O assunto aqui é sempre sarau, claro (e a programação do feriadão tá repleta de eventos legais). Mas um filme e uma peça me levaram a discorrer rapidamente sobre outro tema: a banalização e aceitação da violência. Me impressiona, apavora e amedronta a naturalidade (e a impunidade) com que as emissoras de tevê apresentam e reprisam a todo instante os assassinatos a sangue frio gravados por câmeras de segurança. Ou os vídeos das violências, covardias e barbaridades diversas cometidas contra mulheres, crianças, idosos, doentes, animais ou indefesos em geral. Tudo acompanhado com a expressão ‘veja como foi’, preparando o espírito do telespectador para a suposta ‘descarga de adrenalina’ para a ‘forte emoção’ para a ‘ação espetacular e imperdível’ que será mostrada. ‘Me dê imagens’, ‘bota na tela’, ‘olhem isso’, ‘flagrante da cidade’. Ainda não vi, mas soube que a policial que matou o ladrão na porta de uma escola (lembra?) é candidata a cargo público e colocou a cena do assassinato em seu programa eleitoral na tevê. E acrescentou um áudio com os supostos diálogos que precederam os tiros (é isso produção? ela pede votos por ser rápida no gatilho e possuir sangue frio para matar?). Me parece que os assassinatos filmados e reapresentados em horário nobre têm público. A audiência se interessa por isso como por filmes de Stalone e similares (pobres de nós!).

Há um episódio assustadoramente incrível da série ‘Black Mirror‘ (na Netflix) em que grupos de pessoas empunham seus celulares e se divertem ao filmar o desespero de uma mulher que foge de um atirador, indiferentes à violência da cena. Esses assuntos se misturaram na minha cabeça após assistir à excelente peça em cartaz no Sesi, ‘Os 3 mundos‘ (ver matéria, abaixo). Nela, numa sociedade futurista controlada por seitas, a temida profecia se realiza e vira fato histórico, se impondo como verdade: os violentos, assassinos e sanguinários (eles?) se agarram ao poder e mantém ‘a ordem’ a qualquer preço, instaurando o caos. É mais um aviso aos humanistas, solidários e amorosos (nós?). Ou mudamos a direção dos acontecimentos políticos ou caminhamos para um ciclo inimaginável da mais estúpida barbárie adornada por tecnológicos requintes de crueldade. O estilo deixa-que-eu-chuto dos Trumps e Bolsonaros está fazendo escola (na Paulista, domingo, constatei entristecido o discurso desinformado, equivocado e preconceituoso de um grupo de jovens orgulhosamente se dizendo ‘de direita’ e destilando ódio contra comunistas, gays e clamando por ‘escola sem partido’). Ah, mas você não é gay? Nem comunista? Lembre-se daquele poema atribuído ao Brecht: ‘no primeiro dia, eles levaram os comunistas, mas eu não era comunista e não me importei‘. A continuar desse jeito, sua hora também vai chegar. Você será apenas mais um entre os ‘indefesos’ filmados por câmeras de segurança (aqueles do começo do texto). Parece óbvio dizer, mas a realidade nos impele a repetir obviedades. Não há outra saída: sem inclusão social, sem a convivência respeitosa com as diferenças, sem a defesa da diversidade e dos direitos humanos, estamos todos ferrados.

Aproveito o tema para mostrar três tiras do genial desenhista André Dahmer, um artista de quem sou muito fã (se for o caso, clique nas tiras para ler melhor). Leia suas incríveis histórias e conheça mais de seu belo trabalho (lá no Globo e aqui).

5 ANOS DO PROJETO DANDÔ

QUARTA-FEIRA a DOMINGO – 12 a 16 de setembro … Dandô – Circuito de Música Dércio Marques … Circuito comemora cinco anos com palestras, rodas de conversa, sarau, exposição ‘Olhar da Utopia’, oficinas de música e dança latino-americanas, contação de histórias, shows e mostras regionais com artistas dos circuitos de SP, PR, RS, MG e GO/DF. Os artistas anfitriões são João Bá, Doroty Marques, Zé Geraldo, Ceumar e Alzira E. A Ocupação acontece paralelamente ao II Encontro Latino-Americano do Dandô que recebe parceiros do Chile, Venezuela e Argentina e as “1000 Guitarras para Victor Jara”. Saiba mais na página do evento.

