SHOW DA MARIA

NA ERA DOS FESTIVAIS

É neste sábado, 19 de novembro, às 20h, no Clube Vila Maria. Um show emocionante que você não pode perder. O Grupo Roda Viva, formado por músicos e compositores ligados ao Clube Caiubi, apresenta as inesquecíveis canções dos festivais, eleitas por votação popular na internet.

As mais votadas foram: Alegria, alegria – A Banda – O Mal é o que sai da boca do homem – Foi Deus que fez você – Eu quero é botar meu bloco na rua – Escrito nas estrelas – Travessia – Nostradamus – Fio Maravilha – Universo no teu corpo – Classe média – Ponteio – Verde – Demônio colorido – Planeta Água – Disparada – Porto solidão – Andança – Bandolins – Clareana – Roda-viva – Domingo no Parque – Pra não dizer que não falei das flores – Arrastão.

O projeto foi idealizado e produzido pelo músico e historiador Alexandre Tarica. A direção musical é de Bráu Mendonça e a apresentação de Luís Carlos (que também canta). A banda é formada por Bráu (violão, guitarra e voz), Antonio Galba (violino e bandolim), Tarica (baixo), Rosangela Alves (voz e piano), Regina Célia (voz) e Sandrinho Silva (percussão).

Artistas convidados: Arnaldo Afonso, Cássio Figueiredo, Deise Capelozza e Helen Torres. No Clube Vila Maria, à rua Profa. Maria José Barone, Fernandes, 483. Entrada R$15 (em todo Show da Maria, a renda é revertida integralmente aos músicos).

O Show da Maria é um evento organizado pelo coletivo Sarau da Maria, que alterna, a cada mês, um show e um sarau. No ‘sarau’, alguns artistas são convidados para pequenas apresentações, mas o palco é aberto para quem se inscrever na hora. No ‘show’, são convidados dois músicos e/ou bandas para apresentações de uma hora cada, com bilheteria dividida entre eles (o Sarau da Maria não conta com verbas oficiais e nem tem fins lucrativos). Neste último show do ano, o Grupo Roda Viva, com seus convidados, traz esse projeto muito especial. Não esqueça lenço de papel para enxugar os olhos. E prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar: você vai se emocionar muito.

DICA PARA HOJE:

BARBARA RODRIX

NO ITAÚ CULTURAL

Quinta-feira – 17 de novembro – 20h … Show de Lançamento de ‘Barbara Rodrix – Eu Mesmo’ … Cantora, filha do grande Zé Rodrix, lança seu primeiro cd, ‘Eu Mesmo’ (ouça AQUI, na íntegra). No show, a mesma banda do disco: Breno Ruiz (piano), Igor Pimenta (contrabaixo), Fernando Daminelli (bateria) e Yaniel Matos (violoncelo). Ceumar canta com Barbara as músicas Rãzinha Blues (de Lony Rosa), e Olhos Fechados (de Zé Rodrix). Tuco Marcondes toca gaita em É, Foi Você (de Barbara), e guitarra em Eu Não Sei Falar de Amor (outra de Zé). Entrada franca. No Itaú Cultural, à av. Paulista, 149, perto da estação Brigadeiro do metrô.

A bela canção de Paulo Novaes, Eu Mesmo (que dá nome e abre o disco), é uma composição que, para Barbara, sintetiza sua busca por identidade própria após a morte do pai em 2009. “Esse trabalho é resultado do meu processo de redescobrimento. Essa sou eu sem ter meu pai ao meu lado”. A cantora assina a produção do disco com Breno Ruiz. Participaram das gravações, ainda, os músicos Felipe Caramez, Gabriel Altério, Tuco Marcondes e Luiza Possi.

Barbara Rodrix é cantora estilosa e intimista. Sua voz desliza suavemente sobre os arranjos delicados: baladas gostosas e levadas sutis de jazz e de blues. Um fino e delicioso biscoito que tem como recheio ao menos três grandes canções: Eu mesmo (a faixa-título), Ainda Assim (dela e de Ricardo Soares) e Nossos olhares se cruzam (dela e Elder Braga). Eu não quero perder esse show, não. Vamo lá?

