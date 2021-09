As montagens da Cia Nova de Teatro (Trilogia Foreman – Online), o livro transmídia de Paula Valéria Andrade (O Novo no Ovo), a live do Poetariado (com Beth Brait Alvim), a homenagem do Sarau da Maria a Paulo Freire e o desprezo do blog ao (des)governo Bolsonaro

41º Sarau da Maria – Ano VIII >>> No sábado, 25 de setembro, às 20h, acontece mais uma edição online do Beth Brait Alvim, Pedro Tostes, Shirlene Holanda e Veronica Lopes; os músicos Aline Lopes de Souza, Augusto Teixeira e Cássio Figueiredo; além da banda performática Macaco Fantasma, com Chris Cruz e Flávio Hernandes. O cantor e compositor Dari Luzio apresenta mais um vídeo com trechos de sua ópera-rock ‘Esse País é Teu‘, ao lado da banda Jeca’s Blues e de atores convidados. E ainda tem a presença dos organizadores do Sarau da Maria: Arnaldo Afonso, Deise Capelozza, Helen Torres, Lalá Nascimento e Marici Silva, estarão ao vivo, nos bastidores ou no vídeo, interagindo com o público e com os artistas convidados. Veeenha! No, acontece mais uma edição online do Sarau da Maria , no Facebook. Participam os escritores; os músicos; além da banda performática. O cantor e compositorapresenta mais um vídeo com trechos de sua ópera-rock ‘‘, ao lado da bandae de atores convidados. E ainda tem a presença dos organizadores do Sarau da Maria:, estarão ao vivo, nos bastidores ou no vídeo, interagindo com o público e com os artistas convidados. Veeenha! . TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades. As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon. Entre lá e confira . . O Sarau da Maria de setembro saudará a chegada da primavera e fará homenagem ao centenário de nascimento de Paulo Freire. O patrono da educação brasileira recebeu mais de 30 títulos de Doutor Honoris Causa em universidades da Europa e América, além do prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Sua obra mais conhecida, ‘Pedagogia do Oprimido’, foi traduzida em mais de 30 línguas e expressa uma concepção que revolucionou a pedagogia mundial. “Enquanto os toscos celebram torturadores, nós celebramos os educadores. Obrigado, Paulo Freire, apesar dos toscos, esse país sabe da sua importância”

Da página de Déo Miranda, cantor e compositor “Paulo Freire defendia uma pedagogia para os mais pobres e oprimidos que fosse voltada para a libertação e o questionamento da realidade, e não uma pedagogia para o mercado, o individualismo e a competição. É por isso que ele é mal visto pelos capitalistas e adoradores do deus Mercado. E é por isso que Paulo Freire é tão necessário para uma sociedade como a nossa, cujo maior problema é a desigualdade social”

Da página de Ricardo Kelmer, escritor e produtor cultural “Para Paulo Freire, por mais iletrada que seja, toda pessoa carrega em si conhecimentos que são frutos de sua experiência de vida. Sua proposta é alfabetizar e educar partindo da realidade concreta e das vivências do educando, pois o processo educativo é acima de tudo uma troca. Mesmo 24 anos após sua morte, Paulo Freire continua sendo alvo do ódio e da intolerância de uma direita obscurantista que insiste em conduzir o país para a rota da ignorância e do atraso. Mas nós estamos aqui para defender o seu legado e continuar a sua obra, até a total emancipação do povo brasileiro, a quem ele dedicou toda a sua vida”

Da página do site CCN Notícias .

UM MUNDO EM NÓS >>> Já está nas plataformas digitais o cd que reúne canções com letras de Léo Nogueira. Produzido por Leonardo Costa e Augusto Teixeira (que canta), tem participação de artistas como Kleber Albuquerque, Zeca Baleiro, Chico Salem, Renata Pizi, Estela Lilian e Álvaro Cueva Moraes, com arte de Elifas Andreatto

…

Domingo – 26 de setembro … Augusto Teixeira se apresenta com Camilla Farias no Espaço Café do Sesi, no Centro Cultural Fiesp, em três horários: às 13h, 15h e 18h. A entrada é gratuita mas é preciso fazer agendamento pelo sistema Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos)

…

Sexta – 24 de setembro – 17h … Macaco Fantasma, grupo de poesia, performance e música encabeçado por Flavio Hernandes e Chris Cruz, apresenta ‘Transfluências Modernistas’, série de lives (com vários episódios) que faz parte do projeto Bibliotecas Online (na quarta, dia 29, tem mais). Saiba mais. Aqui o Lina_Cittá, sobre Lina Bo Bardi

