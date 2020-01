A programação para o niver de éssepê, as letras poéticas e engajadas de Carlos Rennó e alguns pitacos sobre o fascismo na Cultura

É niver de SP. No vídeo acima, uma das minhas músicas preferidas sobre essa cidade horrorosa que a gente ama profundamente (humildemente, eu também tenho uma que fala dela – ouça aqui). Parabéns pra Paulicéia Desvairada, pra éssepê, ou Sampa, como você preferir chamar e amar. Aqui você encontra a programação oficial dos eventos comemorativos organizados pela Prefeitura (tem shows de Ney Matogrosso, Skank, Elba Ramalho e Demônios da Garoa, entre outros). Vários amigos músicos dizem que, desde a saída de Haddad, os investimentos em cultura vêm diminuindo. E que, como na Virada, as opções de shows contemplam preferencialmente os artistas ‘de sucesso’, em detrimento dos alternativos. Que seria melhor (cultural e economicamente falando) oferecer cachês menores para uma maior quantidade de cantores e bandas. Tem ficado mais cinza ainda a nossa São Paulo querida. Mas, por baixo de todo concreto, continua pulsando a poesia paulistana, desde Mário de Andrade, sempre em nosso coração. Parabéns pra essa gente loka que se vira nos trinta pra morar, trabalhar e fazer arte por aqui. Simbora pra frente: quem sabe faz a hora e a hora é sempre agora e novamente. O ontem já foi e o amanhã nunca que chega, minha nega. A gente segue fazendo muitos saraus, slams, encontros, lançamentos e exposições. Nós e nossas emoções (ói nóis aqui traveis). Ó almas inquietas e insaciáveis… Procurai, procurai, que achareis. Pois aqui neste blog, bem sabes, tereis!

“Quando eu morrer quero ficar

Quando eu morrer quero ficar,

Não contem aos meus inimigos,

Sepultado em minha cidade,

Saudade.

Meus pés enterrem na rua Aurora,

No Paissandu deixem meu sexo,

Na Lopes Chaves a cabeça

Esqueçam.

No Pátio do Colégio afundem

O meu coração paulistano:

Um coração vivo e um defunto

Bem juntos.

Escondam no Correio o ouvido

Direito, o esquerdo nos Telégrafos,

Quero saber da vida alheia,

Sereia.

O nariz guardem nos rosais,

A língua no alto do Ipiranga

Para cantar a liberdade.

Saudade…

Os olhos lá no Jaraguá

Assistirão ao que há de vir,

O joelho na Universidade,

Saudade…

As mãos atirem por aí,

Que desvivam como viveram,

As tripas atirem pro Diabo,

Que o espírito será de Deus.

Adeus.”

… … …

AS LETRAS INCRÍVEIS

DO CARLOS RENNÓ

… … …

Carlos Rennó é um dos melhores letristas da música brasileira da atualidade. Tem parcerias com Pedro Luís, Lokua Kanza, Chico César, Paulinho Moska, Zé Miguel Wisnik, João Bosco, Gilberto Gil e Rita Lee, entre muitos outros. Lançou em 2018 o álbum ‘Poesia – Canções de Carlos Rennó‘ (Selo Sesc), com 16 faixas interpretadas por vários parceiros, e o livro ‘Canções‘ (Perspectiva), uma antologia de suas letras com apresentação de José Miguel Wisnik, Antonio Cicero e Marcelo Tápia. Aproveito o lançamento recente do clipe de ‘Para Onde Vamos?‘ e destaco mais algumas letras engajadas desse grande artista e ativista. Confira a forma altamente poética como ele aborda temas políticos, sociais e ambientais:

PARA ONDE VAMOS? >>> Com letra de Carlos Rennó e melodia de Beto Villares, a canção trata das mudanças climáticas e suas consequências para o meio ambiente e os seres humanos. Fazem parte do coro Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Moreno Veloso, Zeca Baleiro, Chico Brown, Céu, Ná Ozzetti, Moska, Roberta Sá, Mc Soffia e o coral do Projeto Guri. O vídeo em preto e branco foi idealizado por Isabella Prata, membro da organização Famílias pelo Clima, e surgiu de uma frustração da ativista quanto ao conhecimento e a importância que as pessoas dão atualmente à questão, principalmente no Brasil e nos EUA, cujos presidentes refutam as evidências alarmantes apontadas pela comunidade científica.

