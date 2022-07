Neste sábado, dia 24 de Julho, às 22h, tem ‘Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior’, na sede da CTI-Teatro Baile, à rua Oti, 212, perto da estação Patriarca-Vila Ré do metrô. Entrada franca. Venhaaaaa. . O show faz parte da programação “II Ré[CEBA] – MOSTRA DE ARTE E CULTURA DA VILA RÉ – Parte 2” promovido pela Cia Teatro da Investigação. A noitada musical inclui: . Tiago Stocco, às 19h >>>, às 19h Jocélio Amaro, às 20h >>>, às 20h Zulu de Arrebatá, às 21h >>>, às 21h Arnaldo Afonso, às 22h >>>, às 22h . E no domingo, dia 24 de julho, a partir das 18h, ainda tem o ‘Vila Reggae é Nossa Vida’, com Vila Reggae

. . Arnaldo Afonso Canta e Conta Belchior‘: após se apresentar no Bar do Frango, no niver de Suzano, no palco dos Parlapatões, na Carauari e de realizar duas lives interpretando as incríveis canções poéticas e filosóficas de Belchior e de contar algumas histórias sobre a vida e a obra do bardo cearense, o cantor e compositor Arnaldo Afonso leva o show ao palco da CTI – Companhia Teatro da Investigação. SÁBADO – 23 DE JULHO – 22h >>> ‘‘: após se apresentar no Bar do Frango, no niver de Suzano, no palco dos Parlapatões, na Carauari e de realizar duas lives interpretando as incríveis canções poéticas e filosóficas de Belchior e de contar algumas histórias sobre a vida e a obra do bardo cearense, o cantor e compositor Arnaldo Afonso leva o show ao palco da CTI – Companhia Teatro da Investigação. Na versão pocket do espetáculo, que terá duração de apenas 45 minutos, entrarão ao menos 12 das 30 canções que habitualmente são apresentadas nos shows de mais de duas horas: . 1… Como o Diabo Gosta

2… Sujeito de Sorte

3… Alucinação

4… Não Leve Flores

5… Comentário a Respeito de John

6… Tudo Outra Vez

7… Fotografia 3×4

8… Divina Comédia Humana

9… Coração Selvagem

10.. Na Hora do Almoço

11.. A Palo Seco

12.. Antes do Fim

13.. Conheço o Meu Lugar

14.. Galos, Noites e Quintais

15.. Pequeno Mapa do Tempo

16.. Todo Sujo de Batom

17.. Como Nossos Pais

18.. Velha Roupa Colorida

19.. Medo de Avião

20.. Espacial

21.. Ypê

22.. Paralelas

23.. Princesa do Meu Lugar

24.. Apenas um Rapaz Latino-Americano

25.. Retórica Sentimental

26.. Brasileiramente Linda

27.. Mucuripe

28.. Carisma

29.. Passeio

30.. Pequeno Perfil de um Cidadão Comum . 9 de novembro de 2021 e a segunda no dia 7 de dezembro, ambas no Instagram Aqui os links das lives de Arnaldo Afonso cantando Belchior: a primeira aconteceu no diae a segunda no dia, ambas no Instagram .

