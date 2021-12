As ‘Violetas e Margaridas’ de Kátya Teixeira (no Sesc Belenzinho), o Sarau Achados e Perdidos (com livro de Shirlene Holanda), a Mostra Dezartes (na Aldeia Satélite), as ‘Mulheres de Repente’ (com debate e show) e a segunda Live do Bel-Prazer (com Arnaldo Afonso)

Blog destaca os três dias do show de Kátya Teixeira no Sesc Belenzinho, as Mulheres de Repente, a mostra Dezartes, os vários saraus (Conversadores, Achados e Perdidos, A Plenos Pulmões, Sarau na Galeria, Sarau do Quintal) e, claro, a segunda edição da Live do Bel-Prazer, com este blogueiro véio que vos tecla pintando o bigode de preto pra ficar mais parecido com o grande Belchior (o blogueiro é tão véio que ainda acentua a palavra veio). Informe-se e inconforme-se. Curta o circuito alternativo. E curtecircuite-se:

DESTAQUES DA SEMANA

KÁTYA TEIXEIRA >>> Espetáculo presencial da cantora e compositora neste final de semana, no Sesc Belenzinho (vendas online). Kátya Teixeira apresenta, com banda, o show ‘Violetas e Margaridas’, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro (sexta e sábado, às 21h, no domingo, às 18h). Visite as páginas dessa grande artista

VIOLETAS E MARGARIDAS >>> Neste trabalho, especialmente, a cantora direciona sua atenção para ‘a mulher, num contexto social e histórico, do campo às grandes metrópoles’, abordando temas que pedem ‘atenção de toda a sociedade, como o feminicídio e o infanticídio’.

‘Violetas e Margaridas’ dá voz a mulheres como Violeta Parra (a grande compositora chilena) e Margarida Maria Alves (ativista paraibana assassinada covardemente durante a ditadura militar).

Kátya Teixeira canta e toca violões, guitarrón, cuatro, charango, acompanhada por três instrumentistas mulheres: Cássia Maria (percussão e vocais), Ana Eliza Colomar (violoncelo, sax, flautas, vocais) e Esther Alves de Araújo (acordeón, flautas e vocais). No repertório, que mescla ritmos brasileiros e latinos, parcerias dela com Consuelo de Paula, Paulo Nunes, Luiz Carlos Bahia e Kátia Drummond.

CIRCUITO DANDÔ >>> Kátya Teixeira, além de seu trabalho musical próprio, é a criadora e organizadora do Circuito Dandô, que desde 2013, reúne músicos de diversas cidades brasileiras, de maneira coletiva e colaborativa, para participarem de shows, encontros, trocas de experiências e reflexões sobre o universo cultural e social, já tendo lançado dois cds com coletâneas desses artistas

TV DANDÔ >>> Recentemente, ela criou a TV Dandô, no YouTube. “Buscamos trazer uma discussão mais plural, sobre o Brasil profundo e sua importância cultural na e para a América Latina”, destacou Kátya.

…

Sexta e Sábado – 3 e 4 de dezembro – 17h … Espetáculo ‘Mulheres de Repente’ traz artistas repentistas de Pajeú, sertão de Pernambuco, para apresentações de poesia, rap e mesas de debate mediadas pela multiartista pernambucana Luna Vitrolira. No Centro Cultural do Grajaú, à rua Professor Oscar Barreto Filho, 252. Confira a programação:

SEXTA – às 17h >>> Palestra ‘A letra, a voz e o corpo: poética do rap e do repente’, seguida pela mesa de debate ‘Trânsito na poesia: lugar de mulher é onde ela quiser’ e de um sarau com microfone aberto. Toda atividade tem duração de aproximadamente 2h30.

SÁBADO – às 17h >>> Mesa de Glosas: Mulheres de Repente, com a participação de Elenilda Amaral e Erivoneide Amaral (Afogados da Ingazeira), Dayanne Rocha (Brejinho de Tabira) e Francisca Araújo (Iguaracy). Coordenação de Luna Vitrolira e produção de Taciana Enes.