12 a 16/9 – Ocupação Dandô – 5 Anos – Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado do metrô Sumaré)

16/9 das 10h às 12h – “Mil Guitarras para Victor Jara” – Memorial da América Latina – Salão dos Atos

Imagine uma grande cantoria, que reúna músicos de lugares diferentes do Brasil, e que de forma coletiva e colaborativa promova encontros, trocas e reflexões acerca da música. Esta é a proposta do “Dandô” que comemora 5 anos de atividades com cinco dias de shows e ‘Ocupação’ na Unibes Cultural (ao lado da estação Sumaré do metrô). Entre bate-papos, barracas de artesanato e grupos de dança, vão rolar shows com Katya Teixeira, Cecilia Concha Laborde, José Delgado, Victor Mendes, Paulo Nunes, EntreLatinos, Ana Maria Stinghen, Anabel Andrés, Cardo Peixoto, Analía Garcetti, Isabella Rovo, Victor Batista, André Salomão, Cabocla e Marcelo Taynara, entre outros.

O circuito, idealizado pela cantora Kátya Teixeira, é realizado por uma rede de diversos coletivos, mobilizadores locais, artistas, instituições e produtores culturais. Busca uma interação musical entre artistas e público, proporcionando às pessoas o acesso à música de qualidade produzida fora da indústria cultural de massa, além de promover espaços de reflexão e formação durante cada apresentação.

O Dandô teve início em 2013 e hoje está presente em mais de 40 cidades brasileiras, se expandindo para América Latina e Europa. ‘Dandô’ é uma corruptela do verbo andar, no linguajar dos pretos velhos. O nome do projeto foi tirado da música ‘Canto dos Ipês Amarelos’, de João Bá, Klécius Albuquerque e Guru Martins, que homenageia o cantor e compositor Dércio Marques. Em 2015 foi lançado o primeiro cd coletânea “Dandô – Circuito de Música Dércio Marques: um canto em cada canto do Brasil” em parceria com a Distribuidora Tratore. Agora é lançada a segunda coletânea, reunindo 27 artistas do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela.

MOSTRA PARLAPATÕES

ATÉ 23 DE SETEMBRO … Parlapatões Sortidos e Variados … Comemorando 27 anos de trajetória o grupo coloca em cartaz vários espetáculos de seu repertório. Ingressos a R$40 e R$20. Na praça Roosevelt, 158. No dia 11, festa de aniversário com o Show Bolero Freak, às 20h. Clique no cartaz pra ler melhor a programação.

FELIZS 2018 – IV FEIRA

LITERÁRIA DA ZONA SUL

SEGUNDA-FEIRA – 10 de setembro – das 10h às 22h … Abertura da Felizs 2018 – IV Feira Literária da Zona Sul … Quarta edição da feira literária tem como eixo a pergunta “De onde você vem?”, com o propósito de refletir sobre as origens e ancestralidades na construção de trajetórias de vida e suas relações com a literatura. A homenageada deste ano será Dona Eda Luiz. Coordenadora Geral do Cieja Campo Limpo por 20 anos, Dona Eda construiu no Capão Redondo um projeto pedagógico baseado na inclusão e no acolhimento, trabalhando em conjunto com os movimentos culturais da região. A feira acontecerá em vários espaços culturais e de educação na zona sul e vai até 22 de setembro. Confira toda a programação aqui.

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

BANDA DA PORTARIA >>> No sábado fui ao Baderna ver o show da Banda da Portaria, formada por João Mantovani (voz e violão), Binho Siqueira (percussão), Henrique Stella (baixo), Danilo Trevisan (violino), Arthur Lobo (guitarra) e pelo poeta Vitor Miranda, que declama seus textos enquanto os músicos entoam levadas legais de pop e rock (eles abriram espaço e até eu fui lá e li um poema também. Valeu, pessoal!). Vitor é a alma da banda. Um jovem com visual de Jesus Cristo e versos antenados nas atuais questões artísticas, políticas e comportamentais. Se Jesus salva, não sei, mas como a poesia tem me salvado desde sempre, fiquei superfeliz ao ver um monte de jovens reunidos mastigando o doce chiclete da música pop com um inquietante recheio poético. A banda tem alguns vídeos no Youtube e Vitor já lançou os livros ‘Poemas de Amor Deixados na Portaria‘ (que deu origem ao projeto musical) e ‘A Gente Não Quer Voltar Pra Casa‘.