. RÉ(CEBA)! – II Mostra de Arte e Cultura da Vila Ré >>> Iniciativa da CTI – Teatro Baile para difundir e fomentar a arte feita nas periferias de Sampa, democratizando o acesso a bens culturais feito pela e para a quebrada da Vila Ré e adjacências. A programação é gratuita e acontece na sede da CTI, à rua Oti, 212, perto do metrô Patriarca-Vila Ré. Visite o local e conheça o trabalho cultural importante que é realizado pelo coletivo formado por Edu Brisa, Cris Camilo, Harry de Castro, Gustavo Guimarães e Samara (na foto, parte da tchurma), entre outros artistas e produtores culturais que conheci por lá. Quando estive no local pela primeira vez, escrevi: . SOBRE A CTI >>> Desde 2003, trazendo no peito o sentimento do mundo e o desejo por transformações, a Cia Teatro da Investigação faz a festa com o público, juntando dramaturgia, música, dança, comida e bebida. Esse ‘Teatro-Baile’ inclui a participação do público em seu espaço poético aberto. Até a pandemia, a Cia havia realizado 23 espetáculos, participando de inúmeros festivais e mostras. Em 2017, contemplada na 30ª edição de Fomento ao Teatro, apresenta o ‘Projeto Teatro-Baile, uma Poética em Construção’. Seguindo o mote ‘Teatro é Sangue e Precisa Circular’, a CTI exercitou a experimentação cênica nas ruas, parques, tendas e praças em busca de diversidade de linguagem e possibilidades de investigar a fundo a relação do público com seu material artístico, sem a dicotomia de palco e plateia, ressignificando o ‘espaço da rua’ e procurando captar com humor e profundidade a alma do seu povo. Construída em outubro de 2017, a muitas mãos, a sede CTI é um galpão aberto com uma casinha na frente. Abriga o ‘Memorial Chico, Gonzaga e Jackson’, em homenagem a Chico de Assis (dramaturgo que apadrinhou e orientou o grupo no início de sua pesquisa), Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Além de sediar os projetos da Cia, o espaço está aberto à diversidade das manifestações artísticas de grupos parceiros e artistas convidados para proporcionar ao público bem cultural de qualidade. Fica na rua Oti, 212, perto da estação Patriarca-Vila Ré do metrô. Vá conhecer o belo trabalho desse pessoal. Após várias atividades online em 2021, fique por dentro da programação presencial que está voltando. Visite o site. Encerro com a frase de Chico de Assis (que assino embaixo): “Eu acho que o povo precisa muito mais do teatro do que as elites. Não acho que o teatro dê palavras de ordem, mas ele ajuda a pensar. Quando uma peça de teatro é boa, a gente entra de um jeito e sai OUTRO” . . … … … O SHOWZÃO DO CHÊRO E