Para onde vamos? Ah, onde vamos parar?

Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar?

Que perigo de mau tempo, temporal,

De temperatura em alta e de desastre existe pra todos nós afinal?

Que desmatamento ou incêndio ou inundação

Nossos olhos tristes ainda inundarão?

Que geleira tem que ainda derreter,

Pra quebrar a pedra de gelo que tem no peito quem tem um alto e podre poder?

Quanto tempo vamos seguir sem de fato agir

Contra a gana por grana que só faz destruir?

Quantos homens, aos milhares, aos milhões,

Vão morrer de fome e de sede, vítimas de ações de outros homens, de outras nações?

Que será do mundo que vemos, que mundo nós

Deixaremos às gerações que virão após?

Que futuro preparamos, que manhã?

Nosso tino ou desatino hoje define nosso destino aqui amanhã.

…

MANIFESTAÇÃO >>> Texto escrito pelo poeta e ativista Carlos Rennó em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fala sobre frequentes violações de direitos humanos no Brasil e busca dar voz aos silenciados, invisibilizados, excluídos, discriminados, às vítimas de preconceito, racismo e intolerância, aos violentados brasileiros citados à exaustão. A melodia foi criada por Rincon Sapiência, Russo Passapusso e Xuxa Levy. Participam do clipe artistas como Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Chico César e Roberta Estrela D’Alva, entre muitos outros

Por todo jovem negro que é caçado

Pela polícia na periferia;

Por todo pobre criminalizado

Só por ser pobre, por pobrefobia;

Por todo povo índio que é expulso

Da sua terra por um ruralista;

Pela mulher que é vítima do impulso

Covarde e violento de um machista;

Por todo irmão do Senegal, de Angola

E lá do Congo aqui refugiado;

Pelo menor de idade sem escola,

A se formar no crime condenado;

Por todo professor da rede pública

Mal-pago e maltratado pelo Estado;

Pelo mendigo roto em cada súplica;

Por todo casal gay discriminado.

E proclamamos que não se exclua

Ninguém senão a Exclusão.

Por toda vítima de cada enchente,

De cada seca dura e duradoura;

Por todo escravo ou seu equivalente;

Pela criança que labuta na lavoura;

Por todo pai ou mãe de santo atacada

Por quem exclui quem crê num outro deus;

Por toda mãe guerreira, abandonada,

Que cria sem o pai os filhos seus.

Dando à vida e à alma grande

Um sentido que as expande,

Cantamos em consonância

Com os que sofrem ofensa,

Violência, intolerância,

Racismo, indiferença;

As Cláudias e Marielles,

Rafaeis e Amarildos

Da imensa legião

De excluídos do Brasil,

do sul ao norte da nação.

E proclamamos que não se exclua

Ninguém senão a Exclusão.

…

REIS DO AGRONEGÓCIO >>> Essa letra de Carlos Rennó, musicada por Chico César, é uma crítica à bancada ruralista, que defende no parlamento o interesse dos grandes latifundiários monocultores. Segundo o IBGE, 70% dos alimentos essenciais que comemos vêm da agricultura familiar, do trabalho dos pequenos produtores. Ou seja, com a democratização da terra é possível produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza e os trabalhadores.

Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio

Ó produtores de alimento com veneno

Vocês que aumentam todo ano sua posse

E que poluem cada palmo de terreno

E que possuem cada qual um latifúndio

E que destratam e destroem o ambiente

De cada mente de vocês olhei no fundo

E vi o quanto cada um, no fundo, mente

Vocês que enxotam o que luta por justiça

Vocês que oprimem quem produz e que preserva

Vocês que pilham, assediam e cobiçam

A terra indígena, o quilombo e a reserva

Vocês que podam e que fodem e que ferram

Quem represente pela frente uma barreira

Seja o posseiro, o seringueiro ou o sem-terra

O extrativista, o ambientalista ou a freira

Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão

Mortos pelo grão-negócio de vocês

Pelos milhares dessas vítimas de câncer

De fome e sede, e fogo e bala, e de avcs

Saibam vocês, que ganham “cum” negócio desse

Muitos milhões, enquanto perdem sua alma

Que eu me alegraria se afinal morresse

Este sistema que nos causa tanto trauma

…

NENHUM DIREITO A MENOS >>> Outra letra certeira de Carlos Rennó responde ao inimaginável momento de retrocesso político que o Brasil vive nos últimos anos, desde o golpe orquestrado por Eduardo Cunha no Congresso, que passa pela perda de direitos no governo Temer e culmina com as manifestações fascistas dos seguidores de Bolsonaro. A música é de Paulinho Moska:

Nesse momento de gritante retrocesso

De um temerário e incompetente mau congresso

Em que poderes ainda mais podres que antes

Põem em liquidação direitos importantes

Eu quero diante desses homens tão obscenos

Poder gritar de coração e peito plenos

Não quero mais nenhum direito a menos

Nesse país em que se vende por ganância

Direito à vida, à juventude, e à infância

Direito à terra, ao aborto e à floresta

À liberdade, ao protesto, ao que nos resta

Eu grito: Fora! Esses homens tão pequenos

De interesses grandes como seus terrenos

Não quero mais nenhum direito a menos

Nessa nação onde se mata e trata mal

Mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal

Onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans

São plenamente cidadãos e cidadãs

Não quero mais cantar meus versos mais amenos

A menos que antes seus direitos sejam plenos

Não quero mais nenhum direito a menos

Nesse Brasil da injustiça social

E de uma tal desigualdade social

Queria ver os grandes lucros divididos

E os dividendos afinal distribuídos

Os bilionários concordando com tais planos

Se revelando seres realmente humanos

Não quero mais nenhum direito a menos

…

DEMARCAÇÃO JÁ >>> Mais uma grande letra de Carlos Rennó, musicada por Chico César, homenageia os povos indígenas do Brasil em sua luta pelo direito à terra e à vida. O clipe tem participação de Bethânia, Gil, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Zé Celso, Tetê Espíndola e Criolo, entre cerca de 30 artistas e lideranças indígenas.

Já que depois de mais de cinco séculos

E de ene ciclos de etnogenocídio,

O índio vive, em meio a mil flagelos,

Já tendo sido morto e renascido,

Tal como o povo kadiwéu e o panará

Demarcação já! Demarcação já!

Pro índio ter a aplicação do Estatuto

Que linde o seu rincão qual um reduto,

E blinde-­o contra o branco mau e bruto

Que lhe roubou aquilo que era seu,

Tal como aconteceu, do pampa ao Amapá,

Demarcação lá! Demarcação já!

Pelo respeito e pelo direito

À diferença e à diversidade

De cada etnia, cada minoria,

De cada espécie da comunidade

De seres vivos que na Terra ainda há,

Demarcação já! Demarcação já!

Por um mundo melhor ou, pelo menos,

Algum mundo por vir; por um futuro

Melhor ou, oxalá, algum futuro;

Por eles e por nós, por todo mundo,

Que nessa barca junto todo mundo “tá”,

Demarcação já! Demarcação já!

E deixa o índio, deixa o índio, deixa os índios lá.

