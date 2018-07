Neste findi, eu vou ver e ouvir ‘as canções que você dançou pra mim’ (a Focus dança ao som de Roberto Carlos na Galeria Olido). Eu vou ao Bar do Frango ver Esther Alcântara declamar Piracema (e cantar com Irineu de Palmira). Vou sambar d’accord com o grande Elio Camalle. Vou seguir o Sacolinha em seu lindo projeto pelas escolas da periferia. Vou na feirinha do Natal sem Shopping e só comprar de quem produz. Ah… e vou bebemorar e brindar aos dois anos de vida deste blog valente: tim-tim! No dia 14 de dezembro de 2015, às 16h40, eu publiquei meu primeiro texto e foto, com os dois vídeos abaixo:

MANIFESTO SARAUZISTA >>> Artistas dos saraus, uni-vos! Este blog é um canal a serviço da produção cultural alternativa. Vou abrir espaço para os que sobrevivem à margem da ‘indústria do entretenimento’ e divulgar seus discos, vídeos, livros e eventos. Para o sucesso dessa empreitada, conto com a colaboração de todos os saraus, amigos, artistas e ativistas culturais. Obrigado.

Você já foi a um sarau, Dorival? Não? Então vá. Lá tem verso livre. Lá tem samba e rap. Pop e rock mutcho loki, tem. Sem estereótipo. Lá é outro lance. Tem gente que inventa. Canta declama dança, insolitamente. Tira som de lata, faz performance. Lá tem veterano que é revelação. Tem calouro que dá aula. O novato misturado ao professor. Artistas não têm idade e você sabe, são eternos aprendizes: deixe-se levar e lavar inovar a rotina a retina cristalina nesses rios que vão passar. Na tua rua tua orelha tua telha aberta à lua. Venha também mergulhar navegar se informar no infomar de saraus e luaus que a cidade te dá. Aqui, você vai conhecer e curtir. O que não cabe nessa tal de indústria cultural. Ilustres anônimos desfilarão por essas veredas virtuais. Abra suas janelas pra auscultar a pulsação o coração desses músicos poetas ativistas culturais. Ouça leia comente e compartilhe essa ideia. Tua aldeia tá na tela. Tua arte tá na teia. O recheio e a parte que a rodeia: a cultura e o capital. Tudo aqui nesse canal. Sarau, luau e o escambau.

DOIS ANOS DEPOIS >>> O texto, acima, foi o primeiro de uma série de 100, semanalmente postados neste blog que hoje, completa dois anos. Espero ter me mantido fiel ao princípio de abrir espaço aos artistas da cena alternativa e de defender a diversidade cultural, atacando o jabá e o balcão de negócios da indústria cultural, que trata a arte apenas como entretenimento raso e produto descartável e sem conteúdo. Aqui tiveram destaque, espaço e voz, centenas de grupos, coletivos, associações, bandas, produtores, cantores, intrumentistas e artistas de todo o tipo realizando seus saraus e slams de poesia, shows e festivais de música, espetáculos de teatro, dança e circo, intervenções e performances diversas em locais como praças, ruas, quintais, salões de festa, garagens, escolas, céus, casas de cultura, botecos, clubes, quebradas e o escambau. Feliz por fazer parte dessa frente de resistência cultural, agradeço a cada pessoa que já teve seu nome citado aqui: senti imensa alegria em reconhecer suas boas iniciativas e as divulguei com prazer. Neste momento em que o Brasil mergulha numa obscura era de cerceamento dos direitos individuais e coletivos, este blog sabe que só aumenta a necessidade de fortalecer o movimento cultural, o respeito à diversidade e a defesa das liberdades democráticas. Enquanto der, é assim que vai continuar sendo. Pois, pra mim, só vale se for assim.

SUPLEMENTO DO GLOBO >>> O jornal ‘O Globo’ publicou no domingo (dia 10) mais um interessante caderno da série ‘Reage Rio’, onde aborda o descaso público e a crescente onda de violência na Cidade Maravilhosa. Sintetizando as opiniões dos diversos entrevistados, o jornal resumiu em 10 tópicos as ações iniciais para reverter a situação. Quase todas se referem a investimentos em armas e equipamentos policiais. Apenas uma cita a inclusão da população das periferias através de projetos educacionais e culturais, reconhecendo a importância e a eficácia da obra realizada por artistas alternativos e agentes sociais das ongs (gente como nós, dos saraus, luaus e escambaus dessa vida). Curiosamente, há uma página em que o exemplo de outras cidades deixa claro: Barcelona, Medellin, Buenos Aires e Lisboa investiram em cultura, cidadania e espaços de convivência. Enquanto isso, aqui no Brasil, movimentos direitistas protestam por pena de morte, contra políticas de inclusão e defendem, acintosa e impunemente, a volta da censura e da ditadura, espalhando ignorância, intolerância e preconceito nas redes (ditas) ‘sociais’.