MEUS PITACOS POLÍTICOS … … …

CHÊRO DA POESIA NO BOSSA ZEN >>> Que alegria estar entre amigos queridos e ainda por cima curtir o som dessa banda maravilhosa. O Chêro da Poesia é uma combinação rara de talentos: Helen, Kita e Giadas, além da evidente e bela cumplicidade de sua amizade de décadas, são três grandes artistas: cantam bem, compõem bem e tocam bem. Suas apresentações sempre emocionam (e arrepiam, até!). A gente sente que eles têm história. Suas canções transmitem essa sensação de amizades sólidas, amores apaixonados, opiniões indignadas, sonhos de juventude, visões de um mundo melhor, da vida em comunhão com a beleza da natureza, da valorização dos sentimentos e direitos humanos. É esse o perfume da poesia que exala a cada canção. Eles têm alma, têm verdade, têm estrada, e seguem juntos escrevendo os novos capítulos dessa linda trajetória. Os “novos cheiros da poesia”, como dizem na canção ‘Foz’… Foi lindo, muito lindo. Quem viu, viu. Eu vi! E amei. COMO FOI 1 >>>NO BOSSA ZEN >>> Que alegria estar entre amigos queridos e ainda por cima curtir o som dessa banda maravilhosa. O Chêro da Poesia é uma combinação rara de talentos: Helen, Kita e Giadas, além da evidente e bela cumplicidade de sua amizade de décadas, são três grandes artistas: cantam bem, compõem bem e tocam bem. Suas apresentações sempre emocionam (e arrepiam, até!). A gente sente que eles têm história. Suas canções transmitem essa sensação de amizades sólidas, amores apaixonados, opiniões indignadas, sonhos de juventude, visões de um mundo melhor, da vida em comunhão com a beleza da natureza, da valorização dos sentimentos e direitos humanos. É esse o perfume da poesia que exala a cada canção. Eles têm alma, têm verdade, têm estrada, e seguem juntos escrevendo os novos capítulos dessa linda trajetória. Os “novos cheiros da poesia”, como dizem na canção ‘Foz’… Foi lindo, muito lindo. Quem viu, viu. Eu vi! E amei. . >>> Depois do show, o pessoal do Chêro abriu espaço pros amigos se apresentarem. Arnaldo Afonso (na foto) e José Carlos Guerreiro cantaram e a tchurma da Vila fez a festa. Foi a primeira vez em que estive no Bossa Zen, bar e espaço cultural administrado pelo talentoso artista Hélio Braz (que também se apresentou). Além de um som tecnicamente perfeito, foi muito gostoso estar num quintal coberto por lona, mas ventilado nas laterais, entre plantinhas, um ficus e uma pitangueira. Sem falar nas comidinhas e bebidinhas. O Bossa Zen fica na rua José Antonio Coelho, 583, na Vila Mariana, perto do metrô Paraíso. . HÉLIO BRAZ >>> O cantor e compositor, administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página no YouTube >>>>>> O cantor e compositor, administrador do Espaço Cultural Bossa Zen, é baiano de Santo Amaro da Purificação e mudou-se para SP em fins dos anos 70. Venceu o Festival da TV Bandeirantes com a música ‘Canto Corrido’, parceria com Jorge Portugal. Em 1984 lançou o compacto duplo ‘Na Marra’. Já gravou seis cds e se apresentou em diversas cidades do Brasil e Europa. Atuou (como músico) no Grupo do Teatro Oficina, de Zé Celso Martinez. Em 2011 lançou o cd infanto-juvenil ‘Lagarta Pintada’, com a arte-educadora Wanda Moreira. Lançou em 2017 o cd Parcerias Acoustic. Confira sua página . . Pasmem: essa ótima ilustração de Latuff, colhida na net, é de 2018… . QUANTO TEMPO MAIS? >>> Como perguntaria Dylan: quanto tempo mais as pessoas vão fechar os olhos fingindo não ver o que estão vendo? É difícil enumerar pela vergonhosa ordem de desimportância a falta de qualidades que impediriam Jair Bolsonaro de assumir o mais insignificante dos cargos públicos: ele é assumidamente defensor de assassinos, fraudadores, ditadores e torturadores, ele é indiscutivelmente inculto e preconceituoso (pra dizer o mínimo), ele é ideologicamente extremista e anacrônico, ele é politicamente incompetente, mau administrador, misógino, homofóbico, negacionista e, sem a imunidade que o cargo lhe confere, não resistirá a processos por corrupção, chefia de quadrilha e crimes de (ir)responsabilidade durante a crise sanitária, entre as muitas outras (in)ações nada edificantes de seu (des)governo. O que mais é preciso para que seja tirado da presidência arrastado pelas grandes orelhas? O que mais é preciso para que esse grande equívoco nacional seja consertado? Sim, ele foi eleito democraticamente. Mas sob quais condições? Na esteira de um golpe, da manipulação da opinião pública, da desesperada procura das classes dominantes por uma ‘terceira via’ (como Joaquim, Moro e Huck antes; como Doria e Leite, depois; como Tebet, agora). Da forjada criminalização de todas as lideranças petistas (fato que propiciou aos ratos saírem dos fétidos porões e agirem ‘sem oposição’). Se Lula foi inocentado, se Sergio Moro está sendo incriminado, porque a imprensa e as instituições não assumem seus erros na condução do processo que levou Bolsonaro ao poder? Mas não, pelo contrário: os mais atrasados e direitistas setores empresariais bancam nas pautas da (aliada) grande mídia a falsa campanha por uma ‘terceira via’ (essa mesma campanha que desembocou em Bolsonaro – ele foi o resultado da ‘terceira via’ em 2018). Enquanto o povo literalmente agoniza, as classes dominantes (‘conceito ultrapassado’, né?) ainda buscam a tal ‘terceira via’ vendendo a ideia de que o mal brasileiro seria o de uma suposta ‘polarização’. Não é não. O mal do Brasil é o fascismo, é a falta de empatia. O mal brasileiro é ter uma elite cruel, sanguinária e antipovo. É ter um ‘capetalismo’ (como diz o poeta Rubens Jardim) que não direciona as políticas públicas para a formação de uma nação politizada, de cidadãos educados, empregados, com teto sobre a cabeça, livros nas mãos, sapatos nos pés e dentes tratados. E é por causa dessa negação dos direitos básicos de cidadão que, cada vez mais, nada será como antes. Não nos iludamos: será trabalhoso e repleto de conflitos esse período que exige uma urgente priorização das questões sociais para acenar novamente algum futuro para o Brasil. O abismo existe, é vasto e não foi a ‘esquerda’ quem o criou. Foi a injustiça social. . . … … …

DESTAQUES DA SEMANA

… … …

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. Mensalmente um poeta é entrevistado por três de seus leitores.

.

>>> Segunda – 25 de julho – 20h … Na 23ª edição, a convidada do Canal do Poetariado é a escritora, professora, diretora de arte e artista audiovisual Paula Valéria Andrade, que recentemente lançou ‘Seios da Face’ e o projeto transmídia ‘O novo no ovo’. Participam do bate-papo, a psicanalista e produtora cultural, Fernanda De Almeida Prado, e o professor e historiador Jaime Pacheco dos Santos. Assista aqui

.