Culpa

(Vitor Miranda)

estou feliz

e a culpa

é sua

que me

concedeu

a alegria

de sofrer

de amor

OS 3 MUNDOS >>> No domingo fui ao Sesi, na Paulista, e me deliciei assistindo à peça ‘Os 3 Mundos‘, primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. O maravilhoso espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Os atores atuam entre duas finíssimas e imperceptíveis telas onde imagens animadas são projetadas. Para o público, o efeito é o de ler e, ao mesmo tempo, estar dentro e participando de uma hq viva. Visualmente, é um dos mais belos espetáculos que já vi. Li críticas (das quais discordo) sobre seu excesso de beleza e escassez de conteúdo. Pra mim, a peça mostra claramente que não devemos confiar em super herois, salvadores da Pátria, seitas e religiões. Que o conflito dos homens se dá e sempre se dará pelo poder. Que lutamos contra nós mesmos pela contenção de nosso egoísmo. E que tudo isso é ‘fazer política’, mas que, paradoxalmente, fugir dela é abdicar do poder de decidir os rumos da própria vida. Ou seja: ou nos tornamos solidários e capazes de um projeto comum, ou vamos nos digladiar, oprimir e exterminar uns aos outros. Se isso não for o melhor e mais crítico comentário ao nosso tempo de valores retrógrados, preconceituosos e individualistas, não sei qual conteúdo poderia ser mais adequado. ‘Os 3 Mundos’ foi idealizado pela atriz Paula Picarelli, praticante de artes marciais, autora do livro ‘Seita‘ (onde narra suas experiências com ayahuasca) e leitora de Murakami (‘1Q84’ foi uma de suas inspirações). Paula queria juntar no mesmo palco dramaturgia, quadrinhos, projeções e kung fu. Foi expondo suas ideias e arregimentando os muitos talentos responsáveis pelo sucesso final da grande empreitada. A direção é de Nelson Baskerville, a produção de Daniel Gaggini. No elenco, além de Paula (que faz Lachesis, a líder do Grupo da Serpente), estão Thiago Amaral (com uma interpretação impecável de Acônito, líder do Mundo das Máscaras), Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica e Luciene Bafa (as fotos são de Ligia Jardim). ‘Os 3 Mundos’ fica em cartaz até 16 de dezembro e você não pode deixar de ver. Na av. Paulista, 1313, com entrada franca (reserve ingressos ou chegue uma hora antes). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h.

No folheto da peça há um texto superinteressante de Neil Postman (professor e teórico da educação) citado pelo diretor Nelson Baskerville. Nele, Neil, cuja obra alerta para a rendição da cultura à tecnologia, pinça frases comparativas entre dois escritores geniais: George Orwell (no livro ‘1984’) e de Aldous Huxley (no ‘Admirável Mundo Novo’). Uma frase de Huxley me tocou especialmente: ‘os defensores das liberdades civis falharam ao não levar em conta o apetite quase infinito que o homem tem por distrações’. Nossos muitos brinquedinhos eletrônicos que o digam.

Orwell temia aqueles que proíbem livros.

Huxley temia que não houvesse razão para proibir livros, por que ninguém mais se interessaria em ler algum.

Orwell temia a censura das informações.

Huxley temia que nos oferecessem tanta informação que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo.

Orwell temia que nós nos tornássemos uma cultura oprimida.

Huxley temia que nos tornássemos uma cultura irrelevante, baseada apenas no entretenimento.

Em ‘1984‘, as pessoas são controladas pela dor.

Em ‘Admirável Mundo Novo‘, são controladas pelo prazer.

Orwell temia que seríamos arruinados por aquilo que odiamos.

Huxley temia que seríamos arruinados por aquilo que amamos.

