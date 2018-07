sou só mais um só um afonso ainda meio zonzo dessa semana pesada imprensada espichada longa e nem ouso lembrar nem me alongo em blablablá passou como tudo passa tomando chá ou cachaça tomando champanhe ou não como bradou o bardo itamar o assumpção artista da contramão de opinião estética e política muito mais franco mais preto-bras que qualquer outro banco que as bancas e os broncos tô pronto tô pranto levando rasteira levantando poeira e caindo na buraqueira tô indo venham comigo meus amigos queridos tô meio mafaldo arnaldo malfadado fodido meio que rindo daquilo me roendo por dentro e seguindo sem medo ao menos querendo tô quase curtindo a agenda do findi mesmo enlutado tá tudo em mim reagindo lutando pra ser lindo novamente como sempre eter na mente como um vício é crônico é poético e é da gente isso: sonhar o impossível.

NIVER DO

SARAU DO FRANGO

Domingo – 4 de setembro – 16h … Sarau do Frango, 18 anos … Há 25 anos, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. Neste domingo, muitos coletivos estarão prestigiando a festa de 18 anos do tradicional sarau realizado no bar do Frango. O Sarau Encontro de Utopias lança o livro ‘Ciranda Poética’. O Sarau Mora Mundo, o Sarau da Quebrada e os Poetas do Tietê também estarão presentes. Entrada Franca, na Av. São Lucas, 479. Parabéns ao pessoal do bar e do sarau.

NIVER DA

CASA DA PALAVRA

Sábado – 3 de setembro – 15h … Programação de Aniversário da Casa da Palavra … O espaço cultural comemora 24 anos com um mês de atividades especiais. Saraus com música, poesia e dança, oficinas de leitura, literatura e criação literária, shows, exposição e cinema na Concha Acústica, troca de livros e apresentação de piano. Todos os eventos são gratuitos.

A Casa é coordenada por Rosana Banharoli (foto), poeta e contista premiada em diversos concursos nacionais, publicada em sites, blogs, revistas e cadernos literários, tendo lançado ‘Ventos de Chuva’ (Ed. Scortecci) e o e-book ‘3h30 ou quase isso’. AQUI, uma entrevista com ela.

Segundo a Rosana, a Casa da Palavra atende a todas as linguagens e manifestações artísticas, com ênfase na literatura contemporânea. Vá lá curtir os eventos e já conheça um pouco aqui: peguei emprestado essa matéria de um programa da TV Gazeta que mostra como é a casa.

ESPECIAL:

VIRADA FEMINISTA

De sábado a domingo – 3 e 4 de setembro – das 17h às 17h … Virada Feminista 2016: a resistência que transforma … A Virada Feminista é um projeto coletivo de mulheres artistas e militantes, para promover 24h de cultura feminista na cidade. A Virada contará com atividades de dança, cinema, teatro, literatura, internet livre, fotografia, zine, agroecologia, grafite e culinária. No Centro Cultural da Juventude, na Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinhana, na ZN.

A Virada Feminista propõe uma rede de colaboração entre mulheres com base na solidariedade e na coletividade. Por colocar em prática a auto-organização, incentiva o envolvimento das mulheres de distintas realidades em todas as etapas necessárias à produção cultural, desde a preparação da programação, até a operação de equipamentos como câmera, luz e som.

Clique AQUI para ver a programação e saber mais sobre a Virada.

Abaixo, vídeos bem interessantes com algumas dessas mulheres guerreiras que participam da diversificada programação: a bailarina Bárbara Côrtes, a cantora Nina Oliveira, as escritoras Jarid Arraes e Vanessa Rodrigues, a poeta Jenyffer Nascimento, a grafiteira Mag Magrela e a mc mirim Soffia.

BIENAL DO LIVRO

Aqui você confere toda a programação da bienal. Abaixo, mais algumas dicas.

Sexta, sábado e domingo – dias 2, 3 e 4 de setembro … Pernambuco Continente Imaginário … Pernambuco sempre teve uma posição de destaque nas artes e na cultura do país. Parte dessa criação estará representada em São Paulo, através do projeto pioneiro e corajoso onde a Bienal do Livro – Pernambuco comparece na Bienal do Livro SP, numa parceria com a Editora Cubzac. Clique aqui e veja a programação completa.

Domingo – 4 de setembro – 15h … Lançamento de Livros – J. Cordeirovich … São muitos os talentos artísticos de J. Cordeirovich: cantor, compositor, escritor, poeta, ator, diretor de teatro, agitador cultural, desde sempre (já falei sobre ele AQUI). Cordeirovich estará autografando seus livros Baú de Qualquer Coisa e O Arranjador de Palavras, ambos pela editora Scortecci.

