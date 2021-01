A live de um ano da Revista Ser MulherArte, a nudez do poema de Vanessa Alves, o clipe de Ligia Regina & Eder Lima e a homenagem a João Emilio nos 8 anos do Sarau da Maria

SÁBADO – 30 de janeiro – 20h … LIVE DO SARAU DA MARIA >>> Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o coletivo realiza neste sábado uma live de abertura de ano, divulgando o prêmio e comemorando o niver de 8 anos, além de homenagear o querido João Emilio (membro da equipe, falecido recentemente). Vários amigos prestaram depoimentos contando histórias vividas com o João. Muitos ainda nem conseguem se manifestar, porque a voz não sai. A todos, o Sarau da Maria abraça (que saudade, João!). Acompanhe a live na página do Sarau da Maria no Facebook e também no YouTube

Pela primeira vez contemplado num edital, o Sarau da Maria o sarau propôs como contrapartida a realização de 10 atividades em 2021: serão cinco saraus, 3 shows, 1 evento carnavalesco e 1 feira de livros e artesanato. A verba da LAB beneficiará, além dos cerca de 10 organizadores e colaboradores diretos, mais de 60 artistas (nos 5 saraus), 12 grupos ou cantores (nos 3 shows), 20 foliões (no evento carnavalesco) e mais 30 pessoas na feirinha (entre artesãos, editores e poetas). Ou seja, aproximadamente 150 pessoas estarão envolvidas na realização do projeto ao longo desses 12 meses. O grupo pretende promover, ainda, um encontro festivo no final do ano, reunindo amigos de vários outros saraus. Por enquanto, devido ao protocolo de prevenção à Covid-19, as atividades serão virtuais, com transmissão pelo Facebook e YouTube. Assim que for possível, os eventos serão presenciais e acontecerão no Clube Vila Maria, como de praxe.

O NIVER DA DEISE >>> E por falar em Sarau da Maria, nesta quinta-feira é niver da Deise Capelozza, uma das fundadoras e organizadoras do coletivo (no vídeo acima, ela interpreta um poema de Ligia Regina Lima). Pra ela, minha querida amiga das antigas, escrevi esse texto, comovido, que aqui compartilho:

Hoje é niver dela. Daquela loirinha dentucinha que andava com os malucos lá no pátio do Paulo Egydio, a menina bonita que fazia teatro com o Cordeiro, a da turma da Rita, da Elaine, da Irene, da Emilia, e depois da Cida, a que cantou com o Badão e com meu irmão, e mais tarde montou banda, com o João Emilio ao violão, a engajada, a sindicalista, a mulher que faz política, a que sofre e chora porque o Brasil vai mal (o que tem sido bem habitual), a amada namorada do Lobão, a mãe da Leila (aquele sua xeroquinha linda), a Deise do Sarau da Maria, a minha amiga querida, há tantos anos morando aqui comigo, nesse meu velho coração, que bate descompassado, ora cansado ora aflito, este meu rubro coração, seu amigo, que a entende e lhe estende a mão neste tempo tão difícil, porque as palavras faltam e nem bastam: não traduzem tudo que eu sinto, o que eu queria dizer e não consigo, este bonito poema de amor e amizade que vai sendo escrito, naturalmente, distraído e mudo – enquanto a gente anda, tropeça, levanta, e sonha junto.

… … …

NIVER DA REVISTA SER MULHERARTE

… … …

A live comemorativa de ‘1 Ano da Revista Ser MulherArte‘ acontece (no canal do YouTube) no dia 2 de fevereiro, próxima terça-feira, às 18h30. Haverá sorteio de 10 prêmios a quem estiver assistindo: 3 telas da artista plástica carioca Lu Valença e 7 livros individuais e coletivos de autoras brasileiras e portuguesas. Todos os quadros têm um S (estilizado, como tatuagem), marca da Revista Ser MulherArte

Seu poema, ‘Faca Afiada’, foi musicado pelos ‘Cabras de Baquirivu’, que apresentaram a canção num sarau da Casa Amarela de que ela participou, numa de suas últimas vindas ao Brasil (no vídeo, abaixo). Eu brinco com Chris Herrmann dizendo que não é fácil dar conta de acompanhar e noticiar as inúmeras iniciativas culturais que ela organiza ou participa. Mas é verdade, mesmo. Clique nesses links e saiba um pouco mais sobre algumas delas: visitem o site da Revista Ser MulherArte, o podcast e o Mulherio das Letras na Lua

A escritora Chris Herrmann, editora da Revista Ser MulherArte, lançou no ano passado seu livro ‘Entre Amoras e Amores‘, em que apresenta 50 minicontos com toques de humor (sob o belo sub-título ‘Quando os desencontros são mais doces’). Sobre os textos do livro, a escritora e cineasta Gisele Mirabai escreveu: “são minicontos para serem colhidos entre uma e outra hora do dia, como quem, em meio ao cinza da rotina, abre a geladeira para desfrutar de pequenas amoras, vermelhas e cheias de graça”. Saiba mais aqui

