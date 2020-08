As artes do coletivo Os Ditos, a programação teatral do Faroffa no Sofá, o bate-papo com Suplicy na live Diálogos e 10 posts para os 100 mil mortos

“Tchau para o negro, tchau mulher / Tchau para o pobre, tchau operário

Tchau para o gay, pro índio guarani / Tchau pro catador

E a gente vai deixar assim?

Ficar olhando e deixar tudo quieto? Não olhar e deixar tudo quieto?

Melhor trazer pra rua o teu afeto

Eu não beijo a boca da morte / Vem comigo acabar com essa fita

A gente junto muda essa sorte / Eu acredito, acredita?”

OS DITOS – Lazarus (clipe oficial). Música de Rivaldo Giancotti, Paulo Pepe e Marc Florindo, com letra de Paulo Pepe

Este blogueiro que vos digita (Arnaldo Afonso, muito prazer!) agradece o convite do coletivo OS DITOS para participar de um bate-papo sobre música e literatura no Instagram, na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, às 17h. Além dessas lives quinzenais chamadas ‘Compro Prosa Vendo Poesia’, acompanhe nas plataformas digitais esse criativo grupo multiartístico que tem à frente Paulo Pepe (cantor, compositor e letrista), Marc Florindo (baixista, compositor e letrista) e Rivaldo Giancotti (compositor, músico especializado em tecnologias digitais e música experimental)

OS DITOS são, além de uma banda, um grupo de artistas que “se utiliza de múltiplas linguagens para fazer música brasileira antropofágica, fundindo ritmos e criando gêneros mestiços” (ouça ‘Eu Vim Assim‘, ‘Peleja, ‘Coco‘ e a mistura de reggae e xote em ‘Ensimesmado‘). Baseados na cidade de São Paulo, suas letras personificam os anseios urbanos e suas contradições, com personagens “que não contam com muitos privilégios além da autoanálise em forma lírica: o dito pelo não dito”. Brasileiramente porém, prevalece o viés do humor e a tendência a fazer de qualquer história uma festa (saiba mais sobre seus projetos). Na quinta que vem, estarei lá com eles. Apareça!

AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles:

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minhas página no Facebook

2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros ( >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida (que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos eé o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores comoentre outros ( veja uma das lives

3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80 … … E TEM A MINHA LIVE ANTIFASCISTA >>> Mais um projeto deste intrépido blogueiro Arnaldo Afonso (e que deve continuar mesmo após o fim do isolamento social). A ideia é transmitir pela minha página no Facebook uma live de uma hora cantando e declamando canções e poemas (entre autorais e conhecidos) que conclamem à luta pela liberdade e à resistência à opressão, além de ler textos e mensagens antifascistas postadas pelos internautas durante a sessão. No meio da live, vou abrir o microfone para um artista logado na transmissão. Tudo seguindo o mote criado pelo meu amigo, o poeta e ativista cultural Professor Betinho: ‘opinião a gente respeita, fascismo a gente combate”. Neste momento da vida nacional, não há tarefa mais necessária e urgente: é preciso combater o fascismo

DESTAQUES DA SEMANA

FAROFFA NO SOFÁ >>> Começou na terça passada e vai até terça que vem (de 11 a 18 de agosto) a versão digital do festival de teatro que, mesmo em vídeos, continua a oferecer intensa programação de peças, danças, performances e lives durante os três períodos do dia. Esta edição arrecada fundos aos trabalhadores do backstage da cena teatral que estão sem trabalho e sem perspectiva de projetos futuros. Saiba mais e veja a programação. Colabore adquirindo ingressos solidários no Sympla.

