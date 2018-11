Arnaldão de férias em ritmo de feéricas aventuras à procura de inventos de eventos loucos, solto ao sabor dos sete ventos. Ou serão oito? Ou nem se conta o que está livre e solto? Como os mil e tantos pensamentos como os cinquenta e nove desejos como a liberdade de ser o que se é, sem censura. A arte é foda e sempre desafia toda e qualquer ditadura (ouviram, bolsodórios e similares temerários?). E derruba milenares estruturas. Libertária, vária, voa além: ninguém a detém nem captura. Na noite do meu aniversário (grande abraço a todos que me cumprimentaram), duas vozes me arrebataram: Anná e Irene Atienza, num show na Casa Barbosa, no Bixiga. Foi dose dupla de encantamento e ternura. Sem jamais perder a fúria.

ANNÁ >>> Compositora inventiva, Anná é também cineasta (seu curta-metragem “Bambas” foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro). Participa do bloco Ilú Obá de Min e tem cantado em seus shows as pérolas do repertório de Elis, Cartola, Candeia e Dona Ivone Lara, em meio a composições autorais. No show de terça-feira foi acompanhada por uma afiada banda formada por Matheus Silva e Lobo (percussões), Angela Coltri (sopros) e pelo parceiro Samuel Silva (violão). Já conhecia e admirava Anná por seu ep ‘Pesada’ (aqui, na íntegra) e por clipes no Youtube, mas fiquei encantado com sua desenvoltura e domínio de palco, suas quebradas de andamento, balanço rítmico e sua ousadia e alcance vocal. Me surpreendeu positivamente ver essa ainda tão jovem cantora esbanjar técnica (sem deixar de se aventurar, numa entrega total) e cantar as canções que a gente ama e não ouve mais nas rádios e tevês jabalizadas e vendidas à mesmice ‘comercial’ de sempre. Você precisa ouvir Anná. Quando tiver show, vai lá conhecer. Eu te aviso por aqui. E vou lá ver também.

IRENE ATIENZA >>> O show ainda teve participação da excelente cantora e compositora espanhola, radicada no Brasil, Irene Atienza, que lançou em 2017 o álbum Salitre, produzido por Swami Jr (com participação de Lenine). Antes, já havia cantado na novela “Flor do Caribe”, da Globo, e gravado os boleros da trilha com Douglas Lora. É arrepiante ouvir sua voz grave de cantora de flamenco rasgar a alma e agregar ainda mais emoção a clássicos do cancioneiro brasileiro (Baden, Noel, sambas e forrós – sua interpretação de Súplica Cearense é comovente). Foi um showzaço, amigos. À meia-noite eu já comemorava meu niver, feliz da vida, por estar no lugar certo: em companhia de Anná, de Irene e da beleza da música brasileira.

Meu nome é Arnal, eu não sou o tal, mas amo igual: Comigo é Paul & John. É Edu & Tom. É Chico & Caetano. É Beatles & Stones. Amor é sem competição. Amor que soma amor que entorna amor é onda que retorna. Estou de férias, em casa, bem tranqs sem estresse. Quando tem, saio pra ver saraus e shows de amigos. Tô facinho facinho distraído largado à vontade tô que tô que é só amô. Me chama que eu vou. Na quarta, comi bolo e soprei velinhas. O velhinho agradece o carinho. Chorei, sorri e agora tô aqui. Ouvi Paul lembrando de John. Ouvi e me comovi. Aos beatlemaníacos (como eu), recomendo o estupendo blog do Edu. Lá tem muitas histórias legais dos quatro caras fabulosos que melhoraram o mundo (ao menos, o meu mundo. E muito!).

MEU NIVER >>> Quanto tempo a gente demora perde ignora até compreender o enredo achar o fio da meada do novelo, antes do fim da jornada. Quantos erros e medo até se tornar alguém verdadeiro, um autêntico seguidor de seus próprios desejos. Na quarta-feira, soprei velinhas. Como sempre, foi um dia de alegria e também de chororô. Lembrei do que vivi até aqui do que passou do que há por vir. Saudade demais de minha mãe do meu pai dos amigos que perdi. Mas… tamos aí. Ontem ouvi de novo essa canção do Paul lembrando do John, e vi o belo clipe que ele lhe dedicou (no vídeo acima, com legendas). Ofereço a cada um dos que me cumprimentaram, que me desejaram felicidade, por me quererem bem ou apenas por simpatizarem. O amor não julga menos ou mais, nem tem fronteiras virtuais. É sem eira nem beira ou competição. Um pouco de amor já é quase tudo de bom. Graças a vocês, tô que é só amô. Muitos beijos e abraços a cada um que me parabenizou.