Neil Postman >>> Professor da Universidade de NY, escreveu sobre a conexão entre mídia e educação, as conseqüências da comunicação eletrônica, a erotização precoce e a crescente participação infanto-juvenil nos índices de criminalidade. Para ele, ‘habitamos um tempo de crianças adultas e de adultos infantis’. Em ‘O fim da educação’ reafirma a importância da escola pública, gratuita e humanista.

ANOTA AÍ

… … …

Neste mês de setembro participo de dois eventos superlegais. No dia 15, sábado, eu e a banda Chero da Poesia dividimos a noite do Show da Maria. No dia 16, domingo, vou cantar uma canção e ler um poema no sarau Transformadoria, que terá show do Duas Casas (dupla formada por Bezão & Nô Stopa), além da presença de Zhaira Mirage, Lê Guedes e Letícia Pallo. Na semana que vem eu dou detalhes.

DOIS VIDEOCLIPES

ANTONIO GALBA – TIRO NO PÉ >>> O músico e compositor Antonio Galba, ligado aos saraus do Clube Caiubi e da Toca do Autor, acaba de lançar um caprichado videoclipe de sua canção de protesto ‘Tiro no Pé‘, com direção de Alexandre Tarica e edição de Peron Ribeiro. No elenco, os atores Paulo Ricardo da Silva, Eudes Nascimento, Galba, Regina Cell, Peron Ribeiro, Heloísa Ribeiro, Luiza Ribeiro, Raiza Ribeiro, Wellington de Faria e Rafael Mateus.

Galba em Goiânia >>> Sexta-feira e sábado, dias 7 e 8 de setembro, às 20h, acontece o show ‘Galba, um multiinstrumentista’, na Oficina Cultural Geppetto, à rua Mil e Treze, qd.39, Lt.11, Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Entrada R$40.

LUMA AIUB – DESCOMPASSO >>> A composição e a edição de vídeo são da própria Luma, com produção musical de Guilherme Barbosa e imagens do acervo pessoal da cantora e de vídeos da bailarina Sabrina Rocco, encontrados na net. Além de cantar e compor, Luma Aiub publicou o livro ‘(P)artes’ e escreve em blogs e em suas páginas nas redes sociais.

QUASE SEIS MESES DEPOIS:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUASE SEIS MESES SE PASSARAM >>> Vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 18h30 … Roberto Embriagado no Cemitério … Banda do dramaturgo e vocalista Mário Bortolotto apresenta canções do rei com pegadas mais roqueiras, blueseiras e embriagadas. Com Diego Basa (violão), Alexandre Cavalo (violão e ukelele) e Felipe Rocha (sax e gaita). Colabore quando passarem o chapéu. No Bar do Teatro Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384.

… … …

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 19h … MPB na Carauari … A voz e o violão de Eduardo Neves e Tinho Ribeiro apresentando clássicos da mpb: Caetano, Belchior, Elomar, João Bosco, Luiz Melodia, Beto Guedes e muitos outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 19h … Edvaldo Santana – Só Vou Chegar Mais Tarde … Cantor, guitarrista e compositor apresenta as canções de seu mais novo cd, além de antigos sucessos. Entrada R$10. No Apostrophe’, à rua Coronel Ortiz, 290, em Santo André.

… … …

QUINTA A DOMINGO – 6 a 9 de setembro … Os 3 Mundos … Primeira obra teatral dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o espetáculo multimídia mescla teatro, cinema, hq e kung-fu. Com direção de Nelson Baskerville. No elenco, Paula Picarelli, Thiago Amaral, Tamirys Ohanna, João Paulo Bienemann, Alice Cervera, Artur Volpi, Rafael Érnica E Luciene Bafa. Até dezembro. No Sesi, à av. Paulista, 1313. Entrada franca (reserve ingressos). Quinta, sexta e sábado às 19h. No domingo, às 20h. Até 16 de dezembro.

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 20h … André Abujamra No Mundo Pensante … Músico apresenta canções de ‘Omindá’, seu novo cd, com projeções de imagens captadas durante suas viagens pelo mundo. Na rua Treze de Maio, 830, na Bela Vista.

… … …

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 20h … P.D.P. no Santa Sede … XTrio composto por Premmero, Delpech & Paolillo apresenta repertório de rock. Na avenida Luís Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô.

