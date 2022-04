Sei que nada será como antes. Sinto falta dos que se foram. Sinto apreensão nos que estão. Mas estamos voltando com garra e coragem para levar nossa arte aos palcos e ruas da cidade. Nesta semana tem Sarau da Maria, da Casa Amarela e Sopa de Letrinhas. Todos presenciais. É nóis, rapaz, e vamo que vamo na vibe da paz. No mais, o título sensacionalista sobre os orgasmos de Arnaldo Afonso não foi apenas estratégia apelativa para angariar uns cliques a mais. Esta coluna apurou, num furo (ôps) de reportagem, que o sensível (ôps) artista, performático que é, realmente atingiu o orgasmo algumas vezes durante sua contundente (ôps) interpretação da canção ‘Coisas do Amor’. É amigos… ele ainda não se sentou (ôps) no topo do sucesso mundial e nem atingiu o cume (ôps) do ranking do Spotify, mas tá quaaaase chegando láááá… ah.. ah… ahhhhhhhh… ahhhhhh. Chegou. Sarau, Luau e o Escambau tá no ar, meus amô. Este é um blog sério. Mas, às vezes, bem gozador. . … … … DESTAQUES DA SEMANA … … … Quinta – 14 de abril – 15h … Sarau da Maria na Biblioteca São Paulo. Quatro artistas vão se apresentar representado a tchurma da Vila Maria: Arnaldo Afonso, José Carlos Guerreiro, a dupla Cordeiro e Tom Peixoto e o trio Chêro da Poesia, com Helen, Kita e Giadas (foto). No Parque da Juventude, à av. Cruzeiro do Sul, 2630 . . Sábado – 9 de abril – a partir das 18h … Sarau Sopa de Letrinhas, com 20 anos de atividades, volta aos encontros presenciais. Apresentado pelo poeta Vlado Lima, o evento acontece agora em novo endereço: no Dona Carmem Bar e Restaurante, à rua Dr. Bacelar, 649, perto da Estação Hospital São Paulo da linha Lilás do metrô. Além do palco aberto, convidados como os músicos Álvaro Cueva e Cássio Figueiredo e os poetas Daniel Perroni Ratto e Betty Vidigal, entre outros. Este blogueiro e cantor, Arnaldo Afonso, agradece o convite e também estará lá. O poeta BeneDito de Ita lança ‘Pretérito Mais que Imperfeito’. . . Domingo – 10 de abril – a partir das 16h … 97º Sarau da Casa Amarela, na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista. Um dos melhores saraus da cidade, organizado por Akira Yamasaki com o apoio de Escobar, Rosinha e Luka, volta aos encontros presenciais. Com convidados – Cacá Lopes, Ivan Neris, Escobar Franelas e Luka Magalhães lançam livros – e palco aberto pra quem chegar. . . Terça – 12 de abril – 18h … Videomaker, poeta, romancista e ativista cultural, Escobar Franelas lança o livro ‘hipjazzcoolbopfunksambabensoulblue‘, em live transmitida no Facebook da Editora Lavra. Para adquirir, acesse. Aqui um dos poemas:

. LOBOS NÃO ENVELHECEM

Escobar Franelas antes vinham à meia noite

no meio da madrugada

amanhecendo

agora não se importam mais

fazem tudo às claras

sob a luz das balas, das bolas

das bostas dos bois, da bíblia

sob a luz do dia

agora rasgam leis, nos agridem

com seus crucifixos

com os prefixos de suas insígnias

e sufixos no substantivo barbárie

tomam os nossos quintais

as nossas ruas – não nos deixam passar

enquanto ao meio-dia

consumimos prato-feito

temperado com imagens da última chacina

à meia-noite .

.

Sábado – 9 de abril – 20h30 … Leitura dramática e performática da peça ‘Soldado Jesus’, em comemoração aos 38 anos da montagem do espetáculo de Artênio Fonseca, com direção de Akira Yamasaki. Na Aldeia Satélite, com Kethelin Cruz, Rafaela Terriaga, Caroline Bertelli, Claudemir Darkney Santos, Ivan Neris, Mariana Pitta e participação especial de Manogon. Presenças de Artênio e Akira, que falarão sobre a montagem e as investidas culturais em São Miguel, na década de 1980

.

.