Já que comentei uma matéria do Globo, tomei a liberdade de ilustrar com três tiras do seu genial desenhista André Dahmer, um artista de quem sou muito fã (se for o caso, clique nas tiras para ler melhor). Leia suas incríveis histórias e conheça mais de seu belo trabalho (lá no Globo e aqui). Usei também uma linda foto, colhida na net, de um grupo de meninos portando ‘armas’ musicais (não sei o autor, sorry).

FOCUS DANÇA AS CANÇÕES

DE ROBERTO CARLOS

QUINTA A DOMINGO – 14 a 17 de dezembro … ‘As Canções que Você Dançou pra Mim” … Se prepare para muitas ’emoções’: a Focus Cia de Dança faz em SP quatro apresentações gratuitas do premiado espetáculo inspirado na obra de Roberto Carlos e assistido por mais de 80 mil pessoas. Direção e coreografia de Alex Neoral. Com os bailarinos Carolina de Sá, Cosme Gregory, Gabriela Mattos, Jéssica Fadul, José Villaça, Marcio Jahú, Roberta Bussoni e o próprio Neoral. Entrada franca (chegue um pouco antes para pegar seu ingresso). De quinta a sábado, às 20h. No domingo, às 19h. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473.

A escolha por Roberto Carlos surgiu de brincadeiras do elenco, que cantava suas músicas durante as viagens do grupo: uma pessoa sempre interrompia a outra, a partir de uma palavra comum, lembrando de uma nova música do rei. Assim, nasceu a ideia do espetáculo, onde a canção anterior puxa a da sequência, formando uma grande história, como num jogo de pergunta e resposta. Há mais de 5 anos em cartaz, ‘As canções que você dançou pra mim’ traz mais de 70 trechos de composições de Roberto, sempre na sua voz e em versões originais. A Focus Cia. de Dança é patrocinada pela Petrobras. Veja a já famosa coreografia do beijo:

Dirigida por Alex Neoral, a Focus foi fundada em 2000, no Rio, e hoje é um dos mais atuantes grupos de dança do Brasil, possuindo no repertório coreografias como Ímpar, 3 Pontos, Dente de Leite e Saudade de Mim (sobre a obra de Chico Buarque e Portinari). A companhia já se apresentou em 32 cidades francesas, inclusive na Bienal da Dança de Lyon. Seu itinerário internacional inclui destinos como NY e Washington (EUA), Porto (Portugal), Torino (Itália), Stuttgart (Alemanha) e Panamá. No Brasil, já levou espetáculos para mais 80 cidades.

LITERATURA E PAISAGISMO

COM O ESCRITOR SACOLINHA

QUINTA – 14 de dezembro – 10h … Literatura e Paisagismo – Minha literatura, minha vida … Desde 2007 o escritor Sacolinha (Ademiro Alves) visita espaços culturais e escolas falando sobre a importância da leitura, do livro e da literatura. Agora o autor adicionou à essas intervenções um projeto de grafite, poesia e plantio de árvores. Trata-se do “Literatura e Paisagismo – Revitalizando a Quebrada”. O objetivo é unir, literatura, paisagismo e grafite na mesma atividade. Antes da intervenção poética, os artistas conversam sobre arte, cultura e vivência. Depois, acontece um sarau com apresentações de poesia, música, teatro e até cinema, com exibição de curtas e documentários (no cartaz, os convidados). Ao final, Sacolinha sorteia cinco livros de sua autoria, enquanto, no entorno, ocorre a intervenção paisagística. No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, à rua Inácio Monteiro, 6900, no 2º piso.

ESTHER ALCÂNTARA LANÇA

‘PIRACEMA’ NO BAR DO FRANGO

SEXTA-FEIRA – 15 de dezembro – 21h … Lançamento do livro ‘Piracema’ … A poeta Esther Alcântara lança livro em noite de declamação e cantoria, com a participação do músico e parceiro Irineu de Palmira. ‘Piracema’ contempla os últimos dez anos de escrita da autora. Esther é formada em Letras e também trabalha como editora e revisora. Em 2016 publicou ‘Vinte poemas para serem lidos com lupa’ e participou da ‘Antologia Senhoras Obscenas’. Tem poemas em revistas, blogs (leia mais aqui) e também se apresenta em saraus. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas. Abaixo, dois belos poemas do livro:

DESCABIMENTO

Dentro do vestido

tem um corpo

que veste um ser

e seus sentidos

É descabido

despir o vestido

e pendurar o ser

no cabide

CORAGEM

Havia um olho no meu cisco

tão grande

que via o risco do abismo

em tudo que cismo.

Nada disso, eu disse.

O perigo

sempre foi meu amigo

e a coragem

bate bola comigo.

