Preste atenção na diversidade da programação. Na junção, no agrupamento, no delírio das muitas tribos. Há pelos saraus, poetas e poetas, músicos e músicos, de estilos, estrilos, estalos e estágios variados. Tenho meus preferidos admirados e lidos, os mais amados e ouvidos. Mas não sou cri-crítico musical ou literário a apontar defeitos, descobrir versos vagos e agudos imperfeitos. Cantem, dancem, pensem, poetizem, façam a festa. Formem todos a grande onda, na força coletiva do encantamento. Escrevam cravem palavras com vontade e com verdade. Nós passaremos. O movimento faz nossa voz ir além de nós e ecoar no tempo. Façam poemas-paixão letras-declaração das melhores intenções canções líricas eróticas impróprias ideológicas amorosas subversivas de arrepiar a tez da ideia de dar tesão no pelo do coração. Há que se desarmar e amar até ralar a pele d’alma até gastar toda a luz do prazer. Se dar doar se perder na diversão da cidade. Na diversidade da lida na labuta da vida. Na perifatividade nossa de cada dia. Na quase canção oração revolução que a gente rascunha e sonha viver. Talvez não seja pra já. Mas, quiçá, futuros cidadãos se amarão (sem saber) com esse amor que eu um dia bloguei pra você.

… … …

2ª MOSTRA CULTURAL

PERIFATIVIDADE

… … …

2ª Mostra Cultural Perifatividade … Começou na terça (28 de agosto) e vai até domingo (2 de setembro) a segunda edição da Mostra Cultural Perifatividade, em comemoração ao oitavo aniversário do coletivo. A cada dia, oficinas, exposições e debates com temas fundamentais para a compreensão da conjuntura política e dos movimentos da sociedade, com convidados especiais. Clique em cada cartaz (acima, a programação para quinta e sexta; abaixo, para sábado e domingo). No Espaço Perifatividade, à rua Doutor Benedito Tolosa, 729, no Parque Bristol.

O Perifatividade se define como ‘um sarau de música, opinião, leitura, educação popular e defesa dos direitos humanos’. Em cada evento da mostra, rifas especiais de aniversário: tattoo, piercing e horas de gravação no Estúdio V8 (música e tattoo). A todo o pessoal e ao sarau que aniversaria, parabéns por essa tanta vasta vária necessária atividade pelas periferias.

… … …

O LIVRO DE ALINE BEI … … …



A vida de uma mulher, dos 8 aos 52 anos, desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra. Um livro denso e leve, violento e poético. É assim ‘ O peso do pássaro morto ‘ (Editora Nós), romance de estreia de Aline Bei , onde acompanhamos uma mulher que, com todas as forças, tenta não coincidir apenas com a dor de que é feita.

Há alguns meses eu li ‘O peso do pássaro morto‘, primeiro romance de Aline Bei, a quem conheci no Sarau do Caixote (e depois reencontrei no Jazz Poetry) declamando poemas interessantes, longos e reflexivos, pontuados por observações aparentemente paralelas e versos quase falados de tão proseados. Já a prosa de seu livro me parece um grande poema dilacerado, as ideias suspensas, plenas de beleza e leveza, as linhas quebradas pelo peso e violência da vida. Aline tem um jeito só dela. Aquilo que Bukowski cravou na pinta: estilo. Como não sou crítico, deixo aqui uma crítica de que gostei, uma entrevista colhida no Youtube e o texto poético que escrevi, comovido, após a leitura do livro.

O PESO DO PÁSSARO MORTO >>> Respirar pirar expirar. Nada cura. Existir é resistir. A vida é uma barca quase sempre à deriva. Te vira rema nada viva. No texto quebrado a escrita única de Aline prendendo meus olhos meus poros em cada linha sofrida cortada, vivenciando e revelando a lida a vida doida doída a poesia escondida nas brechas do dia a dia. A verdade de toda uma vida de cada umazinha vivida falada contada mas sempre omitida. Por que a gente não consegue explicar entender a gente mesmo? Por que porque porquê não somos capazes. As asas quebradas a paz quedada os azares e jaz. Que violência é essa que ecoa em cada vida e nos traz e desfaz acomete e submete. Quanto de heroísmo é preciso forjar inventar em si pra ser alguém. O que é ser alguém. Olhar o sol o céu o mar amar e curtir. Não basta? Parir cuidar descuidar ver o rebento crescer casar cansar sumir assumir. Deixar passar o tempo e ir acumulando um arsenal de sentimento pensamento sofrimento que nenhum leitor amor vizinho governo filho jamais saberá. Ou saltar de si cair em si voar tentar fugir. Calar. Engolir a dor. Ou gritar espernear surtar em praça pública. Quem compreenderia? Qual policial ou guardião da moral entenderia se solidarizaria e te abraçaria aos prantos balbuciando: eu sei bem como é que é… Ninguém é só mais um. Ninguém é ninguém. Somos todos alguma coisa em movimento esse esboço o rascunho de um sonho o tropeço de um desejo. O risco. Sempre à beira do abismo. A morte o medo o fracasso. E os abandonos vários. Tantos planos de amor de sexo e romance tantos beijos não dados sob a luz da lua tantas estrelas & pedidos os projetos o trabalho o filho o pai xerocado tanto verso quebrado e o peso do universo conspirando ao contrário, Paulo. Tanto silêncio explodindo pra dentro vasto amplo anestesiando cada voo interrompendo cada sonho. Estamos sempre morrendo. Partindo. E a vida (ela mesma) às vezes só se percebe num filme num disco num livro comovente e poético como esse. Me fez pensar e chorar, Aline. O choro que seria o da tua personagem e que é o de todos nós, pobres homens… Porque a gente sabe que a vida às vezes também pode ser bem linda. Agora mesmo, enquanto estamos todos vivos. Meio vivos. Ainda.

