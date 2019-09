As canções de Daniel Medina (no Arena), o Sarau da Paulista (no Santa Sede) e o Chero da Poesia (no Bar do Frango)

Três destaques na programação desta semana: o showzaço de Daniel Medina (autor dessa pérola aí no vídeo), no Teatro de Arena (todas as quartas-feiras de setembro), o Sarau da Paulista lançando sua antologia no Santa Sede (hoje, com vários poetas presentes – eu, inclusive) e o show da banda Chero da Poesia no lendário Bar do Frango, um point de resistência cultural da ZL (no sábado – estarei participando também).

QUARTAS – 18 e 25 de setembro – 20h30 … Vivaz! – Daniel Medina e Convidados – Temporada no Teatro de Arena (à rua Teodoro Baima, 94). Com convidados diferentes a cada show, o compositor e ator cearense apresenta canções de seu disco “Evoé!”, além de inéditas

QUINTA – 12 de setembro – 21h … Sarau da Paulista no Santa Sede … Evento de poetas ao som de rock. Presenças de Cesar Augusto de Carvalho, Fabiano Garcez, Claire, Lenita Estrela de Sá e Daniel Perroni Ratto, entre outros (eu, inclusive!). Na av. Dumont Villares, 2104

SÁBADO – 14 de setembro – 21h … Chero da Poesia … Ótima banda formada pela cantora Helen Torres e pelos músicos (e vocalistas) Sidney Kitagawa e Luiz Giadas apresenta sua mistura de rock rural e mpb no Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

SEXTA – Raquel Martins … Foi uma delícia o show de Raquel Martins nos Parlapatões. Com a mesma desenvoltura e naturalidade, a cantora apresentou clássicos da mpb, canções de seu ep “Música Para (R)Existir” e algumas inéditas. Seja chamando o público pra cantar junto ou improvisando em suas levadas ao violão, Raquel demonstra a mesma segurança e pleno domínio de palco. É uma artista pronta que tem carisma e competência para cantar qualquer repertório. E nos contagia com seu prazer de estar ali e cantar. Ao meu lado, assistindo ao show, a cantora e poeta Anna Bueno (de quem também sou muito fã) me contou que prepara um livro de poemas e um show com canções de Marina Lima. Vem coisa boa por aí…

SÁBADO – Dona Ivone Lara, o Musical … Foi bonito acompanhar a história de superação e ouvir as melodias saborosas da grande dama do samba. Dona Ivone Lara foi a primeira mulher compositora de samba-enredo e é, claro, uma das maiores artistas brasileiras. Lembrei da polêmica com Fabiana Cozza, que se afastou da produção após comentários de que não seria ‘negra o suficiente’ para o papel. Fabiana é negra, sim. E seu talento é maior e mais importante que a tonalidade de sua pele. Mas entendi a questão colocada. Tanto Fabiana, quanto o movimento negro, e todos os que lutamos contra preconceitos, somos vítimas de um sistema opressor, que exige esses debates públicos para jogar luz e começar a reparar as injustiças. Meus olhos marejaram ao ver o teatro lotado por público negro feliz, que aplaudiu empolgado cada um dos muitos artistas negros que passaram pelo palco. Me tocou perceber que eles se sentiram representados (ao menos por uma noite). Eu não queria que fosse necessário comentar isso. Mas esse é o ‘nosso Brasil’, um País em que os direitos básicos e mais óbvios são desrespeitados diariamente pela fala e as atitudes políticas de ministros e filhos de um presidente machista, fascista, racista e homofóbico. A arte ajuda na resistência.

SÁBADO – Abraço ao Al Janiah … Após o ataque de alguns fascistas covardes na calada da noite (para os quais esperamos a punição), o Al Janiah seguiu recebendo solidariedade dos democratas. Na noite de terça, Eduardo Suplicy esteve lá, marcando presença na resistência contra o fascismo. Na sexta, vários artistas e bandas se apresentaram para um público que lotou a casa e disse ‘não’ à onda retrógrada. O bloco carnavalesco ‘Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro‘ contagiou a moçada ao cantarolar os versos contundentes de Belchior, como ‘sempre desobedecer, nunca reverenciar’, em ritmo de festa e desabafo. A banda Bolero Freak fez um showzaço com repertório autoral e alguns covers, todos interpretados com toques teatrais e muita energia pelos ótimos cantores Renata Versolato e Daniel Lotoy (lá, finalmente conheci p parceiro Marcos Paulo, da Kabul Produções, na foto comigo). Quando eu fui embora, lá pelas 2h30 da madrugada, o pessoal ainda lotava a casa: dessa vez, os fascistas vão ter que matar muita gente pra impor sua ditadura. Nós não vamos permitir.