SOBRE ‘PIRACEMA’ >>> A leitura do livro de Esther Alcântara (no vídeo, a autora declama o poema-título) me inspirou o seguinte texto:

Sorvo os versos inversos de Esther Alcântara enquanto mucosos signos fluem fluídos líquidos molhosos pelos olhos letras dedos livro. Excitam os sentidos. Fertilizam a sílaba alterada. A rima aliterada mais que afaga, orgasma a palavra. A gama de amar desamar na alma escalavrada delas. Há gana de descrevê-las… gostar de mexer nelas. Brincar, plantar, extrair néctar plâncton ânima delas. Criar de seu íntimo outras coisas aquosas gozosas e seguir correnteza. Gentes casas asas estradas estrelas. Navegar enchentes e procelas, vazante de si nos braços de rio, nos corpos diversos do poema. Um curso, um recurso pra fitar enfeitar enfrentar o mundo. Na piracema da poeta, a água implícita transborda e transforma em ato o beijo tácito e a sede infinita. Concisa: cortadas rápidas: sacadas & pensatas: (im)pulso de mulher: Esther.

NATAL SEM SHOPPING:

COMPRE DE QUEM FAZ

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 16 e 17 de dezembro – das 11h às 19h … Natal Sem Shopping – Consumo alternativo e consciente … Organizada pelo Coletivo Bombo, a campanha #NatalSemShopping tem como objetivo ser opção de consumo alternativo, fortalecendo a produção independente e o pequeno empreendedor, além de conectar pessoas e projetos através de sua plataforma online de busca para feiras, bazares, cursos, oficinas, experiências, iniciativas sociais e lojas colaborativas. Além das barracas com roupas, brinquedos de pano, bijuterias e acessórios diversos, tem comidas, doces, bebidas e apresentações musicais: no sábado, às 16h, tem show da Emblues Beer Band, que mistura folk, jazz, blues e música regional Brasileira. No domingo, às 15h, a dj Dina Cardoso promove o ‘Bailindie da Saudade’. Na House of All, à rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 47, em Pinheiros.

NOVO CD DE EDVALDO SANTANA

… … …

Dezembro … Edvaldo Santana & Banda – ‘Ao vivo 2’ … Já está em todas as plataformas digitais o novo álbum de Edvaldo Santana, gravado ao vivo no teatro do Sesc Pompéia. O cantor e compositor, acompanhado por uma big band, canta o repertório do recente cd, ‘Só vou chegar mais tarde’ e as músicas mais representativas de sua carreira.

ZONA WESTERN,

NA FAIXA

… … …

Zona Western é uma banda que toca country. Mais especificamente, o outlaw country. O grupo (na maioria das vezes) é formado por Wagner Creoruska Junior (banjo), Ivan Valle (contrabaixo acústico) e Speedy Victor (vocal e violão). Neste fim de semana eles fazem três apresentações gratuitas na cidade. Vai lá ver que é superlegal:

SEXTA (15/12) às 18h30 >>> Mirante 9 de Julho, na av. 9 de Julho, atrás do Masp.

SÁBADO (16/12) às 11h >>> Biblioteca Pública Municipal Jovina Rocha Álvares Pessoa, na avenida Padre Francisco de Toledo, 331, em Artur Alvim.

DOMINGO (17/12) às 11h >>> Biblioteca Pública Roberto Santos, na rua Cisplatina, 505, no Ipiranga.

NIVER DE

GUARULHOS

… … …

E prosseguem as muitas atividades da rapaziada valente de Guarulhos no mês de aniversário da cidade. Se liga no cartaz, que tem festa no sábado, sarau no domingo e Peixe Barrigudo na segunda-feira, edição de Natal.

NO SOPA, COM MEUS

AMIGOS O’CULTO’S

… … …

Sábado, dia 9, estive no Sopa de Letrinhas, sarau organizado e apresentado pelo poeta Vlado Lima há mais de 15 anos. Nesta edição, além das belas apresentações dos vários poetas e músicos convidados, teve um superbailão com o Cabedal Quarteto (de Brau & Galba) encerrando a noite. Teve arrasta-pé e cantoria, mas o mais divertido foi que o Vlado promoveu o ‘Poeta Secreto’, brincadeira natalina onde o presente é um livro (e um poema a ser lido na hora). Eu fiquei superfeliz por ter tirado e presenteado a minha amiga Jane Arruda, poeta, cantora, professora e pessoa das mais queridas no ambiente dos saraus (lhe dei um Paulo Freire, um Pessoa e um livreto com histórias de mulheres revolucionárias, porque ela é uma educadora, é poética e transformadora). Fui tirado pela poeta Esther Alcântara, que me presenteou com um Thomas Mann (que já estou lendo) e um Valter Hugo Mãe (linda edição). O clima entre os participantes era de ansiosa alegria por presentear e surpreender os amigos ocultos. Mas, muito mais que ocultos, esses meus amigos cultos me comoveram e arrepiaram com suas demonstrações de gentileza e carinho. Saí de lá pleno de esperança e felicidade. O Sopa é um baita sarau!

AGENDÃO

… … …

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

QUINTA – 14 de dezembro – 10h … Literatura e Paisagismo – Minha literatura, minha vida … Projeto do escritor Sacolinha adiciona ao trabalho poético um projeto de grafite e plantio de árvores (ver matéria ao alto). No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, à rua Inácio Monteiro, 6900, no 2º piso.