Aline Bei nasceu em São Paulo, em 1987. É formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia-Helena. É editora e colunista do site cultural OitavaArte.

… … …



‘SOM DA ESTRADA’

NO BAR DO FRANGO … … …

SÁBADO – 1 de setembro – 21h … Som da Estrada … A excelente dupla formada por Giliane Meireles & Valter Gusmão apresenta seu repertório de mpb com toques de cantoria e rock rural no lendário Bar do Frango, famoso point de resistência cultural na ZL. Recentemente, o Som da Estrada fez um show impecável no Sarau da Maria. Não bastasse a beleza melódica das canções de Gusmão, a interpretação de Giliane marejou meus olhos em vários momentos. Ela é, sem dúvida, a melhor cantora da seara de saraus. Não deixe de ver, ouvir e curtir. Na av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas. Entrada franca. Além da dupla Som da Estrada, Giliane & Gusmão também se apresentam como Banda Suindara, acompanhados pela percussionista Zana Candido e pelo flautista Rico. Eventualmente, a violeira Rosana Camilo, o baterista Fabiano Siqueira, o baixista Bruno Ahau e outros amigos músicos, poetas e atores também participam de seus shows e projetos especiais. Fique ligado e acompanhe por aqui. Eu sou fã dos caras e sempre noticio. Eles merecem.

… … …

O VIDEOCLIPE DA

CANÇÃO DO GALBA

… … …

O músico e compositor Antonio Galba, ligado aos saraus do Clube Caiubi e da Toca do Autor, acaba de lançar um caprichado videoclipe de sua canção de protesto ‘Tiro no Pé‘, com direção de Alexandre Tarica e edição de Peron Ribeiro. No elenco, os atores Paulo Ricardo da Silva, Eudes Nascimento, Galba, Regina Cell, Peron Ribeiro, Heloísa Ribeiro, Luiza Ribeiro, Raiza Ribeiro, Wellington de Faria e Rafael Mateus. Além do vídeo, posto também a letra, porque Galba diz coisas que precisam ser ditas. Confira:

TIRO NO PÉ

(Antonio Galba)

O direito de cada um

termina onde começa o da gente

respeitar opiniões

podemos amar e ser diferentes

Desde o tempo da Inquisição

julgar é mais fácil que pensar

nos tribunais

das redes sociais

se condena antes de provar

A grande mídia noticia

tudo que o patrão mandar

e você nem vai reparar

Dá um tiro no próprio pé

mesmo sem perceber

apoia quem está contra você

O Holocausto foi legal

a escravidão foi legal

o AI-5 foi legal

na visão de um general

Eu respeito o MST

negros e LGBT

acredito em índios, operários e mendigos

mas duvido da tevê

Antônio João Galba, mineiro de Guarda Mor, é multiinstrumentista autodidata. Aprendeu a leitura musical, compõe, canta e toca por intuição vários instrumentos: viola caipira, violão, violino, rabeca, bandolim e outros. Além de se dedicar aos trabalhos pessoais e autorais, acompanha artistas dos mais diferentes estilos musicais, como Zé Geraldo, Silvio Brito, Jorge Mautner e João Bá. Em 2012, Galba gravou seu primeiro cd solo intitulado “Caçador de Lua”. Em 2014 lançou “Tribuzana”, com temas instrumentais também de sua autoria.

… … …

MINHAS ANDANÇAS

PELOS SARAUS

… … …

QUINTA-FEIRA – Segundo Show do Sarau Toca do Autor >>> A primeira apresentação foi realizada em julho na Funarte. Ao todo, serão cinco sessões, sempre promovendo artistas do cenário independente que buscam espaço para mostrar seus trabalhos autorais. Esta edição reuniu representantes de três famosos saraus da cidade: Max Gonzaga e Sonekka (do Clube Caiubi), Arnaldo Afonso (eu) e a banda Chero da Poesia (do Sarau da Maria) e Bráu Mendonça e Tarica (do Toca do Autor). De minha parte, agradeço ao Tarica por me convidar e me incluir ao lado dessas feras. Fiquei muito feliz pela oportunidade de tocar num teatro com tanta história e acompanhado por músicos talentosos como Sandro Silva (percussão), Ayrton Mugnaini (baixo) e Brau Mendonça (guitarra). Ainda por cima, assisti aos showzaços de Chero, Brau (com Rosangela Alves), Max, Sonekka e Tarica (com Regina Cell). Sim, o fotógrafo oficial dos saraus, Roberto Candido, esteve lá e registrou tudo (veja mais aqui).