DOMINGO – Suindara Rock Sertão … Já falei bastante deles aqui. E vou falar mais uma vez. Foi com muito prazer que assisti ao show da banda Suindara na Casa Gramo, um delicioso espaço aberto aos artistas alternativos, na Lapa. Em ‘Vendaval de Dentro‘, Ricardo Felix (violoncelo e flauta), Giliane Meireles (voz) e Valter Gusmão (violão) apresentaram novas canções e algumas já conhecidas e cantaroladas pelos fãs. Nesse pacote raro, melodias encantadoras e letras com conteúdo social foram embaladas pelo talento interpretativo e pelos muitos recursos técnicos dessa excelente cantora que é Giliane Meireles. Acha exagero? Vai lá ver… Você vai sentir na pele essas emoções. A banda agendou uma sequência de shows e eu vou noticiar aqui (no cartaz já tem o próximo). Fique ligado.

TERÇA – Travessia Musical … Foi muito gostoso participar da 31a edição desse evento mensal que reúne compositores, artistas e bandas para apresentação de repertório autoral, em shows intimistas e desplugados. O encontro acontece sempre no Atelier Travessia, um sobrado repleto de obras de arte, que criam um ambiente que nos acolhe e inspira. Nesta edição, o anfitrião e multiartista Ca Cau abriu a noite com quatro de suas canções. Arnaldo Afonso (este blogueiro e cantor) deu sequência com quatro de seus rocks & pops, e Thiago K finalizou os trabalhos com as músicas de seu cd ‘Em meio a tantas possibilidades de morte, me peguei pensando na vida‘. Eu levei dois convidados muito especiais: a cantora Helen Torres (que também cantou com Sidney Kitagawa, seu parceiro na banda Chero da Poesia) e o violeiro Betto Ponciano, que arrebentou mais uma vez, com sua postura e seu som que misturam moda de violeiros a solos de rockstar. Pouca gente foi lá ver. Agradeço a cada um deles. Acho que foi uma noite feliz. A gente não é fraco, não…

QUARTA – RÁDIO BRASIL ATUAL >>> Convidado e muito bem recebido pelo simpático e competente locutor Emerson Ramos, fui à Rádio Brasil Atual, aquela que ‘dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam’ (no 98.9 FM do seu dial) para gravar os primeiros pilotos da edição radiofônica deste blog. Se tudo der certo, Sarau, Luau e o Escambau também será um programa de rádio. Após a gravação, fiquei por lá ouvindo a talentosa Juliana Perdigão, entrevistada do Colibri no programa ‘A Hora do Rango‘. De quebra, antes de ir embora, o Emerson botou pra tocar ‘Mares de Minas‘, minha parceria com Paulo Barroso (e que está em seu cd duplo ‘As Marés‘, um disco que representa muito do esforço e da capacidade de superação de um artista alternativo para fazer seu som chegar aos ouvintes). Vou confessar: ouvir aquela música linda flutuando nas ondas do rádio me emocionou e marejou meus olhos. Obrigado ao Emerson e à Rádio Brasil Atual por tocarem ‘a música que as outras rádios não tocam‘. O Brasil é composto de muitos filões culturais e apresenta música rica e diversificada. O jabá e os esquemas corruptos de divulgação trazem a falta de representatividade que emburrece e limita nossa visão. Vamos abrir o leque. E ampliar os horizontes. Democracia também na música. Já!

Por falar na Rádio Brasil Atual, acesse o link para conhecer e colaborar com sua campanha de financiamento. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam.