… … …

SOBRE ALVIM, A ‘CULTURA’ & ETC

… … …

Que Alvim é um fascista debilóide estava na cara. Nem era preciso copiar o texto do ideólogo nazista pra gente saber. Que o governo Bolsonaro é fascista, é mais que óbvio, pois o próprio presidente já deu diversas declarações defendendo ditadores, torturadores e ofendendo mulheres, gays, negros e nordestinos. Seu (des)governo é uma ameaça constante ao estado laico e ao estado de direito. Logo, quem aceita participar de um governo declaradamente fascista, fascista é. Sem mais comentários. Não é preciso ser muito informado pra perceber que há em andamento um evidente projeto de desmonte da cultura. E que a classe artística e a intelectualidade precisam se mobilizar para denunciar e evitar isso. É mais ou menos como na época da ditadura militar: artistas que ‘optam’ por se calar, dizem ‘sim’ a esse desmonte. Nesse momento, como naquele, é imprescindível que os artistas se posicionem e digam ‘não’ (obviamente). Você aí, artista, entendeu ou quer que desenhe? Sobre o tema, selecionei três frases e três cartuns colhidos na net:

Zélia Duncan >>> Definitivamente o fracasso subiu à cabeça do patético encarregado da falta de Cultura, Roberto Alvim. Faltou o bigode pro fã do crime aparentar melhor com o ídolo

Gregorio Duvivier >>> Frase nazista, atitude nazista e música nazista levam internautas a pensar que Roberto Alvim é nazista

Pasquale Cipro Neto >>> Bolsonaro e seus ministros mergulharam o Brasil de cabeça na ignorância, no obscurantismo, na mediocridade e o resultado disso é imprevisível

… … …

VIVA LUIZ VIEIRA

… … …

Na minha infância, não tínhamos tevê em casa, mas eu assistia de vez em quando, na sala do meu avô ou na casa de algum vizinho. Lembro perfeitamente de alguns ‘Show do dia 7’, dos festivais (da família dividida na torcida pela ‘Banda’ ou por ‘Disparada’), do Fino da Bossa (lembro de Elis cantando ‘Arrastão’ e girando os braços), de Jorge Ben (sem Benjor) doando seu casaco na Campanha do Agasalho, do programa Jovem Guarda. Lembro de Erasmo cantando pela primeira vez a linda ‘Sentado a Beira do Caminho’ no programa Astros do Disco (e sendo vaiado, acredita?). Me recordo de vários programas da poderosa Record de então, que primava pelos variados estilos musicais, não por ‘pastores’ repetindo (e pedindo) sempre a mesma ‘nota’. Era pelo ‘canal 7’ que desfilava a nata da música brasileira (de Pixinguinha a Tom) e despontavam jovens geniais (de Roberto & Erasmo a Chico e Caetano). Em meio a toda essa oferta de talentos, lembro da primeira vez em que ouvi Luiz Vieira cantando ‘sou menino-passarinho com vontade de voar’. Eu era apenas um menino, mas nunca esqueci da beleza imensa daquele voo e do encanto amplo daquele canto. De imaginar a paz de estar nos braços de quem se ama, sentindo ‘o mundo bocejar’. Luiz Vieira morreu na semana passada. A ele, este blog agradece pelos versos preciosos e pelas canções iluminadas. Muitas palmas para o ‘menino de Braçanã’: ‘é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, té manhã’…

… … …

DESTAQUES DA SEMANA

… … …

QUINTA – 23 de janeiro – 20h … Zé Modesto e Fernanda de Paula apresentam o show Iroko. Através das canções, ‘uma caminhada pelo sertão de Guimarães Rosa’. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912

SEXTA – 24 de janeiro – das 18h às 21h … Exposição Jaguar … O cartunista e fundador do O Pasquim, estará presente nesta sexta-feira para conversar com os fãs. Na exposição, mais de 50 cartuns, em grafite, nanquim e lápis de cor. Humor e resistência política na 9 arte galeria, à rua Augusta, 1371, loja 113, até dia 21 de fevereiro (de terça à sexta, das 12h às 17h e de 19h às 21h, no sábado, das 12h às 19h)