A NOVA CANÇÃO

DE CAROL NAINE

Carol Naine é uma das melhores artistas da nova mpb (leia o que já escrevi sobre ela AQUI). A compositora e cantora carioca, radicada em Sampa, está em fase de produção de seu novo cd e lançou pela net o primeiro single, ‘Dizputa’, música e letra dela, com Alexandre Vianna (arranjo e piano), João Benjamin (contrabaixo acústico) e Rafael Lourenço (bateria).

DIZPUTA

O indivíduo atinge a idade adulta

e adquire o uso da palavra puta

Diz que é uma puta festa, uma puta produção

que tá um puta sol, um puta calorão

que já comeu o acarajé de uma puta baiana

e o hamburguer de uma puta americana

gastou uma puta grana num hotel bacana

com uma puta paulistana

Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana

e o top-less de uma puta italiana

conhece os hábitos de uma puta puritana

e o rebolado de uma puta Sul-Americana

O indivíduo atinge a idade adulta

ganha umas ideias dentro da cuca

perde uns cabelos acima da nuca

mas não aprende que mulher não se disputa

MINHAS FÉRIAS

INESQUECÍVEIS!!!

Fim de semana chegando e este blogueiro arteiro continua andando em bando ocupando as ruas em ritmo de férias bares e aventuras. Eu e os meus, poetas músicos amigos, entre shows festas abraços e sorrisos. Faça chuva faça sol, troveje ou relampeie, trumpeie ou temereje, vamo que vamo com nossa fome e nossa sede. Todos nós, nunca sós. Abaixo, uma pequeno resumo dos eventos a que compareci.

VANGE MILLIET >>>

Quinta-feira passada assisti ao show da cantora Vange Milliet, acompanhada pelo baixista Paulo Lepetit e pelo percussionista Vitor Cabral, na Casa de Francisca (à luz de velas! é um ótimo local para shows intimistas. E namoros, claro). Para quem não sabe, a cantora e o baixista integraram a lendária Banda Isca de Polícia, de Itamar Assumpção. Do repertório, cito duas canções em que a interpretação de Vange foi de arrepiar: um irado, atual e necessário Gonzaguinha (Comportamento Geral) e um comovente Adoniram (Despejo na Favela). E ainda teve uma bela (e inédita!) parceria da Vange com o Itamar, entre canções de Moska, Karina Buhr e dos Amanticidas.

SARAU DO CAIXOTE >>>

Na sexta-feira fui ao Sarau do Caixote, que acontece em cima de uma loja de calçados na Teodoro Sampaio. A cantora Vanessa Bumagny (a quem admiro e sempre cito por aqui) se apresentou acompanhada por Luiz Pinheiro, violonista e compositor, de quem conheci dois cds interessantes: Decompor (Canções do Subsolo) e 3,1415 (PI). O poeta Claudinei Vieira apresentou seu ‘Olá, pequeno monstro do dia’ e Paula Cohen declamou poemas de seu livro, prestes a ser lançado. Vários jovens apresentaram seus versos em performances arrebatadoras. Não lembro dos nomes, mas cito a presença de Aline Bei, Juliana Ferreira, Kauê Telloli e Daniel Brito.

ABACAXEPA >>>

Na segunda-feira fui ao Espaço Parlapatões e me diverti com o show da jovem banda Abacaxepa. No repertório, Secos & Molhados, Baden Powell e Edu Lobo misturados com Céu, Johnny Hooker e Chico Science. Na plateia, uma garotada de 20 anos cantava e dançava todas as músicas. Músicas que certos programadores de rádio e tevê nos dizem ser ‘chatas’ ou ‘velhas demais’. Sei, sei… São as desculpas que eles inventam enquanto botam a grana do jabá no bolso.

