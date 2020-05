A petição de Sebastião Salgado, o poema de Wilson Alves Bezerra, a paródia de Edu Krieger e a live de Arnaldo Afonso (cantando Cartola)

‘ARNALDO AFONSO CANTA E CONTA MESTRE CARTOLA’ :



A LIVE >>> DIA 12, TERÇA-FEIRA, 21H >>> Nas minhas participações em saraus já vinha me apresentando com um visual que remete ao dos sambistas cariocas dos anos 50: calça larga, sapato de bico fino, camiseta de listras horizontais e chapéu claro. O figurino é para melhor ambientar as minhas interpretações das canções de Angenor de Oliveira, o popular Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos (apesar da caracterização, não interpreto o músico: faço o papel de um cantor que o admira e narra sua história). Há alguns anos escrevi a peça “Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa“, que agora adaptei para um espetáculo musical de uma hora e quinze minutos, onde canto doze canções e conto algumas curiosidades sobre ele. Neste ano em que completamos quatro décadas sem o Mestre, pretendo levar suas melodias às Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas, Sescs, escolas e centros culturais. Nesta terça-feira, dia 12, às 21h, faço a primeira live, com meia hora de duração, direto da minha página no Facebook. Na outra terça-feira (dia 19, às 21h), repito a dose, com outras canções

O SHOW >>> Este blogueiro e cantor fará, assim que passar a quarentena, a pré-estreia de seu show ‘Arnaldo Afonso canta e conta Mestre Cartola‘, com canções e histórias sobre o grande sambista. A entrada será franca, mas, como o número de lugares é limitado, o espetáculo será apenas para 20 convidados (quem quiser ver, se prepare para fazer reserva pelo inbox do Facebook assim que a data for divulgada). Será no salão anexo ao CarauariBar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria

LIVROS, PROJETOS, LIVES E LANÇAMENTOS

SEBASTIÃO SALGADO >>> O grande fotógrafo lança campanha contra extermínio indígena por covid-19 através de vídeo (produzido por Fernando Meirelles) onde narra sua experiência durante os sete anos de convivência com os povos da Amazônia (ilustrado com suas fotos incríveis, claro). A petição de apoio (assine aqui) já conta com mais de 6 mil signatários, incluindo personalidades como Paul McCartney, Madonna, Chico Buarque, Brad Pitt, Meryl Streep, Sting, Caetano Veloso, Pedro Almodóvar, Mario Vargas Llosa, Gisele Bündchen, Oprah Winfrey, e do cientista brasileiro Carlos Nobre, entre outros. “Os povos indígenas do Brasil enfrentam ameaça extrema à sua sobrevivência devido à pandemia de coronavírus. Sua situação é duplamente crítica, porque os territórios reconhecidos para seu uso exclusivo estão sendo invadidos por atividades ilegais de garimpeiros, madeireiros e grileiros”, alerta o fotógrafo

DANIEL LOTOY >>> Nesta sexta, 8 de maio, às 21h, acontece a live ‘A Música dos 12 Signos na Quarentena‘, projeto do vocalista da banda Bolero Freak. “No isolamento, fiz 12 vídeos/músicas sobre o tema. Agora mostro na net”. A live-show será transmitida pelo Youtube. Acompanhe aqui

ROSA FREITAS >>> A atriz da Cia Nova de Teatro (‘Barulho D’água’ e ‘A Cripta de Poe’) e do grupo Meraki (‘Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada’), além de interpretar textos da literatura nacional no projeto ‘Máquina de Poesia’, de Marcos Torquato (como esses de Florbela Espanca e de Andreony Silva), abre canal no Youtube para postar vídeos de seus muitos trabalhos. ‘Dona Margarida‘ (acima), recorte da peça ‘Apareceu a Margarida’, de Roberto Athayde, inaugura a série. Se inscreva no canal Rosa Freitas Atriz e a acompanhe

DINHA MARIA NILDA >>> Além de participar de diversas lives sobre literatura negra e periférica, a poetisa, educadora, pesquisadora e editora oferece, em preço de promoção (R$20), a edição bilíngüe do seu último livro “Maria do Povo” (Edições Me Parió Revolução, 2019), autografado e customizado, com frete grátis. Os interessados, cliquem aqui

MARCOS MUNRIMBAU >>> O cantor e compositor, que apresenta desde 2019 o belo espetáculo de canções autorais ‘Aquarela de Batons’, acaba de compor ‘Fique em Casa, Amor‘. O artista argumentou que “sair de cena temporariamente e ficar em casa pode ser um grande ato de amor”. Inscreva-se em seu canal no Youtube e o siga em seu site