… … …

SÁBADO – Show Elas cantam Milton >>> Acompanhadas pelo Cabedal Quarteto, oito cantoras interpretaram as grandes canções de Milton Nascimento: Deise Capelozza, Cristina Pini, Aline Alves, Susie Mathias, Rosangela Alves, Vera Campano, Helen Torres e Regina Cell (pela ordem, na foto de Cida Sarraf), com direção musical de Bráu Mendonça (que arrebentou nos solos e bases). No repertório, canções como Travessia, Cais, Bola de Meia Bola de Gude e Fé Cega Faca Amolada. Que privilégio ouvir uma sequência tão bela de canções, interpretadas de forma tão particular por cada cantora. Parabéns a elas e à banda: não é fácil cantar Milton sem fugir às comparações com as vozes dele, de Elis ou de Sarah Vaughan. Ou tocar Milton sem lembrar dos arranjos do Clube da Esquina e do Som Imaginário. Parabenizo ao Tarica (também pelo aniversário) e agradeço a todos pela noite prazerosa.

… … …

SÁBADO – Sopa de Letrinhas >>> A poeta Silvia Camossa lançou o livro Almar (Editora Reformatório) e o músico Tato Fischer fez pocket-show de abertura (além de lançar o cd ‘Branca Bandeira’ e participar de bem-humoradas intervenções ao lado do apresentador Vlado Lima). O sarau ainda teve, entre muitos artistas, a presença do Coletivo Literário Martelinho de Ouro, de Vasqs, Marcelo Nocelli, Robson Luquesi, Volt, Ybis Maceioh, Fabio Lima Semente Africana, Guilherme Barbosa e da cantora Luma Aiub, que acaba de lançar videoclipe (veja abaixo). No palco aberto, Arnaldo Afonso (eu) e Zé Paulo Guerreiro representamos a tchurma da Vila Maria, quer saiu correndo do show da Funarte pra chegar a tempo de curtir o Sopa. As fotos são do poeta Ivan Ferretti Machado, que também participou do sarau.

LUMA AIUB – DESCOMPASSO >>> A composição e a edição de vídeo são da própria Luma, com produção musical de Guilherme Barbosa e imagens do acervo pessoal da cantora e de vídeos da bailarina Sabrina Rocco, encontrados na net. Além de cantar e compor, Luma Aiub publicou o livro ‘(P)artes’ e escreve em blogs e em suas páginas nas redes sociais.

… … …

DOMINGO – Sarau do Bar do Frango … O lendário bar da ZL, administrado pelo grande Tatau (com a poeta Esther Alcântara, na foto acima), fez festa e comemorou 20 anos de seu famoso sarau (que acontece sempre no último domingo do mês). Muitos artistas, ativistas e amigos da casa cantaram, declamaram ou fizeram emocionados depoimentos: Giliane & Gusmão (Som da Estrada), Mari Ananias, Tião de Sá, João Caetano, Daniel Carvalho e Lando Suárez, entre outros (as fotos são de Wanderley Oliveira). Eu fico arrepiado cada vez que me apresento lá. O Bar do Frango tem uma vibe diferente: sua história de décadas de lutas e de resistência política e cultural ecoam junto com cada palavra que canto, com cada acorde do meu violão. Naquele espaço democrático frequentado por esquerdistas e humanistas das artes e da política, a gente se sente num mundo melhor, a salvo dos discursos fascistas que pululam nas redes sociais e na boca suja de descarados candidatos a presidente. Mais uma vez, agradeço a toda tchurma do Bar do Frango pela recepção carinhosa. Saí de lá feliz da vida. Antes, pude reencontrar e ouvir o cantar precioso de Mauri de Noronha, sobre quem havia escrito o seguinte texto (que a apresentadora do sarau, Cidinha Carvalho, gentilmente, permitiu que eu lesse ao microfone):

Mauri de Noronha é um cantador nordestino, um quase repentista. Canta como quem declama. A palavra afiada é a flor de que se arma. Sua verve e seu verbo o empurram à luta com amor sincero e peito aberto. Sua voz emociona porque vem da alma. Seu cantar é profundo e se espalha comovido e comovente pela paisagem sertaneja das canções. Em suas letras, a voz que ecoa é a de sua gente: os moradores do agreste, os que nada têm. Mauri denuncia as injustiças com chicotadas de poesia. Os amores e sonhos coletivos vão se desdobrando em versos tão criativos que tudo nos faz crer que é possível, sim, um viver mais bonito e digno. Para todos. Mauri não canta à toa. Acredita na palavra, no amor e na vida. Como naquela letra do paraibano Vandré, ele também ‘não canta pra enganar’. É da linhagem dos nobres artistas de nossa canção popular. Pra ele só vale cantar se for assim: com verdade e com vontade, a serviço da liberdade.

