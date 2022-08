.

Segredo de poeta

Errar o alvo

Onde não há meta

.

Sabedoria

O real mora

Na utopia

.

Estar em ti

É tirar de dentro

o que nunca vi

.

A mais bela hora

Ontem nem amanhã

O hoje agora

.

Pensar com o coração

Nem sempre a mente

Compreende a razão

.

Hamilton Faria (na foto, acima) é o autor desses baita poemas e do aforismo

“Poesia é graça; para ser dada. Não é regida pela lei da oferta e da procura, mas pela lei do recebimento e dádiva”

.

Sexta – 19 de agosto – 19h30 … Poeta Hamilton Faria é o convidado do Espaço Cultural, do blogueiro Chicão Somavilla, para um bate-papo sobre sua trajetória nas artes. Transmissão pelo Facebook

.

HAMILTON FARIA >>> O poeta foi professor/pesquisador na PUC-São Paulo, professor titular na Faap e no pós-graduação em Cultura na Universidade Metodista. Coordenou o Fórum Intermunicipal de Cultura e a Rede Mundial de Artistas, tendo recebido prêmio da Academia de Artes, Ciências e Letras da França. Em 2020 criou, com o poeta Cesar Augusto de Carvalho, o Canal do Poetariado e o Canal Txai/caminhos para o Bem Viver, com ativistas culturais. Tem 12 livros publicados por importantes editoras brasileiras e participou de mais de 30 antologias, no Brasil e no exterior. Entre seus livros, estão ‘brevETERNO’, ‘miniMAIS’, ‘Passarais’, ‘Todo gato diz bom dia’, ‘ínfimoINFINITO’, ‘mínimoIMENSO’ e ‘Haikuazes’.

>>> Neste vídeo do canal Poemaria, ele declama ‘De Amor e Poesia‘:

.

.

Mais que a vida

Esvai-se o encantamento

Por isso morremos

Encantar-se

Para não morrer

.

Hamilton Faria faz poesia-magia: de poucas sílabas, multiencantamentos. Ler seus poemas é engravidar-se de humanismos fora de moda, de belezas chafurdadas pelo caos competitivo. Suas palavras asas nos elevam e nos levam a sobrevoar um mundo absurdamente melhor, possível e tão visível que não compreendemos o porquê desse bem-viver comum estar tão utopicamente distante de nosso cotidiano. A afeição, a delicadeza e a solidariedade ainda nos compõem, sim, e é munido delas que o poeta caminha entre as trevas do mundo com seus olhos brilhantes de uma sábia curiosidade aprendiz, úmidos de emoção, férteis de arco-íris. Captura instantâneas iluminações, se alimenta dessas luzes que vazam de nós ou que nos atravessam sem que percebamos. Poeta-represa de humanidades, esmiuça complexas sensações em apenas dois ou três pequenosGRANDES versos. Ouço música e ensaio saltos de dança enquanto o leio. Após viajar em sua poesia, componho, sonho, e meu dia se descortina mais risonho e amoroso. Que bem que Hamilton Faz.

.

Aqui, o próprio poeta comenta parte de seu fazer poético:

“Minipoema, micropoema, microverso, gênero poético minimalista, caracteriza-se por apresentar unidade formal mínima e unidade poética máxima. Denomino de miniverso também ‘hais’, poema mais curto que o haicai. Sua marca é a síntese, a concisão, a condensação. Um toque emotivo e contemplativo marca o ‘miniverso’, juntamente com reflexões poético-filosóficas. A intenção é criar um cosmos, um universo dentro de um grão de areia”

Finalizo com mais alguns de seus mega micropoemas:

.

.

súbito para uma flauta

soprar avena

nas almas pequenas

.

liame

um certo riso meu

nasce no outro

.

lirial

morava na alegria

e nunca mais morreu

.

soma

a beleza do outro

e o meu instante

.

saldo zero

subtraio-me ao tempo

e me acrescento

.

poemágico

talhar na pedra

pássaros de pluma

.

palavra

quando a metáfora é crua

poetas moram na rua

.

noturno

estrelas escondidas

no céu e nas vidas

.