… … …

TODA SEXTA, UMA NOVA CANÇÃO

… … …

Na nona edição desta seção criada para tirar o pó das minhas composições engavetadas, mais uma inédita: ‘Coisas do Amor‘. É mentira, mas eu gosto de dizer que me inspirei em Je T’Aime Moi Non Plus, do grande Serge Gainsbourg, para criar meu refrão repleto de gemidos de orgasmos. Ela se junta a ‘Um Dia Feliz’, ‘Só Teu‘, ‘Visita Íntima‘, ‘Hey, Girl‘, ‘O Poema Gráfico‘, ‘Oh, John‘, ‘Tom Jobim No Telhado‘ e ‘E Se De Repente‘, as oito músicas já postadas:

.

.

‘COISAS DO AMOR’

(Arnaldo Afonso)

Amores que vêm pra esquecer de sofrer amores que vão pra lembrar o perdão cada um tem o seu ritmo cada coração uma canção .

cada um tem o seu ritmo cada coração um canção

. A professora Beatriz me ensinou vários recursos mas ela tinha outro aprendiz e eu abandonei o curso

. Esmeralda trabalhava num ofício duvidoso nunca largava sua arma e atirava na hora do gozo

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. A juíza Ana Elisa me prendia atrás das grades me algemava, me batia violava as liberdades

. Com a arquiteta Rosário foi tudo bem planejado nossa casa, um santuário mas a vizinha era um pecado!

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. Benedita e seus quitutes seu beijinho, sua baba de moça seu cheiro, temperos e truques ainda me dão água na boca

. A ascensorista Mercedes de aparência recatada subia pelas paredes quando a porta se fechava

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. Com a radialista Ivone foi amor à primeira audição era feia como a fome mas fiquei cego de paixão

. Fui fiel a Jaqueline banquete pra mil talheres depois que ela fez regime fui jantar com outras mulheres

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. A cubana Soledad conheci pelo YouTube requebrando sem parar Buena Vista Social Clube

. Na filósofa Andréia me atraiu a inteligência primeiro eu chupei suas ideias o resto, foi na sequência

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. Cremilda a boxeadora gritava: “Bate ni mim!” no ringue da nossa cama era uma luta sem fim

. As gêmeas Bel e Clau eram iguais na traição nunca soube qual era qual foi minha mais doce ilusão

. Oh ô… Oh ô ô ô ô… coisas do amor Ah ô ô ô ô… Ah oh… casos de amor

. Solange era toda tatuada ganeshas, planetas e flores tão forte pra cortes de faca tão fraca pra dores de amores

. A bailarina Carolina me levou como num vôo eu tirei os pés do chão e aprendi que amar é sonho

. Amar é sonho… sonho! Amar é sonho… sonho!

. Amores que vêm pra esquecer de sofrer amores que vão pra lembrar o perdão cada um tem o seu ritmo cada coração uma canção

. cada um tem o seu ritmo cada coração uma canção

.

.