>>> FAROFFA 2 >>> PAPOS DE KOMBI >>> Em 3 encontros, profissionais de artes cênicas do Brasil e de outros países discutem as perspectivas culturais em tempos de pandemia. Nesta terça, quarta e quinta, das 10h às 12h

>>> FAROFFA 3 >>> RETROSPECTIVA >>> Gravações (nunca antes exibidas) das mesas que tiveram participação de Antonio Nóbrega, Eugênio Barba (Itália) e José Celso Martinez Corrêa, em 1998; Yoshito Ohno (Japão) em 2000; Lydia Hortélio e Sue Morrisson (Canadá) em 2004; Adama Traoré (Mali) em 2006; Bèatrice Picon-Valin (França) e Viliam Docolomansky (República Checa) em 2008. No www.faroffa.com.br

DIÁLOGOS >>> Lenerson Polonini, diretor da Cia Nova de Teatro, dá sequência à série de encontros com personagens da cena cultural brasileira (passaram por lá dramaturgos, produtores, políticos, religiosos, atores e cantores – acesse @cianovadeteatro no Instagram para ver as ótimas entrevistas já realizadas). As lives agora são semanais. Nesta sexta-feira, com Eduardo Suplicy

Sábado – 15 de agosto 19h … O violeiro Chico Lobo faz live de encerramento da Vakinha para o cd ‘Alma e Coração’ (em seu canal no YouTube), projeto nascido durante o isolamento social, da necessidade de cantar a esperança por novos tempos. O novo disco tem participação de Luiz Carlos Sá, Drigo Ribeiro, Tatá Sympa e, em “Nós”, da cantora Roberta Campos (videoclipe acima). Durante a live ainda será possível colaborar e ter direito às recompensas (acesse para saber mais)

ÁS QUARTAS – 17h30 … O cantor e compositor Kleber Albuquerque bate-papo e canta algumas de suas belas canções em live transmitida no Face, Insta e YouTube. Agora em versão semanal, com uma hora de duração

>> MAIS KLEBER >>> Nesta quinta, dia 13, tem live-show às 20h30. Reserve também o novo cd. Sobre o talento de Kleber Albuquerque, escrevi: “Kleber encanta com voz de vento soprando brando. Às vezes, vejo pássaros mágicos sobrevoando seu canto. Como pode flor tão rara e preciosa resistir na aspereza do solo urbano? Em suas letras antenadas há gente de verdade, de vida árida. Mas sempre há um rumor de água tecendo os destinos. Há uma chuva generosa tamborilando harmonias. Há pingos caindo emocionados. Há olhos vidrados. E há instantes de quase silêncio, de lágrimas suspensas, em que vislumbro as clareiras interiores que compõem suas delicadas obras. É possível colher primaveras nessa hora. Há girassóis em seus acordes. Há uma esperança confeitada no asfalto. Vaza luz de suas canções. E é da pele das pétalas que a música de Kleber Albuquerque se veste. E floresce.”

Focus Cia de Dança convida a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói >>> Sábado e domingo, 15 e 16 de agosto, às 16h, com ingresso a R$35 – compre diretamente na pagseguro (se possível, com algumas horas de antecedência) e receba o link para assistir ao vivo, direto pelo YouTube. Segunda episódio da série em que a Focus convida outras companhias a participar de sua live dançando o espetáculo Corações em Espera



>>> MAIS FOCUS >>> CAMPANHA DE FINANCIAMENTO >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

UNDERGROUND & ETC E TAL >>> ‘Sinister Salad Musikal‘, site do multiartista e ativista cultural Marco Antonio Gonçalves, agora virou canal no YouTube (se inscreva!). Recentemente ele incluiu alguns vídeos gravados nos festivais promovidos pelo VideoClube Charada, como esse de Rafael Cirilo & A Raiz

RICARDO KELMER >>> Escritor e multiartista cearense está lançando na net ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. Quem comprar o acesso a um link terá o valor descontado ao receber o livro físico (e-book na Amazon a R$9). No rkelmer@gmail.com, as recompensas e promoções de seus outros livros

SERTÂNICA >>> Campanha de financiamento do romance de Marcos Maia. Livro começou a ser escrito há 20 anos e foi finalizado no isolamento da pandemia. Tem ilustrações de Fernando Gallo e Alexandre Vital, orelha de João Paulo Peixoto e prefácio de Romeu Duarte Jr. Veja aqui as muitas opções de contribuir e as recompensas

