela cultura

Eu sempre tentei fazer coisas que não parecessem estúpidas

Eu sempre odiei os EUA

O cinema é uma espécie de arte morta Adorei a entrevista: seu discurso é muito coerente com o que vi nas peças. Curto, grosso e direto (bate-papo dura suficientes 19 minutos), eu ri em vários momentos do vídeo (e das peças). Sarcástico, de tão profundo e verdadeiro, gostei de ouvir da boca dele que, muitas vezes, era mesmo o riso que ele queria provocar. Parabéns ao Lenerson e à Cia Nova, pela entrevista e pelas ótimas versões para vídeo de suas três montagens de peças de Foreman apresentadas nas semanas anteriores (após prêmio em edital da Funarte).

.

.

… … …

NOVIDADES NA PROGRAMAÇÃO

… … …

O NOVO NO OVO >>> Novo livro de poesia de Paula Valéria Andrade é um belíssimo projeto transmídia (livro impresso, audiolivro e videobook) com participação de poetas, atores e artistas plásticos e gráficos convidados que colaboraram nos desdobramentos do processo criativo. Para compra online, clique aqui. Para saber mais, acesse

…

I JORNADA INTERNACIONAL DE POESIA VISUAL: PESQUISA E CRIAÇÃO >>> Evento online acontece de 8 a 12 de novembro. Organizado pelo Centro de Referência Haroldo de Campos (da Casa das Rosas), a USP e a UNESP, contará com alguns dos mais importantes poetas e pesquisadores em mesas de debates ou depoimentos em vídeo. Se inscreva para acompanhar

…

DIA DE SÃO NUNCA >>> Terceiro romance de Léo Nogueira, ‘Dia de São Nunca’ é inspirado em sua famosa canção homônima (parceria com Marcio Policastro), que, por sua vez, foi baseada em fatos reais. O autor, que mora no Japão, afirma que vem ao Brasil em fevereiro de 2022 para a noite de autógrafos. Lançado pela Kotter Editorial (com capa de Francisco Daniel e orelha escrita por Kleber Albuquerque), livro já está em pré-venda, com bom desconto. Para reservar o seu acesse

…

UM MUNDO EM NÓS >>> Já está nas plataformas digitais o cd que reúne canções com letras de Léo Nogueira. Produzido por Leonardo Costa e Augusto Teixeira (que canta), tem participação de artistas como Kleber Albuquerque, Zeca Baleiro, Chico Salem, Renata Pizi, Estela Lilian e Álvaro Cueva Moraes, com arte de Elifas Andreatto

…

SÁBADOS, às 14h >>> PODCAST >>> ‘História de Lenços e Ventos‘, maravilhosa peça de Ilo Krugli, do Teatro Ventoforte (que assisti com minha filha, quando ela era pequena) tem agora uma montagem em podcast, feita pelos artistas da Casa Realejo de Teatro, que será apresentada durante 5 sábados, às 14h, nas redes sociais do Sesc Bom Retiro, a partir de 16 de outubro. Minha querida amiga, a grande poeta Beth Brait Alvim, participou da adaptação do texto e também atua como atriz. Inscreva-se.

…

Sexta – 22 de outubro – 19h30 … ‘Companhia do Tijolo Canta Ilo Krugli’ é o espetáculo que homenageia o poeta, dramaturgo e diretor da Cia Ventoforte. Festival Paideia’ tem entrada franca e acontece no Teatro Paulo Eiró

…

Sábado – 23 de outubro – 11h … Abertura da exposição multimídia Ocupa Minas, em Poços de Caldas, com homenagem a 10 escritoras mineiras contemporâneas (Nívea Sabino, Stella Maris Rezende, Marina Carvalho, Madu Costa, Lorena Otero, Daniela Arbex, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves e Adriane Garcia).

>>> MOSTRA idealizada pela produtora cultural Leila Vilhena, com curadoria de Jéssica Balbino, traz podcasts sobre a vida e obra das autoras e lindos cartazes feitos por dez ilustradoras de várias regiões brasileiras (os visitantes ganharão cópias deles). A exposição abre oficialmente na segunda-feira (dia 25), na Biblioteca Centenário (Complexo Cultural da Urca), das 8h às 17h, mas pode ser acessada pelo site www.ocupaminas.com

…

POESIA NA NET >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicando por aqui também. O 325° publicado na série ‘Meus Poetas’ foi Allan Jonnes, que lançou recentemente ‘Areia para engrenagens‘ (aqui, alguns outros poemas):

NÃO HÁ RITUAIS PARA OS QUE FURTAM

(Allan Jonnes)

Não há rituais para os que falham,

para os que preferem não ir adiante.