… … …

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 21h … Shows com as bandas A Casa – Nem Liminha Ouviu – Shankar – Pompeia 72 … No Queens Music Bar, à av. Engenheiro Caetano Alvares, 5540. Ingressos a R$15 e R$20.

… … …

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 21h30 … O grupo Mental Abstrato faz show de lançamento do seu segundo álbum ‘Uzoma’, com sonoridades que mesclam samba-jazz, soul e ritmos afro. O trio é formado por Omig One (percusão & beats), Calmão (beats) e Guimas Santos (baixo & bateria). No show, serão acompanhados por Marcelo Monteiro (sax barítono, flauta e arranjos), Richard Fermino (trompete), Sintia Piccin (sax alto), Gil Duarte (trombone, flauta e voz), Thiago Duar (guitarra), André Juarez (vibrafone) e Mauricío Orsolini (teclados). Participação da cantora Claudya e de Rodrigo Brandão, Karla da Silva e Bocato. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93.

QUINTA-FEIRA – 6 de setembro – 22h … Som de Casa – Festival de Música Autoral … Em parceria com o Movimento Santo de Casa, festival apresenta Paulo Cézhar Luz, Tanauan, Grupo Pau a Pique e Célia Demézio. No Burako’s, à rua Marques de Herval, 11/13, no Valongo, em Santos.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 23h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho, formada por Valentina Guillen (vocal), Teo Menezes (percussão e vocal), Daniel Caverna (baixo e vocal) e Anderson Freitas (rabeca e vocal). O Centro Cultural Butantã fica na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

… … …

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 7 a 9 de setembro – 13h … Oxigênio Festival … House of Vans apresenta 3 dias de evento, com 45 Bandas, skate, games, arte e tattoo. No Via Matarazzo, à av. Francisco Matarazzo, 746. Veja a programação:

Sexta, dia 7 >>> Fresno – Far From Alaska – The Movielife – Hateen – Gloria – Esteban – Dance of Days – Bullet Bane – Dinamite Club – 2 Step Flow – Black Days – Camarones Orquestra – Ravel – Rocca + banda escolhida por votação

Sábado, dia 8 >>> Dead Fish – Zander – Gameface – Menores Atos – Garotos Podres – Carbona – Os Thompsons – Statues on Fire – Excluidos – Water Rats – Agrotoxico – Blackjaw – Mar Morto – Manger Cadavre + banda escolhida por votação

Domingo, dia 9 >>> CPM22 – Garage Fuzz – Pense – All the Hats – Chuva Negra – Supla – Inocentes – Skamoondongos – Flicts – Deb and the Mentals – Bayside Kings – Corona Kings – Brvnks – Rebotte + banda escolhida por votação

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 16h … Mochilão na Mário: Música Uruguaia com Luana Baptista … Cantora e compositora se apresenta acompanhada de Kabe Pinheiro (percuteria) e de Maurício Orsolini (piano, synths e teclados). No repertório, milongas, candombes e zambas. Na rua da Consolação, 94.

… … …

SEXTA, SÁBADO e DOMINGO – 7, 8 e 9 de setembro – 16h … Trupe DuNavô apresenta Irmãos Carreto … Dois palhaços em uma grande e inusitada disputa de habilidades onde o vencedor fica com o maior bem da família: um carreto de materiais recicláveis herdado do pai. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195.

… … …

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 19h30 … Rock Insane … Banda apresenta clássicos do rock, grunge, hard, heavy metal, new wave e rock nacional. No Garagem Music Bar, à avenida Engenheiro Caetano Alvares, 5390.

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 19h30 … Pocket-show do violonista Celio Sousa. Com convidados especiais. Entrada R$10. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 6 a 8 de setembro … Café – Escola de artes de Osasco … Dois jovens se conhecem em uma cafeteria da avenida central e vivenciam uma trajetória amorosa permeada por um único assunto: café. Sexta e sábado às 20h. Domingo às 18h.

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 20h … Putos BRothers Band faz show ‘Toca Raul’ no MPBRock. Entrada R$10. Na rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana.

… … …

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 21h … Um Homem Comum … Peça tem como tema as dificuldades de pessoas com deficiência visual e levanta questões sociais, familiares e sexuais. Com direção de André Luiz e atuação do ator Edgar Jacques, que é cego, o espetáculo fica em cartaz até o final de setembro, sempre às sextas-feiras. No Teatro Paiol, à rua Amaral Gurgel, 164, na Vila Buarque.

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 21h … Bigmouth traz os clássicos do The Smiths e Morrisey. Entrada franca. No Komb Bar ZL, à praça Miguel Ramos de Moura, 175, no Jardim IV Centenário.

… … …

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 23h … Samba da Gruta #17 … Resistência artística no centro de SP, com clássicos e novidades do samba atravessando a madrugada, sempre na primeira sexta-feira do mês. Com Daniel Figueiredo (percussão), Ellen Nicole (voz), Fernando Miranda (percussão), João Pellegrini (7 cordas), Renato Passarinho (percussão e voz), Vitor Enoki (sax) e Zulu Reichenbach (cavaco). Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A, no centrão. Entrada R$10.

… … …

SEXTA-FEIRA – 7 de setembro – 23h … Abacaxepa – no Mundo Pensante … Banda apresenta o clipe inédito de “Menina Praga” e faz show com participação de Samuel Samuca (da ‘Selva’). Antes, abertura com Vavá Afiouni. Discotecagem dos djs Lia Macedo, Madruga e Ricardo Venturini. Ingressos a R$15 e R$30. Na rua Treze de Maio, 830.

SÁBADO – 8 de setembro – 12h … Amparo Literário: Indicados Ao Troféu Arte Em Movimento 2018 … Quarta edição do prêmio que busca reconhecer os que lutam com talento e atitude por uma sociedade mais justa. Na Fábrica de Cultura Parque Belém.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 12h30 … Max Costa toca rock, pop e mpb enquanto rola aquela feijuca gostosa no Carauari Bar e Mercearia. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 8 de setembro – 14h … Circo di SóLadies … Palhaçaria feminina com Lilyan Teles, Tatá Oliveira, Kelly Lima e Verônica Mello. No Sesc Santana, à av. Luís Dumont Villares, 579. Também no dia 15.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 8 e 9 de setembro – 15h … Curso: Artes da Palavra Preta – Com Allan Da Rosa … No Espaço Clariô (clique no cartaz).

SÁBADO – 8 de setembro – 16h … As Mina Tudo Convidam Letícia Fialho … União de coletivos (Sonora SP, SÊLA, WME, PWR Records, We Are Not With The Band e Girls Rock Camp) milita pelo feminismo na música independente brasileira. Nesta edição, a convidada é a compositora, cantora e instrumentista Letícia Fialho. Ingressos a R$15 e R$10. No Studio Marcatta, à avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 738.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 18h … Acabocaria – Aniversário de 8 anos e lançamento do disco ‘Sotaque Poético’ … Acabocaria foi fundada em 2010, em SP, pelos pernambucanos Rafa da Rabeca e Maria Rosa, com a finalidade de promover a cultura popular tradicional nordestina e brasileira, seus brinquedos e a forma de fazer o festejo. No Espaço Vulva, à rua Guarujá, 292. Entrada R$10. Venda do cd, de cordéis, xilogravuras e camisetas.

SÁBADO – 8 de setembro – 18h … Sarau Cultural Do Porco A Pa … Clube de Leitura com bate-papo sobre o livro “Nobel” de Jacques Fux. Apresentação da Companhia Py Antropofágica de Teatro com a peça “Afinal o que é Liberdade” e do cantor e compositor Bricio Mendes. Ao final, pocket-show do cantor e compositor Edvaldo Santana. O Sebo e o Brechó do Porco abrem às 16h. Na av. Olindo Dartora, 4560, em Caieiras.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 19h … Damião – Show de Lançamento do clipe Okê Arô … O cantor e guitarrista Damião apresenta suas canções acompanhado por Carlinhos Noronha (baixo), Danilo Motta (teclados), Luzenir Butignol (bateria) e Everton Reis (percussão). Após o show, exibição do clipe. Na Aparelha Luzia, à rua Apa.

SÁBADO – 8 de setembro – 19h … Festival Mosca Branca no Menino Muquito Bar … 15ª edição da festa traz três bandas: A Possível Banda, Os Gardenal e NApressão. Discotecagem de Thais Oliveira Magalhães e Bruno S. Buga. À av. Vila Ema, 5090.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 19h … Sarau na Galeria – Edição 57 … Coletivo completa 5 anos de existência e faz festa com palco aberto e os convidados: o rapper Ba Kimbuta, os artistas visuais Vinicios de Oliveira e Wellington Martins, os escritores André Do Amaral, Bruna Salgueiro e Michele Santos e o artista circense Lucas Malabares. Em Suzano.

SÁBADO – 8 de setembro – 19h … Lançamento de “Glitter”, de Bruno Ribeiro … Um excêntrico estilista contrata vinte modelos problemáticas para conceber o La Poésie Vivant, um desfile kamikaze: as modelos se exilam em um shopping por um ano e no final deste exílio, desfilam e se matam diante de uma plateia fashionista. No Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande, na Paraíba.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 19h30 … Pocket-show de Alan de Miranda … No repertório, samba, mpb e pop nacional. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

SÁBADO – 8 de setembro – 20h … Fernandes Acústico … Músico toca composições de seus três cds, além de canções de Gil, Caetano, Zeca Baleiro e outros. No Grão Espresso, à rua Voluntários da Pátria, 3558, em Santana. Entrada R$10.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 20h … Anelis Assumpção apresenta o show ‘Taurina’ acompanhada de Lelena Anhaia (guitarra), Mau (baixo), Saulo Duarte (guitarra), Ed Trombone (trombone e percussão), Daniel Conceição (bateria e percussão) e Zé Nigro (teclados). No Sesc Campo Limpo, à rua Ns. Sra. do Bom Bonselho, 120.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 20h … Punkake – em SP … Show de lançamento do álbum ‘4 Feelings’. Na abertura, Mini Lamers e dj Vanessa Porto. No Breve, à rua Clélia, 470.

SÁBADO – 8 de setembro – 20H30 … Izzy Gordon – Pra Vida Inteira … Cantora e compositora apresenta as músicas de seu cd. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43. Ingressos a R$30.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 21h … Show Metallica Tribute Brasil – no Santa Sede Bar … À av. Luiz Dumont Villares, 2104, perto do metrô Parada Inglesa. Entrada R$10.

SÁBADO – 8 de setembro – 22h … Sons e Furyas em AMOR – no Picles … Espetáculo combina canções autorais de Vanessa Bumagny e Helô Ribeiro com leituras performáticas de trechos do livro ‘Amor’, de André Sant’Anna, realizadas pelo próprio autor. Na rua Cardeal Arcoverde, 1838, em Pinheiros.

… … …

SÁBADO – 8 de setembro – 23h30 … ‘O Selo’ toca ‘Cabeça Dinossauro’ … O Selo é um projeto musical que toca discos emblemáticos, nacionais e internacionais, faixa por faixa, na ordem e na íntegra. É formado por Ernani Sanchez (guitarra e voz), Pedro Felício (baixo e voz) e Nereu Afonso (bateria). A cantora Sofia Botelho é a convidada especial para este show. Entradas a R$15 (só confirmar no evento) e R$20 (na porta). No Presidenta – Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335.

DOMINGO – 9 de setembro – 15h … 70º Sarau da Casa Amarela … Um dos saraus mais legais da cidade é apresentado pelo poeat Akira Yamasaki, com o apoio de Luka Magalhães, Escobar Franelas, Rosinha Morais & tchurma boa de São Miguel. Nesta edição, lançamento de três livros: o poeta e ativista cultural Rafael Carnevalli com “Maloca”, o poeta Manoel Herzog (Germano Quaresma) com “A Jaca do Cemitério é Mais Doce” e o poeta Marcelo Adifa com “Saltar Vazio”. Na Casa Amarela, à rua Julião Pereira Machado, 7. Com microfone aberto pra quem chegar.

… … …

DOMINGO (19h) e SEGUNDA-FEIRA (20h) – 9 e 10 de setembro … Nova temporada de ‘Siete Grande Hotel‘ – A Sociedade das Portas Fechadas, com o Grupo Redimunho de Investigação Teatral, prêmio APCA-2017 de Melhor Texto. Uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Pague quanto puder. Na rua Álvaro de Carvalho, 75, perto da estação Anhangabaú.

SEGUNDA-FEIRA – 10 de setembro – das 10h às 22h … Felizs 2018 – IV Feira Literária da Zona Sul … Quarta edição da feira literária tem como eixo a pergunta “De onde você vem?”, com o propósito de refletir sobre as origens e ancestralidades na construção de trajetórias de vida e suas relações com a literatura. Os eventos acontecerão em vários espaços culturais e de educação na zona sul e vão até 22 de setembro. Confira toda a programação aqui.

SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA – 10 e 11 de setembro – 21h … O Escafandro de Pirandello – 2ª temporada … Abandonados por seu autor, personagens perdidos decidem procurar um palco onde possam apresentar seu drama inacabado. Com adaptação e direção de Leonardo Medeiros (a partir da obra de Pirandello), a comédia tem em seu elenco 6 atores e 3 músicos. No elenco, Clara Moraes, Diego Monteiro, Juliana Simon, Paula Vilhena e Neto, com os músicos Vitória Alves, Fernando Filizola e Thiago Romaro. A peça fica em cartaz até 2 de outubro (às segunda e terças). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

… … …

TERÇA-FEIRA – 11 de setembro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

… … …

QUARTA-FEIRA a DOMINGO – 12 a 16 de setembro … Dandô – Circuito de Música Dércio Marques … Imagine uma grande cantoria, que reúna músicos de lugares diferentes do Brasil, e que de forma coletiva e colaborativa promova encontros, trocas e reflexões acerca da música. Esta é a proposta do “Dandô” que comemora 5 anos de atividades com cinco dias de shows e ‘Ocupação’ na Unibes Cultural, à rua Oscar Freire, 2500 (ao lado da estação Sumaré do metrô).

QUARTA-FEIRA – 12 de setembro – 19h … 5º Cine Clube Charada – ‘Relatos Selvagens’ … Sessão de cinema gratuita onde se exibem preciosidades do acervo da videolocadora, sempre com introdução de Gilberto Petruche e debate com participação de Ítalo Morelli Júnior, Marcello Dalla Dea e Eduardo Osmedio. Entrada: 1 quilo de alimento não perecível. às 20h30, exibição do curta ‘Ditadura da Estética’, de Fabi Morelli. Às 21h, o filme argentino Relatos Selvagens. Na Vídeoclube Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba.

… … …

QUARTA-FEIRA – 12 de setembro – 19h … Clube de Leitura da Mário: Esperança para voar … Encontro do Clube discute romance de estreia de Rutendo Tavengerwei, jovem escritora zimbabuana. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94.

QUARTA-FEIRA – 12 de setembro – 19h30 … Sarau Gente de Palavra 65 … Sarau bimestral gratuito com lançamento da Revista Gente de Palavra, apresentações artísticas e homenagem a poetas. Na CirKula Editora, Livraria & Café, à av. Osvaldo Aranha, 522, em Porto Alegre, RS.

… … …

QUARTA-FEIRA – 12 de setembro – 21h, … Talento MPB – Jeanne Darwich … ‘Carimbó no Bar Brahma’ é o show da cantora, bailarina e compositora paraense radicada em São Paulo. Jeanne gravou os cds “Em Canto Amazônico” e “Voz do Sentimento”, além de lançar recentemente o single “O Infinito é Você” (com direção musical de Rick Bonadio) que dá título ao novo ep. Ingressos a R$25 (na porta) e R$20 (antecipado).

QUARTA-FEIRA – 12 de setembro – 21h … Bruno Capinan – no SESC 24 de Maio … “Uma voz acrobática, sensual, tão angelical quanto profana” é a definição certeira do jornal Britânico ‘The Guardian’ sobre o canto de Bruno Capinan. O cantor e compositor brasileiro-canadense apresenta as músicas de seu cd ‘Divina Graça’ acompanhado por Saulo Duarte (guitarra), Ubunto (programações) e Rafael Rocha (bateria e mpc). Na rua 24 de maio, 109.

… … …