OS 4 VÍDEOS DO ‘SOPA’ >>> Comemorando os 18 anos do Sopa de Letrinhas Sarau e do Clube Caiubi de Compositores, o poeta Vlado Lima comunicou: “os vídeos mandados pelos muitos participantes foram divididos em quatro postagens e estão disponíveis no Youtube”. O farto material foi editado e montado pelo poeta Filipe Luiz. Confira cada um deles: no vídeo 2 (com O Zi e Vitor Miranda) tem Arnaldo Afonso (este blogueiro) interpretando a sua nova canção ‘Talvez‘ (a partir de 21min e 40seg). Os outros três vídeos estão nos seguintes links: vídeo 1 (com Max Gonzaga e Álvaro Cueva), vídeo 3 (com Fernando Cavallieri e a dupla Cordeirovich & Vladinsky) e o vídeo 4 (com Deise Capelozza e Sander Mecca) … POETAS PELA DEMOCRACIA >>> O poeta Elcio Fonseca, criador e organizador do projeto, define: “é um coletivo dos mais expressivos talentos da rede, numa rede de proteção à democracia”. Todos os dias, ao meio-dia, um poeta apresenta um poema. São poemas com temática politica, na perspectiva de que ‘não podemos nos calar diante do retrocesso por que passa o país. Inscreva-se na página, no Instagram e Facebook. …

LANÇAMENTO DE CLIPE E SINGLE >>> Chegaram às plataformas digitais o single e o clipe da música ‘Navio‘, parceria de Zé de Riba com Walmir Pinto. Ambos são criadores da série de shows ‘Samba para os Bambas‘, em que se apresentam ao lado dos músicos Beto Bianchi, Junior Batera e Herculano Oliveira.

>>> MAIS ZÉ DE RIBA >>> O cantor e compositor tem postado seus contos no canal Rabiluca: três da minissérie ‘A Cerca’ e alguns abordando o isolamento social na pandemia, entre outros temas. Entra lá e confira

CEM MIL BRASILEIROS MORTOS POR COVID.

E POR DESCASO DO (DES) GOVERNO

Quando beirávamos os 100 mil mortos por Covid, Bolsonaro disse pra “tocar a vida” (ótima ilustração de @dukechargista). O que esperar de um governo que quer cobrar impostos sobre livros e facilita a compra de armas? De um governo que não prioriza saúde, cultura e educação? No Dia dos Pais, publiquei: “Não sei quando será o Dia do País. Este país abandonado que tem um irresponsável na presidência. Agora já são mais de 100 mil brasileiros mortos pelo descaso com o vírus. Milhares de pais e filhos não puderam comemorar. Até quando vamos permitir isso?”. Vários poetas e amigos postaram sua indignação nas redes sociais. Destaco alguns que pude acompanhar:

ANDRI CARVÃO >>> 100 mil mortos e eu não consigo pensar em nada que expresse tamanha dor

tamanho horror

tamanha monstruosidade

100 mil mortos sentidos

individualmente

por familiares e amigos mais próximos

100 mil mortos no coletivo

não deveriam ser apenas números

que engrossam as estatísticas

100 mil mortos e quantos mais?

100 mil mortos e até quando?

100 mil mortos e o descaso e a incompetência e a omissão

100 mil mortos e ninguém faz nada

100 mil mortos e ninguém interdita esse desgoverno

100 mil mortos e o cansaço

100 mil mortos e

Eu

:

Luto

FERNANDA LIMÃO >>> Luto

Corpos descendo em valas / Vales abismos caixões

Sem previsões ou futuros / Cem mil vozes caladas

Milhares de promessas mudas / Edemas nódoas derrames

Necroses em tecidos pálidos / Odores mórbidos em nuvens cinzentas Um fio de desdém na navalha / Coágulos enfisemas sepulturas

Mortalhas coarando em varais / Alinhavam mal feitas suturas Corte irreversível em artérias profundas / Aorta carótida femoral

Planalto com morte cerebral / Falência múltipla de órgãos Me envulto em poemas fúnebres / Enquanto ouço discursos fétidos