SATYRIANAS >>>

Antes de ir embora, assisti a um trecho do show da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, numa praça Roosevelt lotada por casais gays, heteros e em festa com várias atividades simultâneas: performances teatrais, desfile da Daspu, malabaristas e músicos em meio a barracas de comidas e bebidas. Pelo que eu soube, o projeto Satyrianas é um festival anual de artes e gastronomia. Os organizadores estão de parabéns por promover diversão e diversidade na cidade.

SEGUNDAS AUTORAIS >>>

Ainda na segunda-feira, fui ao sarau dos compositores do Clube Caiubi, um grande encontro de amigos e craques da canção, no bar do Julinho. Com apresentação do poeta Vlado Lima e a presença de Álvaro Cueva, Teju Franco, Raquel Martins, Max Gonzaga e Adolar Marin, entre outros. Destaque para a dupla Barbara Rodrix e Bruna Moraes, que cantaram canções incríveis. Amigos: quem viu, viu!

MEU FESTIVAL DOS FESTIVAIS >>>

Na terça, fui ao ensaio do Grupo Roda Viva, que no sábado apresenta o “Meu Festival dos Festivais’, no Show da Maria. Acompanhei uma meia dúzia de canções e alguns ‘ciscos’ caíram nos meus olhos. Sabe? Pois é. Só por essa mostra já posso garantir: vai ser uma noite emocionante!

UM PEQUENO ADEUS AO

GRANDE LEONARD COHEN

Na semana passada, Leonard Cohen nos deixou. Em entrevista para promover seu novo cd, declarou: “Estou pronto para morrer. Espero que não seja muito desconfortável”. E dez dias depois, se foi. Vários artistas e amigos postaram nas redes sociais sobre a influência dele em suas composições (e em suas vidas). Eu, que também o admiro muito, deixo aqui a minha favorita: I’m your man. Essa canção tem, para mim, um dos mais belos versos já escritos. “Se você quiser um pai para o teu filho, ou apenas caminhar um pouco pela areia, conte comigo. Eu sou o teu homem“. Valeu, poeta!

EU SOU O TEU HOMEM

Se quiser um amante

Eu farei tudo o que me pedir

E se quiser outro tipo de amor

Eu usarei uma máscara por você

Se quiser um parceiro

Toma a minha mão

Ou se quiser me derrubar, de raiva

Aqui estou eu

Eu sou o teu homem

Se quiser um pugilista

Eu entrarei no ringue por você

E se quiser um médico

Eu examinarei cada centímetro seu

Se quiser um motorista

Entra

Ou se quiser me levar pra dar um passeio

Você sabe que pode

Eu sou o teu homem

Oh, a lua brilha demais

a corrente está apertada demais

a besta não vai adormecer

Tenho recordado essas promessas que fiz

e não pude cumprir

Mas um homem nunca recuperou uma mulher

por pedir de joelhos

Ou eu rastejaria para você, querida

e cairia aos teus pés

E uivaria à tua beleza

como um cão no cio

E eu me agarraria ao seu coração

e choraria nos teus lençóis

Diria por favor, por favor

Eu sou o teu homem

E se tiver que dormir

Por instantes, na estrada

Eu guiarei por você

E se quiser andar na rua, sozinha

Eu desaparecerei por você

Se quiser um pai para o teu filho

Ou apenas caminhar um pouco comigo

Pela areia

Eu sou o teu homem

Se quiser um amante

Eu farei tudo o que me pedir

E se quiser outro tipo de amor

Eu usarei uma máscara por você

Eu sou o teu homem

AGENDÃO

Devido a dificuldades variadas e incontornáveis, voltei a postar apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras pela manhã. Juntei meus pitacos poético-culturais (das quartas) com o agendão (das sextas). O post fica longo, mas não há outro jeito. Quando eu puder, retorno ao formato anterior, menor e mais adequado. Dito isto, já temos aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Se aparecerem novidades na programação, eu insiro (na sexta) e aviso pelo facebook. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas na página e no site da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

AÊ, PESSOAL… ESSA NOTA É MUITO IMPORTANTE:

Segunda-feira – 21 de novembro – 14h … Audiência Pública do Orçamento Municipal para 2017 … Audiências públicas nos dias 10/11 e 21/11/2016, com primeiro parecer no dia 23/11 e votação em plenária no dia 30/11. Neste ano a audiência pública será geral, não havendo audiência específica para a Cultura. Participe: é agora que se define o orçamento para projetos, prêmios e fomentos aos saraus, à dança, ao teatro, às periferias, entre outros. Na Câmara Municipal, Viaduto Jacareí, 100.