A PARÓDIA DE EDU KRIEGER >>> O cantor e compositor carioca Edu Krieger (um dos organizadores das apresentações de músicos no bar Semente, na Lapa – RJ) postou na net mais uma de suas divertidas e pertinentes paródias comentando o atual (des)governo e a fascistizante conjuntura nacional. Ele, que já havia divulgado sua versão ‘atualizada’ do samba ‘Apesar de Você’, clássico de Chico Buarque contra a censura e a ditadura militar, agora nos apresenta uma releitura de ‘Eduardo e Mônica’, de Renato Russo, trocando o casal pelos aliados golpistas Moro e Bolsonaro. Curte aí

NOVO BLOG >>> O coletivo ‘Fotógrafos Pela Democracia‘ anuncia o lançamento de mais um canal de comunicação em sua luta “por direitos humanos, para expor o que está invisível, pela igualdade social e pela democracia“. Nele, as séries sobre o Covid-19, as ‘Histórias por trás das lentes’ e artigos como o de Nair Benedicto, que estreia o blog. Visitem

PRÊMIO >>> Se autodefinindo como uma ‘revista feminina de arte contemporânea’, a ‘Ser MulherArte‘, editada e publicada pela escritora Chris Herrmann, recebeu o prêmio ‘Excelência e Qualidade – Brasil 2020’ outorgado pela Associação Brasileira de Liderança. Acompanhe os poemas, entrevistas, podcasts e o movimento criado pelo coletivo

OS VÍDEOS DE DARILUZIO >>> O cantor e guitarrista da banda Jecas Blues tem convidado vários artistas para participar de seus shows. E, além disso, tem registrado em vídeo alguns desses momentos, além de entrevistar cantores (como Cordeirovich, acima), instrumentistas e produtores culturais da cena alternativa. Os vídeos estão sendo postados no Youtube. Acompanhe aqui os seis episódios da série ‘Antropo Roque‘

BELCHIOR VIVO >>> Três anos após sua morte, o cantor e compositor cearense é cada vez mais celebrado por sua defesa da liberdade de pensamento e sua crítica à futilidade dos valores consumistas. O multiartista Ricardo Kelmer lançou, quando Bel ainda estava vivo, o livro ‘Para Belchior, com Amor‘, onde vários escritores cearenses nos contam histórias nascidas a partir das canções do bardo. Saiba mais aqui

COMENTÁRIOS A RESPEITO DO

(DES)GOVERNO BOLSONARO

Incitados pela péssima conduta do (des)presidente Bolsonaro, seus abilolados seguidores agridem a democracia, a imprensa e até, pasmem, os profissionais de Saúde, que arriscam a própria vida pelo bem estar da população. Além da Covid-19, o país enfrenta o ‘Covarde-17’, o vírus do fascismo bolsonarista, cujo único argumento é a violência, a ‘arma’ de todo aquele que não pensa. Separei alguns comentários postados na net:

RUBENS JARDIM >>> Após carreata de fascistas, em Brasília, pedindo volta da ditadura e fechamento do STF e do Congresso, o poeta Rubens Jardim postou: “Essa ‘jente’ bolsonarista que faz carreata, agride enfermeiros em manifestação democrática, buzina defronte aos hospitais e vive na contramão das indicações científicas, deveria ganhar carteirinha de identificação e, quando estivessem contaminados com o coronavírus, não deveriam ser atendidos pelos hospitais. É revoltante ter respeitado os protocolos da ciência, ter aderido ao isolamento da quarentena e ter que disputar vaga em leito hospitalar com essa ‘jente’ que não mostrou nenhuma empatia e respeito ao próximo”

ARNALDO AFONSO >>> Num post indignado da professora Maria Dulcineia Sachez, condenando a violência verbal com que os bolsominions atacaram profissionais da Saúde, acrescentei: “É gente muito ignorante, né? Eles são truculentos e verborrágicos, cheios de ‘opinião’. Mas não estudaram e nem sabem nada sobre assunto nenhum. Misturam tudo pois são totalmente ignorantes. Não à toa, seu líder é esse idiota incontestável que está na presidência. Eu tenho raiva dessa gente porque eles estão causando muitos danos ao Brasil e ao nosso povo. Mas, no fundo mesmo, o que eu sinto mais é dó. Um ignorante ignora que é ignorante. Ele não tem saída. Está condenado e nem sabe.