Em tempos de precipícios / Eu

:

Luto

CARLOS GALDINO >>> 100 mil mortos. Vidas irrecuperáveis. E saber que esse número poderia ser bem menor se não fosse a irresponsabilidade do governo e todos os seus aliados

RAFAEL MENDES >>> 100 mil mortos

100 mil vezes o país do futuro que nunca houve

100 mil tiros nos morros e barracos

100 mil cabeças de boi na Amazônia

100 mil balas perdidas

100 mil autos de resistência

100 mil traficantes com duas buchas de maconha

100 mil vezes o mito

100 mil vezes a trindade de filhos

100 mil vezes o mercado

100 mil vezes cala bala vala

100 mil vezes estupra mas não mata

100 mil vezes deus acima de tudo

100 mil vezes 7×1 para os alemães

100 mil vezes o massacre do carandiru

100 mil vezes o massacre dos carajas

100 mil vezes bala gado bíblia

100 mil mitos

100 mil deuses

100 mil países do futuro

100 mil mortos

100 mil mortos

100 mil mortos

100 mil mortos

GERSON RAMOS >>> “Se medidas efetivas fossem tomadas no início, proporcionalmente estaríamos como na Argentina. O que significaria 20 mil mortos, porque é uma pandemia monstruosa. Mas como temos um genocida no poder, cercado de militares genocidas, hoje atingimos 100 mil vidas desperdiçadas por causa de um ser abjeto, nojento e repulsivo que ocupa a presidência do país, com um ministro da economia incompetente e igualmente assassino”

OCARLOS MORAES >>> (trecho final)

“vamos tocar a vida”

um dia, em que há miríades de sóis à tarde,

morrem também os genocidas

entram, pois, para a eternidade

cem mil vestígios dos cem mil assassinados

marcam a história de seu nome, capitão…

FERNANDA DE PAULA >>> Luto. A morte escorre feito chorume, devora almas, uma a uma, e se acostuma. Bicho esfaimado, emboscando o povo. Prumo certo, nada de novo. Mil clusters no meio da canção, dissonância amarga – da vida, invertida pulsão. A tristeza me afeta, arranho a pele da palavra, o medo em linha reta. Dez mil socos nos pulmões da esperança, esse rosário de desgraças desfiado, a ganância puxando a andança. Cem mil corpos. Desinfeto o afeto. Cem mil mortos. Cem mil moedas de ouro pagando o brinde aos opostos. Injustiça e escárnio celebrando o opulento matrimônio. Aboio de chamar demônio.

ÍRIS LUIZ >>> Sem mil. Sem mais.

LIVES, CLIPES E ETC & TAIS

BRISA RODRIGUES >>> A artista, além de poeta atuante no circuito literário e organizadora do Sarau dos Conversadores (da dupla Cacá Mendes e Edson Tobinaga) também é ceramista de mão cheia há mais de dez anos. Dá aulas de criação de objetos utilitários e artísticos e participa de feiras de artesanato onde expõe e vende seus produtos: potes, travessas e variações, embalados com sabonetes aromatizados, entre outros mimos graciosos (veja no Instagram). Brisa já lançou o livro de poemas ‘Aromas Cósmicos’ (ilustrado com lindos desenhos de Paula Miranda, feitos em extrato de nogueira sobre papel algodão). Recentemente, ouvi a poeta declamar meu poema ‘Nonarte’, publicado na antologia ’40 poetas em SP’, da qual ela também participou. Em sua página no Youtube realiza um precioso trabalho de divulgação de escritores desconhecidos (como eu) e também lê textos de poetas consagrados (como Bukowski, no vídeo acima), além dos seus, como essa pérola:

ESTANDARTE DOS AUTÊNTICOS

(Brisa Rodrigues)

ser

o que somos

é o nosso

supra sumo,

seja qual for

o ônus.