QUINTA – 14 de dezembro – 18h30 … Drops Sonora – na Associação Cultural Cecília … O Sonora é o maior festival de mulheres compositoras de música do mundo. Nesta edição do Drops, promove shows das bandas Marujos (19h30) e Obinrin Trio (21h). Ingressos a R$20. Na rua Vitorino Carmilo, 449, em Santa Cecília.

… … …

QUINTA A DOMINGO – 14 a 17 de dezembro … ‘As Canções que Você Dançou pra Mim” … Focus Cia de Dança faz quatro apresentações gratuitas do premiado espetáculo inspirado na obra de Roberto Carlos (ver matéria ao alto). De quinta a sábado, às 20h. No domingo, às 19h. No Centro Cultural Olido, à av. São João, 473.

QUINTA – 14 de dezembro – 19h … I Sarau Le Tereza … O poeta Jurandir Barbosa convida para uma noite de poesia, música e festa. Artistas confirmados: Lilian Sais, Paula Valéria Andrade, Rubens Jardim, Daniel Tomaz Wachowicz, Sonia Nabarrete, Eugen Weiss, Ellen Maria Vasconcellos, Edson Valente, Claudinei Vieira, Michele Santos, Nathalie Lourenço e Sandra Regina. Na rua Celina, 147, perto do metrô Vila Matilde.

QUINTA – 14 de dezembro – 19h … WildMam Festival … Segunda edição do festival traz shows das bandas Atønito, Guilhermoso Wild: Exp+ e Douglas Mam & os Famigerados. Ingressos a R$10. No Centro Cultural Zapata, à rua Riachuelo, 328, perto do terminal Bandeira e da estação Anhangabaú do metrô.

… … …

QUINTA – 14 de dezembro – 19h30 … Encontros Musicais São José X São Roque Duelo Musical … Duelo musical entre dois compositores e cantores, em palco aberto, na presença de testemunhas (o público), com armas iguais (as canções). De um lado, João Bid (protegido por São José). De outro, Edson D’aísa (protegido por São Roque). O encontro faz parte da I Mostra de Artes da Casa Rosa Manjericão, que se estende até o dia 22 de dezembro, com vasta programação. Na rua Antonio Cavaglieri, 15, em São Roque.

QUINTA – 14 de dezembro – 19h30 … Sarau Palavra Subterrânea … Sarau com curadoria de Daniel Perroni Ratto & Pedro Tostes chega à quarta edição e convida os poetas Maria Giulia Pinheiro, Beth Brait Alvim e Bruno Brum. Show acústico de Oto Gris. Entrada R$10. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389, nos Jardins (a quatro quadras da Av. Paulista).

QUINTA – 14 de dezembro – 21h … Oscar e Soledad no Al Janiah … Dois artistas cearenses fazem show: Oscar apresenta o repertório do seu segundo disco “Egomaquia” e Soledad canta as canções de “Soledad”, seu álbum de estreia. Entrada R$10. Na rua: Rui Barbosa, 269, no Bixiga.

… … …

QUINTA – 14 de dezembro – 21h … Sandro Dornelles no Stue … No projeto Quinta Autoral, Sandro Dornelles apresenta as canções do show “Da Porta Pra Rua” e algumas do mais recente espetáculo “Kit de Mini-músicas para Sobrevivência nas Catástrofes Diárias”. Participações de Guidi Vieira, De La Mancha e Thiago K. Na rua Girassol, 320, na Vila Madalena. Couvert R$5.

SEXTA – 15 de dezembro – 19h … Casa de Cultura apresenta Banda Black Rio e Engrenagem Urbana … Às 18h, show da Engrenagem Urbana, banda de Itaquera que vai do hip hop ao jazz, passando pela mpb. Às 19h, apresentação da Banda Black Rio, o lendário grupo carioca dos anos 70 que misturou jazz e funk com samba e gafieira. Na Casa de Cultura Municipal de São Mateus, à rua José Francisco Santos, 502.

… … …

SEXTA – 15 de dezembro – 19h … Os Tulipas Negras e Sentimento Carpete … As duas bandas fazem shows em Santo André. No 74Club, à rua Itobí ,325.

SEXTA – 15 de dezembro – 19h … Palavra Modulada … Encontro de artistas que pesquisam o canto falado e performance poética com influência de “spoken word” e da oralidade ancestral. Com Nalesso Dandy, Rodrigo Brandao + Granado e Guizado e Baiao de Spokens + Sandra-X. Idealizaçao e curadoria de Caco Pontes. Na Matilha Cultural, à rua Rêgo Freitas, 542 . Entrada R$10.

SEXTA – 15 de dezembro – 19h … Show de Galba … O multi-instrumentista Antonio João Galba apresenta as músicas dos seus dois cds (Caçador de Lua e Tribuzana) e releituras de clássicos da mpb, acompanhado por Bráu Mendonça ao violão. Na Casa Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391. Entrada R$10.