A REVISTA >>> Feita por um coletivo feminista, a Revista Ser MulherArte tem por objetivo valorizar e dar maior visibilidade à produção artística das mulheres. As publicações são variadas com rubricas e colunas abrangendo diversos campos da arte contemporânea. Chris Herrman, editora, cuida também da parte gráfica das publicações no Facebook e Instagram. Além da revista, com poemas, entrevistas e podcasts, o coletivo Ser MulherArte lançou a antologia ‘Porque somos mulheres’. Conheça ainda a seção da Revista Ser MulherArte onde Chris faz entrevistas de áudio com escritoras e ativistas feministas, como Divanize Carbonieri, Rosângela Vieira Rocha, Lia Sena e Ingrid Morandian

… … …

A NUDEZ DO POEMA

DE VANESSSA ALVES

… … …

Escritora, poeta e atriz, Vanessa Alves é autora, desde 2017, do projeto erótico ‘Sem Tarja‘, onde disponibiliza fotos, vídeos e contos eróticos pelo Instagram. Lançou em 2019 o seu primeiro livro de prosas poéticas, ‘Peguei meu coração e comi‘, pela editora Patuá. Atualmente trabalha no segundo, de contos e crônicas eróticas. Recentemente, participou de bate-papo no programa diário que Paula Autran apresenta na net (veja aqui) e teve perfil publicado na revista Mallarmargens. Sobre Vanessa, escrevi:

Me deparei com a face a carne a arte de Vanessa ao passear distraidamente pelas postagens do Face. Fui tragado pela correnteza fêmea sua sedutora presença arrastando meus olhos me ímã-levando para o centro para além para dentro de seus úmidos textos. O erotismo é parte de seu ousado jogo fogo brinquedo literário: é ela a dona a persona que se inscreve sente e pensa o ser mulher em nosso imundo vasto mundo machista e escravizado. A vida é áspera desperdiçada em relações conflitantes complicadas. A liberdade é uma gota que brota na grota profunda de si. Seus versos são molhados prazerosos gozosos. Querem desaguar ao sol. Sossegar só cegar e luzir. Leio nela a letra disléxica orgástica perpétua: a pele plena a palavra liberta a nudez do poema

Trecho de ‘FEZ AMOR COM O SOL’

Hoje B. se deitou ao sol

Mas não lhe bastava estar vestida com um biquíni mínimo

Queria estar nua

E não queria provocar ninguém

A não ser ela mesma – sem saber

(…)

Tirou os óculos escuros pra ver a luminosidade real das coisas

Pequenas e grandes

Encostou o bico dos seios contra a canga dourada

Alguns segundos e

(…)

Um pássaro voou rápido – deixando rastros no céu

B. não pensou

Não tinha condições de.

Baixou as mãos, enfiou os dedos no buraco quente entre as pernas

Pra dentro e pra fora, encontrou seu ritmo

Estava fértil e deslizante

Fez amor com o sol

Nunca soube

já era outra.

Trecho de ‘CELEBRAÇÃO DA NUDEZ’

A nudez me transpõe da condição humana e me leva ao sagrado. A nudez perpetua minha existência. (…)

Ele me move e me cura, me desalinha, me desespera, acelera, descompassa, retorna e descansa. E eu celebro a nudez exata de mim mesma, não a nudez pequena e capital, a nudez lucro, a nudez que ignora o desenho das minhas veias de América latina, mas a nudez que é, antes, Poema

…

PARA A PRIMEIRA FODA ESTRANGEIRA

Tua cara nunca me importou. Acho que foi a primeira vez que eu transei mais com um país do que uma pessoa

Roubei teu corpo-linguagem para emigrar sem documento para o teu continente.

Estrangeira de mim mesma

Uma criminosa orgástica

Sem fronteiras

Trecho de ‘PARA VOCÊ, T.M’

Fui embora. (…) Fui embora com três caixas de ansiolíticos na bolsa, 100 dólares amassados, uma moeda russa que achei na rua e o resto do teu Camel.

Deixei, amassado, na lixeira do teu subsolo mal iluminado, um bilhetinho escrito no guardanapo: amo você, fofinho. Mas você não sabe lidar com tigres que usam scarpins vermelhos e pintam a boca de rouge

Trecho de ‘PODE VIR, H’

Passei a tarde inteira escrevendo versos ruins e tomando café

Desencontrei a alma do verso, emudeci.