Na festa, a Carpe Librum Editora lançou a ‘Coletânea Sarau do Bar do Frango‘, com organização e edição de Esther Alcântara (assistida por Tom Kbélo). Além de uma entrevista com Tatau (dono do ‘Frango’), participam 18 dos muitos poetas que já se apresentaram no bar. São eles: Carlos Alberto Guimarães, Chico Beltrão, Cidinha Carvalho, Éder Santi, Esther Alcântara, Flá Peres, Francisco Carlos dos Santos, João Caetano do Nascimento, José Mateus, Lauro Cornélio da Rocha, Malu Pera, Mauri de Noronha, Norival Leme Junior, Paulo Gonçalves, Santiago Dias, Teca Amorim e Thaís Souto.

… … …

TERÇA-FEIRA – Sarau da Maria e Sarau Casa Amarela, juntos no Ceu Jaçanã >>> Eu não pude ir pois estava trabalhando no Estadão, mas faço questão de registrar aqui. O pessoal do Sarau da Maria participou de um sarau superespecial ao lado dos amigos da Casa Amarela, dentro do programa Estéticas das Periferias (valeu, Jamir!). A tchurma querida de São Miguel apresentou um trecho da peça ‘Concertoria do Trabalhador‘ e os músicos da Vila Maria fizeram pocket-shows. Estavam lá Dari Luzio, Kita, a dupla Cordeirovich & Vladinski, Akira Yamasaki, Rosinha Morais, Paulo Miranda, Selma & Tião Baia, entre outros artistas (fotos de Celia Maria Ribeiro). A gente sempre brincou que um dia ainda ia se juntar e fazer o ‘Sarau da Maria Amarela’, ou o ‘Sarau da Casa da Maria’. E não é que fizemos?

… … …

MAIS DE CINCO MESES DEPOIS:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

MAIS DE CINCO MESES SE PASSARAM >>> Vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro sob intervenção militar) ainda não descobriu quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda há candidato discursando balelas de ‘militarização’ por aí. Já são mais de cinco meses de impunidade. No dia 14 de março a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Queremos a resposta: quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

… … …

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a superagenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras azuladas para acessar links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

DE QUINTA-FEIRA A DOMINGO … 2° Mostra Cultural Perifatividade … Começou dia 28 de agosto e vai até 2 de setembro a segunda edição da Mostra Cultural Perifatividade. A cada dia, oficinas, exposições e debates com temas fundamentais para a compreensão da conjuntura política e dos movimentos da sociedade, com convidados especiais. Clique em cada cartaz e veja a programação desses primeiros dias (no post da próxima quinta-feira, eu continuo a divulgação). No Espaço Perifatividade, à rua Doutor Benedito Tolosa, 729, no Parque Bristol.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 19h … Lançamento do livro de contos “Antonio”, de Wagner Dias, com ilustrações de Pedro Ribeiro. O encontro será de música e palavra, com o grupo Babado de Chita. Na Usina CSD, à rua Monte Alegre, 1154. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 19h … Cantora Flor apresenta canções autorais em trabalho solo. Na casa da Luz, à rua Mauá, 512. Entrada a R$20 e R$10.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 19h … Quinta Poética na Casa das Rosas … Participação do cantor e compositor Graco Braz Peixoto e dos poetas Álvaro Alves de Faria, Carlos Bueno, Kenichi Kaneko, Mary Castilho, Paulo Sposati Ortiz e Raimundo Gadelha. Na av. Paulista, 37.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 20h … 93º Quintasoito … Roda debate sobre Mídia Periférica e outras formas de pensar jornalismo, fotografia, audiovisual, educação popular, lutas sociais e etc. Entrada é Franca. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 20h … 37 GRAUS na Casa Vulva … As poetas Anna Zêpa e Eveline Sin fazem show com a cantora e percussionista Alessandra Leão e o produtor musical e multiinstrumentista Zé Nigro. Na rua Coriolano, 345, na Vila Romana. Entrada R$15.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 20h … Saraus e poesia de rua no IMS Paulista … Sarau organizado pelos coletivos Poetas do Tietê, Poetas Ambulantes, I Love Laje, Poesia é da hora e Bodega do Brasil, mistura poesia periférica, popular, canônica, música e cordel. Atividade faz parte do Estéticas das Periferias. Na av. Paulista, 2424. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 20h … Baião de Spokens convida Dani Nega … A apresentação mescla performances poéticas com música, experimentações sonoras e visuais. Com Caco Pontes (voz, efeitos e direção geral), Caleb Mascarenhas (guitarra e programações), Duda Gomes (engenharia de som), Felipe Chacon (bateria e vocais), Ligia Kamada (voz e percussão) e Lua Bernardo (contrabaixo e vocais). Na Sala Olido, à avenida São João, 473. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 20h30 … Cantora e compositora Isabela Moraes se apresenta na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Couvert R$20.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 21h … Pratododia All Stars … Festa acontece há 5 anos. Nesta edição, com os djs Janão, Ju Mineira e Pepe Paulo. No Boteco Pratododia, à rua Barra Funda, 34. Entrada franca.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 21h … Show de comédia stand-up com Babu Carreira, Jing Jing, Fernando Pedrosa, Pedro Pan, André Gropo, Pedro Mendes e Richard Sakamoto. Entrada R$15. Na rua Coronel Eusébio, 109.