SARAU DOS CONVERSADORES

E A ANTOLOGIA BRASIL – ITÁLIA

Uma Poesia Hoje, Antologia Brasil – Itália … O Sarau dos Conversadores, em parceria com o Sarau Desconcertos, lançou no último dia 7 o livro ‘Uma Poesia Hoje – Antologia Brasil/Itália’. A mesma obra também será publicada na Itália pela Gilgamesh Edizioni, em edição bilíngue. O Sarau dos Conversadores promoverá diversos ‘Encontros Brasil-Itália’ para divulgar o livro (com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura). Neste findi tem Sarau dos Conversadores no sábado (dia 10, às 18h) no Centro Cultural Vila Itororó e no domingo (dia 11, às 19h) no Centro Cultural da Penha. Veja mais datas e locais no cartaz:

No evento de lançamento, além da poesia falada da antologia, nas vozes dos autores brasileiros presentes (Ingrid Morandian, Ligia Regina Lima, Caberto Carlos Ildefonso e Cacá Mendes), a escritora ítalo-brasileira Rosana Crispim da Costa fez leitura dos poetas italianos (Lisa Bortolato, Valéria Raimondi, Andrea Garbin e Giovanni Fierro) no original e em português. O evento, que tem também a poeta Silvia Maria Ribeiro na produção artística, contou ainda com a música e a poesia falada da dupla “Os Conversadores” (Cacá Mendes e Edson Tobinaga) e participação do saxofonista Flávio Bala.

SINGLE DO LUCAS AFONSO

O talentoso poeta e slammer Lucas Afonso (não é meu parente, não) lançou o single ‘O Tempo Voa‘, com participação da apresentadora Roberta Estrela D’Alva. Lucas é mc, agente comunitário de cultura, oficineiro, apresentador do Slam da Ponta, membro do coletivo Filhos de Ururaí, Campeão do Slam Brasil 2015 e representou o Brasil na Copa do Mundo de Poesias, em 2016, na França. Não consegui reproduzir o vídeo no post. Mas ouça o single aqui ou na página dele no Facebook

MICBR e FUNARTE

5 a 11 de NOVEMBRO … Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MicBR) … É empreendedor, artista ou produtor? Amante da arte, cultura e criatividade? Então inscreva-se gratuitamente em alguma das palestras da primeira edição do megaevento de negócios que reúne centenas de empresas e milhares de criadores e empreendedores dos setores culturais e criativos do Brasil e de outros países. É esperada a participação diária de 2 a 3 mil pessoas, números que devem saltar para até 30 mil no fim de semana, nas atrações artísticas espalhadas pelos centros culturais da avenida Paulista.

FUNARTE >>> Integrando o evento, a Funarte (Fundação Nacional de Artes) realiza, de 8 a 10 de novembro (quinta a sábado), das 13h30 às 15h30, a Mostra Paralela de Artes Cênicas, com seis companhias apresentando versões compactas de peças do seu repertório na Sala Renée Gumiel da Funarte, à alameda Nothmann, 1058 (convidados têm prioridade mas, se houver lugar, o público tem entrada franca). Confira:

Dia 8 (quinta-feira): Balé Teatro Castro Alves (BA) & Cia. Híbrida (RJ)

Dia 9 (sexta-feira): Jorge Garcia Cia de Dança (SP) & Cia. Solas de Vento (SP)

Dia 10 (sábado): Circo Mínimo (SP) & Focus Cia. de Dança (RJ). A Focus (veja o vídeo acima) apresenta trechos de seu novo espetáculo Still Reich

10 ANOS DA CIA MUNGUNZÁ

ATÉ 10 de DEZEMBRO – Cia Mungunzá 10 anos – repertório completo’ … Comemorando aniversário, a Mungunzá apresenta seus cinco espetáculos. Cada peça fica duas semanas em cartaz. As apresentações acontecem no Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. O público decide quanto pagar pelo seu ingresso, de acordo com sua condição financeira e consciente do trabalho envolvido para realização do espetáculo. Aqui a programação com as próximas peças e as datas:

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – de 9 a 12 de novembro – 20h … “Poema suspenso para uma cidade em queda” – direção de Luiz Fernando Marques (Lubi)

“Era uma Era” – direção de Verônica Gentilin – de 10 e 11 de novembro (sábado e domingo, às 16h)

“Luis Antonio – Gabriela” – direção de Nelson Baskerville – de 16 a 26 de novembro (sextas às 21h, sábados, domingos e segundas às 20h) – atriz convidada para a temporada: Fábia Mirassos

“Porque a criança cozinha na polenta” – direção de Nelson Baskerville – de 30 de novembro a 10 de dezembro (sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h)

‘CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS’

PASSA O PONTO NO DIA 5/12

Na semana que vem eu quero falar mais e melhor desse assunto: um ponto cultural importante da cidade, o Teatro e Bar Cemitério de Automóveis, administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto (e amigos), vai fechar as portas após seis anos de muitas peças, shows, lançamentos de livros, debates, exibição de filmes e discussões acaloradas sobre literatura, música e teatro. Nas palavras do próprio Mario: “Não conheço outro lugar como esse. Um bar que tem uma livraria no fundo e que funciona durante toda a madrugada. Alguns amigos afirmam que seria o último reduto verdadeiramente boêmio da cidade”.

Bortolotto, que já mantinha o espaço a duras penas, diz que vai haver um novo aumento no aluguel, justamente no final do ano, meses fracos para entrada de grana. “Não há condições de continuar”. Existe a possibilidade de um grupo assumir o ponto e manter as atividades culturais em funcionamento. A data limite é 5 de dezembro. Até lá os interessados podem visitar o local, à noite, ou telefonar para os números 9.8649-0041 ou 9.5299-0707. O bar (na rua Frei Caneca, 384) já é um point de artistas e intelectuais, um reconhecido espaço de resistência da cultura alternativa e do espírito underground da cidade. O Cemitério de Automóveis (nome maravilhoso!) não pode fechar. Algo precisa ser feito. Vocês aí, investidores, empreendedores, gente da grana… Quem se habilita?