… … … COMO FOI … … … COMO FOI 1 >>> Sábado passado este blogueiro e cantor, Arnaldo Afonso, se apresentou cantando Belchior na grande festa que comemorou os 73 anos da cidade de Suzano. Parabéns aos organizadores e à Secretaria de Cultura de Suzano pelo evento que reuniu mais de 200 artistas nos 8 palcos espalhados pelo Parque Max Feffer. Neste sábado, 9 de abril, os centros culturais da cidade ainda receberão mais atrações. Acesse a página da Secretaria e confira toda a programação que terá atividades esportivas, de saúde, meio ambiente e assistência social. Respondendo a mensagens de amigos, publiquei no zap: . EU E BEL, EM SUZANO >>> Tava bonito: eram 8 tendas com shows diversificados: rap, orquestra, mpb, rock, teatro, contação de histórias. E tinham várias barraquinhas de comida, artesanato, de livros, cuidados com a saúde, informações sobre meio ambiente, pula-pula e outros brinquedos pras crianças, jogo de vôlei no ginásio lotado (pra alegria da galera, o time de Suzano ganhou e voltou pro grupo principal). Assisti trechos de shows de alguns ótimos artistas, como os filhos do Lô Borges cantando Clube da Esquina. Demais… Vi Zé de Riba e suas levadas dançantes e bem populares. Cleiton Belchior fez um belo show também, assim como o grupo de reggae do Dinho Araguaia. Eu apresentei as canções de Belchior e teci comentários sobre sua poesia indignada e o significado histórico de algumas canções. Depois, andando pelo parque, fui cumprimentado por pessoas que adoraram meu show. O pessoal da organização também elogiou. Eu agradeci e disse que o mérito é todo das incríveis canções do Bel, que são foda, mesmo. Mas fico superfeliz quando desconhecidos me abordam pra dizer que gostaram do som, da forma como eu canto e da minha postura no palco. Sei dos meus muitos defeitos, mas reconheço quando comentam positivamente algo que é pertinente. Isso sempre ajuda a melhorar e dá uma força danada pra gente seguir em frente. Obrigado a todos. . . COMO FOI – 2 >>> Na quarta-feira fui ao restaurante Florisbela e assisti ao belo desfile promovido pela marca ‘Me Gosto Assim’, de Guta Araújo, para anunciar sua primeira coleção autoral, ‘Infinitas’. Saiba mais sobre a marca criada para respeitar e valorizar a diversidade dos corpos e belezas das mulheres … COMO FOI 3 >>> Após o desfile, corri pra ZN a tempo de dar uma olhada no sarau Encontro de Expressões, organizado por Cale Narman e Sergio Rocha, no Califa Bar. Além dos organizadores, participaram Aline Lopes, Alexandre Paulino e Elis Pessoti, entre muitos músicos e poetas. Na próxima edição eu chego cedinho pra participar também. O lugar é bem bonito e o astral estava lá no alto. . COMO FOI – 4 >>> Gostei muito de ser mais um convidado da série de entrevistas promovida pelo músico Ozi Garófalo, da Banda Gozi. Falei deste blog, do Sarau da Maria e de minhas composições. Quem quiser ver como foi nosso bate-papo, acesse o link. Agradeço a ele pelo convite e deixo um muito obrigado aos amigos que prestigiaram a live e mandaram mensagens nos cumprimentando. Veja também, na página do Ozi no Instagram, as entrevistas anteriores . .

… … … ALGUNS COMMENTS … … … MPB – 1 >>> O poeta Vlado Lima fez post indignado com a falta de opções musicais nas rádios paulistanas. Sabemos, basicamente, que a culpa do jabá, claro. Vários músicos e amigos entraram no ‘debate’. Eu escrevi: Eu ouço a Rádio Usp. Sou velho, ainda ouço rádio. Não acho legal eu mesmo escolher todas músicas que vou ouvir. Além de não ter surpresas, dá trabalho (risos). Quando canso de ouvir a Usp, vou pra Eldorado. Quando o noticiário da Eldorado dá muito espaço pra político fascista, me irrito e corro pra Brasil Atual, que pega em casa com chiado. Quando o chiado se torna insuportável, vou pra Nova Brasil. Enquanto eles tão tocando os clássicos da mpb, ok. São aquelas velhas e belas canções que já sei de cor, mas são boas. O problema é quando eles entram com os contratados da casa. Aiaiai, que popzinho vulgar. Mesmo assim, de vez em quando eu ponho lá. Quando eu pus, nessa semana, dei o azar de pegar o programa de uma dupla de apresentadores ‘animados’ (só que não), falando sobre namoros pela internet e coisas assim. E riam, riam, riam. Não sei do que ou de quem. Desconfiei que fosse de mim, o trouxa que fica zanzando pelo dial ao invés de fazer sua própria seleção musical no celular. Antes de tirar da rádio, tocou uma música horrorosa do talentoso Nando Reis. Uma baladinha chaaata, colcha de retalhos de outras boas que ele já fez. Só que essa era uma cópia muito piorada e supermanjada. Letra e música repetindo clichês de quinta categoria. Pô, Nando, você não precisa disso, meu velho. Na segunda parte da canção, a letra se repetia cansativamente, só que com outro cara interpretando fofamente. Era um dos contratados da emissora, da geração guti-guti, desses ‘jovens’ que parecem cantar com um pirulito na boca. Gente… só pensei: bota aí, por favor, um Élio Camalle, um Edvaldo Santana ou um Conrado Pera nessa programação. Um Kleber Albuquerque, um Chêro da Poesia. Ou então, parem de nos enganar com esse slogan de ‘rádio mpb’. Porque não é, né? . MPB – 2 >>> A ótima cantora Daniela Neris, também professora, contou nas redes que está realizando um trabalho musical com crianças, formando um coral. E que está usando nos exercícios as músicas ‘Benteví’, de Paulinho Pedra Azul, ‘Sobradinho’ de Sá e Guarabyra e ‘Veja, Margarida’, de Vital Farias. Para surpresa dela e de amigos internautas, as crianças, na faixa de 4 a 11 anos, adoraram as músicas e decoraram as letras. Ou seja, belas melodias e textos poéticas sempre vão agradar, desde que as pessoas tenham acesso à essa arte de qualidade. . PRÊMIOS >>> O poeta Celso de Alencar postou comentário dizendo que não sabia que se pagava para poder participar de concursos como o prêmio Jabuti, por exemplo. Eu fiz um comment também: Sim, poeta. Em minha tenra idade eu também achava que os concursos, em geral, tinham uma superequipe de especialistas feras que ficavam de olho em ‘tudo o que se produzia no ano’ e escolhiam os trabalhos que achavam mais merecedores de premiação. Isso pra literatura, música, blog, design e peças de teatro. Como eu era tolinho, né? Trabalhando no Estadão descobri que, pra ser premiado, tem que se inscrever. E que pra se inscrever, tem que pagar. Thanks, baby… mas este impremiável blogueiro está fora disso. Sigo out, alternativo, ativo. Quem sabe, um dia, receba uma homenagem post mortem, pelo conjunto da minha obra. Pra isso acho que ainda não exigem inscrição e pagamento prévio (risos). Ou não. Será? Pouco me importa. Nessa hora já não vou estar nem aí. E nem aqui. .