… … …

QUINTA-FEIRA – 30 de agosto – 23h … Quinta de Forró no CCB com a Banda Sarrabulho, formada por Valentina Guillen (vocal), Teo Menezes (percussão e vocal), Daniel Caverna (baixo e vocal) e Anderson Freitas (rabeca e vocal). O Centro Cultural Butantã fica na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 17h … Banda Canteiro Marginal lança o ep Cidade … Shows também das bandas A Olívia e Meu nome é Francisco. Entrada R$15. No Cardeal Pub, à rua Cardeal Arcoverde, 1895.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 18h30 … Lançamento de ‘Inmôcodo’, livro do poeta e educador Pedro Blanco. Com sarau de poesia. Na Teia de Aprendizagens, à rua Dona Germaine Burchard, 197.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 18h30 … Luiz Cláudio de Santos e Peri Oliveira na Casa Fórum … Dupla apresenta sucessos da mpb. Na rua Primeiro de Maio, 57, no bairro da Aparecida, em Santos.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h … Sarau das Águas … Roda de conversa discute valores alimentares: o que comemos, cheiramos, olhamos, tocamos e ouvimos. Na rua Cambuci do Vale, 109, em Cidade Dutra.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h … Mochilão na Mário: Música Africana com o cantor e compositor congolês Yannick Delass. Na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h30 … Pocket-show de Leandro Felix … Voz e violão com sucessos nacionais e internacionais, além de canções autorais. No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h30 … Premiação do Concurso da XII Bienal … O IABsp anuncia a proposta de curadoria premiada. O evento conclui o concurso realizado e o processo de abertura para discussão e proposição do tema e conteúdo da Bienal de 2019. No IABsp, à rua Bento Freitas, 306, 1º andar.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h30 … Lançamento de ‘A Poesia e o Tempo em Movimento’, primeiro livro de Bhetty Brazil. Na Patuscada, à rua Luis Murat, 40. A entrada é franca e o livro estará à venda por R$32.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 19h30 … Vozeiral na Paulicéia Cultural … Grupo vocal só de mulheres apresenta repertório baseado em pesquisa de autorias femininas, cantos de trabalho, ritmos brasileiros, além de composições próprias e temas improvisados.Com Luisa Toller e Ritamaria (as diretoras do grupo) e mais Amabile, Ana Luiza Caetano, Daniela Alarcon, Marina Teles, Naima Kimachi, Raíça Augusto e Val Kimachi. Entrada franca.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 20h … Teatro – Estréia do espetáculo “Café” … Criada a partir do poema “Café”, de Herácliton Caleb, a peça discute as expectativas e rituais de passagem dos romances juvenis para a fase adulta. Estreia da Companhia dos Solilóquios Espessos, que tem como proposta a valorização do jovem como protagonista. No Sesc Osasco, à rua Calixto Barbieri, 23/83, no Jardim Piratininga.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 20h … JC Zeppelin apresenta clássicos do rock de todos os tempos. No The Brother’s Bar, à av.Buturussu, 1250.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 20h … Paula Souto no Bossa Zen … Acompanhada por Marcelo Kurchal, cantora apresenta o show ‘Mulheres que dão Samba’. Na rua José Antonio Coelho, 583, na Vila Mariana. Entrada franca.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 20h … Classic Zoom Acústico … Banda interpreta sucessos de AC/DC, Led Zeppelin, A-ha, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Amy Winehouse, White Stripes, The Clash, The Cure, Iggy Pop, Billy Idol, David Bowie, Dire Straits e outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

… … …

SEXTA-FEIRA a DOMINGO – 31 de agosto a 2 de setembro … Clube da Esquina 2 – 40 anos … Show comemora as quatro décadas do lendário álbum dos famosos mineiros. Com Wagner Tiso (piano, arranjos e direção musical), Flávio Venturini (voz e teclados), Juarez Moreira (violão), Dudu Lima (baixo), Paulo Braga (bateria), Nivaldo Ornelas (flauta e sax) e Márcio Malard (violoncelo). Com participação especial de Toninho Horta (31/8), Nelson Angelo (1/9) e Zé Renato (2/9). Ingresssos de R$9 a R$30. No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141, na Vila Mariana (sexta e sábado, 21h; domingo, 18h).