…

OCUPAÇÃO PAULO FREIRE >>> Exposição no Itaú Cultural conta a história do educador Paulo Freire. Em tempos nazi-negacionistas, é fundamental disseminar um pouco das ideias e do projeto humanista desse grande brasileiro que, em toda a sua vida, defendeu conceitos como pluralidade, transcendência, diálogo, humildade, trabalho e amor. A ‘Ocupação’ convida o público a conhecer e reinventar a prática desse professor que nos orienta a redescobrir as palavras para reescrever um mundo melhor. Saiba mais

>>> MAIS PAULO FREIRE >>> Acompanhe algumas páginas e sites que prestam homenagem ao educador em seu centenário de nascimento: Centenário Paulo Freire (com depoimentos, podcasts, sugestão de livros e links variados) – Coletivo Paulo Freire – Por uma Educação Democrática (página é iniciativa da deputada federal Luiza Erundina com o apoio de pensadores, educadores e pessoas ligadas aos movimentos na defesa da Educação) – Instituto Paulo Freire (entidade reúne pessoas e instituições movidas pelos ideiais de uma educação humanizadora e transformadora) , para aprofundar reflexões, melhorar suas práticas e fortalecer a luta pela construção de um outro mundo possível – Um link para baixar em pdf 17 livros do educador – a reportagem O Legado Permanente de Paulo Freire (com prêmios recebidos e livros publicados) e um vídeo sobre sua história produzido pelo Nexo Jornal (Quem foi Paulo Freire e seu trabalho como professor)

.

ÀS SEGUNDAS – 19h >>> Live do programa Geringonça promove interessantes debates semanais sobre questões contemporâneas: cultura, política e saúde. Fique ligado no canal e para assistir e participar: Coletivo Resistência/CCD-LL no Youtube. Na semana passada o tema foi ‘Andarilhar com Paulo Freire‘

.

…

PROJETO TRILOGIA RICHARD FOREMAN (VERSÃO ONLINE) >>> Três das obras mais representativas e inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman, ‘Badboy Nietzsche’ (9 de outubro), ‘Prostitutas Fora de Moda’ (2 de outubro) e ‘Os Deuses estão Marretando a Minha Cabeça’ (25 de setembro) foram remontadas e gravadas (na Funarte) pela Cia Nova de Teatro para transmissão online no canal do grupo no YouTube. A companhia que, ao longo de seus 20 anos, vem investigando a cena performativa, visual e performática, tem Lenerson Polonini na direção das peças. No elenco da trilogia, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Rosa Freitas, Marcelo Marothy e Rafael Schmitt (com participação em voz off e vídeo de Paulo Cesar Peréio). Os três espetáculos serão exibidos às 11h e ficarão disponíveis no canal por um dia

.

Sábado – 25 de setembro – 11h … ‘Os Deuses estão Marretando a Minha Cabeça’. Dois lenhadores rivais esmagam tudo o que vêem pela frente, esperando que a verdade cósmica venha substituir a banalidade de suas vidas cotidianas. Uma bela mulher inicia-os nos mistérios do sexo, da morte e da ressurreição. No YouTube

…

Quarta – 29 de setembro – 19h … Live de lançamento do livro ‘O Novo no Ovo’, da poeta Paula Valéria Andrade (com a presença dos artistas que participaram do projeto transmídia – no cartaz). O projeto gráfico, editorial e digital é de Guto Lacaz. O evento será realizado em dois blocos de 1 hora, com apresentação do livro, exibição das fotografias, e as 12 pílulas poéticas do Videobook, seguidas das 10 pílulas sonoras do Audiolivro. Saiba mais e acompanhe pelo canal da Casa das Rosas no YouTube

…

Terça – 28 de setembro – 20h … Canal do Poetariado homenageia Beth Brait Alvim (com os convidados Claudio Willer e Marcelo Drummond). Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o canal para conversar com escritores sobre poesia e literatura, focando no processo de criação de suas obras. Participação editorial de Elcio Fonseca e Abel Coelho. Para assistir ao programa, acesse o link no YouTube. No vídeo, abaixo, Beth lê ‘Círculo Polar‘, de sua autoria:

.

.

.