ADEMIR ASSUNÇÃO >>> O poeta também se indignou com a agressão aos enfermeiros e escreveu: “Não gosto de linchamentos virtuais. Não compactuo com isso. Mas figuras como Renan da Silva Sena (na foto, com a camisa da seleção), funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e a empresária Marluce Carvalho de Oliveira Gomes, não podem ficar impunes. Segundo reportagem do UOL, foram eles que agrediram, xingaram e cuspiram em enfermeiros que protestavam pacífica e silenciosamente em frente ao Palácio do Planalto no último sábado. Incentivados pelo estúpido-mor que ocupa a cadeira da Presidência da República, pessoas assim agem como crianças mimadas, birrentas e truculentas. Como que um estúpido desses, que cuspiu em uma enfermeira, pode trabalhar para o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos? Esses valentões já encheram o saco demais da conta”

AS INSTITUIÇÕES >>> O Senado protestou, o STF respondeu. O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também se opôs aos ataques à democracia: ‘Ontem enfermeiras. Hoje jornalistas. Amanhã quem se opõe à visão de mundo deles’. Mas, já passou da hora uma reação efetiva e contundente das instituições democráticas ante o fascismo que galopa insuflado pelo ódio e as fakenews do grupo bolsonarista. Os ativistas desses grupelhos direitistas que se utilizam da liberdade para pedir ditadura devem ser fichados e presos. Simples assim

SOBRE FASCISMOS >>> A filósofa Marcia Tiburi tem um livro lindo chamado ‘Como Conversar com um Fascista’. Em 2016, um ano após a publicação dele, ela escreveu esse texto na Revista Cult, do qual extraio alguns trechos (aqui o artigo na íntegra):

“Muitos não compreendem o que é o fascismo e relativizam os riscos dos neofascismos cada vez mais naturalizados entre nós. O fascismo, hoje, adquiriu status de elemento de integração social: grupos inteiros partilham a crença no uso da força em detrimento do conhecimento e do diálogo, o ódio à inteligência e à diversidade cultural, a preocupação com a sexualidade alheia, e muitas outras.

A tarefa é facilitada na medida em que o ‘consenso fascista’ é funcional aos objetivos das grandes corporações econômicas. O mundo fascista é o mundo sobre o qual as pessoas com seus microfascismos se põem de acordo sem sabê-lo. Chavões são repetidos como verdades que garantem o lucro emocional do sujeito dos preconceitos: ‘bandido bom é bandido morto’, ‘diretos humanos para humanos direitos’, ‘homossexualidade é sem-vergonhice’, ‘mulher que não se comporta merece ser estuprada’, ‘porrada é o melhor método de educação’, ‘escola sem partido’, etc.

É o fascismo que permite manifestações populares antidemocráticas, com todas as contradições daí inerentes. Frases como ‘pelo direito de não ter direitos’ já apareceram em seus cartazes.

Fato é que a fala do fascista estimula, por meio das palavras, o que pode haver de arcaico e o violento em cada um. Não por acaso, tanto a propaganda fascista quanto o discurso do fascista vulgar, é repleto de chavões e pensamentos prontos. Quem não se adequa à ordem fascista ‘vai para Cuba’. Enfim: ou se desvela e desconstrói o fascismo, ou não haverá mais espaço à construção de um mundo respirável.

VASQS >>> Sempre crítico e contundente, o cartunista e frasista Fernando Vasqs, participante ativo do Sarau da Maria e de outros eventos de coletivos de arte alternativos da cidade, publicou mais um de seus desenhos sobre a trágica situação da pandemia em nosso país

‘O SÉTIMO SELO’ >>> Poema inédito de Wilson Alves Bezerra, sobre a pandemia e a inação do (des)governo Bolsonaro. O vídeo é de Paulo Ninja. O texto foi gravado também pelo poeta português Aníbal Pires (veja aqui)

POBRE VITAL FARIAS >>> Que tristeza… Entrei na página do cantor e compositor da maravilhosa canção ‘Saga da Amazônia’ e senti pena. Lamentável saber que Vital Farias, se transformou num bolsominion. Quando um criador se alia a fascistas e torturadores, sua arte amorosa perde todo o sentido. Nunca mais tocarei nenhuma de suas músicas