… … …

SEXTA – 15 de dezembro – 20h … Os Cabeças Enfumaçadas – na Carauari … Excelente banda formada por Daniela Neris (vocal, gaita e percussão), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra solo), faz show com o melhor do rock, psicodelia e mpb: Lennon, Dylan, The Animals, Janis, Raul, Zé Ramalho e outros. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SEXTA – 15 de dezembro – 20h … A Inevitável Coisa – no Menino Muquito Bar … Trio formado por Rafael Cirilo (violão, synth, voz), Zé Felipe (bateria) e Luis Felipe (baixo) apresenta seu som que transita entre a mpb, o rock ‘e outras maluquices’. Entrada franca. Na avenida Vila Ema, 5090.

SEXTA – 15 de dezembro – 21h … Krakatoa Trio – Forró-Xote-Xaxado … Trio formado por Rodrigo Marrom, João Jr e Fábio Pixote leva o calor da música nordestina ao Carmô Bar, à rua Fontoura Xavier, 1090.

… … …

SEXTA-FEIRA – 15 de dezembro – 21h … Lançamento do livro ‘Piracema’ … A poeta Esther Alcântara lança livro em noite de declamação e cantoria (ver matéria ao alto). No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

SEXTA – 15 de dezembro – das 23h30 às 4h … Quadrophenia’s Party … Festa mensal de Porto Alegre chega à SP para balançar mods e rockers. Com os djs Pedro Motta, Eduardo Osmedio, Alexandre Cavalcanti e Little Vanny. Na A Morada, à rua Barra Funda, 630. Entrada R$20.

SÁBADO E DOMINGO – 16 e 17 de dezembro – das 11h às 19h … Natal Sem Shopping – Consumo alternativo e consciente … Organizada pelo Coletivo Bombo, a campanha #NatalSemShopping tem barracas com roupas, brinquedos de pano (como os lindos bonequinhos da Lelê, no cartaz), bijuterias e acessórios diversos (ver matéria ao alto). Na House of All, à rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 47, em Pinheiros.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 12h às 18h … Feijuca + Samba de Roda na Carauari … Aquela deliciosa feijuca ao som do samba de roda da cantora Thaís Duran, acompanhada por Nenê (violão 7 cordas) e Carica (percussão). No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 12h às 21h … Publika – feira de arte impressa e publicações independentes … Primeira edição da feira com 60 publicantes, três bandas covers (Giselle Maria, Janela e ContraBand), intervenção poética (Carlos Lotto), live painting, flash day tatoo e workshop de fotografias e encadernação. Entrada franca, à rua Coronel Arthur de Godói, 220, na Vila Mariana.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 12h às 2h … Festa de Fim de Ano – Grupo Cupuaçu … O grupo Cupuaçu de Danças Populares completa 30 anos e convida para festa em sua sede. Na programação: Dança do Péla (Péla Porco ou Lelê), Tambor de Crioula, Roda de Capoeira com Grupo Nzinga, Roda de samba com convidados. E ainda tem barraquinhas para venda de comidas e cds do grupo. Na rua Doutor Cícero de Alencar, 173.

SÁBADO – 16 de dezembro – 14h … Sarau na Adelpha – edição final … O coletivo Encontro de Utopias faz o último Sarau na Adelpha e convida amigos, poetas , músicos e artistas para essa derradeira ciranda poética, aguardando que o programa de saraus em bibliotecas seja resgatado pela Secretaria da Cultura. Na Biblioteca Adelpha Figueiredo, à praça Ilo Ottani, 146.

SÁBADO – 16 de dezembro – 14h … Sarau Urbanista Concreto … Sarau idealizado pelo poeta e escritor Germano Gonçalves, em parceria com a Força Cultural, que acontece todo terceiro sábado do mês. Nesta edição, Germano lança seu livro Contos Marginais. Com microfone aberto. Na rua Francisco Lobo, 10, no Pq. São Rafael. Entrada Franca.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 15h às 22h … Feira de Artes do Tatuapé … O Centro Cultural Tatuapé Ad Libitum em conjunto com o Coletivo Bio-Grafa e artistas do bairro apresentam a quarta edição da Feira de Artes do Tatuapé com shows de música, teatro, dança, oficinas e artesanatos. Na rua Torrinha, 19. Na programação:

14h – Oficinas – esculturas com massa de farinha; pintura natalina de pedra e carimbo em EVA, e construção de árvore de Natal coletiva.

