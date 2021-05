A live internacional da banda CiriloAmém, o livro Nomear para Combater, a Ocupação Folias, a Flib e o festival Divinas Brasileiras

‘LIVES CAETANAS – Volume 2′ >>> Projeto do cantor, compositor, blogueiro e sarauzeiro Arnaldo Afonso (eu mesmo!) contempla 6 edições das Lives Caetanas , sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira delas (‘ Lives Caetanas – Volume 1 ‘), com transmissão pelo Facebook, teve mais de 1.500 visualizações, mais de 700 comments e cerca de 150 compartilhamentos (obrigado!). Na segunda da série, ‘ Lives Caetanas – Volume 2 ‘, foram quase duas horas de clássicos do genial compositor baiano, recheadas de histórias das canções e passagens curiosas de sua carreira. Apresentei minha versão para o português da canção ‘ London, London ‘, inserindo na letra, além da tradução literal da maioria dos versos, algumas declarações de Caê sobre seu estado de espírito durante o exílio em Londres. Em breve vou fazer uma série de registros do espetáculo, ao lado da cantora e atriz Rosa Freitas , que participa do projeto. A terceira edição das ‘Lives Caetanas’ será no dia 31 de maio, às 20h (no cartaz – layout de Fernando Afonso ). No link, acompanhe a bela interpretação de Rosa para ‘ Os Argonautas (Navegar É Preciso) ‘

39º SARAU DA MARIA – Ano VIII >>> No sábado, 29 de maio, às 20h. Nesta edição online, o Sarau da Maria convida a atriz Janaina Santana , os poetas Oswhaldo Rosa e Rosinha Morais e os músicos Zé Marcio Kaipira, Álvaro Cueva, Alexandre Tarica, a dupla Paulo Miranda & Beatriz Carvalho e a banda Anhangabahy . Participação ao vivo dos organizadores Arnaldo Afonso, Deise Capelozza, Helen Torres, Lalá Nascimento e Marici Silva . No Facebook do Sarau . O logotipo do Sarau da Maria, bem como o desenho das Marias, são de autoria do designer Felipe Neri (o layout dos flyers é de Arnaldo Afonso)

1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). Além das Casas de Cultura, o espetáculo foi apresentado recentemente no Festival Satyrianas. O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook

2 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Versão online dos meus shows presenciais realizados no palco dos Parlapatões, no Bar do Frango, no Eclipse e no Centro Cultural Charada. Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

3 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitasinterpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros. A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos

4 – Embebedai-vos! >>> Live de bate-papo e confraternização, entre goles de caipirinha, onde leio as mensagens dos internautas e canto clássicos do cancioneiro nacional (da mpb ao brega), contando curiosidades sobre as canções e apresentando textos postados neste blog em homenagem a artistas como João Gilberto, Chico Buarque, Luiz Melodia e Paulo César Pinheiro, entre outros, sem esquecer os artivistas dos saraus e os companheiros da Vila Maria e do Sarau da Maria, obviously.

ATENÇÃO!!! >>> Essa live é recomendável apenas para os ‘fortes’: a primeira da série durou quase 4 horas, com mais de 40 canções bebidas e duas jarras de caipirinha interpretadas (ou coisa parecida – veja como foi). Você güeeeenta?