…

DE 24 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO – Programação teatral no espaço cultural dos Satyros, na praça Roosevelt. Confira no cartaz (reservas pelo fone 11-3255-0994 ou pelo e-mail www.satyros.com.br)

…

SEXTA E SÁBADO – 24 e 25 de janeiro – 20h30 … Samba para os Bambas … Novo musical da dupla Zé de Riba e Walmir Pinto tem composições inéditas inspiradas em obras de Noel, Candeia, Cartola e Nelson Cavaquinho, e em mulheres sambistas como Clementina, Lecy, Dona Ivone e Tia Ciata. O espetáculo reverencia os mestres do estilo e procura valorizar a cultura dos morros. Participação da cantora Jordana. No teatro do grupo Redimunho, à rua Álvaro de Carvalho, 75

…

ATÉ 31 DE JANEIRO … Festival Verão Sem Censura … Iniciativa da Secretaria Municipal resiste aos recentes ataques de fascistas às artes nacionais promovendo festival que acolhe manifestações culturais censuradas e oprimidas, em duas semanas de evento. São mais de 45 atividades abertas e gratuitas, em todas as regiões da cidade: peças de teatro, filmes, debates, shows, exposições, performances e festa carnavalesca. Abaixo, alguns eventos para os próximos dias (veja aqui a programação completa)

QUINTA – 23 de janeiro – 19h … Erotismo censurado – Uma história de autores e obras malditos, de Sade a Hilda Hilst, na aula da filósofa e ensaísta Eliane Robert Moraes, especialista em literatura erótica e proscrita. Os trechos escolhidos serão lidos pela atriz Helena Ignez

SEXTA A DOMINGO – 24 a 26 de janeiro – 19h … Navalha na Carne Negra (teatro) – A peça, de 1967, foi vetada pela ditadura. Seu autor, Plínio Marcos, teve toda a sua obra banida dos palcos. Em cena, tudo começa com o dinheiro deixado pela prostituta Neusa Sueli para seu cafetão Vado. Com Lucélia Sérgio, Raphael Garcia e Rodrigo dos Santos. Direção de José Fernando Peixoto de Azevedo

SÁBADO E DOMINGO – 25 e 26 de janeiro – 16h … Macacos, com a Cia do Sal (teatro). No Centro de Culturas Negras – CCN, à rua Arsênio Tavolieri, 45

SÁBADO E DOMINGO – 25 e 26 de janeiro – 21h (sáb) e 19h (dom) … Sombra, com o Teatro da Pomba Gira. No Centro Cultural da Diversidade, à rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi

SÁBADO – 25 de janeiro – das 10h às 13h e das 14h às 17h … Oficina de poesia sem censura, com Angélica Freitas – Neste laboratório, comandado pela poeta (autora de ‘Rilke Shake’ e ‘Um útero é do tamanho de um punho’) os participantes utilizam o caderno como espaço de experimentação para aguçar suas habilidades poéticas. 20 vagas, oficina sequencial

TERÇA – 28 de janeiro – 19h … Proibidas (leitura de autoras latino-americanas censuradas) – A revista literária “Puñado”, editada por um coletivo de mulheres, faz um clube de leitura especial, com trechos de autoras latino-americanas brancas e negras que foram censuradas, proibidas ou sofreram resistência, seja pelo teor político, seja pelo teor moral. Com Laura Del Rey e Raquel Dommarco Pedrão, organizadoras da Puñado, e as convidadas Hailey Kaas, Jéssica Balbino, Luciana Bento e Vanessa Ferrari

QUARTA – 29 de janeiro – 19h … Marighella (conversa) – Personagem da história política brasileira que enfrentou censura tanto em vida quanto após sua morte é o tema desse diálogo que reúne o escritor e jornalista Mário Magalhães (autor de sua biografia) e Maria Marighella (sua neta), que está à frente do relançamento de volume de escritos ‘Chamamento ao povo brasileiro’. Mediação de Rodrigo Casarin