Não há rituais para os veteranos de uma guerra

perdida, os que esconderam-se.

Não há rituais para suicidas,

rituais para um divórcio.

Para os que abandonam seus recém-nascidos

em um córrego ou na casa de parentes.

Não há rituais para os que desistem de um livro,

para os que desistem da literatura

para os plagiadores de cueca

Os que alternam noites de barbitúrico

com noites de Derby & Rum Montilla

Não há rituais para os que largam a escola

Rituais para o cansaço.

Não há festejos nenhum para uma desistência.

Tudo isto ocorre no escuro,

à meia voz, às escondidas.

Apenas o que permanece é festejado,

o que perpetua-se, o que não se desfaz.

Não há rituais para imprevistos,

para o que desanda,

para o que fracassa.

Para quem esquece de viver,

Para isto há o poema.

…

FOTOGRAFIA EM DIÁLOGO >>> Eventos online acontecem até 8 de dezembro. Confira toda a programação

…

NO QUASE CLARO CÉU >>> Chega às plataformas digitais nesta sexta, 22 de setembro, o cd lançado em 2009 pela dupla Rene de França & Zé Terra (do trio Freu à Deriva, com Marcelo Mazzucatto). O disco tem várias participações e parcerias. Confira aqui o clipe da canção-título. Deles, ouça também o álbum gravado em 2002, Por Cima da Carne Seca

…

Segunda – 25 de outubro – 20h … Canal do Poetariado homenageia José Eduardo Degrazia (com participação de Jairo Klein e Sergio de Castro Pinto). Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o canal para conversar com escritores sobre poesia e literatura, focando no processo de criação de suas obras (veja as edições anteriores). Série tem colaboração editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Para assistir, acesse

…

Domingo – 24 de outubro – 17h … Sarau da Casa Amarela apresenta ‘As Antipandêmicas‘, com Janete Amaral, Karoline da Silva, Silvia Maria Ribeiro, Mahzinhah Santana, Modli Gurgel e Rosinha Morais. Transmissão pelo Facebook da Casa de Cultura de São Miguel Paulista

…

Quinta – 28 de outubro – 19h … Lançamento online de ‘Seol’, livro de poemas de Carlos Moreira. Trata-se de uma ‘obra visceral, criada em meio ao horror do tempo fascista que vivemos, mas que traz consigo a luta e a resistência’. Livro tem 160 páginas, custa R$35 e já está à venda no site da Editora Lavra

…

Domingo – 24 de outubro – 19h … Sarau do Massemba recebe a escritora e produtora cultural Marah Mends. Transmissão pelo Facebook

…

Sexta – 22 de outubro – 20h … Versão em vídeo de ‘Ensaio sobre um Triz‘, espetáculo solo de Rebeca Tadiello. Após a exibição, breve bate-papo com os artistas envolvidos na criação e desenvolvimento do trabalho. Para assistir, reserve ingresso gratuito no Sympla

…

Domingo – 24 de outubro – 19h … Ronaldo Ferro participa da live ‘Bando di Véio’, com transmissão pelo Facebook

…

Domingo – 24 de outubro – 10h … Trovadores Urbanos fazem show no Minhocão, na altura da rua Apa, dentro do projeto ‘Abra sua Janela para SP’

>>> Antes, na sexta-feira, dia 22 de outubro, das 20h às 21h30 (os portões serão abertos às 19h) tem mais Trovadores: na rua Aimberê, 651, em Perdizes. Entrada franca

…

ENCONTROS SOBRE TEATRO >>> Série ‘Aproximações Pedagógicas: a Formação do Ator’ traz quatro mesas com integrantes de grupos teatrais discutindo a formação do ator pela perspectiva dos processos realizados em coletivos. De terça a sexta (26 a 29 de outubro), às 19h, pela plataforma Zoom. Para participar, se inscreva no site do sesc. Na programação:

26/10: Cia Do Nó, Clowns de Shakespeare e Grupo Magiluth

27/10: Teatro Experimental de Alta Floresta, Teatro Negro e Atitude e a Trupe Olho da Rua

28/10: Companhia De Teatro Heliópolis, Coletivo Estopô Balaio e Grupo Xix de Teatro

29/10: Barracão Teatro, Grupo Galpão e Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.

