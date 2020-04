Acredite, se puder: Bolsonaro fez piada ao responder sobre o trágico recorde de mortes por coronavírus

E daí? eu sempre defendi a morte

E daí? eu sempre defendi a tortura

E daí? eu sempre quis fechar o Congresso

E daí? eu sempre fui a favor da censura

E daí? eu nunca fui democrata

E daí? eu sempre fui machista

E daí? eu sempre fui racista

E daí? eu sempre fui homofóbico

E daí? eu sou terrivelmente evangélico

E daí? eu sou o senhor da mentira

E daí? eu sempre neguei a fome

E daí? eu sempre neguei a ciência

Lamento, quer que eu faça o quê?

…

O texto acima, parodiando algumas falas e ações inaceitáveis de Bolsonaro, é de Lucas Verzola, escritor e editor da Revista Lavoura, que também afirmou em sua página no Facebook: “o escroque que ocupa a presidência não vai conseguir se desvincular das pilhas de cadáveres que infelizmente se multiplicarão por sua ação e omissão. Que aqueles que podem agir acordem logo“.

Questionado por jornalistas sobre o recorde de mortes por coronavírus (mais de 5 mil, ultrapassando os números da China), Bolsonaro ‘brincou’ (provocando risos em alguns de seus estúpidos seguidores presentes): “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre“.

Escolha a ordem de sua preferência e acrescente a esses adjetivos (colhidos na net) outros que melhor representem a indignação de uma nação diante da inacreditável declaração de seu (des)presidente: fascista, irresponsável, genocida, despreparado, inconsequente, negligente, pulha, criminoso, idiota, arrogante, incompetente, canalha, imbecil, torturador, demente, facínora, acéfalo, filho da puta, lixo, perverso, esgoto, monstro, desumano, maldoso, desalmado, desgraçado, energúmeno, insensível, psicopata, cínico, desrespeitoso…

MÁSCARAS >>> Da janela de sua casa este blogueiro observa diariamente o vaivém das pessoas, a pé, nos carros, bikes e ônibus. É nítido comprovar o aumento do movimento nas duas últimas semanas. Contrariando as orientações da OMS, as declarações idiotas do (des)presidente semeiam a dúvida sobre a letalidade do vírus, o que leva a população a subestimar o poder destrutivo da Covid. Também reparo que, aproximadamente, de cada grupo de dez pessoas, apenas umas quatro usam máscaras (se tanto). Dessas, três são mulheres. Leio em pesquisa do Datafolha que ‘mulheres estão mais isoladas e preocupadas com coronavirus’ e que a ‘rejeição a Bolsonaro e a desconfiança a suas falas são maiores entre elas’. Isso diz muito sobre a ‘superioridade’ do homem brasileiro: machistas ignorantes como o (des)presidente Bolsonaro, acham que ‘não pegam nada’, e que o vírus é só uma ‘gripezinha’. E assim, o machão brasileiro dissemina o corona e o leva para dentro de sua própria casa. E assim, contamina familiares e amigos que precisarão de um leito de hospital, que não estará disponível. E assim, tragicamente, chorando ao lado de um caixão fechado, talvez entenda que aquela ‘besteirada toda de isolamento social’ era mesmo necessária. Na Argentina, por exemplo, o presidente Alberto Fernández encarou com seriedade e responsabilidade a ameaça da pandemia desde seu início. E o número de mortos é ínfimo se comparado ao do Brasil (veja na ilustração abaixo, colhida na net). Aqui, como não temos presidente, os números saltam assustadoramente a cada dia. Um fascista abilolado ocupa o cargo máximo da nação, mas não tem a menor noção do que faz lá. Cinco mil brasileiros morreram e ele disse: “E daí?”. Deveria ser preso.