ARTISTAS NA ATIVA

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

ACORDE EM SI >>> Ayê Produções Culturais, Tom-K Produções e Contexto Cultural são as três produtoras culturais que se juntaram para promover a transmissão de shows musicais ao vivo, online, com artistas de todo país. As lives acontecem de sexta a domingo e a programação com datas, horários e outras informações é divulgada no início de cada semana. Acesse e saiba mais

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana está produzindo uma série de vídeos onde aborda nossa rotina na quarentena. Ela (que escreveu e dirige) interpreta Kiki, divertida personagem que desnuda preconceitos, dúvidas e a pouca informação das pessoas ao comentar as questões polêmicas do momento. O poeta Cesar Augusto de Carvalho, além de dar ideias e colaborar na edição, faz o papel de Marco, marido de Kiki. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios

A DONA DO ESCULACHO >>> Para aproveitar o tempo na quarentena, o produtor cultural e multiartista Rafael Nestardo criou a desbocada personagem Maria da Treta, uma apresentadora que dá ‘receitas’ para combater o coronavirus (e a inação do despresidente). Inscreva-se aqui para assistir a esse e outros trabalhos do artista

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). Veja aqui

UM BANDO DE GENTE >>> Programa convida poetas para conversar e dizer poemas. Na página de Ricardo Silvestrini, no Facebook

FOCUS: A CAMPANHA E AS LIVES >>> A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas

TODO DOMINGO, LIVE DA FOCUS >>> Além dos ensaios online (todos os dias, às 13h – entre em contato para participar), agora, todos os domingos, às 19h, o diretor da companhia tem apresentado esclarecedoras lives onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Neste domingo será exibida a coreografia Quase Uma. O espetáculo, que estreou em 2005, busca ‘encontrar uma nova forma de movimentação, partindo de um lugar onde não se é livre nunca’. Assista e mande perguntas

TRILHAS >>> Foi num evento do Videoclube Charada, na ZL, que conheci o dj e produtor musical Felipe Zangrandi. Esse profundo conhecedor de nosso cancioneiro vem postando na net uma série de programas denominada Trilhas. No primeiro, dissecou o disco temático ‘O filho de José e Maria’, de Odair José (com o conjunto Azimuth), apresentando as faixas numa outra ordem que dá mais lógica à história. Em outros programas, entrevistou Nichollas Mariano, colaborador direto de Roberto Carlos no auge de sua carreira e nos apresentou o AJA, grupo surgido no final dos anos 60 com o propósito de ‘levar alegria e apoio musical aos oprimidos’, algo impensável nestes bolsonários tempos de ódio e inversão de valores. Acompanhe os programas porque o Zangrandi sabe das coisas. No mais recente, ele conversa com Edison DellaMonica, baterista dos Sparks, conjunto de rock ativo desde os anos 60

CIA DUO ENCANTADO >>> Dando sequência aos “Contos na Quarentena”, o Vídeo 3 traz uma história em verso que culmina com uma adivinhação: “Que bicho é esse?”, de autoria de Rosita Flores. Se inscreva e saiba mais no canal da companhia no Youtube

RUBENS JARDIM E ‘AS MULHERES POETAS’ >>> Os três volumes de ‘As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira’, brilhante trabalho de pesquisa e resgate da poesia feminina nacional realizado durante seis anos por Rubens Jardim, já estão disponíveis na net (acesse aqui). Agora, a intenção do poeta (um dos organizadores do Sarau da Paulista e do Gente de Palavra) é despertar o interesse de alguma editora para transformar esse material em livros impressos. E aí, quem se habilita?

ENTRE / VISTAS >>> Veja também a entrevista que Rubens Jardim concedeu ao também poeta e ativista cultural Artur Gomes

LIVES DA RAQUEL >>> A cantora e compositora Raquel Martins tem apresentado lives no Facebook, sem data nem horário pré-definidos, além de postar novas parcerias (como essa com Almir Marques, no vídeo acima) feitas no isolamento da pandemia. Fique de olho em sua página no Youtube, porque ela é supertalentosa

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

…

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação com alguns dos que já estão em campanha:

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

CONTOS >>> O escritor e promotor de eventos literários Jorge Ialanji Filholini, disponibilizou para download gratuito seu primeiro livro de contos ‘Somos mais limpos pela manhã’, publicado em 2016 pelo Selo Demônio Negro. Saiba mais no site do Livre Opinião – Ideias em Debate … CULTURA EM CASA >>> Secretaria da Cultura disponibiliza conteúdo online durante toda a campanha de combate ao coronavirus: shows de música, concertos, visitas virtuais a museus, palestras, bate-papos, livros e espetáculos. A lista será atualizada diariamente. Confira aqui