>>> No vídeo, acima, o ator Antônio Cunha interpreta, de Paula, o ‘Poema Barato‘. Sobre o livro ‘O novo no ovo’, leia a entrevista dela ao site Mulheres Jornalistas.

“busca contemporânea”

(Paula Valéria Andrade)

falta leveza

ternura

beleza

qualquer coisa assim, de realeza

se revele em candura

algo que não entristeça

para que a vida não seja dura

traga doce charme e prevaleça

se pintado até com moldura

para que a história que seja, aconteça

onde quer lançada a semeadura

encanto e encontro de amor

se dê | alma pura

emoção espessa

.

…

PARA BELCHIOR COM AMOR >>> Escritor e produtor cultural Ricardo Kelmer anuncia a terceira edição do livro de contos inspirados em músicas de Belchior, organizado por ele e Alan Mendonça. Parceria do selo Miragem com a Editora Radiadora. Contando agora com 23 autores cearenses – entre eles, Gero Camilo (Na hora do almoço) e Xico Sá (Todo sujo de batom) – a edição ampliada traz ilustrações de Carlus Campos, Marcos Oriá e Léo de Oliveira, uma crônica de Kelmer sobre a enigmática música ‘Ypê’ e uma carta de Vannick Belchior, filha caçula do poeta. Para adquirir o livro físico (R$30), mande mensagem por inbox. O livro eletrônico pode ser encontrado na Amazon (R$9,90)

…

Sábado – 23 de julho – das 10h às 21h … Evento ‘Nós que somos Solano Trindade’ homenageia o famoso poeta (produtor cultural e multiartista) na proximidade da data de seu 114º aniversário de nascimento. Promovido por seu filho, Liberto Solano Trindade e por Nilu Strang, a festa acontece na Editora Nova Alexandria, à rua Engenheiro Sampaio Coelho, 111, na Vila Monumento

Programação >>> A festa cultural terá barracas de comida, bebida, apresentações artísticas e feira literária com desconto, de livros da Nova Alexandria, Edusp, Mazza Edições, Editora Cobogó e Editora da Gente.

10h30 >>> Contação de histórias para as crianças, na temática afro-brasileira.

15h >>> Liberto Trindade lê poesias do Solano Trindade, apresentação da peça ‘Legado de Família’, com Liberto Trindade, Nilu Strang, Eliana Ramos e Alice ( sobre Solano e também sobre sua esposa, Margarida Maria Trindade, mulher politizada, amante das artes cênicas e terapeuta ocupacional no manicômio D. Pedro II onde trabalhou com Nise da Silveira, levando aos doentes todos seu conhecimento de teatro, música, inclusive figurinos por ela confeccionados).

18h >>> Bate-papo com as psicólogas Liliane Oraggio e Debora Eliane sobre o tema das artes no tratamento de doenças mentais

A partir das 17h >>> Homenagem à D. Ivone Lara, com os sambistas Maithe Barros, Tiago André Roldão e Reinaldo Careca. O evento se encerra as 21h e será transmitido pelo Facebook da CasilêOca e da Nova Alexandria

>>> Acompanhe a programação da Rádio CasilêOca e saiba mais sobre esse e outros eventos a respeito da preservação da memória do ‘Poeta do Povo’

…

Quarta – 27 de julho – 20h … Sarauth, o Sarau do Sarath comemora um ano de atividades. Com Pedro Blanco, Lucas Scandura e palco aberto. O Instituto Sarath fica na rua Eça de Queiroz, 346, no Paraíso

…

ANDRÉ BEDURÊ >>> ‘Inquietudes Crônicas‘ é o primeiro cd de André Bedurê, talentoso músico que conheci há alguns anos em shows de Kleber Albuquerque, acompanhando-o ao violão, ao baixo, fazendo vocais e compondo em parceria. Agora o artista surge cantando em belo disco inteiramente autoral, com participações de Lô Borges, Zeca Baleiro, Adolar Marin e Ana Clara Fischer, cantando, e que traz parceiros como Evandro Camperon, Lúcia Santos, Rovilson Pascoal e seu irmão Roberto Sampaio, além dos nomes já citados.