@TODASNOSMARIAS >>> Após três anos mergulhada no universo da cerâmica, a publicitária Maria Fernanda Galetti criou o projeto ‘Todas Nós Marias‘, no Instagram, que reúne peças criadas por ela a partir da anatomia feminina, ao lado de frases inspiradoras extraídas de entrevistas que realiza desde outubro de 2019. ‘Qual o seu lugar na sua vida?’, perguntou ela a várias amigas, também questionando sua história, as dúvidas e os anseios que se encontram neste lugar do ‘ser mulher’. Saiba mais nesta entrevista dela à revista Glamour

Terça – 18 de agosto … Banda Rarefeito 011, que postou recentemente o clipe da música ‘Liberdade Jaz’, lança agora ‘Sudeste de Lugar Nenhum’. Em seu canal no YouTube

VAMOS FALAR DE POESIA? >>> No canal do coletivo Chama Poética no Instagram, Fernanda de Almeida Prado realiza série de entrevistas. Nesta quinta, 13 de agosto, às 20h, o papo é com o cantor e compositor Daniel Medina

>>> MAIS DANIEL MEDINA >>> Artista cearense recebe escritores, poetas, letristas e criadores ‘obcecados pela palavra’. Em sua página no Instagram, às segundas e quartas, às 22h

O PARTISANO >>> Com curadoria de William Dunne, escritores publicam regularmente seus textos no site: Deborah Dornellas (sexta), Sergio Rocha (sábado), Mell Renault (domingo), Felipe Mendonça (segunda), Andri Carvão (terça), Fernanda Noal (quarta) e Helena Arruda (quinta). Colabore com a campanha para manter esse espaço progressista (saiba mais aqui)

INSTITUTO JUCA DE CULTURA >>> O IJC, acolhedora casa de cultura administrada pelo poeta Paulo Nunes, lança sua Campanha do Fundo Solidário Permanente para poder ajudar os artistas que a frequentam a superarem este período de crise com a pandemia. Clique aqui para saber mais e colaborar



>>> MAIS JUCA >>> Na semana passada rolou o famoso Sarau-Lão (virtual) com quase duas horas de vídeos da maravilhosa turma de artistas que faz a festa na casa (veja aqui). Normalmente (em tempos pré-pandemia) os famosos saraus do Juca começavam com uma galinhada ou feijoada no sábado à tarde e iam até o sol raiar na manhã de domingo. E os artistas iam chegando a qualquer hora, se revezando entre a sala de cantorias e a cozinha de conversas, comilanças e cachacinhas

CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). Acima, o mais recente, com Luiz Perdiz

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, sempre às 20h, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas). Nesta quinta, com Lidiane Soares Rodrigues. Na segunda, dia 17, com Sacolinha. Na quarta, dia 19, com Ingrid Morandian e Mar Becker

POESIA EM TEMPOS DE PANDEMIA >>> Veja esta interessante compilação de ‘novas vozes poéticas’, por Claudio Daniel, no site Mallarmargens. “Numa época distópica, em que turbas de zumbis multiplicam nas redes sociais mensagens de ódio, racismo, machismo, homofobia, intolerância religiosa e política, a pandemia de covid 19 vem apenas coroar uma sequência de trágicos acontecimentos – o golpe de estado de 2016, o ressurgimento de políticas econômicas neoliberais, a destruição de direitos trabalhistas e sociais e a ascensão do fascismo no Brasil. Nesse contexto sombrio, qual a relevância da poesia para os que vivem à beira do abismo?”. Entre os poetas estão Lourença Lou, José Couto, Márcia Tigani, Daniela Pace Devisate, Mariza Mainieri, Andréa Moraes e Maurício Simionatto, entre outros. Aqui, dois ótimos poemas:

TRENA (Carvalho Junior)

te amo do tamanho da minha fuga

te amo do tamanho do meu poema

te amo do tamanho da minha culpa

te amo do tamanho da minha antena

te amo do tamanho da minha dúvida

te amo do tamanho da minha tosse

te amo do tamanho da minha lírica

te amo do tamanho da minha morte

te amo do tamanho da minha curva

te amo do tamanho da minha tarde

te amo do tamanho da minha chuva

te amo do tamanho da minha chave

te amo do tamanho do meu rondó

te amo no além do nó do intamanhável.