…

MANCHETES >>> O blogueiro gostaria de falar só das lives com shows, rodas de conversa e saraus. E do auxílio emergencial aos artistas que seguem atuando nas redes sociais. Mas, como já sabemos, o auxílio não virá (cadê Regina Duarte?). E não dá pra não falar da inação do governo federal diante da pandemia. E do pandemônio diário causado pelo (des)presidente (seja na área da saúde, da política ou da economia). Só pela sequência das manchetes dos últimos dias já se sente a movimentação desconfortável de Bolsonaro & filhos e o modo autoritário como ele se defenderá para evitar o encaminhamento de seu impeachment (bem como a investigação das milícias, das fakenews e das denúncias de Moro, pela PF). A meu ver, ou o STF e o Congresso tiram ele de lá, ou ele calará STF e Congresso. Enquanto Bolsonaro estiver no poder a democracia estará ameaçada. Confira os títulos de sites e jornais nesta semana:

“Celso de Melo abre inquérito para investigar denúncias de Moro sobre ingerência de Bolsonaro na PF. 31 solicitações pedem impeachment de Bolsonaro. Estudo da UFRJ aponta que 55% dos tuítes a favor do presidente são feitos por robôs. PF identifica Carlos Bolsonaro como articulador das fakenews. Novo chefe da AGU, indicado por Bolsonaro, diz que ‘não é hora para criminalizar fakenews’. Bolsonaro diz que esquema de fakenews do filho Carlos é ‘liberdade de expressão’. STF recebe pedido para obrigar Maia a analisar impeachment. Bolsonaro dará ao centrão controle de R$68,5 bilhões em troca de apoio no Congresso. ‘Quem manda sou eu’ diz Bolsonaro ao anunciar recurso contra decisão no STF que barrou Ramagem na PF“.

Viu só? Mesmo sem uma oposição forte, o (des)governo e seus (ex)aliados estão brigando entre si e deixando clara a sua incompetência para governar. Sofre o Brasil, sofre o povo, respirando por aparelhos. Ou, pior, sem…

…

A COMOÇÃO E O ASCO >>> Na última segunda-feira, durante pronunciamento no parlamento espanhol, a diretora de um departamento de saúde chorou ao ler a lista de trabalhadores que morreram no combate ao coronavírus. Em silêncio, todos os presentes se levantaram e aplaudiram, respeitosamente. Dois dias depois, num país chamado Brasil, o (des)presidente local fez piada para não responder a uma pergunta sobre os cinco mil brasileiros mortos por Covid-19.

…

RESPOSTA DO TEJU >>> O cantor, compositor e escritor Teju Franco respondeu ao “quer que eu faça o quê?‘ proferido pelo (des)presidente Bolsonaro: “Quero que você se comporte como um presidente responsável pela vida de 200 milhões de pessoas, que acolha as recomendações da OMS (que o mundo todo respeita), que pare de incentivar as pessoas a se aglomerarem nas ruas e à sua volta, que pare de querer dar um golpe na democracia, que pare de se comportar como uma palhaço arrumando tretas inúteis com todos (ao invés de administrar essa crise gravíssima) e que pare de obstruir a justiça de investigar os bandidos da sua família”

…

COAÇÃO, GENUFLEXÃO & FÉ >>> Pra encerrar o inevitável tema ‘Política & Saúde’, dois assuntos que ilustram a posição criminosa do empresariado nacional frente à pandemia (já falei aqui das desastrosas declarações de Hang, Justus e Durski, entre outros). Em Campina Grande – PB, visivelmente constrangidas (segundo o Sindicato, coagidas por ameaças de demissão), trabalhadoras posaram para fotografias ajoelhadas na calçada, diante das lojas onde trabalham, pedindo a reabertura do comércio local (veja fotos, acima, extraídas de jornais locais).

Na quarta-feira, em Blumenau – SC, foi noticiado o aumento de 173% de infectados após a ‘flexibilização da economia’.

Os empresários da fé não ficam atrás dos comerciantes de SC e da PB. A defesa que os programas evangélicos fazem da ‘volta à normalidade’ para poder reunir e consolar seus fiéis oculta um motivo menos espiritual: a epidemia esvaziou os templos fazendo minguar os dízimos e as tais igrejas não estão conseguindo pagar pelo seus horários na tevê. A ótima reportagem, na revista Piauí, é de Gilberto Nascimento (autor do livro ‘O Reino‘, sobre a trajetória do bispo Edir Macedo e da Universal). Confira aqui

… … …

DOIS PROGRAMAS LEGAIS

E MUITOS OUTROS QUETAIS

… … …

Os artistas Janaina Sant’Ana e Rafael Nestardo protagonizam, respectivamente, Kiki e Maria da Treta em séries caseiras criadas durante o isolamento social. Na sequência, destaco algumas lives, livros, campanhas e vídeos. Acompanhe:

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos onde aborda nossa rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho, além de dar ideias e colaborar na edição, faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios. Aqui, um resumo (e o link) dos cinco primeiros:

Imunidade: Kiki recebe algumas receitas no zap para prevenção do corona. E não mede esforços para imunizar Marco e a si mesma.