CASO MARIELLE: QUATRO ANOS DE VERGONHOSA IMPUNIDADE >>> No dia 14 de março de 2018 a vereadora Marielle Franco, aos 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas, coletivos dos saraus e defensores da democracia e dos direitos humanos defendemos. Quatro anos depois, este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle? . . Faz 4 anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto o blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos e pela omissão das autoridades. Repito o texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Nós, brasileiros democratas, seguimos de braços dados com ela, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. Que podem mirar nas nossas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. E nas periferias de todo o Brasil. Marielle sempre estará presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

…

BOM DIA POÉTICO >>> O poeta e ator Milton Luna divulga diariamente em grupos do zap o trabalho de poetas de todas as regiões brasileiras. Lá conheci os textos de ótimos escritores que vou publicando por aqui também. Como esses dois pequenos grandes contos de Carlos Figueiredo:

.

.

MICROCONTO

(Carlos Figueiredo – Belo Horizonte/MG)

A tarde passeia nos pulos e pausas do relógio.

Hoje é domingo e Dulce está na praça alimentando os passarinhos. Ela tenta esquecer as contas atrasadas que insistem em ciscar ao seu redor, cada vez mais gordas e famintas, prontas para arrancar cada grão do seu salário. Dulce comprou o alpiste com suas últimas moedas. Um dia desses sonhou que aqueles passarinhos a levavam voando para um outro lugar, muito, muito distante de tudo.

…

CCN NOTÍCIAS é um site voltado principalmente para a Zona Norte. O Coletivo de Comunicação Norte Notícias foi lançado em novembro de 2020. Entre lá, dê uma olhada geral e compartilhe. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia

…

ÀS SEXTAS – 19h >>> Sons da Resistência. Programa transmitido pela rádio web Expedição CoMMúsica para Brasil, Itália, Peru e Equador. Curadoria e apresentação de Elizabeth Del Nero Tuca. Clique para ouvir

…

ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Nesta edição com Beth Brait Alvim. Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Inscreva-se no canal >>> Nesta edição com. Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores.

…

Sexta e sábado – 8 e 9 de abril – 19h … Festival Dandô Cerrado. Na sexta, Sabah Moraes. No sábado, Vitctor Batista. Programação reúne artistas de Pirenópolis, Goiânia e Anápolis em nove shows online nos dias 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 e 29 de abril, postados no canal do YouTube do Dandô Nacional. Se apresentam individualmente ou em grupo os artistas: Cabocla, Victor Batista e Isabella Rovo com Zabumba de Chita, de Pirenopolis; Sabah Moraes e Ney Couteiro, de Goiânia; Poul, Amanda Ricoldi, Flavio Robbie, Adriana Moreno, Vinícius e Venâncio, de Anápolis; com a participação especial da criadora do projeto, a cantora e compositora Katya Teixeira (SP)

…

Sexta – 8 de abril – a partir das 17h … Os Robertos, banda do ABC paulista, faz releituras de clássicos de Tim Maia, Roberto Carlos e Jorge Ben, entre outros mestres da mpb. No Paço Municipal de Santo André

…

Sábado e Domingo – 9 e 10 de abril – 16h … Espetáculo infantil ‘Bichos Dançantes’, com a Focus Cia de Dança, por meio do patrocínio da Petrobras. No Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, no ES.