(poema sem título, de Fábio Martinelli Casemiro)

Nossa Senhora de Spinoza,

dai-me a razão

mas não agora

Espera o fim da novela

que eu escrevi

na timeline de minha

vida sem graça

Um poema é um

textão com rima?

Isto não é um poema

é verdade este isto

Desisto

ou o poema é um post-it

numa propaganda de refrigerantes?

Será o poema

todo poema

uma carta suicida?

Quando eu morrer,

quero meu poema

lido na tela

pelo ator famoso da novela

Ah, se eu morresse amanhã

e descobrissem

o plágio mal feito

o remendo de poema

que me tornei

Poesia é story sem música?

Ou um bilhete suicida em pod cast?

Olá mundo cruel

Se eu fosse Manuel

isso seria um poema

mas não solução

E que se dane a metafísica

dos encontros: solução

de estricnina é para

os fracos

Adeus facebook!

Adeus instagram,

Adeus nada,

que meu coração de

grafite é todynho

de belzebu

Eu vou é me embebedar

de vida. Saio da

vida para entrar na

escória!

“TÁ FALTANDO POESIA” >>> Coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia. “Gostaria de ver mais artistas fazendo isso e se juntando a mim e ao canal”, diz ele, se dispondo a conversas inbox

… HISTÓRIAS DE QUEM >>> A Desconcertos Editora disponibilizou o link para a pré-venda do livro de contos de Cesar Augusto de Carvalho. O lançamento oficial será no dia 29 de agosto, às 16h, mas o livro impresso já está à venda neste link

ÀS QUINTAS – 22h30 >>> A cantora Lu Vitti bate-papo com mulheres em sua página no Instagram. No dia 13, com Samantha Vasconcelos

O AMOR E OUTRAS BALADAS >>> André Raimundo lança cd para ‘quem acredita na arte, na ciência, no amor, no pensamento crítico e na livre expressão’. As canções são todas dele, e algumas têm participação de parceiros como Carlos André (voz, violão e teclado), Mariana Farcetta (voz) e Thiago Santos

Quinta – 13 de agosto – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta o editor João Caetano do Nascimento conversa com Daniel Lopes Guaccaluz. As lives anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook

Sexta – 14 de agosto – 20h … Notas de Escurecimento – A Ciência da Escrita … Live com ‘escritorxs negrxs’ discute a escrita e seus componentes. Com Cláudia Walleska, Gabriel Messias, Lília Guerra e Plínio Camillo (transmissão pelo YouTube dele)

CANAL DO POETARIADO – ao vivo no Youtube >>> Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho criaram o Canal do Poetariado para conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação da obra. A cada quinze ou vinte dias um poeta será entrevistado por três de seus leitores (clique e acompanhe a primeira edição). Na semana passada teve conversa com o poeta Ademir Assunção

LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove shows com artistas independentes em sua página no Facebook. Nesta quinta, dia 13, às 21h, Paulo Rhamires. No sábado, dia 15, às 19h, Mauri de Noronha

… Terça e Quarta – 18 e 19 de agosto – 20h30 – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história … SACO DE RATOS – 13 ANOS >>> Banda do vocalista (e dramaturgo) Mário Bortolotto, do baixista Pagotto, do guitarrista Brum e do baterista Rick têm 3 cds lançados e devidamente postados nas plataformas digitais … ALINE BEI >>> O premiado livro da escritora, ‘O Peso do Pássaro Morto‘, já tem versão para teatro. A estreia será no dia 22 de agosto (os ingressos estão disponíveis no Sympla). Com a atriz Helena Cerello. Direção de Nelson Baskerville

Quinta – 13 de agosto – 20h … Noite do Brega, com Carlos Bacelar e grupo. No Face da TV São Miguel

…

VOZ ATIVA >>> O poeta e ativista Ruivo Lopes comanda o programa que vai ao ar toda sexta, às 17h, pelo Facebook e YouTube do Jornalistas Livres, abordando as relações entre Cultura, Educação e Direitos Humanos na vida cotidiana