15h – Torneio de futebo de rua e taco

16h – Cia PopoArte de Teatro – esquetes teatrais

17h – Fogueroose & Bibico Maverick – o melhor do rock, pop, blues do Brasil e do mundo

18h – Gerônimo Comedy – show de stand up comedy

19h – Ad Libitum Aos Vivos – apresentação dos alunos e professores da Ad Libitum

20hh – Ad Libitum Jazz Band – jazz, mpb, Miles Davis, Dave Brubeck, James Brown…

21h – Filme Surpresa

Sábado – 16 de dezembro – 15h30 … A Era do Rádio … Com direção musical do maestro Eduardo Fernandes e direção cênica de Reynaldo Puebla, o Coral da Unifesp remonta um de seus mais elogiados espetáculos: A Era do Rádio. Última apresentação no domingo, às 17h. No Teatro Marcos Lindenberg, à rua Botucatu, 862, próximo ao metrô Santa Cruz. Entradas a R$20 e R$10.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 15h às 22h … Viss Block Party … Viss é uma experiência que mistura skate, música e arte na rua Felipe de Alcaçova (Casa do Mancha) na Vila Madalena. Além de comidinhas e bebidinhas, veja algumas atrações.

Bandas: Mescalines e Kick bucket.

DJs: rkrkrk (Raquel Krügel), Esteves (Thais Esteves) e Brasila Strut.

Bandas no Mancha: Antiprisma, 3Cruzeiros, Roger Alex e Murilo Sá & Grande Elenco.

Mural: Onio.

Atividades: spray booth adidas, silk act Jameson, instalação Klaus Bohms.

Diversão: obstáculos na rua para manobrar e ping pong.

VERÃO DO AMOR >>> Ainda no evento, lançamento da coletânea ‘Verão do Amor’ (com 40 faixas), organizada pelos blogs Cansei do Mainstream, Pacóvios e Macrocefalia Musical, como um tributo aos 50 anos da explosão de cores quentes, literatura beat e incontáveis LP’s que fizeram parte da trilha sonora dos hippies da época e ainda enlouquecem os analógicos de hoje. O lançamento online será na quinta-feira, dia 21 de dezembro.

SÁBADO – 16 de dezembro – 16h … Poemas à Flor da Pele … Sarau organizado por Doroty Dimolitsas convida o poeta Claudio Daniel, a cantora Cássia Diniz e o gaitista Adriano, entre outros convidados. Na av. Ibiriapuera, 1215, no 3º andar do Iamspe.

SÁBADO – 16 de dezembro – 16h … Lançamento do livro Mente Aberta – do escritor mirim Akanni Alves … O lançamento do livro “Mente Aberta” inaugura a Série Escritores Mirins da Editora Guismofews, que tem a proposta de lançar livros ilustrados para crianças escritos por crianças, para motivar e incentivar outras crianças a lerem e escreverem. Nos Parlapatões, à praça Roosevelt.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 17h à 0h … Consciência Preta … Evento resgata as origens do rap como instrumento empoderador na luta antirracista. O dj e mc Akilah Jelani recebe a dj e mc Bia Sankofa, o grupo de rap Omnira, Timm Arif + Fahim & Dcazz, Renato Kolla + Luíza Alves, Inseine Scorpion + Mutuh e Soul Dance. Na Casa no Meio do Mundo, à rua Itamontes, 2008, na Vila Medeiros. Entrada franca.

SÁBADO – 16 de dezembro – 17h30 … Lançamento do Clipe “O Sapo e o Macaco” … Banda Fera Neném lança seu segundo clipe, com desenhos animado de Deco Farkas. Um encontro inusitado entre um sapo e um macaco é o mote da canção de Lia Biserra e Gustavo Cabelo. O Clipe será projetado com exclusividade durante o show da banda (dia 18/12 estará na net). Contribuição sugerida R$20. No Condomínio Cultural, à rua Mundo Novo, 342.

SÁBADO – 16 de dezembro – 19h … Sarau na Mora Mundo … Sarau com palco aberto e com a presença de artistas que fizeram shows na Casa durante o ano. Colaboração de R$5. A Mora Mundo fica na rua Barra Funda, 391.

… … …

SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA – 16, 17 e 18 de dezembro … Canto para Rinocerontes e Homens – no Galpão do Folias … Há dois anos em cartaz, o premiado espetáculo inspirado na obra ‘O Rinoceronte’, de Eugene Ionesco, tem direção de Rogério Tarifa, dramaturgia de Jonathan Silva e direção musical de William Guedes. No elenco de atores/cantores estão Guilherme Carrasco, Isadora Títto, João Victor Toledo, Luísa Valente, Renan Ferreira, Rubens Alexandre, Viviane Almeida e mais os músicos Bruno Pfefferkorn e Filipe Astolfi. Última semana (sábado e segunda, às 20h; domingo às 19hs). No dia 18 de dezembro, o grupo organiza show musical ‘para cantar a liberdade’ e um seminário com João das Neves, um dos criadores do CPC da UNE. No Galpão do Folias, à rua Ana Cintra, 213, em Sta Cecília, perto do metrô.

Sábado – 16 de dezembro – 19h30 … Sarau Boca Selvagem – último do ano … Sarau com palco aberto e os convidados Júnior Diday, André Amaral, Matheo Ângelo, Anderson Oliveira e Joyce Cruz, entre outros. Participação da República Teatral, com Renato Marques e André Chicoli. No República Bar e Gastronomia, à rua Visconde de Itaboraí, 233.