…

Sábado – 9 de abril – a partir das 21h … Clayton Belchior se apresenta no Boteco Zé Maria. Em Poá

…

Sexta – 8 de abril – a partir das 20h30 … Elaine Morie e Cezinha Oliveira se apresentam no Paróquia Bar, à rua Wizard, 426, na Vila Madalena. No evento, cantora comemora seu niver. Parabéns!

…

Sexta – 8 de abril – a partir das 20h … Martha Galdos, ótima cantora peruana radicada no Brasil, se apresenta no festival Gringa Music, organizado pelo Centro Cultural Afrika, na Bela Vista

…

Sábado – 9 de abril – a partir das 18h … Lançamento de ‘A Hora H de Nenhum Lugar’, de Edmilson Felipe. Dividida em quatro partes, narrativa do livro mistura novela, thriller e teatro. No Bar Bela Santos, à alameda Santos, 2444

…

SANTIAGO DIAS >>> ‘Artigo Raro’, página que divulga escritores da editora Essencial e promove encontros literários, apresenta a primeira parte da reportagem sobre a vida do poeta Santiago Dias, que declama textos seu livro ‘Destino Cigano’

…

Sexta – 8 de abril – a partir das 21h … Lia Cordoni e Jairo Cecchin realizam sua live mensal. Dupla de cantores e compositores apresenta canções de Chico Buarque, Tom Jobim e Ary Barroso, entre outras pérolas da mpb. No Facebook Lia Cordoni Oficial, com entrada franca (quem puder, contribua com os artistas, via PIX)

…

Sexta – 8 de abril – 18h … Lavra Editora promove lançamento online do livro ‘Voo sobre o caos’, do poeta Daniel Ricardo Barbosa. O autor, mineiro de Uberaba, trabalha como livreiro e já publicou a novela ‘Elo, Entrelinhas e Alucinações’ e o livro de contos ‘Os Nomes na Máquina’. Transmissão pelo Facebook da editora. Para adquirir, acesse

…

Domingo – 10 de abril – 17h … Daniela Neris canta e fala sobre seus projetos no programa Janoel Alves & Amigos. Pelo rádio, sintonize AM 1070. Pela net, clique no link

…

Sábado – 9 de abril – a partir das 17h … Lançamento de ‘Carta Aberta ao Demônio’, de Ricardo Silvestrin, décimo-terceiro livro de poesia do autor que já recebeu por cinco vezes o prêmio Açorianos de Literatura. No evento, Antonio Cicero, Paulo Sabino e Luis Turiba debatem sobre a poesia de Silvestrin. Além do autor, presença do ilustrador Leo Silvestrin

…

Sábado – 9 de abril – das 14h às 22h … Exposição ‘Impróprios’, do ator e artista plástico Carcarah, inaugura o novo espaço do Teatro Cemitério de Automóveis, agora sediado na rua Francisca Miquelina, 155 (o bar estará aberto). No cartaz, outras atividades programadas para as comemorações de 40 anos de atividades do grupo dirigido pelo dramaturgo Mário Bortolotto (anunciarei os eventos por aqui)

…

Sábado – 9 de abril – 20h30 … ‘Duas beiras: das barrancas do Velho Chico às margens do Rio Pinheiros’, show com Anabel Andres e Priscila Magella. Participação de Petezera na percussão. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. Reserve seu ingresso

…

Sexta – 8 de abril – 20h … Sexta Samba Rock com a cantora Samira Regina, que aniversaria (parabéns). Com Vinícius Maganha, ao violão, e Rafael Ceará, na bateria

MAGANHA – 2 >>> Músico lança o samba ‘Segredo Maior’, da compositora Mariana Gonçalves. Faça o pré-save no link: https://onerpm.link/250896665236

…

Sábado – 9 de abril – 20h … ‘Voltando com Tudo’ é o show-live de Hélio Braz acompanhado pelo percussionista Alê Matos. Na Vila Mariana

…

Sexta – 8 de abril – 20h … Sarau Maria Fumaça tem presenças de Fabiano Fernandes Garcez, Rogerio Brito Correia, Marcelo da Silva Antunes, além de música e dança. Na rua Manoel Simões da Silva, 167, no Tremembé, perto do metrô Tucuruvi