… … …

DIA 8 DE FEVEREIRO

TEM SARAU DA MARIA

… … …

Anota aí: dia 8 de fevereiro, às 20h, no Clube Vila Maria, acontece a primeira edição do Sarau da Maria em 2020. Além do palco aberto para músicos, poetas e performers (e da apresentação dos artistas da Vila Maria), o sarau já tem confirmada a presença dos músicos Zé de Riba (com as canções de seu show ‘Samba dos Bambas), José Carlos Guerreiro e da banda Macaco Fantasma (em formato trio), com o cantor e guitarrista Flávio Hernandes, a poeta e performer Chris Cruz e o saxofonista Dharma Samu. O escritor Luis Mendes lerá textos de seu livro ‘Conversa de Encruzilhada‘, lançado recentemente pela editora Desconcertos. Mais detalhes na semana que vem

… … …

MINHAS ANDANÇAS POR AÍ

… … …

Que fique bem claro, seu Januário: não sou cri-crítico musical nem literário. Sou artista que sente pressente pelo insight o valor do objeto emocional criado. Sou fã abduzido seduzido cooptado. Apaixonado pelo belo poético tocado e cantarolado. E ainda estou transtornado (e transformado) lendo e relendo livros, indo e vindo de shows, vendo e ouvindo canções e sentindo reverberar as emoções que vivi. Um pouco do que vi é o que conto aqui:

SEXTA – Foi a minha primeira visita à livraria, bar e espaço cultural Tapera Taperá (na av. São Luís, 187, 2° andar – Galeria Metrópole). Adorei e vou ficar freguês. No mesmo andar, dois ambientes agradáveis num ponto central e histórico da cidade. Na tela, a exibição do documentário ‘Eduardo Galeano Vagamundo’, de Felipe Nepomuceno. Em tempos de ódio e fascismo, foi um alívio ouvir as frases amorosas desse grande escritor humanista ecoando em duas salas lotadas de jovens. Meus olhos marejaram. Deve ter sido algum cisco, sei lá… Saí de lá abastecido de esperança.

SÁBADO – Foi muito legal o show-tributo de Thiago Barbosa na Casa de Cultura Vila Guilherme (praça Oscar Silva, 110). O músico brilhou ao cantar as principais músicas do repertório de Cassia Eller. Mais de 50 pessoas foram lá pra ver. É a força de Cássia, pensei. A imensa saudade que temos dela. Ao final, o público aplaudiu de pé. Ouvi um certo blogueiro emocionado gritar: ‘viva Cássia Eller!’

DOMINGO – Foi uma delícia participar do Doces Tardes de Domingo, festival organizado pelo músico Eduardo Osmedio no bem decorado e aconchegante Komb Bar (praça Miguel Ramos de Moura, 171, na ZL). Eu cantei uma meia dúzia de meus pops e rocks (num deles, Osmedio fez belos solos de guitarra) e depois curti a apresentação das bandas Macaco Fantasma (com Flavio Hernandes no vocal e Chris Cruz nas performances poéticas e teatrais) e Muvaru (trio de jazz dançante do talentoso saxofonista Dharma Samu). Teve bão, viu? (entra na minha página no Facebook pra ver)

TERÇA – Fui ao Teatro Cemitério de Automóveis (rua Frei Caneca, 384) e curti de montão mais uma edição do Jazz Poetry, evento onde escritores leem textos autorais ao som de jazz. Participaram Aline Bei, Carcarah, Lucas Mayor, Marcelo Montenegro, Mario Bortolotto, Flávia Dias, Paula Autran e Luana Vignon. Fiz algumas lives e postei na minha página no Facebook. Vai lá ouvir.