AGENDÃO

Você já sabe, né? Toda manhã de sexta-feira, tem uma ‘superagenda’ aqui, com fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e o escambau. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Sexta-feira – 2 de setembro – 18h … XURUPITU na Casa do Norte IP … Xurupitu é uma reunião de amigos para ouvir bons discos de forró, música brega e outras ondas sonoras num ambiente de botequim. Além da discotecagem de Walter Heggo e Pereira, serão exibidos os vídeos da Passupreto Imageria, produtora independente e itinerante, que tem como objetivo o mapeamento audiovisual da cultura brasileira na escala de 1:1, utilizando a bicicleta como meio de transporte (movida a combustível 100% renovável). É de graça, na Casa do Norte IP, rua Barra Funda, 341.

Sexta-feira – 2 de setembro – 18h30 … Vila Morena na Toca da Capivara … A banda Vila Morena, formada por Fábio Abramo (violão), Regina Tieko (voz), Vavá Couto (baixolão) e Júlio Nascimento (percussão) chega na Toca tocando clássicos da nossa música: Milton, Chico, Baden e outros. Contribuição consciente: R$5.

Sexta-feira – 2 de setembro – 18h30 … Happy Hour Autoral no CCB com banda Anhangabahy … Abrindo a programação com happy hour autoral às sextas, o Centro Cultural Butantã traz a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves (voz), Rui Condeixa (voz e pandeiro) e Wady Issa (voz e violão), com a participação Antonio Malavoglia (percussão). O CCB fica na Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

Sexta-feira – 2 de setembro – 19h30 … Raphael Andhra no Carauari … Pop, rock, mpb, blues e jazz em versões muito pessoais de Raphael Andhra. Com os saborosos petiscos e drinques do Bar e Mercearia Carauari. Na Vila Maria, entrada franca.

Sexta-feira – 2 de setembro – 20h … Anacã Cia de Dança em São José do Rio Preto … Apresentação do novo espetáculo EleEla, com Carolina de Sá, Rafael Luz e elenco. Coreografia de Edy Wilson. No Teatro Municipal Humberto Sinibalidi Neto, na av. Brigadeiro Faria Lima 5381 – Praça Cacilda Becker. Grátis (retirar ingresso uma hora antes).

Sexta-feira – 2 de setembro – 20 … Oliveiras Blues … No projeto ‘Casa de Farinha Autoral’, a banda Os Cabras de Baquirivu acompanha o poeta Akira Yamasaki, na gravação ao vivo do cd Oliveiras Blues. Entrada franca.

Sexta-feira – 2 de setembro – 20h … Julyana Gonçalves e Banda no Bar e Cachaçaria do Anão … Com os parceiros Tiago Eira e Renan Alves, Julyana traz o melhor do rock and roll, samba e soul nacional e internacional. Entrada franca, no Bar do Anão, na Vila Maria.

Sexta-feira – 2 de setembro – 21h … ‘Pássaros na Garganta’ no Sesc Vila Mariana (com Arrigo Barnabé) … Recriação do repertório integral do maravilhoso disco ‘Pássaros na Garganta’, de Tetê Espíndola, além de algumas músicas do período, que fazem parte desse universo ‘lisérgico’ por onde transitavam musicalmente Tetê e Arrigo Barnabé. Não costumo colocar artistas conhecidos na agenda dos saraus, mas Tetê e Arrigo merecem. São íntegros e mantém a qualidade de sua obra, independentemente do sucesso que alcançaram. O show terá Tetê na craviola e voz, Felix Wagner no piano e vibrafone, além da participação muito especial do grande Arrigo. No Sesc Vila Mariana.

Sexta-feira – 2 de setembro – 21h … Tarancón … Banda com inúmeros sucessos realiza o show ‘A invenção de um Brasil latino-americano’. No Teatro Municipal Glória Gigio, em Osasco.

Sexta-feira – 2 de setembro – 23h … Lançamento de clipe: Esboço da Despedida … Ricardo Nash, cantor e compositor que lançou recentemente o cd Santo Menino Vagabundo, apresenta o clipe da música Esboço da Despedida. Também no sábado, dia 3, às 23h30.

Sábado – 3 de setembro – das 18h às 22h … Lançamento do livro ‘Pasolini, do Neorrealismo ao Cinema Poesia’ … A Editora Laranja Original convida para o lançamento do livro de Davi Kinski, com lindas ilustrações de Marcos Garuti (abaixo). Davi, um dos organizadores do Sarau Gente de Palavra, é também ator, produtor, cineasta e poeta. O livro estará à venda por R$ 35,00. Na Bienal.

Sábado – 3 de setembro – 15h … Eu, Tu, Eles, Nozes & Vozes no CCJ … Mostra cultural promovida pelo Cena Norte recebe os grupos Poetas do Tietê, Alma Livre, Embate Verbal, Gace, Raiz Criola, Russo ML e Theatro do Tempo. No Centro Cultural da Juventude.

Sábado – 3 de setembro – 15h … Palestra – Introdução à Literatura Fantástica … O que é Literatura Fantástica? Como defini-la? Qual o seu papel na literatura mundial? O escritor, editor e tradutor Fábio Fernandes traça um breve percurso dessa literatura, das narrativas mitológicas (O épico de Gilgamesh, o kalevala, o anel dos Nibelungos) aos autores clássicos da Europa, Américas e Oriente. Investimento: R$35. No Instituto Sarath. Inscrições e maiores informações: institutosarath@gmail.com

Sábado – 3 de setembro – 16h … Lançamento do livro Claire de lune, de Laura Navarro … O evento será realizado na Patuscada – Livraria, Bar e Café, com entrada gratuita. O exemplar estará à venda por R$38.