…

Sábado – 4 de dezembro – a partir das 17h … Sarau Achados e Perdidos no jardim do Petrus. Com palco aberto e lançamento do livro ‘Onde estão os deuses’, de Shirlene Holanda. Participam Arnaldo Afonso, Benedito Bergamo, Paulo Bandouk, Michel Weber, Ana Lúcia Fusco, Daniel Medina, Beth Brait Alvim, Celso de Alencar e Rubens Jardim, entre outros. Na rua Visconde de Pelotas, 286, Vila Leopoldina

SOBRE O LIVRO >>> “‘Onde estão os deuses’ é o jorro necessário do que sufoca em tempos sombrios de luto e descaso. Nasce de assombros quando o que se desmancha no ar é tão mais fácil do qual se imaginava. O corpo revela o que é frágil e vulnerável, nem sempre percebidos. Como se proteger sem morrer, sem estar-se-morto? Sacudir os ombros dos transeuntes com a insistente poesia, mesmo a de horror e grito? Ninguém à porta. Os mortos pedem respeito. As sirenes da rua doem. Onde estão os deuses”

…

DEZARTES >>> Nas sextas e sábados (dias 3,4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, a partir das 20h30) a Aldeia Satélite (espaço cultural administrado pelo coletivo encabeçado pelos artistas Ivan Neris e Claudemir Darkney dos Santos) promove a quarta edição de sua Mostra de Artes que, neste ano, dá destaque aos monólogos publicados em ‘Teatro íntimo: monólogos minimalistas’, o número zero da coleção inEDITO, livro composto por onze monólogos escritos por mulheres durante a pandemia. A entrada é gratuita e, após as leituras, rola música ao vivo ou no telão. Na Aldeia Satélite, com transmissão nas redes sociais do coletivo. Saiba mais

AS LIVES DO BEL PRAZER, volume 2 >>> Dia 7 de dezembro, terça-feira, a partir das 20h, acontece a segunda live da série ‘Arnaldo Afonso canta e conta Belchior’ (veja a primeira), na página do artista no Instagram. Após as 12 canções da primeira live, mais 15 estão sendo ensaiadas (será que ele vai ter que fazer uma terceira live de Bel?). A lista final com 12 músicas sairá dessa relação:

3… Conheço o Meu Lugar 4… Galos, Noites e Quintais (com trecho da letra de ‘Disparada’, de Vandré e Théo de Barros) 5… Pequeno Mapa do Tempo (com o poema ‘Congresso Internacional do Medo’, de Drummond) 6… Todo Sujo de Batom 7… Como Nossos Pais 8… Velha Roupa Colorida 9… Medo de Avião 10.. Espacial 11.. Ypê

Quem puder contribuir com as lives e várias outras atividades do artista, segue o PIX: arnaldo.aafonso@gmail.com

NIVER DO BLOG >>> É, amigos… o tempo voa! Já lá se vão seis anos de postagens semanais ininterruptas. Sarau, Luau e o Escambau, este bloguito chiquitito, pero cumplidor, vai tirar férias, finalmente. Já divulguei aqui que vou reavaliar o papel do blog e sua continuidade ou não em 2022. Diante de algumas dúvidas e das muitas mensagens de amigos (a quem agradeço as palavras gentis e incentivadoras), esclareço: como o blog aniversaria dia 14 de dezembro, devo fazer a última postagem do ano na sexta-feira, dia 10, comemorando os seis anos de atividades. Depois disso, dou uma parada por cerca de dois meses (até o começo ou meados de fevereiro). Mas volto em 2022 nem que seja só pra anunciar o fim ou um novo jeito de continuar com o blog (que é a opção mais provável). Ok?

TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira

COMO FOI >>> Na semana passada o Bar do Frango promoveu a exibição do filme ‘Marighella’, de Wagner Moura, com quintal lotado de gente e debate que teve a presença do ator Tales Jaloretto. Após o filme, rolou o tradicional Sarau do Bar do Frango. Aproveitei pra conversar com o Tatau, administrador do famoso point de resistência cultural da ZL, e marcamos uma apresentação de ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior’ para janeiro. A data eu informo na semana que vem

MARIGHELLA >>> Finalmente nas salas de cinema brasileiras o aguardado filme de Wagner Moura. Rodado e finalizado em 2018, passou por muitos entraves até ser liberado em terras verde-amarelas. ‘Sofremos censura, mesmo’, diz Wagner. ‘Marighella’ já rodou em diversos festivais internacionais, sendo aclamado pela crítica especializada. Na estreia mundial do filme, no Festival de Berlim, em fevereiro de 2019, o público aplaudiu de pé. No Brasil fascista de Bolsonaro, inventaram todo o tipo de dificuldade burocrática para não liberá-lo. Eles odeiam artistas, educadores e todo o tipo de gente que pensa e faz pensar. Esse terrível retrocesso no campo da política atingiu em cheio a cultura e se estendeu à nossa ciência e educação, prejudicando (mais do que artistas e cientistas) o povo e a imagem do país. Infelizmente, até as próximas eleições, os burros continuarão no poder. Mas, vamos tirá-los de lá e punir seus crimes.