Tudo

Para lhe dizer que o que a carne quer não tem nome

… … …

DES-GOVERNO NOSSO DE CADA DIA

… … …

O Lowy Institute, de Sydney, publicou neste dia 28, estudo que analisa a atuação de 100 governos diante da pandemia (baseado em critérios como casos confirmados, mortes e capacidade de detecção). A gestão pública brasileira da pandemia da Covid-19 é a 98a pior do mundo, enquanto a da Nova Zelândia é a melhor. Nosso triste país registra (extra-oficialmente, diga-se, pois o desGoverno Bolsonaro não contabiliza os dados) mais de 218.000 mortes por coronavírus, sendo ‘superado’ apenas pelos Estados Unidos (do outro abilolado, o não reeleito Trump). As declarações de Bolsonaro durante a crise sanitária dificultaram as medidas de enfrentamento à Covid-19 e o acesso à vacina. O presidente pôs fim ao auxílio emergencial sem apresentar alternativas, demonstrando descaso total com a população que enfrenta o aumento do desemprego e a alta de preços nos alimentos

MINHA LIVE DE DOMINGO PASSADO >>> Era dia de protestos na net e eu atendi à convocação do movimento ‘100 mil lives pelo impeachment de Bolsonaro‘. Agradeço aos amigos que passaram por lá, me prestigiaram e ainda deixaram suas mensagens indignadas pedindo o imediato afastamento desse (des)presidente abilolado e incompetente. Eu cantei A Palo Seco e Alucinação (Belchior), Balada do Lado Sem Luz (Gil) e Não Chores Mais (Gil & Marley), Cachorro-Urubu (Raul), Sonho Impossível (com letra do Chico para o tema do Cavaleiro de La Mancha), Let it Be (minha versão pro clássico dos Beatles) e encerrei com Os Desperdiçados do Mundo (música minha sobre poema do Vlado Lima). Quem perdeu, pode ver agora: é só clicar nesse link #Forabolsonaro >>> Na semana passada, falei e repito, de novo, novamente e sempre: não se trata de ser oposição. Não é de politica que falo. O que está acontecendo no Brasil é um horror. É estarrecedor. É quase um crime. É o resultado de um total descaso com a vida humana. Mortes que são praticamente assassinatos. Eu leio e vejo as cenas com lágrimas nos olhos. A crônica das mortes anunciadas entre risos pelos bolsonaristas. Agora, o governo mentiroso está brincando com o povo dizendo ser a favor das vacinas e da ciência. Que caras-de-pau. … COVID >>> Em meio à pandemia do Coronavirus, ‘com números assombrosos de infectados e de mortos no Brasil e no mundo, coletivo de artistas procura sensibilizar a sociedade no sentido de celebrar a identidade e a vida das vítimas, iluminando suas histórias’. ‘Espero que nomes consigam tocar!‘ foi criada a partir da canção ‘Inumeráveis’ (de Bráulio Bessa & Chico César) como uma homenagem às vítimas da covid-19. O vídeo traz como convidados, além dos dois autores da canção, Neymar Dias, o Coro de Câmara Comunicantus e o Coral da ECA/USP, com direção musical de Gil Jardim e direção de arte de Anderson Penha

FRASES & MEMES DA NET >>> A imprensa noticiou que os gastos do governo do presidente Jair Bolsonaro com alimentação subiram 20% entre 2019 e 2020. Além da forte alta – o valor total chegou a R$ 1,8 bilhão –, chama a atenção a lista divulgada pelo portal Metrópoles. Entre os produtos adquiridos pelo governo estão R$ 2,5 milhões em vinhos para o Ministério da Defesa. Depois da divulgação dos gastos estranhos do governo federal, o portal da transparência ficou fora do ar. Aqui, frases e memes colhidos na net:

Que coisa, não? Realmente, estamos sob a tutela de uma quadrilha miliciana

O sociopata disse que os 15 milhões em latas de leite condensado são ‘para enfiar no rabo dessa imprensa’. Quero saber quem vai perguntar a ele sobre os 14 milhões de reais de molho de pimenta

O portal da transparência foi criado para que a população tenha conhecimento dos gastos da presidência, porque afinal é dinheiro nosso que paga toda essa conta. E vejam só o escandaloso gasto do desgoverno atual. Tá na cara que a corrupção e o desvio de verbas públicas estão acontecendo de forma ostensiva

Como os gastos são astronômicos e vergonhosos, após a divulgação houve uma reação imediata na internet e rapidamente o portal foi retirado do ar. Quem realmente ainda acredita que acabou a corrupção e a mamata no Brasil?

Em 2020, Governo Bolsonaro gastou R$ 15 milhões em leite condensado. Ooooooooi?????

Falta dinheiro para oxigênios, falta infraestutura e materiais em hospitais, mas tem chicletes de sobra! Tem mais de 2 milhões gastos em chicletes! Chicletes!

O que não falta é superfaturamento e muita falta de vergonha na cara de quem defende esse governo

Trinta e um milhões de reais em refrigerantes: acho que dá pra nadar de braçada numa espécie de Rio Negro e Solimões, só de Coca-Cola e Fanta laranja.

Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello agravaram a situação da pandemia da covid-19 no Brasil e precisam ser responsabilizados.

O Brasil definha enquanto temos 64 pedidos de impeachment aguardando a aceitação do presidente da Câmara dos Deputados

Depois dessa história de 1,8 bilhão de reais gastos em compras com dinheiro público, tenho vontade de marcar aqui cada pessoa que eu sei que votou nesse animal miliciano, em nome de um suposto ‘combate à corrupção’