Sábado – 16 de dezembro – 19h30 … Poema Novo no Espaço Parlapatões … Banda faz último show do ano no local. Participação de Vitor Rodrá. Na praça Roosevelt.

SÁBADO – 16 de dezembro – 20h … Chico Suman no Santa Sede … Chico Suman apresenta seu cd “Death and Life” com Daniel Kid no contrabaixo e Rodrigo Ramos na bateria. Entrada R$10. Na av. Luiz Dumont Villares, 2104, perto da estação Parada Inglesa do metrô.

SÁBADO – 16 de dezembro – 20h … Bruna Prado no Teatro de Bolso … A cantora e compositora carioca radicada em São Paulo Bruna Prado se apresenta ao violão acompanhada por Bruna Duarte (baixo) e Cristiano Cunha (percussões). O dj da noite é Tatá Aeroplano. Na praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana.

SÁBADO – 16 de dezembro – 20h … MPB e brejas na cuca … Sons de Lenine, Caetano, Gil, Luiz Melodia, Belchior e muito mais, na voz de Eduardo Neves e nas cordas de Tinho Ribeiro. Na Art Drink’s Bar e Petiscaria, à Avenida Júlio Buono, 2122, na Vila Gustavo.

SÁBADO – 16 de dezembro – 20h … As Canções que Você Dançou pra Mim … A Focus Cia de Dança se apresenta ao som das canções de Roberto Carlos. Também no domingo, às 19h. Na Galeria Olido, entrada franca. (ver matéria ao alto).

SÁBADO – 16 de dezembro – 20h30 … Ciro Pinheiro – Tour de Lançamento do CD Uno … Cantor e compositor, Ciro Pinheiro faz show com as canções do novo cd acompanhado por Edu Gomes (guitarra) e Wlajones Carvalho (percussão). Participação de Sergio Espíndola. Entrada R$25. No Bistrô Esmeralda, à rua Esmeralda, 29.

SÁBADO – 16 de dezembro – 21h … Elio Camalle no Bar do Frango … Cantor e compositor brasileiro radicado na França, Elio Camalle convida amigos da cena musical paulistana para celebrar um ano de seu projeto ‘Samba D’accord’ (saiba mais sobre ele na entrevista acima). Na avenida São Lucas, 479, no Parque São Lucas.

SÁBADO – 16 de dezembro – 21h … Krakatoa Trio – Dia Nacional do Forró … Krakatoa Trio convida para uma noite de brasilidade com o calor e a energia do forró, xote, xaxado, rastapé e baião. Participação de Nozinho do Arcordeon. No Oyagiban bar, à rua Barros Cassal, 211.

SÁBADO – 16 de dezembro – 21h … Tarumã no Palco Madalena … Famosa e conceituada banda formada por Daniel Pessoa, Alê Moreno, Daniel Sanches, Carlos Moreno e Marcelo Barum faz show de despedida do ano. Na rua Fradique Coutinho, 1332, na Vila Madalena.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 21h às 3h … Little Noise Festival @Secretinho … As bandas Lloyd, YMA e Early Morning Sky se apresentam no minifest Little Noise. Com djset ‘rocker/pop/esquisito’ de Alê Marques. Entrada R$20. Na Inácio Pereira da Rocha (mas não espalha…).

SÁBADO – 16 de dezembro – 22h … Paparico – Especial de fim de ano … Festa ao som de música pop, dance, rock, anos 80, brasilidades e trasheiras com os djs Vitor Fontes, Murilo Busolin e João Paulo Carvalho. Entrada R$10. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua Major Quedinho, 112-A.

SÁBADO – 16 de dezembro – das 23h às 4h … Sarau do Charles … Um dos mais tradicionais saraus da cidade, com palco aberto e convidados do circo, palhaços, culturas tradicionais, hip hop, dança, música e teatro. à rua Fradique Coutinho, 1004, na Vila Madalena (perto do metrô).

DOMINGO – 17 de dezembro – das 14h a 0h … Festa Jardim Psicodélico – Fim de ano no Komb bar … Produtora de eventos artísticos, a Jardim Psicodélico promove festival para brindar e comemorar a vida e a arte (veja as bandas participantes no cartaz). Com churrasco colaborativo. Na praça Miguel Ramos de Moura, 175, na ZL.

TERÇA-FEIRA – 19 de dezembro – 19h … 8a. Edição Sarau da Vergueiro … Sarau com palco aberto e convidados. Com Cacá Mendes e Vieira Pato. Na rua Vergueiro, 883, em frente ao Centro Cultural SP.