QUARTA – Peguei trem, encarei duas baldeações e um busão, mas cheguei em Suzano a tempo de assistir ao Samba para os Bambas, novo musical da dupla Zé de Riba e Walmir Pinto, com composições inéditas inspiradas em obras de Noel, Candeia, Cartola e Nelson Cavaquinho, e em mulheres sambistas como Clementina, Lecy, Dona Ivone e Tia Ciata. O espetáculo reverencia os mestres do estilo e procura valorizar a cultura dos morros. Zé de Riba, mais uma vez, mostrou talento ao musicar os belos textos de Walmir: as melodias são assoviáveis e os ritmos contagiantes. Beto Bianchi fez arranjos que mantiveram a pegada percussiva, mas sem encobrir as sutilezas da poesia. Não só adorei como chamei os caras para se apresentar no Sarau da Maria, do dia 8 de fevereiro. Aguardem!

FILMES NA NETFLIX – Nem só de andanças vive o blogueiro. Em casa, sem grana, sem fazer nada, a programação da Netflix às vezes salva. Assim foi com três filmes que eu recomendo: Here I Am, sobre a cantora Dolly Parton (a história da música The Bridge é incrível!), Viver Duas Vezes (sobre as lembranças de um amor de juventude e o esquecimento provocado pelo Alzheimer) e, o meu preferido deles, Mulheres do Século XX, um divertido, encantador e filosófico filme com ótima Anette Bening.

… … …

MARIELLE PRESENTE!

… … …

No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e após voltar de um evento com jovens negras, foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Desde então, protestos contra o bárbaro crime se repetem em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos e mandantes. As balas que a mataram atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar assim? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

Já faz quase dois anos que eu repito esse texto. E vou continuar repetindo enquanto este blog existir. É meu compromisso em defesa da democracia e da liberdade, ambas ameaçadas pela impunidade de assassinos ou pela omissão das autoridades. Durante todo esse tempo, repito esse texto que eu já sabia que ia repetir. Se temos dois suspeitos presos (a quem ninguém entrevistou, confrontou, nem perguntou os motivos) ainda falta saber quem mandou matar Marielle. Quase dois anos depois, Marielle continua sendo baleada, morrendo todas as noites e renascendo a cada manhã. Porque pessoas íntegras como ela não morrem jamais. Se eternizam e viram exemplo de luta. Nós, brasileiros democratas, estamos aqui, de braços dados com Marielle, esperando que a justiça seja feita. Os assassinos talvez tenham a proteção momentânea de organizações ou de eventuais autoridades fascistas. E podem ameaçar Freixo, Marcia Tiburi e Jean Wyllis, ou mirar e atirar em nossas altivas cabeças. E até nos matar, um a um (‘matar uns 30 mil’, como disse o atual presidente durante sua campanha, sem ser punido nem ter sua candidatura impugnada). Só não poderão evitar que Marielle renasça mais forte, todos os dias, no corpo e na mente de cada menina guerreira da cidade do Rio de Janeiro. Marielle presente.

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

QUINTA – 23 de janeiro – 19h30 … A Mulher na Canção. Histórias e músicas de 19 compositora brasileiras. Com Denise Mello e Victor Mendes, no Gansaral, à rua Demóstenes, 885

… … …

QUINTA – 23 de janeiro – 20h … Sarau do Binho com os convidados Martinha Soares, Janaina Moitinho, Varneci Nascimento e Akins Kintê, entre outros. No Sesc Pinheiros

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 20h … Show e Filmagem – Dan And His Rockers. Banda convida fãs a participar da gravação de clipe. No Central Caos, à rua General Júlio Marcondes Salgado, 321, em Santa Cecília

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 20h … Marina Marchi, Frederico Heliodoro & Convidados. Na Casa Do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova (entrada franca até 21h)

… … …

QUINTA A SÁBADO – 23 a 25 de janeiro – 20h30 (qui e sex) e 18h (sáb) … Minhas queridas … Peça sobre as cartas da escritora Clarice Lispector às suas irmãs. Com Marilene Grama e Simone Evaristo. Direção de Stella Tobar. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