…

Sexta – 22 de julho – 19h … Lançamento do livro ‘Horas, minutas y segundas’, de Dinha Maria Nilda, com 41 poemas inéditos, em edição bilíngue (PT/ES). No Galpão do Movimento de Moradia, à rua Maramores, 36. Com Feira de Trocas e palco aberto para intervenções artísticas

…

Sábado – 23 de julho – 20h30 … Homenagem ao ‘Maestro Vidal França’, com participação de sua filha, Karina França (na foto, com o pai), e convidados. No Espaço Cultural Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

…

Sábado – 23 de julho – a partir das 16h … Festa ’60 Anos de Rolling Stones’, ao ar livre, na vila onde se localiza o Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366 (foto). Ambiente bacana, com barracas de comidas e bebidas. Crianças e cachorros são permitidos e bem-vindos. Entrada R$20. A partir das 17h30, show da banda ‘Clandestones’, com participação de artistas convidados. Os músicos da casa são:

Diego Basanelli – voz/violão

Icaro Scagliusi e Tuco Marcondes – guitarras

Gui Afif – voz e sax

Marcos Lucke – voz e baixo

Ricardo Topfer – bateria

…

Sábado – 23 de julho – 20h … Zé de Riba faz show com canções de seu cd ‘Maria Odete’, produzido por André Abujamra. No Centro Cultural Diadema, à rua Graciosa, 300

…

Terça – 26 de julho – a partir das 19h30 … Sarau Gente de Palavra, organizado e apresentado pelos poetas Rubens Jardim e Cesar Augusto de Carvalho, homenageia Ingrid Morandian, autora de ‘Se Você me Amasse Teria Fechado os Olhos’. Na Patuscada, à rua Luis Murat, 40

.

Um dia

(Ingrid Morandian)

.

por vezes infinita andarilhei

pelas pernas da Rita

acendi aquele cigarro-canela

na tarde embolorada de sábado

.

perturbada com a leitura

de Beckett

catei folhas da calçada, catei gritos

e alguns poemas do abismo

amasso todos os recados de Rita

ainda ecoando abafados

.

das pernas da Rita inaugurei

o sexo agridoce

reinventando um país oblíquo-distorcido

Rita

perene o olhar na cidade

as ruas mouras e turvas

.

dentro da íris, um dia coube

a imensidão do silêncio

soltando navios

.

um dia coube, dentro do rosto

um punhado de chuva

na boca da Rita

…

Sábado – 23 de julho – às 12h … Sarau Língua Afiada, do poeta Sergio Vaz, recebe Sarau da Cooperifa e dj Zeca. Entrada franca

…

CAFÉ E CACHIMBO >>> No programa, Hilário Bispo entrevista Élio Camalle, cantor, compositor e ator, que recentemente produziu o documentário ‘Isola 1/4 de Música’

>>> Élio se apresenta sábado no Paróquia Bar, na Vila Madalena

…

Sábado – 23 de julho – 19h … Alê Moreno, do Grupo Tarumã, se apresenta no Quintal da Maria, à rua Leopoldo de Freitas, 111, na Penha

…

Sexta – 22 de julho – 19h … Poesia e Política, no canal Kotter TV, convida o poeta Amarildo Anzolin. Participam do bate-papo Antônio Cunha, Jussara Salazar e Ademir Demarchi

…

Domingo – 24 de julho – 15h … Mental Abstrato & Convidados no Sesc Itaquera, ao ar livre, com entrada franca. No repertório, músicas do álbum ‘Uzoma’

…

Domingo – 24 de julho – 19h … ‘Cantilenas pro Amor Maior’, show de Ney Couteiro, com transmissão em seu canal no YouTube. Na banda, Everson Bastos, Everton Luiz, Nilson Magalhães e Léo Araújo. Direção de Sabah Moraes

…

ÀS SEGUNDAS – das 14h às 16h >>> Loop B ministra a Oficina de Percussão na Sucata, às segundas-feiras de julho e agosto. Transmissão em suas redes sociais.