A Doação: Kiki conversa com sua amiga Bete, quando ouve do marido um pedido de doação para a comunidade onde mora a empregada Jandira.

Histeria Coletiva: Só porque voltou há pouco da Itália, a amiga de Kiki não quer vê-la e ela vai ficar com a mercadoria encalhada. Essa marolinha de gente histérica vai fazê-la perder dinheiro e ainda ter que dispensar a empregada.

Desobediência Civil: O cerco está fechando e as medidas de isolamento social vão endurecer. Mas Kiki é prevenida e já sabe o que vai fazer para não ser tolhida na sua liberdade de ir e vir.

Kung Flu: Kiki acredita firmemente que “isso tudo aí” é uma conspiração chinesa para dominar o mundo. E não deixa Marco em paz enquanto não o convence de que se tornará uma “escrava chinesa”.

…

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente). Sobre os episódios, ele afirmou: “é óbvio que meu alcance é minúsculo, mas, acho que o nosso papel na sociedade é permanecer fazendo o que o presidente e seus aliados NUNCA fizeram pelo país (nem antes e nem agora com COVID-19): se conscientizar, se unir, cuidar e se fortalecer”. Inscreva-se aqui para assistir a outros trabalhos do artista

Capítulo 1 – No primeiro episódio de “A Dona do Esculacho” a apresentadora Maria da Treta ensina a fazer a “Quarentena Verdadeira” (no vídeo, acima)

Capítulo 2 – Depois do sucesso da primeira receita, Maria da Treta apresenta um prato indigesto! A “Quarentena Brasileira Escrota”

…

CRB DEBATE >>> Nesta sexta-feira, primeiro de maio, a partir das 17h, o CRB (Curso de Realidade Brasileira) de Guarulhos, dá prosseguimento a série de encontros que analisam a grave crise social, econômica, política e sanitária que vivemos. Com participação de Juliane Furno, doutoranda em Economia pela Unicamp e transmissão ao vivo pela página do CRB

…

POEMA DO LAUREATTI >>> Em seus 9 anos de atividade, o Coletivo Perifatividade já realizou diversos saraus, rodas de conversa, festas, lançou livros e registrou em cd os poemas e intervenções de vários participantes de seus saraus. No ‘Antologia e Coletânea (Volume II), de 2013, foi incluído o texto ‘Para além dos muros’, do poeta Cláudio Laureatti, um dos organizadores do Sarau da Paulista

…

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link

…

CIA DUO ENCANTADO >>> Dando sequência aos “Contos na Quarentena”, o Vídeo 3 traz uma história em verso que culmina com uma adivinhação: “Que bicho é esse?”, de autoria de Rosita Flores. Se inscreva e saiba mais no canal da companhia no Youtube

…

LOURENÇO NA MERCEARIA >>> O escritor e quadrinista Lourenço Mutarelli é o convidado de hoje (30 de abril) no projeto Merça Convida, bate-papo organizado pela Ria Livraria, na Mercearia São Pedro. A conversa mediada pelo escritor Jorge Ialanji Filholini será transmitida via Instagram

…

WANDER B >>> Cantor, compositor e performer lança seu quinto álbum solo (o terceiro no formato piano e voz) chamado “Delírios de um deus voyeur” (ouça no Spotify) e também o curta-metragem “Dois quilos de carne de segunda“, nome da faixa que abre o disco. O filme, narrado por Wander, é dele e de Jezz Chimera, tem trilha sonora de Luiz Fernando Montanher e foi realizado durante a quarentena da Covid-19. O texto, escrito originalmente para teatro, “fala de uma pessoa, de nome ‘humanidade’, que diz palavras que poderiam fazer sentido, se tudo não tivesse se acabado”

…

RUBENS JARDIM E ‘AS MULHERES POETAS’ >>> Os três volumes de ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional realizado durante seis anos por Rubens Jardim, já estão disponíveis na net (acesse aqui). Agora, a intenção do poeta (um dos organizadores do Sarau da Paulista e do Gente de Palavra) é despertar o interesse de alguma editora para transformar esse material em livros impressos. E aí, quem se habilita?