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 21h … Fernando Grecco … Show baseado no ep “Repente da Palavra”, lançado pelo compositor, cantor e guitarrista em 2017. Com Marcelo Lemos (guitarra), Igor Pimenta (baixo) e Pedro Henning (bateria). Entre as canções, Fernando interpreta textos curtos de sua autoria baseados nos escritos de Clarice Lispector, Ludwig Wittgenstein, Platão, Jacques Lacan entre outros escritores, filósofos e pensadores, fazendo referência aos temas das canções. No Instituto Brincante, à rua Purpurina, 412.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 21h … Mutum, de Jairo Pereira, na Virada Sustentável … Show poético-musical trata de intolerância e empatia, falando de sorriso, liberdade, sexo, cafuné e das batalhas cotidianas. Jairo é, também, um dos membros da banda Aláfia. Na Ação Educativa, à rua General Jardi, 660. Também no dia 1 de setembro, sábado, às 16h, na Pinacoteca do Estado.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 21h … Um Homem Comum … Peça tem como tema as dificuldades de pessoas com deficiência visual e levanta questões sociais, familiares e sexuais. Com direção de André Luiz e atuação do ator Edgar Jacques, que é cego, o espetáculo fica em cartaz até o final de setembro, sempre às sextas-feiras. No Teatro Paiol, à rua Amaral Gurgel, 164, na Vila Buarque.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 22h … Noite Pernambucana com Orquestra Multicultural Brasílica … Show une dança, música e interação com repertório baseado na cultura popular brasileira e em suas diversas formas e expressões. Entrada franca, NO CCB, à av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

… … …

SEXTA-FEIRA – 31 de agosto – 23h59 … Vento 2018 … Com shows de Luísa e os Alquimistas (RN) e Obinrin Trio (SP), mais discotecagem dos djs Mariana Mats (SP) e Vinicios Lezzo (PE). Ingressos a R$20 e R$30. No Orfeu, à avenida Ipiranga, 318, bloco A.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 1 e 2 de setembro – das 8h às 16h … Mutirão Ambiental Quilombola Jongueiro – Casa de Cultura Fazenda Roseira … Casa sofreu vários incêndios e organiza mutirão para recompor a área prejudicada pelo fogo. Voluntários devem se inscrever aqui.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 1 e 2 de setembro … UCPA – Curso de Filosofia Africana ministrado pela filósofa, educadora e poetisa Katiuscia Ribeiro. Dia 1, das 10h às 14h, na Biblioteca Monteiro Lobato. Dia 2, das 13h às 17h, na Apeosp Itaquera. Grátis.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 10h … Educativo MCB – Curso de Formação de Educadores … Museu da Casa Brasileira promove curso para trabalhar a relação entre museu e escola, criando estratégias de visitação que tenham sentido e significado para ambos. Atividade gratuita, com inscrição prévia.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 11h30 … Feijoada com o grupo de chorinho Quarteto Timbó. Na rua Dr. Jorge Miranda, 691, na Luz.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 12h … Almoço & Música … Fios de Choro na Casa de Francisca, à rua Quintino Bocaiúva, 22, na Sé.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 14h … 69ª edição do Sarau Poesia é da Hora … Coletivo poético e ativista que organiza saraus mensais para (e com) pessoas em situação de rua em centros de acolhida e ocupações de resistência. Sarau com microfone aberto. Voz e violão por Benedito Grabriel. Na Atende 3, perto da Praça Princesa Isabel (Campos Elíseos).

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 14h … Lançamento do livro intantil “Loa à Incrível História de um Homem só“, de Mônica Machado Marcondes, com ilustrações de Wilson Neves. No local, o Bazar Para Tudo de artesanato. Na Patuscada, à rua Luiz Murrat, 40.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 14h … Samba do bEmol no Nelito … Roda de samba organizada por Felipe Bemol com repertório que vai de 1916, com Pelo Telephone (Donga), a 2017, com ‘Acaju’ (Felipe Bemol, Thiago Melo e Luisa Toller). Na rua Mário, 75, na Vila Romana.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 15h … Olhos Negros: cinema negro e a formação de novas gerações … De que maneiras as obras de cineastas negros e suas temáticas podem aproximar novas gerações do fazer cinematográfico e contribuir com as discussões raciais? Roda de Conversa com mediação de Fernando Timba e participação de Fernanda Lomba (produtora executiva e sócia na Lente Viva Filmes), Raul Perez (jornalista, pesquisador e roteirista) e Erica de Freitas (roteirista, produtora executiva, sócia-diretora da Encantamento Filmes e idealizadora do projeto Visionárias). Entrada franca. No Espaço Itaú de Cinema, à rua Augusta, 1475.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – das 15h às 22h … Festa Realce convida Samba do Sol … Com discotecagem 100% vinil de Fred Lima, Marina Lopes e Kim Cotrim. No Bar do Gê, à rua Caetés, 509. Entrada franca.