QUARTA – Daniel Medina >>> Este é mais um daqueles artistas de talento único que você precisa conhecer: nas quartas-feiras de setembro, no palco histórico do Teatro de Arena, acontecem os shows do cancionista Daniel Medina, sempre com convidados diferentes a cada apresentação. Estive lá no dia 11, quando o compositor e ator cearense interpretou ao violão e na guitarra as canções de seu disco “Evoé!” e algumas inéditas. O espetáculo ‘Vivaz!’ contou com a participação dos cantores Gustavo Galo (da Trupe Chá de Boldo), Juliana Calderón e Paulinho Tó. Foi uma noite de melodias belas e poesia de resistência. Na alquimia encantadora das canções de Medina, há bem dosadas pitadas de romance e questões sociais, de protestos ambientais a brados por liberdade, convivência solidária e inclusão. Me emocionei em vários momentos com o lirismo das músicas e o timbre sereno do canto contundente deste jovem músico e poeta, agora radicado em São Paulo. É lindo quando sentimos tamanha extensão de verdade e sentimento profundo na expressão de um artista. O nome disso que se dá nesse momento é ‘comunhão’. Saí do teatro agradecido, abraçando os amigos e me sentindo irmanado. Coisas que só a beleza da arte nos dá. Quarta-feira que vem tem mais. Vai lá ver, porque é muuuuito bom!

ANTI-HEROI

(Daniel Medina)

Desafiar

A solidão dos menestréis

Anos-Luz

Atravessar

As 7 portas da cidade

Lua e Sol,

A sós

Incêndio

Em paz

Eu quero a glória dos ladrões

Eu quero o erro do herói

Quero fracassos e troféus

Me dê a mão

Vamos dançar

Desafiar

Os batalhões no coliseu

Corpo em cruz

Peregrinar

Pela cidade abandonada

Catedrais

Ao chão

Silêncio

E pó

Eu quero a cova dos leões

Eu quero a queda do cowboy

Quero fracassos e troféus

Me dê a mão

Vamos dançar

Desafiar

O coração do coliseu

Andaluz

Peregrinar

Pela cidade abandonada

Catedrais

Ao chão

Silêncio

E pó

Eu quero a cova dos leões

Eu quero o erro do herói

Quero fracassos e troféus

Me dê a mão

Vamos dançar

Daniel Medina (na foto, comigo) é compositor e ator. Iniciou sua carreira em Fortaleza em 2005. Atualmente mora em São Paulo onde lançou seu primeiro disco, Evoé!, com participações especiais de Marcelo Jeneci, Gero Camilo e Juruviara. Possui músicas gravadas por nomes como Héloa e Saulo Duarte, entre outros. Em 2018 recebeu o Troféu Cata-Vento, do jornalista Solano Ribeiro (Rádio Cultura Brasil) na categoria Revelação. Depois de realizar sua primeira turnê internacional por Portugal e França, se prepara para gravar seu segundo disco. Ouça seu disco nas plataformas digitais: Spotify, Deezer e YouTube

… … …

NA NET, O CD ‘AS MARÉS’,

DE PAULO BARROSO

… … …

E eu continuo falando do álbum duplo As Marés, do cantor e compositor Paulo Barroso, agora disponível nas plataformas digitais. Então, clica aí: você pode ouvi-lo no Spotify, Deezer, Google Play, ITunes e Youtube (acesse também seu primeiro disco, Vozes da Cidade, inteiro). Hoje, posto a bela canção Mares de Minas (citada na matéria acima – da Rádio Brasil Atual), parceria dele com Arnaldo Afonso (este blogueiro que vos escreve). Ouça e leia:

MARES DE MINAS

(Paulo Barroso e Arnaldo Afonso)

O poeta abre os braços e voa

A caminho do mar

Não do mar cheio de águas e conchas

Mas de um outro que há

Um mar enorme de gentes, de nomes

Ondas que vêm derramar

Seu movimento no peito dos homens

Marés de amar, desamar

Solidões que o poeta retrata

E desata a chorar

Será a falta de amor que maltrata

Ou o que mata é lembrar?

Vai reaver cada gota de pranto

Pra toda dor represar?

Vai desfazer dos seus cantos o encanto

Até desencantarolar?

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha o sino da igrejinha

Tinha a sina de cantar

Tinha a pedra no caminho

E os mistérios do lugar

Tinha o mar, rodamoinho

E eu, sozinho, a desvendar

Pensamento que é feito de asa

Te liberta do chão

Inventando um caminho pra casa

Sobrevoa o sertão

Cidadezinhas tão pequenininhas

Visões de gaviãozão

Quando entro dentro do imenso das minas

Sou peixe-boi de arribação

Quem me diz qual montanha não cisma

De molhar os pés no mar

Ou que mar não quer ter lá de cima

A beleza de olhar?

