Após a festa dos blocos e a liberdade do carnaval, país volta a se preocupar com o fascismo do presidente

ANTIFASCISMO 1 >>> Nesta semana, o atual presidente convocou e apoiou manifestações públicas contra o STF e o Congresso. Nem vou gastar o tempo e a paciência do leitor enumerando as diversas atitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Quando ele homenageou um torturador em plenário deveria ter sido imediatamente cassado e alijado da vida pública (e sua candidatura à presidência jamais aconteceria). Mas as instituições ‘engoliram’ a declaração fascista porque estavam mais preocupadas em provocar o impeachment de Dilma e a desmoralização pública de Lula do que em defender a democracia brasileira. Com isso, insuflaram e trouxeram à luz os mais baixos e obscuros movimentos direitistas. Traduzindo: pavimentaram o caminho para a empreitada que levou os fascistas ao poder. Hoje, leio em jornalões algumas linhas ‘arrependidas’. Mas, agora, já não basta apenas o arrependimento. É preciso aquela mesma intransigência condenatória que os editoriais exibiram contra os petistas. É preciso o mesmo empenho catastrofista com que as emissoras de maior audiência abriam seus jornais nacionais diários, usando a palavra ‘crise’ a todo instante (ora pelo percentual de desemprego, ora pelo preço da gasolina, ora pela cotação do dólar – todos em números semelhantes ou bem abaixo dos atuais). Agora, amigos, não há mais tempo para atitudes conciliatórias: ou as instituições se organizam numa grande frente em defesa da democracia e pelo impeachment do presidente fascista, ou o presidente fascista e seus apoiadores vão institucionalizar o fascismo no Brasil.

ANTIFASCISMO 2 >>> Claro que este blogueiro, artista dos saraus, preferia não abrir o post falando de política. Mas aqui, há quase cinco anos, o leitor encontra um espaço que defende a democracia e o respeito à diversidade. Quando o pesadelo fascista passar (e vai passar), não quero ser confundido com aqueles que se calaram (porque têm vergonha, mas apoiaram) ou se mantiveram ‘neutros’ (e permitiram que o fascismo se instalasse). Então, que fique bem claro: este blog se alinha com o movimento antifascista e se insere na luta pelo restabelecimento da democracia. Pelo impeachment de Bolsonaro, já. Fora, fascistas!

ANTIFASCISMO 3 >>> A banda Titãs e os cantores Arnaldo Antunes e Nando Reis se manifestaram contra a inclusão da música ‘O Pulso’ numa postagem do astrólogo Olavo de Carvalho, aliado de Bolsonaro, que convoca para um ato contra o STF e o Congresso. Em vídeo, Arnaldo (co-autor da canção ao lado de Marcelo Fromer e Tony Bellotto) diz que notificará Olavo judicialmente. “Esse uso vai contra tudo que eu prezo, defendo e acredito. Instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal preservam aquilo que ainda nos resta de democracia. É muito revoltante ver uma criação minha ser usada contra todos os meus princípios”.

ANTIFASCISMO 4 >>> Claro que eu não sou especialista e nem vou comentar porque vi apenas alguns dos desfiles que a tevê transmitiu (prefiro desfilar do que assistir). Mas, do pouco que vi, adorei o samba da Mocidade sobre a grande Elza Soares, gostei de ver em São Paulo a vitória de uma escola que homenageou Paulo Freire e curti de montão o tema do desfile da Mangueira, que falou de um Jesus negro e defendeu a diversidade religiosa, além de colocar na avenida versos como: ‘não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão’. Os fascistas bolsonaristas tiveram que engolir mais essa.