…

FESTIVAL NA RUA 2022 >>> De 1 a 9 de abril, em Curitiba, 60 companhias locais se apresentam em 10 palcos, somando cerca de 130 apresentações entre espetáculos teatrais, de música e performances variadas. Toda a programação é gratuita e pode ser encontrada @festnarua no Instagram, Facebook e Twitter ‘Negro Não Nego’ é um olhar sobre o que é humano, ancestral, cultural. A resistência e o sangue do povo preto escorrendo nas favelas e vielas. É sobre resiliência, respeito e cidadania. Com o Coletivo Negro Não Nego … ABCDelas, pela Editora Clóe >>> Primeira antologia de poetas mulheres da história do ABCD, livro (que está à venda por R$30) traz textos de 45 autoras da região, como Dalila Teles Veras, Vanessa Molnar, Rosana Banharoli, Lília Reis, Olga Defavari e Carla Diacov (saiba mais) …

DUDA JARDIM MUSICANDO >>> O músico, cantor, compositor e ator Duda Jardim também é produtor cultural. Organiza eventos, realiza shows e participa dos saraus da cidade. Em seu canal no YouTube, além das canções autorais de seu cd ‘Parede da Memória‘, há vídeos interessantes onde ele analisa e comenta grandes clássicos da mpb (como ‘Preciso Me Encontrar‘). Veja também a série de entrevistas com artistas da cena alternativa, como Akira Yamasaki, Kleber Albuquerque, Escobar Franelas e Darc Maia, entre outros, que contaram histórias interessantes sobre suas carreiras. Visite o canal e saiba mais. Veja os mais recentes: os bate-papos com Tatau, do Bar do Frango e com a talentosa cantora e compositora Elaine Frere, sobre quem falarei mais detalhadamente num dos próximos posts

…

MARINA RUIVO >>> Em seu canal no YouTube (A barca Marina), a escritora postou a leitura da letra de ‘Motor‘, de autoria de Teago Oliveira, música gravada pela Maglore e também por Gal Costa e Pitty. Edição de imagens de Vagner Mun

…

WANDER B >>> Em meados de março o multiartista escreveu ‘Fim de Jogo’, texto que encerra um ano de ‘respostas’ ao Facebook sempre que este lhe viesse com ‘a (des)elegância de dizer que o dia de hoje era um dia sem lembranças’. Ele então tratava de escrever algum texto curto, uma ‘memória inventada’. Assim, após mais um ano de pandemia, nasceu o performático álbum ‘Hoje Não Há Lembranças’. Que você pode acessar aqui. Na sequência, um dos textos:

.

>>> 2 DE ABRIL DE 2021 >>> Eu invento uma: “O dia em que eu te encontrei depois de quarenta e tantos anos e quis dizer coisas que não faziam mais sentido algum. Eu quis dizer e disse. Você ouviu com muita atenção. Você ficou contente porque finalmente eu havia chegado nos assuntos que de fato interessam”

.

>>> MAIS WANDER B >>> Confira a discografia completa do artista, com seis álbuns e dezenas de singles, que está disponível em todas as plataformas. Inclusive a canção ‘Eu Quero Te Amar e Me Amar Por Te Amar , de seu mais novo álbum, ‘Espantalho-querubim‘ . Visite no Spotify

…

ARCHANGELUS >>> Edições Archangelus comemora seu 100º livro publicado, reeditando ‘Ecos do Silêncio’, do poeta Luka Magalhães, seu editor. É uma marca importante para uma pequena editora de livros do mercado alternativo. Parabéns aos envolvidos

…

FIC – 4ª Edição do Festival Internacional de Circo da Cidade de São Paulo – Até 17 de abril >>> Realizado pela Associação dos Amigos do Centro de Memória do Circo com apoio da SMC-SP, festival reúne pesquisadores, produtores e criadores em mesas de debates, seminários, oficinas e lives, com foco na produção circense de mulheres, procurando abrir caminho para o intercâmbio e mesa de negócios. A proposta internacional desta edição busca estreitar relações com os países latino americanos. Saiba mais

…

‘CANTO PERIFÉRICO‘ >>> Chega às plataformas digitais ‘Canto Periférico‘, single de Adolar Marin em parceria com Flávvio Alves, que faz parte de seu segundo álbum de parcerias, o ‘Outros Caminhos – Volume Dois’

…

Sábado – 9 de abril – das 14h às 22h … Leone da Gaita se apresenta no formato voz, gaita e violão em três horários, na Rua Saguariu, 1376, na Casa Verde

.