…

REDE GRAÚNA >>> Eventos culturais acontecem no sábado, dia 23 de julho (roda de samba), e nos domingos, dias 24 e 31 de julho (saraus), sempre a partir das 15h, na Rede Graúna de Cultura Diversidade e Solidariedade, que fica em Jacareí, a uma hora de ônibus (Pássaro Marrom no Tietê) ou carro de São Paulo. Na rua Conselheiro Antonio Prado, 393. Saiba mais

…

Sexta – 22 de julho – 19h … Geleia Geral – Revirando A Tropicália. A Semana de 22 – 100 Anos Depois. Segunda edição do evento acontece na Santa Paciência – Casa Criativa, à rua Barão de Miracema, 81, em Campos dos Goytacazes, no RJ. Confira a programação completa

…

NZINGA >>> A dramaturgia concentra-se no período de 1617 a 1624, do moneto em que Mbandi sucede ao trono após a morte do pai, Ngola Mbandi Kiluanji, até o episódio em que Nzinga torna-se rainha do Ndongo, após o falecimento de seu irmão. Espetáculo aborda temas como ética comunitária, relações de irmandade, lógicas de poder e táticas anticoloniais. Com os atores Aysha Nascimento e Flávio Rodrigues. Temporada de 15 de julho a 5 de agosto, de terça à sexta, às 20h30, no Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93. Ingressos aqui

…

Sexta – 22 de julho – 20h … Talentoso cantor e compositor Rafael Cirilo apresenta mpb e brasilidades no Boteco do Juka, à rua Ibipetuba, 182, na Vila Prudente

…

Quinta – 28 de julho – 19h … Com tradução de Manoel Herzog, Editora Patuá lança ‘O conto Muçulmano’, volume 1 da trilogia ‘Memorial de Fescênia’. Na Patuscada, à rua Luís Murat, 40

>>> Na sexta-feira, dia 29 de julho, lançamento acontece em Santos, na Livraria Realejo, a partir das 19h

…

Quinta – 28 de julho – 19h … Lançamento do romance ‘Periscópio’, de Charles Marlon, na Patuscada, à rua Luís Murat, 40. Veja entrevista do autor ao site Enxurrada Literária

…

Sábado – 23 de julho – 19h … Show Ação Entre Amigos, com Max Gonzaga, Márcio Policastro e Teju Franco. Lançamento do livro da jornalista Fernanda Soares de Andrade, ‘Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira’

…

Sábado – 23 de julho – 16h … O escritor José Roberto Torero e o ilustrador Ivo Minkovicius lançam o livro ‘Castelos’, na Livraria Realejo, à av. Mal. Deodoro, 2, em Santos

…

Terça – 26 de julho – 19h30 … Série ‘Talento MPB’ apresenta Dolglas e Sandrinho no show ‘A Vida é uma Festa’. Participação de Alexandre Tarica. No Bar Brahma, na esquina da Ipiranga com a São João

…

Domingo – 24 de julho – 15h … Cordel Cantado, com Cacá Lopes, acompanhado pelo acordeonista Cicinho Silva e pelo percussionista João Jr. No Parque da Cidade, em Mogi das Cruzes

CACÁ LOPES 2 >>> Ainda no domingo, às 19h30, cordelista se apresenta no Projeto Arraiá, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Grajaú, em SP

…

BOM DIA POÉTICO >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores, que vou publicando por aqui também. Como esse:

Adriana Maria Ventura (Itabira / MG)

o diabo caminha sorrateiro

por entre as fendas

das portas

lá fora,

uma mulher lava as calcinhas

com a mesma devoção

que cristo lavava os pés

dos apóstolos

os tiros perdidos têm endereço certo?

contam que,

sem saneamento básico

um homem não vive

e nem falaram de amor

esse bichinho que corrói

as cartas no fundo das gavetas.

…

Sexta a domingo – 22 a 24 de julho … Desde quinta-feira, dia 21, a Casa Guilherme de Almeida homenageia seu patrono com atividades relacionadas à sua obra, por meio da plataforma Zoom. Para mais informações, acesse: Na programação:

22/7, às 19h >>> Palestra “Guilherme de Almeida, pioneiro da crítica”, com Donny Correia

23/7, às 10h30 >>> Palestra “Guilherme de Almeida e o Haicai no Brasil”, com Marcelo Tápia

23/7, às 15h >>> Exibição do curta-metragem de animação “Os hai-kais do príncipe”, de Maurício Squarisi

23/7, às 16h >>> Exibição do longa-metragem “Apassionata”, de Fernando de Barros

24/7, às 14h 23/7 >>> Visita temática “Guilherme de Almeida e o Japão”, com Debora Paneque