Quinta-feira – 10 de novembro – 18h30 … Poetas Ambulantes na Av. Edgar Facó … Além da atuação do coletivo, presença da poeta Michele Santos, que lança seu livro ‘Toda via,’. Passageiros que declamarem ganham o livro autografado. Encontro às 18h30 no ponto final do ônibus Vila Iório (139A/10). Saída pontualmente às 19h.

Até 23 de novembro … África(s). Cinema e Revolução … Com curadoria de Lúcia Monteiro, a mostra reúne filmes históricos, realizados ainda no período colonial, durante as lutas por independência. São 39 filmes, muitos deles inéditos no Brasil. Com debates entre realizadores (como Camilo de Sousa, Celso Luccas, Flora Gomes, Mathieu Kleyebe Abonnenc, Raquel Schefer e Ruy Guerra), sessões comentadas por especialistas e duas oficinas. Projeto celebra o mês da Consciência Negra. Veja a programação completa AQUI. Na Caixa Belas Artes, Sala 4 (SPCine/Aleijadinho), à rua da Consolação, 2423 (estação de metrô Paulista). Ingressos a R$10 e R$5.

Sábados e domingos – até 20 de novembro … AI-5: O Espetáculo … Marechal e ministros se reúnem num Conselho de Segurança Nacional para instaurar, em momento de crise nacional, um Ato Institucional autoritário e anti-democrático. Direção Paulo Maeda. Aos sábados, 21h. Aos domingos, 19h. No Habitat Cultural, à rua Capitão Rabelo, 279, Jardim São Paulo. Ingressos a R$30 e R$15.

Quinta-feira – 17 de novembro – 19h … Show Mano Réu – Diários … Mano Réu apresenta músicas do seu novo disco “Diários”, além de canções conhecidas como “Eternamente BreakDance” e “Reinvenção”. O show terá performances com temas e vivências do hip-hop, movimento negro, cultural e periférico. Convidados: Grupo de Dança Identidade em Movimento, Eazy Cda e DJ Kokay. Na Fábrica de Cultura de Jaçanã, à rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jova Rural.

Quinta-feira – 17 de novembro – 21h … Jazz Cabaret … Show é inspirado no clima dos antológicos teatros cabarés onde músicos de jazz e cantoras convivem com dançarinos, poetas, garçons, público e convidados, embalados pelo repertório de Jazz, Blues, Ragtimes e Vaudevilles. Com Djane Borba nos vocais, Tito Martino no clarinete, Billy Ponzio na bateria, Zé Carlos Araújo no contra baixo, Alexandre Hage no piano, Carlos Lima no cornet e trombone, Adriano de Carvalho na guitarra, Tony Robson no banjo. Direção de Eliana Fonseca e roteiro de Tito Martino. Ingressos a R$40 e R$20. No Teatro da Unibes, à rua Oscar Freire, 2500, perto do metrô Sumaré.

Sexta-feira e sábado – 18 e 19 de novembro … Aláfia no SESC Ipiranga … Doze personalidades juntas para fazer surgir um som denso, cosmopolita, dançante. A música do Aláfia vem do ponto de encontro entre rap, música de terreiro, mpb e funk. Ritmos e melodias dão forma a uma lírica sofisticada que questiona a sociedade atual e combate a indiferença. Formada por Eduardo Brechó (voz e guitarra), Jairo Pereira (voz), Xênia França (voz), Lucas Cirillo (gaita), Alysson Bruno (percussão), Pedro Bandera (percussão), Pipo Pegoraro (guitarra), Felipe Gomes (bateria), Gil Duarte (trombone e flauta), Fabio Leandro (teclados), Gabriel Catanzaro (baixo) e Vinícius Chagas (saxofone). No Sesc Ipiranga, à rua Bom Pastor, 822. Confirmar os horários.