LEONE DA GAITA – 2 >>> Além de show no formato ‘violão, gaita & voz’, com repertório e histórias de Robert Johnson a B.B.King, o artista também dá aulas para iniciantes de violão e gaita (diatônica e cromática). Contate pelo zap: 11-9.8173-0897 ou mande msg inbox

…

Quinta – 7 de abril – 20h … ‘O que é Ideologia?’, aula gratuita com Marilena Chauí, professora emérita de Filosofia na USP. Participação de Jessé Souza e Eduardo Moreira. Entenda a origem, os mecanismos, os fins e os efeitos sociais econômicos e políticos deste mascaramento da realidade social. Garanta sua vaga e saiba mais

…

Sábado – 2 de abril – 15h … Cezar Sturba, Ângela Vilma e Heron Moura participam do ‘Tome Prosa, Tome Poesia’, com mediação de Antônio Mariano. Live com transmissão pelo Facebook e YouTube do mediador

…

ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, bate-papo poético promovido por Noélia Ribeiro no Instagram

…

SETE CÂNTICOS NEGROS e Outros Tantos Orikis Negros e Índios >>> O poeta José Couto acaba de lançar um objeto multimídia. Seu e-book é o que se chama popularmente de ‘três em um’: poemas para serem lidos, acompanhados por belas ilustrações de Artur Madruga e com links para se ouvir os poemas musicados. O livro em pdf tem 96 páginas e está com preço promocional de R$25. Saiba mais e adquira um exemplar. Na apresentação do livro, Ana Cecília Romeu, editora da Camino, afirma que “a obra ressignifica a poesia ao ofertar a ela o tom maior da transcendência, favorecendo o diálogo com as artes plásticas e a música, numa dança com elementos místicos: a magia, os mitos, os negros, o iorubá, os indígenas”, concluindo que “essa experiência sensorial amplia o voo poético”

…

VANESSA BUMAGNY >>> Novo álbum da cantora, ‘Cinema Apocalipse‘, tem participações de Zeca Baleiro, Chico César e Fernanda Takai, além de parceria com Luiz Tatit. Já disponível nas plataformas digitais. O belo trabalho fotográfico da capa e do material de divulgação do cd (nas imagens ao alto) são da xará, Vanessa Curci. Com produção de Rafael Castro, disco tem dez faixas, incluindo o poema ‘Lady Lazarus’, de Sylvia Plath, musicado pela cantora que já lançou os cds ‘De Papel’ (2003), ‘Pétala por Pétala’ (2009) e ‘O Segundo Sexo’ (2014). Além da carreira solo, Vanessa participa de projetos variados com o grupo ‘Sons e Furyas’, promove saraus e apresentou o show infantil ‘Cecília, Clarice, Fernando e Federico’, cantando poemas de autores clássicos que musicou.

…

ÀS SEXTAS – a partir das 19h30 >>> Slam da Guilhermina. Batalha poética acontece na saída da estação Guilhermina-Esperança do metrô, na ‘pracinha’ da rua Astorga

…

ÀS SEGUNDAS – a partir das 19h >>> Sarau Segunda Negra comemora 200 edições com convidados e palco aberto. No Espaço Cultural Libertário Fofão Rock’n Bar, na Estrada das Taipas – 3827

…

RADIOLA DA MEMÓRIA >>> Série de podcasts conta histórias de pessoas e suas memórias sonoras. A cada episódio uma experiência sensorial diferente. Parceria entre o canal Avosidade e a atriz Janaina Sant’Ana, que narra, no primeiro episódio, a história de Cesar e o alto-falante da igreja matriz da cidade onde vivia, que reverbera até hoje nos escritos dele

…

ERAM OS POETAS ASTRONAUTAS? … Segundo livro do poeta, ator e produtor cultural Ivan Néris, do coletivo Aldeia Satélite, foi lançado na semana-feira passada, em live transmitida pela editora Lavra (veja como foi). O autor costuma postar vídeos declamando seus textos no Facebook (acompanhe). Alternando doses de dramaticidade, lirismo e humor ácido, mesmos os poemas de conteúdo mais confessional trazem a fúria de sua escrita libertária. O livro custa R$30 e já está a venda na lojinha virtual da editora (adquira aqui)

…

CARUARUS – ORTINHO >>> Cantor e compositor pernambucano disponibilizou nas plataformas digitais seu novo álbum, ‘Caruarus‘, disco de forró feito com muitos parceiros: Azulão, Chico César, Anastácia, Lula Viegas, Josildo Sá, Kiki Vassimon, Marco Polo e Zeca Baleiro. Ortinho, oriundo da cena do mangue beat, se lançou como vocalista da banda Querosene Jacaré, com a qual gravou o disco ‘Você Não Sabe da Missa um Terço’ (1998). Depois, em carreira solo, lançou ‘Ilha do Destino’ (2002), ‘Somos’ (2006), ‘Herói Trancado’ (2011) e ‘Nas Esquinas do Coração’ (2019). ‘Caruarus’, com 10 faixas, tem produção de Yuri Queiroga.