… … …

SÁBADO e DOMINGO – 1 e 2 de setembro – 16h … Estreia – Trupe DuNavô apresenta Irmãos Carreto … Dois palhaços em uma grande e inusitada disputa de habilidades onde o vencedor fica com o maior bem da família: um carreto de materiais recicláveis herdado do pai. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195. Também nos dias 7, 8 e 9 de setembro.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 17h … Grená … Grupo organiza sarau e inicia (no Catarse) campanha de finaciamento de seu primeiro álbum. Na Rua Carlos Rath, 87.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 19h … M.Takara e Valério no CCSP … M.Takara (voz, eletrônicos, percussão) leva ao palco o ep Música Resiliente Para Pessoas e Lugares, lançado em junho pela Desmonta Discos. Valério (voz, guitarra, kalimba, percussão),mostra pela primeira vez ao vivo o ep Meio do Céu (Desmonta/Alavanca). Os shows contam com projeções do ilustrador Marcelo Delamanha. Ingressos a R$20 e R$10. Na rua Vergueiro, 1000.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 19h … O Sarau dos Conversadores na Mercearia … Dupla Cacá Mendes e Edson Tobinaga (Os Conversadores) apresenta sarau com palco aberto e convidados: a cordelista Cleusa Santo, a poetisa Tayná Sena e a performance teatral “Mulheres de Xico” (com Cleusa, Evany Antunes e Zu Souza). Presença do cantor e compositor Alan de Miranda, do violonista Clementino e da cantora Deise Capelozza, acompanhada pelo músico João Emílio (que também expõe anéis e colares). Yara Camilo autografa seu livro de contos ‘Por Assim Dizer’ e lê prosa e poesia, acompanhada de Larissa Santos. Sorteio de livros e cds dos artistas participantes. No Bar e Mercearia Carauri, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Entrada franca.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 19h … Banda da Portaria – no Baderna … Espetáculo de poesia e música. Couvert R$10. Na rua Oscar Freire, 2529, em frente ao metrô Sumaré.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 19h … Gabiroba Roda De Congo … O Gabiroba traz na sua bagagem as cores de São Benedito, os tambores, as casacas e as toadas de congo do Espírito Santo. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 19h30 … Pocket-show de Rafa Alface … Cantor e compositor da ZL apresenta repertório de mpb acompanhado por Lupi (Looping Station). No Republica Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233. Couvert R$10.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 20h … Lançamento do ep “O Vento Solar” … Banda ‘Vento Solar’ se apresenta com Ana Risso (voz, ukulele, teclado, escaleta), Marcello Menezes (contrabaixo), Caio Domênico (guitarra, violão), Jonas (flauta transversal) e Pedro Cirilo (bateria, percussão). Ingressos a R$20 e R$10. No Brazileria, à rua Clélia, 285.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 20h … Meu Preto da Capadócia toca Jorge Ben … Noite de samba-rock, funk-soul e muito swing. No Villa, à rua Joaquim Távora, 1415.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 20h … Acabocaria – Aniversário de 8 anos e lançamento do disco ‘Sotaque Poético’ … Acabocaria foi fundada em 2010, em SP, pelos pernambucanos Rafa da Rabeca e Maria Rosa, com a finalidade de promover a cultura popular tradicional nordestina e brasileira, seus brinquedos e a forma de fazer o festejo. No Espaço Rasa, à rua Heitor Penteado, 220/236. Entrada R$15.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 20h … 50 anos de Led Zeppelin … Sebah de Assis, Sandro Premmero e o pessoal do Som do Bando interpreta os clássicos do led. No Espaço Cultural Rock Na Padoka, na praça Waldemar Bassi, na ZL.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 20h30 … Teatro – Peça ‘Domínio e Submissão’, de Claudemir Santos, com direção de Ivan Neris. No elenco, Juanita Aguirre e Gabriel Halib, todos da companhia Ato Real Fora Do Tempo. No local tem bar e rola música depois do espetáculo. Entrada franca. Na Aldeia Satélite – Espaço Cultural, à rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 21h … O Inevitável & amig@s … Em seu show de voz & violão, Marcos Fonseca apresenta suas canções autorais e interpretações de clássicos em estilo intimista. Participação de músicos e poetas amigos. No Gambalaia, à rua das Monções, 1018, em Santo André.

… … …

SÁBADO – 1 de setembro – 21h30 … Tabuleiro do Ary – no Bar Exquisito … Grupo homenageia Ary Barroso e outros grandes compositores do samba e do choro. Com Ana Lessa (voz), Ivan Banho (pandeiro), Cadu Barros (violão 7 cordas) e Caio Cury (cavaco). Couvert R$12. Na rua Bela Cintra, 532.