Sexta-feira – 18 de novembro – 19h … Happy Hour OcupaSom – 4º Edição – Reggae e MPB … Encontro musical para ‘quebrar o peso da rotina opressora’ com música e bate-papo. Nesta edição, mpb e Reggae com Luck Vas, artísta de São Miguel.Na Ocupação Cultural Mateus Santos, à avenida Paranaguá, 1633, em Ermelino Matarazzo.

Sexta-feira – 18 de novembro – 18h30 … Sarau LiteraturaNossa – Novembro 2016 … Pocket-show com o grupo de rap DI Mandê e sessão de autógrafos de “Brechó, meia-noite e fantasia”, do escritor e presidente da ACLB, Ademiro Alves, o Sacolinha. Sorteio de livros, camisetas e dvds, com entrada franca. Projeto é coordenado por Landy Freitas, na Comunidade Kolping, à rua Cumbica, 630, Jardim Revista, Suzano – próximo ao bazar e à Escola Estadual Oswaldo de Oliveira Lima.

Sexta-feira – 18 de novembro – 20h … Banda A Casa Caiu no Santa Sede Bar … Banda toca clássicos do rock: David Bowie, Ozzy Osbourne, Ira, Legião e outros. Aniversário do Fernandes, vocalista. Na Av. Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô.

Sexta-feira – 18 de novembro – 20h … Joana Reais e Leo Costa no Quinto Pecado … Cantora e compositora portuguesa encontra violonista e compositor brasileiro. Juntos celebram a paixão que têm pela música. Couvert artístico R$15. No Quinto Pecado Café e Bistrot, à rua Coronel Artur Godói, 12, na Vila Mariana.

Sexta-feira – 18 de novembro – 21h … Rock Diggers – Tributo ao Creedence … Tradicional reduto de roqueiros da Vila Maria, o LêRock Bar recebe o cultuado som do Creedence. Entrada franca. Na rua Chico Pontes, 1791.

Sexta-feira, Sábado e domingo – 18, 19 e 20 de novembro … Alceu Valença em São Paulo – lançamento Vivo! Revivo! … Os ingressos já estão esgotados e o grande Alceu Valença não precisa, mas é sempre um prazer divulgar um compositor de sucesso que não perde a integridade artística. Show revisita os discos Molhado de Suor (1974), Espelho Cristalino (1977) e Vivo! (1976). No repertório, incríveis canções como “Papagaio do Futuro”, “Sol e Chuva”, “Táxi Lunar” e “Espelho Cristalino”. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195.

Sexta-feira – 18 de novembro – 22h … TonTon Jazz recebe o rock do Imigrantes Italianos do Século XXI … Banda criada na Mooca, apresenta o melhor do pop/rock. No Tonton Jazz & Music Bar, à al. Pamaris, 55, em Moema.

Sábado – 19 de novembro – das 10h às 17h … Curso “É Fácil Escrever Bem” … Curso com o professor Roberto Amado, escritor e jornalista, autor do livro “É fácil escrever bem”, em cujo conteúdo é baseado o curso. Custo: R$250 (parcelados em 3 vezes). No CEP – Centro Educacional Profissional, à rua Cardeal Arcoverde, 928, em Pinheiros.

Sábado e domingo – 19 e 20 de novembro … Dia da Consciência Negra – Festival de Cinema Africano … Coletivo Negro Minervino de Oliveira juntamente com o Aldeia Satélite apresenta festival de cinema africano. Veja a programação:

No sábado:

12h – Feijoada com samba (Aldeia Satélite Espaço Cultural)

15h – Música com Gustavo Bella Cruz e Julia Mongiat (Pout Porri de Música Popular e autoral)

15h30 – Cine negro – Badou Boy

17h – Oficina de Abayomi (Taynara Lira)

18h – Cine negro – Keita!

20h30 – Sarau Arte Canal Negro (Teatro: Otelo, com Alucinógeno Dramático, Música: Noemi Correia – Raiz Libertária.)

No domingo:

14h – Oficina de abayomi (Taynara Lira)

15h – Contação de História – Contos Africanos (Renato Pessoa)

16h – Cine Negro – Soleil ô

18h – Cine Negro – La Noire

Encerramento musical com Comando Criminal e Graduad Tempus.

Na Aldeia Satélite Espaço Cultural, à rua Tenente Luís Fernando Lobo, 118.

Sábado – 19 de novembro … Exposição “Equilibrium”, de André Firmiano e Vanessa Pens … O Alberta #3 recebe a exposição “Equilibrium”, com obras dos artistas André Firmiano e Vanessa Pens, e discotecagem do DJ Tico. A exibição é fruto de investigações pessoais dos artistas sobre o conceito de equilíbrio. Serão seis obras que utilizam referências que vão da mitologia à filosofia oriental. Entrada franca, em cartaz até 21 de dezembro. Na av. São Luís, 272 (próximo à estação República do metrô).

Sábado – 19 de novembro – 14h … Documentário Estopô Balaio no Sesc Itaquera … Filme foi produzido entre 2014 e 2016 e aborda a história do Coletivo junto ao bairro do Jardim Romano e em meio a suas enchentes. A direção é de Cristiano Burlan. No sesc Itaquera, entrada franca. Após o filme, acontece o Sarau do Peixe, no Jardim Romano. Na Casa Balaio, rua Adobe, 47, ao lado da estação de trem Jardim Romano – linha 12 Safira da CPTM.

Sábado – 19 de novembro – 16h … Bentim + Gabriel Coelho na Sensorial Discos … Shows de Gabriel Coelho e, vindo de Goiânia, o trio Bentim (e sua Viagem à terra dos lagartos comedores de pedra). Entrada R$12, na Sensorial Discos, à rua Augusta.

Sábado – 19 de novembro – 16h … 36º Sarau Lapada Poética … Nesta edição, o sarau celebra os fanzines: André Pereira, com seu zine “Made in esseP”, Janaína Moitinho, com “Fôlego” e Lis Carduus com “Flores de Lisbela”. E mais: Erremays, com “Nega Preta”, Gustavo Duende, com “Cola com nóis” e o fanzine do Lapada Poética. Lançamento do livro “Sobre Vida e Morte”, de Rodrigo Ladeira. Microfone aberto e poesia, música, dança, desenho, pintura. No Ferradura Bar, à rua prof. Gieg, 15, em São Bernardo do Campo.

Sábado – 19 de novembro – 16h30 … Masculinidades … Só existe uma maneira possível de existência masculina? Debate na Sala Adoniran Barbosa com mediação de Júlia Rosemberg. Com Benedito Medrado, Daniel Teixeira, Gabriel Villaça e Lula Ramires. Entrada franca, no Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 19 de novembro – 16h30 … Sarau das Pretas no Sesc Consolação … Sarau organizado por quatro escritoras/artistas e uma percussionista negra, propõe reflexões sobre o feminino, cultura e ancestralidade negra. Com Jô Freitas, Débora Garcia, Elizandra Souza, Thata Alves e Thaissol. No Sesc Consolação – Área de Convivência, à rua Dr. Vila Nova, 245.

Sábado – 19 de novembro – das 16h30 à 1h … Saturday ROCK – 11ª Edição … Mais uma edição do festival (clique no cartaz para ler melhor a programação), com ingressos a R$25 (na Porta) e R$20 (antecipado). Rua Domingos de Moraes, 1739.

Sábado – 19 de novembro – 17h … Histórias Pintadas – Pinturas E Aquarelas … O artista Fernando Paulino inaugura exposição de pinturas e aquarelas realizadas entre 2015 e 2016 na Oficina do Curso de Dalton de Luca. A mostra segue até o dia 28, de segunda à sexta, das 14h às 17h. Na rua Harmonia, 921, na Vila Madalena.