…

FOCUS: A CAMPANHA E AS LIVES >>> A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da companhia tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Neste domingo será exibida a coreografia Ímpar, cujo nome é uma referência ao momento que é único e singular, o agora. Assista e mande perguntas

…

LIVES DA RAQUEL >>> A cantora e compositora Raquel Martins tem apresentado lives no Facebook, sem data nem horário pré-definidos, além de postar novas parcerias (como essa com Laura Campanér, no vídeo acima) feitas no isolamento da pandemia. Fique de olho em sua página no Youtube, porque ela é supertalentosa

…

TRILHAS >>> Foi num evento do Videoclube Charada, na ZL, que conheci o dj e produtor musical Felipe Zangrandi. Esse profundo conhecedor de nosso cancioneiro vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas. No primeiro (acima), dissecou o disco temático ‘O filho de José e Maria’, de Odair José (com o conjunto Azimuth), apresentando as faixas numa outra ordem que dá mais lógica à história. Em outros programas, entrevistou Nichollas Mariano, colaborador direto de Roberto Carlos no auge de sua carreira e nos apresentou o AJA, grupo surgido no final dos anos 60 com o propósito de ‘levar alegria e apoio musical aos oprimidos’, algo impensável nestes bolsonários tempos de ódio e inversão de valores. Acompanhe os programas porque o Zangrandi sabe das coisas. No mais recente (clique abaixo), ele conversa com Edison DellaMonica, bateristas dos Sparks, conjunto de rock ativo desde os anos 60

… … …

ARTISTAS NA ATIVA

… … …

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

…

‘ARNALDO AFONSO CANTA E CONTA CARTOLA’ >>> Este blogueiro e cantor fará, assim que passar a quarentena, a pré-estreia de seu show com canções e histórias sobre o grande sambista Cartola. A entrada será franca, mas, como o número de lugares é limitado, o espetáculo será apenas para 20 convidados (quem quiser ver, se prepare para fazer reserva pelo inbox do Facebook assim que a nova data for divulgada). Será no salão anexo ao CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria



O SHOW E AS LIVES >>> Nas minhas participações em saraus já vinha me apresentando com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora, onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Neste ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, vou levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Na semana que vem anuncio duas lives de meia hora cada, provavelmente nas segunda-feiras, dias 11 e 18 de maio, às 18h (aguarde confirmação)

…

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

…

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

…

ACORDE EM SI >>> Ayê Produções Culturais, Tom-K Produções e Contexto Cultural são as três produtoras culturais que se juntaram para promover a transmissão de shows musicais ao vivo, online, com artistas de todo país. As lives acontecem de sexta a domingo e a programação com datas, horários e outras informações é divulgada no início de cada semana. Acesse e saiba mais

…

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

…

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Élio Camalle … Carlos Galdino

…

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer … Teju Franco … Aloha, Adolar Marin … Graziela Medori & Alexandre Vianna … Rubens Jardim … Aldeia Satélite … Jeanne Darwich … Paulo Miranda, … Focus Cia de Dança … Claire … Vanessa Bumagny … Victor Mendes Santos … Socorro Lira … Luis Mendes … Poesia Primata … Tato Fischer … Rosinha Morais … Paula Valéria Andrade … Tavinho Paes … Cordeirovich … Léo Nogueira … Zé Manoel … Zé Marcio KaipiraUrbano … Issoo … André Raimundo dos Santos … Galba

…

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

…

ARTISTAS NA RESISTÊNCIA >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (como o pessoal do VideoClube Charada, da ZL, ou do bar e teatro Cemitério de Automóveis, no centrão). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financiamento para a manutenção de suas equipes (como a Focus). Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais de cultura devem se movimentar e exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor (cadê Regina Duarte?)

…

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). Veja aqui

…

… … …

MARIELLE PRESENTE

… … …

…