.

… … …

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

… … …

Sábado e domingo – 20 e 21 de agosto – 20h (sab) e 19h (dom) … Edvaldo Santana faz show solo ‘Eu Quero é Mais Humanidade’. No repertório, além das canções mais significativas de seus 40 anos de estrada, composições inéditas produzidas durante o período de pandemia. Na Sala Guiomar Novaes, da Funarte, à alameda Nothman, 1058. Ingressos no Sympla. Sobre o show, o cantor e compositor declarou:

“Eu quero é mais Humanidade” porque o planeta precisa com urgência que algumas virtudes sejam realçadas e praticadas pelos seres humanos que o habitam. Usar a inteligência não é só fazer conta exata, mas também cultivar consideração, afastar o preconceito, erradicar a fome, respeitar todas as etnias, cuidar do próximo e dos animais.

…

Sábado – 20 de agosto – a partir das 17h … Lançamento de ‘Quiabo’, livro de poemas de Akira Yamasaki com ilustrações de Will Sideralman. Sarau com palco aberto e pocket-show de Tião Baia. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel. Livro já está disponível para venda: encomende por inbox, com o autor . >>> Akira Yamasaki tem blog , livros (‘Bentevi, Itaim’ e ‘Oliveiras Blues’), músicas e o escambau. No fim dos anos 70 fez parte do Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas comprometidos com a liberdade, que levavam sua palavra e seu som aos confins da periferia de São Miguel. Nesse link ele conta algumas dessas histórias

…

Domingo – 21 de agosto – 17h … Grupo Tarumã comemora 30 anos de estrada no show ‘Histórias de Cada Canto’, com canções de seus dois discos autorais e releituras de músicas que inspiraram sua trajetória. No Sesc Sorocaba

…

Sábado – 20 de agosto – 20h30 … Dois showzaços no Espaço Cultural Bar do Frango: Mauri de Noronha e Lando Suarêz. Na av. São Lucas, 479

…

.

Sábado – 20 de agosto – 20h … Talentoso cantor e compositor Zulu de Arrebatá faz show ‘Cena de Cinema‘ no teatro Heleny Guariba, à praça Roosevelt, 184 (confira no vídeo o timbre único desse soulman e algumas de suas canções). Os poetas Gilberto Braz e Frederico Barbosa participam do evento que ainda conta com ‘Já que nunca desfiz as malas’, performance da bailarina Vanessa Voskelis

.

>>> MAIS VANESSA >>> No mesmo sábado, às 16h, a bailarina apresenta a coreografia no aniversário do Parque Ibirapuera, em sarau da Umapaz. ‘Já que nunca desfiz as malas’ é uma performance sobre o tempo: “entre conversas, fotos, memórias e lágrimas, as dramaturgias gestam-se entre as tessituras familiares e as familiaridades das técnicas e estéticas dançantes e sonoras”. Espetáculo conta com vocais de Márcia Parreira Lourenço e trilha sonora original de Adriel Vinícius

.

>>> MAIS ZULU >>> Da programação musical do Sarau AoGosto, na Umapaz, participam Zulu de Arrebatá, Hélio Braz, Jocélio Amaro, Cesar Fontes e Tom Sapiranga, além de Arnaldo Afonso, este blogueiro e cantor que vos digita. Sábado, no Ibirapuera, a partir das 16h

…

Segunda – 22 de agosto – 19h … Poeta Noélia Ribeiro faz lançamento de seu livro ‘Assim não vale’, pela Arribaçã, durante a realização do Projeto Música e Poesia para Todxs. Participação de Fatima Ribeiro e Jorge Amancio. No Feitiço das Artes, 306 norte, Brasília

.