Sábado – 19 de novembro – 17h … Sarau Grito Periférico – Especial Mulheres Negras … Esta segunda edição do sarau abre com cinedebate sobre as mulheres negras periféricas no trabalho. Com microfone aberto, poesia, música e comidinhas. No Circo Escola Grajaú, à avenida Dona Belmira Marin, 2417.

Sábado – 19 de novembro – 17h … Toca Raul – CEU São Mateus … Pelo terceiro ano consecutivo, homenagem ao grande Maluco Beleza. Amigos artistas que já confirmaram presença: Sebah de Assis, The Betos (Beto Mineiro e Beto Vieira, Adelson Sabão, Edinho Twin e grupo Uaras, Byanca Lima, Duck Strada, Claudinho Veiga e Fabi Ferreira, Ricardo Martins, Domá Matias, Vini Carvalho, Professor Pedro do Mascaro e outros. Comemoração do 13º aniversário do ceu São Mateus. Rua Curumatim, 201, no Parque Boa Esperança.

Sábado – 19 de novembro – 18h … Autoria – A Hora e a Vez do Compositor … Coletivo realiza último evento do ano, divulgando artistas da baixada santista. Entrada R$10. No Espaço Corisco Mix, à rua Espírito Santo, 87, em Santos.

Sábado – 19 de novembro – 18h … Sesc Santos recebe Nina Oliveira – Grátis … Cantora, cujas canções abordam temas como assédio, identidade negra e empoderamento feminino, faz show com banda, na comedoria do sesc. Na rua Conselheiro Ribas, 136, em Santos.

Sábado – 19 de novembro – 18h … Sarau Encontro de Utopias … Sarau, apresentado por Regina Tieko, acontece sempre no terceiro sábado do mês, com música, recitais e lançamentos de cds e livros. Nesta edição, pocket-show de Haroldo Oliveira, exposição do livro Palíndromos, de Marina Tavares, com ilustrações de João Vaz, e palco aberto. No CCSP, Espaço Mário Chamie (Praça das Bibliotecas), à rua Vergueiro, 1000.

Sábado – 19 de novembro – 19h … Acauã e Maquinatrill no Palco Ideário … Noite de beats e rap com Maquinatrill, trio de live beats formado por Rafael Franja, Ricardo Palamartchuck e Rodrigo Dário. Depois, o rapper Acauã Capucho apresenta suas músicas. Com Acauã (voz); Fidura Cardial (guitarra); Michel de Moura (guitarra); Thiago Babalu (bateria); Thiago Pereira (baixo); Fernando Saintive (cavaquinho); Rodrigo Dário (beats e samples). Pague o que puder. No Ideário S.A., à rua Professor Rubião Meira, 59, em Pinheiros.

Sábado – 19 de novembro – 20h … Ratos do Blues … Banda de blues apresenta seu repertório underground no Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Entrada franca.

Sábado – 19 de novembro – 20h30 … Sarau da Tenda Literaria … Sarau na noite cultural do Seminário Nacional Realidades Juvenis, que reúne lideranças jovens e adultas de pastorais e movimentos sociais, pesquisadores e gestores no debate sobre a situação juvenil brasileira e seus direitos. Com a presença de vários artistas e coletivos da cidade: Agatha Oliveira (Acuenda), Daniel Lobo (Slam Sujeira), Escobar Franelas (Casa Amarela), Mateus Muradás (Sarau Ocuparte), Sidnei Leal, Antonio (LiteraturaNossa), Thiago Peixoto, Pam Araujo, Carol Peixoto, Mari Staphanato (Poetas Ambulantes), Warlen (Slam Equilíbrio), Jo Freitas (Pretas Peri), Thabata Vechio (Sarau na Galeria), Thiago Bode, Toddyone, Mano Réu (rap), Monera Máfia (rap), Cacá Lopes (cordelista) e Costa Senna (cordelista). Pocket-show com Lika Rosa. No Centro Social Marista Itaquera, à avenida engenheiro Sidney Aparecido de Moraes.