BLOCO DA MARIA NA MERCEARIA >>> Pela quinta vez o Bloco da Maria entoou suas melodias e saiu cheio de pernas e de graça pela praça Carauari. E foi lindo, mais uma vez. Este rouco roqueiro, blogueiro e bloqueiro também se esbaldou de gritar pelas quebradas de lá. Quando a alegria é muita, a gente até desconfia da realidade. Mas aconteceu de verdade: éramos eu e meus amigos cantando marchinhas novas e antigas naquela praça da Vila Maria. Pulando feito crianças, entre abraços, sorrisos, brindes à amizade e à felicidade coletiva. Alegria, alegria e muita força pra combater esse fascismo no nosso dia a dia. Assim falaram e desabafaram os loucos do Bloco da Maria. Pós folia, posto aqui um solidário e reflexivo samba que o jovem Chico Buarque compôs (talvez a minha música preferida sobre o tema). Fala de um possível ‘carnaval-esperança’. Que eu vislumbro. E canto junto:

“Era uma canção, um só cordão, uma vontade / de tomar a mão de cada irmão pela cidade

No carnaval-esperança / que gente triste possa entrar na dança

que gente longe viva na lembrança / que gente grande saiba ser criança”

AGRADECIMENTOS >>> Que maravilha poder viver tudo isso mais uma vez. Agradeço ao timaço de parceiros da nossa ‘ala de compositores’: Marcio Butarello, Sidney Kitagawa, Jamir Nogueira e Walter Zanatta. Ao pessoal do Sarau da Maria: Helen, Deise, João Emilio, Marici e Lalá. À nossa porta-estandarte Rosária, ao Roger Cast e à Elaine, à Andrea e ao Toninho, aos instrumentistas da Unidos da Água Fria e ao ‘The Eye’, Roberto Candido (espalhei algumas fotos dele pelo post: aqui você confere todas, além de algumas imagens da Selma Bizon e da Ligia Regina). E, principalmente, agradeço a cada um dos amigos que acreditaram nessa farra e foram lá mais uma vez pra colocar esse encontro na história (ao menos, na nossa história – na prosaica e muito feliz história das nossas vidas). Eu curti!

A MARCHINHA DO ANO QUE VEM >>> No meio da folia, ao reencontrar amigos da Vila Maria que jogaram bola comigo, relembramos a trajetória de glórias (pero no mutcho) do nosso invencível (só que não) time de futebol, o Basec (sigla para Bar dos Artistas Sociedade Etílica e Cultural). No ano que vem, é bem capaz de rolar uma marchinha sobre ele (aguardem!). Lembrei a todos que o Kita já fez uma marcha-enredo contando a história da Vila Maria como se ela fosse um país. E que Arnaldo & Butarello já falaram de ruas, bares e turmas da Vila. Jamir veio com a ideia de uma grande festa da Maria (a Vila) com os seus vizinhos (as vilas Gustavo, Sabrina e Guilherme). Zanatta, do Clube Caiubi, homenageou o pessoal do Sarau da Maria (a gente ficou todo todo). A ideia é que, a cada ano, mais compositores amigos componham para o bloco (quem aí se habilita?). A única exigência é que a marchinha fale da Vila Maria. Um dia, juntaremos todas elas no cd do Bloco da Maria. No mínimo, além da diversão, será mais um registro das aventuras dessa turma que se mete em política & cultura desde os tempos da luta contra a ditadura. Nossa Vila, como a de Noel, não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz marcha valsa rap rock sarau carnaval e samba também.

NOTAS LITERÁRIAS

LIBERTO E SOLANO TRINDADE >>> Convidado a contar minhas experiências neste blog e no Sarau da Maria, fui ao programa Casarte Marginal, apresentado por Alexandre Paulino e Aline Lopes na rádio CasilêOca. Lá, num sobrado em Santana, tive o prazer de conhecer o ativista Liberto Trindade, filho do famoso poeta Solano Trindade. As convicções e ideais de justiça do pai acabaram passando para Liberto, tornando-o também um homem engajado nos movimentos sociais por igualdade e liberdade. Liberto (lindo nome dado pelo pai), artista do samba, trabalhou em teatro e foi sindicalista. Hoje, além da rádio comunitária, promove saraus e estudos literários em seu espaço cultural, onde mantém um misto de biblioteca pública e sebo de livros. No vídeo acima, de que Liberto também participa, artistas contam um pouco da importância do trabalho de seu pai.