…

Sexta – 14 de agosto – 18h30 … Sabrina Carvalho apresenta as lives da Brinda Produções no Facebook, YouTube e Instagram

…

PING POESIA >>> Projeto idealizado pelos poetas Andri Carvão, Noélia Ribeiro e José Danilo Rangel apresenta vídeos curtos com recitação de poemas-minuto e versos soltos ou frases ditas por duplas de poetas. A ideia é divulgar o trabalho dos poetas e dar visibilidade e espaço para autores independentes >>> MAIS ANDRI >>> SIMPÓSIO DE POETAS BÊBADXS >>> Todos os sábados, às 21h, Andri Carvão e Thiago Medeiros apresentam poetas de todas as regiões do Brasil no programa, que é gravado no Zoom e depois disponibilizado em seu canal do YouTube. Aqui a mais recente edição

Sábado – 15 de agosto – 19h … Edvaldo Santana faz show ‘Estrada 6.5’ em seu canal no Youtube. No vídeo, uma de sua mais belas canções, a poética ‘Cara Carol’

…

NA MINHA CASA >>> Série de entrevistas do músico Adolar Marin na net agora virou programa de rádio (na RadiocraciaJá). Toda terça-feira, às 12h30, com reprises na quinta-feira, às 23h20 e no sábado, às 11h. Um quadro que fazia parte do programa, o ‘Dica sem Jabá‘, agora tem horários próprios: segunda-feira às 11h30 (com reprises na quarta-feira, às 15h10 e sexta-feira, às 19h20)

POEMA EM CASA >>> Série de leituras publicadas pelo poeta Ademir Assunção no Facebook com textos de Pedro Juan Gutiérrez, Glauco Mattoso, Frederico Barbosa, Chacal e Lou Reed, entre outros

>>> MAIS ADEMIR >>> A VOZ DA POESIA E A POESIA DA VOZ >>> O poeta e a cantora Jordanna Souza produziram um pocket-show online, cada um em sua casa, disponível no site sob uma colaboração de R$30, realizada pelo sistema Pagseguro

…

ORÁCULO MUSICAL >>> Toda quinta-feira tem uma nova mensagem do mago e multiartista Marcio Cassoni, 'O guardião do tempo', na página do Atelier Travessia

DAN SANTOS >>> Músico apresenta seu trabalho autoral. Após lançar ‘Carta’, apresenta o single ‘Orgânico’. As músicas fazem parte de seu ep, ‘Entre’, a ser lançado até o fim do ano. Nos dias 14 (no Instagram) e 15 (no Facebook), Dan se apresenta em lives, às 21h (veja mais na agenda)

HELEN TORRES >>> A cantora do Chêro da Poesia e organizadora do Sarau da Maria contou um pouco de sua trajetória no podcast ‘No Trem do Tempo’ (ouça aqui). Entre lá e confira também as histórias de Marah Mendes, Janete Amaral, Sacolinha e Ana dos Santos, entre outros

…

…

…

MEGAFONE >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM. Galdino também organizou e vem postando em seu canal no Youtube a série ‘Depois da Hora’ com cerca de 300 vídeos curtos com depoimentos a respeito de lugares, pessoas, situações, citações, sobre eventos literários, saraus e encontros acontecidos em suas andanças como artista e ativista do movimento alternativo

… Quinta – 6 de agosto – 20h30 … Samira Regina e Vinicius Maganha. Dupla realiza sua ‘Live das Quintas’, com transmissão pelo Facebook

HELENA ARRUDA >>> Mestra e doutora em Literatura Brasileira (UFRJ), é poeta, contista e ensaísta. Autora dos livros Interditos – poemas (2014), Mulheres na ficção brasileira – ensaios (2016) e Corpos-sentidos (2020)

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente Bolsonaro).

>>> MAIS NESTARDO >>> ANTES ARTE DO QUE NUNCA >>> Em seu canal no YouTube, o artista tem divulgado o trabalho de músicos, poetas e diversos artistas alternativos. Se inscreva e acompanhe suas produções