… … …

POLITITICA E INDIGNANAÇÃO

… … …

QUANTO TEMPO MAIS? >>> Como perguntaria Dylan: quanto tempo mais as pessoas vão fechar os olhos fingindo não ver o que estão vendo? É difícil enumerar pela vergonhosa ordem de desimportância a falta de qualidades que impediriam Jair Bolsonaro de assumir o mais insignificante dos cargos públicos: ele é assumidamente defensor de ditadores e torturadores, ele é indiscutivelmente um idiota, inculto e preconceituoso (pra dizer o mínimo), ele é ideologicamente extremista e anacrônico, ele é politicamente incompetente, mau administrador, misógino, homofóbico, negacionista e (acusado de ser) corrupto, chefe de quadrilha e criminoso na crise sanitária, entre outros adjetivos nada edificantes. O que mais é preciso para que seja tirado da presidência arrastado pelas grandes orelhas? O que mais é preciso para que esse grande equívoco nacional seja consertado? Sim, ele foi eleito democraticamente. Mas sob quais condições? Na esteira de um golpe, da manipulação da opinião pública, da desesperada procura das classes dominantes por uma ‘terceira via’ (Joaquim, Moro e Huck antes; Doria e Leite, agora). Da forjada criminalização de todas as lideranças petistas (fato que propiciou aos ratos saírem dos fétidos porões e agirem ‘sem oposição’). Se Lula foi inocentado, se Sergio Moro está sendo incriminado, porque a imprensa e as instituições não assumem seus erros na condução do processo que levou Bolsonaro (esse grande equívoco) ao poder? Mas não, pelo contrário: os mais atrasados e direitistas setores empresariais bancam nas pautas da (aliada) grande mídia a falsa campanha por uma ‘terceira via’ (essa mesma campanha que desembocou em Bolsonaro – ele foi o resultado da ‘terceira via’ em 2018). Enquanto isso, o país agoniza. De novo. Again. Outra vez…

.

.

NÃO DIGAM QUE NINGUÉM AVISOU… >>> O Brasil de 2021 é um país que eu não reconheço mais. Não é o país onde eu cresci e que amei uma dia. Não sou nem jamais serei ‘nacionalista’ a ponto de defender um país despótico e segregador. Devemos sempre lembrar que nacionalismos, patriotismos e xenofobias diversas são o primeiro passo para regimes fascistas. O segundo são as supostas ‘guerras à corrupção’, que sempre desembocam no fascismo (como estamos presenciando). Por isso temos hoje esse país de ignorantes que desdenham Chico Buarque, Paulo Freire e Fernanda Montenegro, e que escolheram votar num político com currículo e discurso de bandido ao invés de eleger um jovem professor com um programa repleto de projetos sociais inclusivos. Já fomos admirados mundialmente e hoje somos um zero cultural, motivo de cotidianas piadas internacionais. Amamos futebol mas torcemos contra os atletas idiotas que estão na seleção (e que se permitiram sair em fotos ao lado de Bolsonaro sem jamais se pronunciarem sobre sua responsabilidade nas quase 600 mil mortes de brasileiros na pandemia). Torci pra Argentina ganhar a Copa América. Torcer contra o próprio país dói demais no peito sonhador dos meninos que fomos e que imaginaram um dia poder defender o Brasil numa Copa. Porque o verdadeiro Brasil sempre pulsará em nosso coração. Mas não esse… Falo do Brasil de Pixinguinha e Vinicius, o de Mario de Andrade e Drummond, o de Niemeyer e Darcy, o país amoroso ‘que poderia ter sido e não foi’. Eu choro enquanto escrevo. É preciso recomeçar. Não se iludam… O abismo existe e não foi a ‘esquerda’ (qual mesmo?) quem o criou. As classes dominantes (‘conceito ultrapassado’, né?) buscaram a ‘terceira via’ vendendo a ideia de que o mal brasileiro seria o de uma suposta ‘polarização’. Não era não. O mal do Brasil é o fascismo. É a falta de empatia. O mal brasileiro é ter uma elite cruel, sanguinária e antipovo. É ter um ‘capetalismo’ (como diz o poeta Rubens Jardim) que não direciona as políticas públicas para a formação de uma nação politizada, de cidadãos educados, empregados, com teto sobre a cabeça, livros nas mãos, sapatos nos pés e dentes tratados. E é por causa dessa negação dos direitos básicos de cidadão que, cada vez mais, nada será como antes. Esse papo furado de ‘terceira via’ e de ‘polarização entre esquerda e direita’ foi o que nos levou ao fascismo. E os responsáveis por isso ainda não assumiram sua culpa. Serão descartados e irão para a lata de lixo da história (temo pela forma violenta desse desfecho). Nessa hora não adiantará chororô nem mimimi. Não venham dizer que isso é radicalismo. Há tempos estão fazendo por merecer uma desmedida ira popular. Não digam que ninguém avisou.

.

… … …

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

… … …

BICHOS DANÇANTES >>> Termina neste fim de semana (sábado e domingo, dias 25 e 26 de setembro, às 16h) a temporada do novo espetáculo da Focus Cia de Dança no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro (com patrocínio da Petrobras Cultural para Crianças, o projeto inclui também a produção de um livro).

Além dos bailarinos que compõem a companhia, os 14 personagens são representados pelas vozes de grandes artistas brasileiros como Lucinha Lins (a jabuti aniversariante), Bianca Byngton (a inocente esperança, interpretada por Monise Marques), Tânia Alves (a coruja protetora), Reynaldo Gianecchini (o coelho sabichão, interpretado por Cosme Gregory), José Loreto (o cavalo destemido, interpretado por Isaias Estevam), Juliana Alves (a bailarina cisne, interpretada por Marina Cervo), Gabriel Leone (o peixe apaixonado, interpretado por Vitor Hamamoto) e Vilma Melo (a galinha maternal, interpretada por Carolina de Sá).

‘Bichos Dançantes‘ (veja um trecho) tem direção artística, concepção, coreografia e texto de Alex Neoral, e direção musical e canções originais de Tuim (Felipe Habib e Paula Raia). Saiba mais

…

GRINALDA DE UM POETA … O poeta (e editor da Algaroba) Daniel Perroni Ratto lança primeira coletânea de sua obra. ‘Grinalda de um poeta‘ tem pintura de capa feita por Manoel Britto, prefácio de Claudio Willer, apresentação de Tavinho Paes, ‘orelhas’ de Manoel Herzog (Germano Quaresma). O poeta, jornalista, músico e editor da Editora Algaroba já publicou ‘Urbanas Poesias’ (Ed. Fiúza, 2000), ‘Marte mora em São Paulo’ (A Girafa, 2012), ‘Marmotas, amores e dois drinks flamejantes’ (Ed. Patuá, 2014), ‘VoZmecê’ (Ed. Patuá, 2016) e ‘Alucinação’ (Algaroba, 2018). Em 2020 ganhou o ‘Prêmio por Histórico de Realização em Literatura’, da Secretaria de Cultura do Estado de SP. ‘Grinalda’ tem mais dois lançamentos marcados:

Dia 2 de outubro: 17h – Cantinho do Frango, Fortaleza

Dia 7 de outubro: 19h – O Cangaço Bar, Juazeiro do Norte

(no Rio de Janeiro a data ainda está sendo acertada)

…

ÀS SEXTAS – 20h … Programa Papo Rock, com Arnaldo Marques. Clique no link da web rádio CDR. Também na segunda-feira, às 23h (saiba mais aqui). Nesta edição, transmissão direta do Bar e Mercearia Carauari, na Praça Carauari, 8, Vila Maria

…

FAPAT >>> 5º Festival de Arte Popular do Alto Tietê acontece até 26 de setembro. 15 atrações passarão pelo palco virtual do Canal Malungada Produtos Culturais no Youtube. O Fapat foi criado pelo multiartista e produtor cultural Deo Miranda, em 2013, com a proposta de ser um evento itinerante, com atuação de artistas de diversas linguagens, entre o tradicional e o urbano. Pela primeira vez, em função da pandemia, o evento ganha uma edição virtual. Saiba mais sobre o Fapat21

>>> Na ilustração, caricaturas de Lucas do Espírito Santo, talentoso desenhista e músico, que registrou os artistas participantes desse edição do Fapat

.

>>> DÉO MIRANDA >>> Nesta sexta, dia 24 de setembro, às 19h30, vai ao ar a apresentação do cantor e compositor no Palco Show Livre (no cartaz)

…

Sexta (18h) e Sábado (19h) – dias 24 e 25 de setembro … Renato Piau (voz e violão) e o cantor Marco Palmah (mais alguns músicos convidados), fazem série de shows ‘O Gordo e o Magro’, com canções de Tim Maia e Luiz Melodia (no cartaz)

…

ANDRIO CANDIDO >>> Artista e produtor cultural ministra a Oficina Online de Literatura Periférica, com foco em escrita criativa e criação de performance (pelo Teatro Flávio Império). De 23 de setembro a 15 de dezembro, das 19h às 22h. Saiba mais

…