… MOSTRA ‘TEATRO EM TRÂNSITO’ >>> Até 24 de abril acontece a mostra ‘Teatro em Trânsito’, idealizada pela CTI – Cia. Teatro da Investigação. Serão 16 apresentações, em oito endereços da cidade, com participação de oito coletivos. Para mais informações, acesse …

BRANCA PRODUÇÕES >>> Músico Betto Ponciano acaba de lançar sua produtora, ‘com o objetivo de trabalhar desde a produção, gravação, mixagem, masterização em estúdios de música até o lançamento e impulsionamento de trabalhos artísticos nas mídias sociais’. Contatos in box …

MARCELO BARUM >>> Esse grande artista, cantor e compositor do grupo Tarumã, também dá aulas de violão, vocalização e composição. Tem módulo para iniciantes, pra quem já pratica um pouco e pra quem quer aprimorar ainda mais seus recursos teóricos e práticos. Saiba mais aqui

…

Sábado – 9 de abril – a partir das 19h … Dharma Samu toca música instrumental no Sorrentinos Bar

.

SELETA MENSAL >>> Músico Dharma Samu apresenta programa que vai ao ar às 18h, de segunda à sexta-feira, na Rádio Jardim Psicodélico, com reprise às 12h. No repertório, rock, jazz, música brasileira e independente. Saiba mais no cartaz

…

ROGER MARZOCHI >>> Campanha de financiamento coletivo visa arrecadar fundos para a gravação de um álbum com improvisações livres do saxofonista com paisagens sonoras de Fernando de Noronha, captadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, que assina a primeira música desse projeto, a ser lançada dia 25 de março. Parte dos recursos serão destinados à ong @oceansoundorg. Para contribuir, acesse o site

…

CURSO DE LITERATURA NA ALDEIA >>> Até 9 de abril, Claudemir Darkney dos Santos e Escobar Franelas realizam o curso ‘Gêneros Literários’. A Oficina é a primeira que dá início ao Festival do Livro e da Literatura de São Miguel 2022. Indicado para jovens que escrevam ou que, simplesmente, curtam literatura. Na Aldeia Satélite, em São Miguel … ÀS QUARTAS – 22h15 … Programa Toca do Autor na Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell Programana Rádio Brasil Atual, pelo 98,9 FM ou pela internet. Apresentação de Alexandre Tarica e Regina Cell

….

ZICA DE ZELO >>> BemBolado Discos lança nas plataformas digitais o novo single de Everton Cidade, com participação vocal de Um Casal Que Canta e Mariana de Vette. Everton tem quatro livros publicados, vários zines e é vocalista da banda Santo Suzuki

.

BEMBOLADO >>> Selo do músico e escritor Edmar Silva, em poucos meses, já apresentou ao público alguns trabalhos de talentosos artistas (entre eles, o próprio Edmar), fortalecendo a cena cultural alternativa. No catálogo:

Edmar Silva – Edmar Dub (2021) –

Edmar Silva – Palavras (2022) –

George Christian e Iarly Patricio (2022) –

Super Sons – Volume 1 (2022) –

Stevan Zanirati – Singles (2022) –

…

REVISTA DA QUEBRADA >>> Joad Lima, editor, informa que já está disponível a 1°edição da Revista da Quebrada. Acesse também as edições anteriores.

…

NANDO MOTTA >>> Lançada a campanha de financiamento coletivo da primeira coletânea de charges do artista, com cerca de 100 trabalhos. Acesse, contribua e conheça as recompensas

…

ÁLBUNS DE CABECEIRA >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica no player da radio ou na 2° opção para ouvir a rádio. >>> Programa começa ao meio-dia do domingo e vai até o meio-dia da segunda-feira, na Rádio Jardim Psicodélico. Um convidado escolhe 13 álbuns que o influenciaram e conta um pouco sobre cada um. Entre no link do site e clica nou na 2° opção para

.

.

… … …

.