A ‘Maionese Astral’ e o humor de Ricardo Kelmer (e mais 10 livros), o iê iê iê tropicalista dos Estranhos Românticos (e outras 10 canções), o podcast de ‘Lenços e Ventos’ (da peça de Ilo Krugli) e a entrevista da Cia Nova com o dramaturgo Richard Foreman

Humorista e produtor cultural, Ricardo Kelmer é uma figuraça: escritor, letrista, poeta, tem bloco de carnaval (Simpatizo Fácil) e vários livros lançados, realiza palestras comentando sua literatura e dá cursos sobre humor. Mantém um blog, onde posta comentários a respeito de temas polêmicos do cotidiano, da política à cultura, passando pelas questões comportamentais (visite também seu canal no YouTube). Sobre ele, já escrevi: . O Kelmer canta, conta causos, interpreta, diverte a gente. Tem raciocínio rápido e humor aguçado: a marca dos inteligentes. Mais um grande artista do fértil solo cearense. Humorista antenado, tirador de sarro e ativista, dá voz a quem não tem. Escreve bem o que vê e o que imagina: é ficcionista também. Seus contos estão prontos pra serem filmados. Observador nato, é cronista (e romancista, claro). Tem ampla visão da cidade e sertão, da política e cultura. Depura a opinião dos amigos, conserta os equívocos da imprensa, comenta sem ranço. Pacientemente nos convence. Esclarece as mil e uma obscuridades do poder. Dá leveza às ditas obscenidades físicas: só o falso moralista vê maldade quando se brinca. Brinda à Vinicius e denuncia: no grande bordel da vida real, imoral e vergonhoso é roubar o dinheiro do povo. Não foge ao combate, polemiza, pisa em terreno minado: nomeia os tiranos de rosto abstrato. Didático, desenha pra quem não capta: leia, saiba. Seu texto denso alarga os pensamentos estreitos. Antifanático, Kelmer defende o estado laico, as liberdades civis e os direitos democráticos (tão ameaçados). Escancara o silêncio da selva domesticada e encara a turba ignara conectada ao atraso: é o puxador da alegria no bloco dos filósofos anárquicos. Kelmer absorve os conceitos, tritura e nos oferece sua água pura. Alquimista da utopia, destila a dor e nos alivia com suas doses de quimera fria. Sonhador sereno, seu blog pé-no-chão nos ilumina. Kelmer é um ponto de luz nas trevas de nossa idade mídia. . RICARDO KELMER >>> Aproveitando sua estadia em São Paulo durante o mês de outubro, o escritor e multiartista cearense fará um relançamento de seu mais novo livro ‘Viajando na Maionese Astral‘ (saiba mais aqui): ‘em suas exóticas memórias, um escritor reflete sobre a relação com o feminino, o xamanismo, a filosofia taoista, a psicologia junguiana e a militância antifascista’. Sábado – 16 de outubro – a partir das 17h ... Kelmer fará o lançamento no Bar do Jeová, na praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Em seu blog, Kelmer escreveu algumas frases divertidas onde se autodefine. Confira: “Sou ateu e democrata incondicional, adepto do amor, das relações livres e do Jack Daniel´s. Acredito em autoconhecimento, democracia, liberdade de expressão, respeito às diferenças, liberdades individuais, viver as fantasias, estado laico, abolição das fronteiras, cidadania global, conscientização ecológica e livre circulação de pessoas, ideias e produtos. Não acredito em capitalismo, neoliberalismo, religião, fronteiras, patriotismo, guerra às drogas, guerra contra o terrorismo, guerra nenhuma, porte de arma, raça e voto obrigatório. Prefiro morrer livre que viver numa escravidão tranquila. Creio no amor baseado na liberdade. Amor baseado na posse do outro, este eu dispenso. Planos para amanhã: sentir-se cada vez mais vivo e livre. Antes que chegue o dia em que o dinheiro e as religiões acabarão com a humanidade.” …

Sábado – 16 de outubro – 11h … Diálogos, com Richard Foreman. Lenerson Polonini conversa com o renomado dramaturgo americano do teatro de vanguarda e performático, criador do Teatro Ontológico Histérico. Transmissão pelo YouTube

>>> PROJETO TRILOGIA RICHARD FOREMAN (VERSÃO ONLINE) >>> Três das obras mais representativas e inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman, ‘Badboy Nietzsche’, ‘Prostitutas Fora de Moda’ e ‘Os Deuses estão Marretando a Minha Cabeça’ foram remontadas e gravadas (na Funarte) pela Cia Nova de Teatro. Os espetáculos foram exibidos nos três últimos sábados no canal do grupo no YouTube. A companhia que, ao longo de seus 20 anos, vem investigando a cena performativa, visual e performática, tem Lenerson Polonini na direção das peças. No elenco da trilogia, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Rosa Freitas, Marcelo Marothy e Rafael Schmitt (com participação em voz off e vídeo de Paulo Cesar Peréio)

…

ESTRANHOS ROMÂNTICOS >>> ‘Último Sol’ é o 3º e último álbum da banda carioca (ouça na íntegra). O disco de despedida tem 9 músicas inéditas, 1 remix em misturas de rock indie, tropicália, new wave, jovem guarda, pós-punk e rock psicodélico. Saiba mais

A banda Estranhos Românticos é formada pelo vocalista e guitarrista Marcos Müller, o baixista Mauk, o tecladista Luciano Cian e o baterista Pedro Serra. Antes de ‘Último Sol’, eles lançaram álbum homônimo em 2016, versões de ‘Agridoce’ (Pato Fu) e ‘Catchy Chorus’ (Autoramas) – incluídas nos respectivos discos-homenagem produzidos pelo site paulista Hits Perdidos em 2017 e 2018 – , o álbum ‘Só’, em 2020 e alguns videoclipes.