Gira o dia a dia dos homens pequenos

O seu veloz carrossel

Sonhos e trilhas se enroscam no tempo

Onde é meu chão, é meu céu

Na cidade pequenina

A saudade foi morar

Tinha um clube na esquina

Tinha o mundo a transformar

Tinha o tronco onde um dia

Desenhei um coração

Tinha o mar que arrastaria

O que eu tinha em minhas mãos

O poeta, entre versos que fogem

Ama o que a vida dá

Porque a soma das obras de um homem

São espumas no mar

Ah! quanto tempo me sobra, quem sabe?

Ainda que tarde, virá

Meu mar de minas nos olhos não cabe

Mar, doce mar, de mirar

Mar, doce mar, marejar

Mar doce de admirar

… … …

BLOGUEIRO ATAREFADO!

… … …

Por motivos de força maior, essa edição vem com menos assuntos e sem a seção de livros. A programação do agendão sai menor, mas vou incluindo os shows, saraus e peças aos poucos. Na semana que vem, voltam a seção de livros e a vasta programação de eventos. O blogueiro anda ocupado resolvendo questões nada secundárias como emprego, aposentadoria e moradia, além de dividir o tempo que sobra em ensaios, shows e textos para este blog. ‘Vida de artista é assim‘, como diz aquela música interpretada por uma dupla de cantores líricos da Vila Maria. Nesta semana, o bicho pegou… Tudo ao mesmo tempo agora, vamos em frente fazendo o que dá. O que não der, a gente inventa. Peço a compreensão dos leitores, mandando um beijo e um grande abraço a todos.

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Faz quase um ano e seis meses que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Um ano e meio depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como Marielle não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem ameaçar Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

I PRÊMIO “SUBURBANO CONVICTO” >>> Suburbano Convicto é sarau, livraria e editora administrados pelo produtor cultural e poeta Alessandro Buzo. Este guerreiro das artes periféricas criou agora (com apoio do coletivoPoetas do Tietê) um prêmio para valorizar os artistas e coletivos que fazem a vida cultural das quebradas da cidade. Desde 1 de setembro estão abertas as votações para o ‘I Prêmio Suburbano Convicto‘, com 15 indicados em cada uma de suas dez categorias. A votação é dividida em três fases e vai até novembro. A entrega do Prêmio será no dia 11 de dezembro, no Centro Cultural Olido. Para conhecer os indicados e votar, clique aqui.

… … …

ATÉ 15 DE SETEMBRO … Festival Imprô apresenta artistas que exploram novas linguagens sonoras, com uso de elementos eletrônicos e da voz fora do formato canção. No Estúdio Bixiga, à rua Treze de Maio, 825 (clique aqui e veja toda a programação)

… … …

QUINTA e SEXTA – 12 e 13 de setembro – 20h … Dama da Noite … Com atuação de Luiz Fernando Almeida e direção de André Leahun, espetáculo é uma adaptação do conto homônimo de Caio Fernando Abreu. No Teatro Décio de Almeida Prado, à rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi

… … …

QUINTA – 12 DE SETEMBRO … Carriero, quinem bicho! … Exposição de trabalhos de Fabiano Carriero, artista plástico, gravurista, muralista e caricaturista. Na Goma Arte e Cultura, à avenida Santa Isabel, 518, em Campinas

… … …

SEXTAS, SÁBADOS (20h) E DOMINGOS (19h) – ATÉ 22 DE SETEMBRO … Terror e Miséria no Terceiro Milênio, peça inspirada em texto de Brecht. No Teatro de Contêiner, à rua dos Gusmões, 43

… … …

SEGUNDA – 16 de setembro – 20h … Trupe Chá de Boldo: Subterrânea … Banda se apresenta no teatro do Centro da Terra (rua Piracuama, 19). Também no dia 23 de setembro. A cada noite, um show diferente (neste, canções que falam da cidade e homenagem à Lina Bo Bardi)

… … …

ATÉ 12 DE OUTUBRO … Exposição ‘Vende-se’, de Allan Sieber, na 9 arte galeria, à rua Augusta, à rua Augusta, 1371, loja 113