PAULA VALÉRIA ANDRADE >>> Além de promover a volta do sarau Feminino Infinito (no dia 8 de março, na Casa do Jasmin – clique no cartaz), a poeta Paula Valéria Andrade anuncia para breve o lançamento em Portugal da coletânea ‘Mulherio das Letras em Lisboa’ (com organização de Adriana Mayrinck). Paula se diz feliz em participar de um grupo de ‘mulheres que produzem literatura, unidas na palavra, sororidade e coletividade na conectividade’. Por outro lado, desabafou nas redes sociais a sua insatisfação com o fascismo cotidiano disseminado pelo atual des(governo). Leiam um trecho:

‘As políticas de cidadania e educação foram decepadas. O vazio de destruição de uma biblioteca – entre tantas e tantas país afora – que não se dá valor. Mas o que é valor, e respeito, nesse momento brasileiro? Palavras fadadas ao museu? Palavras fa(r)dadas disfarçadas? Quem é quem no jogo cruel e invisível do fascismo? Ecos sem respostas. Distorção. Resistir é preciso‘.

BRISA RODRIGUES >>> Foi com muita alegria que ouvi a poeta Brisa Rodrigues declamando meu poema ‘Nonarte’ (publicado na antologia ’40 poetas em SP’). Agradecido, deixo o link de sua página no Youtube (clique aqui), onde ela realiza um precioso trabalho de divulgação de escritores desconhecidos (como eu) e também declama textos de poetas consagrados, além de suas próprias criações. Brisa, que também é ceramista, já lançou o livro de poemas ‘Aromas Cósmicos’ (com lindos desenhos de Paula Miranda, feitos em extrato de nogueira sobre papel algodão). Finalizo com um belo poema de Brisa:

Estandarte dos autênticos

ser

o que somos

é o nosso

supra sumo,

seja qual for

o ônus.

PRÊMIO CEPE >>> Saiu a lista dos vencedores da 5ª edição do Prêmio Cepe Nacional de Literatura e do 2º Prêmio Cepe Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Os prêmios tiveram mais de 1.500 inscritos em todo o Brasil, sendo a maioria de São Paulo. Na categoria ‘romance’, ganhou a paulista Vanessa Molnar Maluf (na foto acima), com ‘A importância dos telhados’. Na de ‘contos’, Emir Rossoni, de Porto Alegre, com ‘Erros, errantes e afins’. Na de ‘poesia’, Zulmira Alves Correia, de Salvador, com ‘As cartas de Maria’. Na de ‘literatura infantil’, Viviane Ferreira Santiago, de Ferraz de Vaz – SP, com ‘A biblioteca de Bia’. Na categoria ‘literatura juvenil’, Carolina Becker Koppe, de São José – SC, com ‘Contos com Gigantes’. As obras serão publicadas pela Cepe Editora até o final do ano.

VERISSIMO >>> Em recente entrevista à Folha, Luís Fernando Verissimo, além de falar sobre política e literatura, afirmou que seu personagem mais famoso, o Analista de Bagé, receberia Bolsonaro ‘com um joelhaço e um tratamento que envolveria lobotomias e uma nova eleição. Séria, desta vez’. Verissimo, que começou a escrever sob a censura da ditadura militar, vê com tristeza as tentativas de reeditar o AI-5 feitas pelo atual (des)governo. Disse também não entender como uma pessoa que enxerga o país à sua volta, vive suas desigualdades e sabe a causa das suas misérias pode não ser de esquerda. ‘Ser de esquerda não é uma opção, é uma decorrência’.

DESTAQUES DA SEMANA

QUINTA – 27 de fevereiro – 20h … Thiago K no Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912. Show do cantor e compositor que lançou recentemente o cd ‘Quando o grito enfim chegar’, todo de parcerias com o letrista Gregory Haertel. O álbum foi acoplado ao livro homônimo de Gregory, com fotos de Sabrina Marthendal (que também organizou uma mostra). O projeto foi viabilizado após campanha de financiamento em que mais de 200 pessoas colaboraram.