ÀS TERÇAS – 21h … A Fim de Poesia, live de bate-papo literário apresentada por Noélia Ribeiro. No Instagram – @noeliaribeiropoeta

>>> Nesta edição com as poetas Flávia Rocha, Bruna Mitrano e Tatiana Nascimento

…

Sexta – 19 de agosto – a partir das 23h … Saco de Ratos, banda do dramaturgo e vocalista Mário Bortolotto, se apresenta no The Wall, à rua Treze de Maio, 152, no Bixiga. Com Fabio Brum (guitarra), Fabio Pagotto (baixo), Rick Ricardo Vecchione (bateria) e a participação especial de Marcelo Rubens Paiva (gaita).

…

Quinta – 25 de agosto – 20h … Lançamento online do livro de contos ‘Raul e Eu’, de Cesar Augusto de Carvalho. Na live, bate-papo do autor com Mirian de Carvalho, Frederico Garcia Fernandes e Paulo Lima, além de leitura de trechos do livro por Beth Brait Alvim, Doralice Odília e Janaína Sant´Ana. Pelo Youtube – acesse o link e inscreva-se

…

Sexta – 19 de agosto – 20h … Daniela Neris e banda tocam Raul na programação do Sarau CulturaK. Na av. Morumbi 7725, com transmissão pelo Facebook

…

Sábado – 20 de agosto – a partir das 19h30 … Tributo a Raul Seixas com a Banda Cachorro Urubu. No R2eV2 Bar, à rua Joaquim Marra, 1373, na Vila Matilde

…

Sábado – 20 de agosto – das 9h às 13h … Oficina de caricatura com Eduardo Baptistão. Gratuita, na Vila Maria Zélia. Inscrições pelo e-mail acvmzelia@gmail.com

…

Quinta – 25 de agosto – 20h … John Mueller faz show ‘Entrelinhas’, no Sesc 24 de Maio. Cantor e compositor lançou na semana passada o single Por um Mundo Bem Melhor, canção em parceria com Gregory Hartel

…

Sábado – 20 de agosto – das 9h às 13h … Ator e diretor Leno Sacramento lança o livro ‘Para, desgraça – uma quarta para não esquecer’, que narra a violência policial sofrida pelo autor ao ser confundido com outros dois jovens negros, suspeitos de assalto na região. A iniciativa visa denunciar os casos de racismo através de sua obra. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269

.

>>> BUARQUE-SE >>> No mesmo sábado, no Al Janiah, a partir das 22h, show com Roberto Biela (voz e percussão) e Rogério Silva (voz e violão) cantando Chico Buarque

…

CURTA KINOFORUM >>> Exibição de ‘Corpo Celeste’, curta-metragem de André Sobral e Renata Paschoa, com sessões gratuitas. Com Maria Ribeiro e Fernando Alves Pinto, filme conta a história de Letícia, que se muda para São Paulo em busca do sonho de se tornar atriz, e vê seus objetivos desmoronarem por conta da pandemia.

>>> No Centro Cultural São Paulo, na sexta, dia 19/8, às 17h

>>> No Cinesesc, sábado, dia 20/8, às 15h30.

…

DESCONECTADOS >>> Documentário sobre educação durante a pandemia

…

Sexta – 19 de agosto – 21h … Banda Vila Reggae se apresenta no Enoks Cultural, à av. Luiz Dumont Villares, 2164

…

Sexta – 19 de agosto – 20h … Jordanna se apresenta interpretando Rita Lee. No Sesc São Caetano.

…

Sexta – 19 de agosto – 20h … Danilo Gonzaga Moura toca no restaurante Donna Carmela, na Vila Ema, em São José

…

TOM KBÉLO NA INTERNOVA RÁDIO >>> Produtor cultural estreia na emissora. Discoteca Nacional Propagassom vai ao ar às terças, às 11h e às 17h, com reprise aos sábados às 11h, apresentando a obra e a trajetória de artistas independentes de todo o Brasil

…

Sexta – 19 de agosto – 19h30 … Emerson Alcalde é o mestre de cerimônia de batalhas poéticas no Sesc Avenida Paulista. Com micorfone aberto e participação dos coletivos de slams Batalha do Ana Rosa, Batalha Sexta Free e Slam Poesia Racional

…