TERÇA-FEIRA – 19 de dezembro – 19h30 … Chama Poética 13 anos – comemoração de aniversário … Sarau especial de aniversário convida: Coral Cristo Ressuscitado, Coral Irmãos USP, Coral Benjamin Cantante com regência de Angela Zucarelli Cavalheiro Salem e Leonardo Camargos Oliveira. E mais: O Zi Stafuzza, Alberto Eloy, Gabriel de Almeida Prado, Vitor Coimbra, Ana Flávia Almeida, Betty Vidigal, Laine Dauzcuk

e Fernanda de Almeida Prado. No Teatro do IAMSPE.

TERÇA-FEIRA – 19 de dezembro – 20h … Toca Do Autor …. Sarau para músicas autorais traz o melhor do cenário independente. Organizado pelo músico Alexandre Tarica, com Brau Mendonça e Galba nos acompanhamentos. Nesta última edição do ano, presença do Duo Gozi (Gisele e Ozi) mais Victor Augusto (da banda Zona Western) no violão elétrico (e percussão) e Carlos na gaita. Pede-se vestir branco, pra entrar no clima de despedida de ano. Na rua João Adolfo, 108, perto do metrô Anhangabaú. Entrada R$10.

TERÇA-FEIRA – 19 de dezembro – 21h … Sesc Ipiranga recebe Cris Narchi … Cantora apresenta repertório eclético (com músicas de Raul, Cazuza, Beatles, Vandré, Gonzaguinha e Paul Simon) acompanhada por Luiz Carlos Maluly e Maestro Caixote. Na rua Bom Pastor, 822. Ingressos de R$6 a R$20.

QUARTA-FEIRA – 20 de dezembro – 17h30 … Dobradinha extraordinária: Júlio Adrião e Roberto Rodrigues – no Rio … Julio Adrião e Roberto Rodrigues apresentam seus solos “A descoberta das Américas” e “Se vivêssemos em um lugar normal”. Além das duas peças (umas às 18h30, outra às 20h05), vai rolar uma roda de conversa com os atores/diretores. Colaboração R$20. No Espaço Montagem, à rua Pedro I, numero 7, sala 201, no Rio de Janeiro.

QUARTA-FEIRA – 20 de dezembro – 19h … 2ª Quarta Autoral da Casa Amarela & Zé Rock Bar … Segunda edição da parceria entre o famoso sarau de São Miguel e o bar, traz dois pocket-shows. Um com Fabio Lima, integrante do grupo “Semente Africana”, outro com Sandra Gomes Leal, dos “Cabras de Baquirivu”. Microfone aberto por ordem de inscrição. Vai rolar um churrasco. No The Wall Zé Rock Bar, à rua Igarapés, 1219a, no

Itaim Paulista.

QUARTA-FEIRA – 20 de dezembro – 19h30 … Cine Clube Charada: Blade Runner … A Jardim Psicodélico Produções e o Videoclube Charada apresentam a primeira edição da sessão de cinema gratuita, onde se exibirá parte do acervo da videolocadora. O cinéfilo Gilberto Petruche, dono da locadora, faz uma fala de introdução ao filme e promove uma roda de conversa após sua exibição. Rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba.

QUARTA-FEIRA – 20 de dezembro – 20h … Último show do ano – Kanduras, Thiago Romaro, Vladvostock … A trupe ‘kandureira’ apresenta seu novo ep, “Seus Planos”, enquanto Thiago Romaro mostra as canções do cd “Rei Asfalto”. A Vladvostock volta aos palcos com repertório dos discos “Pompéia” e “Destudo”, além de novidades. Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389. Ingressos a R$10.

QUARTA-FEIRA – 20 de dezembro – 21h30 … Ná Ozzetti e Suzana Salles – Festa-Show de Aniversário … As cantoras nascidas na mesma data comemoram com show especial na Casa de Francisca, acompanhadas por Dante Ozzetti e Paulo Padilha. Dois violões, duas vozes e muita história pra contar: de modas de viola e marchinhas de carnaval a composições próprias e algumas surpresas. E vai ter bolo! Na rua Quintino Bocaiúva, 22.

DEZEMBRO … Edvaldo Santana & Banda – ‘Ao vivo 2’ … Estreia em todas as plataformas digitais o novo álbum de Edvaldo Santana, gravado ao vivo no teatro do Sesc Pompéia. O cantor e compositor, acompanhado por uma big band, canta o repertório do recente cd, ‘Só vou chegar mais tarde’ e as músicas mais representativas de sua carreira.

Até 22 de dezembro … Exposição de Arquitetura – Observatório + Devires do Brasil … O Observatório e a Exposição Devires do Brasil são parte das atividades da 11a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que tem várias outras expos e programações em diversos outros locais. Na Praça das Artes, Av. São João, 281. Saiba mais no site.

Até 23 de dezembro – Exposição … A artista plástica Beatris Maurício Rocha expõe suas pinturas no Espaço Cultural Alberico Rodrigues, na praça Benedito Calixto, 159.

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva de sua filmografia, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Na avenida Paulista, 2424.

Até 14 de fevereiro/2018 … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Só para maiores de 18 anos (pode isso, Arnaldo?).

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado. Bom findi a todos!