… … … …

QUINTA A DOMINGO – 23 a 26 de janeiro – 20h30 (qui a sáb) e 18h30 (dom) … Peça ‘O Que Mantém Um Homem Vivo?‘. Coletânea de textos de Bertolt Brecht com Renato Borghi, Elcio Nogueira Seixas e Georgette Fadel. No TUSP, à rua Maria Antonia, 294. Até 16 de fevereiro

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 20h30 … Oráculo Musical de Merlin. Música, teatro e magia com o ator e mago Marcio Cassoni. No Atelier Travessia, à rua Minas Gerais, 201

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 21h … Bicicletada em “descomemoração” aos 100km de ciclovias (prometidos e não cumpridos). No Largo do Rosário, em Campinas

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 21h … Não Sou Obrigadx – Comédia Stand Up aborda temas LGBT. No Castro Burger

… … … …

QUINTA – 23 de janeiro – 22h30 … Sambas de Enredo e Marchinhas de Carnaval. O cantor e compositor Umanto e o violonista e cavaquinista Paulo Ramos se apresentam no Sem Saída Bar, à rua Fidalga, 27

… … …

SEXTA – 24 de janeiro – 16h … Criação no Teatro Documental – Histórias Pessoais e Coletivas. Oficina conduzida pela diretora Cristiane Zuan Esteves e pelo dramaturgo Beto Matos. Na Casa de Cultura do Butantã, à avenida Junta Mizumoto, 13

… … …

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com artistas e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise às sextas, às 13h, e aos domingos, às 17h. Na casileoca.com

… … …

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

… … …

ATÉ 26 DE JANEIRO … Ocupação Alceu Valença no Itaú Cultural … Mostra reúne depoimentos, objetos e produções literárias do artista pernambucano. De terça a sexta, das 9h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Na av. Paulista, 149

… … …

ATÉ 1 DE MARÇO … Leonardo da Vinci – 500 anos de um Gênio … Mostra conta a trajetória do gênio renascentista, passando por suas invenções, pinturas, esculturas e obras. Entrada gratuita às terças (sujeito a lotação). No MIS Experience, à rua Vladimir Herzog, 75, na Água Branca

… … …

ATÉ 14 DE MARÇO – 19h … Banidos: obras censuradas no decorrer de três séculos fazem parte do acervo de raros da Biblioteca Mário de Andrade. Na rua da Consolação, 94

,,, ,,, ,,,

CURSOS >>> O Cemitério de Automóveis (teatro, bar, livraria e point cultural situado à rua Frei Caneca, 384) está promovendo alguns cursos neste início de 2020. O primeiro é com Ricardo Lísias, ‘São Paulo: cultura e política através da Família Tobias’ (por 4 sábados, a partir de 25 de janeiro). Fabrício Corsaletti, traz a oficina de escrita de crônicas ‘Perambule’, em fevereiro. Janaina Leite dá o curso ‘Dramaturgias híbridas e performativas’ – o potencial do documento como dispositivo de criação dramatúrgica para atores, dramaturgos e diretores (em fevereiro). Lucas Mayor e Marcos Gomes continuam a tocar a oficina ‘Formas Breves’ (em fevereiro, com intervalo pro Carnaval). Mário Bortolotto dará curso de direção (no início de março) e Marcelo Montenegro de roteiro para séries (no final de março). Informações e reservas pelo fone 9.6319-0444 ou pelo e-mail cemiteriocursos@yahoo.com.br

… … …

CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial, preocupada com o aumento dos crimes de feminicídios, inicia campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (não é preciso assinar a história com seu nome real – use um nome fictício). Regulamento e inscrição gratuita no link

… … …

ARNALDO AFONSO FAZ SHOW COM MÚSICAS DE CARTOLA >>> Nas minhas andanças por aí já tenho me apresentado com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora (com cenário simples e prático), onde canto dez canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Em 2020, ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias a todas as Casas de Cultura da cidade, bem como aos Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais

… … …

RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento (assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. E toda quinta-feira tem post novo. Até lá!