Mantêm ligações com o Rockarioca, movimento de 25 artistas de várias vertentes do rock do Rio, de veteranos à galera mais nova. O coletivo começou em outubro de 2020 e tem página no Facebook e em outras redes sociais

…

Sexta e sábado – 15 e 16 de outubro – 20h … Ainda Existem Auroras. Espetáculo teatral inspirado nos poemas de Bertolt Brecht e na militância política do ator, diretor e professor Wolney de Assis, retrata os tempos sombrios vividos por ele e seus companheiros sob a ditadura militar. Monólogo tem interpretação de Carla Shinabe e direção de Walmir Pinto. Peça traça paralelo com os dias atuais, em que, através de um golpe político, a ascensão de um grupo direitista coloca em risco as instituições democráticas, os direitos civis, sociais e a cultura. Retire ingressos gratuitos com antecedência, das 8h às 17h, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi – R. Benjamin Constant, 682, em Suzano

>>> WALMIR 2 >>> ‘Tá Faltando Poesia‘ é a coletânea de interpretações feitas por Walmir Pinto durante os meses da quarentena, unindo sua história com o teatro à experiência acumulada no audiovisual (8 novelas e 4 filmes), além do gosto inerente por poesia

…

JANAINA SANT’ANA >>> Por sugestão de Celso de Alencar, numa live do Canal do Poetariado, a atriz produziu vídeo onde interpreta 3 poemas de Renata Pallottini, escritora, dramaturga e professora falecida recentemente. Janaina Sant’Ana já foi premiada por sua brilhante montagem ‘Juliana, do rancor‘, baseada na personagem de ‘O Primo Basílio’, livro de Eça de Queiros

…

SÃO PAULO É FORRÓ >>> No livro ‘São Paulo é Forró do Gogó ao Mocotó’ a história do ritmo é contada por quem a protagoniza: os próprios forrozeiros. O projeto teve origem nas entrevistas realizadas por Antonio Carlos da Fonseca Barbosa, idealizador e editor da Revista RitmoMelodia, que reuniu vasto material produzido nos últimos vinte anos. Saiba mais

>>> RITMOMELODIA >>> Antonio Carlos da Fonseca Barbosa é o criador e editor responsável pela revista digital RitmoMelodia (acesse), que existe desde 2001. Jornalista, músico e poeta, Antonio Carlos propaga a diversidade musical brasileira através de entrevistas e artigos. A revista já entrevistou e mantém disponível no site depoimentos de Edvaldo Santana, Élio Camalle, Kleber Albuquerque, Conrado Pera, Sabah Moraes, Bocato, Zé Geraldo, Nô Stopa, André Abujamra, Socorro Lira, Hélio Braz, Jean Garfunkel, Etel Frota, Costa Senna, Geraldo Vandré, Paulinho da Viola e até Gilberto Gil, entre muitos outros

…

O OLHO ESQUERDO DA LUA >>> Já está disponível em pré-venda o livro da poeta Jade Luísa, a ser lançado pela Penalux. No vídeo, leituras de seus poemas por Carla Andrade, Lourença Lou e Daniela Pace Devisate

…

SILVANA GUIMARÃES >>> ‘O corpo inútil’ (no prelo) é o primeiro livro de poesia da escritora mineira (você pode ler seus textos e saber um pouco dela em sua página no Facebook). Nesse link, da Revista Acrobata, tem seis de seus poemas

revisão

(Silvana Guimarães)

dar pão a quem tem fome

água a quem tem sede

desviar balas perdidas

adotar animais de rua

acolher pessoas de rua

enterrar a palavra racismo

soterrar a palavra homofobia

sepultar a palavra ódio

revogar a palavra violência

anular a palavra crueldade

[arrancá-las do dicionário]

corrigir os erros de deus

.

>>> REVISTA ACROBATA >>> Editada por Demetrios Galvão e Aristides Oliveira, com apoio dos colaboradores Floriano Martins (editor de outra revista de cultura, a Agulha), Dante Galvão, Monyse Damasceno, Anna Apolinário e Paola Marugan, entre outros, a revista oferece poemas, artigos, contos e entrevistas com cineastas, escritores e músicos

…

PODCAST >>> ‘História de Lenços e Ventos’, maravilhosa peça de Ilo Krugli, do Teatro Ventoforte (que assisti com minha filha, quando ela era pequena) tem agora uma montagem em podcast, feita pelos artistas da Casa Realejo de Teatro, que será apresentada durante 5 sábados, às 14h, nas redes sociais do Sesc Bom Retiro, a partir de 16 de outubro. Minha querida amiga, a grande poeta Beth Brait Alvim, participou da adaptação do texto e também atua como atriz. Inscreva-se. No vídeo, um resumo dessa história toda

.

.

… … …