… … …

DOMINGO – 2 de setembro – das 12h às 18h … Giselle Maria – “A Ciranda das Yabás” … Cantora faz show beneficente para a reforma do terreiro “Tenda São João Batista”. Com Adriano Ribeiro (violão 7 cordas e viola) e Bebê Góes (percussão). Ingressos para o show e a feijoada: R$30 (antecipado) e R$40 (na porta). Na rua Panhames, 104, a 5 minutos do metrô Vila Matilde.

… … …

DOMINGO – 2 de Setembro – das 14h às 18h … Meu Voto Será Feminista: Encontro com as candidatas de São Paulo … Ação organizada pela PartidA, coletiva nacional, suprapartidária e orientada à esquerda, que busca ocupar a política com, para e por mulheres feministas. Nasce como resposta a um cenário histórico de baixa representação política: o Brasil ocupa o 152º lugar na paridade entre homens e mulheres na política. É o pior resultado entre os países da América Latina. No Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269.

… … …

DOMINGO – 2 de Setembro – 16h … Tarde do vinil … Leve seu discos preferidos para ouvir entre amigos. No Bar do Frango – espaço cultural, à avenida São Lucas, 479, na ZL.

… … …

DOMINGO (19h) e SEGUNDA-FEIRA (20h) – 2 e 3 de setembro … Nova temporada de ‘Siete Grande Hotel‘ – A Sociedade das Portas Fechadas, com o Grupo Redimunho de Investigação Teatral, prêmio APCA-2017 de Melhor Texto. Uma ocupação artística revela uma ocupação real, por meio de sete jornadas que interrogam o mundo contemporâneo com suas belezas, guerras, violências, migrações e esperanças. Pague quanto puder. Na rua Álvaro de Carvalho, 75, perto da estação Anhangabaú. Até 10 de setembro.

… … …

SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA – 3 e 4 de setembro – 21h … O Escafandro de Pirandello – 2ª temporada … Abandonados por seu autor, personagens perdidos decidem procurar um palco onde possam apresentar seu drama inacabado. Com adaptação e direção de Leonardo Medeiros (a partir da obra de Pirandello), a comédia tem em seu elenco 6 atores e 3 músicos. No elenco, Clara Moraes, Diego Monteiro, Juliana Simon, Paula Vilhena e Neto, com os músicos Vitória Alves, Fernando Filizola e Thiago Romaro. A peça fica em cartaz até 2 de outubro (às segunda e terças). No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 e R$40.

… … …

TERÇA-FEIRA – 4 de setembro – 20h30 … João Macacão e Conjunto Paulistano (com André Fajersztajn de Almeida no clarinete e Ivan Banho no pandeiro) cantam sambas, choros e serestas. No repertório, clássicos de Noel, Ary, Hervê Cordovil, Monsueto, Sílvio Caldas e Cartola, entre outros. No Bar do Alemão, à av. Antártica, 554.

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de Setembro – 18 e 21h … Moda de Rock Toca Led Zeppelin … Dupla formada pelos músicos Ricardo Vignini & Zé Helder (que faz versões de clássicos do rock com violas caipiras) lança cd e faz dois shows. Com os convidados Ana Deriggi, Fabio Taliaferri, Rodrigo Suricato e Sergio Duarte. Ingressos a R$30 e R$15. No Sesc 24 de Maio, número 109.

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de Setembro – 21h … Augusto Teixeira convida Lilian Estela … Cantor e compositor apresenta as canções de seu álbum “Estação Felicidade”, que teve a participação de grandes músicos como Ceumar, Zeca Baleiro e de Lilian, que participa do show. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$40 e R$20.

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de Setembro – 21h … Show – Branca Lescher e Tuca Borba … Cantoras convidam Zé Luiz Mazziotti e Juca Novaes para cantar com elas, acompanhadas dos músicos Sidney Ferraz (arranjos e piano), Fabio Bergamini (percussão e bateria), Paulo Pascali Jr (sax e flauta) e Sergio Bello (violão e baixo). No repertório canções autorais e clássicos da música brasileira. No Teatro Viradalata, à rua Apinajés, 1387, em Perdizes.

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de Setembro – 21h … Show – Olivia Gênesi e Raquel Martins … Dentro do projeto Talento MPB, as cantoras, compositoras e instrumentistas apresentam músicas do cd que fizeram juntas (O mar e outras águas), além de canções de ‘Amor e Liberdade’ (cd de Olivia) e de ‘Percepções Sonoro Poéticas’ (cd de Raquel). No Bar Brahma, à av. São João, 677. Ingressos a R$25.

… … …

QUARTA-FEIRA – 5 de Setembro – 21h … Parlapatões Sortidos e Variados … Comemorando 27 anos de trajetória o grupo coloca em cartaz vários espetáculos de seu repertório. Ingressos a R$40 e R$20. Na praça Roosevelt, 158. No dia 11, festa de aniversário com o Show Bolero Freak, às 20h. Veja a programação clicando no cartaz.

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …