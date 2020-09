A revista Desvario, a programação alternativa da Radiocracia Já, os 9 anos do Sarau do Vinil, os contos de ‘Clarice na Madrugada’ e Darc Maia na Acorde em Si

“A relevância da escrita passada não pode obliterar a literatura do aqui e do agora, como se ela não fosse boa o suficiente. Há Lygias, Hildas e Cecílias produzindo, nesse exato momento, os textos que serão cultuados em alguma rede social futurista dos séculos próximos. Vamos exaltar menos o passado — reconhecendo seu valor e sua importância — e ler mais o presente, o pequeno, o novo, o descoberto. E o melhor é que não precisamos das tendências de mercado, das listas de best sellers e da bênção de grandes editores para sabermos o que ler. Pergunte para sua amiga. Cole naquele perfil. Divulgue aquela escritora da esquina que ousou te inspirar. A Desvario quer fazer isso junto com você. Vamos falar das mulheres que estão trabalhando de forma independente com criação literária, da autora que precisa ser lida para poder escrever mais. Essa é a razão da Desvario“.

Este blog assina embaixo do textaço lindo escrito por Thainá Carvalho (foto), editora da revista Desvario. É preciso abrir espaços, olhos, braços, corpos, vontades, cabeças, janelas, gavetas, ideias, lugares, veredas, pulsares e oxigenar os pensares e as frestas entre as letras da palavra v i d a da palavra p o e s i a da palavra p a l a v r a da palavra l a v r a de cada palavra l i d a f a l a d a a l a d a v i v a p e n s a d a s e n t i d a o u s a d a o u . . .

DESVARIO >>> Editada pela poeta Thainá Carvalho (abaixo, um poema de seu livro ‘As Coisas Andam Meio Desalmadas‘, pela Penalux), a revista online Desvario é especialmente voltada para a publicação de literatura produzida por mulheres (e os textos sempre são acompanhados por desenhos de ilustradoras – abaixo, uma colagem de Carol Nazatto). O site (que replica seu posts no Facebook) também apresenta contos, entrevistas e resenhas, além desses cinco ótimos poemas que pincei de lá:

…

NASCER

(Thainá Carvalho)

Nasci

de manhã

com as horas

já acordadas.

.

Desperta,

chorei

um futuro inteiro

pela frente.

De medo

encolhi

de medo

quis desviver.

E as horas

que me pariram

me empurraram,

e os olhos

que me deram

se abriram.

.

Estava

linda

a manhã.

…

VERSOS TAMBÉM SÃO ESCRITOS DENTRO DO ÔNIBUS

(Blenda Santos)

Veja, como escrevo feito quem tem pressa de voltar

nunca quis nada que não fosse tão ligeiro

não me peça para ter calma

não me peça para seguir as suas normas poéticas

a verdade é que isso nunca me interessou

lembrei de um outro homem

falando sobre esse negócio não pertencer a um tipo especial de pessoa

mas a minha mãe não sabe ler

e os homens não sabem de quase nada

pois foi o que faltou nas aulas de português

pois foi o que não falou aquele professor que nos pedia silêncio o tempo inteiro]

eu odeio a calma, o silêncio e o capítulo do livro que traz um texto sobre o exílio no beleléu daquele cantor de merda que distribui flores

versos também são escritos dentro do ônibus

um poema não é só como quem começa e mesmo perdendo consegue lembrar de alguma parte]

não se pode falar de amor de um outro jeito

mas os meninos brancos esqueceram

não ouço o canto dos pássaros

não vejo árvores bonitas

não me banho em mares tão azuis

e é exatamente por isso

que eu também sou poeta.

…

A MESA, A MESA

(Iara Maria Carvalho)

Na malha fria dos anos passadiços

mainha costurou uma toalha de mesa

bordada de azuis num recanto muito íntimo

espalhada em doçura

com néctar de frutas pintadas em molde vazado

.

todo fim de tarde

mainha organizava silenciosamente

um ritual todo passivo e todo secreto

.

a poeira em átomo desfeita

a broa feito borra de alimento

o mel circuncidado

o jogo de luz entre as telhas

.

a jarra

a jarra

.

e o zunir incandioso da água

se fartando numa caneca de ágata.

…

O PENSAMENTO NÃO FOGE DO CORPO

(Josiane Martins)

O pensamento não vive fora da gente

o pensamento não é imaterial

ele vive na carne

é carnal

as coisas duais são notórias ficções agentes

servem milhares se ações

contra corpo&mente

não somos duas oposições nascentes

dentro

com pensamentos fora do corpo

somos rios envoltos por entradas e saídas diferentes

…

CONTINENTE

(Flávia Bon)

Quando eu era menina

lá nos confins de minha terra natal

achava poder ser dona do mundo

sonhava cosmopolismos

Hoje,

rugas em volta de olhos assombrados,

só me sobrou a mim,

essa imensidão desconhecida [a domar].

… … …

… … …