…

Sexta – 22 de outubro – 20h … Solos Coletivo de Dança Contemporânea convida, a cada sexta-feira, artistas diferentes para compartilharem suas criações nessa rede. Nesta edição, ‘Os Corvos’, espetáculo com Luis Arrieta e Luis Ferron. Adquira os ingressos e saiba mais

…

TENSÃO, TESÃO E CRIAÇÃO 2021 >>> 1º episódio da série já está no ar. Com direção geral de João Henrique Vieira e muitas participações, espetáculo é dedicado ao poeta Carvalho Junior (in memoriam)

…

POÉTICOS ENCONTROS >>> Em 10 episódios, primeira temporada do podcast conversou com poetas de nacionalidades diferentes e produções artísticas diversas. São encontros que reforçam a potencialidade da arte voltada para o bem comum. No canal do Instituto Casa Comum (no spotifybrasil) e no site

…

LÍRIA PORTO >>> Quarta edição da revista de literatura e ideias Vida Secreta comemora os 76 anos da poeta mineira. Participam Adelaide do Julinho, Nic Cardeal, Chris Herrmann, Adri Aleixo, Adriane Garcia, Adrienne Myrtes, Deborah Dornellas e Sergio de Castro Pinto, entre outros. Confira

…

DJAMI SEZOSTRE >>> Após morar por quase quatro anos em São Paulo e Curitiba, poeta mineiro retorna a Belo Horizonte (na foto, de Sebastián Moreno, ei-lo em uma de suas Ecoperformances). Informo que seu próximo livro sairá em breve pela Patuá. Aguardemos

…

A POESIA DE DJAMI SEZOSTRE >>> ‘O Pássaro Zero‘ é o mais recente livro do poeta performático Djami Sezostre, lançado pela Editora Urutau (saiba mais aqui) com prefácio de Ademir Demarchi e posfácio de Loretta Emiri (recomendo a leitura dos dois, brilhantes na tentativa de elucidar o intraduzível e preparar o leitor para o fluxo contínuo do jorro poético que há de vir). Sou muito fã deste genial escritor e de sua originalidade gráfica e verbal. Seus fonemas voam, seus experimentos são audíveis, seus poemas não cabem no papel (o que o levou a criar a ‘Poesia Biossonora’ e a ‘Ecoperformance’)

…

CONFISSÃO >>> Primeiro livro da poeta e atriz Marlene Araújo já está disponível para pré-venda no site da Desconcertos Editora. Acesse

.

… … …

OUTROS DESTAQUES

… … …

Em minha página no Facebook, posto regularmente esses e outros eventos culturais da seara alternativa (leia e compartilhe; fortaleça a cena dos artistas independentes):

…

Sexta – 22 de outubro – 20h30 … Cantor e compositor Teju Franco se apresenta no Ecla. Couvert R$20

…

Sexta – 22 de outubro – 19h … Happy Hour no Bar e Mercearia Carauari. Os queridos Andrea e Toninho anunciam o retorno das atividades presenciais com apresentação da banda RockBites. Na praça Carauari, 8, na gloriosa Vila Maria (fiquei sabendo que vai ter promoção de cerveja…)

…

Sábado – 23 de outubro – 15h … O grande cantor e compositor Edvaldo Santana é o convidado do programa Almanaque do Vinil. Transmissão pelo YouTube da GGN

…

Sábado – 23 de outubro – 20h30 … Eli Moringa apresenta seu mais recente trabalho ‘Açuncena, A Flor do Sertão’. No Bar do Frango, na ZL

…

Sexta – 22 de outubro … Live do multiartista Tavinho Paes não tem hora pra acontecer. Fique ligado que os temas e comentários sempre são muito interessante

…

THIAGO MALAKAI >>> Artista lançou clipe falando sobre o ego e o término de relacionamentos na vida do homem preto de periferia. Se inscreva em seu canal no YouTube

…