SILVIO, CAMPAGNOLO

E A CONSTITUIÇÃO

Claro que a intenção implícita no projeto do presidente eleito de retirar fontes de financiamento do ‘sistema S’ (Sebrae, Sesc, Sesi e Senai) é estreitar ainda mais o já pequeno mercado para os trabalhadores da arte. Nós, artistas, somos semeadores de dúvidas. Somos críticos e provocamos reflexões. Como Doria (e seu secretário Sturm), que congelou verbas da Cultura assim que assumiu a Prefeitura de São Paulo, Bolsonaro nem assumiu mas já parte pra retaliação contra a classe artística, que lhe faz oposição (o que é óbvio: artistas, em geral, são a favor da liberdade). E a maioria dos artistas é de esquerda, né? Me refiro aos bons artistas, claro. Ao lado de Doria e Bolsonaro restam os artistas medíocres (poderia citar nomes, mas nem isso eles merecem). Esses continuarão empregados na tevê do apresentador Silvio Santos, que, nesta semana, chegou a veicular campanha ressuscitando o slogan ‘Ame-o ou Deixe-o’, da época da ditadura militar. Silvio, nos anos 70, já teve programas como ‘A Semana do Presidente’ e ‘Como Vai Senhor Ministro’. Ou seja, é um notório puxa-saco de ditadores (a concessão do SBT aconteceu durante o período do general Figueiredo). Não surpreende que esteja querendo agradar aos novos generais de plantão. Todos eles são mestres do entretenimento vazio e defensores da arte sem função social e da escola sem partido (a ilustração no alto é do grande cartunista André Dahmer). Eles não querem que a gente pense. Como a recém-eleita deputada Campagnolo (SC), que procura coibir a liberdade dos professores incentivando alunos a filmar discursos supostamente ‘ideológicos’. Ela tem antecendentes: filmou, quando estudante, uma discussão em que foi chamada de ‘fascista’ por seus colegas de classe (além de ter sua tese de mestrado reprovada pela banca). Menos mal que o ‘coiso’ afirmou que vai ‘seguir a Constituição’. Aprovado em 1988, o documento garante ‘liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber’ e ‘o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino’. Também determina ‘respeito à liberdade e apreço à tolerância’. Deu pra entender ou quer que desenhe, Campagnolo?

OITO MESES REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito e suas balelas de ‘militarização’. Já são oito meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o presidente eleito fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontra sob intervenção militar). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle. Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘gracinha’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’ jamais ter exigido o esclarecimento do caso Marielle. Por que será?

AGENDÃO

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

ATÉ DOMINGO – 11 de novembro – Parte Feira de Arte Contemporânea – 2018 … Feira com 45 galerias e coletivos de arte e mais de 400 artistas. Mais informações aqui: https://linktr.ee/feiraparte. Ingressos a R$20 (R$10 para estudantes e +60). Gratuito para crianças até 12 anos. Na rua dr. Alberto C. De Melo Neto, 115, no Jardim Paulistano, Salão Marc Chagall do Clube A Hebraica. De quinta a sábado, das 14h às 21h. No domingo, das 11h às 19h

ATÉ DOMINGO – 11 DE NOVEMBRO – 11ª Mostra Cultural da Cooperifa … Até domingo (dia 11) acontece a 11ª Mostra Cultural da Cooperifa. Ao todo, 68 atividades que envolvem literatura, teatro, dança, artes plásticas, cinema, música e rodas de conversa vão ocorrer em locais públicos da periferia de São Paulo. Neste ano, shows de artistas como Ellen Oléria, Criolo, KL Jay, Odair José, Marcelino Freire, Renata Prado, Salloma Salomão, Joice Berth, Elizandra Souza, Paulo Miklos, Tássia Reis, Débora Garcia, Lino Krizz, Consciência Humana e Fernando Anitelli, entre outros. Com distribuição de livros e oficinas. A programação diária, com horários e locais você confere aqui.

ATÉ 30 DE NOVEMBRO – À Mesa Negra II … Todos os dias de novembro, ao meio-dia, você pode se sentar à mesa-texto de uma autora negra ou autor negro, nacional ou internacional, da poesia, prosa ou teatro, atual ou das antigas e desfrutar de um cardápio muito variado: racismo, escravidão, injustiça, preconceito, fome, silenciamentos, exclusão socioeconômica e solidão, mas também ancestralidade, realeza, poder, amor, família, comunidade, futuro e conquistas. Evento criado e organizado pela escritora Cátia Luciana Pereira (entre na página Letras Catitas)

DE 5 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO … MPA 40 anos … Uma série de eventos artísticos marca a comemoração dos 40 anos do Movimento Popular de Arte – o MPA de São Miguel Paulista, na ZL, de 5 de novembro a 16 de dezembroem vários locais do bairro. A abertura oficial acontece na sexta feira, dia 9, às 19h, na Casa de Cultura Antonio Marcos (Rua Irineu Bonardi,169) com a exibição do filme “São Miguel – Destino: Movimento Popular de Arte”, de Escobar Franelas, seguido de roda de conversa sobre o MPA. A seguir, às 21h, show com o poeta, compositor e cantor Luiz Casé. No mesmo local, no sábado, às 17h, sarau com microfone aberto e show com o Grupo Auá (às 19h). Confira no cartaz a programação completa

ATÉ 23 DE DEZEMBRO – de QUINTA a SEGUNDA-FEIRA – 19h30 … Teatro – Vala Comum … Espetáculo surge a partir de depoimentos de jovens artistas do grupo “Impulso Coletivo” sobre abusos e ações arbitrárias de agentes e do aparelho do Estado. A narrativa compara o processo de abatimento do boi com a gestão de morte e violência reforçada por esquemas de controle, exclusão e vigilância. Numa casa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro (mandar mensagem inbox)

QUINTA A DOMINGO – 8 a 11 de novembro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 19h … Anhangabahy no Parlapatões … Trio formado por Rui, Hévelin e Wadih se apresenta na praça Roosevelt, 158

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 19h … Lançamento do livro ‘Entre marte e a morte’, de Isabela Johansen … Além da sessão de autógrafos com a autora, tem canja musical de Arrigo Barnabé. No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 20h … Sarau Encontro de Expressões no Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 20h … Augusto Teixeira, com part. especial de Ceumar … O compositor, cantor e violonista jundiaiense Augusto Teixeira lança seu primeiro álbum, ‘Estação Felicidade’. Show com participação da cantora Ceumar e acompanhamento dos músicos Léo Costa (violão), Maiara Moraes (flauta), Lilian Estela (voz e percussão) e Kabé Pinheiro (bateria e percussão). No Sesc Jundiaí, à av. Antonio Frederico Ozanan, 6600

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 20h … A Casa de Bernarda Alba … No Sesc Santo Amaro, à rua Amador Bueno, 505 (clique no cartaz para ler melhor)

QUINTA-FEIRA a SÁBADO – 8 a 10 de novembro – 20h … Nova temporada – ‘Comum’ … Peça aborda o período ditatorial brasileiro e a descoberta da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em 1990, onde foram identificados desaparecidos políticos e cidadãos mortos pela violência da ditadura militar. Ás quintas, sextas e sábados (18h), até 10 de novembro. Entrada franca. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, à rua Três Rios, 363, no Bom Retiro

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 21h … Bai e Luísa Toller na Casa Gramo… Bai na companhia de André Bordinhon (guitarra), Ivan Gomes (baixo), Marina Beraldo Bastos (voz e flauta) e Guegué Medeiros (percussão). Luísa em trabalho solo com músicas inéditas. Entrada R$20. Na rua Bento de Abreu, 223

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 21h … Selma Fernands & Matheus Pezzota … Cantora (que se destacou no The Voice) e o violonista se apresentam no Teatro da Rotina. Ingressos a R$40 e R$20. Na rua Augusta, 912

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 21h … Jazz-It-Up … Festa, que acontece sempre às quintas, recebe o músico Guizado, que lança o álbum Multiverso em Colapso. Discotecagens de Trusty e MZK. No JazznosFundos / CCMI, à rua Cardeal Arcoverde, 742. Ingressos a R$20 e R$30

QUINTA-FEIRA – 8 de novembro – 21h … Nós do Rock Rural Guarabyra, Tavito,Tuia e Expresso Rural … O show é um encontro das gerações do rock rural com os artistas Guarabyra, Tavito, Tuia e Vignini e a banda Expresso Rural. No Teatro Ademir Rosa, em Florianópolis – SC

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – Vizinhanças nas entrelinhas … Em face de um quadro bastante complexo da situação atual de Angola, Moçambique, África do Sul e Zimbábue, o evento pretende discutir impasses de várias ordens nesses países. Com debates, vídeos e lançamento de livros. Clique no cartaz e veja a programação completa. Na FFLCH-USP, à rua Professor Luciano Gualberto, 315

SEXTA-FEIRA e SÁBADO- 9 e 10 de novembro – das 11h às 19h … Feira urbana … Bazar com camisetas descoladas, brechó, arte, artesanato, livros, música, comida vegana, doces fit, produtos orgânicos e tudo o mais. Na rua Maria Antônia, 203

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 17h … Happy Hour com a banda Anhangabahy na Casa Azul, à avenida Senador Casemiro da Rocha, 731

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … MPA 40 anos – Abertura oficial … Exibição do filme “São Miguel – Destino: Movimento Popular de Arte”, de Escobar Franelas, seguido de roda de conversa sobre o MPA. Depois, às 21h, show com o poeta, compositor e cantor Luiz Casé. Na Casa de Cultura São Miguel (Antonio Marcos), à rua Irineu Bonardi, 169

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … Lançamento Antologia Primata … O livro celebra a poesia com autoras e autores que participaram dos saraus da Poesia Primata, da revista e das aventuras do coletivo literário. Participam, entre outros, Ana Rüsche, Celso de Alencar, Fabiano Fernandes Garcez, Fabio Weintraub, Lubi Prates, Luiza Borba e Maria Giulia Pinheiro. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … Como montar e gerir uma editora independente … Os editores Eduardo Lacerda (Patuá), Rosana Weg (Kapulana), Marcelo Nocelli (Reformatório) e Marciano Ventura (Ciclo Contínuo) conversam sobre o mercado editorial brasileiro. Mediação do escritor Jorge Filholini. Na Biblioteca (15° andar) do Sesc Avenida Paulista (número 119)

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … Banda Gozi – no Cemitério de Automóveis … Banda liderada pelo casal Gisele Garof e Ozi Garofalo, que se uniu para gozar os prazeres da música. Com Carlos Eduardo de Freitas Rocha na gaita e Rafael Lima na bateria e percussão. Participação do baixista Ayrton Mugnaini e da cantora e atriz Vicki Araujo. Na rua Rua Frei Caneca, 384. Contribuição voluntária

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … Lançamento do livro ‘Os mortos do apartamento 21’, da poeta Ana Farrah. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40. O exemplar estará à venda por R$40

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h … Show “Adeus, Luzia, Só Pros Amigos” … Em show intimista, violão e voz, Marcio Policastro apresenta o repertório do seu próximo cd. Na rua Guaratinguetá, 102, Móoca (próximo da Estação Mooca de trem). Entrada R$15

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h30 … Show da banda Os Coronel Parker apresenta os grandes sucessos de Elvis Presley. Na rua Coronel José Eusébio, 109. Entrada R$20

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h30 … Música no Sebo – Sapiranga e convidados … Primeiro, um encontro percussivo (leve seu instrumento). Depois Sapiranga toca suas músicas e vai chamando os convidados Márcio Maresia e Jota Pê. Ao final, uma jam session com todos os participantes. No Sebo Praia dos Livros, à avenida Bernardino de Campos, 331, no Paraíso. Entrada R$15

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 19h30 … Show do ‘Som da Dez’ … Nome da banda faz alusão às dez cordas da viola caipira. No repertório, clássicos da música regional e da mpb. No Café dos Bancários, à rua São Bento, 413

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h … Lançamento – Festival Fluxxo … Apresentação e discussão do que será a primeira edição do festival (em fevereiro) feito para unir a rede de novas bandas e artistas independentes de SP. Lançamento do edital para bandas, discotecagem da dj Grace Kelly e show de Haxixe Xavier. Com os convidados David Dines, João Noronha, Papisa e Letícia Tomás. Curadoria e mediação de Letz Spíndola. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova, 89, em Pinheiros

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h … Festa Marafffo convida Valério … Show com músicas dos discos Água Pedra, Meio do Céu e inéditas que farão parte do próximo, Ressaca de Ilusões. No FFFront, à rua Purpurina, 199. Entrada R$10

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h … Simone Santos canta os clássicos de Janis, Doors, Whitesnake, Led e Sabbath, entre outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h … Sarau Clamarte (Cia. Literária dos Amantes da Arte) tem palco aberto para músicos e poetas, exposição (Metal-Morfose) e banca de livros da editora Selin Trovoar. Na rua Professor Otávio Guimarães, 393

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h … Show do Obinrin Trio com participação da cantora Nina Oliveira. Na sequência, a cantora e compositora baiana Jadsa se apresenta acompanhada de Bianca Predieri e Caio Terra. Entrada R$10. Na Fauhaus, à rua Faustolo, 983

SEXTA-FEIRA A SEGUNDA-FEIRA – 9 a 12 de novembro – 20h … “Poema suspenso para uma cidade em queda” – direção de Luiz Fernando Marques (Lubi) – No Teatro de Contêiner Mungunzá, à rua dos Gusmões, 43, em Santa Ifigênia. Também do grupo, “Era uma Era”, com direção de Verônica Gentilin, nos dias 10 e 11 de novembro (sábados e domingos, às 16h)

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h30 … Tato Fischer … Maestro (que tocou na primeira formação da banda Secos & Molhados) faz show de lançamento do cd ‘Branca Bandeira’. Entrada R$30 (com direito ao cd). No Bar D’ Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 126

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h30 … Tributo à Elis Regina … Na terceira edição da Garagem de Brasilidades, a cantora Graziela Medori (com Os Brazucálias) interpreta os clássicos da Pimentinha. Entrada R$15 e R$20 (na porta). Na rua Schilling, 185, na Vila Leopoldina

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 20h30 … Reynaldo Bessa & Banda – A poesia não salva, a poesia valsa … Cantor e poeta interpreta canções de seus seis discos, entre elas, ‘Por Amor’, parceria com Zé Rodrix. Entre as músicas, lê poemas de seus livros. No Brazileria, à rua Clélia, 285

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 21h … Show “Dois Pra Lá Dois Pra Cá” … Carol Acioli interpreta clássicos do repertório de Elis Regina acompanhada por Fernando Salles (violão e voz) e banda. Participação da cantora Carô de Oliveira. No Sampa Jazz, à rua Arcipreste Ezequias, 245, no Ipiranga

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO – 9, 10 e 11 de novembro … Birdland – … Montagem do grupo Cemitério de Automóveis para texto do dramaturgo Simon Stephens. Com direção de Mário Bortolotto. Na rua Frei Caneca, 384 (clique no cartaz para mais informações). Até 25 de novembro

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 9 a 11 de novembro … Mortos Vivos – uma ex-conferência … Após o ‘apocalipse zumbi’, peça mostra uma conferência à beira do abismo onde quatro especialistas analisam a crise que tomou o mundo e instruem os espectadores sobre as estratégias de sobrevivência. Texto de Alex Cassal, direção de Renato Linhares. No Sesc Belenzinho, à rua padre Adelino, 1000 (sexta e sábado, às 21h30; no domingo, às 18h30)

SEXTA-FEIRA – 9 de novembro – 22h … Hinos do Rock … Show da banda Rock Insane. Na abertura, Mary Smoke. No Refúgio Music Bar, à av. General Edgard Facó, 1279

SÁBADO – 10 de novembro – 8h … Horti Cultural Orgânicos + Artes … Sarau mistura conscientização alimentar, incentivo à produção de hortifrutis orgânicos e artes. Participação da Kombi que Canta. Na praça Doná Carmela Dutra, na Cidade Dutra

SÁBADO e DOMINGO – 10 e 11 de novembro – das 9h às 18h … Festival Da Rua pra Rua 2018 … Sexta edição do festival tem música, poesia, cinema, debates, feira cultural, praça de alimentação, exposições, capoeira, graffiti, área de lazer com pista de skate e campo de futebol, mais de 70 atrações e 3 palcos (clique no cartaz para mais informações). No Parque da Juventude Ana Brandão, em Santo André

SÁBADO – 10 de novembro – das 9h às 20h … Menos30 FEST – 5ª edição do festival tem debates sobre tecnologia e empreendedorismo. Com programação musical, gastronômica, feira de startups e de produtores independentes (parceria com Feira Preta, Solano Trindade, Pop Plus e Auê). Veja aqui a programação completa. Na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500

SÁBADO – 10 de novembro – das 11h às 20h … Anhangabablues Festival – 2ª Edição … 7 bandas se apresentam no Estúdio Lâmina. Informações no cartaz

SÁBADO – 10 de novembro – das 11h às 23h … Feira Miolo(s) 2018 … Quinta edição da feira de arte impressa com exposição, palestras, música e com a presença de mais de 150 editoras, artistas e coletivos. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Veja aqui a programação completa

SÁBADO – 10 de novembro – das 11h às 16h … Bazar Orquídeas na Vila … Com feira de artes e artesanato. Na rua Harmonia, 497 – Vila Madalena

SÁBADO e DOMINGO – 10 e 11 de novembro – das 12h às 20h … 3º Festival da Cerveja Artesanal tem presença de 14 cervejarias, atrações circenses, espaço kids e dois dias de shows com bandas cover de Strokes, Arctic Monkeys, Pearl Jam e outras. No domingo, às 17h, show da banda O Bardo e o Banjo. No Shopping D, à av. Cruzeiro do Sul, 1100. Entrada franca

SÁBADO – 10 de novembro – 13h … Inauguração do Clepsidra Fortunato … Segunda loja do sebo conta com espaço cultural, gastronômico e área reservada para o brechó Bazar Burlesco. No evento, pocket-shows das bandas Nenê Altro, 1983 e Stenamina Boat. Na rua Fortunato, 117, em Santa Cecília,

SÁBADO – 10 de novembro – das 13h às 16h … Fábricas Mortas, de Caetano Lagrasta … Lançamento do primeiro romance do contista e poeta trata das histórias e personagens do bairro paulistano do Brás, mas retrata momentos conflituosos de toda uma nação. No Café Colon, à rua Alagoas, 555, casa 2, em Higienópolis. Um trecho: “O pavor da gente, mesmo depois de montão de anos, era que os aviões voltassem pra bombardear os bairros operários, o Brás, a Mooca. Criança, mulher e velho tudo massacrado e espalhado na rua ou enterrado nos quintais.”

SÁBADO – 10 de novembro – das 14h às 18h … Feijoada e samba com o Grupo Parceria Ideal. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 10 de novembro – 14h … Lançamento: Tristão e Isolda em Cordel … Recriada pelo cordelista Marco Haurélio, a lenda dos desventurados amantes retorna ao seu seio original: a poesia. Na PanaPaná Livraria Infantil, à rua Leandro Dupré, 396

SÁBADO – 10 de novembro – 14h … Temporada Irmãos Carreto – Trupe DuNavô … Dois palhaços irmãos travam disputa de habilidades. O vencedor fica com o maior bem da família: um carreto de materiais recicláveis herdado do pai. Com Renato Ribeiro e Vinicius Ramos. No Sesc Santana, à av. Luís Dumont Villares, 579. Também nos dias 15 e 17 de novembro. Entrada franca

SÁBADO – 10 de novembro – 15h … Estudos do audiovisual na Aldeia … Curso de encontros mensais, com enfoque na história do desenvolvimento da linguagem audiovisual e estudo de sua produção. Gratuito (também no dia 8 de dezembro). Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118,

SÁBADO – 10 de novembro – 16h … Quintal do Barão … Mostra autoral de artistas do Movimento Santo de Casa (informações no cartaz). Entrada gratuita. No Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, à rua Frei Gaspar, 280

SÁBADO – 10 de novembro – das 16h às 23h … Marimbondo Sound System na Casa Brasilis … Festa tem discotecagem de Fred Lima,Theo Werneck e Pedro Barreira. Na pista, rare grooves, levadas nordestinas, brega e soul brazuca. No cardápio, comidinhas vegetarianas, cervejas e cachaças. Na rua Clélia, 353

SÁBADO – 10 de novembro – 18h … 115° Sarau Bodega do Brasil … Tradicional sarau tem palco aberto e os lançamentos do videoclipe ‘Estou Contigo’ (nova música de Josué Campos) e do livro ‘A Invasão do Estrangeirismo’ (cordel de Cacá Lopes). Entrada franca. Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660

SÁBADO – 10 de novembro – 18h … Sarau do Vale – Mês da Consciência Negra … Aula pública ‘Cais do Valongo e o patrimônio negro na cidade portuária do Rio De Janeiro’, por Daisy Pinato. Com palco aberto e convidados: Matheus Santos “Evolutio”, Affah Rocha, Embrião Ct, Terenzius e Zulu Lean. No Bar do Zé Costa, à rua Wladmir Cardoso, 4

SÁBADO – 10 de novembro – 19h … Lançamento do livro de poesia “Tapete de redendê”, de Rodrigo da Rosa, com arte de Letícia Regina, pela Desconcertos Editora. Com apresentações musicais e números de palhaço. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40

SÁBADO – 10 de novembro – 19h … ‘Tabuleiro do Ary’ na Casa Barbosa … A trajetória do grupo passa por bailes de gafieira, rodas de samba e de choro, centros culturais, casas de shows e festivais. Com Ana Lessa (voz), Cadu Barros (violão 7 cordas), Caio Cury (cavaco), Conrado Bruno (trombone) e Ivan Banho (percussão). Na rua Rui Barbosa, 559

SÁBADO – 10 de novembro – 19h … Banda Esbórnia – na Carauari … No repertório, versões de clássicos do rock, dos anos 50 aos 90 (Stones, Led, Janis, Doors, Pink Floyd, Legião e outros). Couvert R$5. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

SÁBADO – 10 de novembro – 19h … Sarau na Galeria … 59a edição do sarau (organizado por Raquel Pereira, Amaury Rodrigues & tchurma) traz palco aberto e convida o Jongo dos Guaianás. Na Escola Geraldo Justiniano, à rua Basílio Valente de Aguiar, 19, no centro de Suzano

SÁBADO – 10 de novembro – 19h … Festival Mosca Branca no Menino Muquito Bar … Em parceria com Jardim Psicodelico Produções, o bar organiza a edição nº 17 do evento gratuito que apresenta bandas autorais e independentes da ZL. Com Capitão Bourbon, Dharma Samu, Nicolas não tem banda e a discotecagem de Eduardo Osmedio e Ju Juliete. Na av. Vila Ema, 5090

SÁBADO – 10 de novembro – 20h … Era uma Vez no Oeste … Idealizado pelo músico, compositor e poeta Douglas Mam, o minifestival de folk independente brasileiro chega à terceira edição com show das bandas Duas Casas (Bezão e Nô Stopa) e Demerara, do compositor e intérprete Henrique Krispim e de Douglas Mam & os Famigerados. No Brazileria, à rua Clélia, 285. Entrada R$20

SÁBADO – 10 de novembro – 20h15 … Cirilo Amém – no Piccolo Teatro … Excelente banda que mistura rock, psicodelia e mpb faz pocket-show com músicas de seus dois cds. Entrada franca. Na rua Avanhandava, 40.

MAIS NO SÁBADO E NO DOMINGO >>> Ainda na programação do Piccolo Teatro, os espetáculos de Allan Piter (minha Música, Meu Mundo) às 19h30 e de Ederson Miranda (Como Surgiu o Universo?) às 21h. No domingo, dia 11 de novembro, apresentação dos palhaços Gibiló e Picolé (às 14h) e da Cia Carne de Língua, com o espetáculo Histórias da Bicharada (às 15h).

SÁBADO – 10 de novembro – 20h30 … Cantor e compositor Edson D’Aísa faz show no Emporium Bandeirantes, à av. Bandeirantes, em São Roque

SÁBADO – 10 de novembro – 20h30 … A SPIO (orquestra de improvisos) se apresenta com homenagem a Carlos Mariguela. Na abertura, o som do duo formado por Marina Cyrino e Matthias Koole. No Leviatã, à rua Sete de Abril, 356, 4º andar

SÁBADO – 10 de novembro – 21h … Dandô SP – com Manu Saggioro (participação de Marianna Ferrari) … O circuito Dandô, idealizado pela cantora Katya Teixeira, reúne cantadores e músicos de várias gerações, estilos e culturas de diferentes lugares do Brasil. Em São Paulo é realizado pelo coletivo do Instituto Juca de Cultura em parceria com a Unibes Cultural. O show acontece na rua Oscar Freire, 2500 (ao lado da estação Sumaré do metrô). Ingressos R$20

SÁBADO – 10 de novembro – 21h … Banda Motorhell faz tributo ao Motorhead. No Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104. Entrada R$10

SÁBADO – 10 de novembro – 22h … Up the Irons faz cover do Iron Maiden. No Barracycle Encontro Motos, em Barra Bonita (na av. Rosa Zanela Petri)

SÁBADO – 10 de novembro – 22h … Bolero Freak – no Al Janiah … Segunda edição do especial de música brasileira na Festa Kabul&. Discotecagem de Rogerio Silvestre. Na rua Rui Barbosa, 268. Entrada R$15

DOMINGO – 11 de novembro – 19h30 … Saco de Ratos… A banda de rock do dramaturgo e cantor Mário Bortolotto se apresenta no Tubaína Bar (à rua Haddock Lobo, 74). Com Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Ricardo Vechione (bateria).

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – 14h … Jota.pê no Showlivre com Andreia Dias … Programação faz parte do festival idealizado pelo produtor brasileiro Leo F. Carter, que nesse ano tem como temática o “Dia da Consciência Negra”. em 20 de novembro 2018. No showlivre.com e na rua Pio XI, 1473

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – 19h … Cozinhando Música … Projeto de gastronomia e música, que propõe um debate sobre produção musical, trazendo sempre um convidado para engrossar o caldo da música e da conversa. Com Edvaldo Santana, Ligia Regina Lima e Silmara Martins. E mais o Nação Trio e a chef Adriana Tadeu. No Centro Cultural da Penha, Largo do Rosário, 20

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554. Sempre às terças, até 18 de dezembro

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – 21h … Terça em Cena … 50º edição do projeto apresenta cinco peças curtas, com textos de Lucas Mayor, Marcos Gomes, Julia Spadaccini e Mário Bortolotto (clique no cartaz e saiba mais). No Teatro e Bar Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$40 e R$20

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – 21h … Al Jam Sessions convida Guegué Medeiros … Projeto convida o baterista, percussionista e produtor, de carreira internacional. Gugué dedica – se no momento ao projeto Catabi, seu segundo cd. Entrada R$10. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

TERÇA-FEIRA – 13 de novembro – de 22h à 4h … Festa Balancê no Bebo Sim … Festa com os djs Nato_PK, Raffael Emílio & Banda, tocando funk, soul , samba jazz, r&b e tropicalismo. Até 0h, R$10. Depois, R$15. Na av. Professor Alfonso Bovero, 1107, em Perdizes

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 18h30 … Lançamento do livro de poemas ‘Surreal Sensorial, Manifesta, Protesta’, de Juan Toro Castillo. No evento, ssarau com microfone aberto e participação de Francisco Carlos Pontes Pontes, Túlio Enrique Stafuzza, Doni Silva e Yuri Bataglia Espósito. Na Banca Tradição, à rua Treze de Maio, 1592, em São Carlos

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 19h … Léo Gorgatti Acoustic apresenta repertório de sucessos do pop e do rock. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 19h … LiteRaízes 2018 – Mesa Literária Agora … Evento debate movimentos que popularizam escritores independentes e sua literatura, cada vez menos marginal e mais plural, acolhendo diversos gêneros literários, ainda que sustente como principal eixo as questões sócio-culturais das periferias (convidados, no cartaz). Na Casa de Cultura Raízes, à rua Xingú, 110, em Ferraz de Vasconcelos

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 20h … Mostra de processos do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Teatro. Serão apresentadas cenas curtas de projetos individuais dos aprendizes, que criaram dramaturgias a partir do tema “Insurgências”. Após as apresentações, os dramaturgos conversam com o público. Também nos dias 21 e 28 de novembro. No Sesc Ipiranga, à rua Bom Pastor, 822

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 20h … Samba de Terraço – com Élio Camalle… O supertalentoso cantor e compositor brasileiro radicado na França inicia a temporada do espetáculo ‘Samba D’Accord’, com releitura de clássicos e canções autorais engajadas, acompanhado por um time de músicos da pesada. No Terraço 775, à rua Domingos de Morais, 775, na Vila Mariana

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 21h … Baile do grupo de chorinho Fios de Choro com participação da cantora Paula Sanches. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559. Entrada R$15

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 21h … Felipe Antunes – Teatro da Rotina … Show do músico, compositor e pesquisador que já foi indicado (com sua banda Vitrola Sintética) ao Grammy Latino. Na rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 21h … Projeto A Bahia em SP … Kátia Castro, cantora e violonista baiana, apresenta mpb acompanhada eplo violonista Rafael Rodrigues, com participação de Leone da Gaita. Couvert R$ 15. No Brazileria, à rua Clélia, 285

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 21h … Irene Atienza – show ‘A Dança da Chuva’ … Cantora espanhola (ver matéria de abertura do post) apresenta repertório de músicas brasileiras sobre a seca no nordeste. Com os músicos Cainã Cavalcante, Cosme Vieira, Pinheiro Kabé e Carlinhos Noronha. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43

QUARTA-FEIRA e QUINTA-FEIRA – 14 e 15 de novembro – 21h e 18h … Nick Drake Lua Rosa: os shows … Show tem participações de Filipe Catto, Ceumar, Gui Amabis e Stela Campos. Músico inglês, Nick Drake só ganhou admiradores após a morte em 1974. Projeto do jornalista e pesquisador Eduardo Lemos inclui oficinas, shows, conteúdos digitais e livro. No Sesc 24 de Maio

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 22h … Electric Hendrix Ensemble convida a baixista Ana Karina Sebastião … Com Eder Martins “Hendrix” (guitarra e voz), Rob Ashtoffen (baixo), Wagner Vasconcelos (bateria), Danilo Moura (percussão e flauta), Estefane Souza (trompete), Sintia Piccin (sax) e Richard Firmino (trompete e sax). No JazznosFundos / CCMI, à rua Cardeal Arcoverde, 742. Ingressos a R$25 e R$20

QUARTA-FEIRA a DOMINGO – 14 a 18 de novembro … Rainbow Fest no Simplão … Camping para 4 dias, com cinemaqueer, oficina drag sustentável e shows de Warley Noua, Sapataria, Malka e João Marcos Bargas, além dos djs JC Hernandes, Fairah Lux e Thiga. Na Estrada do Quilombo, s/nº, em Paranapiacaba. Entrada de R$20 a R$150

QUARTA-FEIRA – 14 de novembro – 23h … Projeto ‘Pardieiro’ apresenta show de Elza Soares ‘A Voz e a Máquina’ … Show com clássicos e os novos sucessos da cantora. Na discotecagem, Leandro Pardí, Lia Macedo, Brenda Ramos e Evelyn Cristina. No Cine Joia, à praça Carlos Gomes, 82, na Liberdade