ARTISTAS NA RESISTÊNCIA >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (como o pessoal do VideoClube Charada, da ZL, ou do bar e teatro Cemitério de Automóveis, no centrão). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financiamento para a manutenção de suas equipes (como a Focus). Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais de cultura devem se movimentar e exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor

CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> O teatro e bar administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto está promovendo um leilão virtual pra viabilizar o pagamento do aluguel e das contas. Tem livros (de vários autores ligados ao teatro) e pôsteres de peças (feitos pelo designer André Kitagawa). Clique no cartaz e confira também uma campanha de apoio aos bares e espaços culturais promovida pela Heineken no Youtube

… VITOR MIRANDA >>> Em sua página no Facebook o poeta (autor do recém lançado ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) vem publicando contos e poemas todos os dias durante o período de isolamento. Prestigie esse grande artista … L IVROS >>> Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para saber mais Durante a quarentena, todos os livros das editoras Patuá e Reformatório, administradas por Eduardo Lacerda e Marcelo Nocelli, respectivamente, estarão com frete gratuito para todo país. Com os lançamentos físicos cancelados, as pequenas editoras precisam muito do apoio dos leitores. Clique para … MÁQUINA DE POESIA >>> Autor de vários livros e organizador de coletâneas, o poeta Marcos Torquato, da cidade de Jandira, está à frente do projeto ‘Máquina de Poesia’, que disponibiliza em totens multimidia (como na foto, acima) e na net, 100 poesias gravadas em vídeos e traduzidos em libras (por Tati Milanez). Dos textos, 50 são de autores da literatura clássica (como Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Mário de Andrade, Camões, Rilke e Shakespeare) e outros 50 são do município de Jandira e região (escolhidos através de concurso). Visite a página do projeto (no Facebook e Youtube) e tenha acesso aos vídeos poéticos interpretados pelos atores Chico Neto, Daniel Bernardes Pinto, Nana Pequini e Rosa Freitas. Inspiração é outro trabalho do escritor … LIVES COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS >>> Pelo Instagram algumas artistas farão lives com contação de histórias para entreter as crianças durante a pandemia (clique nos nomes): Fafa Conta: 10h30 (seg, qua e sex) e 16h30 (ter e qui), Mãe que lê: 11h, Carol Levy: 11h30 e 20h (live pra dormir), Marina Bastos: 12h30, Camila Genaro: 15h eMarina Bigio: 15h … VANESSA BUMAGNY >>> A cantora e compositora Vanessa Bumagny lançou o videoclipe de ‘Cinema Ilusão’, canção sua em parceria com Zeca Baleiro (clique aqui). No clipe, além deles, participação de Chico César. Produção musical de Rafael Castro … #ekspomondo. Trabalhos do fotógrafo Lucas Siqueira mostram costumes e tradições das mais antigas civilizações do planeta. O autor anuncia que todo o conteúdo da obra logo estará online e que, semanalmente, realizará lives interagindo com os interessados através do canal Humaniza Corona … RÁDIO BRASIL ATUAL >>> A rádio que dá a notícia que as outras não dão e toca as músicas que as outras não tocam está em campanha de financiamento(assim como a TVT). Para saber mais e colaborar, acesse o link. Neste momento de retrocessos políticos, sindicais e culturais, sabemos bem o quanto é imprescindível ter uma emissora que faça frente ao discurso fascista do governo e das poderosas redes que o apoiam … CONFESSO QUE SOBREVIVI >>> Editora Essencial em campanha para contar em coletânea as histórias de mulheres anônimas que venceram seus limites e sobreviveram a uma relação abusiva, opressora e violenta (saiba mais no cartaz). Regulamento e inscrição gratuita no link … LIBERTO TRINDADE CONVIDA >>> O espaço cultural CasIleOca (à rua Perpétuo Junior, 178, em Santana) administrado por Liberto Trindade (filho do poeta e ativista Solano), além dos programas de rádio e encontros literários que promove, possui um belo acervo de livros, funcionando como sebo, aos domingos. Após o isolamento, o salão da sede poderá ser alugado para pocket-shows, lançamento de livros ou outros pequenos eventos (reservas pelo telefone 2950-4666)

MARIELLE PRESENTE

…