SEXTA – 28 de fevereiro – 19h30 … Slam da Guilhermina comemora niver de 8 anos com intervenções artísticas do dj Pê e pocket-show ddo mc Beká. O grupo organizador é composto por Cristina Adelina, Emerson Alcalde e Uilian Chapéu (com participação de Cleyton Mendes, Legant e Renata Ravok). Na praça ao lado da Estação Guilhermina do metrô

SEXTA – 28 de fevereiro – 22h … Banda Saco de Ratos apresenta seu divertido e sacolejante repertório autoral, além de algumas versões de blues e rocks nacionais. Com Mario Bortolotto (voz), Fabio Brum e Diego Basanelli (guitarras), Fabio Pagotto (baixo) e Rick Vecchione (bateria). No Clandestino Estúdio, à rua Augusta, 2366

SÁBADO – 29 de fevereiro – 15h às 23h … A Idade da Terra em Transe. 41º edição do evento organizado por Gilberto Petruche, Eduardo Osmedio e a turma do Jardim Psicodélico, tem shows, discotecagem e exposições (clique no cartaz), além do churrasco comunitário e da comemoração de niver. No Videoclube Charada, tradicional point de resistência cultural da ZL, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h … Blablablá … Lançamento do livro ‘O reino – a história de Edir Macedo – uma radiografia da Igreja Universal’, do jornalista Gilberto Nascimento, que participa da com roda de conversa (mediação de Escobar Franelas). Na abertura, pocket-show de Célio Sousa. Com microfone aberto. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista

QUARTA – 4 de março – 19h30 … Lançamento do livro ‘Filha do fogo: 12 contos de amor e cura’, de Elizandra Souza. Na programação, exibição do curta ‘Dara – a primeira vez que fui ao céu’, dança de Regina Santos e leitura dramática por Alexandra Ucanda (clique no cartaz). Na Ação Educativa, à rua General Jardim, 660. Elizandra é referência em literatura negra produzida nas periferias de éssepê. Ativista cultural há 18 anos, é fundadora do Sarau das Pretas e editora do Coletivo Mjiba. Participou de diversas antologias literárias e publicou os livros de poesia ‘Punga’ (com Akins Kintê) e ‘Águas da Cabaça’:

QUARTA – 4 de março – 21h … Talento MPB – Banda Issoo! apresenta o show ‘Sonhos Líquidos’. Banda formada por Tin Oliveira (guitarra, voz e composições), Tatiana Lucky (voz e performances), Benigno Sobral (baixo) e Telo Ferreira (bateria) tem três singles, um cd e vários vídeos lançados. No Bar Brahma, à avenida São João, 677

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

AGENDÃO

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA – 27 de fevereiro – 19h30 … MonoClub Trio Blues Grass. Na Quinta dos Infernos, à rua Coronel José Eusebio, 109

QUINTA – 27 de fevereiro – 20h … EletricDum apresenta ritmos amazônicos, música caribenha, negra e indígena no show ‘Guitarradas Quebradas’. Participação da cantora Aíla. No Sesc Santo André, à rua Tamarutaca, 302

QUINTA – 27 de fevereiro – 20h30 … Cao Laru no Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141. Banda viajante vem rodando o mundo em uma kombi e motorhome desde 2016, apresenta seu segundo álbum, ‘Fronteiras’

QUINTA – 27 de fevereiro – 21h às 4h … Roda de choros e maxixes com o Cordão Carnavalesco Atletas do Sereno. Caminhada do Xangô (rua General Jardim, 90) até o Alberta#3 (rua São Luís, 272)

SEXTA – 28 de fevereiro – 12h30, 17h e 18h30 … Márcia Mah. No Café com Música, cantora e compositora se apresenta acompanhada pelos músicos Luiz Anthony (violoncelo e bandolim) e José Marcos (violão). Na avenida Paulista, 1313 (também nos dias 15 e 31 de março)

SEXTA – 28 de fevereiro – 19h … Oficina de Afrobeat na Ocupação Ermelino Matarazzo, à avenida Paranaguá, 1633. Com a dançarina e arte-educadora Vanessa Soares. Exibição de um curta-metragem gravado em Lagos, na Nigéria, seguido de bate-papo

SEXTA – 28 de fevereiro – 20h … Cigarras Psicodélicas no Santa Sede, à av. Luiz Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô

SEXTA A DOMINGO – 28 e 29 de fevereiro e 1 de março – 20h … As Mãos Sujas. Peça dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo. Texto de Jean Paul Sartre. Na sala Jardel Filho do CCSP

… … … SEXTA – 28 de fevereiro – 20h … Sander Mecca canta acompanhado pelo violonista Douglas Froemming e com participação de Marcio Guimarães. No Quinto Pecado, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana … … … SEXTA – 28 de fevereiro – 21h … 5ª Noite do Karaokê. Festa organizada por Rafael Nestardo no Estúdio Toca do Disco, à rua Grecco, 629 … … … SÁBADO – 29 de fevereiro – 14h … Lançamento do Livro ‘Nem te Contos’, com sarau (clique no cartaz). Todos que adquirirem o livro concorrerão a um quadro pintado pela artista plástica Anna Maria Barreto. No Domênica Café, à rua Dr. José de Queirós Aranha, 45, na Vila Mariana … … … SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h … CiaClaVan no Eclipse Bar Cultural, à rua Astorga, 621. Encontro de poesia, dança e roda de conversa do projeto (Des)Memória. Depois, show de rock com a banda Jet-22 … … … SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h às 22h … Batalha do Konks (temática). Palco aberto e convidados (clique no cartaz). No Ceu São Mateus, à rua Curumatim, 201 … … … SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h às 23h30 … Picanha de Chernobill (às 20h) + Acústico Rock Eddie Vedder (às 18h). No Alma Coliving, à rua Capitão Francisco de Paula, 264, em Campinas … … … SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h … Roda de Educação sob o tema ‘Imersão na Obra de Paulo Freire’, sob a mediação de Maria Vilani. No Centro de Arte e Promoção Social, à Rua Jeriquituba, 325 … … …

SÁBADO – 29 de fevereiro – 16h … O Circo Chegou – na ZL … A Cia. Raso da Catarina leva às ruas espetáculo circense com música, dança, hip-hop e cultura popular. Na Rua do Carvalho Brasileiro, 57

SÁBADO E DOMINGO – 29 de fevereiro e 1 de março – 16h … Nem Isso Nem Aquilo – Quando os Pais se Separam … Espetáculo teatral reúne quatro cenas sobre o impacto da separação dos pais na vida das crianças: ‘Como Falar com um Anjo?’, de Claudia Barral, ‘Uma Barraca Para o Resto de Minha Vida’, de Bruna Pligher, ‘Pé na Estrada’, de Lucas Mayor, e ‘Ninguém Sabe’, de Marcos Gomes. No CCSP, Sala Jardel Filho, à rua Vergueiro, 1000

SÁBADO – 29 de fevereiro – 17h … Vertin faz show “Pássaro Só”. Música, poesia e performance, na primeira turnê do artista em Portugal. No Club33, em Vila Real

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h … Kiko Dinucci, Nina Oliveira e Roda De Coco. Na Associação Mogi-Cruzense para Defesa da Criança e Adolescente, à rua Antonio Cordeiro, 164, em Mogi das Cruzes

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h às 4h … Abertura da exposição ‘Três Relatos’, de Camila Kohn. Na abertura, as bandas ‘Os Mortos’ e ‘Capitã Trippa’. Participação dos djs Consuelo Gregori, Jean Martins e Ian Uviedo. No Niá, à rua Primeiro de Março, 84 (metrô Santa Cruz)

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h … Tributo a Black Sabbath no Santa Sede Rock Bar, à avenida Luís Dumont Villares, 2104

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h … Sarau Pelos Direitos da Natureza com Vanessa Hasson. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h30 … Sarau do Grajaú. Com palco aberto e convidados. Pocket-show de Elio Camalle. Na rua Antônio Comenale, 166

SÁBADO – 29 de fevereiro – 19h30 … Lançamento da 6ª edição da Lavoura, a primeira a ser comercializada. Curadoria de Francesca Cricelli (poesia) e Caroline Rodrigues (prosa). Na Livraria Gutenberg, anexo da Mercearia São Pedro, à rua Rodésia, 34

SÁBADO – 29 de fevereiro – 20h … Noite de Contos, com Fabio Lisboa. Ingresso (R$30) dá direito ao prato da noite (macarronada com molho de abóbora) e a participar do bate-papo sobre a narração de histórias ‘Degustando Ideias’. No Espaço Acalanto, à rua Acalanto de Bartira, 77

SÁBADO – 29 de fevereiro – 20h … Bloody Sabbath no Lê Rock Bar, à rua Chico Pontes, 1791

SÁBADO – 29 de fevereiro – 20h … Los Coringas toca rock, pop e reggae no Taberna ChoppWagen, à av. Luiz Dumont Villares, 2116. Banda é formada por Carlos Pé de Pano (bateria e vocais), Ale Jura Oliveira (baixo e vocais) e Deh Oliveira (violão e vocais)

SÁBADO – 29 de fevereiro – 21h … Marina Melo apresenta canções de seu novo disco, ‘Estamos Aqui’, acompanhada por Naná Rizinni e Samantha Machado. No Sesc Belenzinho, à rua Padre Adelino, 1000

SÁBADO – 29 de fevereiro – 23h … Orixás na MPB. Com Raquel Martins (violão e voz), Adriana Aragão (atabaques) e Sandra Cavalcanti (percussão). No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

DOMINGO – 1 de março – 17h às 23h … Música latina com a banda Manatiana e o dj B8. No Red Light Duplex, à rua Senador Fláquer, 845, em Santo André

DOMINGO – 1 de março – 17h … Dan & His Rockers tocam rockabilly no Bar Brahma, à avenida São João, 677

DOMINGO – 1 de março – 18h às 23h30 … Sarau de lançamento do livro ‘FerroVia Láctea’, de Daniel Faiad. No Santa Sede, à avenida Luís Dumont Villares, 2104. Na programação, rock nacional e mpb com a Banda Retrorama, peça teatral ‘Povo da Terra’ e exposição de arte de Enzo Maia

SEGUNDA – 2 de março – 17h … Slam Resistência – Parem de nos matar. Batalha acontece na primeira segunda-feira do mês no escadão da Praça Roosevelt, esquina com Rua Augusta

TERÇA – 3 de março – 19h30 … Clube de Leitura promove encontro de Paulo Scott com seus leitores. Conversa sobre o livro ‘Marrom e Amarelo’, com mediação de Humberto Conzo Junior e Tamlyn Ghannam. Na Mercearia São Pedro, à rua Rodésia, 34. No sábado, dia 7, com Maria Rita Khel

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa da terça passada, com Ivan Ferretti (foto), tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

ATÉ 1 DE MARÇO … Leonardo da Vinci – 500 anos de um Gênio … Mostra conta a trajetória do gênio renascentista, passando por suas invenções, pinturas, esculturas e obras. Entrada gratuita às terças (sujeito a lotação). No MIS Experience, à rua Vladimir Herzog, 75, na Água Branca

ATÉ 14 DE MARÇO – 19h … Banidos: obras censuradas no decorrer de três séculos fazem parte do acervo de raros da Biblioteca Mário de Andrade. Na rua da Consolação, 94

ATÉ 15 DE MARÇO – das 10h às 20h … Revelando Hilda Hilst – Organizada por Jurandy Valença (que foi assistente da escritora em seus últimos anos, convivendo com ela na Casa do Sol), exposição marca a data dos 90 anos de Hilda apresentando fotos e desenhos inéditos, além de livros e vídeos. No Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158 (exceto às segundas)

CURSOS >>> O Cemitério de Automóveis (teatro, bar, livraria e point cultural situado à rua Frei Caneca, 384) está promovendo alguns cursos neste início de 2020. O primeiro é com Ricardo Lísias, ‘São Paulo: cultura e política através da Família Tobias’ (por 4 sábados, a partir de 25 de janeiro). Fabrício Corsaletti, traz a oficina de escrita de crônicas ‘Perambule’, em fevereiro. Janaina Leite dá o curso ‘Dramaturgias híbridas e performativas’ – o potencial do documento como dispositivo de criação dramatúrgica para atores, dramaturgos e diretores (em fevereiro). Lucas Mayor e Marcos Gomes continuam a tocar a oficina ‘Formas Breves’ (em fevereiro, com intervalo pro Carnaval). Mário Bortolotto dará curso de direção (no início de março) e Marcelo Montenegro de roteiro para séries (no final de março). Informações e reservas pelo fone 9.6319-0444 ou pelo e-mail cemiteriocursos@yahoo.com.br

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, inicia campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (não é preciso assinar a história com seu nome real – use um nome fictício). Regulamento e inscrição gratuita no link

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW COM MÚSICAS DE CARTOLA >>> Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!