Sábado – 3 de setembro – 17h … Sarau Pense Já (11° edição) … Pocket-show com Be Lourenço e Marcel Santos e lançamento do livro ‘Marginais Plácidos’, do Slam Do Grito (com batalha de poesia). Intervenção poético/musical do Lucas Barbosa e microfone aberto. Sarau organizado e apresentado por Cleyton Mendes, no Espaço Cultural Opereta, em Poá.

Sábado – 3 de setembro – 17h … Sarau na Toca … Levem seus instrumentos, poesias, contos e causos. Sarau com microfone aberto, barzinho legal e até um fliperama. Tem cartão fidelidade ao sarau, que dá direito a cerveja por conta da casa. Organizado e produzido por Toca do Digão (Michele e Digão) e Patrícia Adriana Poeta. Todos os sábados, às 17h, na rua Itaúna, 229B (atrás da Uninove), na Vila Maria.

Sábado – 3 de setembro – 20h … Luiz Cláudio Convida – Cláudio Honorato … O projeto ‘Luiz Cláudio Convida’ traz, sábado sim, sábado não, um artista para um bate-papo informal sobre arte, regado à música autoral e aos clássicos que o influenciaram. Nesta segunda edição, o convidado é o percussionista Cláudio Honorato. Entrada R$10, no Corisco Mix, em Santos.

Curta a gravação da primeira edição do projeto, com o Luiz Cláudio entrevistando o músico Danilo Nunes.

Domingo – 4 de setembro – 18h … Teatro-Jornal, o Sarau … Após a Primeira Oficina Experimental de Teatro-Jornal, visando montar uma apresentação teatral (Teatro-sarau) baseada nas nove técnicas do Teatro Jornal (Augusto Boal), as criações serão apresentadas em 2h de sarau-espetáculo. E ainda: teatro com Viviane Neres e com Claudio Laureatti, IraBasma com dança do ventre, Lyee e Fernando BN com hip hop, músicos como Clóvis Ribeiro e André Zamprônio, e o microfone aberto. No Centro Cultural Butantã.

Segunda-feira – 5 de setembro – 18h … Aniversário Sarau da Ponte Pra Cá (2 anos) … Na programação, o lançamento do livro Espinheiros, de Guilvan Miragaya, o samba de Lê Ferraz (voz e violão), a exposição de fotos da Bianca Lunna, os grafites e artes visuais de Thaina India e convidados, teatro com o Bando Trapos e a presença do Coletivo Praçarau. Na Praça do Campo Limpo – Rua Aroldo de Azevedo S/N (Em frente ao espaço CITA).

Segunda-feira – 5 de setembro – 19h … SLAM Resistência Setembro … Lucas Bronzatto lança o livro Afronta Fronteiras. O slam acontece toda primeira segunda-feira do mês, na Praça Roosevelt, no escadão que faz esquina com a Rua Augusta, com organização de Del Chaves, Gusta, Charles Jesus e RobSoulza.

Quarta-feira – 7 de setembro – 20h30 … Tanger Sessions – Daniella Alcarpe … Neste show, a cantora paulistana apresenta músicas de seus dois álbuns com arranjos para piano (André Repizo) e percussão (Marcos Marques), além de canções inéditas de compositores brasileiros que garimpou nos festivais por todo o Brasil. Entrada R$20 ou R$15 (nome na lista). No Restaurante Tanger, na Vila Madalena.

UM POETA, UM POEMA:

… … … … … … …

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas (e escritores) que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço da net ou dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Hoje, algumas frases e desenhos do livro ‘Canibal Vegetariano’, do Gabriel Pardal, com as sacadas, reflexões e provocações que compartilha diariamente com seus seguidores no Instagram e em outras redes sociais.

‘As pessoas sempre dizem como é difícil ser artista. Mas ninguém considera o quanto é difícil para o artista não ser artista.’

‘Algumas vezes o único lugar que se tem pra ir é pra dentro.’

‘Depois de muitos anos de convivência, gostar de uma pessoa é também não gostar dela.’

‘Estrago a pessoa amada em 3 dias.’

Gabriel Pardal é baiano e atualmente mora no Rio. Fundou em 2006 a produtora Nomedacousa – Brinquedos&Bombas, onde desenvolve projetos na internet. É editor e colunista do site Ornitorrinco. Publicou em 2011 o livro Carnavália e em 2016 Tédio e Diversão; ator protagonista do filme Tropykaos, vencedor de Melhor Filme em Tiradentes; atuou em espetáculos teatrais, escreveu e dirigiu vídeos e atualmente está lançando o livro ‘Canibal Vegetariano‘. Veja essa entrevista com ele:

