A ‘Ocupação Paulo Freire’ (com 17 livros para baixar), a ‘Grinalda’ do poeta Daniel Perroni Ratto, o 5° Fapat (com Antônio Nóbrega), o clipe de Ortinho (‘Senão eu Morro’) e os ‘Anjos Tronchos’ de Caetano

.

OCUPAÇÃO PAULO FREIRE >>> A partir deste sábado, 18 de setembro, no Itaú Cultural, acontece a exposição que conta a história do educador Paulo Freire. Em tempos nazi-negacionistas, é fundamental disseminar um pouco das ideias e do projeto humanista desse grande brasileiro que, em toda a sua vida, defendeu conceitos como pluralidade, transcendência, diálogo, humildade, trabalho e amor. A ‘Ocupação’ convida o público a conhecer e reinventar a prática desse professor que nos orienta a redescobrir as palavras para reescrever um mundo melhor. Saiba mais

>>> MAIS PAULO FREIRE >>> Acompanhe algumas páginas e sites que prestam homenagem ao educador em seu centenário de nascimento: Centenário Paulo Freire (com depoimentos, podcasts, sugestão de livros e links variados) – Coletivo Paulo Freire – Por uma Educação Democrática (página é iniciativa da deputada federal Luiza Erundina com o apoio de pensadores, educadores e pessoas ligadas aos movimentos na defesa da Educação) – Instituto Paulo Freire (entidade reúne pessoas e instituições movidas pelos ideiais de uma educação humanizadora e transformadora) , para aprofundar reflexões, melhorar suas práticas e fortalecer a luta pela construção de um outro mundo possível – Um link para baixar em pdf 17 livros do educador – a reportagem O Legado Permanente de Paulo Freire (com prêmios recebidos e livros publicados) e um vídeo sobre sua história produzido pelo Nexo Jornal (Quem foi Paulo Freire e seu trabalho como professor)

.

Terça – 21 de setembro – 18h … Legado de Paulo Freire para a Educação em Direitos Humanos. Live é uma realização da REBEDH – Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, com transmissão no YouTube

.

…

Sexta – 17 de setembro – 19h … O poeta (e editor da Algaroba) Daniel Perroni Ratto lança primeira coletânea de sua obra. ‘Grinalda de um poeta‘ tem pintura de capa feita por Manoel Britto, prefácio de Claudio Willer, apresentação de Tavinho Paes, ‘orelhas’ de Manoel Herzog (Germano Quaresma). O evento será no Patuscada, à R. Luís Murat, 40. O livro estará à venda por R$20.

Outros lançamentos já estão marcados (no Rio de Janeiro, a data ainda está sendo acertada):

Dia 23 de setembro: 19h – Cola na Base – Santos

Dia 2 de outubro: 17h – Cantinho do Frango, Fortaleza

Dia 7 de outubro: 19h – O Cangaço Bar, Juazeiro do Norte

.

DANIEL PERRONI RATTO >>> Poeta, jornalista, músico e editor da Editora Algaroba. Publicou os livros ‘Urbanas Poesias’ (Ed. Fiúza, 2000), ‘Marte mora em São Paulo’ (A Girafa, 2012), ‘Marmotas, amores e dois drinks flamejantes’ (Ed. Patuá, 2014), ‘VoZmecê’ (Ed. Patuá, 2016), ‘Alucinação’ (Algaroba, 2018) e ‘Grinalda de um Poeta’ (Algaroba, 2021). Em 2020 ganhou o ‘Prêmio por Histórico de Realização em Literatura’, da Secretaria de Cultura do Estado de SP

.

…

FAPAT >>> 5º Festival de Arte Popular do Alto Tietê acontece entre 17 e 26 de setembro. 15 atrações passarão pelo palco virtual do Canal Malungada Produtos Culturais no Youtube. O Fapat foi criado pelo multiartista e produtor cultural Deo Miranda, em 2013, com a proposta de ser um evento itinerante, com atuação de artistas de diversas linguagens, entre o tradicional e o urbano. Pela primeira vez, em função da pandemia, o evento ganha uma edição virtual. Saiba mais sobre o Fapat21

.

>>> Nesta sexta, 17 de setembro, às 19h, tem palestra com Antônio Nóbrega no canal do Youtube Malungada Produtos Culturais