Sábado – 19 de novembro – 21h … Cabeças Enfumaçadas no Santa Sede Rock Bar … Os clássicos do rock estão no repertório da banda formada pela grande cantora Daniela Neris, com Ivan Cabeça, ao violão e Luis Dias, na guitarra. Cantora também apresenta seu belo cd ‘Os sonhos e os sons’ (abaixo), feito em parceria com o poeta Álvaro Bacellos (e que estará à venda por R$20). Na av. Luiz Dumont Villares, 2104.

Sábado – 19 de novembro – 21h … Tarancón no Sesc Pompéia – Gracias 40 anos … O grupo, que sempre gravou autores como Victor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui e foi pioneiro na pesquisa e divulgação da música folclórica e popular latino-americana, traz desde o início uma preocupação com a diversidade cultural. O show marca também a comemoração de 40 anos do lançamento do disco “Gracias a La Vida”, de 1976, e traz participações de Miriam Miráh e Jica Thomé, ex-integrantes que fizeram parte da criação do grupo e da gravação do disco. Na rua Clélia, 93.

Domingo – 20 de novembro – 16h … Sarau Urutu 12° Edição … Nesta edição, rap com Raphael Pachini, oficina poe(zine) com Daniel Lobo, batalha de poesias com Slam Sujeira, Cine Urutu: uma história de amor de fúria. Com microfone aberto. Organização: Edson Lima, Amana Preisig, Guilvan miragaya e Denis Lima. O sarau surgiu quando os moradores receberam a notícia de desapropriação para a construção de uma nova estação de trem (abaixo, um poema deles).

“DESAPROPRIAÇÃO”

Porque vieram tomar nossas terras de direito

Porque vieram falar palavras que não nos desrespeitam

Tragam a estação

Ocupem com seus ferros e metais

Camuflem nossas arvores com suas vigas definidas

Desapropriem a ação

Ação de todos nós por direito

Exigimos respeito

Exigimos atenção

Pago minha água

Pago minha luz

Pisamos no barro

Para levantar nossos barracos

Morremos na linha do trem

Por medo

Convivemos com o crime rondando nossas crianças

Vocês não sabem nada de desapropriação

Ação, ação, ação

Reação, facção

C.p.t.m

Como podem tirar moradias

Domingo – 20 de novembro – 18h … Dia da Consciência Negra: 100 anos de samba | Grátis … Evento apresenta panorama do samba no Brasil, das primeiras composições, passando por sambas de raiz, de terreiro, de roda e até sambas-enredo. A pesquisadora e musicista Tâmara David entremeia as canções com curiosidades e detalhes sobre as músicas. No repertório, clássicos de Donga, Jackson do Pandeiro, Dona Ivone Lara, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Nei Lopes, Leci Brandão, João Nogueira, Assis Valente e muitos outros. A parte gastronômica fica por conta da barraca Tabuleiro das Meninas, que traz no cardápio: acarajé completo, caldinho de sururu, cocada da Ilha de Itaparica e outras delícias típicas da Bahia. Entrada franca. No Museu da Imagem e do Som, à avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

Domingo – 20 de novembro – 19h … FAU em Concerto – Grupo Mosaico e Álvaro Cueva … O espetáculo “A canção e o arranjo vocal de MPB” traz as canções de Álvaro Cueva interpretadas pelo próprio autor, com participação do violonista Leonardo Costa. No mesmo concerto, algumas músicas serão cantadas em versão coral pelo Grupo Mosaico, sob a regência de Eduardo Fernandes. Entrada franca. Rua Maranhão, 88, em Higienópolis.

Domingo – 20 de novembro – 19h … OSESP MASP – A força da música brasileira … Quarteto de Cordas da Osesp interpreta peças de Heitor Villa-Lobos, enquanto Leopoldo Waizbort, professor de sociologia da USP, fala sobre o trabalho ‘Vendedora de flores’ (1947), da artista Djanira da Motta e Silva, que faz parte do acervo do museu. MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Avenida Paulista, 1510,

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

… … …